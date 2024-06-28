10 nástrojů pro vytvoření vašeho HR technologického stacku

Víte, jak vypadalo řízení lidských zdrojů dříve – hromady papírů a kartotéky, které vypadaly, že se každou chvíli převrátí?
To už ale neplatí. Všechny aspekty lidských zdrojů se digitalizují. A my v ClickUp tuto změnu vítáme.
Zjistili jsme, že profesionálové, kteří hledají práci, nechtějí jen zaměstnání – chtějí také dobré zkušenosti.
Od okamžiku, kdy uchazeč klikne na tlačítko „přihlásit se“, až po jeho první den v práci musí vše proběhnout hladce. Pouhé přijetí uchazeče už nestačí: musíte ho motivovat k rozvoji a nabídnout mu personalizované plány růstu, které odrážejí jeho jedinečné ambice.
Ale tady je háček: všechna data z životopisů, metrik výkonnosti a výplatních pásek mohou být velmi obtížné zpracovat. Starší HR software prostě nestačí – je to jako snažit se streamovat nejnovější blockbuster přes dial-up připojení.
Právě zde přichází na řadu budování solidního digitálního HR technologického stacku.
Mohu potvrdit pravdivost rčení: Správné nástroje vám pomohou pracovat chytřeji, ne tvrději. Pomohou vám náborovat jako profesionálové, rychle zaškolit nové zaměstnance, zvýšit angažovanost zaměstnanců a získat přehled o tom, jak se všichni cítí, díky zpětné vazbě v reálném čase.
Co je HR technologický stack?
HR technologie jsou soubor softwarových nástrojů a technologií, které společně slouží k digitální správě všech aspektů lidských zdrojů.
Tyto nástroje zahrnují různé funkce, jako například:
- Náborové platformy pro vyhledávání a přilákání nejlepších talentů
- Systémy pro zapracování nových zaměstnanců, které usnadňují jejich začlenění do firmy.
- Software pro řízení výkonu pro sledování pokroku a cílů zaměstnanců
- Nástroje pro správu benefitů, které zjednodušují programy zdravotní péče a finančního blahobytu.
HR technologie představují kompletní sadu digitálních nástrojů určených k řízení celého spektra HR procesů.
Díky proměně dobře sestaveného HR technologického stacku v ucelený systém mohou personální oddělení automatizovat opakující se administrativní úkoly, získat cenné informace o pracovní síle a soustředit se na strategické iniciativy, které podporují zapojení zaměstnanců a celkový obchodní úspěch.
Jak vybrat správné nástroje pro vaše HR technologie?
Než jsme vytvořili náš robustní HR tech stack, ověřili jsme, zda pokrývá celý životní cyklus zaměstnanců. HR tech stacky by měly zahrnovat nástroje pro přilákání talentů, podporu jejich růstu, zajištění skvělé zkušenosti zaměstnanců a kontrolu, zda jsou jejich výplaty plně v souladu s předpisy.
Zde jsou klíčové prvky, které byste měli hledat v dokonalém HR technologickém stacku:
- Systém pro získávání talentů: Hledejte systémy pro sledování uchazečů (ATS), které umí víc než jen spravovat žádosti – měly by být magnetem na talenty, přitahovat ty nejvhodnější uchazeče díky chytrému plánování pohovorů a preciznímu hodnocení dovedností.
- Zaškolování a odchod zaměstnanců: Vyberte si platformy, které zjednoduší administrativu a učiní proces přijímání nových zaměstnanců nezapomenutelným. U odchodů zaměstnanců je klíčová efektivita – zajistěte důstojné a hladké rozloučení.
- Řízení výkonu: Vyberte si nástroje, které promění stanovování cílů a hodnocení výkonu v dialog o růstu, vybavené mechanismy zpětné vazby, které udržují konverzaci živou a aktivní.
- HRIS nebo základní systém pro správu lidských zdrojů: Váš HRIS by měl být páteří vašeho technologického řešení, centrálním úložištěm všech údajů o zaměstnancích, které dobře spolupracuje s ostatními systémy a umožňuje plynulou výměnu informací.
- Škálovatelnost: Zajistěte, aby vaše nástroje mohly růst stejně elegantně jako vaše společnost, a vyhnete se tak potížím spojeným s překonáním kapacit vašich technologií.
- Bezpečnost: Upřednostňujte nástroje, které zajišťují bezpečnost vašich dat a chrání soukromí zaměstnanců.
- Integrace: Zaměřte se na nástroje, které se integrují tak hladce, že vytvářejí plynulý tok dat, což pomáhá zefektivnit celé vaše personální procesy.
- Uživatelská přívětivost: Vyberte rozhraní, která jsou intuitivní jak pro HR profesionály, tak pro zaměstnance.
Sestavili jsme pro vás skvělý seznam možností, ze kterých si můžete vybrat. V závislosti na potřebách vaší organizace můžete vytvořit sadu skvělých digitálních a mobilních nástrojů nebo komplexní systém, který funguje stejně jako HR technologie.
10 nejlepších nástrojů pro vytvoření vašeho HR technologického stacku
Moderní HR týmy musí vybudovat komplexní HR technologie, aby mohly efektivně spravovat své úkoly. Na základě nejnovějších informací a přísných testů jsme sestavili seznam 10 nejlepších nástrojů, které mohou HR týmy používat v roce 2024!
1. ClickUp – nejlepší komplexní software pro řízení HR projektů
Z tohoto seznamu HR nástrojů je naší první volbou ClickUp. Otestoval jsem jeho funkce pro řízení lidských zdrojů a zjistil jsem, že platforma ClickUp HR Project Management Platform má několik užitečných funkcí.
Platforma například nabízí více než 15 flexibilních zobrazení ClickUp, která usnadňují správu pracovních postupů.
- Nástroj Board View v ClickUp vám pomůže vytvořit přizpůsobitelné pracovní postupy ve stylu Kanban, které můžete použít pro nábor, zapracování nových zaměstnanců nebo projekty související s dodržováním předpisů.
- Pomocí zobrazení formuláře v ClickUp můžete provádět průzkumy a sbírat zpětnou vazbu od svých zaměstnanců.
- Kalendář ClickUp vám pomůže spravovat pohovory, hodnocení výkonu a týmové schůzky tak, abyste měli svůj rozvrh vždy pod kontrolou.
Do každého zobrazení můžete přidat vlastní pole ClickUp, abyste mohli sledovat informace o zaměstnancích a uchazečích, přidávat přílohy dokumentů a odkazovat na externí zdroje. Můžete také vytvářet pracovní postupy s vlastními stavy ClickUp, což usnadňuje sledování úkolů a postupu projektů pro různé iniciativy v oblasti náboru, zapracování a rozvoje.
Zobrazení chatu v ClickUp usnadňuje koordinaci různých úkolů, kladení otázek a sdílení aktualizací asynchronně i v reálném čase. Komunikujte se svým týmem individuálně nebo vytvořte speciální komunikační kanály či týmy pro konkrétní oddělení nebo projektové skupiny.
Pokud jste součástí rychle rostoucí společnosti, může být pro vás jednodušší začít s předdefinovanými HR procesy a dokumenty, než vše nastavovat od nuly. ClickUp nabízí několik bezplatných HR šablon pro různé případy použití.
Například místo komplexního softwaru pro zaměstnanecké příručky můžete použít šablonu ClickUp HR Handbook Template, abyste novým i stávajícím zaměstnancům vysvětlili základní hodnoty vaší organizace.
Šablona je navržena tak, aby stanovila jasná očekávání a sdělila zaměstnancům zásady. Pomocí této šablony mohli zaměstnanci ClickUp:
- Získejte nejnovější pokyny a protokoly na jedné obrazovce
- Osvojte si očekávané standardy chování zaměstnanců a metriky výkonu
- Získejte jasný přehled o nárocích zaměstnanců, včetně benefitů a dovolené
Další užitečnou šablonou je šablona znalostní báze ClickUp HR. Znalostní báze zajišťuje, že všichni zaměstnanci mají snadný přístup k přesným a aktuálním informacím o všech zásadách, postupech a předpisech v oblasti lidských zdrojů.
Tato šablona umožňuje HR týmům efektivně spravovat a ukládat všechny důležité informace na jedné snadno přístupné platformě. Umožňuje vám:
- Vytvořte úložiště, které umožňuje rychlý a snadný přístup k bohatým znalostem
- Sjednoťte všechny důležité dokumenty týkající se lidských zdrojů na jednom přehledném místě
- Vede podrobné záznamy o všech změnách v politikách nebo dokumentech, jak se vyvíjejí
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte příručky, zásady a školicí materiály pro HR v ClickUp Docs. Umožněte hladkou týmovou spolupráci díky společné úpravě dokumentů a centralizovanému ukládání informací.
- Pomocí ClickUp @Mentions informujte konkrétní členy týmu nebo oddělení o aktualizacích, dotazech nebo přidělených úkolech a zajistěte, aby byl celý HR tým vždy informován.
- Pomocí ClickUp Automation nastavte automatizované pracovní postupy, které zjednoduší opakující se úkoly. Například automaticky zasílejte novým zaměstnancům ClickUp Checklists pro zapracování nebo spouštějte oznámení o blížících se hodnoceních výkonu.
- Využijte integraci ClickUp s různými systémy HRIS a dalšími nástroji pro plynulý tok dat.
- Sledujte čas, který tým strávil HR úkoly, pomocí vestavěných časovačů nebo ručního zadávání pomocí funkce Project Time Tracking od ClickUp. Zjistěte, kam mizí čas, abyste mohli lépe plánovat projekty a přidělovat zdroje.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé hlásí určitou náročnost na osvojení kvůli rozmanitosti funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena a pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. BambooHR – nejlepší pro integraci HRIS a zapracování nových zaměstnanců
Řízení talentů a zapracování nových zaměstnanců by mělo být nedílnou součástí vašich HR technologií, zejména pro menší společnosti, které rychle najímají nové zaměstnance. BambooHR je cloudový informační systém pro řízení lidských zdrojů (HRIS) navržený speciálně pro malé a střední podniky (SMB).
S tímto nástrojem jsem mohl vytvořit centralizovanou databázi pro správu informací o našem týmu. Tato databáze nám umožnila sledovat profily zaměstnanců, včetně osobních údajů, benefitů, platu, dovolené a dokumentů, a její samoobslužné funkce umožnily zaměstnancům prohlížet a aktualizovat informace sami. To pro můj HR tým znamená velkou úsporu pracovních hodin!
Ve srovnání se složitým softwarem pro řízení talentů určeným pro velké podniky nabízí BambooHR uživatelsky přívětivé rozhraní, které vyžaduje minimální školení pro HR profesionály.
Nejlepší funkce BambooHR
- Sledujte odpracované hodiny, spravujte benefity a provádějte výplaty mezd z jediného zdroje dat.
- Automaticky zaznamenávejte aktivity hodinových zaměstnanců, schvalujte pracovní výkazy a generujte zprávy.
- Využijte systém pro sledování uchazečů a úkoly pro zapracování nových zaměstnanců.
- Vytvářejte okamžité zprávy, využívejte automatizované pracovní postupy a přistupujte k analytickým údajům.
- Sledujte zkušenosti a výkonnost zaměstnanců shromažďováním zpětné vazby a sledováním pokroku při dosahování cílů.
Omezení BambooHR
- Ačkoli je uživatelsky přívětivý, nabízí omezené možnosti přizpůsobení pracovních postupů a reportingu.
- Integrovaný ATS postrádá pokročilé funkce, které najdete ve specializovaném náborovém softwaru.
Ceny BambooHR
- Jádro: Ceny na míru
- Výhoda: Ceny na míru
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
3. Rippling – řízení zaměstnanců a zapracování nových zaměstnanců
Rippling nabízí komplexní sadu nástrojů pro HR, IT a finance, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily správu životního cyklu zaměstnanců pro firmy všech velikostí. Během celého životního cyklu zaměstnance můžete provádět registrace do zdravotního pojištění, zasílat nabídkové dopisy, provádět prověrky, spravovat dokumentaci pro nové zaměstnance, přidávat pracovníky do mzdového systému a mnoho dalšího.
Na rozdíl od konvenčního softwaru pro správu zaměstnanců, který se zaměřuje výhradně na správu údajů o zaměstnancích, Rippling přistupuje k věci komplexně a integruje různé HR funkce se správou IT zařízení a finančními nástroji, jako je správa výdajů a mzdy.
Díky této integraci může můj HR tým spravovat zařízení zaměstnanců, sledovat výdaje, zefektivnit zpracování mezd a mnoho dalšího v rámci jedné jediné aplikace.
Nejlepší funkce Rippling
- Ukládejte všechny informace o zaměstnancích, od kontaktních údajů a pracovních pozic až po informace o mzdách a výběru benefitů, na jednom bezpečném místě.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je zapracování nových zaměstnanců, žádosti o dovolenou a připomenutí hodnocení výkonu.
- Umožněte zaměstnancům spravovat své vlastní HR údaje, aktualizovat osobní informace, žádat o volno a přistupovat k důležitým dokumentům prostřednictvím samoobslužného portálu.
- Zjednodušte dodržování předpisů správou srážek daní, srážek ze mzdy a podáváním povinných zpráv v rámci platformy.
- Sledujte cíle, provádějte hodnocení výkonu a poskytujte zaměstnancům zpětnou vazbu.
Omezení Rippling
- Někteří uživatelé považují jeho rozhraní a funkce za nedostatečně flexibilní pro rozsáhlé přizpůsobení.
Ceny Rippling
- Cena začíná na 8 $/měsíc za uživatele
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 3 000 recenzí)
4. Visier – HR analytika a přehledy
Visier není typický software pro řízení lidských zdrojů: Jedná se o cloudovou platformu pro analýzu lidských zdrojů, která byla navržena tak, aby podnikům poskytovala datově podložené informace o jejich zaměstnancích.
Po vyzkoušení některých jeho funkcí jsem zjistil, že jde nad rámec základní správy údajů o zaměstnancích. Získáte funkce pro analýzu trendů v oblasti pracovní síly, identifikaci vzorců a informovaná rozhodnutí, která optimalizují vaše procesy v oblasti lidských zdrojů.
Pokročilé analytické funkce Visier umožňují prediktivní modelování. Díky jeho poznatkům můžete předvídat a řešit potenciální problémy, než se stanou závažnými.
Nejlepší funkce Visier
- Proměňte komplexní data o pracovní síle v přehledné a vizuálně atraktivní dashboardy, reporty a infografiky.
- Identifikujte potenciální rizika a příležitosti související s vašimi zaměstnanci pomocí funkcí, jako jsou prediktivní analytika a strojové učení.
- Vytvářejte datově podložené příběhy, které promění poznatky v praktické strategie.
- Hladká integrace s různými systémy HRIS, platformami pro výplatu mezd a dalšími obchodními aplikacemi.
Omezení Visier
- Pro menší podniky může být tato investice finančně nedostupná.
- Pokročilé analytické funkce mohou vyžadovat specializované datové analytiky nebo HR profesionály se silnou datovou gramotností.
Ceny Visier
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Visier
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Entelo – vyhledávání kandidátů a budování talentové základny
Pro větší organizace se talent intelligence stává důležitou součástí zajištění dobré zkušenosti zaměstnanců a najímání těch nejlepších talentů. Entelo je výkonná platforma talent intelligence speciálně navržená tak, aby pomáhala firmám najít a spojit se s těmi nejlepšími talenty.
Jde nad rámec základních funkcí, které nabízí software pro zapracování nových zaměstnanců, a využívá AI/ML k objevování skrytých talentů a identifikaci ideálních kandidátů, kteří možná aktivně nehledají nové příležitosti.
Můj případ byl velmi speciální. S Entelo jsme udělali velký pokrok v budování diverzifikovanějšího týmu tím, že jsme identifikovali kandidáty z nedostatečně zastoupených skupin a poskytli zdroje ke snížení nevědomých předsudků při náboru.
Nejlepší funkce Entelo
- Porozumějte dovednostem požadovaným pro danou pozici a porovnejte je se skutečnými dovednostmi a zkušenostmi uchazečů pomocí nástrojů založených na NLP.
- Využijte robustní booleovský generátor pro vytváření vysoce cílených vyhledávání s komplexními filtry.
- Personalizujte zprávy, plánujte pohovory a sledujte interakce uchazečů přímo v rámci platformy.
- Získejte přehled o svém talentovém fondu a náborovém procesu a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, pomocí integrovaných analytických a reportovacích funkcí.
Omezení Entelo
- Účinnost algoritmů umělé inteligence a strojového učení platformy závisí na kvalitě a rozmanitosti dat, ke kterým má přístup.
- Nenabízí komplexní funkce systému pro sledování uchazečů (ATS) pro správu žádostí v průběhu celého náborového procesu.
Ceny Entelo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Entelo
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. GoodHire – prověřování a ověřování minulosti uchazečů
GoodHire není systém HRIS ani školicí software, ale specializovaná služba pro ověřování minulosti na našem seznamu. Byla navržena tak, aby zjednodušila a zlepšila proces ověřování přesnosti a legitimity informací poskytovaných potenciálními zaměstnanci.
Můj tým otestoval jeho funkce, které zahrnují ověření vzdělání, kontrolu pracovních zkušeností, potvrzení licencí a certifikátů a dokonce i kontrolu trestního rejstříku. Provádění těchto kontrol na pozadí během náborového procesu vám poskytne značnou jistotu.
GoodHire vám také umožňuje automatizovat celý proces ověřování. Odpadá tak nutnost ručního ověřování informací, jako je vzdělání, pracovní historie a licence.
Nejlepší funkce GoodHire
- Shromažďujte informace z různých zdrojů a prezentujte je v přehledné a stručné zprávě.
- Využijte služby ověřování přístupu ve více než 200 zemích a teritoriích, které jsou ideální pro firmy s globální pracovní silou.
- Buďte v obraze, pokud jde o předpisy týkající se prověřování uchazečů, a zajistěte, aby vaše náborové postupy zůstaly v mezích zákona.
- Integrujte různé systémy pro sledování uchazečů (ATS) a zefektivněte proces ověřování uchazečů v rámci stávajícího náborového workflow.
Omezení GoodHire
- Nabízí standardizovaný proces ověřování. Podniky se specifickými potřebami v oblasti ověřování mohou postrádat možnosti přizpůsobení.
Ceny GoodHire
Méně než 10 kontrol
- Basic+: 29,99 $/šek
- Základní: 54,99 $/kontrola
- Profesionální: 79,99 $/kontrola
Více než 10 kontrol
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GoodHire
- G2: 4,6/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
7. LinkedIn – získávání talentů a nábor zaměstnanců
Každý tým pro získávání talentů vám potvrdí, že LinkedIn je téměř bezkonkurenční nástroj pro oslovování a nábor zaměstnanců, zejména na trhu, kde je poptávka po talentech stejně vysoká jako jejich nabídka. Jeho rozsáhlá databáze talentů, zahrnující širokou škálu odvětví a specializací, je pro HR týmy skvělým zdrojem pro vyhledávání kvalifikovaných kandidátů nad rámec těch, kteří se aktivně ucházejí o práci.
Pokročilé vyhledávací filtry s možnostmi výběru podle dovedností, zkušeností, lokality a dokonce i kritérií společnosti zajišťují cílený dosah, což šetří čas a zdroje ve srovnání s širším záběrem.
Funkce jako content marketing a náborová reklama vám navíc umožní oslovit vysoce relevantní publikum potenciálních uchazečů, propagovat značku vašeho zaměstnavatele a nabídnout volná místa předem kvalifikovaným profesionálům.
Nejlepší funkce LinkedIn
- Získejte přístup k rozsáhlé uživatelské základně profesionálů z různých odvětví a s různými dovednostmi.
- Cílte na kandidáty se specifickými dovednostmi, úrovní zkušeností a lokalitou pomocí pokročilých vyhledávacích filtrů.
- Získejte cenné informace během hodnotícího procesu díky podrobným profilům, které představují dovednosti, zkušenosti a doporučení kandidátů od kolegů.
- Vytvořte poutavé stránky společnosti, které představí její kulturu, hodnoty a kariérní příležitosti, aby přilákaly ty nejlepší talenty pro nábor.
- Získejte přístup k cílené náborové reklamě, která vám umožní oslovit vysoce relevantní publikum potenciálních kandidátů.
Omezení LinkedIn
- Ne všechny profily jsou pečlivě aktualizovány. HR profesionálové musí být opatrní ohledně potenciálně zastaralých informací nebo zkreslených dovedností.
- LinkedIn sice poskytuje profily, ale nenabízí komplexní screeningové nástroje, jako jsou systémy pro sledování uchazečů (ATS) s hodnocením dovedností nebo funkcemi pro plánování pohovorů.
Ceny LinkedIn
- Navždy zdarma
- LinkedIn Premium Career: 29,99 $/měsíc
- LinkedIn Premium Business: 59,99 $/měsíc
- LinkedIn Recruiter Lite: 170 $/měsíc
- LinkedIn Recruiter: 835 $/měsíc
Hodnocení a recenze na LinkedIn
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
8. HireVue – videorozhovory a hodnocení
HireVue není standardní pracovní portál ani systém pro sledování uchazečů. Jedná se o cloudovou platformu speciálně navrženou k transformaci tradičního procesu pohovorů pomocí technologie videopohovorů.
Můj tým provedl několik testovacích pohovorů s HireView. Zjistili jsme, že zjednodušuje proces výběru a usnadňuje nábor na dálku. Mohli jsme posoudit měkké dovednosti, komunikační schopnosti a kulturní kompatibilitu uchazečů téměř stejně efektivně jako při osobních pohovorech a mnohem lépe než při telefonických pohovorech.
Platforma také poskytuje pokročilé analytické nástroje, které pomáhají identifikovat nejlepší talenty a zefektivnit celý proces náboru. Například během našeho testovacího pohovoru na nás udělala dojem schopnost HireVue zaznamenávat a analyzovat odpovědi uchazečů a poskytovat podrobné informace o jejich řeči těla, tónu hlasu a zapojení.
Tento datově podložený přístup nám umožnil činit informovanější rozhodnutí o tom, které kandidáty v náborovém procesu upřednostnit, což v konečném důsledku vedlo k lepšímu výběru zaměstnanců, kteří lépe zapadají do naší organizace.
Nejlepší funkce HireVue
- Poskytněte strukturovaný formát pro videorozhovory. Kandidáti odpovídají na stejné předem nahrané otázky, což zajišťuje konzistentní proces hodnocení pro všechny uchazeče.
- Eliminujte zdlouhavé plánování osobních pohovorů. Uchazeči mohou absolvovat videopohovory podle svého uvážení v rámci stanoveného časového rámce.
- Usnadněte pohovory s kandidáty z různých geografických oblastí, odstraňte překážky spojené s umístěním a rozšířte svůj dosah na talenty.
- Využijte volitelné funkce umělé inteligence, které analyzují výrazy obličeje, tón hlasu a používání jazyka ve videorozhovorech a poskytují další data pro hodnocení nad rámec samotného obsahu odpovědí.
- Vytvářejte reporty, které vám pomohou identifikovat trendy v pohovorech a posoudit efektivitu pohovorů.
Omezení HireVue
- Video pohovory nemohou plně nahradit budování vztahu, které je možné při osobních pohovorech.
- Funkce umělé inteligence s sebou nesou riziko udržování předsudků v náborovém procesu.
Ceny HireVue
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HireVue
- G2: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 45 recenzí)
9. Gusto – zpracování mezd a správa benefitů
Gusto je cenným HR řešením pro mnoho malých a středních podniků. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, automatizované funkce a integrovaná správa mezd a benefitů výrazně zjednodušují HR procesy a šetří čas a zdroje menším týmům.
Systém pro sledování uchazečů (ATS) od společnosti Gusto je na all-in-one platformu překvapivě robustní. Můžete zveřejňovat pracovní nabídky na hlavních pracovních portálech, provádět výběr životopisů a spolupracovat se svým týmem během celého procesu náboru. Ačkoli se nemůže rovnat specializovaným ATS řešením pro větší společnosti, pro malé a střední podniky je ideální.
Nabízí také samoobslužný portál pro zaměstnance, kde mohou zaměstnanci přistupovat k výplatním páskám, aktualizovat osobní údaje a žádat o volno. To osvobozuje personální oddělení od zodpovídání opakujících se otázek a umožňuje mu soustředit se na strategičtější iniciativy a zároveň zvyšovat spokojenost zaměstnanců.
Gusto nejen zpracovává vaše HR data, ale také poskytuje cenné informace. Můžete snadno generovat zprávy o všem, od trendů v oblasti mezd až po využívání benefitů.
Nejlepší funkce Gusto
- Eliminujte ruční výpočty a zajistěte přesné a včasné zpracování mezd pro zaměstnance a dodavatele.
- Zajistěte výpočet a podání federálních, státních a místních daní a ulehčete tak svému personálnímu týmu.
- Přizpůsobte různé výplatní kalendáře pro své zaměstnance a zajistěte, aby všichni dostali výplatu včas.
- Vytvářejte a spravujte efektivní pracovní postupy pro zapracování nových zaměstnanců pomocí automatizovaných úkolů a sběru dokumentů.
- Nastavte a spravujte různé zdravotní pojištění, penzijní spoření a další benefity pro své zaměstnance.
Omezení Gusto
- Ačkoli je Gusto uživatelsky přívětivé, nemusí nabízet stejnou úroveň přizpůsobení jako některé systémy HRIS pro složité pracovní postupy nebo specifické potřeby společnosti.
Ceny Gusto
- Jednoduché: Cena začíná na 40 $/měsíc
- Plus: Cena od 80 $/měsíc
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
10. Workday – Komplexní sada nástrojů pro řízení lidských zdrojů
Workday je komplexní cloudové řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP) navržené speciálně pro personální a finanční oddělení. Vytváří jednotný zdroj informací o vašich zaměstnancích a zefektivňuje mezioborové pracovní postupy.
Jeho jedinečná vlastnost? Dokáže zvládnout rozsáhlou a rozmanitou pracovní sílu napříč různými lokalitami, měnami a předpisy.
Workday nabízí jednotnou platformu pro správu základních personálních funkcí, finančních procesů a analýzy pracovní síly, vše na jednom místě.
Ve srovnání s alternativními řešeními Workday zefektivnil provoz a zlepšil rozhodování v našich odděleních lidských zdrojů a financí.
Nejlepší funkce Workday
- Zefektivněte personální a finanční operace centralizací dat a funkcí do jedné uživatelsky přívětivé platformy.
- Získejte přístup k široké škále funkcí v oblasti lidských zdrojů, včetně získávání talentů a zapracování nových zaměstnanců, správy mezd a benefitů, řízení výkonu, vzdělávání a rozvoje, analýzy pracovní síly a samoobslužného portálu pro zaměstnance.
- Umožněte personalistům a vedoucím pracovníkům přijímat rozhodnutí založená na datech v oblasti řízení talentů, strategií odměňování a plánování pracovní síly.
Omezení pracovního dne
- Náklady na implementaci mohou být také značné kvůli potenciálním potřebám přizpůsobení a požadavkům na školení.
- Komplexní funkce mohou vyžadovat delší dobu zaučení pro uživatele zvyklé na jednodušší systémy HRIS.
Ceny Workday
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
Zajistěte budoucnost svého HR technologického stacku pro hladší náborový proces
Jak každý profesionál v oblasti HR ví, technologie v oblasti lidských zdrojů se neustále vyvíjí. Objevují se nová řešení a mění se funkce, ale pro optimalizaci personálních operací je zásadní udržet si náskok před konkurencí.
Žádné řešení nemůže být univerzálním lékem na všechny naše potřeby v oblasti HR technologií. Pečlivým výběrem nejlepších dostupných řešení můžete vytvořit budoucí, solidní HR technologický stack, který posílí váš tým a posune vaše podnikání vpřed.
Klíčem je vytvoření strategického balíku integrovaných nástrojů, které spolu vzájemně spolupracují.
Zvažte například ClickUp.
Ačkoli ClickUp není čistě HRIS systém, jeho robustní funkce pro řízení projektů mohou být pro HR týmy cenným přínosem. ClickUp můžete použít k přidělování úkolů v oblasti HR managementu, sledování pokroku, plynulé spolupráci a centralizaci informací – a to vše při zachování transparentnosti a odpovědnosti.