10 nejlepších alternativ a konkurentů Perfex CRM v roce 2025

Věděli jste, že 61 % malých a středních podniků (SMB) přisuzuje udržení zákazníků systému řízení vztahů se zákazníky (CRM)?
CRM jsou výkonná řešení pro podniky, která slouží ke správě údajů o zákaznících a zlepšování vztahů se zákazníky. Mezi těmito řešeními si Perfex CRM vybudoval renomé jako významná značka v oboru.
Perfex CRM však není vhodný pro všechny.
Uživatelé často uvádějí jako významné nedostatky jeho strmou křivku učení a omezené možnosti přizpůsobení. Ovládání rozhraní může být náročné, což brání produktivitě, zejména u podniků, které vyžadují intuitivnější a flexibilnější systém.
A i když Perfex CRM nabízí celou řadu funkcí, někteří uživatelé shledávají, že postrádá pokročilé automatizační a AI funkce, které jsou v moderních CRM nástrojích stále důležitější.
Navzdory těmto nevýhodám je Perfex CRM stále robustní platformou, která může zvýšit produktivitu zefektivněním řízení vztahů se zákazníky. Pro ty, kterým jeho omezení připadají příliš omezující, však existuje řada alternativ, které nabízejí větší snadnost použití, rozsáhlejší přizpůsobení a špičkové funkce umělé inteligence.
V tomto článku prozkoumáme různé možnosti CRM softwaru a zaměříme se na alternativy, které řeší konkrétní problémy spojené s Perfex CRM. Probereme, co hledat v alternativě k Perfex CRM, a pomůžeme vám rozhodnout, které AI nástroje pro CRM nejlépe zlepší vaše vztahy se zákazníky.
Ale nejdříve to nejdůležitější...
Co byste měli hledat v alternativě k Perfex CRM?
Při zvažování alternativ k Perfex CRM je vyhodnoťte na základě své CRM strategie a prodejních cílů. Hledejte řešení, která vám umožní přizpůsobit CRM potřebám vašeho podnikání.
K efektivnímu sledování a analýze prodejních výsledků jsou rovněž nezbytné pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz.
Zde jsou klíčové prvky, které byste měli hledat v nejlepší alternativě k Perfex CRM:
- Přizpůsobení: Hledejte alternativy, jako jsou SuiteCRM a Odoo, které nabízejí rozsáhlé možnosti přizpůsobení modulů, polí a pracovních postupů.
- Integrace: Hledejte dobrou alternativu, která se integruje s jinými nástroji a softwarem, které vaše firma již používá. Například ClickUp a HubSpot nabízejí rozsáhlou integraci s různými marketingovými a prodejními nástroji, což umožňuje jednotnější přístup ke správě vztahů se zákazníky.
- Automatizace: Funkce automatizace vám pomohou organizovat opakující se úkoly a pracovní postupy. Nástroje jako Pipedrive nebo Insightly poskytují pokročilé funkce automatizace, které optimalizují prodejní procesy a pomáhají efektivněji dosahovat prodejních cílů.
- Reporting a analytika: Vyberte si CRM řešení, jako je SugarCRM, které nabízí komplexní funkce reportingu a analytiky pro sledování klíčových výkonnostních metrik a získávání cenných poznatků pro rozhodování založené na datech.
- Mobilní přístupnost: Ujistěte se, že alternativní řešení nabízí mobilní přístupnost, aby váš prodejní tým měl přístup k datům CRM a mohl plnit úkoly i na cestách.
- AI a prediktivní analytika: Zvažte alternativy, které využívají AI a prediktivní analytiku ke zlepšení prognózování prodeje a správy potenciálních zákazníků. Jedním z příkladů je Copper CRM, který nabízí AI-řízené poznatky pro efektivnější prodejní strategie.
Komplexní řešení CRM typu „vše v jednom“ vám může nabídnout všechny výše uvedené základní funkce a vylepšit je o doplňkové funkce, které vám usnadní prodejní cyklus.
10 nejlepších alternativ k Perfex CRM, které můžete použít
Objevte správné CRM řešení, které může změnit způsob, jakým spravujete vztahy se zákazníky a zvyšujete prodej.
Podívejme se na 10 nejlepších alternativ Perfex CRM v roce 2024.
1. ClickUp
Hledáte efektivní způsob správy svých kontaktů?
ClickUp nabízí dobře strukturovaný systém pro organizaci informací o zákaznících, což z něj činí výkonný nástroj jak pro řízení projektů, tak pro potřeby CRM.
Efektivní správa kontaktů pomocí ClickUp Hierarchy
Za prvé, hierarchie projektů ClickUp vám pomáhá organizovat práci podle oddělení, týmů, projektů a kampaní a poté se oddálit, abyste získali ucelený přehled o všech probíhajících aktivitách. Představte si to jako pohled z ptačí perspektivy na celý pracovní tok vaší organizace, který vám pomáhá identifikovat úzká místa a zefektivnit procesy.
V horní části je pracovní prostor, který slouží jako zastřešující kontejner pro všechny projekty a úkoly. V rámci pracovního prostoru můžete vytvářet prostory určené pro různé týmy nebo funkce. Každý prostor obsahuje složky, které obsahují seznamy, a v rámci těchto seznamů můžete spravovat úkoly představující jednotlivé obchody nebo interakce se zákazníky.
Funkce vlastních polí vám umožňuje ukládat informace o zákaznících, od kontaktních údajů a informací o společnosti až po vlastní poznámky a štítky. Tím je zajištěno, že všechny potřebné údaje jsou snadno přístupné a organizované, což vám pomáhá sledovat každou interakci se zákazníkem a všechny podrobnosti.
Správa pracovních postupů pomocí vlastních stavů
Správa prodejního procesu může být náročná, ale ClickUp tento proces zjednodušuje díky svým robustním funkcím pro správu pracovních postupů. Pomocí vlastních stavů ClickUp pro vaše seznamy můžete definovat jasné fáze ve vašem prodejním procesu.
Můžete například mít stavy jako „Nový zájemce“, „Kontaktován“, „Jednání“, „Uzavřeno – získáno“ a „Uzavřeno – ztraceno“. To pomáhá vizualizovat průběh obchodu a identifikovat případné překážky.
Zajistěte odpovědnost svého týmu pomocí termínů splnění
Měli jste někdy potíže s tím, aby váš tým plnil své povinnosti a úkoly byly dokončeny včas? ClickUp vám umožňuje přiřadit úkoly související s konkrétními zakázkami členům týmu a stanovit termíny pomocí funkcí „Přiřadit“ a „Termín“.
Stanovení termínů zajišťuje, že všichni pracují podle plánu, včas provádějí následné kroky a postupují v prodejním procesu. Například úkol následovat potenciálního zákazníka může být přidělen obchodnímu zástupci s termínem, aby byla zajištěna rychlá akce. Tato funkce zajišťuje, že všichni znají své povinnosti a termíny, což umožňuje hladký průběh prodejního procesu.
Komunikujte jasně pomocí formulářů ClickUp, zobrazení chatu a aplikací ClickApps
Účinná komunikace a spolupráce jsou jádrem všech funkcí CRM a ClickUp v této oblasti vyniká.
Zobrazení chatu v ClickUp vylepšuje spolupráci v reálném čase a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně. Můžete diskutovat o obchodech, sdílet aktualizace a spolupracovat v rámci svého nastavení CRM.
Díky funkci Form View v ClickUp můžete vytvářet vlastní formuláře pro zaznamenávání informací o potenciálních zákaznících, zpětné vazby nebo dotazy zákazníků, což zjednodušuje sběr dat. Po odeslání formuláře se automaticky vytvoří úkol se všemi vyplněnými údaji, takže vám neunikne žádný potenciální zákazník.
Pomocí ClickUp Docs můžete několika kliknutími připojit důležité dokumenty, jako jsou profesionální nabídky a smlouvy, přímo k úkolům. Takto budete mít všechny související informace na jednom místě. Komentáře k úkolům udržují komunikaci přehlednou a snadno přístupnou pro všechny členy týmu, takže nic neunikne. Členové týmu mohou například diskutovat o strategiích vyjednávání v rámci úkolu věnovaného konkrétní dohodě.
S ClickApps můžete svou komunikaci ještě vylepšit.
Aplikace Email ClickApp vám umožňuje spravovat e-mailovou komunikaci s potenciálními zákazníky a klienty přímo v ClickUp. Tato integrace zajišťuje, že všechny vaše e-maily jsou propojeny s příslušnými úkoly, což vám poskytuje kompletní historii komunikace na jednom místě.
Porozumějte svým prodejním údajům pomocí zobrazení a dashboardů ClickUp
Porozumění vašim prodejním údajům je klíčem k informovanému rozhodování a podpoře růstu podnikání. Zobrazení ClickUp vám umožňují efektivně filtrovat a prioritizovat vaše CRM údaje. Ať už dáváte přednost zobrazení seznamu, kalendáře nebo kanbanové tabule, ClickUp vám umožňuje přizpůsobit pracovní prostor vašim potřebám.
Vytváření dashboardů v ClickUp zlepšuje váš pracovní postup. Můžete sledovat klíčové metriky, jako jsou míry konverze potenciálních zákazníků, stav prodejního kanálu a výkonnost týmu.
Kromě toho jsou dashboardy ClickUp vysoce přizpůsobitelné, což vám umožňuje přidávat widgety, které zobrazují data a vizualizace v reálném čase. To pomáhá identifikovat trendy a provádět strategické úpravy vašich prodejních procesů.
Představte si, že máte všechny tyto informace na dosah ruky, což vám umožňuje identifikovat trendy, měřit úspěch a určit oblasti, které je třeba zlepšit!
Začněte s šablonou ClickUp CRM
Nevíte, kde začít? ClickUp vám to usnadní díky široké škále šablon CRM a integrací třetích stran.
Například šablona ClickUp CRM poskytuje strukturovaný rámec pro správu vašich CRM aktivit. Tato funkce CRM vám pomáhá sledovat potenciální zákazníky a příležitosti pomocí pipeline, organizovat kontaktní informace v jedné centrální databázi a prioritizovat úkoly podle fáze prodeje pro lepší správu.
Své zkušenosti s CRM můžete také vylepšit pomocí osobních funkcí CRM od ClickUp, které vám umožní přizpůsobit pracovní postupy vašim jedinečným potřebám.
Ale to není vše! Díky šablonám prodejních zpráv a nástrojům pro mapování procesů vám ClickUp poskytuje cenné informace pro podporu růstu a dosažení vašich prodejních cílů. Konsolidací všech zákaznických dat do jedné přístupné platformy vám ClickUp umožňuje činit informovaná rozhodnutí a využívat nové příležitosti.
S ClickUpem získáte nejen úložiště kontaktních údajů, ale také bohatou na funkce, jednotnou platformu, kde můžete tyto údaje využít k přijímání strategických rozhodnutí a podpoře růstu podnikání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadno vytvářejte, přidělovávejte a sledujte úkoly pro jednotlivce nebo prodejní týmy
- Organizujte potenciální zákazníky, kontakty a obchody pomocí specializovaných seznamů ClickUp.
- Vizualizujte obchodní příležitosti přiřazením jasných fází pro každý seznam
- Využijte chatovací okno ClickUp pro spolupráci v reálném čase a diskusi v rámci vašeho CRM nastavení.
- Vytvořte jedinečné, barevně odlišené stavy, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu, a zajistěte hladké řízení svého prodejního procesu.
- Získejte důležité údaje o zákaznících, jako jsou kontaktní údaje, preference a fáze obchodu, bez námahy.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí různých zobrazení, jako je Seznam, Kalendář a Kanban, abyste mohli filtrovat a prioritizovat svá CRM data.
- Sledujte klíčové metriky , jako jsou míry konverze potenciálních zákazníků a výkonnost týmu, pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být ohromeni širokou škálou funkcí ClickUp a budou potřebovat nějaký čas, aby plně porozuměli a využili jeho možnosti.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena a pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Hubspot CRM
HubSpot CRM je výkonná platforma pro správu vztahů se zákazníky, která nabízí řadu funkcí, které vám pomohou efektivně spravovat interakce se zákazníky.
Jednou z prvních věcí, které si na HubSpot CRM všimnete, je jeho intuitivní rozhraní. Jeho prodejní dashboard nabízí přehled o celé vaší prodejní pipeline, což vám umožňuje sledovat výkon jednotlivců i týmů. Poskytuje přehled o klíčových prodejních aktivitách v reálném čase, abyste mohli identifikovat úzká místa a optimalizovat svůj prodejní proces.
Můžete také sledovat obchody v každé fázi prodejního procesu. Na ovládacím panelu můžete vidět, v jaké fázi se každý obchod nachází a jaké kroky je třeba podniknout dále.
Správa prodejního procesu je díky funkci drag-and-drop od HubSpot snadná. Můžete snadno přesouvat obchody mezi jednotlivými fázemi pomocí drag-and-drop, abyste vizuálně sledovali pokrok a spravovali svůj prodejní proces s minimálním úsilím.
Prognózovací nástroje HubSpot poskytují komplexní přehled o vašem prodejním procesu a umožňují vám sledovat pokrok ve vztahu k vašim prodejním cílům. Můžete generovat zprávy pro sledování klíčových metrik, jako je plnění kvót a měsíční trendy, a získat tak cenné informace o vašich prodejních výsledcích.
HubSpot se integruje s více než 1 500 aplikacemi a nástroji třetích stran, což vám umožňuje dále vylepšit vaše CRM schopnosti. Tyto integrace vám mohou pomoci automatizovat pracovní postupy, zefektivnit komunikaci a zvýšit efektivitu.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Snadné ukládání a organizování kontaktních údajů zákazníků
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou e-mailové follow-upy a zadávání dat, a ušetřete čas.
- Získejte cenné informace o vašich prodejních výsledcích a chování zákazníků pomocí analytických nástrojů a robustních reportů, včetně prognóz obchodů, prodejních aktivit, metrik produktivity a stavu pipeline.
- Získejte stovky integrací HubSpot
Omezení HubSpot CRM
- Ceny mohou být příliš vysoké, zejména pro startupy, které hledají CRM software.
- CRM má ve srovnání s některými jinými platformami omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma: Omezená funkčnost
- Profesionální zákaznická platforma: 1200 USD/měsíc za 5 licencí
- Enterprise Customer Platform: 4000 $/měsíc za 7 licencí
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Copper CRM
Copper CRM, dříve známý jako ProsperWorks, je oblíbená platforma pro správu vztahů se zákazníky, která se hladce integruje s Google Workspace. Díky tomu je ideální volbou pro uživatele, kteří chtějí přistupovat k datům CRM přímo ze své schránky Gmail.
Copper CRM také nabízí robustní funkce pro správu kontaktů, které podnikům usnadňují ukládání a organizování informací o zákaznících. Obzvláště užitečná je sekce Kontaktní údaje. Umožňuje vám ukládat důležité informace, jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla a adresy, na jednom místě.
Funkce Activity Log automaticky sleduje interakce a aktualizace v reálném čase, což usnadňuje sledování komunikace se zákazníky a historie. Například funkce automatizace pracovních postupů mohou zefektivnit proces následné komunikace při práci na prodejní kampani.
Pomocí tohoto nástroje můžete nastavit spouštěče, které automaticky přiřadí následné úkoly členům týmu, kdykoli je přidán nový potenciální zákazník. To nejen šetří čas, ale také zajišťuje, že žádný potenciální zákazník nebude přehlédnut.
Funkce Custom Pipelines vám umožňuje vizuálně vytvářet a spravovat prodejní procesy a jasně definovat fáze, jako jsou Kontaktováno, Kvalifikováno a Vyjednávání. Tyto nástroje společně zvyšují efektivitu a produktivitu prodeje a pomáhají vám soustředit se na uzavírání obchodů namísto správy rutinních úkolů.
Nejlepší funkce Copper CRM
- Efektivně organizujte úkoly, termíny a členy týmu, vše na jednom místě
- Snadno distribuujte a přistupujte k dokumentům souvisejícím s projekty, čímž zlepšíte spolupráci a komunikaci ve vašem týmu.
- Vizualizujte pracovní postupy, stanovujte priority úkolů a efektivně sledujte pokrok pomocí karet Kanban.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste ušetřili čas, minimalizovali chyby a zlepšili zákaznickou zkušenost.
- Sledujte kontaktní body se zákazníky a uzavírejte obchody
Omezení systému Copper CRM
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce dostupné v desktopové verzi, což omezuje funkčnost pro uživatele na cestách.
Ceny Copper CRM
- Základní: 29 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 69 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 134 USD/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Copper CRM
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. SuiteCRM
SuiteCRM je open-source CRM řešení pro zefektivnění procesů prodeje, CRM marketingu a zákaznické podpory. Se svými 26 moduly nabízí SuiteCRM komplexní nástroje pro správu potenciálních zákazníků, vytváření PDF šablon pro nabídky a faktury, generování CRM reportů a další.
Uživatelé mohou SuiteCRM přizpůsobit svým potřebám přidáváním nebo odebíráním modulů, přejmenováním modulů a úpravou polí, rozvržení a vztahů.
Zatímco SuiteCRM je zdarma ke stažení a použití bez omezení, podniky mají také možnost zakoupit hostovanou verzi pro nasazení v cloudu.
Nejlepší funkce SuiteCRM
- Plánujte schůzky, zaznamenávejte hovory a pište e-maily přímo v rámci platformy
- Získejte přístup k časové ose zobrazující všechny interakce s každým účtem ve vaší databázi zákazníků.
- Definujte role uživatelů, abyste omezili přístup k informacím relevantním pro výkon práce
- Integrujte SuiteCRM s více než 120 aplikacemi, včetně Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp a Telegram.
Omezení SuiteCRM
- Omezená dokumentace k modulům
- Při práci s velkými databázemi může být pomalý
Ceny SuiteCRM
- Starter: 100 £/měsíc (doporučeno pro 1–10 uživatelů)
- Podnikání: 400 £/měsíc (doporučeno pro 5–50 uživatelů)
- Premium: 600 £/měsíc (doporučeno pro 10–150 uživatelů)
Hodnocení a recenze SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Odoo
Odoo je open-source CRM platforma, která pomáhá podnikům organizovat a sledovat zákaznické pipeline, aby mohly identifikovat lukrativní prodejní příležitosti.
Platforma nabízí funkce pro efektivní správu potenciálních zákazníků, včetně generování potenciálních zákazníků, bodování a stanovení priorit, jakož i správu kontaktů potenciálních zákazníků a souvisejících informací.
Odoo také poskytuje prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků, aby bylo možné přiřadit potenciální zákazníky členům týmu na základě pravděpodobnosti jejich konverze.
Podniky mohou navíc v Odoo vytvářet databáze zákazníků, ve kterých mohou ukládat a analyzovat aktivity zákazníků a historii korespondence. S Partner Complete mohou podniky tato data automaticky rozšiřovat a získávat přístup k relevantnějším informacím o společnostech a zákaznících.
Odoo také zjednodušuje spolupráci týmů díky funkci Sales Teams, která podnikům umožňuje vytvářet týmy pro různé zákaznické pipeline a konfigurovat je na základě e-mailů, fakturačních cílů a filtrů domén.
Nejlepší funkce Odoo
- Snadno organizujte a sledujte zákaznické pipeline pro prodejní příležitosti
- Generujte, hodnotte a upřednostňujte potenciální zákazníky a spravujte kontakty s potenciálními zákazníky
- Přiřazujte potenciální zákazníky členům týmu na základě pravděpodobnosti konverze
- Vytvářejte a analyzujte databáze zákazníků, sledujte aktivity a korespondenci
Omezení Odoo
- Uživatelské rozhraní není optimalizováno pro snadnou navigaci
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Odoo
- Zdarma
- Standard: Od 31 USD/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Vlastní: Od 45 USD/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,1/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (790+ recenzí)
6. Kylas Sales CRM
Chcete organizovat své obchodní procesy a zároveň zlepšit interakci se zákazníky? Kylas CRM vám může pomoci.
Je oblíbený díky svým robustním funkcím pro správu potenciálních zákazníků, které vám umožňují sledovat a spravovat aktivní potenciální zákazníky a obchody v různých fázích prodejního procesu. Platforma nabízí flexibilitu při sběru a zobrazování dat s přizpůsobitelnými možnostmi pro efektivní shromažďování a prezentaci dat.
Kylas CRM se také pyšní přizpůsobitelnými ovládacími prvky pro přístup k datům, které zajišťují ochranu citlivých informací a přístup k nim pouze oprávněným osobám.
Kromě rozsáhlých integračních možností s nezbytnými obchodními nástroji získáte s Kylas Sales CRM také mobilní aplikaci pro přístup na cestách.
Nejlepší funkce Kylas Sales CRM
- Nastavte si připomenutí, abyste mohli sledovat zmeškané příležitosti a pokrok v uzavírání prodejů
- Sledujte prodejní výkon v reálném čase
- Vytvořte více pipeline s více fázemi, abyste mohli efektivně spravovat různé pracovní postupy a prodejní procesy.
Omezení Kylas Sales CRM
- Omezené šablony e-mailů
- Někteří uživatelé mají pocit, že jejich interní integrace jsou technicky složité.
Ceny Kylas Sales CRM
- Embark: Zdarma
- Elevate: 250 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
- Exceed: 1250 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Kylas Sales CRM
- G2: 4,7/5 (383 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (406 recenzí)
7. Pipedrive
Další na seznamu nejlepších alternativ Perfex CRM je Pipedrive, výkonná platforma přizpůsobená pro zefektivnění prodejních procesů. Působivé přizpůsobitelné panely Pipedrive nabízejí vizuální přehled o průběhu obchodů, konverzích a prognózách výnosů.
Představte si, že jste obchodní manažer, který sleduje více obchodních případů. Přizpůsobitelné dashboardy Pipedrive vám poskytnou rychlý přehled o postupu každého obchodního případu, což vám pomůže identifikovat překážky a efektivně stanovit priority úkolů.
Mezi jeho klíčové funkce patří sledování obchodů v různých fázích, od prvního kontaktu až po konečný prodej, a správa kontaktů pro ukládání a organizaci informací o zákaznících za účelem lepšího zapojení.
Jeho funkce pro vytváření prodejních reportů vám pomůže získat přístup k pokročilým prodejním reportům, abyste mohli analyzovat výkonnost a činit informovaná rozhodnutí.
Oceníte také funkci Smart Contact Data od Pipedrive, která vám umožní shromažďovat informace o potenciálních zákaznících z webu, abyste mohli identifikovat příležitosti a stanovit priority prodejních aktivit.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Synchronizujte a sledujte e-maily v rámci softwaru CRM pro prodej
- Vytvářejte zprávy a získejte přehled o prodejních výsledcích
- Dostávejte oznámení o důležitých úkolech a následných krocích
- Přizpůsobte pracovní postupy svým potřebám
Omezení Pipedrive
- Funkce analýzy a reportingu jsou méně robustní ve srovnání s jinými alternativami Perfex CRM.
- V základních tarifech chybí některé automatizační funkce. Nezahrnují automatizaci pracovních postupů, synchronizaci e-mailů ani sledování e-mailů.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/místo za měsíc
- Pokročilé: 29 $/místo za měsíc
- Profesionální: 59 $/licence za měsíc
- Výkon: 69 $/licence za měsíc
- Enterprise: 99,00 $/licence za měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 000 recenzí)
8. Insightly
Insightly CRM je platforma s bohatými funkcemi, která poskytuje pokročilé CRM funkce, což z ní činí dobrou alternativu k Perfex CRM.
Jednou z jeho hlavních předností jsou přizpůsobitelná pole a rozvržení, která vám umožňují přizpůsobit CRM vašim konkrétním potřebám. Toto přizpůsobení pomáhá podnikům shromažďovat a spravovat data relevantní pro jejich jedinečné procesy a zajišťuje, že CRM je v souladu s jejich pracovním tokem.
Můžete jej použít k vytvoření podrobných profilů zákazníků, včetně kontaktních údajů, interakcí a vlastních datových bodů. Tento komplexní přehled informací o zákaznících umožňuje podnikům personalizovat své interakce a přizpůsobit svůj přístup každému zákazníkovi.
Tento nástroj také umožňuje vytvářet více pipeline s přizpůsobitelnými fázemi. Tato funkce poskytuje komplexní přehled o prodejním procesu a umožňuje podnikům sledovat obchody od potenciálního zákazníka až po konverzi.
Automatizace Insightly zefektivňují opakující se úkoly a pracovní postupy, což pomáhá podnikům soustředit se na činnosti generující příjmy. Můžete vytvářet pravidla automatizace na základě konkrétních spouštěčů, jako je vytvoření nového potenciálního zákazníka nebo změna fáze obchodu, což šetří čas a zvyšuje efektivitu.
Kromě funkcí CRM nabízí Insightly výkonné nástroje pro správu projektů, které týmům umožňují efektivnější spolupráci. Díky funkcím, jako je správa úkolů, sledování milníků a sdílení souborů, pomáhá Insightly týmům udržovat pořádek a soustředit se na dodání projektů včas a v rámci rozpočtu.
Insightly se také integruje s různými aplikacemi třetích stran, včetně e-mailových klientů, nástrojů pro automatizaci marketingu a účetního softwaru. Tato integrace umožňuje podnikům centralizovat jejich data a pracovní toky, čímž se zvyšuje efektivita a spolupráce týmů.
Nejlepší funkce Insightly
- Automatické směrování potenciálních zákazníků správnému členu týmu
- Vytvářejte a odesílejte hromadné e-maily přímo v aplikaci
- Sledujte své prodejní KPI a cíle pomocí přizpůsobených dashboardů
- Spravujte své projekty na cestách pomocí mobilních aplikací pro Android a iOS
Omezení Insightly
- Platforma může být pro nové uživatele složitá.
- Některé integrace mohou vyžadovat dodatečnou ruční konfiguraci.
Ceny Insightly
- Zdarma: Až pro 2 uživatele
- Plus: 29 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 49 $/uživatel za měsíc
- Podnik: 99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (890+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 640 recenzí)
9. Keap
Keap CRM (dříve Infusionsoft) je CRM systém navržený pro zjednodušení obchodních procesů, posílení zapojení zákazníků a podporu růstu malých a středních podniků (SME).
Integruje různé funkce, jako je automatizace prodeje, automatizace marketingu, zákaznický servis a e-commerce, do jedné platformy. Díky tomu je komplexním řešením pro správu interakcí se zákazníky a zákaznických dat.
Funkce automatizace prodeje této platformy, jako je hodnocení potenciálních zákazníků, správa prodejního procesu a automatizované pracovní postupy, optimalizují a zrychlují proces prodeje. Pro zvýšení zapojení zákazníků a podporu konverzí nabízí tento nástroj funkce automatizace marketingu, jako je e-mailový marketing, vizuální nástroj pro tvorbu kampaní a sledování chování.
Keap CRM také podporuje zákaznický servis pomocí centralizované správy kontaktů, sledování úkolů a systému podpory prostřednictvím ticketů. Systém ticketů organizuje dotazy zákazníků a žádosti o podporu, zefektivňuje proces podpory a zkracuje dobu odezvy.
Platforma také zajišťuje bezpečnost dat pomocí komplexního šifrování, podrobných kontrol přístupu a souladu s nařízeními GDPR a CCPA.
Nejlepší funkce Keap
- Automatizujte prodejní procesy a správu kontaktů
- Navrhujte a realizujte cílené e-mailové marketingové kampaně
- Identifikujte a upřednostňujte potenciální zákazníky na základě jejich zapojení a chování
- Integrace s e-commerce platformami pro sledování online prodejů
- Umožněte klientům rezervovat si schůzky online
Omezení Keap
- Cena je pro některé uživatele, zejména malé podniky, na vyšší úrovni.
- Někteří zákazníci mohou považovat rozhraní a proces nastavení za matoucí.
Ceny Keap
- Pro: 199 $/měsíc za 2 uživatele
- Max: 299 $/měsíc za 3 uživatele
- Ultimate: 299 $/měsíc za 3 uživatele
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
10. SugarCRM
SugarCRM je produkt pro správu vztahů se zákazníky, který klade důraz na zlepšování zákaznické zkušenosti napříč různými kanály. Díky komplexnímu pohledu na zákaznickou cestu je vhodný zejména pro marketingové týmy.
SugarCRM nabízí pokročilé nástroje pro správu marketingových kampaní, včetně automatizace pracovních postupů a směrování potenciálních zákazníků. Umožňuje marketingovým týmům efektivně spolupracovat a poskytovat personalizované zákaznické zkušenosti.
Platforma také zahrnuje nástroj pro sledování stížností zákazníků, který podnikům umožňuje rychle identifikovat a řešit problémy. Podniky mohou také dostávat oznámení, když zákazník klikne na odkaz nebo vyplní formulář, což usnadňuje včasné následné kroky.
Nejlepší funkce SugarCRM
- Sledujte interakce, abyste oslovili zákazníky ve správný čas a správným způsobem
- Poskytněte zákazníkům personalizovanou webovou stránku, na které si mohou sami najít odpovědi
- Používejte nástroj ke sledování stížností zákazníků a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit
- Vytvářejte přizpůsobené webové stránky a e-maily, abyste oslovili více lidí
Omezení SugarCRM
- Někteří uživatelé považují jeho konfiguraci a nastavení za obtížné a časově náročné.
- Rozhraní může působit nepřehledně a obtížně se v něm orientuje.
Ceny SugarCRM
- Essentials: 19 $/uživatel za měsíc, minimálně 3 uživatelé
- Pokročilá: 85 $/uživatel za měsíc, minimálně 3 uživatelé
- Premium: 135 $/uživatel za měsíc, minimálně 3 uživatelé
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace*
Hodnocení a recenze SugarCRM
- G2: 3,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 400 recenzí)
Začněte s řízením vztahů se zákazníky pomocí ClickUp
Ačkoli je Perfex CRM pro mnoho podniků dobrou volbou, stojí za zvážení i několik alternativ a konkurenčních produktů, z nichž každý má své jedinečné vlastnosti a přednosti.
Ať už hledáte robustní správu potenciálních zákazníků, flexibilní sběr dat nebo zefektivněné procesy či integrace, možnosti popsané v tomto článku nabízejí mnoho řešení, která vyhoví vašim potřebám v oblasti CRM.
Integrace CRM do vašeho současného systému řízení projektů však může být náročná. Proč se nerozhodnout pro komplexní CRM SaaS řešení, které zjednodušuje správu projektů a vztahů se zákazníky?
ClickUp je komplexní platforma pro řízení projektů s nezbytnými CRM nástroji integrovanými do vašeho systému řízení projektů. Tato integrace vám umožňuje snadno dohlížet na projekty a zároveň sledovat kontakty se zákazníky, potenciální zákazníky a kompletní prodejní a marketingový proces, čímž vylepšuje vaši celkovou CRM strategii.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, proč je to nejlepší alternativa k Perfex CRM!