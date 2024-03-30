HubSpot triky: Proměňte svůj přístup k prodeji, marketingu a řízení projektů

HubSpot je vaším spolehlivým pomocníkem při získávání, zapojování a přeměně potenciálních zákazníků na věrné zákazníky. Pomáhá vám snadno spravovat kontaktní údaje, analyzovat výkonnost vašich marketingových kampaní, vytvářet faktury a nabídky a zefektivnit proces tvorby obsahu pomocí umělé inteligence.
Ale s tak rozsáhlými možnostmi je snadné se cítit ohromen. 🤯
Abychom vám pomohli orientovat se v platformě a využít její plný potenciál, shromáždili jsme nejlepší triky a tipy pro HubSpot, díky kterým se stanete profesionálním uživatelem. Představíme vám také ClickUp, univerzální platformu pro zvýšení produktivity, která může sloužit jako perfektní alternativa k HubSpot.
7 exkluzivních triků HubSpot pro optimální produktivitu
Každý ze šesti produktů HubSpot – Sales, Commerce, Service, CMS, Operations a Marketing Hub – nabízí jedinečné funkce a nástroje, které vám pomohou rozvíjet potenciální zákazníky. Ať už jste zkušeným uživatelem HubSpot nebo nováčkem na této platformě, musíte pochopit, jak tyto funkce co nejlépe využít ke zvýšení konverzních poměrů.
V této sekci vám představíme sedm exkluzivních triků HubSpot, které zvýší vaši produktivitu a zlepší procesy řízení marketingových projektů.
1. Tipy pro landing page
Každý marketér ví, že konečným cílem landing page je přeměnit návštěvníky na potenciální zákazníky. HubSpot sice nabízí bezplatný nástroj pro tvorbu vizuálně atraktivních landing page, ale abyste mohli co nejlépe využít návštěvnost svého webu, je třeba mít na paměti několik věcí.
Pro začátek je klíčová jednoduchost. Vaše vstupní stránka by měla obsahovat pouze dostatek informací, aby zaujaly návštěvníky, aniž by je zahlcovaly. Měla by obsahovat prvky jako:
- Přehledná záhlaví
- Stručný popis nabídky vaší společnosti
- Obrázek produktu nebo služby vaší firmy
- Formulář pro shromažďování kontaktních údajů návštěvníků
Sekce nabídky na úvodní stránce je velmi důležitá a musí prezentovat produkt vaší společnosti a to, jak může vyřešit problémy návštěvníků a zlepšit jejich životy. Například pro společnost, která nabízí noční rozvoz jídla, může sekce nabídky znít: #1 Noční rozvoz jídla. 🍣
2. Tipy pro tvorbu formulářů
HubSpot také nabízí možnost vytváření formulářů. Při navrhování těchto formulářů pro své vstupní stránky zkušení marketéři často používají taktiku zvanou progresivní profilování. Ta spočívá v postupném shromažďování informací od potenciálních zákazníků, nikoli najednou.
Takto tato technika funguje v praxi: marketingový tým společnosti navrhne na vstupní stránce dotazník, ve kterém návštěvníci vyplní pouze své jméno a e-mailovou adresu. Jakmile návštěvník začne interagovat s webovými stránkami nebo obsahem společnosti, marketéři budou sledovat jeho chování, aby zjistili jeho preference a slabá místa, a podle toho přizpůsobí své marketingové aktivity.
3. Triky pro inbound marketing
Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit návštěvnost vašich webových stránek, je publikování informativních článků ve formě blogů. Vymýšlení zajímavých témat a poutavých nadpisů však může být náročné.
Skvělým způsobem, jak tento problém řešit, je využití přístupu inbound marketingu. Tato strategie se zaměřuje na bolavá místa zákazníků a využívá shromážděná data k vytvoření chytrého obsahu, který u nich nejlépe rezonuje.
Jako jeden z nejlepších nástrojů pro inbound marketing má HubSpot několik funkcí, které vám pomohou identifikovat tyto problematické body.
Zákaznický portál HubSpot umožňuje uživatelům nahlásit běžné problémy s vaším produktem nebo službou. Kromě toho tiketový systém HubSpot sleduje nejčastější problémy, které vaši zákazníci vznesou, například potíže s konkrétními funkcemi.
Představte si, že provozujete společnost zabývající se péčí o pleť a všimli jste si, že někteří zákazníci se při zahájení péče o pleť cítí přetížení. Jakmile zjistíte, co vaše návštěvníky trápí, můžete snadno vytvořit obsah, který řeší jejich problémy. V tomto případě by řešením bylo napsat informativní blogy, které by popisovaly základní položky v startovací sadě pro péči o pleť, jako je hydratační krém, tonikum a čisticí prostředek. 🧴
4. SEO triky
I po vytvoření informativních článků pro váš web vaše práce zdaleka nekončí. Klíčovým aspektem projektů obsahového marketingu je zajistit, aby se obsah vašeho webu umisťoval na předních místech ve výsledcích vyhledávání (SERP). K dosažení tohoto cíle je nutné strategicky integrovat klíčová slova, která odpovídají populárním vyhledávacím dotazům. 🔍
SEO marketingový nástroj HubSpot se zde hodí. Má analytickou funkci, která poskytuje cenná data o populárních vyhledávacích dotazech. Kombinací dat z ticketingového systému a SEO marketingového nástroje a využitím AI asistenta obsahu platformy můžete vytvářet poutavé nadpisy a články, které osloví vaše publikum a budou mít vysoké hodnocení ve vyhledávačích.
5. Triky pro e-mailový marketing
Úspěšné e-mailové marketingové kampaně vyžadují poutavý háček a personalizovanou výzvu k akci (CTA). Vytváření e-mailů a CTA na míru pro každého zákazníka však není pro váš marketingový a prodejní tým snadný úkol.
Zde přicházejí ke slovu inteligentní CTA a e-mailové šablony HubSpot. Tyto funkce vám pomohou vytvořit CTA a e-maily pro každého potenciálního zákazníka a zákazníka HubSpot s ohledem na jejich zájmy a fáze nákupního procesu.
Například CTA platformy pro potenciální zákazníky je povzbudí k naplánování demo sezení. CTA pro stávající zákazníky je naopak přiměje k upgradu na vyšší tarif.
Můžete také využít funkci A/B testování HubSpot k analýze různých šablon e-mailů, určení těch, které nejlépe rezonují s vaší cílovou skupinou, a následnému vylepšení šablon.
Jakmile identifikujete nejvýkonnější šablony, můžete pomocí HubSpot definovat spouštěcí akce, jako je kliknutí potenciálního zákazníka na odkaz v předchozím e-mailu nebo nadcházející událost, jako jsou slevové akce, a automaticky jim zaslat příslušnou šablonu. 💌
6. Tipy pro správu potenciálních zákazníků
Jednou z největších výzev v oblasti lead marketingu je efektivní předávání marketingově kvalifikovaných leadů vašemu prodejnímu týmu k dalšímu zpracování a konverzi. Problém obvykle nastává, když jsou kontaktní údaje roztříštěny napříč několika platformami.
Jako jedno z nejlepších softwarových řešení CRM řeší HubSpot CRM tento problém konsolidací všech údajů o potenciálních zákaznících a zákaznících na jednom centralizovaném místě. 🎯
Kromě toho můžete zefektivnit své prodejní a marketingové aktivity tím, že oddělíte potenciální zákazníky, kteří mají zájem o vaše produkty, od těch, kteří o ně mají menší zájem. Funkce HubSpot pro správu potenciálních zákazníků a vyhledávání nových zákazníků zahrnují funkci hodnocení potenciálních zákazníků, která vám umožňuje stanovit kritéria na základě fází životního cyklu potenciálních zákazníků. Například časté návštěvy webových stránek mohou naznačovat potenciálního zákazníka, který je připraven k nákupu.
Zadáním těchto kritérií do systému hodnocení potenciálních zákazníků HubSpot můžete identifikovat potenciální zákazníky s vysokým skóre, což naznačuje jejich připravenost k nákupu, a přizpůsobit své kampaně tak, aby se nestali neaktivními. Na druhou stranu, nižší skóre potenciálních zákazníků naznačuje potřebu upravit vaše marketingové aktivity, abyste zlepšili míru konverze.
7. Triky pro sociální média
Pro efektivní marketing je nezbytné udržovat konzistentní přítomnost na sociálních médiích a klíčovým trikem je pravidelné publikování obsahu. Mezery mezi příspěvky, například když dnes zveřejníte příspěvek a na další budete čekat tři měsíce, mohou bránit snahám o generování potenciálních zákazníků.
Generátor příspěvků na sociální média založený na umělé inteligenci od HubSpot vám umožňuje vytvořit více příspěvků na sociální média za jediný den a naplánovat jejich zveřejnění s několikátýdenním předstihem.
Kromě toho nestačí pouze publikovat obsah na sociálních médiích. Musíte se neustále věnovat svému publiku, abyste udrželi jeho zájem. Představte si, že potenciální zákazník pošle přímou zprávu na Facebookovou stránku vaší společnosti a požádá o informace o produktu inzerovaném ve vašich marketingových kampaních. Pokud váš prodejní a marketingový tým na tento dotaz několik týdnů neodpoví, přijdete o příležitost tohoto potenciálního zákazníka získat.
Schránka sociálních médií HubSpot řeší tento problém konsolidací a monitorováním všech textových interakcí napříč vašimi účty na jednom centrálním místě. Díky této funkci můžete rychle odpovídat na dotazy na HubSpot, aniž byste museli přeskakovat mezi několika kanály sociálních médií.
4 tipy, jak vytěžit maximum z HubSpot
Kromě triků pro HubSpot, o kterých jsme již mluvili, existují i některé doplňkové tipy, které mohou uživatelé HubSpot využít k rozšíření možností platformy v oblasti řízení podniku. Podívejme se na ty nejzajímavější. 👇
1. Využijte HubSpot Academy
HubSpot Academy je online vzdělávací platforma, která nabízí různé bezplatné kurzy a certifikace na témata od e-mailů a sociálních médií až po strategie digitálního marketingu. 🏫
Prostřednictvím těchto kurzů můžete získat marketingové certifikáty a naučit se základní dovednosti, jako je vytváření poutavého obsahu, personalizace e-mailů a efektivní přilákání a konverze potenciálních zákazníků.
HubSpot Academy navíc poskytuje informace o tom, jak můžete platformu využít k podpoře růstu a ziskovosti vašeho podnikání. Tyto bezplatné zdroje můžete využít ke zlepšení svých marketingových schopností a strategií získávání zákazníků.
2. Využijte automatizaci pro opakující se úkoly
Skvělým způsobem, jak zefektivnit své operace a vytěžit maximum z HubSpot, je využít možnosti platformy pro automatizaci prodeje a marketingu pro opakující se úkoly. Zde je několik příkladů, jak automatizace může transformovat váš pracovní postup:
- Automatizace e-mailových kampaní a následných akcí na základě akcí potenciálních zákazníků nebo nadcházejících událostí. Můžete zajistit včasnou a cílenou komunikaci s potenciálními zákazníky a současnými i bývalými zákazníky.
- Implementace automatického hodnocení potenciálních zákazníků na základě konkrétních kritérií a spouštěčů. Tímto způsobem vám platforma pomůže identifikovat nejslibnější potenciální zákazníky.
- Automatizace publikování na sociálních médiích, která vám pomůže ušetřit čas vašemu týmu při ručním publikování příspěvků.
- Nastavte automatická oznámení, abyste dostávali aktualizace stavu, když potenciální zákazníci provedou důležité akce, jako je kliknutí na odkazy v e-mailech. Váš tým tak bude moci rychle a efektivně reagovat.
3. Využijte analytické funkce HubSpot
Díky rozsáhlým analytickým funkcím HubSpot můžete podrobně sledovat chování návštěvníků na vašem webu, identifikovat nejvýkonnější webové stránky a získávat přehledy o výkonu různých marketingových kanálů.
Tyto poznatky vám poskytnou hlubší pochopení webových stránek, obsahu a marketingových strategií, které nejvíce rezonují s vašimi potenciálními zákazníky a leady. Využijte tyto znalosti k vyladění svého webu, vytvoření poutavého obsahu a zdokonalení svých růstových marketingových strategií, abyste dosáhli svých prodejních a výnosových cílů.
4. Využijte integrační možnosti HubSpot
Většina týmů při provádění svých každodenních úkolů spoléhá na více obchodních nástrojů, což může snížit produktivitu a způsobit izolaci při synchronizaci nebo konsolidaci dat.
HubSpot tento problém řeší synchronizací dat napříč různými platformami a zároveň umožňuje uživatelům nadále využívat jejich oblíbené nástroje.
Například integrace HubSpot s ClickUp, nejlepším nástrojem pro spolupráci na projektech ve své třídě, současně zvýší vaši produktivitu a funkčnost platformy.
ClickUp vyniká v oblasti správy úkolů a sledování projektů a poskytuje nezbytnou podporu při řízení projektů pro týmy napříč různými odvětvími. Pro prodejní a marketingové týmy, které pomocí HubSpot řeší různé úkoly, jako je e-mailový a obsahový marketing, nabízí integrace ClickUp převratnou konkurenční výhodu.
Například spouštěče HubSpot, jako jsou požadavky zákazníků na vstupenky, mohou automaticky generovat úkoly v ClickUp, čímž vytvářejí komplexní seznam úkolů. Tento seznam zahrnuje základní úkoly, jako je sledování klientů a tvorba obsahu, které lze snadno přiřadit různým členům týmu v rámci vašeho pracovního prostoru ClickUp. Úkoly lze také barevně označit podle priority, aby se optimalizovaly pracovní postupy a zajistilo se, že týmy nejprve vyřeší úkoly s vysokou prioritou.
ClickUp: Nejlepší alternativa k HubSpot
Integrace mezi HubSpotem a ClickUpem může udělat zázraky pro vaše marketingové a prodejní aktivity, ale ClickUp může fungovat i jako samostatná alternativa k HubSpotu.
ClickUp je výkonný nástroj pro vizualizaci dat a správu projektů s řadou funkcí, které zvyšují produktivitu týmů prodeje, marketingu a vztahů se zákazníky. Platforma obsahuje více než 1 000 hotových šablon pro řadu obchodních scénářů, jako je správa produktů, prodej, marketing, finance, účetnictví a mnoho dalších.
Pro malé podniky a startupy s omezeným rozpočtem nabízí ClickUp bezplatný plán, který jim umožňuje efektivně spravovat jejich operace bez jakýchkoli nákladů. 💰
Navíc nedávné rozšíření kanceláří ClickUp přiblížilo jeho služby zákazníkům, což umožnilo lokalizovanou podporu, prodejní dosah a lepší uživatelský zážitek.
Dalším pádným důvodem, proč je ClickUp jednou z nejlepších alternativ HubSpot, jsou jeho integrační schopnosti. Kromě HubSpot se ClickUp hladce integruje s populárními platformami, jako jsou Zoom, Make, Unito, Google Calendar, Dropbox, Gmail a Slack, abychom jmenovali alespoň některé.
S tímto na paměti se podívejme, jak může ClickUp sloužit jako důstojná náhrada za HubSpot v oblasti prodejních procesů, řízení marketingových projektů, e-mailového marketingu a automatizace.
1. ClickUp Sales
ClickUp Sales je komplexní sada nástrojů a funkcí navržených pro vylepšení vašeho prodejního procesu. Umožňuje vám vizualizovat vaše prodejní kanály, sledovat aktivitu zákaznických účtů, automatizovat úkoly a spolupracovat na obchodech pomocí vlastních formulářů a dashboardů.
Vytvořením vlastního formuláře ClickUp můžete shromažďovat důležité informace o potenciálních zákaznících a zákaznících, jako jsou e-mailové adresy, jména a telefonní čísla.
ClickUp Dashboards vám zároveň umožní vizualizovat a analyzovat vaše prodejní data, abyste mohli měřit pokrok a eliminovat překážky. Nabízejí řadu vizuálních nástrojů, jako jsou grafy Cumulative Flow, Velocity, Burnup a Burndown, které vám pomohou sledovat průběh obchodů a snadno zkontrolovat schopnost vašeho prodejního týmu přeměnit potenciální zákazníky na skutečné.
2. ClickUp CRM
ClickUp přichází s vlastním CRM systémem nazvaným ClickUp CRM, který může sloužit jako centralizované centrum pro ukládání a správu dat s cílem podpořit růst počtu klientů a spokojenost zákazníků. Obsahuje více než 10 přizpůsobitelných zobrazení pro monitorování interakcí se zákazníky a podrobností o účtech pomocí seznamů, tabulek, kanbanových tabulek, Ganttových diagramů a dalších.
Díky šabloně ClickUp CRM můžete snadno využít výkonné funkce CRM ClickUp. Tento uživatelsky přívětivý a přizpůsobitelný rámec vám umožňuje sledovat a třídit potenciální zákazníky a prioritizovat úkoly podle fáze prodeje pomocí různých režimů zobrazení. Obsahuje také vlastní pole pro přidávání a organizování informací o zákaznících, jako je jméno kontaktu, e-mail a odvětví.
3. ClickUp pro řízení marketingových projektů
Efektivní řízení marketingových projektů často začíná brainstormingovými sezeními a ClickUp nabízí k tomuto účelu perfektní nástroj pro spolupráci – ClickUp Whiteboards. Tato nekonečná virtuální plocha umožňuje marketingovým týmům generovat a vizualizovat nápady v reálném čase pomocí různých tvarů, objektů a lepících poznámek. 🔴
Po brainstormingových sezeních potřebují marketingové týmy platformu, kde mohou dokumentovat své strategie a kampaně. ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet, upravovat a ukládat zprávy, strategie a další důležité marketingové dokumenty. Zefektivněte své pracovní postupy přidáváním odkazů a souborů, označováním členů týmu a přiřazováním úkolů přímo v Docs.
ClickUp také nabízí funkci umělé inteligence nazvanou ClickUp Brain, která vám pomůže vytvářet přizpůsobené blogové příspěvky, generovat nápady pro vaše marketingové kampaně a automatizovat opakující se marketingové úkoly.
4. ClickUp pro e-mailový marketing
Díky přímému propojení s vašimi účty Gmail, Outlook, Office 365 a IMAP vám ClickUp umožňuje odpovídat na dotazy, odesílat e-maily a přeměňovat e-maily na podrobné úkoly, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi a záložkami.
Můžete také využít automatizační funkce ClickUp k spouštění e-mailových odpovědí na základě odeslaných formulářů nebo událostí úkolů, čímž zajistíte rychlou a personalizovanou komunikaci s vaším publikem.
Pomocí šablony e-mailové kampaně ClickUp vytvořte poutavý obsah s výzvami k akci, které jsou perfektně přizpůsobené vašemu publiku. Šablona zajistí, že vaše zprávy budou mít konzistentní a profesionální tón, a zároveň eliminuje potřebu rozsáhlého navrhování e-mailů.
5. Automatizace ClickUp
ClickUp Automations poskytuje bezkonkurenční efektivitu tím, že vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly a ušetřit tak drahocenný čas a úsilí.
Nejprve budete muset určit spouštěče a akce, které má platforma provést po každém spuštění.
Můžete například definovat termíny jako spouštěče a požádat ClickUp, aby zasílal oznámení přiděleným osobám pokaždé, když se blíží termín úkolu. Tato funkce také dokáže automaticky přidělovat úkoly různým členům týmu, měnit prioritu jednotlivých úkolů a mnoho dalšího.
Nejste si jisti, jak začít automatizovat pracovní postupy s ClickUp? Nebojte se – platforma má knihovnu s více než 100 předem připravenými automatizacemi pro různé situace, včetně předávání projektů, přiřazování úkolů a změn vlastního stavu.
Posilte své prodejní, marketingové a projektové aktivity s ClickUp
HubSpot je pozoruhodný software s rozsáhlými funkcemi a možnostmi pro řízení podniku. Se správnými triky a tipy můžete plně využít potenciál HubSpotu k optimalizaci prodeje, marketingu, CRM a mnoha dalších procesů.
Díky plynulým funkcím pro správu úkolů a projektů, více než 1 000 hotových šablon, intuitivní automatizaci a rozsáhlým integračním možnostem může ClickUp doplňovat funkcionalitu HubSpot – nebo jej zcela nahradit.
Jste připraveni zvýšit svou produktivitu a zlepšit výsledky projektů? Vydejte se na cestu k úspěchu – zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes. ☀️