Pipedrive vs. Salesmate: Který CRM systém je nejlepší v roce 2025?

Prodej je velmi konkurenční odvětví, kde záleží na každé výhodě. Správný software CRM (Client Relationship Management) může znamenat rozdíl mezi dosažením vašich cílů a ztrátou nejslibnějších potenciálních zákazníků.
Souboj oblíbených CRM systémů – Pipedrive vs. Salesmate – je velmi vyrovnaný. Který z nich si ale zaslouží místo ve vašem prodejním týmu, když oba slibují zefektivnění prodejních procesů, zvýšení produktivity a zlepšení vztahů se zákazníky?
V tomto komplexním srovnání se podrobně podíváme na funkce, použitelnost, ceny a celkový výkon Pipedrive a Salesmate, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí.
Co je Pipedrive?
Pipedrive je software pro správu prodejních CRM a prodejních procesů určený pro prodejní týmy. Díky minimalistickému rozhraní Pipedrive s funkcí drag-and-drop můžete efektivně spravovat obchody a zefektivnit prodejní procesy.
Intuitivní vizualizace a automatizované pracovní postupy platformy vás provedou každou fází prodejního procesu. Díky své snadné použitelnosti je oblíbenou volbou pro malé a střední podniky (SMB), které chtějí zlepšit své prodejní výsledky bez náročného zaučování.
Funkce Pipedrive
Tento snadno použitelný CRM systém má robustní sadu funkcí, ve kterých se snadno zorientují i začínající uživatelé. Zde je několik z těchto funkcí.
Správa pipeline
Získejte přehledné vizuální znázornění obchodů ve vaší pipeline pomocí barevně odlišených fází a podrobných přizpůsobených reportů. Platformu si také můžete přizpůsobit podle svých preferencí. Například pojmenujte fáze podle kroků, které provádíte při uzavírání obchodů, nebo si vyberte šablonu.
Správa kontaktů
Ukládejte a organizujte informace o klientech a zákaznících, interakce a komunikaci na jednom centrálním místě. Sledujte hovory a zaznamenávejte historii kontaktů přesně tam, kde to potřebujete, abyste měli úplný přehled a kontrolu nad svým rozvrhem.
Chatbot pro generování potenciálních zákazníků
Automatizujte interakce s návštěvníky vašich webových stránek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a generujte tak potenciální zákazníky nepřetržitě. Díky webové nebo mobilní aplikaci Pipedrive mohou vaši obchodní zástupci spolupracovat s botem a přidat tak lidský rozměr i na cestách. Chatbot zasáhne, pokud je váš tým zaneprázdněn, takže vám neunikne žádný potenciální zákazník.
LeadBooster
Získejte více kvalitních potenciálních zákazníků díky tomuto výkonnému doplňku. Získejte kvalitní potenciální zákazníky z databáze více než 400 milionů profilů pomocí nástroje Prospector a vkládejte a sdílejte formuláře a průzkumy, abyste mohli zachytit a uložit nové potenciální zákazníky pomocí webových formulářů.
Integrace e-mailů
Sledujte e-mailovou komunikaci, plánujte následné kroky a uchovávejte kompletní historii důležitých konverzací. K platformě můžete přistupovat z jakéhokoli zařízení a integrovat ji s dalšími aplikacemi pro zvýšení prodeje.
Celkově vám Pipedrive pomáhá analyzovat prodejní výkonnost, identifikovat trendy a činit rozhodnutí na základě dat pomocí přehledných analytických a reportovacích nástrojů. Uživatelé oceňují zejména jeho schopnost zjednodušit opakující se úkoly prostřednictvím automatizace, ušetřit jim čas a zajistit, že žádné potenciální zakázky nebo obchody nezůstanou bez povšimnutí.
Ceny Pipedrive
- Essential: 11,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,90 $/měsíc na uživatele
- Professional: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 74,90 $/měsíc na uživatele
Co je Salesmate?
Salesmate je snadno použitelný CRM software pro prodejní týmy v první linii a podnikové prodejní týmy. Pomocí jeho inteligentních řešení zaměřených na mobilní zařízení můžete urychlit prodejní cykly a posílit vztahy se zákazníky. Bez ohledu na velikost vaší firmy můžete pomocí automatizace a přizpůsobení zefektivnit svůj prodejní proces.
Zapojte zákazníky napříč kanály a získejte cenné informace, které podpoří růst, díky všestranným funkcím Salesmate.
Funkce Salesmate
Tento nástroj nabízí komplexní sadu nástrojů, které pokrývají všechny aspekty prodejního procesu, od generování potenciálních zákazníků až po uzavírání obchodů a správu vztahů se zákazníky. Níže je uveden přehled těchto funkcí.
Automatizace prodeje
Automatizujte rutinní úkoly, aby se vaše prodejní týmy mohly soustředit na budování vztahů a uzavírání obchodů. Automatizujte kampaně, procesy a oslovování zákazníků pomocí sekvencí, které přeměňují potenciální zákazníky na leady pomocí cílených e-mailů a následných kontaktů.
Vlastní moduly
Pomocí této funkce můžete shromažďovat všechna data o zákaznících na jednom místě. Spravujte předplatná a sledujte potenciální zákazníky, zákazníky a partnery, vše na jedné platformě. Získejte jasný přehled o tom, jak si vaše firma vede, a přijímejte rozhodnutí, která posunou věci kupředu.
Šablony pipeline
Vytvořte si požadované procesy a rychleji vytvořte více pipeline pro různé operace. Přizpůsobte si šablony CRM nebo bez problémů přeneste své osvědčené procesy do platformy.
Vlastní rozvržení
Uspořádejte informace pro každý tým pomocí přizpůsobených rozvržení, aby každý mohl vidět to, co chce, ve svém CRM pomocí rozvržení typu drag-and-drop. Poskytněte všem informace a přehlednost, které potřebují k zajištění efektivity prodeje.
Předem připravené widgety
Salesmate nabízí několik předem připravených widgetů, které poskytují důležité informace o prodeji na první pohled.
Tyto widgety vám pomohou sledovat výkonnost vašeho týmu, sledovat klíčové metriky a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a to vše v přizpůsobitelném rozhraní.
Ceny Salesmate
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Pipedrive vs. Salesmate: Porovnání funkcí
Pipedrive vyniká uživatelským rozhraním a automatizací, zatímco Salesmate se vyznačuje funkcemi pro spolupráci a mobilní přístupností. Než se rozhodnete, pečlivě zvažte jedinečné požadavky vašich prodejních procesů a dynamiku týmu.
Podrobné srovnání níže vám pomůže vybrat správný cloudový CRM nástroj, který podpoří vaše CRM strategie a obchodní cíle.
K dispozici jsou vlajky pro neaktivní obchody a nastavení pravděpodobnosti. Týmová spolupráce Zaměření na individuální prodejní úkoly Důraz na týmovou spolupráci Komunikace Integrace s různými kanály Integrované volání, sledování e-mailů Analytika a reportování Estetický dashboard, komplexní prodejní a zákaznické reporty, omezené možnosti, pokud nemáte tarif Enterprise Neomezené reporty, dashboard omezený na 10 widgetů Umělá inteligence Nabízí AI prodejního asistenta Žádné významné AI funkce
Nyní se podívejme na tyto rozdíly podrobněji.
1. Uživatelské rozhraní (UI)
Pipedrive
Pipedrive se pyšní čistým a minimalistickým designem zaměřeným na jednoduchost a snadné používání. Rozhraní je přehledné, s velkými tlačítky a jasnými popisky, takže se v něm snadno orientují i noví uživatelé.
Platforma klade velký důraz na vizuální prodejní pipeline, kde jsou obchody znázorněny jako karty, které procházejí různými fázemi. Díky tomu je snadné sledovat průběh obchodů a identifikovat úzká místa.
Salesmate
Salesmate nabízí modernější rozhraní s bohatšími funkcemi, které na obrazovce zobrazuje více možností a informací. To může být užitečné pro pokročilé uživatele, kteří chtějí mít rychlý přístup ke všemu, co potřebují, ale pro některé může být příliš náročné.
Vzhledem k širší škále funkcí a možností přizpůsobení může vyžadovat delší dobu na osvojení.
2. Automatizace
Pipedrive
Pipedrive využívá systém řízení pracovních postupů založený na pravidlech. Definujete spouštěče (např. změny fáze obchodu, přijaté e-maily) a odpovídající automatizované akce (např. odeslání e-mailu, přidání úkolu, aktualizace dat). Tento přístup je výkonný a flexibilní.
Salesmate
Salesmate klade důraz na automatizaci komunikace a nabízí pokročilé funkce, jako je automatizace e-mailů a integrované volání. Ačkoli je Salesmate méně rozsáhlý než Pipedrive, vyniká v konkrétních oblastech, jako je automatizace e-mailové komunikace.
3. Integrace
Pipedrive
Pipedrive podporuje mnoho integrací s aplikacemi a nástroji třetích stran. Můžete hladce propojit komunikační nástroje, marketingové platformy a analytický software a vylepšit tak celkovou funkčnost.
Zaměřuje se především na obousměrnou synchronizaci dat, která zajišťuje plynulý tok informací mezi různými platformami. Pro pokročilejší pracovní postupy nabízí také integraci webhooků a Zapier.
Integrace jsou často jednoduché a dobře zdokumentované, s jasnými instalačními pokyny a uživatelskými příručkami.
Salesmate
Salesmate se dobře integruje s oblíbenými e-mailovými platformami a klade důraz na integrované funkce volání. Integrujte jej s nezbytnými nástroji pro komplexní správu prodeje a vztahů se zákazníky.
Salesmate využívá kombinaci synchronizace dat, přizpůsobených pracovních postupů a předem připravených „připojení“. Tato připojení automaticky zpracovávají konkrétní úkoly, jako je synchronizace kontaktů pro e-mailový marketing nebo zaznamenávání hovorů v rámci CRM.
Většina základních integrací je zahrnuta ve všech tarifech, přístup k pokročilejším nástrojům vyžaduje upgrade.
4. Správa pipeline
Pipedrive
Tento nástroj vám umožňuje přizpůsobit CRM vašim potřebám a sladit jej s vašimi prodejními procesy pomocí vlastních polí, fází a podrobností o obchodech. Můžete přizpůsobit fáze a štítky svého pipeline tak, aby odpovídaly vašemu konkrétnímu prodejnímu procesu. Celková struktura a rozložení však zůstávají neměnné.
Pipedrive se zaměřuje na efektivní přesun obchodů v rámci pipeline, s funkcí drag-and-drop a hromadnými akcemi pro správu více obchodů současně.
Podporuje také hlubší zapojení do každé transakce prostřednictvím podrobných poznámek, historie aktivit a automatizovaných sledovacích sekvencí. To podporuje personalizovanější interakce.
Salesmate
S Salesmate můžete přizpůsobit rozložení pipeline, přidat další fáze a zobrazit konkrétní datové body pro každou transakci. To poskytuje podrobnější přehled, ale může se zdát méně intuitivní než vizuální přístup Pipedrive k pipeline.
Nabízí rozsáhlé přizpůsobení struktury pipeline, včetně přidávání vlastních polí, definování hodnot obchodů a nastavení podmíněných kroků na základě konkrétních kritérií. To poskytuje vysokou flexibilitu, ale vyžaduje více počátečního nastavení a konfigurace.
5. Týmová spolupráce
Pipedrive
Tento nástroj umožňuje týmům poměrně dobře spolupracovat, ale primárním zaměřením je správa individuálních úkolů.
Kladou důraz na vlastnictví obchodů a přiřazování odpovědnosti, jasně identifikují, kdo je zodpovědný za každý obchod v každé fázi. Poskytují také základní komentáře a sledování aktivit pro komunikaci v týmu.
Salesmate
Salesmate umožňuje uživatelům efektivně spolupracovat na obchodech, sdílet poznatky a koordinovat aktivity v rámci platformy.
Zaměřuje se na interní zasílání zpráv a delegování úkolů v rámci pipeline. Obsahuje integrované chatovací rozhraní, poznámky k obchodům pro spolupráci a přiřazování úkolů na základě rolí pro lepší týmovou práci.
6. Komunikace
Pipedrive
Tento nástroj se hladce integruje s různými komunikačními kanály pro komplexní zapojení zákazníků.
Salesmate
Salesmate vám umožňuje komunikovat přímo s potenciálními zákazníky a zákazníky pomocí vestavěných funkcí volání. Tím se snižuje potřeba externích nástrojů.
7. Analytika a reportování
Pipedrive
Pipedrive poskytuje přehledné a vizuálně atraktivní zprávy o výkonu pipeline s možností podrobného rozboru konkrétních fází a obchodů.
Salesmate
Salesmate vám umožňuje přizpůsobit si dashboardy tak, abyste mohli sledovat prodejní výkonnost a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Nabízí přehledy v reálném čase a podrobné analýzy v rámci pipeline, upozorňuje na úzká místa a navrhuje opatření ke zlepšení. To poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, ale pro některé uživatele to může být příliš náročné.
8. Umělá inteligence (AI)
Pipedrive
Pipedrive nabízí volitelného asistenta AI s názvem „LeadBooster“, který pomáhá s úkoly, jako je hodnocení potenciálních zákazníků, personalizace e-mailů a plánování schůzek. Vyžaduje to dodatečný poplatek, ale může to výrazně zlepšit možnosti automatizace.
Salesmate
Salesmate v současné době nemá vestavěného AI asistenta. Integruje se však s externími AI nástroji, jako jsou Einstein Activity Capture (Salesforce) nebo Outreach Chorus, které mohou poskytovat podobné funkce.
Pipedrive vs. Salesmate na Redditu
A nyní konečný, nefiltrovaný test – recenze uživatelů. Podívejme se, co o Pipedrive a Salesmate říkají uživatelé na Redditu.
Existují srovnání založená na uživatelském rozhraní:
Někteří uživatelé oceňují uživatelsky přívětivé rozhraní Pipedrive a funkce pro řízení prodejního procesu. Pomáhá jim sledovat pokrok a zvyšovat prodejní úspěchy.
Někteří naopak rádi používají Salesmate k budování silnějších vztahů se zákazníky díky jeho intuitivní platformě.
Uživatelé se domnívají, že Pipedrive by mohl být ještě lepší, kdyby měl více funkcí, které by pomohly zefektivnit procesy:
„Pipedrive je velmi uživatelsky přívětivý, ale nemá mnoho funkcí. “
„Mám rád Pipedrive, ale osobně mi Salesmate připadá mnohem lepší a používám ho už rok nebo dva. Nabízí e-mailové sekvence.“
Uživatelé preferují komplexní CRM řešení, které nabízí vše pod jednou střechou. Právě v tom vyniká ClickUp:
„Měli byste se snažit vyhnout používání více nástrojů nebo aplikací pro správu práce. Potřebujete jeden jediný zdroj informací pro správu projektů a znalostí.“
„Měli byste se snažit vyhnout používání více nástrojů nebo aplikací pro správu práce. Potřebujete jeden jediný zdroj informací pro správu projektů a znalostí.“
„Proto dávám přednost jednomu nástroji. Problémem však je, že když máte nástroj, který umí všechno, většinou funguje jen průměrně a není vynikající. ClickUp je podle mého názoru mnohem lepší.“
„Proto dávám přednost jednomu nástroji. Problémem však je, že když máte nástroj, který umí všechno, většinou funguje jen průměrně a není vynikající. ClickUp je podle mého názoru mnohem lepší.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Pipedrive vs. Salesmate
Debata o Pipedrive vs. Salesmate může být věčná, ale zvážili jste alternativu, která kombinuje silné stránky obou?
Seznamte se s ClickUp.
ClickUp je všestranný nástroj, který překračuje omezení tradičních CRM systémů. Nabízí jednotné pracovní prostředí pro správu projektů, funkce servisního střediska, sledování úkolů a další výkonné funkce pro prodejní a servisní týmy.
Postupujte takto:
Funkce ClickUp pro urychlení růstu počtu klientů a zvýšení spokojenosti zákazníků
1. ClickUp CRM
Splňte a překročte své prodejní cíle díky intuitivnímu designu, flexibilním pracovním postupům a spolupráci v rámci ClickUp CRM.
Funkce CRM ClickUp zahrnují vizuální pipeline, automatizované pracovní postupy a přehledné reporty.
All-in-one pracovní platforma ClickUp umožňuje vašim agentům urychlit růst počtu klientů a zvýšit spokojenost zákazníků. Navíc můžete udržovat celý svůj tým v synchronizaci díky integrovanému chatu, přizpůsobitelným dashboardům a integraci s vašimi oblíbenými nástroji.
ClickApps vám umožňují přizpůsobit prostředí vašeho týmu v rámci pracovního prostoru. S ClickApps můžete spravovat vztahy mezi úkoly na detailní úrovni, odesílat e-maily přímo z ClickUp Tasks a vytvářet jednoduché seznamy úkolů odkudkoli ve vašem pracovním prostoru. Všechny tyto funkce pomáhají zefektivnit správu vztahů s klienty.
A to není vše! Pojďme se podívat na konkrétní funkce, díky kterým je ClickUp vynikající volbou pro komplexní správu prodeje.
- Plně přizpůsobitelný systém Kanban: Definujte fáze svého prodejního procesu, od počáteční generace potenciálních zákazníků až po uzavřené obchody, pomocí přizpůsobitelných tabulek ClickUp. Přidejte tolik fází, kolik potřebujete, aby přesně odrážely váš pracovní postup. Můžete například přidat fáze obchodu jako „studený kontakt“, „kvalifikovaní potenciální zákazníci“ a „péče“ na tabuli s názvem „Prospekce“. Nebo můžete mít fáze jako „naplánované schůzky“ a „vypracování nabídky“ na speciální tabuli „Kvalifikace a objevování“.
- Vlastní zobrazení: Osvoboďte se od šablonových dashboardů a přizpůsobte informace roli každého uživatele pomocí vlastních zobrazení ClickUp. Více než 15 zobrazení nabízí flexibilitu při přiřazování úkolů, sledování pokroku, stanovování priorit projektů a předpovídání úzkých míst. Můžete například rychle vytvořit tabulky propojující zákazníky s objednávkami pomocí zobrazení Tabulka v ClickUp nebo umožnit zákazníkům zobrazit jejich relevantní profil a informace o objednávkách ve sdíleném zobrazení Seznam v ClickUp.
- Správa úkolů: Prodejní týmy mohou na jedné platformě shromažďovat informace o sledování potenciálních zákazníků, zapojování zákazníků a dalších důležitých prodejních funkcích. Přiřazujte úkoly a podúkoly členům týmu v rámci jednotlivých fází prodejního procesu. Termíny, priority a zaškrtávací políčka zajišťují, že každý nese odpovědnost za své úkoly.
- Automatizace ClickUp: Přesouvejte obchody mezi fázemi automaticky na základě konkrétních kritérií pomocí automatizačních funkcí ClickUp. Nastavte spouštěče, jako je „přesunuto do fáze X“, a akce, jako je „přesunout do fáze Y“, čímž ušetříte čas, snížíte počet chyb a zajistíte konzistentní tok obchodů. Od přidělování úkolů po zasílání připomínek, ClickUp automatizuje opakující se prodejní úkoly, abyste se mohli soustředit na strategii.
- Reporting a analytika: Vizualizujte klíčové prodejní metriky, jako je stav pipeline, konverzní poměry a výkonnost týmu, na přizpůsobených dashboardu ClickUp. Sledujte trendy a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit. Můžete také získat přístup k podrobným reportům o obchodech, úkolech a aktivitách týmu, abyste mohli analyzovat svůj prodejní proces a činit rozhodnutí na základě dat pomocí reportingových nástrojů ClickUp.
2. ClickUp řešení zákaznických služeb
- Vytvářejte vlastní formuláře pro zaznamenávání informací o potenciálních zákaznících přímo v rámci řešení zákaznických služeb ClickUp. Integrujte vstupní stránky a webové formuláře pro plynulé generování potenciálních zákazníků.
- Překonejte datové silo pomocí centrální wiki, kde můžete ukládat důležité informace o zákaznících, jako jsou kontaktní údaje, historie nákupů a záznamy komunikace, do vlastních polí a sekcí.
- Filtrujte potenciální zákazníky podle různých kritérií, jako je odvětví, rozpočet nebo zdroj potenciálních zákazníků, abyste mohli zacílit své oslovení a přizpůsobit svůj prodejní přístup.
3. Šablony CRM od ClickUp
Zapomeňte na dny, kdy jste museli hledat informace na různých platformách. ClickUp nabízí několik šablon pro prodej a CRM, které vše centralizují, takže je snadné sledovat pokrok, spravovat pipeline a pečovat o každou interakci se zákazníkem.
Tyto šablony mají vestavěné funkce pro automatizaci opakujících se úkolů, nastavení připomínek a využití vlastních polí podle vašich pracovních postupů. Ve srovnání s rigidními alternativami se přizpůsobí vašemu jedinečnému pracovnímu postupu.
Například pomocí šablony ClickUp CRM můžete spravovat své potenciální zákazníky, vztahy se zákazníky a prodejní pipeline na jednom místě . Tento výkonný nástroj organizuje potenciální zákazníky, obchody a kontakty v jednom intuitivním prostoru, čímž zvyšuje přehlednost a spolupráci celého vašeho prodejního týmu.
ClickUp také nabízí další přizpůsobitelné šablony, včetně šablony ClickUp Sales Pipeline, šablony ClickUp Daily Sales Report a dalších.
Skutečná síla ClickUp spočívá v jeho flexibilitě. Můžete jej přizpůsobit a upravit tak, aby vyhovoval vašim prodejním procesům a potřebám týmu. Vyzkoušejte jeho funkce, vytvořte si vlastní zobrazení a pracovní postupy a neustále optimalizujte svůj prodejní stroj poháněný ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Získejte CRM a nástroj pro správu projektů v jednom řešení
Ať už se rozhodnete pro Pipedrive nebo Salesmate, zavedení centralizovaného CRM systému je klíčové pro získání přehledu o vašem prodejním procesu. Ani jeden z těchto nástrojů však neposkytuje kompletní řešení pro řízení podniku.
K tomu vám poslouží ClickUp – komplexní platforma pro produktivitu na pracovišti. ClickUp kombinuje funkce CRM s řízením projektů, dokumenty, tabulkami, e-maily, asistencí AI a dalšími funkcemi v jednom jednotném systému.
Od společného vytváření nabídek v ClickUp Docs až po nabídku ClickUp AI pro generování prodejních prezentací a materiálů pro podporu prodeje – je to jediný nástroj pro správu prodejních projektů, který umí všechno.
Spravujte celé své podnikání v ClickUp pro maximální efektivitu a konečné výsledky. Zaregistrujte se do plánu ClickUp Free Forever a začněte.