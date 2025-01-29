10 nejlepších alternativ k Float v roce 2025 (recenze a ceny)

Float je nástroj pro správu zdrojů, který byl navržen tak, aby pomáhal týmům zefektivnit sledování času, plánování projektů a rozvrhování úkolů. Ačkoli je tento nástroj považován za komplexní, v několika oblastech má své nedostatky.
Za prvé, může být drahý, zejména pro malé podniky, které nemají velký rozpočet na software. Uživatelé si také stěžují, že rozhraní je pomalé nebo nenabízí dostatek možností přizpůsobení.
Naštěstí, pokud hledáte alternativy k Float, na trhu jich jsou desítky. ?
Zde vám ukážeme, na co se zaměřit, abyste si mohli vybrat ten nejlepší nástroj pro vaše podnikání. Poté vám představíme 10 nejlepších alternativ k Float na základě funkcí, omezení, cen a hodnocení zákazníků.
Co byste měli hledat v alternativách Float?
Jako nástroj pro řízení projektů nabízí nejlepší alternativa k Float funkce pro sledování pokroku při dosahování cílů, správu zdrojů a řešení kapacity týmu. Při výběru správného nástroje pro vás je důležité hledat funkce, které vaše firma potřebuje k prosperitě. ?
Skvělá alternativa k Float bude mít následující vlastnosti:
- Přehled o pracovní zátěži: Hledejte nástroj, který nabízí přehled o pracovní zátěži týmů a jednotlivců, aby bylo možné zlepšit plánování kapacit.
- Funkce správy zdrojů: Alokace zdrojů je důležitou součástí projektového řízení. Sledujte zdroje a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, pomocí nástroje, který nabízí integrované funkce plánování zdrojů.
- Automatizace: Správa úkolů je snazší, když můžete automatizovat opakující se úkoly a omezit časově náročnou práci. Hledejte nástroj, který zahrnuje automatizaci úkolů, vlastní spouštěče a okamžitá oznámení.
- Flexibilita cen: Float je známý svou vysokou cenou. Vyberte si nástroj, který nabízí více cenových plánů, abyste našli ten, který odpovídá vašemu rozpočtu.
10 nejlepších alternativ k Float pro rok 2024
Float může být užitečným nástrojem, ale má také významné nevýhody. Zde najdete 10 nejlepších alternativ k Floatu. Tyto softwarové možnosti pro správu projektů vám poskytnou hlubší vhled do pracovních postupů a procesů správy zdrojů, abyste mohli maximalizovat produktivitu. ?
1. ClickUp
ClickUp je ideální pro projektové manažery, kteří hledají komponentu pro správu úkolů vedle svého nástroje pro správu zdrojů. Jedná se o komplexní platformu pro produktivitu, která se pyšní bohatou sadou plně přizpůsobitelných funkcí pro plánování kapacity, sledování zdrojů a plánování práce pro každého člena týmu. Funkce pro správu projektů ClickUp zahrnují spolupráci v reálném čase, více než 15 zobrazení pro vizualizaci pracovních postupů a kapacity a integrované sledování cílů. ?
Zobrazení kalendáře v ClickUp nabízí přehled o časových harmonogramech projektů a udržuje celý tým na stejné vlně. Sdílejte svůj kalendář s ostatními členy týmu, abyste jim ukázali, na čem dnes nebo tento týden pracujete, a snadno přesouvejte úkoly pomocí rozhraní drag-and-drop. Synchronizujte svůj kalendář s Google Kalendářem, abyste měli všechny své úkoly a důležité schůzky na jednom místě.
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp nabízí vizuální přehled všech aktivit projektu. Rychle zjistíte závislosti, abyste získali přehled o práci, která brzdí jiné úkoly, a můžete přidat značky priority, abyste nejprve vyřešili naléhavé položky. Dynamická časová osa vás informuje, abyste se vyhnuli překážkám, sledovali pokrok a rychleji dosáhli cílů.
Jedním z hlavních zaměření Floatu je sledování času. Posuňte věci o úroveň výš díky chytřejšímu sledování času projektů od ClickUp. Díky většímu počtu integrací můžete propojit nástroje jako Harvest, Everhour a Toggl a sledovat čas tak, jak chcete. Nastavujte odhady, přidávejte poznámky a vytvářejte zprávy, abyste se mohli hlouběji ponořit do toho, kde se čas tráví a jak optimalizovat pracovní zátěž svého týmu.
Řízení projektů zahrnuje více než jen řešení kapacity, je také nutné implementovat plánování zdrojů. Software pro správu zdrojů ClickUp vám umožňuje sledovat čas, formuláře a firemní aktiva na jednom pohodlném místě. Provádějte rychlé záznamy, shromažďujte informace o dodavatelích a vypočítávejte náklady, to vše bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné a intuitivní rozhraní nabízí vysokou míru kontroly nad způsobem vizualizace a strukturování pracovních postupů.
- Více než 1 000 šablon, včetně šablony pro plánování zdrojů ClickUp, usnadňuje vytváření zpráv a dokumentů za polovinu času.
- Různé zobrazení vám umožní sledovat pokrok způsobem, který vám nejvíce vyhovuje – ať už se jedná o časovou osu, seznam úkolů nebo řídicí panel.
- Spravujte pracovní postupy pomocí automatizací, které okamžitě přiřazují termíny a práci na základě kapacity a přizpůsobitelných spouštěčů.
- Technologie revolučním způsobem mění správu času a vestavěné nástroje umělé inteligence ClickUp jsou toho vynikajícím příkladem, protože zvyšují efektivitu a snižují redundanci v pracovních postupech.
- Spolupráce v reálném čase znamená, že můžete spolupracovat s členy týmu na sladění priorit, urychlení pokroku v plnění cílů a restrukturalizaci časových harmonogramů projektů.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí zabere jejich osvojení nějaký čas.
- Doplněk ClickUp AI je k dispozici pouze u placených tarifů, ale ceny začínají již na 7 USD za měsíc.
Ceny ClickUppricing
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Bonsai
Bonsai je alternativa k Float, která zahrnuje fakturaci, CRM a bankovnictví v jednom prostoru. Spravujte klienty v cloudovém CRM díky funkcím plánování a formulářům, které zjednodušují onboardování a sledování vztahů. Spravujte projekty pomocí časových rozvrhů, značek milníků a integrované fakturace.
Plánování zdrojů a správa financí je díky reportům o sledování výdajů snazší než kdy dříve. Bankovní a platební funkce zajišťují hladký provoz a zjednodušují ziskovost.
Nejlepší funkce Bonsai
- Bonsai Banking je pojištěn FDIC až do výše 250 000 USD, nemá žádné minimální limity ani skryté poplatky, což usnadňuje správu výdajů a zisků bez nutnosti přecházet na jiné nástroje.
- Díky desítkám šablon Doc můžete vytvářet faktury, smlouvy a znalostní centra za kratší dobu.
- Přizpůsobitelná oprávnění a nástroje pro správu projektů, jako je automatizace úkolů, usnadňují spolupráci s interním týmem, freelancery nebo dodavateli.
- Sledujte čas strávený jednotlivými úkoly a vytvářejte rozsáhlejší časové osy projektů, abyste dosáhli svých obchodních cílů.
Omezení Bonsai
- Mobilní aplikace je základní a nemá tolik funkcí jako konkurence.
- Některé funkce, včetně podpory účetnictví, nejsou k dispozici pro uživatele mimo Spojené státy.
Ceny Bonsaipricing
- Starter: 25 $/měsíc
- Profesionální: 39 $/měsíc
- Podnikání: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bonsai
- G2: 4,2/5 (65+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (67+ recenzí)
3. Asana
Asana je jedním z nejlepších nástrojů pro plánování projektů a řízení týmů. Spravujte čas svého týmu pomocí integrovaných funkcí pro sledování času a stanovení cílů. Využijte spolupráci v reálném čase k posunu projektů vpřed a označujte překážky, abyste předešli potenciálním zpožděním. Ponořte se hlouběji do různých pohledů a získejte široký přehled nebo podrobné grafy a časové osy. ?️
Nejlepší funkce Asany
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní se i začátečníci snadno zapojí a začnou přispívat k plnění cílů týmu.
- Díky integraci s nástroji pro zvýšení produktivity, včetně Slack, Salesforce, Microsoft Teams a Google Drive, můžete snadno propojit všechny platformy, které používáte k provozování svého podnikání.
- Zefektivněte zprávy a získejte aktuální údaje o projektu týkající se využití zdrojů, pracovního zatížení a pokroku při dosahování stanovených cílů.
- Automatizujte pracovní postupy a vytvářejte vlastní pole pro sledování dat, která jsou pro vaše každodenní činnosti nejdůležitější.
Omezení Asany
- Uživatelské rozhraní může být zpočátku pro lidi, kteří dosud nepoužívali software pro správu projektů, příliš složité.
- Úkol nelze přiřadit více než jedné osobě; práci je třeba rozdělit na více úkolových karet.
Asana ceny
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise+: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 200 recenzí)
4. Notion
Notion kombinuje nástroje pro správu projektů s jedním z nejlepších designů znalostních center v oboru. Tento nástroj můžete použít k ukládání všech důležitých informací o společnosti, například jak používat zdroje a smlouvy pro freelancery. Posuňte se o krok dál díky funkcím pro správu projektů, včetně sledování návyků, projektových kalendářů a správy času.
Nejlepší funkce Notion
- Díky stovkám šablon můžete během několika sekund vytvořit vše od časových rozpisů a hodnocení výkonu až po tabulky příjmů.
- Díky nekonečným možnostem přizpůsobení projektu můžete vytvářet cíle a mapovat pokrok pomocí časových os, plánů a kontrolních seznamů.
- Automatizujte pracovní postupy pro vše od prognózování výnosů po správu zdrojů, abyste ušetřili čas a zefektivnili procesy.
- Zlepšete spolupráci týmu pomocí oznámení, označení priorit a závislostí, které zdůrazňují nejdůležitější práci a informují celý tým, když je něco hotovo.
Omezení Notion
- Funkce vyhledávání není vždy intuitivní, což ztěžuje vyhledávání dokumentů, které nepoužíváte často.
- Někteří uživatelé s většími databázemi informací hlásili pomalé načítání.
Notion ceny
- Zdarma: Neomezený počet bloků pro jednotlivce, omezená zkušební verze pro týmy
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Požádejte o demo
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
5. Trello
Trello je alternativa k Float, která zvládá všechny aspekty životního cyklu projektu, včetně vytváření pracovních postupů, správy úkolů a integrace nástrojů. Různé zobrazení, jako jsou seznamy, tabule a karty, nabízejí flexibilitu pro získání přehledu o využití zdrojů nebo podrobnější rozbor sledování času a plánování kapacity.
Nejlepší funkce Trello
- API Trello nabízí vlastní integraci s desítkami nástrojů, včetně Jira, GitHub a Google Calendar.
- Pomocí automatizace Butler vytvořte pravidla, příkazy a spouštěče, které urychlí pracovní postupy.
- Stovky šablon zahrnují listy pro sledování času, Scrum tabule a správu rozpočtu, abyste měli přehled o potřebách svého podnikání.
- Mezi přizpůsobitelné zobrazení patří možnosti Tabule, Časová osa, Řídicí panel, Tabulka, Kalendář, Mapa a Pracovní prostor, díky kterým uvidíte pracovní postupy svého týmu tak, jak vám to vyhovuje.
Omezení Trello
- Týmy s komplexními pracovními postupy považují tento nástroj za omezující.
- I když můžete přidávat komentáře k úkolovým kartám, není zde zabudovaný nástroj pro týmovou komunikaci nebo zasílání zpráv.
Ceny Trello
- Zdarma: Pro týmy a jednotlivce s maximálně 10 tabulemi na pracovní prostor
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
6. Produktivní
Productive je jednou z nejlepších alternativ k Float. Tento komplexní nástroj nabízí funkce pro správu projektů, sledování času a vytváření reportů, díky kterým budete mít přehled o všech svých obchodních operacích. Pomocí nástroje SaaS můžete spravovat celé své projektové portfolio, od plánování zdrojů po CRM a finance. ?
Nejlepší funkce pro produktivitu
- Zjednodušte fakturaci pomocí automatických faktur založených na integrovaných funkcích sledování času.
- Spolupráce v reálném čase vám poskytuje nejnovější informace o tom, na čem se pracuje a co zaostává – ještě než to může narušit průběh projektu.
- Různé zobrazení, včetně Ganttových diagramů, tabulek, kalendářů a tabulek, vám umožní mít přehled o časových harmonogramech projektů a aktuálním pokroku.
- Spravujte zdroje pomocí funkcí HR, které plánují volno, rozvrhují pracovní zátěž vašeho týmu a předpovídají využití pro hladší průběh procesů.
Omezení produktivity
- Uživatelé by uvítali více klávesových zkratek pro zrychlení pracovních postupů.
- Funkce fakturace nejsou tak robustní ani přizpůsobitelné ve srovnání s jinými nástroji.
Produktivní ceny
- Essential: 11 $/měsíc
- Profesionální: 28 $/měsíc
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze produktivity
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
7. Monday
Ať už nabízíte profesionální služby v oblasti financí nebo vedete tým vývojářů softwaru, Monday je pracovní operační systém, který vám pomůže udržet přehled o pokroku a pracovních postupech. Použijte jej ke správě projektů vývoje webových stránek, sledování marketingových kampaní nebo vytváření reportů business intelligence.
Nejlepší funkce Monday
- Funkce pro správu práce vám umožňují sledovat vaše projektové portfolio, přidělovat úkoly a alokovat zdroje.
- Integrace s nástroji jako QuickBooks, MailChimp a DocuSign centralizuje operace bez ohledu na to, jaké nástroje používáte.
- Použijte webový CRM systém pro sledování zisků a správu vztahů s klienty.
- Vývojářské nástroje, jako je sledování chyb, požadavky na funkce a plány vydání, vám pomohou udržet přehled o tvorbě produktu a uživatelské zkušenosti v každé fázi vývoje.
Omezení pondělí
- Cena je stanovena za uživatele, takže pro větší týmy může být tento nástroj rychle drahý.
- Rozhraní může působit nepřehledně.
Monday ceny
- Zdarma: Až dvě licence
- Základní: 10 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 12 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 20 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
8. Awork
Awork je softwarový nástroj ERP, který usnadňuje správu práce a vytváření plánů pro sledování pokroku. Využijte funkce pro správu času ke zvýšení produktivity a vytvořte plány pro zlepšení alokace času a zdrojů.
Nejlepší funkce Awork
- Plánování týmu vám umožňuje vizualizovat pracovní zátěž a přidělovat úkoly na základě kapacity.
- Integrované sledování času zrychluje fakturaci a poskytuje přehled o tom, která práce zabírá nejvíce času.
- Díky integraci můžete propojit své oblíbené nástroje, od aplikací pro zasílání zpráv až po platformy pro vytváření reportů.
- Úkoly obsahují přizpůsobitelná pole, takže můžete přidávat cenná data a udržovat si přehled.
Omezení Awork
- Někteří uživatelé zjistili chyby při připojování nebo práci s aplikacemi Javascript a Awork.
- Více prioritních značek by pomohlo větším týmům lépe pracovat v izolaci.
Ceny Awork
- Základní: 12 €/měsíc na uživatele, bez DPH
- Podnikání: 18 €/měsíc na uživatele, bez DPH
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Awork
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
9. Resource Guru
Resource Guru je software pro správu, který vám umožňuje přidělovat zdroje, ať už se jedná o kapacitu jednotlivých zaměstnanců nebo externí nástroje. Jednoduché a poutavé uživatelské rozhraní udržuje všechny v obraze a usnadňuje začátek práce. ✍️
Nejlepší funkce Resource Guru
- Integrované nástroje pro využití zdrojů nabízejí přehled o tom, jak je čas využíván, a upozorňují na oblasti, které je třeba zlepšit.
- Nástroje pro prognózy a plánování vám poskytnou přehled o pracovní zátěži vašeho týmu, abyste mohli maximalizovat čas a efektivitu.
- Díky integrovanému systému rezervace zasedacích místností můžete spravovat prostory stejně hladce jako svůj tým.
- Funkce správy vybavení vám umožní zaměřit se na to, jak jsou využívány například IT nástroje a audiovizuální zařízení.
Omezení Resource Guru
- Někteří uživatelé zjistili, že začátek práce s tímto softwarem vyžaduje určité zaučení, protože jeho rozhraní není tak intuitivní jako u konkurenčních produktů.
- Neexistuje možnost zaznamenávání v reálném čase, takže při získávání přehledů dochází ke zpoždění.
Resource Guru ceny
- Plán Grasshopper: 5 $/měsíc na osobu
- Blackbelt Plan: 8 $/měsíc na osobu
- Master Plan: 12 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze Resource Guru
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
10. Teamwork
Teamwork je komplexní platforma, jejímž cílem je zjednodušit práci s klienty a zlepšit správu pomocí nástrojů pro sledování času, plánování projektů a přidělování zdrojů. Využijte ji k urychlení pracovních postupů a maximalizaci efektivity napříč týmy díky funkcím, jako je kalendář zdrojů a zjednodušené nástroje pro zapojení klientů.
Nejlepší funkce Teamwork
- Šablony eliminují zbytečnou práci a usnadňují vytváření jakékoli dokumentace, od časových rozvrhů až po klientské formuláře.
- Funkce pro sledování času zahrnují automatická připomenutí a časovače v aplikaci, které umožňují přesně sledovat, kde je čas strávený prací.
- Nástroje pro správu zdrojů identifikují úzká místa a umožňují vám okamžitě přiřazovat úkoly, abyste předešli zpožděním.
- Reporty a přehledy poskytují informace, díky kterým můžete maximalizovat pracovní toky a zvýšit spokojenost klientů.
Omezení Teamwork
- Integrované funkce fakturace jsou omezeny na časové výkazy, nikoli na materiál nebo využití zdrojů.
- Funkce jako Kanban tabule nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
Teamwork ceny
- Zdarma: až pět uživatelů
- Deliver: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Sledujte čas a spravujte pracovní postupy efektivněji s ClickUp
S pomocí softwaru pro správu zdrojů z tohoto seznamu najdete způsoby, jak sledovat čas, zlepšit spolupráci týmu a přidělovat zdroje. Mnoho z těchto konkurentů navíc nabízí další funkce pro zefektivnění pracovních postupů, vytváření zpráv a budování přizpůsobených zobrazení, která nabízejí personalizované přehledy.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a začněte budovat efektivnější a produktivnější tým. Díky automatizaci úkolů ušetříte čas při náročných pracích, zatímco sledování času stráveného na projektech vám poskytne přehled o tom, kde lze zlepšit rozdělení práce. Přidejte funkce, jako je spolupráce v reálném čase a správa zdrojů, a získáte vše, co potřebujete pro rychlejší a produktivnější tým. ✨