10 bezplatných šablon projektového harmonogramu v Excelu a ClickUp

Šablony harmonogramů projektů jsou nezbytné pro každého projektového manažera, který chce udržet své projekty na správné cestě. Tyto šablony vám pomohou plánovat a spravovat časové osy projektů, úkoly, rozpočty a zdroje.
Vytvoření plánu harmonogramu projektu od nuly je však obrovský a časově náročný úkol. Harmonogram vám musí pomoci spravovat čas, přidat všechny důležité aspekty a zmapovat závislosti úkolů v každé fázi.
Dobrou zprávou je, že máte k dispozici odbornou pomoc.
Použití předem připravených šablon pro plánování projektů vám umožní organizovat úkoly a termíny, vizualizovat pokrok a pomocí automatických upozornění informovat všechny zúčastněné.
Pokud máte málo času a chcete rychle zahájit svůj další projekt nebo dokončit práci, vyzkoušejte 10 šablon projektového harmonogramu v ClickUp a Excel.
Co je šablona harmonogramu projektu?
Šablona harmonogramu projektu je plán celého projektu, který můžete rozdělit na snadno pochopitelné části. Šablona vám umožňuje naplánovat a sdělit všechny úkoly, které je třeba dokončit od začátku do konce. Harmonogram projektu zahrnuje obecný přehled, datum zahájení a ukončení, rozpočet projektu, přidělení zdrojů, strukturu rozdělení práce a měsíční a týdenní harmonogramy.
Pro vedení je šablona pro plánování projektu užitečná pro sledování postupu projektu. Pro projektové manažery je šablona časového harmonogramu projektu zásadní pro plánování nového harmonogramu projektu. Použijí ji k odhadu nákladů projektu, přiřazení jednotlivých úkolů každému členovi týmu a poskytnutí přehledu o tom, jak úkol zapadá do širších cílů projektu.
Šablona harmonogramu projektu je pro členy týmu vodítkem. Uspořádejte v šabloně všechny aspekty, od úkolů projektu, milníků a časových os až po sladění všech členů týmu ohledně klíčových cílů.
Co dělá šablonu harmonogramu projektu dobrou?
Šablona harmonogramu projektu by měla týmům usnadnit prohlížení úkolů a časových os pomocí přizpůsobených polí.
Šablona musí mít intuitivní ovládací panel, vlastní pole, prostor pro poznámky k popisu úkolů, prostor pro nepředvídané události, umožňovat spolupráci týmu, obsahovat seznamy úkolů a vestavěný chat.
Definujte a seřaďte aktivity, odhadněte zdroje a trvání a naplánujte časové osy projektu pomocí šablony pro řízení projektů.
Vezměme si jako příklad tým vývojářů softwaru, který má za úkol navrhnout webové stránky.
Progresivní projektový manažer používá přizpůsobenou šablonu harmonogramu projektu, aby vývojářům ukázal širší oblasti, jako je fáze projektu vytváření drátových modelů, kódování a testování.
Pro lepší přehlednost projektu pro ostatní zapojené oddělení přidávají do seznamu úkolů další závislosti, jako je tvorba obsahu, optimalizace obrázků pro SEO, návrh uživatelského rozhraní a časové osy.
Pokud máte před sebou více úkolů a přemýšlíte, jak si rozvrhnout práci podle priority, máme pro vás tip.
Pomocí registru rizik ClickUp můžete pochopit dopad úkolů vašeho týmu, pokud by nebyly dokončeny, a potenciální rizika, která by mohla ovlivnit celkovou produktivitu.
10 bezplatných šablon harmonogramu projektu k použití
Šablona pro správu projektů v Excelu je účinná pro jednoduché projekty, které zahrnují vytváření a sledování harmonogramů projektů. Pro správu složitých projektů, které zahrnují více zúčastněných stran, pokročilou spolupráci, vytváření závislostí a funkce pro správu projektů, však potřebujete pokročilé funkce.
Právě v tom pomáhá ClickUp. Tento software pro řízení projektů obsahuje přizpůsobitelné šablony harmonogramů projektů s funkcemi pro správu náročných úkolů.
Šablona projektu ClickUp pomáhá spravovat všechny vaše zdroje, od automatizace pracovních postupů po plánování, sledování výstupů a organizaci úkolů a dokumentů.
Podívejme se na naše oblíbené šablony plánů projektů v ClickUp.
1. Šablona harmonogramu projektu ClickUp
Dnešní projektový management vyžaduje kreativitu při vymýšlení nápadů a organizovanost při dodržování termínů.
Šablona harmonogramu projektu od ClickUp je určena pro projektové manažery, kteří musí zvládat různé priority. Tuto šablonu můžete použít k nastavení cílů projektu, jejich rozdělení na úkoly a přiřazení členům týmu.
Navíc můžete vizualizovat a spravovat priority pomocí Ganttových diagramů nebo Kanban tabulek a nechat si zasílat upozornění na potenciální rizika nebo překročení rozpočtu.
Manažeři sledují stav projektu, analyzují a upravují cíle, nastavují opakující se úkoly a optimalizují zdroje za pochodu.
Předpokládejme, že se nacházíte ve fázi plánování svého dalšího projektu. Díky funkcím pro sledování času, značkám a závislostem můžete sjednotit tým ohledně úkolů, možných rizik projektu, priorit a milníků na vizuální časové ose.
Zajistěte, aby všichni členové týmu znali termíny splnění úkolů v rámci projektu, a vytvořte vlastní aktualizace, abyste všechny informovali o postupu.
2. Šablona časové osy ClickUp Gantt
Řízení projektů bez šablony Ganttova diagramu je jako trávit spoustu času prohrabáváním se nepořádkem, než najdete to, co hledáte.
Šablona Ganttova časového plánu v ClickUp se často používá k zobrazení úkolů v porovnání s časem vyhrazeným na jejich dokončení.
Tato šablona časového plánu projektu vám na první pohled umožní snadno sdělit překrývání úkolů a fází projektu. Šiřte informace o všech úkolech souvisejících s novým projektem, důležitých termínech, délce trvání úkolů, datu zahájení a termínech splatnosti.
Vytvářejte úkoly v rámci harmonogramů projektů, které se automaticky aktualizují během vaší práce. Kromě toho můžete úkoly organizovat do projektů, upravovat časovou osu každého projektu a sledovat pokrok pomocí barevně označených stavů úkolů.
Vezměme si jako příklad šablonu jednoduchého Ganttova diagramu v ClickUp, která poskytuje celkový přehled o vašem projektu. Projektoví manažeři používají šablony pro řízení projektů, aby vizualizovali závislosti a předešli překážkám, než k nim dojde.
Tato šablona projektového plánu ClickUp okamžitě přenese úkoly z vašeho seznamu do jednoduchého grafu. Pomocí barevného kódování Ganttova diagramu můžete zjistit, zda je projektový úkol otevřený, v procesu nebo dokončený. Díky mnoha možnostem použití šablon projektů s Ganttovým diagramem jsou možnosti využití šablony pracovního plánu prakticky neomezené.
3. Šablona harmonogramu projektového řízení ClickUp
Pokud projekt zahrnuje několik zdrojů, jako je například stavební projekt, integrace bezplatné šablony projektového plánu ClickUp s nástrojem pro řízení projektů vám zachrání život.
Zvládat více projektů najednou je složité, a proto potřebujete šablonu pro řízení projektů, která zajistí rovnováhu a odpovědnost týmu.
Pomocí šablony harmonogramu projektového řízení ClickUp můžete vizualizovat, organizovat a strukturovat milníky projektu. Využijte seznamy úkolů, abyste zajistili, že váš tým dokončí vše včas a v rámci rozpočtu.
Prvním krokem při vytváření harmonogramu projektového řízení je nastínit projekt z hlediska cílů projektu, přiřadit úkoly a identifikovat klíčové zúčastněné strany. Pomocí Cílů v této bezplatné šabloně harmonogramu projektového řízení přiřaďte cíle, stanovte jasné časové harmonogramy a měřitelné cíle a automatizujte sledování pokroku.
Vizualizujte projektové aktivity pomocí zobrazení Seznam, Tabule nebo Časová osa.
- Zobrazení seznamu je flexibilní zobrazení pro seskupování, třídění a filtrování úkolů.
- Pomocí zobrazení tabule můžete úkoly seskupit podle přidělené osoby, priority, termínů a závislostí.
- Využijte zobrazení časové osy pro správu zdrojů, plánování a projektové plánování.
Profesionální tip pro manažery: Pokud hledáte techniku time managementu, která vám pomůže zpracovávat úkoly podle naléhavosti, vyzkoušejte šablonu Eisenhower Matrix od ClickUp.
4. Šablona pracovního plánu projektu ClickUp
Bez ohledu na to, jak nastavíme časový harmonogram nebo rozsah projektu, je třeba počítat s nepředvídanými okolnostmi, jako je nedostatek zdrojů ke konci projektu.
Příprava na nepředvídatelné faktory a jejich zohlednění během realizace projektu je zásadní.
Právě v tomto případě se šablona plánu projektové práce ClickUp stává klíčovou pro plánování nouzových situací a rizik, která zajistí úspěch projektu.
Podívejme se, jak používat tuto jednoduchou šablonu projektového plánu.
Při vývoji vládního portálu pro zdravotnictví je nejdůležitější dodržování předpisů a ochrana dat. Potřebujete šablony pro řízení projektů s podnikovou bezpečností, abyste zajistili bezpečnost osobních údajů pacientů (PII).
Šablona harmonogramu projektu v ClickUp vám umožňuje rozdělit seznam úkolů v oblasti designu a vývoje do několika prostředí s pěti přizpůsobitelnými poli: Trvání, Zpoždění, Fáze, Úsilí a Pokrok.
Šablona harmonogramu výroby eliminuje dohady v každé fázi, od předběžného plánování až po postprodukci. Je zde prostor pro cíle projektu, vývojové úkoly, přidělování zdrojů a sledování pokroku.
5. Šablona časové osy projektu ClickUp pro bílou tabuli
Mezifunkční partnerství vyžadují vyšší úroveň spolupráce. Složitá dynamika mezi projektovými týmy vyžaduje jasnou komunikaci, vizualizaci projektových plánů a flexibilitu pro provádění změn za běhu.
Šablona Project Timeline Whiteboard v ClickUp to vše podporuje. Různé týmy přetahují poznámky pro referenci a převádějí nápady na koordinované akce, vše na jednom místě.
Tabule je ideálním prostředkem pro týmy, které chtějí brainstormovat, vytvářet strategie, mapovat a budovat agilní pracovní postupy pro sledování úkolů. ClickUp Chat sdružuje veškerou komunikaci týmu pod jednou střechou, takže nemusíte přeskakovat mezi několika nástroji a roztříštěnými konverzacemi.
Ať už plánujete uvedení nové funkce na trh nebo připravujete marketingovou kampaň, tato bezplatná šablona vám pomůže identifikovat potenciální překážky a udržet si přehled.
Produktoví manažeři mohou využít přehled o projektu z ptačí perspektivy díky nástroji Project Timeline Whiteboard. Na druhé straně týmy nastaví automatizaci v ClickUp, aby mohly přiřazovat úkoly, přidávat komentáře, měnit stavy a připojovat soubory, ke kterým mají ostatní týmy přímý přístup.
6. Šablona harmonogramu vývoje ClickUp
Šablona harmonogramu vývoje ClickUp je nezbytná pro všechny vývojové týmy, aby mohly držet krok a dosáhnout svých projektových cílů.
Od vývoje nových produktů po aktualizaci stávajících – zajistit, aby vaše projekty byly dokončeny včas, nikdy nebylo snazší. Začněte s názvem projektu, vyplňte tabulku aktivitami vývoje produktu v zobrazení seznamu a sledujte pokrok pomocí interaktivních časových os.
Definujte vývojové činnosti, jako je pojmenování nebo přejmenování úkolů, použití vlastních polí pro podrobnosti nebo popisy nebo aktualizace stavu úkolů a harmonogramů projektů.
Navíc jsou dokumenty v ClickUp skvělé pro manažery, kteří chtějí vytvořit seznam cílů projektu a integrovat znalostní báze s nástrojem pro řízení projektů, aby mohli rychle vyhledávat technické podrobnosti.
Integrace ClickUp s aplikacemi pro plánování práce pomáhá přiřazovat úkoly členům týmu na základě jejich stávajícího pracovního vytížení, aby se maximalizovala produktivita.
7. Šablona časové osy kreativního harmonogramu ClickUp
Kreativní projekty jsou zábavné. Abyste však mohli sledovat stav projektu a udržet se na správné cestě, potřebujete šablonu pro řízení projektů. Šablona časové osy kreativního harmonogramu ClickUp rozděluje projekty na menší kroky, aby váš tým mohl stanovit priority všech proveditelných úkolů a soustředit se na to nejdůležitější.
Předpokládejme, že jste projektový manažer v agentuře zabývající se digitálním marketingem a chcete posunout své kreativní projekty na vyšší úroveň tím, že do svých procesů zavedete odpovědnost.
Bezplatná šablona projektového plánu ClickUp vám umožňuje sledovat a spravovat pokrok vašich týmů zabývajících se obsahem, grafikou a sociálními médii pomocí flexibilních zobrazení. Pomocí funkce drag-and-drop můžete úkoly seřadit podle priority a přiřadit je členům týmu, abyste uspokojili své nejlepší klienty dodacími lhůtami.
Při správě více klientů se tato šablona harmonogramu projektu integruje do správy projektu, takže máte jasný přehled o časových osách projektu a dalších krocích v procesu.
Tato šablona vhodná pro začátečníky je skvělým výchozím bodem pro začínající manažery, kteří chtějí věci dokončit rychle.
8. Šablona harmonogramu týmu ClickUp
Jako manažer úkolů nebo vedoucí týmu je řízení každodenní pracovní zátěže různých týmů v rámci společnosti náročným úkolem. Chcete, aby všichni byli organizovaní, drželi se plánu a byli motivovaní.
Šablona harmonogramu týmu od ClickUp pomáhá plánovat a vizualizovat pracovní zátěž vašeho týmu na základě denních kalendářů, aby se zabránilo mikromanagementu vašeho týmu.
Vytvoření harmonogramu týmu pomocí této šablony vám umožní:
- Odstraňte nejasnosti v komunikaci úkolů
- Získejte lepší přehled o úkolech díky úplné transparentnosti.
- Motivujte členy týmu, aby se drželi plánu
- Získejte efektivní a flexibilní pracovní postup, který vám umožní provádět změny, když to bude potřeba.
Tato šablona pro řízení projektů sjednocuje vaše týmy za společným obchodním cílem a sladí vaše cíle s jednotlivými úkoly.
9. Šablona harmonogramu projektu v Excelu od Vertex42
Pokud hledáte šablonu pro plánování projektů, která umožňuje snadnou správu přehledu projektu a popisů úkolů a je vizuálně přitažlivá, je pro vás ideální šablona Excel Project Schedule Template od Vertex42. Tato bezplatná šablona se skvěle hodí pro vytváření a sdílení zpráv o postupu s zainteresovanými stranami.
Alternativa v Excelu je ideální pro snadné řízení jednoduchých operačních úkolů, jako jsou například studentské projekty, které nelze automatizovat. Například si seřaďte své týdenní nebo měsíční úkoly a vytvořte pracovní listy s harmonogramem projektu.
Pokud však potřebujete složitější návrhy, jako jsou šablony rozpočtu projektu, tato šablona harmonogramu projektu vám nemusí pomoci, protože neobsahuje rozpočtové listy pro sledování a odhad výdajů.
10. Šablona harmonogramu projektu v Excelu od TeamGantt
Díky bezplatné šabloně harmonogramu projektu v Excelu od TeamGantt se nemusíte obávat, že vám uniknou důležité úkoly.
Pokud jste organizátorem akcí, použijte tuto šablonu ke sledování úkolů, nastavení časových harmonogramů na základě data zahájení a délky trvání úkolů a zaznamenávání aktualizací v reálném čase od řečníků, marketingového oddělení, prodejní organizace a vedení v průběhu projektu.
Předpokládejme, že příští měsíc máte naplánovanou firemní akci. Tato šablona harmonogramu projektu popisuje, kdo má co udělat v příštích dvou týdnech. V levém sloupci uveďte časové rozmezí pro první a druhý týden. Do příslušného sloupce přidejte zdroje, které budou na projektu spolupracovat. Přizpůsobte šablonu projektu, barevně označte úkoly a přidejte řádky a sloupce, abyste rozšířili časovou osu.
Flexibilní plánování projektů začíná zaměřením se na úkoly, které posouvají věci kupředu. Vložte svůj projektový plán během několika minut a sledujte, jak váš tým rychleji realizuje úspěšný projekt.
Udělejte více za méně času s šablonami harmonogramů projektů ClickUp
Výběr vhodné šablony harmonogramu projektu je pro projektového manažera zásadní, aby mohl udržovat pořádek a sledovat pokrok týmu. Ať už dáváte přednost Ganttovu diagramu, tabuli nebo časové ose, dokumentace plánu dodá vašemu projektu strukturu a přehlednost.
Šablony pro řízení projektů v ClickUp nabízejí pokročilé funkce, jako je spolupráce pomocí seznamů úkolů, přizpůsobení priorit podle naléhavosti, přidávání cílů pro sladění všech zúčastněných a dashboardy pro vizualizaci a hlášení pokroku vedení společnosti.
Navíc automatizace umožňuje integraci se softwarem třetích stran, jako je software pro plánování úkolů, CRM a software pro řízení projektů, pro tok dat mezi různými systémy.
Začněte s kteroukoli z těchto šablon a pusťte se do svého dalšího projektu. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.