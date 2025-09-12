11 alternativ k Dall-E pro tvorbu obrázků pomocí umělé inteligence (zdarma i placené)

Umělá inteligence změnila tvorbu obsahu. A nemluvíme jen o psaní.
Dnešní nástroje umělé inteligence zvládnou vše od psaní blogových příspěvků až po generování úchvatných uměleckých děl v různých stylech. 🎨
Ať už je umění vaším koníčkem nebo ho využíváte v práci, pravděpodobně znáte generátory umění založené na umělé inteligenci. Jedním z nejdiskutovanějších nástrojů je Dall-E, generátor obrázků na základě textu od společnosti OpenAI, která stojí také za ChatGPT.
Ačkoli je to populární nástroj, Dall-E není jediným generátorem umění na trhu. Pokud hledáte nástroje pro strojové učení a zpracování přirozeného jazyka k tvorbě umění, je tento seznam určen právě vám.
Zde vám řekneme něco více o Dall-E a o tom, na co byste se měli zaměřit při hodnocení jiných generátorů umění využívajících umělou inteligenci. Poté vám představíme 11 nejlepších alternativ k Dall-E a dalších nástrojů s umělou inteligencí pro váš proces tvorby uměleckého obsahu.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Generátory umění založené na umělé inteligenci mění tvorbu obsahu: Nástroje jako Dall-E využívají textové podněty k vytváření rozmanitého a úchvatného vizuálního umění, které uspokojí různé potřeby od nadšenců až po profesionály
- Dall-E je významná AI pro převod textu na obrázek, ale existuje mnoho alternativ: Ačkoli je Dall-E dobře známý, uživatelé by při výběru generátoru uměleckých děl pomocí AI měli zohlednit faktory, jako je uživatelské rozhraní, možnosti úprav, přizpůsobení, rychlost, práva k použití a rozmanitost uměleckých stylů.
- Řada alternativ k Dall-E nabízí rozmanité funkce: Článek představuje 11 alternativ, včetně ClickUp, Midjourney, Fotor a dalších, z nichž každá má své jedinečné přednosti v oblasti generování a úpravy obrázků a nabízí další funkce, jako je tvorba videí nebo nástroje pro spolupráci.
- ClickUp vyniká integrovanou funkcí generování obrázků pomocí AI přímo na své platformě: ClickUp umožňuje uživatelům vytvářet obrázky pomocí AI přímo v jejich pracovním prostoru, čímž zlepšuje spolupráci a zefektivňuje pracovní postupy
- Každá alternativa má své silné stránky i omezení: Recenze poskytuje přehled o nejlepších funkcích, omezeních, cenách a uživatelských recenzích každého nástroje, což uživatelům pomáhá činit informovaná rozhodnutí na základě jejich konkrétních potřeb.
- Generátory umění využívající umělou inteligenci nabízejí řadu výhod pro různé účely: Tyto nástroje šetří čas, podporují kreativitu a poskytují univerzální řešení pro branding, marketing a tvorbu obsahu obecně, což uživatelům umožňuje využívat umělou inteligenci v jejich pracovních postupech
Co je Dall-E?
Dall-E je generátor umění založený na umělé inteligenci, který přijímá textové zadání a na jeho základě vytváří obrázek. Byl vydán společností OpenAI v roce 2021 a využívá technologii ChatGPT3 k vytváření obrázků na základě klíčových slov.
Název Dall-E kombinuje odkazy na slavného malíře Salvadora Dalího a proslulého robota Wall-E od Disneyho. Má symbolizovat propojení technologie a nových uměleckých děl inspirovaných slavnými talenty. 🤖
Dall-E je neuronová síť, která využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) a rozsáhlé jazykové modely (LLM). Při analýze zadání a vytváření obrázků využívá 12 miliard parametrů.
Dall-E 2 je nejnovější verzí tohoto AI nástroje. Ve srovnání s původně vydanou verzí vytváří kvalitnější a fotorealističtější obrázky. K vytváření obrázků a přesnějších zobrazení na základě textu využívá dva různé modely.
Na co byste se měli zaměřit při výběru alternativ k Dall-E?
Ačkoli je Dall-E možná jedním z nejznámějších generátorů obrázků využívajících umělou inteligenci, není to jediná možnost. Existuje spousta dalších výkonných nástrojů pro generování obrázků pomocí umělé inteligence, které mohou lépe vyhovovat vašim potřebám.
Na co se zaměřit při výběru svého dalšího nástroje pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si nástroj, který se snadno používá, ať už jste expert nebo začátečník v tvorbě obrázků pomocí AI
- Možnosti úprav: Ačkoli tento nástroj dokáže vytvořit skvělý obrázek, je ještě lepší, pokud nabízí funkce pro úpravy, díky kterým můžete provést drobné vylepšení a pozvednout design na vyšší úroveň
- Přizpůsobitelné zadání: Při vytváření zadání pro převod textu na obrázek hledejte možnosti, které vám umožní přidat parametry, abyste dostali přesně to, co chcete
- Rychlé generování obrázků: Nemáte čas celý den čekat, až nástroj vytvoří obrázek. Hledejte takový, který na základě vašeho textového zadání vygeneruje obrázek během několika sekund, nikoli minut.
- Práva k použití: Pokud plánujete tyto obrázky použít pro komerční účely, nezapomeňte si ověřit práva k obrázkům, abyste se vyhnuli právním problémům.
- Různé umělecké styly: Hledejte generátory textu na obrázek, které nabízejí přizpůsobení témat a různých uměleckých stylů pro vytváření realistických obrázků
11 nejlepších alternativ k Dall-E, které můžete využít v roce 2025
Hledáte nejlepší generátory obrázků s umělou inteligencí? Těchto 11 alternativ k Dall-E je skvělým způsobem, jak vytvářet vysoce kvalitní obrázky a digitální umění. Ať už potřebujete návrhy pro sdílení na sociálních sítích, infografiky pro blog nebo fotografie ve stylu portrétů, najdete zde nástroj, který splní vaše cíle. ✨
1. ClickUp
Ať už plánujete projekt, navrhujete wireframy nebo vizualizujete marketingové koncepty, ClickUp umožňuje týmům proměnit abstraktní nápady v jasné vizuály. Je to perfektní nástroj pro zlepšení komunikace, podnícení kreativity a zefektivnění pracovních postupů – to vše na jedné platformě pro spolupráci.
ClickUp Brain umožňuje týmům generovat obrázky poháněné umělou inteligencí přímo v jejich pracovním prostoru ClickUp. Pouhým zadáním textových pokynů mohou uživatelé vizuálně oživit své nápady – ideální pro brainstorming, plánování projektů a kreativní spolupráci. Je to hladký způsob, jak proměnit koncepty ve vizuály, aniž byste museli opustit platformu.
Zajímavost?
Zatímco DALL·E vytváří obrázky, váš desktopový AI pomocník ClickUp Brain MAX vás posune ještě dál tím, že spojuje vizuální prvky s kontextem. Můžete popsat svůj nápad pomocí funkce Talk to Text, místo abyste psali dlouhé zadání, nechat Brain MAX prohledat váš pracovní prostor ClickUp, připojené aplikace a web pro inspiraci a generovat kreativní materiály přímo spojené s vaším projektem – takže vaše návrhy nejen dobře vypadají, ale jsou také součástí vašeho pracovního postupu.
A tady je důvod, proč je Brain MAX schopen toho dosáhnout: nejedná se o samostatný generátor obrázků. Je to superaplikace s umělou inteligencí, která je integrována do celého vašeho pracovního prostoru ClickUp a připojených aplikací, díky čemuž má přehled o úkolech, zadáních a zpětné vazbě, které řídí vaši tvůrčí práci.
Díky podpoře více modelů umělé inteligence (například ChatGPT, Gemini, Claude a další) nejenže vytváří vizuální obsah, ale také interpretuje kontext kolem něj – a tak proměňuje hrubé nápady v prostředky, které odpovídají vašim skutečným cílům.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Proměňte své texty během několika vteřin tak, aby zněly profesionálněji, přímočařeji nebo poutavěji
- Vytvářejte rychle vysoce kvalitní obsah pomocí podnětů založených na umělé inteligenci
- Zvýrazněte libovolný text a nechte jej optimalizovat pomocí panelu nástrojů AI
- Okamžitě generujte souhrny a akční položky, abyste zefektivnili administrativní úkoly
- Překládejte texty a kontrolujte pravopis a gramatiku přímo v platformě ClickUp
- Oživte své nápady během několika minut pomocí digitálních tabulek pro spolupráci v reálném čase nebo asynchronní spolupráci
- Vizuální brainstorming: Proměňte nápady v obrázky pro jasnější komunikaci
- Integrovaná spolupráce: Vytvářejte a sdílejte vizuální obsah přímo na tabulkách
- Plynulý pracovní postup: Ukládejte, exportujte nebo propojujte obrázky generované umělou inteligencí s úkoly
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být orientace v mnoha funkcích a možnostech přizpůsobení ClickUp náročná.
- Tabule s generováním obrázků pomocí AI zatím nelze v mobilní aplikaci používat
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Midjourney
Od okamžiku, kdy se dostanete na web, vás Midjourney okouzlí. Řádky kódu se vám třpytí před očima a vtáhnou vás do tvorby úchvatného digitálního umění během několika vteřin. Zadejte příkaz a během několika vteřin budete mít digitální mistrovské dílo. 🖼️
Nejlepší funkce Midjourney
- Parametry stylizace vám umožňují doladit návrhy tak, aby generované obrázky vypadaly přesně podle vašich představ
- Vylepšujte návrhy pomocí přizpůsobení, aby generované obrázky přesně odpovídaly vašim představám
- Tento model umělé inteligence nabízí funkci remixu, která vám umožní spojit dva obrázky do jednoho návrhu
- Váha obrázku, poměr stran a parametry dlaždic vám umožňují ovládat vaše obrázky
Omezení Midjourney
- Nástroj nedokáže generovat obrázky na základě slov, která dávají smysl – veškerý text nakonec skončí jako nesourodá směsice písmen
- Někteří uživatelé si všimli, že ruce a zuby bývají na generovaných obrázcích deformované
Ceny Midjourney
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Mega: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: N/A
3. Fotor
Fotor je generátor a editor obrázků s umělou inteligencí, který byl navržen tak, aby bylo čištění a vylepšování fotografií hračkou. Využijte funkci generování obrázků z textu k vytvoření nového designu od nuly nebo nahrajte existující obrázek a okamžitě jej vylepšete. Pomocí vestavěných nástrojů můžete změnit pozadí, odstranit objekty nebo přidat filtry. 👀
Nejlepší funkce Fotoru
- Filtry a efekty usnadňují vytváření obrázků v určitých stylech, jako jsou vintage snímky nebo anime.
- Pomocí generátoru písma přidejte text, který ladí se stylem vašeho obrázku
- Díky desítkám šablon můžete vytvářet koláže, kolorovat fotografie a vytvářet stylové návrhy, které můžete sdílet na různých platformách.
- Pomocí zkratek vylepšete fotografii nebo odstraňte pozadí jediným kliknutím
Omezení Fotoru
- Někteří uživatelé si všimli, že chybí funkce jako historie úprav a vrstvy
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní a může být chybové s pomalým načítáním
Ceny služby Fotor
- Základní: Zdarma
- Pro: 8,99 $/měsíc
- Pro+: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fotoru
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
4. Artguru AI
Artguru přijímá textový vstup a vytváří obrázky během několika sekund. Nahrajte fotografii a vyberte styl, jako je punk nebo klasické umění, a vygenerujte stylizovaný obrázek. Hledáte inspiraci? Projděte si katalog obrázků kliknutím na sekce „Prozkoumat“ nebo „Trendy“.
Nejlepší funkce Artguru
- Generátor avatarů a portrétů s umělou inteligencí pořídí selfie a na základě různých stylových filtrů vygeneruje realistické obrázky
- Připojte se ke komunitě Discord, abyste mohli chatovat s ostatními tvůrci, diskutovat o umění a čerpat inspiraci
- Nástroj Background Remover vám umožní vylepšit stávající obrázek během několika sekund bez velké námahy
- Pomocí nástroje Photo Enhancer můžete okamžitě upravit osvětlení, barvy a styl a provést rychlé opravy
Omezení Artguru
- Artguru nemá offline verzi, takže k jeho používání budete potřebovat připojení k internetu
- Nemáte takovou kontrolu nad jemnými detaily jako u skutečné fotografie
Ceny Artguru
- Mini: 1,99 $/týden
- Pro: 3,99 $/týden
Hodnocení a recenze Artguru
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Zjednodušené
Simplified je komplexní nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí. Nabízí umění generované umělou inteligencí, copywriting a správu sociálních médií na jednom místě. Jedním kliknutím můžete generovat obrázky pomocí umělé inteligence a získat přístup k milionům bezplatných šablon a obrázků.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Četné nástroje pro grafický design, včetně sad pro značky, vám umožní vytvářet obrázky, které odpovídají vašemu stylu a zajišťují jednotný vzhled
- Nástroj pro odstranění pozadí šetří čas při úpravách fotografií
- Profesionální šablony, včetně nástrojů pro tvorbu animací, rozšiřují vaše možnosti pro vlastní design
- Nástroj Magic Resizer vám umožní okamžitě oříznout a upravit velikost obrázku pro sdílení na různých platformách
Zjednodušená omezení
- Je třeba se s nimi naučit pracovat, protože nabízí spoustu funkcí a šablon
- Rozhraní může být nepřehledné, což ztěžuje okamžité nalezení správného nástroje
Zjednodušené ceny
- Design Free: 0 $
- Design Pro: 9 $/měsíc
- Design Business: 15 $/měsíc
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a generování nápadů. Co se ale s těmito skvělými nápady stane poté? Právě v tomto bodě potřebujete tabuli poháněnou umělou inteligencí, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingové seance v úkoly.
A pokud nedokážete nějaký koncept úplně vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků s umělou inteligencí, aby na základě vašeho zadání vytvořil vizuál. Je to univerzální aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
6. Starryai
Tento nástroj využívá textové popisy a pomocí modelů a algoritmů hlubokého učení vytváří nádherná umělecká díla. Vytvořte si každý den až pět obrázků zdarma a užijte si plné vlastnictví svých výtvorů. Přizpůsobte si styly a poměry stran pro použití na různých platformách.
Nejlepší funkce StarryAI
- Více než 1 000 stylů vám umožní vytvářet mistrovská díla, ať už máte rádi anime, realistické obrázky nebo něco jiného
- Pomocí funkce Hromadné vytváření můžete jediným kliknutím vygenerovat několik obrázků v podobném stylu
- Využijte mobilní aplikaci pro iOS nebo Android a tvořte i na cestách
- Užívejte si plná vlastnická práva a sdílejte obsah tak, jak chcete
omezení starryai
- Při zadávání pokynů máte spoustu možností přizpůsobení, ale funkcí pro úpravy není mnoho
- Kredity omezují počet obrázků, které můžete vytvořit za den
Ceny služby StarryAI
- Zdarma: Bez poplatků, ale s limitem pěti obrázků denně
Hodnocení a recenze starryai
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Hotpot.ai
Hotpot nabízí sadu generativních AI nástrojů pro tvorbu obrazů, s nimiž vytvoříte mistrovská díla. Odstraňujte objekty, přizpůsobujte si umělecká díla a podívejte se na sebe jako na AI avatara. Mezi další funkce patří možnost aktualizovat stávající obrázky, a to kolorováním starých fotografií a restaurováním poškozených snímků. 📸
Nejlepší funkce Hotpotu
- Šablony pro různé typy obrázků rozdělené podle platformy vám umožní vytvářet obrázky, které potřebujete pro různé marketingové účely
- Databáze stockových fotografií vytvořených pomocí umělé inteligence usnadňuje sdílení obrázků pro komerční účely
- Desítky nástrojů rozkládají tvorbu obrázků na jednotlivé kroky, abyste mohli provést požadované změny
- Nástroje Device MockUps a Graphics jsou ideální pro vývojáře, kteří chtějí své produkty obohatit o umělecké návrhy
Omezení Hotpotu
- Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu umění omezené
- Po vytvoření obrázku již nelze provádět žádné úpravy
Ceny Hotpotu
- Na základě kreditů: Různé funkce a nastavení vyžadují různé množství kreditů, takže cena závisí na tom, k čemu přesně nástroj používáte.
Hodnocení a recenze Hotpotu
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Synthesia
Synthesia se liší od většiny nástrojů v tomto seznamu tím, že z textu vytváří videa, nikoli pouze obrázky. Díky hlasům generovaným umělou inteligencí ve více než 120 jazycích snadno oslovíte své publikum, ať už se nachází kdekoli. Snadno použitelné editační nástroje nevyžadují žádné zkušenosti ani dovednosti, takže i začínající členové týmu mohou okamžitě začít provádět změny. 🤩
Nejlepší funkce Synthesia
- Vyberte si z více než 140 avatarů, které budou ve videích reprezentovat vaši značku nebo hlas
- Tento nástroj nahrazuje nudné prezentace a text a vytváří poutavější a informativnější přístup.
- Vytvořte scénář, přizpůsobte video, spolupracujte v reálném čase a stáhněte si vše na jednom místě
- Díky jednoduchému editoru prezentací nemusíte být profesionál, abyste mohli tento nástroj používat
Omezení Synthesia
- Některé tarify omezují počet videí, která můžete vytvořit
- Někteří uživatelé shledali úroveň kvality jako nedostatečně profesionální, což ji činí užitečnou pouze v určitých situacích
Ceny Synthesia
- Osobní: 30 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
9. Gencraft
Zadejte pár slov a pomocí Gencraftu je proměňte v obrázky a videa. Vytvářejte nové nápady přidáním několika klíčových slov a sledujte, co generátor obrázků přivede k životu. Vytvářejte ucelené brandingové obrázky tím, že nástrojovi zadáte, aby do obrázků začlenil hlas a styl vaší značky.
Nejlepší funkce Gencraftu
- Styly jako streetwear, kosmický a luxusní vám umožní generovat obrázky s atmosférou, kterou si přejete
- Vytvoření obrázků trvá maximálně 30 sekund
- Pokud si nejste jisti, co chcete vytvořit, zadejte několik klíčových slov a nástroj vám nabídne nápady
Omezení Gencraftu
- Neplatící předplatitelé nemohou obrázky používat pro komerční účely
- Obrázky jsou u uživatelů bezplatných účtů ukládány pouze po dobu 30 dnů.
Ceny Gencraft
- Starter: 3,99 $/týden
- Pro: 9,99 $/týden
Hodnocení a recenze Gencraft
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Visme
Visme je nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, který generuje vše od prezentací a datových grafů až po obrázky. Použijte jej k rychlému vytváření obrázků s firemní značkou, jako jsou grafiky a videa pro sociální sítě. Využijte jej jako marketingový nástroj s umělou inteligencí k přidávání grafiky do marketingových prezentací nebo interních dokumentů pro tým. 🙌
Nejlepší funkce Visme
- Knihovna obrázků obsahuje miliony jedinečných grafik a fotografií
- Vyhledávejte podle konkrétních případů použití a zúžte knihovnu obrázků podle svých potřeb
- Spolupracujte v reálném čase se svým designérským týmem, abyste získali zpětnou vazbu a generovali nápady pro novou grafiku
- Nástroj také nabízí integrovaný kalendář obsahu a interaktivní návrhy
Omezení Visme
- Uživatelé zjistili, že chyby v rozvržení bylo obtížné opravit
- Naučit se s ním pracovat je náročné, včetně osvojení si ovládání rozhraní
Ceny Visme
- Základní: Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Pro týmy: individuální cenová nabídka
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
11. DeepAI
DeepAI nabízí sadu nástrojů pro tvorbu obrázků a posílení vaší kreativity, ať už jste produktový manažer, umělec nebo marketingový profesionál. Prohlédněte si knihovnu obrázků vytvořených umělou inteligencí a nechte se inspirovat, nebo nahrajte svůj vlastní návrh a upravte jej pomocí funkcí umělé inteligence.
Nejlepší funkce DeepAI
- Rychle vytvořte obrázek zadáním textového podnětu, výběrem stylu a stisknutím tlačítka Generovat
- Pomocí editoru obrázků proveďte rychlé úpravy fotografie
- Využijte funkce superrozlišení a stabilní difúze pro vytváření vlastních obrázků
- Prohledávejte komunitu a najděte inspiraci a návrhy vytvořené ostatními uživateli
Omezení DeepAI
- Někteří uživatelé zjistili, že nástroj často generuje rozmazané obrázky
- Může být chybový a pomalý
Ceny DeepAI
- Platba podle skutečného využití: Nakupte kredity v hodnotě od 5 do 1 000 dolarů
- Staňte se DeepAI Pro: 4,99 $/měsíc s kreditním limitem
Hodnocení a recenze DeepAI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Využijte AI k zefektivnění svých procesů
S těmito alternativami k Dall-E je generování obrázků z textu snazší než kdy dřív. Ušetřete čas a podpořte svou kreativitu využitím některého z těchto nástrojů pro budování značky, oslovování zákazníků a marketing.
