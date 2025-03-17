Více než 30 podnětů DALL·E 3 pro vytváření úchvatných vizuálů

Zasekli jste se v bludném kruhu psaní vágních pokynů a získávání průměrného umění vytvořeného umělou inteligencí? Problém není ve vás, ale ve vašich pokynech.
Příkazy DALL·E fungují jako plán. Dejte AI něco základního, s čím může pracovat, a dostanete průměrný výsledek. Ale pokud svůj příkaz dobře vytvoříte, voilà, máte mistrovské dílo.
Umělá inteligence není tu proto, aby nahradila kreativitu – je to výkonný nástroj, který ji vylepšuje. Umělci a designéři ji používají k prozkoumávání stylů, zdokonalování konceptů a rychlejšímu uvádění nápadů do života.
Tento seznam více než 30 podnětů vám pomůže posunout DALL·E ještě dál a odemknout ostřejší a dynamičtější výsledky.
Pusťme se do tvoření. 🖌️
⏰ 60sekundové shrnutí
Vytvoření efektivních podnětů pro DALL·E 3 je klíčem k generování vizuálně ohromujícího umění pomocí umělé inteligence. Správný podnět poskytuje strukturu a jasnost a vede umělou inteligenci k vytváření vysoce kvalitních, detailních a stylově přesných obrázků.
- Zde je více než 30 příkladů podnětů pro DALL·E 3: Umělecké styly: impresionistické malby, hyperrealistická fotografie a surrealistické snové krajiny Futuristické a sci-fi koncepty: Cyberpunková města, metropole poháněné umělou inteligencí a mimozemské krajiny Fantasy a mytologie: Majestátní draci, řecká božstva a podmořské království mořských panen Historické reimaginace: Viktoriánští londýnští detektivové, samurajští válečníci a renesanční studia Kreslené a fantaskní motivy: Mluvící zvířata, sladké světy a živé pohádkové vesnice Popkultura a filmové motivy: Noir filmové scény, vesmírné westerny a retro-futuristické světy Příroda a krajiny: Zamrzlé tundry, kouzelné lesy a sopečné erupce Experimentální a abstraktní náměty: Města vzdorující gravitaci, tající hodiny a fúze člověka a robota
- Jak vytvořit lepší podněty pro DALL E 3: Buďte konkrétní: Používejte popisné detaily pro předmět, prostředí a styl Strukturovejte svůj podnět: Jasně definujte předmět, akci, prostředí a umělecký styl Experimentujte s různými styly: Začleňte odkazy na umělecká hnutí, osvětlení nebo kompozice Používejte nástroje AI pro optimalizaci: ClickUp Brain pomáhá vylepšovat a generovat variace podnětů pro přesnější výsledky
- Buďte konkrétní: Použijte popisné detaily pro předmět, prostředí a styl.
- Struktura pokynu: Jasně definujte předmět, akci, prostředí a umělecký styl.
- Experimentujte s různými styly: Začleňte odkazy na umělecká hnutí, osvětlení nebo kompozice.
- Využijte nástroje AI k optimalizaci: ClickUp Brain pomáhá vylepšovat a generovat variace podnětů pro přesnější výsledky.
- ClickUp usnadňuje kreativitu poháněnou umělou inteligencí pomocí: Tabule: Vizuálně organizujte designové koncepty ve společném prostoru Mozek: Okamžitě generujte, vylepšujte a rozšiřujte podněty pro umění AI Dokumenty: Ukládejte, sledujte a strukturovejte podněty AI, zpětnou vazbu a kreativní reference Pracovní postupy poháněné umělou inteligencí: Zefektivněte tvorbu nápadů, spolupráci na designu a tvorbu obsahu
- Tabule: Vizuálně organizujte designové koncepty ve společném prostoru
- Mozek: Okamžitě generujte, vylepšujte a rozšiřujte výzvy pro umění vytvořené umělou inteligencí.
- Dokumenty: Ukládejte, sledujte a strukturovejte AI podněty, zpětnou vazbu a kreativní reference.
- Pracovní postupy založené na umělé inteligenci: Zefektivněte tvorbu nápadů, spolupráci na designu a tvorbu obsahu.
Porozumění DALL·E 3
DALL·E 3 je nejnovější pokrok společnosti OpenAI v oblasti generování obrázků pomocí umělé inteligence, který je navržen tak, aby transformoval textové podněty do vysoce detailních vizuálů s ohledem na kontext. Zvyšuje kreativitu a zefektivňuje proces navrhování pro umělce, marketéry a tvůrce obsahu.
Zde jsou jeho klíčové vlastnosti:
- Přesné generování obrázků: Zachycuje detaily přesně a vytváří vizuální efekty, které se přesně shodují s podnětem.
- Vylepšené vykreslování textu: Generuje čitelný text v obrázcích, čímž vylepšuje design plakátů, etiket a obalů knih.
- Stylistická přizpůsobivost: Přizpůsobí se konkrétním uměleckým stylům, od hyperrealistických až po abstraktní kompozice.
- Interaktivní vylepšení: Umožňuje uživatelům doladit obrázky a zajistit tak lepší kontrolu nad kompozicí, estetikou a trendy v grafickém designu.
- Etická opatření: Filtruje škodlivý nebo zaujatý obsah a zajišťuje odpovědné používání AI.
🔍 Věděli jste, že... Očekává se, že celosvětový trh s generátory obrázků pomocí umělé inteligence poroste do roku 2030 na 917,175 milionů dolarů. To představuje průměrný roční růst (CAGR) ve výši 17,4 %.
📖 Přečtěte si také: Příklady podnětů Midjourney, které pozvednou vaše umění
Proč je zvládnutí podnětů tak důležité
Správně vytvořený podnět má zásadní vliv na generování vysoce kvalitních odpovědí. Dobře strukturovaný podnět vede model a zajišťuje přesné, relevantní a kreativní výstupy.
Mezi hlavní důvody pro vylepšení uměleckých podnětů AI patří:
- Vyšší přesnost: Jasné pokyny snižují riziko nedorozumění a vedou k výsledkům, které odpovídají očekáváním.
- Vyšší kreativita: Konkrétní formulace podněcují imaginativnější a dynamičtější reakce.
- Konzistentní výsledky: Strukturované podněty zvyšují spolehlivost generátoru umění AI, což usnadňuje reprodukci vysoce kvalitních výstupů.
- Silnější kontrola: Dobře definované pokyny formují výsledek a minimalizují náhodnost a nekonzistentnost výsledků.
- Rychlejší iterace: Přesné podněty omezují pokusy a omyly, čímž šetří čas na úpravy.
- Vylepšené řešení problémů: Promyšlené vytváření podnětů pomáhá AI rozložit složité myšlenky na praktické poznatky.
🧠 Zajímavost: Název „DALL·E“ je kombinací jména umělce Salvadora Dalího a robota WALL-E z filmu Pixaru. V podstatě spojuje koncept surrealistického umění s myšlenkou kreativního, imaginativního stroje, který dokáže generovat obrázky na základě textových popisů.
Příklady podnětů pro DALL·E 3
DALL·E 3 vám umožňuje generovat úchvatné vizuály z jednoduchých textových popisů. Jeho všestrannost sahá od marketingových kampaní a designových projektů až po vyprávění příběhů a další.
Prozkoumejte více než 30 podnětů DALLE 3 pro různé styly, témata a koncepty, které vám pomohou využít AI nástroj pro designéry.
Umělecké styly
1. Hyperrealistická fotografie: Detailní záběr tváře staršího muže s hlubokými vráskami, pronikavýma modrýma očima a vřelým úsměvem, s měkkým přirozeným osvětlením zdůrazňujícím texturu jeho pokožky
2. Impresionistický obraz: Živá scéna z parku namalovaná ve stylu Clauda Moneta, s jemnými tahy štětcem, skvrnitým slunečním světlem a lidmi, kteří si užívají jarní odpoledne
3. Surrealistická krajina snů: Vznášející se hrad z knih, visící na obloze plné zářících medúz, v éterické modré a fialové barevné paletě
🧠 Zajímavost: Jedním z prvních systémů umění generovaného umělou inteligencí byl AARON, vytvořený v roce 1973 Haroldem Cohenem. AARON používal symbolický přístup umělé inteligence k vytváření černobílých kreseb.
Futuristické a sci-fi koncepty
4. Cyberpunková metropole: Noční město osvětlené neonovými světly, plné létajících aut, holografických billboardů a osamělého lovce odměn v trenčkotu stojícího na střeše
5. Cizí svět: Krajina s obřími bioluminiscenčními rostlinami, obloha se třemi slunci a podivné bytosti putující po zářícím břehu řeky
6. Město poháněné umělou inteligencí: Utopické město, kde spolu žijí roboti a lidé, s mrakodrapy na čistou energii, autonomní dopravou a futuristickou siluetou odrážející se na skleněné řece
Fantazie a mytologie
7. Majestátní drak: Vysoký zlatý drak sedící na útesu, chrlící oheň na středověké království za soumraku
8. Starověcí řeckí bohové: Zeus stojící na hoře Olymp, obklopen bouřkovými mraky, držící praskající blesk
9. Podmořské království mořských panen: Velkolepý palác hluboko pod mořskou hladinou, kde mořské panny plavou mezi korálovými útesy a zářícími rybami
Historické reimaginace
10. Londýn v viktoriánské éře: Zamlžená ulice osvětlená plynovými lampami, kde detektiv v dlouhém kabátě a cylindru vyšetřuje záhadný případ
11. Samurajský válečník: Divoký samuraj stojící na bojišti, svírající katanu, oděný do detailní zbroje, s třešňovými květy vlajícími ve větru
12. Ateliér renesančního umělce: Leonardo da Vinci maluje Monu Lisu v tlumeně osvětlené dílně plné skic, nedokončených soch a svíček
Fantaskní a komiksové motivy
13. Zvířecí kavárna: Útulná kavárna provozovaná výhradně kočkami, kde koťata servírují kávu ostatním zvířatům sedícím u malých stolků.
14. Živá pohádková vesnice: Malá vesnice, kde houby slouží jako domy, víly létají mezi okvětními lístky a mluvící zvířata se zdravují na dlážděných ulicích.
15. Animovaný svět cukrovinek: Krajina, kde je vše jedlé, s čokoládovými řekami, gumovými horami a lízátkovými stromy
🧠 Zajímavost: Nejvyšší cena zaplacená na aukci za umělecké dílo vytvořené umělou inteligencí je 432 000 dolarů za Portrét Edmonda de Belamyho z 25. října 2018. Portrét imaginární postavy byl vytvořen generativní soupeřící sítí (GAN) založenou členy francouzského uměleckého kolektivu Obvious Art.
Popkultura a filmová témata
16. Klasický film noir: Černobílá detektivní scéna, ve které tajemná žena v červených šatech stojí pod pouliční lampou, zatímco detektiv ji sleduje ze stínu.
17. Vesmírný western: Drsný kovboj na robotickém koni na zaprášené mimozemské planetě, za ním zapadají dvě slunce
18. Retro-futurismus: Vize budoucnosti ve stylu 50. let, kde lidé v jetpackách létají mezi elegantními chromovými mrakodrapy
Příroda a krajiny
19. Kouzelný les: Magický les s bioluminiscenčními stromy, vznášejícími se lucernami a skrytou vílí chaloupkou
20. Sopečná erupce: Dramatický okamžik, kdy láva tryská z mohutné sopky a osvětluje noční oblohu červenými a oranžovými odstíny
21. Zamrzlá tundra: Osamělý lední medvěd kráčející přes nekonečnou ledovou krajinu, nad nímž tančí polární záře
🔍 Věděli jste, že... Přibližně 71 % obrázků sdílených na sociálních médiích je generováno umělou inteligencí. S rostoucí popularitou umění generovaného umělou inteligencí je rozlišování skutečnosti od fikce důležitější než kdy dříve!
Každodenní okamžiky s uměleckým nádechem
22. Deštivá městská ulice: Odrazivá ulice zářící pod neonovými světly, lidé kráčející pod deštníky, zatímco kapky deště vytvářejí vlnky v kalužích
23. Útulné knihkupectví: Okouzlující knihkupectví plné dřevěných regálů, praskajícího krbu a ospalé kočky stočené do klubíčka na židli
24. Západ slunce nad oceánem: Klidná pláž s vlnami jemně narážejícími na břeh, obloha zbarvená do sytých oranžových a fialových odstínů
Experimentální a abstraktní podněty
25. Fúze člověka a robota: Digitální portrét tváře napůl člověka, napůl androida s zářícími obvody procházejícími jeho kůží
26. Město, které popírá gravitaci: Metropole, kde mrakodrapy visí vzhůru nohama a jsou propojeny zářícími mosty na snové obloze
27. Tající hodiny: Surrealistický svět, ve kterém se hodiny táhnou a tají nad pokroucenou krajinou, inspirovaný uměním Salvadora Dalího
Zábavné a originální nápady
28. Kočka oblečená jako středověký rytíř: Vážně vypadající kočka v kompletní zbroji, statečně stojící s malým mečem a štítem
29. Pes pilotující kosmickou loď: Zlatý retrívr v futuristickém astronautském obleku, který sebevědomě řídí high-tech kosmickou loď galaxií
30. Žirafa v detektivním trenčkotu: Vysoká, vážná žirafa v klasickém detektivním oblečení, která drží lupu a vyšetřuje případ.
Personalizované a koncepční podněty
31. Autoportrét jako mýtická bytost: Fantasy inspirovaná digitální malba, kde se subjekt jeví jako napůl člověk, napůl drak, pohled z ptačí perspektivy
32. Krajina inspirovaná snem: Vizuálně ohromující snová krajina založená na osobních vzpomínkách, mísící skutečné a imaginární prvky
33. Alternativní historická událost: Historicky významný moment přetvořený s futuristickým nádechem, například přistání na Měsíci ve steampunkovém světě
34. Surreálný obal alba: Surreálný obal alba s neonově osvětleným nočním městem, na jehož mrakodrapu stojí osamělá postava v futuristickém obleku a hledí na oblohu plnou vířících galaxií a vznášejících se not.
🔍 Věděli jste, že... Generativní soupeřící síť (GAN) je model umělé inteligence používaný v umění generovaném umělou inteligencí, který se skládá ze dvou neuronových sítí – generátoru a diskriminátoru – které spolu soutěží.
Model Generator vytváří nové obrázky z náhodného šumu a snaží se produkovat výstupy, které se co nejvíce podobají skutečným obrázkům. Model Discriminator hodnotí, zda je obrázek skutečný (z reálných dat) nebo falešný (vygenerovaný modelem Generator).
Vytváření podnětů pro DALL·E 3
Dobře vytvořený podnět DALL·E může proměnit nejasnou představu v detailní, vizuálně působivý obrázek. Výzva spočívá v poskytnutí jasných pokynů, které vedou AI, aniž by omezovaly její kreativitu.
Jak tedy vylepšit a strukturovat výzvy DALL·E, aby byly jasné, kreativní a optimalizované pro co nejlepší výsledky?
Pojďme si rozebrat klíčové kroky. ⚒️
Krok č. 1: Začněte s jasnou představou
Nejasné pokyny vedou k nejednotným výsledkům. Než začnete psát, ujasněte si, co přesně chcete.
- Definujte svůj koncept: Představujete si futuristickou městskou krajinu? Surreálnou říši snů? Hyperrealistický portrét? Mějte jasno v tom, co chcete vidět.
- Identifikujte klíčové prvky: Zvažte téma, prostředí, náladu a styl. Čím více detailů uvedete, tím lépe AI zachytí vaši vizi.
📌 Příklad: Řekněme, že cílem je vytvořit obrázek kočky.
Vágní podnět jako „kočka sedící na židli“ generuje tento typ obrázku:
Můžete je vylepšit na:
„Nadýchaná bílá perská kočka elegantně odpočívá na tmavě vínovém sametovém křesle, její smaragdově zelené oči září v tlumeném svitu svíček. Pokoj ve viktoriánském stylu zdobí složité dřevěné řezbářské práce, bohatá smaragdově zelená a zlatá tapeta a těžké sametové závěsy. Scéna, namalovaná ve stylu olejomalebných mistrovských děl 19. století, se vyznačuje jemnými tahy štětcem, teplým osvětlením a bohatou, strukturovanou atmosférou.“
Zde je vylepšený výsledek:
Vidíte ten rozdíl? Poskytnutí těchto specifik pomáhá DALL·E pochopit zamýšlenou estetiku.
💡 Tip pro profesionály: Ve svém vstupním podnětu použijte popisná přídavná jména, která zdůrazňují texturu, kvalitu obrazu, živé barvy, materiál a atmosféru. Slova jako „třpytivý“, „rustikální“ nebo „chaotický“ dodávají obrazu hloubku.
Krok č. 2: Strukturované podněty pro lepší výsledky
Rozdělení pokynu na jasné části zvyšuje přesnost. Užitečný formát zahrnuje:
- Předmět: Kdo nebo co je na obrázku? Buďte konkrétní! Místo zadávání podnětů jako „liška“ můžete upřesnit „červená liška s pronikavýma zelenýma očima“.
- Akce: Co se děje? Přidání pohybu dodává obrázku dynamiku. „Rytíř tasící meč“ je poutavější než pouhý „rytíř“.
- Nastavení: Kde se to odehrává? Popište pozadí, abyste navodili atmosféru. „Zamlžený kouzelný les“ působí úplně jinak než „elegantní moderní mrakodrap“.
- Styl: Jak by to mělo vypadat? Ať už chcete „vintage olejomalbu“ nebo „živou cyberpunkovou ilustraci“, definování stylu pomáhá umělé inteligenci trefit ten správný vzhled.
📌 Příklad: Moudrá stará sova s pronikavýma zlatýma očima (předmět) sedí na pokroucené větvi stromu a hledí na měsíc (akce) v zamlženém lese se zářícími světluškami (prostředí). Vytvořte to jako temnou fantasy digitální malbu s bohatými texturami (styl).
Zde je vygenerovaný obrázek:
Krok č. 3: Experimentujte s různými styly
DALL·E 3 vyniká svou rozmanitostí, takže se nebojte experimentovat!
- Prozkoumejte umělecké styly: Vyzkoušejte fráze jako „olejomalba“, „digitální konceptuální umění“ nebo „uhlová skica“.
- Kombinujte nečekané nápady: Co se stane, když zkombinujete futuristický cyberpunkový svět se staroegyptskou architekturou? Vyzkoušejte to a uvidíte!
- Používejte dynamické akce: Místo „rytíř v brnění“ zkuste „rytíř v zářícím brnění, jedoucí na mechanickém drakovi bouřlivou oblohou“. Dodá to obrázku pohyb a hloubku.
📌 Příklad: „Neonově osvětlené starověké egyptské město se zářícími pyramidami a robotickými sfingami. Futuristický faraon v high-tech rouchu stojí u vchodu do chrámu pod bouřlivou oblohou plnou dronů. Digitální konceptuální umění s filmovým nádechem. “
Tady je výsledek:
💡 Tip pro profesionály: Přidání odkazů na konkrétní umělce, techniky nebo časová období vylepší výsledek. Vyzkoušejte podněty DALLE 3, jako například „noir film z 40. let s detektivem v zakouřeném jazzovém klubu“, abyste dosáhli filmového efektu.
Krok č. 4: Využijte pomoc umělé inteligence pro generování podnětů
Zasekli jste se při zdokonalování svého podnětu? Pokud trávíte příliš mnoho času vylepšováním svého podnětu, pravděpodobně příliš nevyužíváte časově úsporné schopnosti AI 😅
Co kdybyste se dozvěděli, že existuje bezplatná aplikace, která pro vás dokáže generovat ty nejpřesnější, nejdetailnější a nejrelevantnější AI podněty?
Ano, slyšeli jste správně.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou AI, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, zvyšuje produktivitu v různých pracovních postupech. Pomáhá generovat, vylepšovat a optimalizovat podněty pro DALL·E, čímž šetří čas a zlepšuje výsledky.
Předpokládejme, že hrubý podnět zní „futuristické město“. ClickUp Brain jej může rozšířit na „rozlehlé futuristické město s létajícími auty, tyčícími se skleněnými mrakodrapy a oblohou plnou holografických billboardů a filmového osvětlení“. Tato úroveň detailů zlepšuje výstup AI.
ClickUp Brain také generuje více variant podnětu mnohem rychleji, než byste to dokázali ručně.
📌 Příklad: Řekněme, že cílem je vytvořit fantasy krajiny. Zadáním „kouzelný les“ můžete získat například tyto varianty:
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablony AI promptů, abyste urychlili proces generování obsahu nebo obrázků a zachovali konzistenci. Začněte se šablonou a poté upravte klíčové detaily tak, aby odpovídaly vaší vizi. Pokud šablona říká „majestátní hrad“, upřesněte ji na „starobylý kamenný hrad na útesu, vlající prapory ve větru, zlaté světlo zapadajícího slunce, fantasy ilustrace“.
Vliv nástrojů AI na design a řízení kreativity
Pokud si myslíte, že možnosti ClickUp jsou omezeny na generování AI podnětů, zamyslete se znovu.
Designové projekty bývají chaotické – soubory jsou rozházené všude, zpětná vazba je roztříštěná v e-mailech a revize nemají konce.
Software pro správu projektů ClickUp Design to napraví. 🤩
ClickUp centralizuje designové soubory, zpětnou vazbu a schvalování na jednom místě díky integrovaným nástrojům Docs, Whiteboards a Proofing. 🎨✨
Označujte členy týmu v komentářích přímo u kreativních úkolů, abyste mohli sdílet zpětnou vazbu a aktualizace, a eliminujte tak roztříštěné e-maily a nedorozumění. Automatizujte sledování revizí a oznámení, aby vám nic neuniklo – ani v nejrušnějších designových sprintech. 🔄 ✅
Vše zůstává na jednom místě: nápady, úkoly, termíny a nástroje poháněné umělou inteligencí, které vše urychlují. Už nemusíte ztrácet hodiny přepínáním mezi aplikacemi. Jen čistý, organizovaný pracovní prostor, kde se týmy mohou soustředit na tvorbu místo honby za aktualizacemi.
Podívejme se, jak jeho funkce ovlivňují AI v grafickém designu a řízení kreativity. 🎨
Realizujte své nápady pomocí interaktivního plátna
ClickUp Whiteboards jsou digitální brainstormingové prostory, kde týmy mohou organizovat designové koncepty a vizuálně vytvářet moodboardy.
Na rozdíl od statických tabulek umožňují tyto nástroje uživatelům přidávat poznámky, propojovat nápady a dokonce převádět nápady z brainstormingu přímo do akčních úkolů ClickUp. Vše se aktualizuje v reálném čase, což umožňuje plynulou spolupráci.
Například tým zabývající se brandingem, který pracuje na redesignu webových stránek, může pomocí Whiteboards rozvrhnout barevná schémata, typografické volby a náčrtky uživatelského rozhraní na nástěnce nápadů. Místo listování v různých aplikacích mohou vše připnout na jedno místo a postupně vylepšovat koncepty.
ClickUp byl klíčový pro rozšíření našich designérských aktivit. Noví designéři se zaučují rychleji než dříve a náš manažerský tým má nový přehled o našem pracovním vytížení a cílech.
🔍 Věděli jste? Umění generované umělou inteligencí vzkvétá díky generativnímu designu, kdy umělci nastaví konkrétní parametry a umělá inteligence se ujme úkolu vytvořit jedinečné vizuální efekty v rámci těchto hranic. Tato kombinace lidské kreativity a strojové inteligence dala vzniknout zcela novým uměleckým stylům a zároveň přetvořila tradiční umění prostřednictvím umělé inteligence.
Generování konceptů pomocí umělé inteligence přesně tam, kde to potřebujete
S ClickUp Brain se bílé tabule stávají více než jen prostorem pro nápady – stávají se kreativním hřištěm. Potřebujete pro svůj projekt umělecké obrázky vytvořené umělou inteligencí? Stačí zadat textový podnět a Brain vygeneruje obrázky vytvořené umělou inteligencí přímo ve vašem pracovním prostoru.
Například kreativní tým pracující na reklamní kampani může navrhnout koncepty produktů a poté pomocí Brain oživit tyto nápady pomocí vizuálů generovaných umělou inteligencí. Integrované šablony pro brainstorming pomáhají strukturovat myšlenky předtím, než se pustí do tvorby obrázků.
A pokud první výsledek není úplně podle vašich představ? Žádný problém – můžete upravit zadání, prozkoumat různé varianty a doladit výsledek, a to vše bez opuštění ClickUp.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Pokud vás zajímají další příklady využití umělé inteligence ke zvýšení osobní produktivity, máme pro vás krátké video 👇🏽
Uchovávejte všechny podněty, reference a poznámky s zpětnou vazbou na jednom místě
ClickUp Docs funguje jako velín vašeho týmu a je ideální pro ukládání návrhů, podrobností o projektech a zpětné vazby týmu. Vše zůstává propojeno s vaším pracovním postupem, takže můžete propojovat úkoly, označovat členy týmu a sledovat revize v reálném čase.
Řekněme, že váš tým pro sociální média plánuje sezónní kampaň. Můžete dokumentovat návrhové podněty, kreativní techniky a poznámky přímo v Docs. Přeskočte do příštího roku a místo toho, abyste začínali od nuly, máte k dispozici přehledně uspořádané reference minulých návrhů, díky kterým můžete snadno udržet konzistentnost vaší značky napříč kampaněmi.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k Dall E
🧠 Zajímavost: V roce 2023 se umělou inteligencí generovaný obrázek falešné exploze poblíž Pentagonu stal virálním hitem a vyvolal krátkodobé turbulence na akciovém trhu, než byl rychle odhalen jako podvrh.
Zůstaňte kreativní a pohotový s ClickUp
Silný a jednoduchý podnět je klíčem k tomu, aby se konečné obrázky generované umělou inteligencí proměnily z průměrných na mimořádné. Ať už se zaměřujete na fotorealismus nebo surrealistickou krajinu snů, správné detaily pomáhají DALL·E 3 oživit vaše nápady.
Vytváření úchvatných vizuálů je však jen začátek – správa projektů, zdokonalování nápadů a sledování revizí se může rychle stát chaotickým.
ClickUp, aplikace pro práci, která obsahuje vše, co potřebujete, uchovává vše na jednom místě a dává vám více svobody díky tabulkám pro brainstorming, ClickUp Brain pro vylepšování podnětů a Docs pro organizování zpětné vazby.
Skvělé umění si zaslouží skvělý pracovní postup. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅