Nejlepší alternativy a konkurenti Workony v roce 2025

Otevřené karty mohou být monstra požírající RAM. Nikdo nemá rád žonglování s desítkami různých karet při práci. Je pravděpodobné, že to nemá rád ani prohlížeč.
Je známo, že nepořádek způsobuje stres v práci. To se netýká jen přeplněných stolů, ale také vašeho digitálního pracovního prostoru. Naštěstí vám aplikace a rozšíření prohlížeče, jako je Workona, pomáhají organizovat práci pomocí správce karet, který uchovává všechny relevantní informace na jednom místě.
Seskupování karet a organizování seznamů úkolů – zejména napříč více účty – je rychlý způsob, jak si ušetřit potíže s přeskakováním mezi platformami nebo samostatnými prohlížeči.
Workona je velmi populární díky funkcím, jako je automatická synchronizace mezi zařízeními, pozastavení karet, automatické ukládání, praktický panel pro správu karet a integrace třetích stran. Přesto tato aplikace není vhodná pro každého – například můžete požadovat větší univerzálnost nebo jednodušší proces nastavení.
V tomto článku vám představíme nejlepší alternativy k Workoně. Projděte si jejich funkce a ceny a najděte ten správný nástroj, který zefektivní vaše pracovní postupy. ✅
Co je Workona?
Workona je organizátor pracovního prostoru založený na prohlížeči. S tímto praktickým nástrojem můžete vytvořit samostatné karty pro každý projekt, na kterém pracujete, nebo seskupit relevantní aplikace a platformy dohromady. Můžete vytvořit kartu Workona pro své projekty, přidávat poznámky, připojovat dokumenty a pozvat členy svého týmu, aby přispěli.
Workona má sice své výhody, ale existuje několik důvodů, proč byste mohli uvažovat o alternativě. Například se vám nemusí líbit, že platforma pro poskytování svých služeb přistupuje k historii vašeho prohlížeče nebo že nemá dostatek videonávodů pro určité funkce.
Co hledat v alternativě k Workoně
Existuje spousta nástrojů s funkcemi podobnými Workoně – problémem je najít ten, který vyhovuje vašemu pracovnímu stylu. Abyste mohli využívat maximální funkčnost, zaměřte se na následující aspekty:
- Funkce vizualizace: Platforma by měla nabízet ovládací panel pro správu karet, který funguje jako řídicí centrum a pomáhá vám vizualizovat vaše projekty a úkoly, seznamy úkolů a spravovat zdroje.
- Správa dokumentů: Měla by nabízet centralizovaný prostor pro vytváření, ukládání a práci s dokumenty souvisejícími s projekty.
- Integrace: Měla by se hladce integrovat s aplikacemi pro spolupráci, správu pracovních postupů, sledování návyků a komunikaci, abyste nemuseli přepínat mezi více platformami nebo otevřenými záložkami.
- Možnosti spolupráce: Workona má omezené funkce pro spolupráci, ale několik oblíbených nástrojů pro organizaci a správu karet nabízí špičkové funkce pro týmovou spolupráci, jako jsou digitální tabule, editace v reálném čase a vlákna komentářů pro snadnou správu úkolů.
- Všestrannost: Měla by fungovat hladce na různých platformách, od stolních počítačů po smartphony, a poskytovat vám tak flexibilitu sledovat svou práci odkudkoli.
Nejlepší alternativy k Workoně
Prověřili jsme desítky alternativ k Workoně, od správců karet a rozšíření prohlížečů až po organizéry úkolů, a vybrali jsme 9 nejlepších, které nabízejí funkce zaměřené na maximální efektivitu.
Bez dalších okolků, pojďme na to! ?
1. ClickUp
Jako špičková platforma pro správu projektů a úkolů pomáhá ClickUp organizovat více pracovních prostorů najednou. Je to perfektní alternativa k Workoně, pokud chcete zefektivnit složité pracovní postupy, minimalizovat přepínání kontextu a dokončit důležité projekty rychleji, aniž byste se cítili přetížení.
Udržujte své zdroje v perfektním stavu s ClickUp Docs – jedinečným prostorem, kde můžete vy a váš tým vytvářet, upravovat a sdílet dokumenty. Propojte tyto dokumenty s úkoly a uchovávejte všechna kontextová data na jednom místě.
Chcete mít přehled o svých projektech? S ClickUp Dashboards to můžete! Získejte v reálném čase přehled o všech aspektech pracovních postupů vašich projektů, identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, sledujte čas a spravujte pracovní zátěž pomocí více než 15 zobrazení a přes 50 widgetů.
Třídění úkolů je hračka s tabulemi ClickUp Kanban – úkoly můžete přetahovat a kategorizovat je podle jejich stavu. Mezi další přehledné zobrazení patří Workload, Gantt a List.
Spolupráce v ClickUp není nikdy problém, a to díky tabulkám ClickUp Whiteboards. Tyto digitální tabule jsou ideální pro brainstorming v reálném čase. Pokud nechcete vytvářet tabulku od nuly, použijte šablony. Šablona ClickUp Process Flow Whiteboard Template je vynikající pro organizaci týmů pomocí seznamů úkolů, kontrolních seznamů a komentářů.
ClickUp se integruje s více než 1 000 aplikacemi a pomáhá vám vytvořit centralizované pracovní prostředí, aniž byste museli přeskakovat mezi záložkami.
Nejlepší funkce ClickUp
- Komplexní organizace práce a projektů
- ClickUp Docs pro centralizovanou správu dokumentů
- ClickUp Whiteboards pro plynulou spolupráci
- Nativní sledování času
- Více než 1 000 integrací ClickUp
- ClickUp Dashboards pro kompletní přehled o pracovním prostoru
- Více než 1 000 šablon pracovních postupů pro různé případy použití
- K dispozici jako mobilní, cloudová a desktopová aplikace a rozšíření prohlížeče.
- Praktické automatizace ClickUp pro eliminaci opakujících se úkolů
Omezení ClickUp
- Prozkoumání všech funkcí zabere nějaký čas.
- Mobilní aplikace by mohla být vylepšena.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Tablerone
Nezaměňujte tuto platformu se značkou Toblerone, známou švýcarskou čokoládou. ?
Tablerone je platforma navržená pro sběratele karet. Víte, pro ty, kteří si troufají otevřít více než 50 karet ve svém prohlížeči nebo je uložit na později. Někteří možná řeknou, že je to příliš mnoho karet, ale tento nástroj pro správu karet je řešením, jak zabránit pádu prohlížeče, který spotřebovává veškerý výkon vašeho procesoru.
Tablerone minimalizuje nepořádek v prohlížeči díky automatickému ukládání – každá aktivní relace se uloží, abyste se k ní mohli později vrátit bez ztráty informací. Pokud relaci nepojmenujete, Tablerone to udělá za vás pomocí názvu první otevřené karty.
Organizace relací Tablerone je snadná. Uložte konkrétní karty kliknutím na tlačítko rozšíření na pravé straně adresního řádku nebo použijte klávesu Ctrl k výběru a uložení více karet.
Vytvářejte relace, abyste oddělili pracovní a soukromé prohlížení, přizpůsobte pořadí karet a použijte možnosti filtrování klíčových slov, abyste požadované relace našli během okamžiku.
Nejlepší funkce Tablerone
- Jednoduché funkce pro organizaci karet
- Povolené automatické ukládání (stejně jako možnosti automatického mazání karet)
- Pokročilé filtrování klíčových slov pro procházení mnoha záložek
- Funkce přizpůsobení relace pro efektivní správu karet
Omezení Tablerone
- Prozatím funguje pouze v prohlížeči Google Chrome.
- Automatický režim spánku může způsobit neočekávané přerušení
Ceny Tablerone
- Zdarma s možností přispět platformě
Hodnocení a recenze Tablerone
- Product Hunt: 4,7/5 (více než 15 recenzí)
- AlternativeTo: 5/5 (méně než 10 recenzí)
3. tabXpert
Každá otevřená karta ve vašem prohlížeči spotřebovává část paměti systému a zatěžuje váš procesor. Proč si nezlepšit prohlížení a nezvýšit výkon s tabXpert?
Tato platforma vám umožňuje vytvářet specializované prohlížecí relace, také nazývané pracovní prostory. Každá relace se skládá z aktivních karet, historie zavřených karet a záložek. Vše se ukládá automaticky, takže můžete vždy pokračovat tam, kde jste přestali.
Pomocí nástroje drag-and-drop můžete měnit pořadí karet v rámci jednotlivých relací. Sdílejte odkazy se svými kolegy a pomocí klávesových zkratek přepínejte mezi kartami, abyste zvýšili svou produktivitu. Můžete dokonce importovat záložky z Google Chrome a použít filtry a tagy k jejich organizaci.
Další funkcí, kterou oceníte, je synchronizace v cloudu – zálohujte svá data a přistupujte k nim z jakéhokoli podporovaného zařízení. Tento nástroj vám nabízí rozhraní s vyskakovacími okny, záložkami a okny pro větší flexibilitu.
Nejlepší funkce tabXpert
- Díky funkci drag-and-drop je správa karet hračkou.
- Automatické ukládání zabraňuje ztrátě stránek i při velkém počtu karet v jednom okně.
- Synchronizace v cloudu zajišťuje plynulejší proces díky správci záložek.
- Rozhraní vyskakovacích oken, karet a oken
Omezení tabXpert
- Uživatelský zážitek by mohl být vylepšen ve srovnání s některými z nejlepších alternativ v tomto seznamu.
- V režimu vyhledávání není možné přetahovat karty do různých relací.
Ceny tabXpert
- tabXpert Free
- tabXpert Pro: Od 2,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze tabXpert
- Statistiky Chrome: 4,45/5 (více než 200 recenzí)
- AlternativeTo: 4,5/5 (méně než 5 recenzí)
4. Trello
Trello není pouhý organizátor karet – je to výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který pomáhá organizovat úkoly a je založen na třech jednoduchých konceptech: tabulky, seznamy a karty.
Tabule lze použít ke seskupení úkolů podle stavu, jako jsou úkoly k provedení, úkoly, na kterých právě pracujete, nebo úkoly dokončené. Seznamy představují různé fáze vašich úkolů a karty umožňují přesouvat konkrétní úkoly mezi seznamy a tabulkami pro snazší navigaci a optimalizaci pracovního postupu. Připojte odkazy ke kartám a zbavte se rušivých karet.
Trello může být také ideálním základem pro vytvoření informačního centra pro váš tým – uchovávejte důležité dokumenty na jednom místě a umožněte svým zaměstnancům přístup k nim několika kliknutími.
Díky více než 200 integracím a bohaté sbírce šablon Trello můžete svou produktivitu posunout na novou úroveň. ?
Nejlepší funkce Trello
- Pokročilá správa úkolů pomocí tabulek, seznamů a karet
- Přizpůsobitelné informační centrum
- Více než 200 integrací
- Různé šablony pro organizaci práce
Omezení Trello
- Nedostatek pokročilých možností přizpůsobení úkolů
- Uživatelské rozhraní může působit nepřehledně.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 500 recenzí)
5. Partizion
Rozlučte se s roztříštěnými prohlíženími webových stránek díky Partizion, špičkovému organizátoru karet s funkcí automatického ukládání! Tato platforma vám umožňuje oddělit osobní a pracovní projekty vytvořením individuálních pracovních prostorů pro každý z nich.
Můžete vytvářet sbírky seskupením používaných karet v každém pracovním prostoru. Například pojmenujte sbírku „Pracovní nástroje“ a přidejte všechny karty potřebné pro vaši práci. Tímto způsobem uklidíte svůj prohlížeč a budete si moci užít přehledné rozhraní a vyšší produktivitu.
Partizion nabízí vlastní zobrazení – použijte seznamy, Kanban tabule nebo mřížky k prohlížení pracovních prostorů a sbírek z různých perspektiv. Platforma je vybavena efektivními možnostmi značkování a filtrování pro snadné vyhledávání.
Nejlepší funkce Partizion
- Vlastní zobrazení pro snadnou organizaci
- Hladká synchronizace mezi zařízeními
- Automatické ukládání relací
- Přidávání značek a filtrů
Omezení Partizion
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Žádná bezplatná verze
Ceny Partizion
- Starter: 6 $/měsíc
- Pro: 8 $/měsíc
Hodnocení a recenze Partizion
- Product Hunt: 5/5 (méně než 5 recenzí)
6. Cluster
Cluster je správce karet a oken – samozřejmě máme na mysli okna prohlížeče.
To se hodí, když používáte různé sady karet pro různé účely a nechcete přetěžovat svůj systém.
Řekněme, že procházíte nápady na renovaci kanceláře a zároveň pracujete na projektu návrhu aplikace. Desítky otevřených karet nejenže vyvolávají zmatek, ale mohou také zvýšit vaši úroveň stresu.
S Clusterem máte možnost seskupit své karty do samostatných oken a spravovat je z jediného rozhraní. Přetahujte karty mezi okny, používejte různé metody třídění, ukládejte okna pro budoucí použití a pozastavujte karty, když je nepoužíváte.
Ačkoli Cluster lze používat pouze v prohlížeči Google Chrome, díky jeho funkcím synchronizace v cloudu si stále můžete užít flexibilitu. Platforma pro správu nekonečného počtu karet také podporuje export a import pro snadnou spolupráci a nástroje pro vyhledávání a filtrování pro plynulou navigaci.
Nejlepší funkce Clusteru
- Spravuje okna a karty prohlížeče Chrome
- Design s funkcí drag-and-drop
- Správce záložek poskytuje synchronizaci v cloudu.
- Pozastavení karet pro uvolnění paměti
Omezení clusterů
- Příležitostné zpoždění při importu/exportu funkcí
- Nenabízí zálohování uložených oken.
Ceny za cluster
- Bezplatná licence
- Plná licence: 9,80 $
Hodnocení a recenze clusterů
- Statistiky Chrome: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
7. Session Buddy
Potřebujete pomoc se správou dlouhých relací v prohlížeči Google Chrome? Proč si nenechat pomoci od SessionBuddy? ?
Toto rozšíření pro Chrome pro zvýšení produktivity zabraňuje přeplnění prohlížeče a udržuje vaše relace organizované.
Po spuštění rozšíření uvidíte svou aktuální relaci se všemi otevřenými záložkami. Stiskněte tlačítko Uložit v pravém horním rohu a vaše relace se zobrazí v části Uložené relace v nabídce na levé straně obrazovky. Pojmenujte relaci pro snazší navigaci.
Tyto kroky opakujte pro každou relaci, kterou chcete uložit. Když se seznam relací nahromadí, použijte vyhledávací lištu v levém horním rohu obrazovky k vyhledání té, kterou hledáte.
Vyberte si, zda chcete zobrazit nebo skrýt URL adresy karet, a využijte možnosti třídění podle názvu nebo URL adresy pro dokonalou organizaci.
Správce karet a záložek vám umožňuje zálohovat (stažením souboru JSON), exportovat a importovat relace. Mějte na paměti, že kvůli bezpečnostním omezením prohlížeče musíte zálohování spustit ručně.
Nejlepší funkce Session Buddy
- Snadné použití
- Různé funkce třídění pro práci s mnoha záložkami
- Snadné zálohování
- Možnosti exportu/importu
Omezení Session Buddy
- Žádné zálohování do cloudu, což může vést ke ztrátě aktivních relací.
- Žádná možnost obnovit skupiny karet
Ceny Session Buddy
- Zdarma, s možností přispět penězi na podporu platformy.
Hodnocení a recenze Session Buddy
- Product Hunt: 4,5/5 (5+ recenzí)
8. HiTabs
Seznamte se s HiTabs – pohodlnou platformou pro organizaci záložek, záložek a odkazů. Na rozdíl od mnoha jiných platforem, o kterých jsme hovořili, tato není rozšířením, ale webovou stránkou. Nejste tedy omezeni na konkrétní prohlížeč.
HiTabs vám umožňuje kategorizovat záložky podle kategorií, jako je práce a soukromé prohlížení. Pomocí rozhraní drag-and-drop můžete přesouvat záložky a vytvářet přizpůsobený pracovní prostor.
HiTabs je obzvláště praktický díky možnosti importovat záložky z hlavních prohlížečů a webů pro sociální záložky, což usnadňuje počáteční nastavení. Další funkcí, kterou oceníte, je vytváření zkrácených kódů pro týmovou práci. Umožňuje sdílet vaše karty s ostatními nebo přidávat do prohlížeče skupiny karet vytvořené ostatními.
Nejlepší funkce HiTabs
- Kompatibilní s různými prohlížeči
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Import správce záložek
- Zkrácené kódy pro sdílení karet
Omezení HiTabs
- K dispozici pouze po registraci
- Žádné rozšíření prohlížeče a funguje pouze v jedné aplikaci.
Ceny HiTabs
- Zdarma
Hodnocení a recenze HiTabs
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
9. TabCloud
Přepínání mezi relacemi může být únavné, a to nejen pro vás, ale i pro váš systém. TabCloud tomu zabrání tím, že ukládá vaše relace oken. Otevřete je podle potřeby a usnadněte si tak navigaci.
Můžete přistupovat k záložkám přímo z rozšíření, ukládat aktuální relace, obnovovat předchozí relace a přesouvat záložky přetažením.
Toto rozšíření je pro vás vynikající volbou, pokud jste součástí hybridního týmu nebo často měníte zařízení. S TabCloud můžete přístupovat k uloženým relacím oken z jakéhokoli zařízení – stačí se přihlásit, otevřít rozšíření a stisknout znaménko plus pro obnovení.
Nejlepší funkce TabCloud
- Uloží okna několika kliknutími
- Design s funkcí drag-and-drop
- Umožňuje vám přístup k uloženým relacím z více zařízení.
Omezení TabCloud
- Příležitostné problémy s přihlášením
- Není možné obnovit smazané karty
Ceny TabCloud
- Zdarma
Hodnocení a recenze TabCloud
- Chrome Web Store: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
Staňte se mistrem organizace s těmito nejlepšími alternativami Workony!
Podle závěrů konference CHI 2024 o lidských faktorech v počítačových systémech může nepořádek při procházení webu vést k přetížení informacemi, narušit vaši koncentraci a způsobit výrazný pokles produktivity. Alternativy k Workoně, které jsme uvedli, vám jistě pomohou zabránit poklesu produktivity v důsledku nepořádku nebo přetížení systému.
Stále váháte? ClickUp může být skvělou výchozí volbou pro každého, kdo chce vytvořit centralizované prostředí pro dokumenty, úkoly, seznamy úkolů a více pracovních toků.