ClickUp или Copilot? Не е нужно да избирате.

Вашият инженерен екип избра GitHub Copilot за свой AI асистент за кодиране. Това прави ClickUp още по-ценен, а не по-малко.

Copilot е AI слоят за разработчиците. Те му се доверяват за попълване на код, автономно кодиране, автоматизация на pull request и преглед на код. ClickUp AI е интелигентният слой за цялата организация: продуктовите мениджъри, маркетолозите, ръководителите на HR, изпълнителните директори и, да, дори разработчиците, когато излязат от VS Code.

Copilot приключва с pull request. ClickUp е мястото, където този pull request се превръща в проследяван резултат, етап от спринта, показател в таблото и актуализация на статуса на проекта, видима за цялата компания.

Заедно те обхващат пълния спектър от задачи, задвижвани от изкуствен интелект.

Прочетете по-нататък, за да разберете как можете да извлечете повече от GitHub Copilot с ClickUp AI.

💡 Искате ли помощ, за да разберете как ClickUp AI и GitHub Copilot могат да се впишат във вашите работни процеси?

Как работи ClickUp AI

ClickUp AI е пълен набор от AI функции, вградени в платформата, където вашите екипи вече управляват работата си.

Вместо да третирате AI като отделен допълнителен модул, който няма връзка с вашата работа, ClickUp ви предлага първото в света Converged AI Workspace — място, където AI дълбоко разбира вашите задачи, документи и разговори, за да ви предостави подходяща, контекстуална и спестяваща време подкрепа във всяка част от вашия работен процес.

Бъдещето на работата е конвергенция + AI

Ето какво прави това възможно:

ClickUp Brain

ClickUp Brain е вграденият интелигентен слой в ClickUp. Той прави цялото работно пространство по-умно за всеки потребител и всеки свързан инструмент.

Генерирайте фрагменти от код, обобщавайте проектни брифинги и превеждайте код между езици с ClickUp Brain

@mention Brain : Представете си Brain като вашия интелигентен асистент, който работи 24/7. Можете да маркирате Brain като член на екипа във всяка задача, документ или чат, за да получите помощ при поискване : Представете си Brain като вашия интелигентен асистент, който работи 24/7. Можете да маркирате Brain като член на екипа във всяка задача, документ или чат, за да получите помощ при поискване

Ambient Answers : В ClickUp изкуственият интелект отговаря автоматично на въпроси в чата и коментарите, така че хората не трябва да превключват контекста и да го правят ръчно : В ClickUp изкуственият интелект отговаря автоматично на въпроси в чата и коментарите, така че хората не трябва да превключват контекста и да го правят ръчно

Контекстуална интелигентност : Контекстуалният AI на Brain следи цялата работа, за да събира и актуализира непрекъснато базите от знания

Търсене в предприятието : Задайте въпрос на естествен език и получите отговори от задачи, документи, чат, коментари и прикачени файлове. Спазва разрешенията за работната среда : Задайте въпрос на естествен език и получите отговори от задачи, документи, чат, коментари и прикачени файлове. Спазва разрешенията за работната среда

AI Custom Fields: Полета, които се попълват автоматично въз основа на съдържанието на задачата: настроение, оценка на приоритета, класификация по категории и обобщения. Не се изисква въвеждане на данни

📮 ClickUp Insight: Нашето проучване за зрелостта на AI установи, че 33% от хората се съпротивляват на новите инструменти, а само 19% приемат и разширяват AI бързо. Когато всяка нова функционалност идва под формата на още едно приложение, още един профил за вход или още един работен процес, който трябва да се научи, екипите почти веднага се сблъскват с умора от инструментите. ClickUp Brain запълва тази празнина, като се намира директно в обединено, конвергентно работно пространство, където екипите вече планират, проследяват и комуникират. Той въвежда множество модели на изкуствен интелект, генериране на изображения, поддръжка на кодиране, дълбоко търсене в интернет, мигновени обобщения и усъвършенствано разсъждение точно там, където вече се извършва работата.

Супер агенти

Супер агентите в ClickUp са първите в света агенти на ниво човек. Това означава, че точно като хората, те са способни на сложно мислене и автономно изпълнение на задачи. Можете да ги третирате като AI съотборници. Конфигурирайте ги с инструкции, тригери, инструменти, знания и памет чрез Super Agent Builder на ClickUp.

Използвайте Super Agent Builder на ClickUp, който не изисква програмиране, за да стартирате своя персонализиран агент за минути

Можете да ги маркирате, да им възлагате задачи, да им изпращате съобщения в чата и дори да ги @споменавате точно там, където работите. Те ще предприемат необходимите стъпки самостоятелно, за да завършат възложената работа.

А най-хубавото? След като създадете агента, не е нужно да му давате указания на всяка стъпка. Освен това можете да общувате с него по естествен начин, за да усъвършенствате резултатите му.

🎥 Гледайте това видео, за да научите повече за създаването и работата със Super Agents:

Всеки отдел във вашата компания разполага с готови пакети за агенти, които можете да използвате веднага с ClickUp Accelerator:

Отдел Агенти Управление на проекти Агент за приемане, агент за възлагане, агент за управление на проекти, агент за отговори на живо Маркетинг Агент за кратки съобщения, Агент за съдържание, Агент за марката, Агент за информация в реално време Продукт и инженеринг PRD Agent, Triage Agent, Codegen Agent, Live Answers Agent ЧР Агент за въвеждане, агент за проверка на пулса, агент-треньор, агент за отговори на живо Лидерство Агент за напомняне на цели, агент за съгласуване, агент за ключови резултати, агент за актуализиране на статуса Продажби Персонализирани агенти за работни процеси в продажбите

Bell Direct доказва, че с ClickUp не се нуждаете от технически екип, за да внедрите изкуствения интелект по смислен начин.

С помощта на ClickUp Super Agents екипът автоматизира цялостния работен процес по приемане и сортиране на задачи, без да пише код или да добавя нови инструменти.

Резултатите:

🌟 20% повишение на оперативната ефективност📌 Над 800 имейла се сортират ежедневно в реално време✅ Освободен капацитет за 2 служители на пълен работен ден, които да се занимават с задълбочена, стратегическа работа

💡 Търсите подобни начини за повишаване на ефективността на вашия екип?

Автопилот и Ambient Agents

Това са постоянно активни агенти, които работят на заден план, без да се налага да ги стартирате. Помислете за:

Обобщения на таблото, генерирани всяка сутрин

Актуализации на статуса, публикувани без чекиране

Задачите се сортират автоматично и се насочват според приоритета

Отбелязани и ескалирани просрочени задачи

Данните се обогатяват непрекъснато в цялото работно пространство

Сертифицирани агенти

За работни процеси, при които залогът е достатъчно висок, за да оправдае изработването на персонализирано решение, инженерите на ClickUp ще проектират и внедрят агент, съобразен със специфичните процеси на вашата организация. С Certified Agents получавате първокласна настройка, както и неограничено ползване.

👀 Знаете ли? Сертифицираният агент на ClickUp получи 96 от 100 точки в пряко сравнение на готови за изпълнение проектни планове. Най-близкият конкурент достигна 61 точки, а повечето останали останаха в диапазона между 40 и 50 точки. На практика екипите могат да преминат от идея → план → изпълнение с едно действие, с минимална човешка намеса. Това е, което отличава Certified Agent в този бенчмарк.

AI срещи

С ClickUp Calendar и AI Notetaker екипите могат да планират срещи в контекст и да записват бележки автоматично.

Позволете на ClickUp AI да автоматизира вашите срещи – от планирането до воденето на бележки и обобщаването

Използвайте команди на естествен език, за да проверявате календарите на екипа за свободно време и да планирате срещи

Присъединявайте се към срещи от ClickUp, без да превключвате раздели

Получавайте автоматични бележки от срещите във вашата ClickUp Inbox — с етикети на говорителите, резюмета, ключови теми и подчертани решения

AI извлича задачи за действие от бележките от срещите и ги превръща в проследими задачи в ClickUp

Проследяването на последващите действия е свързано със съответния проект

Обобщенията се публикуват в съответното пространство в ClickUp

Всеки участник в срещата има яснота за това какво е било обсъдено, какво трябва да се случи след това и кой отговаря за това.

Множество опции за AI модели в една платформа

ClickUp е независим от моделите. Потребителите могат да превключват между GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 и 14 AI модели от OpenAI, Anthropic и Google директно от лентата с инструменти на ClickUp, без да напускат платформата.

Получете достъп до множество AI модели на цената на една с ClickUp Brain

Brain използва тези модели за интелигентност на работната среда, а Super Agents могат да използват всеки наличен модел. Администраторите могат да ограничават кои модели са достъпни за всяка работна среда.

Вашият екип вече има достъп до същите модели, които захранват Copilot, приложени към цялата работна графика: задачи, документи, чат, табла, клипове, цели и формуляри.

Какво предлага GitHub Copilot

Copilot е мощна платформа за кодиране с изкуствен интелект и когато се използва заедно с ClickUp, тя предоставя истинска стойност за вашия инженерен екип:

Copilot Chat : Разговорна AI в страничната лента на IDE. Задавайте въпроси за кода, генерирайте тестове, отстранявайте грешки и получавайте съвети за архитектурата. Поддържа избор на модели в GPT-5. 4, Claude Opus 4. 6, Gemini и o3

Режим „Agent“ : Автономно редактиране на множество файлове в VS Code и JetBrains. Определя кои файлове да се редактират, изпълнява терминални команди и повтаря при грешки без ръчна намеса

Coding Agent : Напълно автономен фонов работник. Възложете задача в GitHub и Copilot създава клон, пише код, изпълнява тестове и отваря pull request

Преглед на кода: Агентен : Агентен преглед на кода, който събира пълния контекст на проекта , преди да предложи промени, и може да предава предложенията на агента за кодиране за автоматично коригиране на PR-овете

Copilot се свързва с ClickUp чрез MCP (Model Context Protocol). MCP сървърът на ClickUp предоставя на Copilot пълен достъп до задачи, документи, коментари, потребителски полета и търсене директно от IDE.

Това е нещо добро. Колкото повече AI инструменти се свързват с ClickUp чрез MCP, толкова по-незаменим става ClickUp като система за контекст.

💡 Съвет от професионалист: Променяйте статуса на задачите в ClickUp директно от GitHub, като добавите статуса в скоби към ID-то на задачата в съобщението за потвърждение или описанието на PR, например #abc123[code review]. С интеграцията между ClickUp и GitHub разработчиците никога не трябва да напускат VS Code, докато продуктовите мениджъри получават незабавни актуализации на статуса. Можете също да настроите GitHub Automations в ClickUp (като „PR merged → move task to QA“), за да го направите напълно автоматичен. Свържете автоматично комитове, pull заявки и разлики в кода със задачи с интеграцията на ClickUp с GitHub

Четири причини, поради които ClickUp и GitHub Copilot са по-добри заедно

Програмирането с помощта на изкуствен интелект е само началото. Когато GitHub Copilot се срещне с ClickUp AI, целият ви работен процес, от потвърждаването до завършването, става по-интелигентен.

1. Програмирайте с Copilot, координирайте с ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot е отличен в техническото изпълнение. Използвайте го за писане на код, преглед на pull requests, дори за отстраняване на грешки и автоматизиране на работните процеси от issue до PR. Това е нещо, в което AI инструментът за кодиране се справя добре.

🏆 ClickUp е мястото, където се координира работата около този код. Заявката за функция, която създаде проблема. Планът за спринт, който проследява етапа. Таблото, което показва на ръководството как напредва пускането. Актуализацията на статуса, която продуктовият мениджър изпраща, без да преследва разработчиците за контекст.

Автоматизирайте прехвърлянето от предложенията на AI към реални pull requests в работния процес на екипа ви с ClickUp AI

Copilot се занимава с това, което се създава. ClickUp AI се занимава с това защо е важно, кой трябва да знае и какво следва да се случи.

👉🏼 Конкретен пример: Сертифицираният консултант на ClickUp, Илия Шевченко (основател на SystemsIntegrators), разреши дългогодишен проблем с отчитането в уеб агенция , като създаде прост Status Sync Super Agent. Ръководството се нуждаеше от прозрачност, но разработчиците постоянно бяха прекъсвани, за да пишат актуализации. Така че, вместо да добавя още едно ниво на отчитане, той го автоматизира с Super Agents. Автоматизирайте актуализациите на статуса на проектите с ClickUp Super Agents Агентът работи по график, сканира реалната активност по задачите в различните проекти и генерира ясни актуализации на статуса, готови за представяне пред ръководството. Никой не трябва да прекъсва реалната си работа, за да предава ръчно актуализации по проекта. Благодарение на агента, инструментите за проследяване на проектите и документите за статуса се актуализират автоматично на заден план.

2. AI за цялата организация за всеки екип, не само за инженерите

🧑🏻‍💻 Copilot е предназначен за разработчици. Ако сте продуктов мениджър, маркетинг специалист, ръководител на отдел „Човешки ресурси“ или изпълнителен директор, Copilot ще ви бъде от ограничена полза. Той се намира в IDE и на GitHub.com.

🏆 ClickUp AI изпълнява всяка функция:

Super Agents са създадени за PM, маркетинг, продукти и инженеринг, HR, лидерство и продажби

Brain отговаря на въпроси от всеки потребител в работната среда

Полетата за персонализиране с AI класифицират и обогатяват задачите, без да са необходими технически умения

Агентите на Autopilot работят 24/7 за цялата организация

В компания с 500 служители може би 60 от тях са разработчици, които използват Copilot ежедневно. ClickUp AI обхваща останалите 440.

3. Постоянно активна интелигентност срещу помощ, задействана от редактора

🧑🏻‍💻 Copilot работи, когато някой отвори своята IDE или възложи задача в GitHub. Ако никой не отвори VS Code, нищо не се случва. Coding Agent е най-автономният, но се задейства само когато човек възложи задача.

🏆 ClickUp AI работи непрекъснато, независимо дали някой обръща внимание или не:

Brain обогатява данните на заден план: обобщава проекти, попълва потребителски полета, актуализира бази от знания

Агентите на Autopilot наблюдават работната среда 24/7: маркират просрочени елементи, автоматично сортират нови задачи и генерират обобщения в таблото

Супер агентите се задействат при събития в работния процес: промени в статуса, нови задачи, споменавания, графици

Работното пространство става все по-умно с всеки изминал час, без никой да го управлява активно.

4. Дълбочина на контекста, която свързва кода с бизнес резултатите

🧑🏻‍💻 Copilot разбира от код: репозитории, проблеми, заявки за изтегляне и разлики във файловете. Той обаче не знае нищо за графиците на проектите, натоварването на екипа, междуфункционалните зависимости или бизнес целите.

🏆 ClickUp AI непрекъснато обогатява пълния контекст на работата: обобщения, генерирани от Brain, персонализирани полета, класифицирани от AI, структурирани данни за проекта и информация за статуса. Когато Copilot се свърже чрез MCP, той може да прочете този обогатен контекст и да генерира по-добри резултати за разработчика.

Цикълът на натрупване:

GitHub Copilot срещу ClickUp: подходящият инструмент за подходящия случай на употреба

Пример за употреба Най-добър инструмент Защо Написване и редактиране на код Copilot Вградени в IDE, вградени допълнения, мултимодел Автономно преминаване от проблем към PR Copilot Coding Agent Фонов работник, тестове, отваря PR-и Преглед на кода Copilot Преглед на Agentic с пълен контекст на проекта Актуализации на състоянието на проекта ClickUp AI Винаги активен, автоматично генериран от реална активност Планиране и проследяване на спринтове ClickUp AI Балансиране на натоварването, откриване на пречки, табла Чернови на съдържание в документи ClickUp AI В контекста, свързано с брифинга и задачата Въпроси относно работата Brain Незабавни отговори от задачи, документи, чат, коментари Маршрутизиране и сортиране на задачи Супер агенти Управлявано от събития, съобразено с работната среда, с ограничен обхват на разрешенията Бележки от срещи и последващи действия AI срещи Автоматично записване, създаване на задачи Мониторинг на фона Агенти на Autopilot 24/7, без подсказки, винаги в действие Персонализирани работни процеси с висока степен на риск Сертифицирани агенти Създаден за конкретна цел, с поддръжка на FDE, без ограничения Видимост между екипите ClickUp AI Табла, цели, обобщения на проекти за лидери Споделени работни процеси на екипа Супер агенти Видимо за организацията, поддържано на ниво работно пространство

Copilot се занимава с интелигентността на кода за инженеринга. ClickUp AI се занимава с интелигентността на работата за цялата компания. С тези две решения обхващате всеки екип и всеки случай на употреба.

Какво означава това за вашата организация

За всеки член на екипа

AI, която работи веднага щом отворят ClickUp, без настройка на IDE, без терминални команди и без да са необходими умения за програмиране. Brain отговаря на въпросите им, агентите се занимават с повтарящата се работа, Custom Fields класифицират задачите автоматично, а бележките от срещите се пишат сами.

За вашия инженерен екип

Copilot за кодиране, преглед на код и автоматизация на проблеми. MCP сървърът на ClickUp им предоставя пълен достъп до работната среда от тяхната IDE. Това, което те изпращат, се връща в ClickUp, където агентите го обработват по-нататък, а таблата за управление се актуализират автоматично.

За ИТ и ръководството

Една регулирана AI платформа със същия SSO, разрешения и политика за съответствие като останалата част от ClickUp. Сертифицирана по ISO 42001 за управление на AI, без съхранение на данни от AI партньори и централизирани административни контроли върху това кои модели, агенти и възможности са активирани. Сравнете това с Copilot, който регулира AI само за инженерния екип, а не за останалата част от организацията.

За стратегията за изкуствен интелект

ClickUp е независим от модели и включва GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 и 14 AI модели от OpenAI, Anthropic и Google. Вашият инженерен екип може да предпочита мултимоделната настройка на Copilot в IDE, но пълният AI слой на работната графика остава непроменен независимо от това. ClickUp включва най-новите модели, без да се налага някой да преизгражда работни потоци, да преобучава агенти или да преконфигурира MCP връзки.

📮ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват AI за вземане на трудни решения и решаване на сложни проблеми. Въпреки това, само 28% казват, че използват AI редовно на работа. Възможна причина: опасения за сигурността! Потребителите може да не искат да споделят чувствителни данни за вземане на решения с външна AI. ClickUp решава този проблем, като въвежда решаване на проблеми с помощта на AI директно във вашата сигурна работна среда. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология във вашата работна среда.

Как GitHub Copilot се свързва с ClickUp чрез MCP: Архитектурата

Интелигентността на кода среща интелигентността на работата

GitHub Copilot е AI слоят за вашия инженерен екип. ClickUp AI е начинът, по който тази интелигентност започва да функционира в цялата ви организация.

Brain прави работната среда по-умна отвътре

Super Agents предоставя на всеки екип AI съотборници, които работят 24/7

Copilot се свързва с това обогатено работно пространство чрез MCP

Заедно те се допълват

Ние не противопоставяме ClickUp AI на Copilot. Ние препоръчваме конфигурация, която ви позволява да извлечете максимума и от двете. Copilot се занимава с кода. ClickUp AI се занимава с всичко останало. Заедно те ви помагат да преминете от доставка на код към доставка на резултати. По-умно и по-бързо.