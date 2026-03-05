10 най-добри софтуера за управление на медицинска практика през [година]

Според проучване на MGMA (Асоциация за управление на медицински групи), медицинските практики са подложени на нарастващ натиск, тъй като оперативните разходи надвишават приходите, което прави административната ефективност критично важна за поддържането на маржовете.

Докато здравният сектор спестява милиарди чрез електронни транзакции, практиките все още не използват милиарди в спестявания.

Това ръководство разглежда най-добрите софтуерни платформи за управление на медицинска практика, като сравнява автоматизацията на фактурирането, възможностите за планиране и интеграцията с EHR, за да ви помогне да намерите най-подходящия за размера и специалността на вашата практика.

Най-добрият софтуер за управление на медицинска практика на един поглед

Име на инструмента Най-подходящ за Най-добри характеристики Цени ClickUp Екипи от всякакъв размер управляват административните работни процеси и дейностите на практиката с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект. ClickUp Brain за автоматизация на задачите с помощта на изкуствен интелект, ClickUp Automations за задействане на работни процеси, ClickUp Dashboards за видимост в реално време, ClickUp Forms за работни процеси по приемане на пациенти. Безплатен завинаги; налични са персонализации за предприятия athenahealth Облачни практики, даващи приоритет на пациентското преживяване и мрежовата интелигентност Платформа, базирана в облака, информация за мрежата athenaNet, интегрирана EHR и фактуриране, инструменти за ангажиране на пациентите Персонализирани цени AdvancedMD Практики, които се нуждаят от персонализирани работни процеси и лесни за използване интерфейси Персонализирани шаблони, интегрирана телемедицина, надеждни отчети, мобилен достъп Персонализирани цени NextGen Healthcare Специализирани практики, изискващи персонализирани клинични работни процеси Специфични за специалността шаблони, инструменти за здравето на населението, интегрирани PM и EHR Персонализирани цени Tebra Малки и нови практики, търсещи платформа „всичко в едно“ Комбиниран PM и EHR (по-рано Kareo + PatientPop), инструменти за маркетинг на пациенти, опростено фактуриране Персонализирани цени SimplePractice Самостоятелно практикуващи лекари и малки практики за поведенческо здраве Вградена телемедицина, клиентски портал, подаване на застрахователни искове, напомняния за срещи Цени от 49 $/месец CureMD Практики, които искат цялостно облачно решение „всичко в едно“ Унифицирани EHR/PM/фактуриране, документация с помощта на изкуствен интелект, интеграция с клирингова къща Персонализирани цени eClinicalWorks Големи практики, които се нуждаят от интегрирана EHR и здраве на населението Интегрирани EHR и PM, управление на здравето на населението, ангажираност на пациентите, телездраве Персонализирани цени PracticeSuite Мултиспециализирани практики и компании за фактуриране Облачен PM, RCM услуги, мултиспециална поддръжка, портал за пациенти Персонализирани цени DrChrono Практики, ориентирани към мобилни устройства, и такива, фокусирани върху ефективността на фактурирането Дизайн, специално разработен за iPad, интегрирано фактуриране, персонализирани медицински формуляри, достъп до API Персонализирани цени

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Какво е софтуер за управление на медицинска практика?

Когато персоналът на рецепцията ви прекарва 45 минути на пациент в обаждания за проверка на застраховки или вашите счетоводители преследват едни и същи отхвърлени искове за трети път този месец, нещо трябва да се промени. Софтуерът за управление на медицинска практика се справя с тези оперативни предизвикателства.

Това е вид цифров инструмент, предназначен за управление на бизнес аспектите на медицинската практика. Той включва всичко – от планиране на пациентите и изпращане на напомняния за срещи до обработка на сложни медицински фактури и застрахователни искове, известна още като управление на приходите (RCM).

Целта е да се автоматизират и оптимизират тези задачи, като се освободи клиничният персонал, за да се съсредоточи върху това, което прави най-добре: грижата за пациентите.

Най-добрият софтуер за управление на медицинска практика е нещо повече от организация на календара. Той се свързва директно с електронните здравни досиета (EHR), автоматизира повтарящите се задачи и осигурява видимост в реално време на резултатите от вашата практика.

За малка клиника това може да означава по-опростено фактуриране и по-лесна комуникация с пациентите. За голяма болнична система това може да включва управление на искове в различни локации и гарантиране на съответствие с HIPAA.

В крайна сметка този софтуер намалява административната тежест. Когато екипът ви отделя по-малко време за ръчно въвеждане на данни, проследяване на отхвърлени искове и проблеми със системната интеграция, вашата практика работи по-ефективно, събира приходите по-бързо и предоставя по-добри грижи.

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват изкуствен интелект за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват на работа. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Ами ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и информация с едно кликване!

Какво да търсите в софтуера за управление на медицинска практика

Изборът на софтуер е труден, когато не знаете какво да търсите. Може да се окажете в ситуация, в която плащате за лъскави функции, които никога няма да използвате, а пропускате основните функции, които всъщност ви спестяват време и пари. Това води до съжаление и принуждава екипа ви да създава неефективни решения, което подкопава стойността на софтуера.

Самостоятелно практикуващ лекар по поведенческо здраве има коренно различни нужди от ортопедична група с няколко локации. Преди да разгледате демо версиите, трябва да определите най-големите си административни проблеми. Дали това е високият процент на откази на искове, който засяга 20,4% от търговските искове? Хаотичен процес на планиране? Или пациенти, които се оплакват от лоша комуникация?

Най-ефективните платформи за управление на практики споделят няколко основни функции, които оказват пряко влияние върху вашите финансови резултати и ефективността на персонала. Ето какво трябва да считате за неотменимо:

Планиране и управление на срещи: Освен основните функции на календара, оценете как системата се справя със сложни сценарии. Може ли автоматично да попълва отменени срещи от списъка с чакащи? Предотвратява ли двойни резервации на различни места? Попитайте доставчиците за процента на неявяване в практики, които използват тяхната система за напомняне.

Медицинско фактуриране и обработка на искове: Интегрирани връзки с клирингови центрове, проверка на правото на участие в реално време, автоматизирано пресяване на исковете за намаляване на отказите и прозрачно отчитане на събраните суми.

Комуникация и ангажираност на пациентите: Портали за пациенти за онлайн резервации и плащане на сметки, защитени съобщения и автоматични напомняния за срещи, които намаляват броя на неявките.

Интеграция с EHR: Безпроблемен поток на данни между клиничната документация и административните функции, за да се елиминира дублирането на въвеждането на данни и да се намалят грешките.

Отчети и анализи: Табла в реално време , показващи ключови показатели като дни в A/R, процент на отхвърлени искове и използване на назначения, за да ви помогнат да откриете проблемите, преди да станат скъпоструващи.

Съответствие и сигурност: обработката на данни в съответствие с HIPAA, контролът на достъпа въз основа на роли и одиторските следи са задължителни за здравеопазването.

Ако вашата практика вече се бори с разрастването на инструментите – където планирането е в едно приложение, фактурирането в друго, а комуникацията с пациентите в трето – консолидацията е от решаващо значение. Тази административна тежест е класически случай на превключване на контекста, при който персоналът трябва да превключва между несвързани платформи, да въвежда отново данни и ръчно да проследява това, което трябва да бъде автоматизирано.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията по време на работа се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Топ 10 на най-добрите софтуери за управление на медицинска практика

👀 Знаете ли, че: 66% от лекарите вече използват AI инструменти в своята практика.

1. ClickUp (най-добър за работни процеси, базирани на изкуствен интелект, и автоматизация на задачи)

Визуализирайте и проследявайте напредъка на пациентите с табло Kanban с функция „плъзгане и пускане” в ClickUp.

Дори и с посветен EHR, административната работа на вашата практика вероятно е разпръсната между електронни таблици, имейли и лепящи се бележки. Това води до пропуснати задачи по приемането на пациенти, затруднена координация на персонала и ограничена видимост на административните затруднения. Това отнема време, разочарова персонала и създава непоследователни преживявания за пациентите.

Макар ClickUp да не е традиционна система за управление на медицинска практика с вградено фактуриране, тя ефективно се справя с тези оперативни предизвикателства. Тя действа като свързващо звено за цялата административна работа, която се извършва извън кабинета за прегледи. За екипите в здравеопазването, които използват специализиран клиничен софтуер, ClickUp осигурява прозрачност, автоматизация и ефективност, подкрепена от изкуствен интелект, за дейността на вашата практика.

Намалете времето, прекарано в ръчно проследяване на последващи действия и събиране на информация.

ClickUp Brain, вашият AI асистент, може да обобщи статуса на задачите и да ви каже точно на какво трябва да обърнете внимание в работното си пространство.

Обобщавайте бележки и задачи за секунди с ClickUp Brain

Той може също да превърне бележките от срещи или документи за процеси в ясни задачи за действие, помагайки на вашия екип да превърне решенията в задачи бързо. А когато имате нужда от постоянна комуникация, инструментите за писане на Brain могат да ви помогнат да изготвите и усъвършенствате вътрешни актуализации, инструкции, удобни за пациентите, и други.

Автоматизацията също помага за поддържане на работния процес. ClickUp Automations може да възлага задачи при промяна на статуса, да уведомява следващия човек в процеса на предаване и да прилага шаблони, така че нищо да не започва от нулата.

Това е особено полезно за административна работа, при която закъсненията са скъпоструващи, като например проследяване на възстановявания, координиране на графиците на пациентите или липсваща документация.

Оптимизирайте приемането и заявките на пациентите

Стандартизирайте и автоматизирайте задачите по приемането с ClickUp Forms

Повечето клиники работят с постоянни входящи данни: регистриране на нови пациенти, проверка на застраховки, обработка на препратки, заявки за записи, предварителни разрешения, проследяване на фактуриране и проблеми с оборудването. ClickUp Forms ви позволява да стандартизирате информацията, която вашият екип събира, и след това автоматично да създадете задача с подходящия собственик, краен срок и необходимите подробности.

Това означава по-малко съобщения за обратна връзка и по-малко въпроси от типа „кой се занимава с това?”. Ако управлявате няколко локации или специализации, можете да използвате шаблони, така че всяка заявка да следва една и съща структура, независимо от това кой я е подал.

Получете безплатен шаблон Шаблонът за управление на пациенти на ClickUp проследява състоянието на пациентите, лекарствата, назначеният лекар, застраховката и др.

Проследяването на медицинската история, лабораторните резултати, състоянието и други данни на всеки пациент е от решаващо значение за успешното управление на практиката. Шаблонът за управление на пациенти на ClickUp ви помага да спестите време при организирането на базата данни, за да можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: предоставянето на възможно най-добрата грижа!

С този шаблон получавате:

Четири персонализируеми изгледа – списък, табло, календар и формуляр

Предварително създадени персонализирани полета във всеки изглед, които ви позволяват да добавяте важни данни за пациентите.

Персонализирани статуси, които помагат на всички членове на екипа да са на една и съща страница, когато става въпрос за проследяване на здравното състояние на всеки пациент.

Персонализирани формуляри за приемане на пациенти, които могат да се споделят с пациентите, да се изтеглят от доставчиците на медицински услуги и да се превърнат в нови задачи в ClickUp!

💡 Съвет от професионалист: Защитата на данните на клиентите е абсолютен приоритет за ClickUp. Тази платформа е съвместима с SOC 2 и HIPAA, което гарантира, че цялата информация за пациентите и практиката в инфраструктурата на ClickUp остава защитена и поверителна.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Brain: Този AI асистент анализира работното ви пространство, за да ви предостави интелигентни обобщения, чернови на съдържание и задачи за действие. Попитайте „Кои задачи по приемането на пациенти са просрочени тази седмица?“ и получите незабавен отговор, без да се налага ръчно търсене.

ClickUp Automations: Създавайте работни потоци без кодиране, които задействат действия въз основа на условия. Когато статуса на задачата се промени на „В очакване на потвърждение от застраховката“, можете автоматично да уведомите екипа по фактуриране и да зададете напомняне за последващи действия.

ClickUp Forms: Създавайте персонализирани формуляри за попълване, които се зареждат директно във вашето работно пространство. Информацията за пациентите или заявките за препращане се превръщат в задачи за изпълнение в момента, в който бъдат подадени, без да е необходимо повторно въвеждане.

ClickUp Dashboards: Визуализирайте оперативните показатели на вашата практика в реално време. Проследявайте степента на изпълнение на задачите, наблюдавайте затрудненията във вашия Визуализирайте оперативните показатели на вашата практика в реално време. Проследявайте степента на изпълнение на задачите, наблюдавайте затрудненията във вашия работен процес по фактуриране или вижте кои членове на персонала имат капацитет.

ClickUp Docs: Централизирайте Централизирайте стандартните си оперативни процедури и материали за обучение точно до задачите, с които са свързани. Вашите служители винаги могат да имат достъп до най-новите протоколи, без да се налага да претърсват споделените дискове.

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Намалете превключването между контексти и повишете производителността на персонала , като обедините управлението на задачите, документацията и комуникацията в едно работно пространство ClickUp.

Освободете времето на екипа си с ClickUp Brain, който се занимава с обобщаване и изготвяне на съдържание, като разбира контекста на работното ви пространство.

Конфигурирайте работните процеси според нуждите на вашата практика с помощта на с помощта на ClickUp Custom Fields ClickUp Views и ClickUp Automations – не се изискват технически познания.

Недостатъци:

Новите потребители може да се нуждаят от известно време, за да разгледат пълния набор от функции и да намерят идеалната за тях настройка.

Той не замества клиничните EHR системи и работи най-добре като допълнение към специализиран софтуер за здравеопазване.

Изживяването с мобилното приложение се различава леко от версията за настолни компютри по отношение на някои разширени функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 11 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво сподели един рецензент на G2:

Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е, че събира всичко на едно място. Задачите, графиците, бележките и актуализациите се намират в една и съща система, което намалява преминаването между различни инструменти. Оценявам и гъвкавостта. Можем да персонализираме статусите, полетата и изгледите, за да съответстват на начина, по който работи екипът ни. Това улеснява поддържането на организация и дава ясна представа за това кой отговаря за какво и в какъв етап са проектите в даден момент.

Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е, че събира всичко на едно място. Задачите, графиците, бележките и актуализациите се намират в една и съща система, което намалява необходимостта от преминаване между различни инструменти. Оценявам и гъвкавостта. Можем да персонализираме статусите, полетата и изгледите, за да съответстват на начина, по който работи екипът ни. Това улеснява поддържането на организация и дава ясна представа за това кой отговаря за какво и в какъв етап са проектите в даден момент.

💡 Съвет от професионалист: За да разширите дейността си безпроблемно, въведете Super Agents на ClickUp във вашите работни процеси! Използвайки Super Agents заедно с хора, вашият екип ще има повече време да се съсредоточи върху най-важната си работа. Ето няколко неща, с които Super Agent може да ви облекчи като ваш AI съотборник: Сортиране на постъпленията и настройка на задачите (от формуляри): Преглежда всяко постъпило заявление, прилага подходящия списък за проверка/шаблон и определя приоритет и крайни срокове въз основа на вашите правила. Препраща заявката към правилния отговорник (рецепция, фактуриране, координация на грижите), така че тя никога да не остава без отговор.

Готовност за посещение и координация преди посещението: Следи предстоящите посещения и сигнализира навреме за пропуски (липсваща проверка на застраховката, препратка, формуляри, записи). Публикува бърза актуализация „какво липсва + кой е отговорен за това“ и напомня на отговорните лица, когато ключови полета са непълни.

Проследяване и работни процеси при неявяване: Автоматично създава задачи за проследяване след посещение и контакти (лабораторни изследвания, препратки, заявки за записи, пренасрочване). Ескалира задачите, които са заседнали в „Изчакване“ или са преминали SLA, за да не бъдат пропуснати.

Ежедневни актуализации на контролната кула за клиничните операции: Генерира ежедневен обзор на просрочената работа, днешните приоритети по собственици и пречките в списъците. Дава на мениджърите бърз поглед върху това, което изисква внимание, без да се налага ръчно да проверяват множество табла. Научете повече за използването на Super Agent:

2. athenahealth (Най-добър за практики, базирани в облака)

чрез athenahealth

Вашата практика се сблъсква с чести откази на искове поради постоянно променящите се правила на плащащите страни, а вие нямате персонал, който да се справи с това. Това вреди на оперативната ви ефективност, води до забавяне на цикъла на приходите и принуждава екипа ви да прекарва часове на телефона с застрахователните компании, вместо да помага на пациентите.

athenahealth предлага платформа, базирана на облак, изградена около мрежова интелигентност. athenaNet свързва хиляди практики, като използва техните колективни данни, за да актуализира правилата за фактуриране и да идентифицира тенденциите при плащащите в реално време. Това означава, че вашите искове се възползват от опита на други практики, което намалява отказите, причинени от остаряла информация.

Платформата интегрира управлението на практиката с EHR и инструменти за ангажиране на пациентите. За практики, които искат да се освободят от сложността на фактурирането, athenahealth предлага и услуги за управление на приходите, при които техните експерти работят по отхвърлените ви искове.

Най-добрите функции на athenahealth

athenaNet network intelligence: Използва данни от своята мрежа, за да актуализира непрекъснато правилата за фактуриране, като намалява отказите чрез откриване на грешки преди подаване.

Интегрирано управление на приходите: Предлага услуги за управление на приходите, при които екипът им обработва отхвърлените искове и проследява неизплатените суми, което ви позволява да възложите на външни изпълнители сложните задачи по фактурирането.

Пакет за ангажиране на пациентите: Включва онлайн планиране, автоматични напомняния и портал за пациенти, за да се намали натоварването на рецепцията и да се подобри преживяването на пациентите.

Предимства и недостатъци на athenahealth

Предимства:

Информацията, получена от мрежата, помага на практиките да се съобразяват с изискванията на платежните институции.

Комбинира софтуер с опционални услуги за практики, които искат да се освободят от фактурирането.

Мощните инструменти за работа с пациенти отговарят на съвременните очаквания за дигитален достъп.

Недостатъци:

Ценообразуването на базата на оферти затруднява сравняването на разходите без консултация с търговски представител.

Внедряването може да отнеме много време за практики с комплексни работни процеси.

Някои потребители споделят, че интерфейсът изглежда остарял.

Цени на athenahealth

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за athenahealth

G2: 3,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,6/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за athenahealth?

Ето какво казва едно ревю в G2:

Много ценя athenaOne за неговите удобни за ползване шаблони и лесни за употреба календари и графици. Обичам функцията за чат на Athena, която ми позволява да се свързвам с колегите си без усилие. Тя ми помага и да планирам обаждания и графици, като преглеждам календарите на нашите доставчици за деня. Освен това, той е много прост и лесен за употреба, тъй като го използваме от почти 15 години.

Много ценя athenaOne за неговите удобни за ползване шаблони и лесни за употреба календари и графици. Обичам функцията за чат на Athena, която ми позволява да се свързвам с колегите си без усилие. Тя ми помага и да планирам обаждания и графици, като разглеждам календарите на нашите доставчици за деня. Освен това, той е много прост и лесен за употреба, тъй като го използваме от почти 15 години.

3. AdvancedMD (най-подходящ за средни практики)

чрез AdvancedMD

Средните по размер практики често се оказват в неудобно положение – основният софтуер не може да им отговори на нуждите, а корпоративните решения изглеждат прекалено сложни. AdvancedMD се стреми да запълни тази празнина.

Той предлага високо персонализирана платформа за управление на практики, която балансира гъвкавостта с използваемостта. Системата ви позволява да адаптирате работните процеси, формулярите и отчетите според вашите точни нужди, което я прави популярна сред практики, които се нуждаят от нещо повече от универсално решение.

Той включва интегрирана телемедицина, която е от решаващо значение за предлагането на хибридна грижа. Възможностите за отчитане на платформата са изключителни, с персонализирани табла, които осигуряват ясна видимост на финансовите и оперативните резултати.

Най-добрите функции на AdvancedMD

Персонализирани шаблони за работни процеси: Конфигурирайте процесите по планиране, клинични процедури и фактуриране според вашите специфични нужди, като се съобразявате с различни специалности.

Интегрирана платформа за телемедицина: Видео посещенията са вградени в системата, така че планирането, документирането и фактурирането за виртуални грижи са безпроблемни.

Комплексен набор от отчети: Проследявайте ключови показатели като процент на събираемост и използване на назначенията с персонализирани табла и отчети.

Предимства и недостатъци на AdvancedMD

Предимства:

Предлага широки възможности за персонализиране чрез интуитивен интерфейс.

Мобилното приложение осигурява значим достъп до графици и информация за пациентите, докато сте в движение.

Интегрираната телемедицина намалява разпространението на инструменти и опростява операциите.

Недостатъци:

Първоначалната настройка може да отнеме много време поради големия брой опции за персонализиране.

Някои потребители съобщават, че времето за отговор на клиентската поддръжка може да бъде непостоянно.

Ценообразуването на базата на оферти затруднява изготвянето на бюджет без продажбена оферта.

Цени на AdvancedMD

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AdvancedMD

G2: 3,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 3,6/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за AdvancedMD?

Ето какво сподели един рецензент на G2:

След като настроите системата, тя е лесна за навигация. Лесно е да публикувате и да изготвяте отчети. Всичко в системата е маркирано с час и потребител, така че е лесно да проследите кой какво е направил и кога. Това е чудесна функция за отчетност.

След като настроите системата, тя е лесна за навигация. Лесно е да публикувате и да изготвяте отчети. Всичко в системата е маркирано с час и потребител, така че е лесно да проследите кой какво е направил и кога. Това е чудесна функция за отчетност.

4. NextGen Healthcare (най-подходящ за специализирани практики, изискващи персонализирани работни процеси)

чрез NextGen

NextGen Healthcare се фокусира върху предоставянето на клинични и административни работни процеси, пригодени към конкретни дисциплини като кардиология, ортопедия и поведенческо здраве. Тази специализация намалява времето за настройка и гарантира, че софтуерът съответства на начина, по който вашите специалисти действително работят.

Платформата комбинира управлението на практики с възможностите на EHR, като безпроблемно свързва клиничните и административните данни. Инструментите за здравето на населението също помагат на практиките да управляват проактивно пациентските панели, което е от решаващо значение за тези, които участват в програми за грижи, базирани на стойността.

Най-добрите функции на NextGen Healthcare

Специфични клинични шаблони за различни специалности: Предварително създадени шаблони за десетки специалности намаляват времето за документиране и гарантират, че работните процеси отговарят на клиничните изисквания.

Управление на здравето на населението: Инструменти за идентифициране на пропуски в грижите и проследяване на показателите за качество подпомагат практиките в рамките на ценностно-ориентираните модели на здравно обслужване.

Интегрирани PM и EHR: Клиничната документация и административните функции споделят обща база данни, което елиминира дублирането на въвеждането на данни.

Предимства и недостатъци на NextGen Healthcare

Предимства:

Създаден специално за специализирани практики, изискващ по-малко персонализиране

Силната подкрепа за грижа, базирана на стойността, помага на практиките с програми за качествено заплащане.

Унифицираната платформа намалява трудностите при управлението на отделни системи.

Недостатъци:

Внедряването може да отнеме няколко месеца за сложни практики.

Богатството на функции създава стръмна крива на обучение за новите потребители.

Практиките извън основните специалности на NextGen може да го намерят за по-малко подходящ.

Цени на NextGen Healthcare

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 1200 отзива)

Какво казват реалните потребители за NextGen Healthcare?

Ето какво споделя Capterra в своето ревю:

Мощен инструмент за здравни практики; след като бъде настроен, той ефективно оптимизира грижите за пациентите и управлението на кабинета.

Мощен инструмент за здравни практики; след като бъде настроен, той ефективно оптимизира грижите за пациентите и управлението на кабинета.

5. Tebra (Най-подходящ за нови практики, които се нуждаят от маркетинг и управление на пациенти едновременно)

чрез Tebra

Като малка или нова практика, вие се нуждаете както от оперативен софтуер, така и от инструменти за привличане на нови пациенти. Използването на отделни инструменти за управление на практиката и маркетинг е скъпо и сложно, като създава допълнителна административна работа, за която нямате време. Тази фрагментация прави невъзможно да получите ясна представа за състоянието на вашата практика.

Tebra решава този проблем, като комбинира управлението на практики (от Kareo) и маркетинга за пациенти (от PatientPop) в една единна платформа. Тя е проектирана като цялостно решение за независими практики, които се нуждаят от едновременно управление на операциите и разширяване на пациентската си база.

Платформата набляга на достъпността, с опростени работни процеси за фактуриране и интуитивен интерфейс, който намалява кривата на обучение за екипи без специализиран ИТ персонал. Нейните маркетингови функции, като управление на онлайн репутацията, ви помагат да изградите бранда на вашата практика и да привлечете нови пациенти.

Най-добрите функции на Tebra

Комбиниран PM и маркетинг за пациенти: Включва инструменти за управление на онлайн репутацията и привличане на нови пациенти, обхващащи целия жизнен цикъл от привличането до грижите за пациентите.

Опростени работни процеси за фактуриране: Интерфейсът за фактуриране е проектиран за практики без специален персонал за фактуриране, като опростява подаването на искове и отразяването на плащания.

Автоматизирана комуникация с пациентите: Напомняния за срещи, съобщения за повторно посещение и заявки за преглед се изпълняват автоматично, което намалява натоварването на рецепцията.

Предимства и недостатъци на Tebra

Предимства:

Подходът „всичко в едно“ елиминира необходимостта от управление на множество доставчици.

Интерфейсът е проектиран за нетехнически потребители и практики без ИТ персонал.

Прозрачните начални цени улесняват първоначалното бюджетиране в сравнение с конкурентите.

Недостатъци:

По-големите или по-сложни практики може да намерят набора от функции за ограничаващ.

Разширените опции за персонализиране са ограничени в сравнение с платформите за предприятия.

По-малко възможности за интеграция с инструменти на трети страни

Цени на Tebra

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tebra

G2: 4,0/5 (над 200 отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 1200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Tebra?

Ето какво сподели един потребител на Capterra:

Като цяло, намирам Tebra за ефективен и ефикасен в смисъл, че е прост и лесен за навигация при създаването на бележки.

Като цяло, намирам Tebra за ефективен и ефикасен в смисъл, че е прост и лесен за навигация при създаването на бележки.

💡 Съвет от професионалист: ClickUp Brain MAX (десктоп приложението на ClickUp, базирано на изкуствен интелект) е особено полезно за екипите за управление на медицински практики, защото намалява трудностите при търсенето на информация и записването на действия, докато преминавате бързо от един инструмент към друг. Вместо да претърсвате множество списъци, файлове и свързани приложения в ClickUp, търсете в ClickUp, в интернет и в свързаните инструменти от едно място, за да можете бързо да извадите подходящата задача, документ с политики или списък с операции, когато възникне въпрос по средата на деня.

Още по-добре, Talk to Text превръща гласа в изчистен текст във всеки текстов прозорец на вашия компютър, което е идеално за моменти, в които ръцете ви са заети: можете да диктувате бърза бележка за последващи действия, вътрешно предаване или актуализация на задача и тя веднага да бъде записвана там, където се извършва работата.

6. SimplePractice (Най-подходящ за малки практики в областта на поведенческото здраве)

чрез SimplePractice

SimplePractice е проектиран специално за самостоятелни и малки практики в областта на поведенческото здраве. Неговата философия е простота пред дълбочина на функциите, което ви позволява да се справяте с планирането, документацията, фактурирането и телездравето, без да се нуждаете от административен персонал.

Телездравеопазването е основна част от платформата, а не допълнение, като видео сесиите се стартират директно от календара ви. Порталът за клиенти позволява на пациентите да се справят сами с документите за приемане и записването на часове, което намалява размяната на кореспонденция, която отнема от времето ви.

Най-добрите функции на SimplePractice

Вградена телемедицина: Видео сесиите са безпроблемно интегрирани в платформата, без да се налага да се използва отделен доставчик или да се влиза в профил.

Портал за клиенти: Самообслужващ портал за клиенти за обработка на документи, записване на срещи и изпращане на защитени съобщения.

Оптимизирано фактуриране на застраховки: Обхваща основните принципи на подаване на застрахователни документи, от които се нуждаят самостоятелно практикуващите лекари, без прекомерна сложност.

Предимства и недостатъци на SimplePractice

Предимства:

Цялата платформа е предназначена за практикуващи лекари, които управляват своята практика без административен персонал.

Телездравеопазването работи безпроблемно в рамките на платформата, а не като тромава интеграция.

Прозрачните ценови нива улесняват изготвянето на бюджета.

Недостатъци:

Ограничена мащабируемост за практики, които се разрастват отвъд няколко доставчици

Функциите за фактуриране на застраховки са основни в сравнение със специализираните RCM платформи.

Опциите за персонализиране са умишлено ограничени, за да се запази простотата.

Цени на SimplePractice

Стартово ниво: 24,50 $/месец за 3 месеца, след това 49 $/месец

Essential: 39,50 $/месец за 3 месеца, след това 79 $/месец

Плюс: 49,50 $/месец за 3 месеца, след това 99 $/месец

Оценки и рецензии за SimplePractice

G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2600 отзива)

Какво казват реалните потребители за SimplePractice?

Ето какво казва един рецензент на Capterra:

Беше много лесно да се науча да го използвам. Моите доставчици харесват секцията с прости бележки, където могат да документират своите сесии. А подаването на заявления за застраховка е много просто.

Беше много лесно да се науча да го използвам. Моите доставчици харесват секцията с прости бележки, където могат да документират своите сесии. А подаването на заявления за застраховка е много просто.

Ето едно видео, което ви разказва за някои полезни инструменти, които могат да намалят административната работа на терапевтите:

7. CureMD (Най-добър за всеобхватно управление на медицинска практика в облака)

чрез CureMD

Когато една практика използва несвързани системи за EHR, фактуриране и управление на практиката, данните трябва да се въвеждат отново на няколко места. Това води до грешки, загуба на време и създава разочароващи несъответствия между клиничните бележки и фактурираните искания. Тази разпръснатост на работата прави невъзможно ефективното функциониране.

CureMD решава този проблем с цялостна, всеобхватна облачна платформа, която комбинира EHR, управление на практики и медицинско фактуриране в една единна система. Веднъж въведените данни се прехвърлят безпроблемно през целия работен процес, от документиране и кодиране до подаване на заявления.

Платформата използва документация, подпомагана от изкуствен интелект, за да помогне на доставчиците да попълват бележките по-бързо, като предлага подходящи кодове и идентифицира пропуски. Интегрираният клирингов център обработва подаването и проследяването на искове, а проверката на правото на участие в реално време открива проблеми с покритието, преди те да се превърнат в проблеми.

Най-добрите функции на CureMD

Унифицирани EHR, PM и фактуриране: и трите функции споделят обща база данни, което елиминира дублирането на въвеждането на данни и гарантира, че клиничната документация поддържа фактурирането.

Клинична документация с помощта на изкуствен интелект: Системата предлага подходящи кодове и идентифицира пропуски в документацията, за да помогне на доставчиците да попълват бележките по-ефективно.

Интегриран клирингов център: Подаването на заявления, проследяването и управлението на отказите се извършват в рамките на платформата, с проверка на правото на участие в реално време.

Предимства и недостатъци на CureMD

Предимства:

Истинската все-в-едно интеграция намалява грешките и елиминира трудностите при управлението на отделни системи.

Поддръжката на AI документацията помага на доставчиците да документират по-ефективно и да кодират точно.

Цялостната интеграция с клирингова къща опростява управлението на исковете

Недостатъци:

Комплексният набор от функции създава крива на обучение за новите потребители.

Внедряването може да отнеме няколко месеца за сложни практики.

Ценообразуването на базата на оферти изисква разговори с търговския отдел, за да се разберат разходите.

Цени на CureMD

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CureMD

G2: 3,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: 3,6/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за CureMD?

Ето какво се споменава в рецензията на Capterra:

Доста лесен за използване и научаване интерфейс, помага при фактурирането и организирането на документи.

Доста лесен за използване и научаване интерфейс, помага при фактурирането и организирането на документи.

8. eClinicalWorks (Най-подходящ за практики с много доставчици и много местоположения)

чрез eClinicalWorks

eClinicalWorks е създаден за по-големи практики и здравни системи, които се нуждаят от всеобхватни възможности за управление на електронни здравни досиета и практики. Той се справя с комплексни операции с много доставчици и много местоположения с функции, предназначени за голям брой пациенти.

Интегрираният подход означава, че клиничната документация, планирането, фактурирането и ангажираността на пациентите споделят обща платформа. Инструментите за управление на здравето на населението са ключов фактор, който ви помага да идентифицирате пропуските в грижите и да управлявате хроничните състояния на всичките си пациенти.

Най-добрите функции на eClinicalWorks

Управление на здравето на населението: Включва инструменти за идентифициране на пропуски в грижите, управление на хронични заболявания и проследяване на показатели за качество в подкрепа на грижите, основани на стойността.

Интегрирана EHR и управление на практики: Клиничните и административните функции споделят обща платформа, като данните се обменят безпроблемно между тях.

Цялостно ангажиране на пациентите: Портал за пациенти, възможности за телемедицина и автоматизирани инструменти за комуникация отговарят на съвременните очаквания на пациентите.

Предимства и недостатъци на eClinicalWorks

Предимства:

Създаден, за да се справи с комплексността на големи практики с много локации

Мощните инструменти за здравето на населението подпомагат успеха на програмите за грижи, базирани на стойността.

Цялостната интеграция намалява сложността на управлението на доставчиците.

Недостатъци:

Дълбочината на платформата създава значителна крива на обучение за новите служители.

Внедряването е сложно и е най-подходящо за организации с посветени ИТ ресурси.

Някои потребители споделят, че интерфейсът изглежда остарял в сравнение с по-новите конкуренти.

Цени на eClinicalWorks

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за eClinicalWorks

G2: 3,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,3/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за eClinicalWorks?

Ето какво сподели един рецензент на G2:

Удобен за ползване, лесен достъп до цялата информация, която можем да имаме на едно място. Лесен е за внедряване в нови практики и също така лесен за обучение на новопостъпилите служители. Поддръжката на клиенти е наистина ентусиазирана и винаги достъпна. Използвам този софтуер ежедневно, защото нашата практика използва софтуер за всичко. Има повече от 10 функции, които ми харесват.

Удобен за ползване, лесен достъп до цялата информация, която можем да имаме на едно място. Лесен е за внедряване в нови практики и също така лесен за обучение на новопостъпилите служители. Поддръжката на клиенти е наистина ентусиазирана и винаги достъпна. Използвам този софтуер ежедневно, защото нашата практика използва софтуер за всичко. Има повече от 10 функции, които ми харесват.

9. PracticeSuite (най-подходящ за управление на практики с различни специалности)

чрез PracticeSuite

PracticeSuite предлага платформа, базирана на облак, която обслужва както медицински практики, така и компаниите за фактуриране, които ги поддържат. Този двоен фокус означава, че може да се справя с комплексни ситуации, свързани с фактурирането, и ви дава гъвкавост да променяте модела си на фактуриране, без да променяте софтуера си.

Платформата поддържа множество специалности с конфигурируеми работни процеси. Функциите ѝ за управление на приходите включват проверка на искове и управление на откази, докато порталът за пациенти се занимава с самообслужване при планиране и комуникация.

Най-добрите функции на PracticeSuite

Поддръжка на двойна практика и компания за фактуриране: Платформата е проектирана както за медицински практики, така и за трети страни, които се занимават с фактуриране, като предлага гъвкавост в управлението на цикъла на приходите.

Цялостни възможности за RCM: Функции като проверка на искове, управление на откази и подробни финансови отчети предоставят инструменти за ефективно управление на приходите.

Поддръжка на различни специалности: Конфигурируеми работни процеси и шаблони, които отговарят на различни специфични изисквания, без да е необходимо използването на отделни платформи.

Предимства и недостатъци на PracticeSuite

Предимства:

Платформата поддържа както вътрешни, така и външни модели за фактуриране.

Функциите за фактуриране и управление на искове са задълбочени и се конкурират със специализираните RCM платформи.

Достъпът чрез облак поддържа дистанционна работа и операции на няколко места.

Недостатъци:

Интерфейсът може да изглежда по-малко модерен в сравнение с някои от конкурентите му.

Потребителското преживяване с поддръжка при внедряването може да варира.

Ценообразуването на базата на оферти изисква разговор с търговски представител, за да получите подробна информация за цените.

Цени на PracticeSuite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PracticeSuite

G2: 4,2/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за PracticeSuite?

Ето какво сподели един рецензент на Capterra:

Добра цена, възможност за интегриране с широк спектър от други програми/продукти

Добра цена, възможност за интегриране с широк спектър от други програми/продукти

10. DrChrono (най-подходящ за екипи в здравеопазването, които работят предимно с мобилни устройства)

чрез DrChrono

Екипите в здравеопазването се нуждаят от решение, което да дава приоритет на мобилните устройства, да позволява истинска документация на мястото на предоставяне на медицински грижи и да осигурява пълна функционалност на таблети и смартфони.

DrChrono е създаден с дизайн, ориентиран към мобилни устройства, с интерфейс, оптимизиран за iPad, който е оптимизиран за сензорно взаимодействие. Това позволява на доставчиците да планират и управляват задачите на мястото на предоставяне на медицински грижи, подобрявайки както ефективността, така и ангажираността на пациентите.

Платформата комбинира EHR и управление на практики с интегрирано фактуриране. Тя предлага също така персонализирани медицински формуляри и API за практики с технически ресурси за изграждане на собствени интеграции.

Най-добрите функции на DrChrono

Дизайн, специално създаден за iPad: Платформата е създадена за мобилни устройства, така че докосването и мобилните работни процеси са естествени и без компромиси.

Персонализирани медицински формуляри: Практиките могат да създават свои собствени шаблони за документация, които да съответстват на конкретни клинични работни процеси.

Достъп до API: За технически подготвени практики API позволява персонализирани интеграции и работни процеси, които разширяват възможностите на платформата.

Предимства и недостатъци на DrChrono

Предимства:

Доставчиците могат да изпълняват пълни клинични и административни работни процеси на таблети.

Платформата е силно персонализирана, за да отговаря на конкретните нужди на работния процес.

API, удобен за разработчиците, позволява персонализирани интеграции.

Недостатъци:

Гъвкавостта изисква повече време за настройка и конфигуриране, отколкото готовите решения.

Функциите за фактуриране може да не са достатъчно надеждни за практики с комплексни нужди в областта на RCM.

Някои потребители съобщават, че времето за отговор на клиентската поддръжка може да бъде непостоянно.

Цени на DrChrono

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DrChrono

G2: 3,4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за DrChrono?

Ето какво сподели един рецензент на G2:

Харесва ми системата за отчитане в DrChrono на EverHealth. Филтрите наистина улесняват проследяването на пациенти, услуги, продукти и финанси. Помага за оптимизиране на решаването на проблеми, създаване на маркетингови кампании и ефективно проследяване на приходите.

Харесва ми системата за отчитане в DrChrono на EverHealth. Филтрите наистина улесняват проследяването на пациенти, услуги, продукти и финанси. Помага за оптимизиране на решаването на проблеми, създаване на маркетингови кампании и ефективно проследяване на приходите.

Спрете да се затрупвате с документи и започнете да се фокусирате върху пациентите

Подходящият софтуер за управление на медицинска практика зависи изцяло от размера, специализацията и основните оперативни предизвикателства на вашата практика. Специализираните платформи като athenahealth и NextGen Healthcare са идеални за практики, които се нуждаят от дълбока клинична интеграция, докато по-опростените решения като SimplePractice и Tebra са перфектни за самостоятелни практикуващи лекари, които ценят лекотата на употреба.

Намирането на решение, което намалява административната тежест и освобождава персонала ви за грижи за пациентите, е от решаващо значение. Независимо дали това става чрез автоматизиране на напомнянията за срещи или оптимизиране на исковете, най-добрият инструмент е този, който вашият екип действително ще използва всеки ден.

За практики, които искат да въведат ред в административните си работни процеси – координиране на персонала, проследяване на задачи и автоматизиране на повтарящи се процеси – ClickUp предоставя гъвкава основа, която допълва специализирания софтуер за здравеопазване. Започнете безплатно и вижте как управлението на работните процеси с помощта на изкуствен интелект може да намали оперативния хаос, който забавя вашата практика.

Често задавани въпроси

Софтуерът за управление на практики се занимава с административни функции като планиране и фактуриране, докато системите за електронни здравни досиета управляват клиничната документация, като здравните досиета на пациентите и бележките от посещенията. Много от съвременните платформи интегрират и двете функции, но те служат за различни основни цели в практиката.

Общите инструменти за управление на проекти като ClickUp могат ефективно да управляват административните работни процеси и координацията на персонала. Те обаче не заместват специализираните функции като медицинско фактуриране или клинична документация, така че най-добрият подход често комбинира и двата типа софтуер.

AI автоматизира повтарящи се задачи като напомняния за срещи и проверка на искове. По-усъвършенстваната AI може да помогне и при клиничната документация, като предлага кодове и обобщава информацията за пациентите, което намалява ръчната работа, която отнема време на персонала.

Малките практики трябва да се фокусират върху основните оперативни нужди: надеждно планиране с автоматизирани напомняния, просто фактуриране, инструменти за комуникация с пациентите и достъпност в облака. Лесното използване често е по-важно от дългия списък с корпоративни функции, които няма да използвате.