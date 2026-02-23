Топ 10 AI инструменти за лидерство в растежа за увеличаване на приходите

По време на месечната синхронизация на растежа таблото изглеждаше обещаващо. CAC беше стабилен. Новите регистрации се увеличаваха.

Но когато финансовият директор попита: „Кои инициативи допринесоха за увеличаване на приходите и кои само за подобряване на показателите?“, отговорите станаха неясни.

Защо? Данните за платените медии се съхраняват в един инструмент. Показателите за активиране на продуктите са в друг. Информацията за продажбите е затворена в CRM отчетите. Експериментите за растеж се проследяват в презентации, таблици и Slack низове.

Данните съществуват, но са разпръснати в различни табла, таблици и инструменти.

С разрастването на каналите за привличане на клиенти, усложняването на жизнения цикъл и повишаването на целите за приходи, предизвикателството за лидерите е да осигурят яснота в тези системи.

По-нататък разглеждаме AI инструменти за лидерство в растежа, които обединяват фрагментирани прозрения, ускоряват експериментирането и свързват всяка инициатива с въздействието върху приходите. 📈

Има няколко основни функции, които всеки лидер в областта на растежа трябва да оцени, преди да се ангажира с дадена платформа:

Унифициране на данните в целия процес: Потърсете платформи, които прилагат данни, комбинирайки използването на продукти, маркетинговото ангажиране, CRM записите и данните за приходите, което позволява по-добро вземане на решения без ръчно съгласуване.

Възможност за действие, вградена в прозренията: Гарантирайте, че прозренията се превръщат директно в действия, подкрепяйки приоритизирането, маршрутизирането и изпълнението, задвижвани от изкуствен интелект, в рамките на съществуващите системи.

Споделени показатели и дефиниции: Изберете инструменти, които Изберете инструменти, които обединяват мултифункционалните екипи около едни и същи дефиниции, за да избегнете организационни предизвикателства, причинени от противоречиви интерпретации.

Дълбочина на интеграцията, а не само ширина: Фокусирайте се върху интеграцията на изкуствен интелект, която вгражда прозренията в работните процеси, вместо да ги изолира в табла за управление.

Атрибуция и видимост на ниво приходи: свържете поведенческите данни с резултатите, за да можете да оцените въздействието спрямо целите на организацията.

Сигурност, съответствие и управление: Уверете се, че управлението подкрепя внедряването на изкуствен интелект в голям мащаб, особено когато работите с данни на клиенти и външни заинтересовани страни.

Контекстуална изкуствена интелигентност: Инструментът за изкуствена интелигентност трябва да разбира вашата среда за растеж, а не само да отговаря на въпроси изолирано. Той трябва да разсъждава въз основа на вашите експерименти, показатели, история на кампаниите, актуализации на CRM и сигнали за продукти, като запазва целия контекст.

Ето кратък преглед на най-добрите AI инструменти и тяхното сравнение, въз основа на способността им да предоставят ключови прозрения, да подобряват ефективността на екипа и да подкрепят лидерския потенциал:

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp Управление на работата, междуфункционално планиране, табла, автоматизация, документи, проследяване на цели Мултифункционални екипи, управляващи планирането и изпълнението в една система Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия 6sense Данни за намеренията на ниво акаунт, моделиране на етапите на покупка, координиране на рекламите и обхвата B2B екипи, които дават приоритет и ангажират целеви клиенти с висока степен на интерес Наличен е безплатен план, персонализирани цени ZoomInfo B2B база данни с контакти, намерения на купувачите, ритъм на продажбите, интелигентност на разговорите Търговски екипи, работещи с голям обем изходящи обаждания и проучвания Персонализирани цени HubSpot CRM, автоматизация на маркетинга, генериране на съдържание, отчитане, AI асистенти Разрастващи се екипи, които управляват CRM, маркетинг и продажби на една платформа Наличен е безплатен план; Платени планове от 20 $/месец на потребител Adobe Marketo Engage Автоматизация на маркетинга, мултитъч атрибуция, оценяване на потенциални клиенти, координиране на кампании B2B екипи, управляващи дълги цикли на продажби и сложни кампании Персонализирани цени Amplitude Анализ на продукти, поведенчески прозрения, анализ, базиран на изкуствен интелект, подкрепа за експериментиране Продуктови и екипи за растеж, фокусирани върху задържането и анализа на поведението Наличен е безплатен план; Платени планове от 61 $/месец Salesforce CRM, интелигентни решения за приходи, AI агенти, анализи, автоматизация на работния процес Големи организации, управляващи сложни приходи и работни процеси с клиенти Платени планове от 25 USD/месец на потребител Clay Обогатяване на данни, AI уеб проучвания, създаване на списъци с изходящи контакти, подреждане Ефективни GTM екипи, които бързо създават целеви списъци за изходящи контакти Наличен е безплатен план; Платени планове от 149 $/месец Drift AI чат агенти, резервация на срещи, квалификация на потенциални клиенти, анализ на разговори B2B екипи, които превръщат посетителите на уебсайта с висока степен на интерес в клиенти Персонализирани цени Dynamic Yield Персонализация, експериментиране, оптимизиране на преживяването в различните канали Екипи, персонализиращи уеб, приложения и търговски преживявания Персонализирани цени

⚡ Архив с шаблони: Шаблони за план за растеж за изработване на стратегия за растеж

Няма един единствен най-добър AI инструмент за лидерство в растежа. Правилният избор зависи от начина, по който работят вашите екипи, от начина, по който данните преминават през съществуващите системи, и от това колко ефективно е определена ролята на AI в програмите за развитие на лидерски умения.

По-долу е нашето обобщение на най-добрите AI инструменти, които ще ви бъдат полезни:

1. ClickUp (Най-добър за междуфункционални екипи, които планират и проследяват работата в една система)

Опитайте ClickUp безплатно Измислете и реализирайте идеи за растеж с вашия креативен партньор за сътрудничество – ClickUp AI.

Нека започнем с любимия инструмент на компанията: ClickUp за маркетингови екипи. Той обединява планирането, сътрудничеството, документирането и изпълнението в едно свързано работно пространство, елиминирайки разпръскването на работата.

Какво го отличава от другите инструменти в този списък? Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp AI е вградено директно в документи, чат, бели дъски и др. Можете да обобщавате дискусии, да създавате планове и да преминавате от визуализации към действие, без да сменяте контекста.

Нека разгледаме някои от основните функции на AI конвергенцията:

Контекстуална изкуствена интелигентност във вашето работно пространство

ClickUp Brain е вграден във вашата работа и разбира контекста на вашите задачи, документи, коментари и проектни данни.

Контекстуалният AI предоставя отговори, свързани с работата, обобщава дейността в работната среда, открива пречки и генерира съдържание въз основа на реалните данни за вашата работа.

Можете да го използвате за следните маркетингови приложения (сред много други):

Автоматизирани обобщения на кампании: Попитайте „Обобщете нашите най-нови задачи за кампанията за четвъртото тримесечие, включително напредъка, основните пречки и следващите стъпки“ и ще се изведе статуса на задачите, коментарите и документите.

Информация за обратна връзка от различни канали: Поставете обратната връзка от кампанията или таблиците с резултатите и след това задайте „Покажете основните тенденции в настроенията на потребителите и препоръчителните корекции“. Това ще превърне суровите данни в полезна информация без ръчен анализ.

Незабавна поддръжка на съдържанието: Използвайте ClickUp Brain, за да създадете чернови на имейли, надписи за социални мрежи или дори имейли за поддръжка.

Получете ясни отговори от данните в работното си пространство с ClickUp Brain.

Оставете AI Super Agents да свършат тежка работа за вас.

AI Super Agents на ClickUp са AI сътрудници, които се адаптират към промените във вашето работно пространство и предприемат действия въз основа на вашите инструкции. Те могат да наблюдават пространства, да отговарят на запитвания, да създават задачи и да организират работата с минимален надзор.

Включете специалист по изкуствен интелект във всеки ключов маркетингов работен процес с ClickUp Super Agents.

Например, можете да ги използвате за:

Мониторинг на експерименти с обратна връзка в реално време: Настройте агент, който да наблюдава показателите за активиране, задържане или конверсия и да уведомява собствениците, когато производителността падне под праговете.

Сигнали за въздействие върху приходите: Създайте агент, който сигнализира за промени в тръбопровода, стагнация на сделките или скокове в CAC и автоматично присвоява последващи действия на подходящия собственик на растежа.

Тригери за междуфункционално съгласуване: Конфигурирайте агент, който да открива кога се случват актуализации на продукти, стартиране на кампании или промени в цените и автоматично да генерира задачи за съответните екипи.

Ето как изглежда в действие AI агент за социални медии 👇

Унифициран AI десктоп за цялата ви работа

Изнесете мощността на ClickUp Brain и ClickUp Agents извън ClickUp в специално предназначено за целта AI приложение за настолни компютри. Обединете търсенето, AI моделите и контекста от всичките си свързани приложения с ClickUp Brain MAX. То слага край на разрастването на AI, като обединява множество най-нови AI модели в едно приложение и показва контекста на работата, където и да ви е необходим.

Възползвайте се от централизирана AI платформа и заместете множество инструменти за контекстуална интелигентност с ClickUp Brain MAX.

Получавате:

Унифицирано търсене в различни инструменти: Избягвайте превключването между Figma, Google Drive и ClickUp с Избягвайте превключването между Figma, Google Drive и ClickUp с Enterprise AI Search

Достъп до множество външни AI модели: Няма нужда да използвате различни LLM за безброй задачи, получите достъп до ChatGPT, Claude, Gemini и други в централизирано работно пространство.

Създаване на задачи чрез глас: Използвайте Използвайте ClickUp Talk to Text , за да диктувате бележки от срещи или идеи за кампании. BrainGPT ще превърне изречените мисли в изпълними задачи, без да се налага да пишете.

Информация от различни приложения: Попитайте „Обобщете конкурентните тенденции от последните уеб страници и източници на връзки“ и Brain MAX ще ви предостави пазарно проучване с цитати, свързани с вашите документи Попитайте „Обобщете конкурентните тенденции от последните уеб страници и източници на връзки“ и Brain MAX ще ви предостави пазарно проучване с цитати, свързани с вашите документи за стратегия за растеж в маркетинга.

Превърнете разпръснатите идеи за растеж в експерименти, насочени към приходите.

Шаблонът „Growth Experiments Whiteboard“ на ClickUp предоставя на вашия екип визуална система, с която да преминете от идеята към анализа, без да губите контекста.

Той решава хаоса при управлението на експерименти в слайдове, електронни таблици и Slack низове, като централизира всичко в един съвместен работен процес.

Получете безплатен шаблон Създайте цялостен план за всичките си експерименти за растеж с шаблона за експерименти за растеж на ClickUp.

Ето защо ще харесате този шаблон:

Ясна структура, разделена на етапи: Организирайте експерименти в областите Идеи, Планиране, Прилагане, Тестване и Анализ, за да не се забави нищо в средата на процеса.

Визуално приоритизиране: Вижте кои залози за растеж са активни, забавени или готови за пускане на пазара с един поглед, без да се налага да ровите в доклади.

Междуфункционално съгласуване: Екипите по продукти, маркетинг и приходи си сътрудничат в една обща платформа, вместо да използват отделни инструменти.

Превърнете данните в ясни прозрения за лидерство в растежа

Като лидер в областта на растежа, вие се нуждаете от бърз начин да превърнете разпръснатите сигнали за производителност в структурирани прозрения, които да споделите със заинтересованите страни.

Шаблонът за аналитични отчети на ClickUp обединява показатели за ефективността, като данни за сесиите, движението във фунията и сигналите от кампаниите, в готови за използване от ръководството анализи.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за аналитичен доклад на ClickUp, за да проследявате, анализирате и докладвате ключови показатели за растеж и производителност.

Ето защо ще харесате този шаблон:

Структура, готова за изпълнителното ръководство: Представете общия брой сесии, тенденции, разбивки на трафика и промени в производителността във формат, който ръководството може да прегледа с един поглед.

Стандартизиран ритъм на отчитане: Премахнете еднократните таблици и създайте повтарящ се седмичен или месечен ритъм на анализи.

Сигнал над шума: Подчертайте значимите промени, като например пикове, спадове и промени в каналите, вместо да претоварвате заинтересованите страни с необработени данни.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете дискусиите за растеж в действие с ClickUp Chat . Свържете разговорите на живо със задачи, експерименти и показатели, така че обратната връзка в реално време да се отразява директно в изпълнението.

Централизирайте резюметата на експериментите, хипотезите за растеж, моделите на приходи и постмортемите в ClickUp Docs , които остават свързани със задачите и таблата.

Визуално картографирайте фунии, жизнени цикли и пътни карти за експериментиране. Използвайте съвместните бели дъски на ClickUp , за да тествате инициативите за растеж, преди да ангажирате инженерни или маркетингови ресурси.

Задействайте автоматично последващи действия по експерименти, сигнали за показатели, промени в собствеността и работни процеси по жизнения цикъл с ClickUp Automations.

Синхронизирайте CRM, анализи, рекламни платформи и продуктови данни, така че сигналите за придобиване, активиране и приходи да се намират в един оперативен слой, използвайки ClickUp Integrations

Използвайте таблата на ClickUp , за да създадете центрове за управление на растежа в реално време, които обединяват показателите за придобиване, активиране, задържане и приходи в един унифициран изглед.

Ограничения на ClickUp

Необходимо е време, за да свикнете с неговите разширени функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 850 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти. Персонализираните изгледи (списък, табло, календар и др.) и подробните опции за автоматизация ни спестяват часове всяка седмица. Освен това, честите актуализации на функциите показват, че те се отнасят сериозно към подобряването на платформата.

2. 6sense (Най-подходящ за B2B екипи, които дават приоритет на целеви акаунти, използвайки данни за намеренията)

чрез 6sense

6sense е ABM платформа, която обединява вашите уеб, рекламни, имейл и продажбени данни в една единствена система, поддържаща изкуствен интелект.

Той предоставя прогнозни анализи, които помагат на висшите ръководители като вас да предвидят търсенето и да подготвят лидерите да действат по-рано в цикъла на покупка.

6sense позволява автоматизирана координация. Например, въз основа на етапа на покупка на даден акаунт (например, осведоменост срещу решение), платформата може автоматично да регистрира контакти в специализирани поредици от имейли или да уведоми представител да се обади.

6sense може също да идентифицира компании, които извършват проучвания в таен режим, дълго преди да попълнят формуляр или да се свържат с отдела по продажбите. Това става чрез съпоставяне на фрагментирани сигнали, като IP данни, бисквитки и потребление на съдържание.

Най-добрите функции на 6sense

Разпределете рекламните разходи между LinkedIn, Meta, Google и програмни канали въз основа на това кои акаунти преминават в режим на покупка в реално време.

Откривайте сигнали за покупка, давайте приоритет на акаунти, които показват реално намерение за покупка, изпращайте подходящи съобщения и се свързвайте с купувачите по време на тяхната фаза на проучване.

Автоматизирайте специфичните за ролята последващи действия в същия ден, в който събитието приключи, така че всеки участник да получи подходяща информация без CSV експортиране, почистване на списъци или еднократни работни процеси.

Ограничения на 6sense

Първоначалната конфигурация и създаването на отчети се отбелязват като предизвикателства, които изискват значителни усилия и експертиза, за да се постигне пълна стойност.

Цени на 6sense

Безплатна пробна версия

Цени за предприятия

Оценки и рецензии за 6sense

G2: 4. 2/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за 6sense?

Един потребител на G2 казва:

6sense предоставя мощни данни за намеренията и прогнозни анализи, които помагат да се даде приоритет на високоценните клиенти и да се фокусират по-ефективно усилията в продажбите и маркетинга. Анализите на клиентските профили, видимостта на етапа на покупка и възможностите за сегментиране позволяват по-добро таргетиране и персонализиране. Този инструмент се интегрира добре и с CRM, което прави проследяването на резултатите по-ефективно.

👀 Знаете ли? Според глобално проучване сред над 1200 лидери в областта на обучението и развитието и функционални лидери, едно от най-големите предизвикателства пред лидерството днес е да се развиват лидери, които могат да приемат непрекъснатите промени и да свързват инсайтите, базирани на данни, с резултатите от растежа.

3. ZoomInfo Sales (Най-подходящ за екипи по продажбите, които търсят потенциални клиенти и осъществяват голям обем изходящи обаждания)

чрез ZoomInfo Sales

Искате ли да създадете база данни с акаунти въз основа на вашите идеални клиентски профили (ICP) и да достигнете до подходящите лица, вземащи решения? ZoomInfo Sales, софтуер за проучване на B2B продажби, може да ви помогне да се справите с често срещаните реални предизвикателства при проучването на потенциални клиенти.

Той ви дава достъп до над 70 милиона директни телефонни номера и повече от 174 милиона проверени имейл адреса.

Чрез модулите Engage/Chorus, ZoomInfo Sales записва и транскрибира всяка среща за продажби. След това използва AI, за да проследява рисковете при сключването на сделки (например споменаване на конкурент) или сигнали за покупка (например въпроси за цените).

Освен намерението, базирано на ключови думи, ZoomInfo се отличава с тригерите си, базирани на събития. То предупреждава вашия екип за промени в ICP акаунтите. Например, може да откриете, че дадена компания е събрала 50 милиона долара, наела нов маркетинг директор или добавила продукт на конкурент към своя асортимент. Това позволява на вашия екип да предприеме навременни и подходящи действия.

Най-добрите функции на ZoomInfo Sales

Проектирайте и изпълнявайте мултитъч продажбени цикли по телефон и имейл от един работен поток.

Анализирайте взаимодействията с клиентите, разберете защо сделките се печелят или губят и прогнозирайте бъдещите възможности с помощта на надежден анализ на данните.

Използвайте намерението на купувача, уеб активността, оценката за съвместимост и разширението на ZoomInfo за Chrome, за да идентифицирате и да дадете приоритет на акаунтите, които са най-вероятно да се превърнат в клиенти.

ZoomInfo Ограничения на продажбите

Импортирането на записи в CRM, присвояването им на представители или маркирането на кампании може да се окаже трудоемко и неинтуитивно.

Цени на ZoomInfo Sales

ZoomInfo Professional: Индивидуални цени

Copilot Advanced: Индивидуални цени

Copilot Enterprise: Индивидуални цени

ZoomInfo Продажби – оценки и отзиви

G2: 4,5/5 (8930+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ZoomInfo Sales?

Един потребител на G2 казва:

ZoomInfo подобрява както продажбите, така и маркетинговите ни усилия, като ни предоставя единен източник на контактна информация за търговците на дребно и магазините за хранителни стоки, с които активно търсим да правим бизнес. Програмата е лесна за използване. Използваме ZoomInfo всеки ден и тя се превърна в част от нашия процес. Автоматизацията, която може да се настрои, ни позволява да бъдем информирани за потенциални клиенти преди нашите конкуренти.

4. HubSpot (Най-подходящ за разрастващи се екипи, които използват CRM, маркетинг и продажби в една платформа)

чрез HubSpot

HubSpot е облачна CRM платформа, която централизира маркетинговите, продажбените и клиентските данни, улеснявайки интегрирането на изкуствения интелект в ежедневните работни процеси, свързани с приходите.

С помощта на Smart CRM можете да дефинирате персонализирани обекти, събития, правила за оценяване и изчисления, за да моделирате начина, по който работи вашият бизнес.

Записите се обогатяват автоматично с данни от имейли, обаждания, активност на уебсайта и собствения набор от данни на HubSpot, така че профилите остават актуални без ръчни актуализации.

Освен това можете да задавате въпроси на HubSpot на обикновен език в CRM записи, разговори, документи и свързани източници и да получавате отговори незабавно, без да сменяте инструменти или да чакате отчети.

Най-добрите функции на HubSpot

Комбинирайте данни от първа и трета страна и ги синхронизирайте в цялата си система с двупосочни интеграции в реално време в облачното хранилище и над 100 инструмента.

Използвайте агенти за съдържание, за да създадете висококачествени целеви страници и блогове, а след това комбинирайте всеки ресурс в различни формати, съответстващи на бранда.

Създавайте сложни потоци на обаждания с интерактивни телефонни дървета за гласови отговори и активирайте маршрутизиране и прехвърляне на екипи.

Ограничения на HubSpot

Цените се увеличават бързо с нарастването на базата данни, размера на екипа и нуждите от автоматизация, което превръща платформата в огромна дългосрочна инвестиция.

Цени на HubSpot

Безплатно

Starter: Започва от 20 $/месец на потребител

Професионална версия: Цена от 100 USD/месец на потребител

Enterprise: Цена от 150 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на HubSpot

G2: 4. 4/5 (34 500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot?

Един потребител на G2 казва:

Основното предимство на HubSpot е неговата всеобхватна екосистема „всичко в едно“. Работните процеси за автоматизация са изключително интуитивни, което ни позволява да поддържаме ефективно потенциалните клиенти, без да се налага да се намесваме ръчно през цялото време. Особено ценя колко гладко инструментът за създаване на целеви страници се свързва с нашите анализи, предоставяйки ясна и в реално време перспектива за пътя на нашите клиенти. Той наистина преодолява разликата между нашите маркетингови усилия и резултатите, базирани на данни.

🎥 Бонус: Ако все още се чудите дали да приемете растеж, воден от продукта, или растеж, воден от клиента, това видео е за вас 👇

5. Marketo Engage (Най-подходящ за B2B екипи, управляващи дълги продажбени цикли и сложни кампании)

чрез Marketo Engage

Като лидер в областта на растежа, често ви задават въпроса: „Можем ли да проследим всеки долар, похарчен за маркетинг, до реалните приходи?“ Marketo Engage, платформа за автоматизация на маркетинга, базирана на изкуствен интелект, помага да се преодолеят пропуските в атрибуцията, като същевременно подобрява проследяването на напредъка през дългите цикли на продажбите.

С негова помощ можете да управлявате привличането и поддържането на клиенти в различни канали, да използвате вградени CRM интеграции, за да синхронизирате данните за продажбите и маркетинга, и да развивате предвидими канали за продажби.

За нововъзникващите лидери той предлага водещата в бранша Multi-Touch Attribution (MTA). Тя проследява всеки контакт, от първото анонимно кликване върху реклама до окончателния уебинар преди продажбата, и го свързва с приходите в CRM системата.

За да предотврати отклоняване от бранда и разрастване на еднократни кампании, Marketo предлага и функции за шаблони на програми и клониране. Това означава, че централният екип може да дефинира перфектна програма за уебинари, а регионалните или продуктовите екипи могат да я клонират, променяйки само променливи като дата, лектор или сегмент.

Най-добрите функции на Marketo Engage

Организирайте еднократни и повтарящи се имейл кампании или ги изпращайте въз основа на поведението на клиентите в реално време, промените в аудиторията и актуализациите на вашата CRM система.

Създавайте многоетапни клиентски пътувания от брифинги, текст, изображения или гласови команди, за да намалите значително времето за изграждане на кампании и да ускорите изпълнението на пускането на пазара.

Проследявайте сигналите за висококачествено ангажиране от потенциални клиенти, като гледани видеоклипове или попълнени анкети, и ги използвайте за прецизна сегментация в различните канали.

Ограничения на Marketo Engage

Платформата е оперативно тежка и често изисква специален маркетинг специалист, който да я управлява, което я прави неприложима за по-малките организации.

Цени на Marketo Engage

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Marketo Engage?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Adobe Marketo Engage, е неговата мощност и контрол за автоматизация на B2B маркетинга. Той се справя с комплексното управление на потенциални клиенти, оценяване, проследяване на жизнения цикъл и многоетапно поддържане много по-добре от по-леките инструменти, особено за организации с дълги цикли на продажби и множество точки на контакт. Гъвкавостта на интелигентните списъци, интелигентните кампании и токените позволява да се изгради високо персонализирана автоматизация, като същевременно се запазва нейната мащабируемост.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за маркетингови кампании, които ще оптимизират планирането и изпълнението ви

6. Amplitude AI (Най-подходящ за продуктови екипи, които анализират поведението и подобряват задържането)

чрез Amplitude AI

Amplitude AI е платформа за AI анализи, която ви помага да проследявате, визуализирате и анализирате поведението на потребителите в уеб и мобилни приложения.

Първо извършва семантично търсене в съществуващите табла и документация на вашата компания. Така че, ако например колега вече е създал тази диаграма, тя ви показва неговата, за да гарантира единна версия на истината.

Amplitude ви дава достъп и до агенти за растеж, които действат като ваши дигитални съотборници. Вие поставяте цел (например, увеличаване на задържането на D7 за сегмента „Образование“). Агентът след това автоматично наблюдава поведението, идентифицира точките на триене и предлага конкретни A/B тестове или корекции на функционалностите.

Automated Insights на Amplitude имитира експертен анализатор. Например, ако конверсията на вашата каса спадне с 15%, AI ви предупреждава и също така свързва инструментални повиквания – проверявайки последните функционални флагове, маркетингови кампании и кохорти, специфични за устройствата – за да открие причината.

Най-добрите функции на Amplitude AI

Задавайте въпроси за продукти и данни за растежа на прост език и визуализирайте отговорите незабавно под формата на диаграми и таблици, като премахнете зависимостта от анализатори за ежедневните решения.

Автоматично нормализирайте UTM и референтите в чисти канали, създавайки надеждна основа за анализ на придобиването.

Следете възвръщаемостта на рекламните разходи в Google, Meta и вашия хранилище за данни, за да насочвате преразпределението на бюджета.

Ограничения на Amplitude AI

Някои ценови планове ограничават визуализациите до период от една година, което ограничава възможността да се виждат дългосрочните резултати и многогодишните тенденции с един поглед.

Цени на Amplitude AI

Starter: Безплатно

Плюс: Цена от 61 долара на месец

Растеж: Персонализирани цени

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Amplitude AI

G2: 4,5/5 (над 3100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (65+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Amplitude AI?

Един потребител на G2 казва:

Обичам Amplitude Analytics, защото е супер мощен инструмент, който събира огромно количество данни и ги преобразува в лесни за разбиране табла. Оценявам възможността да видя кои функции конкретни клиенти използват или не използват и да получа обща представа за това как се използва нашият инструмент.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за цифрова визия, които да вдъхновят вашия екип

7. Salesforce (Най-подходящ за големи организации, управляващи сложни работни процеси, свързани с приходите)

чрез Salesforce

Искате ли 360-градусова гледка към пътя на клиента? Помислете за използването на Salesforce, CRM система, базирана в облака.

Когато сигналите за вашия продукт са свързани с Salesforce, той се превръща в система за записване в реално време. Действията на крайния клиент в приложението могат да се отразят в профила му за броени секунди. Това дава на вашия екип, който работи с клиенти, незабавен поглед върху поведението им в реално време.

Това означава, че обхватът може да се определя от това, което току-що се е случило, а не от данните от миналата седмица. Salesforce също използва Einstein AI, за да премине от описателна аналитика (какво се е случило) към прогнозни прозрения (какво ще се случи).

Той идентифицира рисковите сделки, преди да се провалят, и определя печелившите модели на най-успешните служители, които могат да бъдат кодифицирани в целия екип, за да се коригират инициативите за растеж, водени от продуктите.

Освен това, за разлика от обикновените чатботове, Salesforce Agentforce Agents могат да изпълняват задачи в CRM, като квалифициране на потенциален клиент, проучване на финансовите отчети на компанията, актуализиране на етапа на сделката и изготвяне на договор по поръчка.

Най-добрите функции на Salesforce

Безпроблемно включвайте партньори, стартирайте съвместни кампании и управлявайте валутите между партньорите и вашите програми от една единствена система.

Използвайте AI агенти, за да обобщавате автоматично решенията по случаите и да изграждате база от знания, подобрявайки производителността на първа линия от първия ден.

Прехвърлете CRM анализите в Slack, за да намирате, споделяте и обсъждате информация чрез автоматизирани абонаменти и известия в реално време.

Ограничения на Salesforce

Големите имплементации с висока степен на автоматизация на платформата могат да изпитат забавяния или проблеми със стабилността, ако потоците и процесите не са внимателно оптимизирани.

Цени на Salesforce

CRM: Salesforce Starter: 25 USD/месец на потребител Salesforce Pro: 100 USD/месец на потребител

Salesforce Starter: 25 USD/месец на потребител

Salesforce Pro: 100 USD/месец на потребител

Анализи: Tableau: 75+ долара на месец на потребител CRM Analytics: 140+ долара на месец на потребител Revenue Intelligence: 250 долара на месец на потребител

Tableau: 75+ долара на месец на потребител

CRM Analytics: 140+ долара на месец на потребител

Revenue Intelligence: 250 USD/месец на потребител

Einstein: Персонализирани цени

Salesforce Starter: 25 USD/месец на потребител

Salesforce Pro: 100 USD/месец на потребител

Tableau: 75+ долара на месец на потребител

CRM Analytics: 140+ долара на месец на потребител

Revenue Intelligence: 250 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Salesforce

G2: 4,5/5 (над 3800 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (380+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesforce?

Един потребител на G2 казва:

Платформата Salesforce е неразделна част от ежедневната ми работа и ми помага да бъда организиран и ефективен. Ценя способността ѝ да централизира цялата информация за клиентите, което прави управлението на случаите по-лесно и по-управляемо. Харесва ми, че мога да създавам и управлявам заявки от клиенти, което улеснява проследяването и организирането на всичко. Тя ми позволява да приоритизирам задачите, да следя статуса на всеки случай и да поддържам ясна комуникация с клиентите и вътрешните екипи.

Платформата Salesforce е неразделна част от ежедневната ми работа и ми помага да бъда организиран и ефективен. Ценя способността ѝ да централизира цялата информация за клиентите, което прави управлението на случаите по-лесно и по-управляемо. Харесва ми, че мога да създавам и управлявам заявки от клиенти, което улеснява проследяването и организирането на всичко. Тя ми позволява да приоритизирам задачите, да следя статуса на всеки случай и да поддържам ясна комуникация с клиентите и вътрешните екипи.

👀 Знаете ли, че... Концепцията за „вирусност“ е съществувала много преди управлението на социалните медии. В началото на 20-ти век моделите на разпространението на информация от уста на уста са били изучавани заедно с епидемиологията, което е оформило по-късно разбирането на маркетолозите за референтните цикли и мрежовите ефекти.

8. Clay (Най-подходящ за малки GTM екипи, които бързо създават целеви списъци с изходящи контакти)

чрез Clay

Clay е AI платформа за данни за екипи за пускане на пазара (GTM), която ви позволява да обогатите входящите лийдове с над 150 точки данни и интегрирани AI проучвания.

Той използва техника за обогатяване на данни, която последователно запитва няколко доставчици на данни от трети страни. Ако един източник не може да намери потвърден имейл или телефонен номер, Clay автоматично проверява следващия. Това подобрява обхвата и степента на съвпадение в сравнение с инструментите за обогатяване на данни от един източник.

Можете също да инструктирате Clay да посети сайта на всяка компания, да провери страницата „Кариери“, да идентифицира свободните позиции и да обобщи последните продуктови лансирания, използвайки AI уеб скрейпинг и LLM, а след това да използва този контекст, за да генерира персонализирана начална фраза.

Най-добрите функции на Clay

Дефинирайте персонализирани таксономии, нормализирайте полета, като имена на компании и диапазони на приходи, и поддържайте одитни следи за съответствие.

Оборудвайте търговските представители с персонализирани имейли, написани въз основа на AI уеб проучвания, висококачествени телефонни номера и автоматизирана последователност.

Лесно създавайте, тествайте и повтаряйте нови идеи за растеж (като например тригерно базирани инициативи за промяна на работата или събития за финансиране) с помощта на интерфейса, подобен на електронна таблица.

Ограничения на Clay

С толкова много източници на данни и опции за персонализиране, платформата може да се стори прекалено сложна за потребители без технически познания.

Цени на Clay

Безплатно

Стартово ниво: 149 $/месец

Explorer: 349 $/месец

Pro: 800 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Clay

G2: 4,8/5 (над 180 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Clay?

Един потребител на G2 казва:

Много ми харесва интерактивността и лекотата на използване на Clay. Той се интегрира с много от инструментите и източниците, които вече използвам, което го прави удобен за употреба. Много ценя и Sculptor и Sequencer, които са мощни инструменти за експериментиране с изходящи кампании, намиране на сходни контакти и генериране на текстове за достигане до аудиторията.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за стратегия за съдържание, които ще оптимизират вашия план за съдържание

9. Drift (Най-подходящ за B2B екипи, които превръщат посетителите на уебсайта с висока степен на интерес чрез чат)

чрез Drift

Drift е платформа за AI разговорно маркетинг и продажби. Използвайки AI Playbooks, тя може да квалифицира посетителите на уебсайта, да отговаря на често задавани технически въпроси и да насочва или резервира срещи директно в календара на акаунт мениджъра.

Напоследък Drift премина от твърди бутонни ботове към генеративни AI агенти, обучени на базата на голям корпус от B2B разговори. Тези агенти могат да обработват отворени въпроси за ценообразуване, интеграции и сигурност, вместо да принуждават посетителите да използват предварително определени менюта.

На практика това ви позволява да разширите обхвата на продажбите в реално време в различни региони и часови зони, без да разширявате екипа си на първа линия, което е полезно, когато се опитвате да създадете екип за растеж, без да увеличавате незабавно броя на служителите.

Най-добрите функции на Drift

Пренасочва високоценни или съвпадащи с ICP потенциални клиенти от статични форми към чат в реално време или вградени потоци за планиране.

Обединете всички LinkedIn теми в един табло, за да можете да проверявате качеството на разговорите и скоростта на отговорите в целия екип.

Анализирайте всяка сделка в процес на реализация, за да откриете рисковете, динамиката и най-добрите следващи действия, превръщайки процеса в жива точка за изпълнение за вашия екип.

Ограничения на Drift

Мултисистемните интеграции и персонализираните имплементации на платформата могат да станат сложни и да изискват специализирани познания.

Цени на Drift

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Drift

G2: 4. 4/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 190 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Drift?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ценя в Drift, е способността му да превръща чатовете на уебсайта в незабавни възможности за продажби. Платформата ефективно пренасочва сложните запитвания на клиенти към подходящия представител, позволява незабавно планиране на срещи и се интегрира безпроблемно с маркетингови инструменти като HubSpot, Salesforce и Adobe Marketo. Drift е особено подходящ за B2B SaaS компании, които целят да ускорят своя процес на продажби.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за стратегическо планиране в ClickUp, Word и Excel

10. Dynamic Yield (Най-подходящ за екипи, които персонализират преживяванията в уеб, приложения и търговия)

чрез Dynamic Yield

Как да гарантирате, че всеки клиент получава подходящото преживяване в подходящия момент, независимо къде взаимодейства с вас? Използвайте Dynamic Yield, платформа за персонализация и оптимизация на преживяването с изкуствен интелект.

С Experience OS можете алгоритмично да съпоставяте преживяванията с намеренията на потребителите и да предвиждате следващите им действия, което го прави силно допълнение към софтуера за стратегическо планиране, използван за растеж, основан на преживявания.

Dynamic Yield непрекъснато тества, учи и се адаптира, което ви позволява да преминете от статични сегменти към вземане на решения за всеки потребител в различните канали.

Това гарантира, че ако например даден потребител види оферта за 20% отстъпка за ботуши на вашия уебсайт, 5 минути по-късно в имейла си няма да види оферта за 10% отстъпка за палта. Dynamic Yield синхронизира преживяването в уеб, мобилни приложения, имейл дрипове и дори киоски или POS системи.

Освен това, гъвкавата му архитектура на данни и отвореният API позволяват интегрирането му с CMS платформи, системи за електронна търговия, DMP, AI маркетингови инструменти, мениджъри на тагове и аналитични стекове.

Най-добрите функции на Dynamic Yield

Достъп до десетки усъвършенствани стратегии, от AffinityML до геобазирано прогнозно таргетиране, и ги подсилете с контекстуални, CRM, лоялностни и данни от магазина, за да предоставите по-печеливши препоръки.

Създавайте експерименти и оптимизирайте преживяванията за всяка аудитория с редактора „What You See Is What You Get” (Това, което виждате, е това, което получавате) без помощта на дизайнери или разработчици.

Изберете подходящия KPI за всяка кампания за персонализация и експериментиране, за да сте сигурни, че оптимизирате към правилните цели.

Ограничения на Dynamic Yield

Въпреки че са „без код“, напредналите случаи на употреба и A/B тестовете все още изискват персонализирано разработване, което създава постоянна зависимост от инженерните екипи.

Ценообразуване на Dynamic Yield

Персонализирани цени

Динамични оценки и рецензии на Yield

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Dynamic Yield?

Един потребител на G2 казва:

Dynamic Yield е най-добрата в своя клас платформа за персонализация, която значително разшири нашите усилия за персонализация в множество марки. Нейните надеждни инструменти за сегментиране и таргетиране ни позволяват да реализираме ефективни, базирани на данни кампании в уеб, мобилни устройства и имейл, създавайки безпроблемно омниканално преживяване.

Доведете стратегията си за растеж до край с ClickUp

Повечето AI инструменти за лидерство в растежа са до вашата работа. Converged AI Workspace на ClickUp работи вътре в нея.

ClickUp комбинира AI с текущи проекти, задачи, документи, разговори и графици в една система. Това означава, че AI разбира не само какво искате, но и какво вече се случва, какво е блокирано и какво трябва да се направи след това.

Предимството идва от Convergence:

Контекстът е там, където се извършва работата, а не в копирани подсказки.

Собствеността и сроковете добавят отговорност

Вашите AI съотборници, Super Agents, вършат тежка работа за вас.

Готови ли сте да разгледате възможностите на конвергентното AI работно пространство? Регистрирайте се безплатно в ClickUp.