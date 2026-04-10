10-те най-добри софтуера за управление на жизнения цикъл на абонаментите през [година]

Постоянните приходи звучат като мечта, докато не осъзнаете колко сложно е да управлявате стотици абонаменти без подходящата система. Броят на софтуерните компании, предлагащи услуги на базата на потребление, се е удвоил от 2015 г. насам, което добавя сложност към фактурирането, за която по-простите инструменти не са създадени.

Това ръководство разглежда най-добрите варианти за софтуер за управление на жизнения цикъл на абонаментите и какво да търсите, преди да се ангажирате. То също така ви показва как инструменти като ClickUp свързват работните процеси по фактуриране с по-широкото пътуване на клиента, за да можете да се възползвате от всяка възможност за подновяване. 👀

Софтуер за управление на жизнения цикъл на абонаментите на един поглед

Име на инструмента Най-подходящ за Най-добри функции Цени ClickUp Екипи от всякакъв размер, управляващи абонаментните операции и работните процеси с клиенти ClickUp Dashboards за проследяване на показателите за подновяване, ClickUp Automations за тригери на жизнения цикъл, ClickUp Brain за анализи, базирани на изкуствен интелект Безплатен завинаги; налични са персонализации за предприятия Chargebee Големи B2B SaaS компании със сложни нужди по отношение на фактурирането Отчитане на приходи, управление на напомнянията за плащане, анализи на абонаментите Започнете безплатно; Платени планове от 7188 $/година Stripe Billing Екипи в предприятия, които поставят разработчиците на първо място и се нуждаят от гъвкави API Интелигентни повторения, портал за фактуриране, фактуриране на базата на използване Индивидуални цени Zuora Мащабни предприятия, предлагащи абонаментни услуги Автоматизация на процеса от офертата до плащането, поддръжка на множество юридически лица, CPQ интеграция Индивидуално ценообразуване Maxio Средни и големи B2B SaaS компании, които се нуждаят от хармонизиране на финансовите операции SaaS показатели, съответствие с ASC 606, автоматизация на фактурирането Индивидуално ценообразуване Recurly Средни и големи абонаментни бизнеси, фокусирани върху намаляване на отпадането на клиенти Интелигентна логика за повторен опит, управление на абонати, анализи Индивидуално ценообразуване Zoho Billing Малки предприятия в екосистемата на Zoho Поддръжка на различни валути, интеграция с платежни портали, клиентски портал Платените планове започват от 29 $/организация на месец Paddle Малки и средни SaaS компании, които търсят услуги за търговец по записи Спазване на данъчните изисквания, оптимизация на процеса на плащане, управление на абонаментите Ценообразуване на базата на реално ползване Agentforce Управление на приходите Големи предприятия с вече направени инвестиции в Salesforce CPQ, фактуриране, управление на жизнения цикъл на приходите Платените планове започват от 150 долара на потребител на месец (фактурират се ежегодно) FastSpring Глобални софтуерни компании, продаващи дигитални продукти Пълно обслужване за електронна търговия, обработка на данъци, локализирана каса Индивидуално ценообразуване

Как правим преглед на софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как правим преглед на софтуера в ClickUp.

Какво представлява софтуерът за управление на жизнения цикъл на абонаментите?

Софтуерът за управление на жизнения цикъл на абонаментите е категория инструменти, които помагат на бизнеса да управлява всеки етап от абонаментния път на клиента – от първоначалната регистрация и въвеждане през подновявания, ъпгрейди, даунгрейди и евентуално прекратяване или възвръщане на клиента.

Това е оперативната основа за всяка компания с периодични приходи. Независимо дали управлявате SaaS продукт, услуга за членство или B2B платформа с годишни договори, в даден момент ще се нуждаете от този софтуер.

Без специално управление на абонаментите екипите често се налага да се справят с таблици, разкъсани системи за фактуриране и ръчно проследяване на подновяванията. Това създава изолирани масиви от фрагментирани данни за клиентите.

Не можете да откриете рисковете от отпадане на клиенти или възможностите за допълнителни продажби, когато датите за подновяване са в един списък, историята на фактурирането – в друг, а бележките за клиентите – в пощенската кутия на някого.

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите в областта на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без единна система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Какво да търсите в софтуера за управление на жизнения цикъл на абонаментите

Повечето екипи избират софтуер за фактуриране на абонаменти само въз основа на функциите за плащане и по-късно съжаляват за това. Подходящата платформа за управление на абонаменти предлага прозрачност по отношение на цялото пътуване на клиента — не само по отношение на фактурирането.

Платформата ви трябва да се свързва и с вашия CRM, счетоводния софтуер и инструментите, които екипът ви за успех на клиентите вече използва. Когато тези системи не комуникират помежду си, някой трябва да съгласува данните ръчно. Именно там се промъкват грешките и пропуснатите подновявания.

Ето основните функции, които трябва да оцените:

Автоматизирано фактуриране: Оправя пропорционалното разпределение (коригиране на таксите при промени в плана по време на цикъла) и Оправя пропорционалното разпределение (коригиране на таксите при промени в плана по време на цикъла) и сложни ценови модели без ръчна работа

Управление на напомните: Предлага интелигентна логика за повторен опит, която възстановява неуспешните плащания, преди те да се превърнат в Предлага интелигентна логика за повторен опит, която възстановява неуспешните плащания, преди те да се превърнат в загубени клиенти

Съответствие с изискванията за признаване на приходите: Поддържа счетоводните стандарти ASC 606 и IFRS 15, което е особено важно за B2B SaaS

Анализ на абонаментите: Позволява преглед в реално време на MRR, процента на отпадане, стойността за целия жизнен цикъл и Позволява преглед в реално време на MRR, процента на отпадане, стойността за целия жизнен цикъл и кохортен анализ

Портали за самообслужване на клиенти: Позволяват на клиентите сами да управляват промените в плановете и начините на плащане, което намалява натоварването на отдела за поддръжка

Автоматизация на работния процес: Задействайте напомняния за подновяване , подкани за ъпгрейд или предупреждения за рискови акаунти въз основа на събития от жизнения цикъл

📮ClickUp Insight: 21% от хората казват, че повече от 80% от работния им ден прекарват в повтарящи се задачи. А други 20% казват, че повтарящите се задачи отнемат поне 40% от деня им. Това е почти половината от работната седмица (41%), посветена на задачи, които не изискват много стратегическо мислене или креативност (като имейли за проследяване 👀). AI агентите на ClickUp помагат да се премахне тази монотонна работа. Помислете за създаване на задачи, напомняния, актуализации, бележки от срещи, изготвяне на имейли и дори създаване на цялостни работни процеси! Всичко това (и още много други неща) може да бъде автоматизирано за нула време с ClickUp, вашето универсално приложение за работа. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на служител, използвайки автоматизациите на ClickUp — което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

Топ 10 софтуери за управление на жизнения цикъл на абонаментите

1. ClickUp

Обединете проектите, задачите, документацията и комуникацията си в конвергентното AI работно пространство на ClickUp

Управлението на жизнения цикъл на абонаментите не се свежда само до фактурирането. То включва и координирането на работните процеси, прехвърлянията и точките на контакт с клиентите, които определят дали даден клиент ще поднови абонамента си или ще го прекрати.

С ClickUp екипите, отговарящи за абонаментите, могат да проследяват всеки клиент през различните етапи от жизнения цикъл, да автоматизират работните процеси по подновяване и да поддържат пълна информация за всеки акаунт — без да се налага да превключват между несвързани инструменти.

Проследявайте всеки етап от жизнения цикъл с данни в реално време

Следете аналитичните данни за абонаментите с таблата на ClickUp

Създавайте изгледи в реално време на процесите по подновяване, рисковите акаунти и показателите за приходите с таблата на ClickUp.

Те черпят информация от същото работно пространство, където се намират задачите и комуникациите с клиентите. Това елиминира разпръскването на контекста, което се случва, когато данните за фактуриране се намират в една система, бележките за клиентите – в друга, а задачите за подновяване – някъде в електронна таблица.

Чрез използването на персонализирани карти можете да проследявате общите си периодични приходи, предстоящи дати за подновяване и рискове от отпадане на клиенти. Независимо дали се нуждаете от кръгова диаграма, за да разделите подновяванията по региони, или от „карта за изчисления“, за да проследявате годишната стойност на договора (ACV), таблата за управление превръщат необработените данни във визуална пътна карта.

Извличайте информация от цялото си работно пространство с помощта на изкуствен интелект

Направете цялото си работно пространство достъпно за търсене с ClickUp Brain

Идентифицирайте модели в поведението на клиентите, които могат да сигнализират за риск от отпадане или възможност за разширяване, с помощта на изкуствения интелект на ClickUp Brain.

ClickUp Brain разполага с контекста на данните за вашите абонаменти, както и с протоколи от срещи с клиенти и други инструменти, интегрирани във вашето работно пространство. Той може незабавно да обобщи сложни договорни условия, да идентифицира „заседнали“ задачи за подновяване и да предостави прогнозни анализи.

Въпроси като „Кои подновявания са предвидени за следващия месец?“ или „Обобщете историята на преговорите с клиент А“ спестяват часове ръчно търсене.

Направете още една крачка напред с ClickUp Super Agents – сътрудници, задвижвани от изкуствен интелект, които не само извеждат на преден план важни данни, но и действат въз основа на тях. За разлика от статичните автоматизации, Super Agents разсъждават чрез многоетапни работни потоци, използвайки контекста на работната среда в реално време, така че се адаптират при промяна на данните за абонаментите ви.

Създайте супер агент, който самостоятелно:

Следи ежедневно процеса на подновяване

Маркирайте акаунти, показващи признаци за отпадане

Създайте персонализирани съобщения за вашите мениджъри на клиентски сметки

🦸🏻‍♀️ Стартирайте Subscription Management Agent, който улавя събитията, влияещи върху приходите, в реално време и задейства подходящата реакция. Проследявайте целия цикъл на всеки абонамент с Subscription Management Agent

Намалете ръчните задачи, които отнемат от капацитета на екипа

Освободете екипа си от повтаряща се работа с помощта на ClickUp Automations

Справяйте се с повтарящите се задачи по управление на жизнения цикъл с ClickUp Automations. Използвайки работни потоци от типа „ако това, тогава онова“, можете да автоматизирате:

Създаване на задачи за подновяване 90 дни преди изтичане на договора

Уведомяване на мениджърите на клиентски профили при спад в използването

Преминаване на акаунтите през етапите на процеса въз основа на събития, свързани с фактурирането, на интегрирани платформи

Когато клиентът навлезе в определен етап, автоматизациите могат да създават задачи за последващи действия, да изпращат известия на съответните членове на екипа, да актуализират потребителските полета в ClickUp или да преместват елементи по вашия работен процес.

Най-добрите функции на ClickUp

Табла за управление в ClickUp: Проследявайте показателите за абонаментите заедно с оперативните данни чрез персонализирани табла за управление. За разлика от самостоятелните инструменти за анализ, тези табла се намират там, където вашият екип вече управлява работните процеси, свързани с клиентите

ClickUp Automations: Изпълнявайте работни потоци, задействани от жизнения цикъл, без ръчна намеса. Това гарантира безпроблемното функциониране на операциите по абонаментите, дори когато клиентската ви база се разраства

ClickUp Brain: Задавайте въпроси относно клиентските профили, получавайте обобщения за последните дейности или изготвяйте съобщения за подновяване въз основа на историята на профила с помощта на изкуствен интелект, който разбира контекста на вашата работна среда

Полетата за персонализиране в ClickUp: Записвайте данни, специфични за абонаментите, като стойност на договора, дата на подновяване, ниво на абонамента и честота на фактуриране, директно в задачите и записите на клиентите. Филтрирайте и сортирайте изгледите по тези полета, за да сегментирате бързо клиентската си база

ClickUp Forms: Оптимизирайте заявките на клиентите, обратната връзка и проблемите с поддръжката с персонализирани Оптимизирайте заявките на клиентите, обратната връзка и проблемите с поддръжката с персонализирани формуляри на ClickUp . Формулярите автоматично създават задачи с подходящите отговорници и данни от персонализирани полета, така че нищо да не бъде пропуснато

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Унифицираното работно пространство елиминира разпръскването на контекста: Вместо да преминават между платформа за фактуриране, CRM, инструмент за управление на проекти и електронни таблици, екипите могат да управляват операциите по абонаментите на едно място

Висока степен на персонализация за работни процеси, свързани с абонаментите: Комбинацията от персонализирани полета, изгледи и автоматизации в ClickUp позволява на екипите да създават процеси за управление на абонаментите, които съответстват на начина, по който те действително работят — а не на това, как според една твърда платформа за фактуриране те би трябвало да работят

AI възможности, които разбират контекста на вашия бизнес: Извличайте информация от цялото си работно пространство с ClickUp Brain за бързи отговори и Super Agents за автономни, многоетапни работни потоци, които поддържат операциите по подновяване на абонаментите на заден план. Това е наистина полезно за екипите, работещи с абонаменти, които се нуждаят от бързи отговори относно клиентските профили или помощ при изготвянето на съобщения

Недостатъци:

Крива на обучение за екипи, които за първи път работят с персонализирани работни платформи

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 11 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 отбелязва:

Използвам ClickUp и го намирам за наистина полезен. Има много полезни функции и е лесно да следиш възложените задачи. Харесва ми, че всичко – задачи, актуализации и чат – е достъпно на едно място, така че няма нужда да превключваш между инструменти. Това прави управлението на работата много по-просто и по-организирано. Като цяло, той е лесен за използване и работи добре за ежедневно проследяване на задачите.

Използвам ClickUp и го намирам за наистина полезен. Има много полезни функции и е лесно да следиш възложените задачи. Харесва ми, че всичко – задачи, актуализации и чат – е достъпно на едно място, така че няма нужда да превключваш между инструменти. Това прави управлението на работата много по-просто и по-организирано. Като цяло, той е лесен за използване и работи добре за ежедневно проследяване на задачите.

2. Chargebee

чрез Chargebee

Chargebee е платформа за управление на абонаменти за B2B SaaS компании със сложни изисквания за фактуриране.

Платформата управлява целия цикъл от офертата до плащането, от първоначалното ценообразуване и офертиране до фактуриране, признаване на приходи и управление на подновяването. Тя може да се справи със сложността на фактурирането при ценообразуване на базата на използване, хибридни модели, фактуриране в различни валути и сложни сценарии за пропорционално разпределение.

Системата за управление на напомнителните писма на Chargebee използва машинно обучение, за да оптимизира времето за повторен опит при неуспешни плащания, възстановявайки приходи, които иначе биха били загубени. Тя също така предоставя анализи на абонаментите, които надхвърлят основното проследяване на MRR.

Най-добрите функции на Chargebee

Автоматизация на признаването на приходите: Осигурете автоматично съответствие с ASC 606 и IFRS 15, като генерирате счетоводните записвания и отчетите, от които финансовите екипи се нуждаят за точно отчитане на приходите

Управление на напомнителните писма с интелигентни повторения: Използвайте алгоритми за машинно обучение, за да анализирате моделите на неуспешни плащания и да оптимизирате времето за повторение, с цел да увеличите максимално процента на възстановяване

Анализ и отчети за абонаментите: Проследявайте MRR, ARR, отпадането на клиенти, стойността за целия жизнен цикъл и други ключови показатели за абонаментите. Анализът на кохортите помага на екипите да разберат как се представят различните клиентски сегменти във времето

Предимства и недостатъци на Chargebee

Предимства:

Справя се добре със сложни сценарии за B2B фактуриране

Силни възможности за признаване на приходи

Обширна екосистема за интеграция

Недостатъци:

Внедряването може да бъде сложно за фирми с уникални изисквания за фактуриране

Персонализирането на отчетите има ограничения за някои по-сложни случаи на употреба

Времето за отговор на обслужването на клиенти може да варира

Цени на Chargebee

За начинаещи: Безплатен

Производителност: Цени от 7188 $/година

Enterprise: Цени по договаряне

Оценки и рецензии за Chargebee

G2: 4,4/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Chargebee?

Един потребител на G2 отбелязва: Това, което най-много ми харесва в Chargebee, е, че улеснява значително фактурирането на абонаментите и управлението на клиентите. Помага да се поддържа всичко организирано на едно място, спестява време и намалява ръчната работа. Платформата е и лесна за ползване, така че е по-лесно да се проследяват плащанията, фактурите и промените в абонаментите без прекалено много объркване.

Един потребител на G2 отбелязва:

Това, което най-много ми харесва в Chargebee, е, че улеснява значително фактурирането на абонаментите и управлението на клиентите. Помага да се поддържа всичко организирано на едно място, спестява време и намалява ръчната работа. Платформата е и лесна за ползване, така че е по-лесно да се проследяват плащанията, фактурите и промените в абонаментите без прекалено много объркване.

Това, което най-много ми харесва в Chargebee, е, че улеснява значително фактурирането на абонаментите и управлението на клиентите. Помага да се поддържа всичко организирано на едно място, спестява време и намалява ръчната работа. Платформата е и лесна за ползване, така че е по-лесно да се проследяват плащанията, фактурите и промените в абонаментите без прекалено много объркване.

3. Stripe Billing

чрез Stripe

Stripe Billing разширява платежната инфраструктура на Stripe в областта на управлението на абонаментите, предлагайки подход, ориентиран към разработчиците, за генериране на периодични приходи. Неговите API-та могат да се справят с практически всеки сценарий за фактуриране – от прости месечни абонаменти до сложни модели за измерване на потреблението.

Функцията за интелигентни повторения на платформата използва машинно обучение, базирано на огромния набор от данни за плащания на Stripe, за да оптимизира времето за повторения при неуспешни плащания. Порталът за фактуриране на клиенти позволява на абонатите да управляват свои методи на плащане, да преглеждат фактури и да актуализират абонаментите си, без да се налага намеса от страна на поддръжката.

Stripe Billing работи най-добре за компании, които вече използват Stripe за плащания, или за такива с екипи за разработка, способни да създават персонализирани интеграции.

Най-добрите функции на Stripe Billing

Интелигентни повторения, задвижвани от мрежова интелигентност: Логиката за повторения на Stripe се учи от моделите на плащане в цялата си мрежа, като оптимизира времето за максимално успешно възстановяване на плащанията. Този подход на машинно обучение се адаптира автоматично, без да се налага ръчна конфигурация

Гъвкаво фактуриране на базата на използването: Измервайте използването от клиентите и фактурирайте съответно с API-та, които поддържат сложни ценови модели. Независимо дали таксувате за API-извикване, за лиценз или за гигабайт, Stripe Billing може да се справи с изчисленията и фактурирането

Портал за фактуриране на клиенти: Хостиран портал, където клиентите могат да актуализират начините на плащане, да преглеждат историята на фактурирането и да управляват абонаментите си. Тази възможност за самообслужване намалява броя на заявките за поддръжка и подобрява клиентското преживяване

Предимства и недостатъци на Stripe Billing

Предимства:

Ненадмината гъвкавост на API за разработчици

Възстановяване на плащания чрез мрежата

Безпроблемна интеграция с плащанията чрез Stripe

Недостатъци:

Изисква ресурси за разработка за внедряване и персонализиране

По-малко подходящ за нетехнически екипи, които се нуждаят от готови за употреба функции

Отчитането на приходите и разширените анализи изискват допълнителни инструменти

Цени на Stripe Billing

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Stripe Billing

G2: 4,4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Stripe Billing?

Един потребител на G2 отбелязва: Това, което най-много ми харесва в Stripe Billing, е безпроблемната автоматизация на периодичните плащания и лесната интеграция с други платформи, което намалява ръчната работа

Един потребител на G2 отбелязва:

Това, което най-много ми харесва в Stripe Billing, е безпроблемната автоматизация на периодичните плащания и лесната интеграция с други платформи, което намалява ръчната работа

Това, което най-много ми харесва в Stripe Billing, е безпроблемната автоматизация на периодичните плащания и лесната интеграция с други платформи, което намалява ръчната работа

4. Zuora

чрез Zuora

Zuora предлага на компаниите, работещи с корпоративни абонаменти, цялостен пакет, който обхваща целия цикъл от офертата до приходите.

Платформата се справя със сложни сценарии, като например фактуриране на множество юридически лица в рамките на дъщерни дружества, сложни изменения в договорите и признаване на приходи съгласно няколко счетоводни стандарта едновременно.

За големи организации с утвърден бизнес с абонаменти Zuora предоставя възможностите за управление, одитни следи и съответствие, от които се нуждаят финансовите и правните екипи. Функционалността CPQ (конфигуриране-цена-оферта) на платформата се интегрира с Salesforce и други CRM системи, което позволява на екипите по продажбите да изготвят сложни оферти, които се прехвърлят директно към фактурирането без ръчно прехвърляне.

Аналитичните възможности на Zuora включват табла с показатели за абонаментите, кохортен анализ и моделиране на прогнозите за отпадане на клиенти.

Най-добрите функции на Zuora

Поддръжка на множество юридически лица и валути: Управлявайте абонаментите в глобалните дъщерни дружества с различни валути, данъчни изисквания и счетоводни стандарти. Тази корпоративна функционалност елиминира необходимостта от отделни системи за фактуриране във всеки регион

Автоматизация на процеса от оферта до плащане: Офертите за продажби се прехвърлят директно към фактурирането и признаването на приходите без ръчно въвеждане на данни. Измененията в договорите, подновяванията и ъпгрейдите се обработват систематично, а не чрез временни решения в електронни таблици

Разширено признаване на приходи: Zuora Revenue (отделен продукт) осигурява пълно съответствие с ASC 606 и IFRS 15 чрез автоматизирани счетоводни записвания и отчети, готови за одит

Предимства и недостатъци на Zuora

Предимства:

Създаден за сложността на корпоративната среда

Силна интеграция със Salesforce

Изчерпателни одитни следи

Недостатъци:

Сроковете за внедряване могат да се удължат до няколко месеца

Общите разходи за собственост са значителни

Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с по-новите платформи

Цени на Zuora

Индивидуални цени

Оценки и ревюта за Zuora

G2: 3,9/5 (над 300 отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zuora?

Един потребител на G2 отбелязва: Zuora осигурява голяма гъвкавост при управлението на фактурирането на абонаментите и признаването на приходите. Функциите за автоматизация намаляват ръчната работа, а платформата се мащабира добре с разрастването на бизнеса. Особено ми харесва колко лесно могат да се конфигурират различни ценови модели, което помага за адаптиране към променящите се нужди на клиентите. Отчетите и таблата за управление също осигуряват добра видимост на финансовите резултати.

Един потребител на G2 отбелязва:

Zuora осигурява голяма гъвкавост при управлението на фактурирането на абонаментите и признаването на приходите. Функциите за автоматизация намаляват ръчната работа, а платформата се мащабира добре с разрастването на бизнеса. Особено ми харесва колко лесно могат да се конфигурират различни ценови модели, което помага за адаптиране към променящите се нужди на клиентите. Отчетите и таблата за управление също осигуряват добра видимост на финансовите резултати.

Zuora осигурява голяма гъвкавост при управлението на фактурирането на абонаментите и признаването на приходите. Функциите за автоматизация намаляват ръчната работа, а платформата се мащабира добре с разрастването на бизнеса. Особено ми харесва колко лесно могат да се конфигурират различни ценови модели, което помага за адаптиране към променящите се нужди на клиентите. Отчетите и таблата за управление също осигуряват добра видимост на финансовите резултати.

5. Maxio

чрез Maxio

Maxio, създаден в резултат на сливането на Chargify и SaaSOptics, предоставя на B2B SaaS компаниите фактуриране на абонаменти с възможности за финансови операции.

За финансовите екипи на SaaS компаниите Maxio предоставя важните аналитични данни за абонаментите: промени в MRR, задържане на кохорти, приходи от разширяване и свиване, както и стойност на клиента за целия му жизнен цикъл. Тези показатели се изчисляват автоматично въз основа на данните за фактуриране, което елиминира необходимостта от ръчен анализ на таблици.

Функциите за съответствие с ASC 606 на платформата се справят със сложността при признаването на приходите, с която се сблъскват абонаментните бизнеси.

Функциите за фактуриране на Maxio поддържат ценовите модели, които са обичайни в B2B SaaS: подход на базата на брой потребители, на базата на използване, на нива и хибриден подход.

Най-добрите функции на Maxio

Вградени SaaS показатели: MRR, ARR, отпадане на клиенти, приходи от разширяване и други ключови показатели се изчисляват автоматично въз основа на вашите данни за фактуриране. Финансовите екипи получават точни цифри, без да се налага да поддържат отделни модели в електронни таблици

Признаване на приходи съгласно ASC 606: Автоматизирано спазване на счетоводните стандарти, включително обработка на промени в договорите и променливо възнаграждение

Гъвкавост при фактурирането на абонаментите: Поддържа модели на ценообразуване на базата на брой потребители, на базата на използване и хибридни модели, които са често срещани в B2B SaaS

Предимства и недостатъци на Maxio

Предимства:

Създаден специално за B2B SaaS

Надеждни показатели и анализи за финансовите екипи

Солидни възможности за признаване на приходи

Недостатъци:

Интерфейсът може да изглежда несъгласуван поради сливането на два продукта

Някои функции изискват преминаване между различни модули

По-малка компания в сравнение с някои конкуренти

Цени на Maxio

Индивидуално ценообразуване

Оценки и отзиви за Maxio

G2: 4,3/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за Maxio?

Един потребител на G2 отбелязва: Използвам Maxio, за да следя всички фактури и подробности за абонаментите на клиентите си. Това, което най-много ми харесва в Maxio, е лекотата, с която мога да намеря фактура или абонамент за подзадача, докато разговарям с клиент по телефона. Мога да прегледам фактура бързо, за около две минути, и лесно да получа достъп до контактната информация. Платформата е наистина лесна за използване. Първоначалната настройка беше много лесна за мен и още от първия ден имах достъп до Maxio и можех да преглеждам абонаменти и фактури.

Един потребител на G2 отбелязва:

Използвам Maxio, за да следя всички фактури и подробности за абонаментите на клиентите си. Това, което най-много ми харесва в Maxio, е лекотата, с която мога да намеря фактура или абонамент за подзадача, докато разговарям с клиент по телефона. Мога да прегледам фактура бързо, за около две минути, и лесно да получа достъп до контактната информация. Платформата е наистина лесна за използване. Първоначалната настройка беше много лесна за мен и още от първия ден имах достъп до Maxio и можех да преглеждам абонаменти и фактури.

Използвам Maxio, за да следя всички фактури и подробности за абонаментите на клиентите си. Това, което най-много ми харесва в Maxio, е лекотата, с която мога да намеря фактура или абонамент за подзадача, докато разговарям с клиент по телефона. Мога да прегледам фактура бързо, за около две минути, и лесно да получа достъп до контактната информация. Платформата е наистина лесна за използване. Първоначалната настройка беше много лесна за мен и още от първия ден имах достъп до Maxio и можех да преглеждам абонаменти и фактури.

6. Recurly

чрез Recurly

Recurly се фокусира основно върху задържането на абонатите, като позиционира платформата си около намаляването както на доброволното, така и на принудителното отпадане.

Интелигентната логика за повторен опит и функциите за управление на отказите на платформата възстановяват неуспешните плащания, преди те да доведат до загуба на клиенти. За бизнеса с абонаменти, където дори малки подобрения в задържането на клиентите оказват значително влияние върху приходите, този фокус върху намаляването на отпадането е изключително важен.

Recurly се справя добре със стандартните сценарии за фактуриране на абонаменти: периодични такси, еднократни такси, компоненти, базирани на използване, и промени в плановете. Интерфейсът за управление на абонатите предоставя на екипите видимост върху индивидуалните клиентски профили, включително история на фактуриране, промени в плановете и регистри на комуникациите.

Той се интегрира с основните платежни портали и предлага хоствана страница за плащания за компании, които не желаят да се занимават директно със спазването на стандарта PCI.

Най-добрите функции на Recurly

Интелигентна логика за повторен опит: Машинното обучение оптимизира времето и подхода за повторен опит при неуспешни плащания, като максимизира процента на възстановяване. Системата се адаптира въз основа на моделите на плащане и причините за отказ

Управление на отказите: Освен повторни опити, Recurly предоставя инструменти за актуализиране на изтекли карти, обработка на временни откази и комуникация с клиентите относно проблеми с плащанията

Управление на абонатите: Единен изглед на историята на абонамента, събитията по фактуриране и комуникациите за всеки клиент. Екипите за поддръжка могат бързо да разберат състоянието на акаунта и да предприемат действия

Предимства и недостатъци на Recurly

Предимства:

Силен фокус върху задържането на клиентите и събирането на плащанията

Добър баланс между функции и използваемост

Стабилни възможности за интеграция с основните платежни портали

Недостатъци:

Разширените анализи и отчети имат ограничения

Някои персонализации изискват участието на разработчици

Функциите за корпоративни клиенти може да изискват планове от по-висок клас

Цени на Recurly

Индивидуално ценообразуване

Оценки и отзиви за Recurly

G2: 4,0/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Recurly?

Един потребител на G2 отбелязва: Оценявам факта, че Recurly предоставя единен източник на информация за управление на абонаментите, което е изключително полезно за нашите бизнес операции. Обичам възможността да свържа всеки доставчик на платежни услуги с минимални усилия, което говори много за неговата гъвкавост.

Един потребител на G2 отбелязва:

Оценявам факта, че Recurly предоставя единен източник на информация за управление на абонаментите, което е изключително полезно за нашите бизнес операции. Обичам възможността да свържа всеки доставчик на платежни услуги с минимални усилия, което говори много за неговата гъвкавост.

Оценявам факта, че Recurly предоставя единен източник на информация за управление на абонаментите, което е изключително полезно за нашите бизнес операции. Обичам възможността да свържа всеки доставчик на платежни услуги с минимални усилия, което говори много за неговата гъвкавост.

7. Zoho Billing

чрез Zoho

Zoho Billing, по-рано Zoho Subscriptions, предлага управление на абонаментите като част от по-широката екосистема на Zoho. За фирми, които вече използват Zoho CRM, Zoho Books или други приложения на Zoho, вградената интеграция осигурява единно изживяване.

Платформата поддържа стандартни сценарии за фактуриране на абонаменти: периодични фактури, множество цикли на фактуриране и основни такси, базирани на използването. Клиентският портал на Zoho Billing позволява на клиентите да преглеждат фактури, да актуализират начините на плащане и да управляват своите абонаменти. Поддръжката на множество валути прави платформата подходяща за фирми с международни клиенти.

Zoho Billing работи добре за малки и средни предприятия с прости модели на абонамент.

Най-добрите функции на Zoho Billing

Вградена интеграция с екосистемата на Zoho: Безпроблемна връзка с Zoho CRM, Zoho Books и други приложения на Zoho. Данните за клиентите, фактурите и счетоводните записи се синхронизират автоматично

Фактуриране в различни валути: Поддръжка на фактуриране на клиентите в тяхната местна валута с автоматично обработване на обменните курсове

Портал за самообслужване на клиенти: Клиентите могат да преглеждат фактури, да актуализират платежната си информация и да управляват абонаментите си, без да се свързват с отдела за поддръжка

Предимства и недостатъци на Zoho Billing

Предимства:

Отлична стойност за съществуващите потребители на Zoho

Прост за стандартни сценарии на фактуриране

Достъпни цени в сравнение със самостоятелните платформи

Недостатъци:

Ограничени възможности за сложно фактуриране

Основни функции за признаване на приходи

Разширените функции може да изискват планове на Zoho от по-висок ниво

Цени на Zoho Billing

Стандартен: 29 $ на организация/месец

Премиум: 69 $ на организация/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Zoho Billing

G2: 4,4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Billing?

Един потребител на G2 отбелязва: Това ми улеснява събирането на плащания от потенциални клиенти. Харесва ми историята, която може да се види в раздела за всеки потребител, както и възможностите за персонализиране.

Един потребител на G2 отбелязва:

Това ми улеснява събирането на плащания от потенциални клиенти. Харесва ми историята, която може да се види в раздела за всеки потребител, както и възможностите за персонализиране.

Това ми улеснява събирането на плащания от потенциални клиенти. Харесва ми историята, която може да се види в раздела за всеки потребител, както и възможностите за персонализиране.

8. Paddle

чрез Paddle

Paddle действа като търговец по записите, което означава, че се занимава с обработката на плащанията, спазването на данъчните изисквания и защитата от измами от името на софтуерните компании. За SaaS бизнеса, който продава в световен мащаб, този модел елиминира сложността при управлението на данъка върху продажбите, ДДС и други данъчни задължения в различни юрисдикции.

Платформата съчетава процеса на плащане, фактурирането и управлението на абонаментите в една унифицирана система. Процесът на плащане е оптимизиран за конверсия, с функции като интелигентно насочване на плащанията и локализирани опции за плащане.

Paddle се занимава с локализираните цени, превръщането на валути и предпочитанията за начини на плащане за различни региони. Възможностите за управление на абонаментите включват управление на планове, обработка на пропорционално разпределение и основни анализи.

Най-добрите функции на Paddle

Модел „Merchant of record“: Paddle се занимава с данъчното съответствие, защитата от измами и обработката на плащанията. Вашата компания не се налага да се регистрира за ДДС в различни държави или да се справя със сложността на данъка върху продажбите

Локализирано преживяване при плащане: Автоматичното превръщане на валута, местните методи на плащане и локализираните цени спомагат за максимизиране на процента на конверсия при глобалните клиенти

Интегрирано управление на абонаментите: Създаването на планове, ъпгрейдите, даунгрейдите и отмяната се обработват в рамките на същата платформа, както и плащанията

Предимства и недостатъци на Paddle

Предимства:

Елиминира тежестта, свързана с данъчното съответствие при глобалните продажби

Оптимизиран за конверсия с локализирана каса

Опростени операции с една платформа за плащания, абонаменти и данъци

Недостатъци:

По-малко контрол върху отношенията с клиентите по отношение на фактурирането

Ценообразуването на базата на дял от приходите може да се окаже по-скъпо при мащабни операции

Функциите за управление на абонаментите са по-малко усъвършенствани в сравнение със специализираните платформи

Цени на Paddle

Плащане при ползване: 5% + 0,50 $ на транзакция

Възможност за персонализирани цени при по-големи обеми

Оценки и рецензии за Paddle

G2: 4,5/5 (над 230 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Paddle?

Един потребител на G2 отбелязва: Използвам Paddle за управление на плащанията и абонаментите за моя софтуерен продукт. Той се занимава с фактурирането, издаването на фактури и спазването на данъчните изисквания за клиенти в различни страни, което значително улеснява международната продажба, без да се налага да се занимаваме сами с местните данъчни правила. Paddle решава няколко проблема с плащанията и отчетите, с които се сблъсквах при други доставчици. С Paddle изплащанията са по-последователни, отчетите са по-лесни и по-ясни, а таксите, данъците и крайните суми са по-разбираеми, което намалява въпросите и грешките на платформата.

Един потребител на G2 отбелязва:

Използвам Paddle за управление на плащанията и абонаментите за моя софтуерен продукт. Той се занимава с фактурирането, издаването на фактури и спазването на данъчните изисквания за клиенти в различни страни, което значително улеснява международната продажба, без да се налага да се занимаваме сами с местните данъчни правила. Paddle решава няколко проблема с плащанията и отчетите, с които се сблъсквах при други доставчици. С Paddle изплащанията са по-последователни, отчетите са по-лесни и по-ясни, а таксите, данъците и крайните суми са по-разбираеми, което намалява въпросите и грешките на платформата.

Използвам Paddle за управление на плащанията и абонаментите за моя софтуерен продукт. Той се занимава с фактурирането, издаването на фактури и спазването на данъчните изисквания за клиенти в различни страни, което значително улеснява международната продажба, без да се налага да се занимаваме сами с местните данъчни правила. Paddle решава няколко проблема, свързани с плащанията и отчетите, с които се сблъсквах при други доставчици. С Paddle изплащанията са по-последователни, отчетите са по-лесни и по-ясни, а таксите, данъците и крайните суми са по-разбираеми, което намалява въпросите и грешките на платформата.

9. Agentforce Revenue Management

чрез Salesforce

Agentforce Revenue Management (по-рано Salesforce Revenue Cloud) въвежда управлението на абонаментите в екосистемата на Salesforce, като комбинира CPQ, фактуриране и управление на жизнения цикъл на приходите. За предприятия, които вече са инвестирали в Salesforce, той предоставя родно решение, което обединява данните за клиентите, продажбите и фактурирането в една единствена платформа.

CPQ възможностите на платформата позволяват на екипите по продажбите да изготвят сложни оферти с абонаментни продукти, компоненти, базирани на използване, и еднократни такси. Тези оферти се прехвърлят директно към фактурирането без ръчно прехвърляне, което намалява грешките и ускорява цикъла от офертата до плащането.

Той също така се занимава с изменения в договорите, подновявания и последиците от промените в абонаментите върху признаването на приходите.

Най-добрите функции на Agentforce Revenue Management

Вградена интеграция със Salesforce: Данните за клиентите, възможностите, офертите и фактурирането се съхраняват в Salesforce. Екипите по продажбите и финансите работят с една и съща достоверна информация

CPQ за сложни сделки: Създавайте оферти с множество абонаментни продукти, компоненти за ползване и персонализирани цени. Работните потоци за одобрение гарантират управлението на ценообразуването

Управление на жизнения цикъл на приходите: Проследявайте приходите от първоначалната оферта през фактурирането и признаването, с пълна прозрачност върху цялостната връзка с клиента по отношение на приходите

Предимства и недостатъци на Agentforce Revenue Management

Предимства:

Интегриран с Salesforce CRM, което елиминира изолираните данни

Справя се със сложността в предприятията, като многогодишни договори и изменения

Силни възможности за управление и одит

Недостатъци:

Изисква значителни инвестиции за внедряване

Има смисъл само за организации, които вече са се ангажирали с Salesforce

Сложността може да бъде прекалено голяма за по-малките фирми

Цени на Agentforce Revenue Management

Growth: 150 долара на потребител на месец (фактурира се годишно)

Разширена версия: 200 $ на потребител на месец (фактурира се годишно)

Оценки и ревюта за Agentforce Revenue Management

G2: 4,2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 80 отзива)

Какво казват реалните потребители за Agentforce Revenue Management?

Един потребител на G2 отбелязва: Salesforce Revenue Cloud е лидер в бранша в управлението на приходите, задвижвано от изкуствен интелект – от управлението на части и оферти до фактуриране и издаване на сметки. Това е безспорно най-мощният инструмент на пазара, който предлага тези функции. Комбинирайте го с Agentforce и ще получите първокласно решение, което може да се справи с всичко.

Един потребител на G2 отбелязва:

Salesforce Revenue Cloud е лидер в индустрията в управлението на приходите, задвижвано от изкуствен интелект – от управлението на части и оферти до фактуриране и издаване на сметки. Това е най-мощният инструмент на пазара, който предлага тези функции. Комбинирайте го с Agentforce и ще получите първокласно решение, което може да се справи с всичко.

Salesforce Revenue Cloud е лидер в индустрията в управлението на приходите, задвижвано от изкуствен интелект – от управлението на части и оферти до фактуриране и издаване на сметки. Това е най-мощният инструмент на пазара, който предлага тези функции. Комбинирайте го с Agentforce и ще получите първокласно решение, което може да се справи с всичко.

10. FastSpring

чрез FastSpring

FastSpring предлага пълна гама от услуги за електронна търговия за компании, предлагащи софтуер и цифрови продукти, като действа в ролята на търговец по сметката.

Платформата се занимава с глобални плащания, спазване на данъчните изисквания и управление на абонаментите, което позволява на софтуерните компании да продават на международния пазар, без да изграждат инфраструктура за плащания. Нейната сила се крие в оптимизацията на процеса на плащане и възможностите за глобални плащания.

FastSpring поддържа локализирани цени, различни валути и специфични за региона методи на плащане. Техният модул за управление на абонаментите се занимава с периодичното фактуриране, промените в плановете и комуникацията с клиентите, въпреки че функциите му са по-ограничени в сравнение с тези на специализираните платформи за абонаменти.

Най-добрите функции на FastSpring

Електронна търговия с пълен набор от услуги: FastSpring се занимава с процеса на плащане, плащанията, спазването на данъчните изисквания и управлението на абонаментите в една платформа. Софтуерните компании могат да се фокусират върху разработването на продукти, а не върху инфраструктурата за плащания

Глобална оптимизация на плащанията: Поддръжка на местни методи на плащане, валути и ценообразуване в различни региони. Платформата оптимизира конверсията въз основа на местоположението на клиента

Управление на данъците и спазването на нормативните изисквания: Като регистриран търговец, FastSpring управлява ДДС, данък върху продажбите и други данъчни задължения в световен мащаб

Предимства и недостатъци на FastSpring

Предимства:

Опростява глобалните продажби на софтуер

Оптимизираният процес на плащане подобрява процента на конверсия

Намалява тежестта, свързана с изискванията за съответствие, като се занимава с данъците

Недостатъци:

Функциите за управление на абонаментите са по-малко усъвършенствани в сравнение със специализираните платформи

Моделът на разпределение на приходите може да бъде скъп при по-големи обеми

По-малко контрол върху отношенията с клиентите по отношение на фактурирането

Цени на FastSpring

Индивидуално ценообразуване

Оценки и ревюта за FastSpring

G2: 4,5/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за FastSpring?

Един потребител на G2 отбелязва: Харесвам FastSpring, защото предлага различни методи на плащане, което прави онлайн транзакциите гъвкави. Той е сигурен, което за мен е голям плюс при обработката на плащания. Освен това ценя неговата простота, тъй като улеснява управлението.

Един потребител на G2 отбелязва:

Харесвам FastSpring, защото предлага различни методи на плащане, което прави онлайн транзакциите гъвкави. Той е сигурен, което за мен е голям плюс при обработката на плащания. Освен това ценя неговата простота, тъй като улеснява управлението.

Харесвам FastSpring, защото предлага различни методи на плащане, което прави онлайн транзакциите гъвкави. Той е сигурен, което за мен е голям плюс при обработката на плащания. Освен това ценя неговата простота, тъй като улеснява управлението.

Управлявайте жизнения цикъл на абонаментите си с ClickUp

Изборът на софтуер за управление на жизнения цикъл на абонаментите се свежда до съобразяване на оперативната сложност на вашия бизнес с подходящото ниво на функционалност на платформата. Бизнесите с прости абонаментни модели могат да започнат с лесни инструменти за фактуриране, докато компаниите с ценообразуване на базата на използване, корпоративни договори или глобални клиенти се нуждаят от платформи, създадени за такава сложност.

Най-важният фактор не е броят на функциите, а дали платформата се интегрира с начина, по който вашият екип работи на практика. Данните за фактуриране, които са изолирани от работните процеси за успех на клиентите, създават разпръскване на контекста, което води до пропуснати подновявания и отпадане на клиенти, което може да бъде предотвратено.

Управлявайте операциите по абонаментите заедно с по-широките работни процеси на клиентите, създавайте персонализирано проследяване на жизнения цикъл, автоматизирайте процесите по подновяване и поддържайте пълен контекст за всеки акаунт благодарение на гъвкавостта на ClickUp. Започнете безплатно с ClickUp още днес.

Често задавани въпроси за софтуера за управление на абонаменти

Каква е разликата между софтуера за управление на жизнения цикъл на абонаментите и софтуера за периодично фактуриране?

Софтуерът за периодично фактуриране се фокусира предимно върху обработката на плащания и генерирането на фактури по график. Управлението на жизнения цикъл на абонаментите обхваща цялото пътуване на клиента – привличане, ангажираност, подновяване, разширяване и задържане – като фактурирането е само една от съставните части на по-широка оперативна система.

Платформите за управление на проекти като ClickUp създават работни потоци, които проследяват клиентите през етапите на жизнения цикъл, автоматизират напомнянията за подновяване и поддържат контекста за всеки акаунт. Таблата на ClickUp могат да визуализират процесите по подновяване, докато автоматизациите на ClickUp се занимават с рутинните последващи действия.

Какви функции отличават платформите за управление на абонаменти за големи предприятия от решенията за малки фирми?

Платформите за големи предприятия обикновено предлагат поддръжка на множество юридически лица, съответствие със сложните изисквания за признаване на приходи (ASC 606/IFRS 15), разширени възможности за CPQ, детайлни потребителски права и обширни одитни следи. Решенията за малкия бизнес дават приоритет на лесното използване и по-бързото внедряване пред възможностите за конфигуриране.

Необходим ли е специализиран софтуер за управление на абонаментите за SaaS бизнеса?

Това зависи от сложността. Компаниите в ранен етап с проста ценова политика често могат да се справят с основни инструменти за фактуриране. Когато ценовите модели стават по-сложни – компоненти, базирани на използване, корпоративни договори, множество продукти – специализираното управление на абонаментите става от съществено значение за точността и оперативната ефективност.