Как да пускате реклами в YouTube: пълен наръчник стъпка по стъпка

YouTube не е само място, където хората гледат видеоклипове. Това е мястото, където те проучват покупки, сравняват опции, научават нови умения и убиват времето си между две дейности. Тази комбинация го прави една от малкото платформи, където вниманието и намерението редовно се припокриват.

Според Pew Research YouTube е най-широко използваната онлайн платформа сред тийнейджърите и възрастните в САЩ.

За маркетолозите обхватът е важен, но по-голямото предимство се крие във формата. YouTube поддържа както кратки, така и дълги истории, така че можете да привлечете вниманието с полезно съдържание, а след това да го превърнете в реклами, които се вписват естествено в преживяването.

Този наръчник ви показва как да настроите първата си кампания в YouTube или да подобрите вече съществуващите, като се фокусирате върху превръщането на прегледите в измерими резултати.

Какво представляват рекламите в YouTube и защо са важни

Рекламите в YouTube са платени позиции, които позволяват на бизнеса да достигне до много разнообразна, сегментирана аудитория чрез прецизно таргетиране. Те се управляват чрез Google Ads и са категоризирани в четири основни типа – видео реклами, дисплейни реклами, аудио реклами и премиум реклами.

С обхват на рекламите от над 2,53 милиарда потребители (почти половината от 5,66 милиарда потребители на социални медии в целия свят), YouTube е една от най-големите и доминиращи платформи за споделяне на видеоклипове.

Ето защо е важно:

Креативна гъвкавост във всички формати : от визуални и невизуални реклами до наслагващи се реклами и банерни реклами – YouTube ви позволява да експериментирате с реклами по много различни начини.

Прецизно таргетиране с помощта на екосистемата от данни на Google : таргетирайте потребителите въз основа на това, което търсят, гледат, демографските им характеристики, сигналите за намерения и дори видеоклиповете или каналите, в които трябва да се показва рекламата ви.

Измерима възвръщаемост на инвестициите с информация в реално време : рекламодателите в YouTube могат да проследяват ефективността, ангажираността, демографските данни за аудиторията, източниците на трафик и конверсиите, което им позволява да оптимизират кампаниите за истинска ангажираност.

По-висока надеждност от традиционната реклама : 59% от анкетираните смятат, че рекламите в YouTube са по-релевантни от линейните телевизионни реклами. В сравнение с други видео и социални платформи, видеорекламите в YouTube са с почти 16% по-надеждни и достоверни

Разнообразие на аудиторията във всички възрастови групи: Докато повечето социални медийни платформи са насочени към поколението Z или милениалите, YouTube поддържа активни потребители във всички възрастови групи.

🧠 Интересен факт: Първото видео в YouTube, озаглавено „Аз в зоопарка", е качено на 23 април 2005 г. от съоснователя на YouTube Джавед Карим и показва как той стои пред слоновете в зоопарка в Сан Диего.

Видове реклами в YouTube

Нека разгледаме различните видове реклами, които YouTube ви позволява да пускате:

TrueView реклами в потока

Известни още като реклами в потока, които могат да се пропускат, TrueView рекламите са един от най-популярните рекламни формати в YouTube. Те се възпроизвеждат преди, по време или след други видеоклипове. На мобилни устройства те могат да се появяват и като пълноекранни интерстициални реклами, преди зрителят да може да продължи.

Зрителите могат да пропуснат рекламите в потока след 5 секунди. Но вие плащате за рекламата само когато:

Зрителят гледа цялото видео (ако рекламата ви е по-кратка от 30 секунди)

Зрителят гледа поне 30 секунди от вашето видео (повече от 30 секунди)

Зрителят взаимодейства с рекламата ви, като кликне върху линк, CTA или съпътстващ банер.

Това, което го прави изгодно за марките, е, че плащате само когато някой активно взаимодейства с вашето съдържание или извършва конверсия.

Какво е конверсия в този случай?

Конверсията може да бъде заявка за демонстрация, регистрация или попълване на формуляр, в зависимост от това, което проследявате в Google Ads и Analytics.

Ангажираността с реклами в потока е по-висока, защото зрителят доброволно е избрал да гледа рекламата след 5-секундната отметка.

🔔 Неща, които трябва да имате предвид: Пропускаемите видео реклами трябва да са с продължителност най-малко 12 секунди.

Те не могат да бъдат по-дълги от 6 минути.

Тези реклами се показват на страниците за гледане в YouTube, както и в уебсайтове и приложения, които работят с видео партньорите на Google.

Бъмпър реклами

Това са кратки реклами, които не могат да бъдат пропуснати и съдържат съобщение само за 6 секунди. Те се възпроизвеждат преди, по време или след друго видео, а вие плащате за импресия.

Тъй като рекламите са кратки, добра практика е да се фокусирате върху една ясна идея или визуален елемент.

Те работят най-добре, когато се комбинират с кампания TrueView или Google Preferred.

🤔 Кога да използвате бумър реклами? Когато искате да достигнете до зрителите с едно единствено фокусирано послание

За да допълните по-дълга кампания, т.е. да подсилите представянето на вашия продукт или промоциите на събития

За да поддържате популярността на вашата марка, докато се появявате на чести точки на контакт

Видеоклипове в емисията (по-рано наричани реклами за откриване на видеоклипове)

Те се показват на различни места, включително:

В горната част на резултатите от търсенето в YouTube

До свързани видеоклипове в YouTube

В горната част на мобилната начална страница на YouTube

Тези реклами се появяват след извършване на търсене. Обикновено включват миниатюра от вашето видео, заглавие и покана да кликнете, за да гледате видеото.

Плащате за тези реклами само когато някой кликне, за да ги гледа, или когато ги гледа в режим на автоматично възпроизвеждане в продължение на поне 10 секунди.

💡 Ето какво трябва да знаете за видеорекламите в потока: Те са проектирани така, че да съответстват на намеренията на потребителите и да се показват само когато хората търсят подходящи видео теми, което ги прави по-малко натрапчиви и по-контекстуални.

Вашите реклами се вписват в платформата и изглеждат като органични видео предложения в резултатите от търсенето и фийдовете.

Те включват двойни CTA, при които единият бутон води към целевата страница, а другият пуска видеоклипа – и двата могат да насочат зрителите към крайния URL адрес.

🧠 Интересен факт: Всеки ден в YouTube се качват близо 20 милиона видеоклипа. Рекламите в YouTube ви позволяват да се отличите от останалите и да отправите посланието си директно към целевата аудитория.

Реклами в потока, които не могат да бъдат пропуснати

Това са 15-20-секундни видео реклами, които се показват преди, по време или след друго видео. Тъй като зрителите не могат да пропуснат тези видеоклипове, обмислете да ги съчетаете с CTA, което насърчава зрителите да предприемат действие.

За реклами, които не могат да бъдат пропуснати, плащате всеки път, когато рекламата ви се показва (CPM). Помислете да ги използвате за представяне на оферти или съобщения, които са валидни за ограничен период от време.

✏️ Забележка: За рекламите си в потока, които не могат да бъдат пропуснати, можете да използвате 3 различни рекламни формата: Бъмпър реклами: видеоклипове с продължителност до 6 секунди Стандартни реклами, които не могат да се пропускат: видеоклипове с продължителност между 7 и 15 секунди 30-секундни реклами, които не могат да бъдат пропуснати (CTV): Видеоклипове с продължителност 16–30 секунди, които се показват на Connected TV (CTV).

Реклами в горната част на страницата

Това са премиум реклами, които се показват в горната част на началната страница на YouTube в продължение на 24 часа. Те се възпроизвеждат автоматично без звук до 30 секунди на настолни компютри и с пълна продължителност на мобилни устройства и CTV.

Тези реклами са създадени, за да осигуряват максимална видимост, и са достъпни само чрез резервация чрез търговски представител на Google.

Те са идеални за постигане на масивно покритие или популярност, особено за нови продукти, услуги или промоционални събития.

С рекламите Masthead можете да персонализирате следните елементи:

URL адрес на YouTube видеоклипа : Връзката към вашия видеоклип в YouTube, която трябва да бъде настроена на „Публична“ или „Непублична“, за да се показва.

Заглавие и описание : Текст, който се появява до или под Masthead

Бутон CTA : Насочва кликовете към крайния ви URL адрес

Краен URL адрес : Задължителен при използване на CTA – може да препраща към други страници в YouTube или директно към вашия уебсайт.

Настройки за автоматично възпроизвеждане : Посочете кога да започне автоматичното възпроизвеждане и колко дълго да продължи (до 30 секунди).

Съпътстващи видеоклипове: Два допълнителни видеоклипа, които се появяват до Masthead на настолен компютър (не е необходимо да са от вашия канал).

⭐ Има два вида YouTube Mastheads, които можете да закупите: Цена за хиляда импресии (CPM) Masthead: Това осигурява запазен и фиксиран обем импресии, които се доставят в хода на кампанията ви.

Цена на час (CPH) Masthead: Това осигурява 100% Share-of-Voice (SOV) на допустимите импресии на Masthead единицата на YouTube по време на резервираните часове, които закупувате.

Дисплейни реклами

Това са невидео банерни реклами, които се появяват в дясната странична лента на списъка с предложения за видеоклипове. Обикновено включват изображение или анимация и са придружени от заглавие, описание и бутон за призив за действие. Вие плащате за дисплейната реклама в YouTube всеки път, когато някой кликне върху нея.

Имайте предвид, че дисплейните реклами са достъпни само на настолни устройства.

Дисплейните реклами работят добре, когато искате да:

Подкрепете вашите видео рекламни кампании с постоянни визуални напомняния

Привлечете трафик към уебсайта си, без да създавате видеосъдържание

Пренасочете зрителите, които са видели вашите видеореклами в YouTube

Поддържайте присъствието на марката, докато хората гледат съдържание на конкуренти или свързани видеоклипове

Тези реклами не прекъсват гледането, тъй като се показват в страничната лента. Въпреки че са по-малко натрапчиви от форматите в потока, компромисът е по-ниска видимост. Има голяма вероятност зрителите да се фокусират върху самото видео, а не върху елементите около него.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain, за да създадете убедителни рекламни текстове за YouTube. Контекстуалната изкуствена интелигентност анализира успешните рекламни модели и насоките за гласа на вашата марка, за да генерира множество варианти на призиви за действие, заглавия и описания на реклами. Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате рекламни текстове и скриптове за YouTube. Освен това можете дори да накарате ClickUp Brain да създаде персонализирани изображения за вашите реклами. 📌 Запазете тези подсказки, за да напишете следващата си реклама в YouTube: TrueView реклами в потока (с възможност за прескачане) Напишете сценарий за YouTube TrueView инстрийм реклама, в който първите 5 секунди ясно посочват основния проблем и ползата. Предполагайте, че зрителят решава дали да пропусне рекламата. Събудете любопитството му без кликбейт, обяснете ползата до 10-ата секунда и завършете с ясен призив за действие, съобразен с измерима конверсия. Бъмпър реклами (6 секунди, без възможност за прескачане) Създайте 5 сценария за бумър реклами (максимум 6 секунди) за рекламиране в YouTube. Всеки сценарий трябва да предава една единствена идея или полза, да използва прост език и да бъде запомнящ се, без да се нуждае от звук. Видеореклами в потока (откриване на видео) Напишете текст за видеореклама в YouTube, който съответства на търсеното. Създайте заглавие, предложение за текст на миниатюрата и уводна част на видеото, които да изглеждат естествени и информативни, а не рекламни. Реклами в потока, които не могат да бъдат пропуснати (15–20 секунди) Напишете сценарий за реклама в YouTube, който не може да бъде пропуснат и който предава едно цялостно послание за по-малко от 20 секунди. Дайте предимство на яснотата пред убеждаването, въведете чувство за спешност, когато е уместно, и включете призив за действие, който съответства на кампания за популяризиране или обявяване, базирана на CPM. Реклами в горната част на страницата Създайте заглавие, описание и текст за призив за действие за реклама в горната част на YouTube, предназначена за максимален обхват. Предполагайте, че рекламата се възпроизвежда автоматично без звук, фокусирайте се върху позиционирането на марката и едно единствено послание на кампанията и поддържайте текста ярък, прост и лесно разбираем. Дисплейни реклами (странична лента) Напишете текст за дисплейна реклама в YouTube за поставяне в страничната лента. Създайте кратко заглавие, кратко описание и призив за действие, които засилват запомнянето на марката или пренасочват зрителите, които вече са видели видеореклама.

Контролен списък за рекламни творби в YouTube Използвайте този списък, за да се уверите, че рекламното ви съдържание е създадено, за да привлича вниманието и да стимулира действие, а не само да натрупва прегледи: План за субтитри: Добавете субтитри или текст на екрана, за да може вашето послание да бъде разбрано и без аудио.

Привлечете вниманието в първите 5 секунди: Започнете с проблема или ползата, за да хората да не прескачат рекламата.

Едно послание на реклама: Рекламата трябва да се фокусира върху една идея, полза или оферта.

CTA, свързано с целта: Съвместете CTA с това, за което оптимизирате (формуляр за лийдове, демо, покупка или познаваемост)

Мобилни устройства на първо място: Предполагайте, че повечето зрители ще гледат на малък екран с изключен звук.

Как да създадете рекламна кампания в YouTube (стъпка по стъпка)

Ето как да създадете и настроите успешна рекламна кампания в YouTube.

1. Настройте своя акаунт в Google Ads

Влезте в профила си в Google Ads с личния си или бизнес профил в Google Workspace.

След като се регистрирате, свържете канала си в YouTube с Google Ads, за да можете да провеждате видеокампании и да проследявате ефективността им директно от канала си.

2. Изберете целта на кампанията си

Какво искате да постигнете с рекламната си кампания в YouTube? Искате ли да изградите познаваемост на марката, да привлечете потенциални клиенти, да стимулирате директните продажби или да насочите трафик към конкретни целеви страници?

Изберете една от различните цели на кампанията.

Не забравяйте, че избраната от вас цел ще ограничи значително наличните рекламни формати, мрежи (YouTube срещу Дисплейна мрежа) и подтипове кампании.

Използвайте тази таблица за оценка 👇

Когато искате да... Изберете Поддържани рекламни формати Насърчавайте директни покупки от рекламите си Покупки Реклами в потока, които могат да се пропускат, реклами в YouTube Shorts Привличане на потенциални клиенти Изпращане на формуляри за потенциални клиенти, потенциални клиенти по телефона и контакти Реклами в потока, които могат да се пропускат, реклами в YouTube Shorts Насочете посетителите към целевата страница или страниците с продукти Прегледи на страници Реклами в потока, които могат да се пропускат, реклами в YouTube Shorts Изградете обхват и внимание към марката Познаваемост на марката Реклами в поточното видео, които не могат да бъдат пропуснати, видеореклами в поточното видео, реклами Bumper, реклами Masthead, реклами YouTube Shorts

Ако не сте сигурни за целта на кампанията, можете да изберете „Познаваемост на марката и обхват“ или да изберете „Създаване на кампания без насоки за целта“.

3. Изберете тип и подтип кампания

Сега съгласувайте целта на кампанията си с подходящия тип и подтип кампания. Имате на разположение различни рамки за кампании, които определят:

Къде се показват рекламите ви (YouTube, Google TV, партньорски сайтове, Google Display Network)

Колко контрол имате върху таргетирането, наддаването и оптимизацията на рекламните материали

За какви цели са създадени (познаваемост, обмисляне, конверсии)

Ето подробна разбивка, която ще ви помогне да разберете как изборът на различни кампании влияе върху избора на подкампании:

Видео кампании

Какво означава това: Стандартни рекламни кампании в YouTube с пълен контрол върху разположението, таргетирането и творческите формати.

Кога да го използвате: Искате да имате пълен контрол върху това къде се показват рекламите ви, кой ги вижда и как се показват в YouTube.

Най-подходящо за: Популяризиране на марката, кампании за обмисляне или цели, фокусирани върху действие, с прецизни нужди от таргетиране

Съвместими формати и подтипове: Пропускаеми реклами в потока, Непропускаеми реклами в потока, Видео в потока, Бумпер реклами, Мастхед, Аутстрийм

Кампании Performance Max

Какво означава това: Автоматизирани кампании, които използват изкуствения интелект на Google за оптимизиране на позиционирането и таргетирането във всички продукти на Google.

Кога да го използвате: Искате Google автоматично да намира най-добрите места за показване в YouTube, Търсене, Дисплей, Discover, Gmail и Maps, като използва вашите ресурси.

Най-подходящо за: Конверсии и продажби с минимална ръчна настройка, особено когато разполагате с данни за конверсии, които да захранват алгоритъма.

Съвместими формати и подтипове: Автоматично генерирани комбинации от вашите видео и изображения

Кампании за генериране на търсене

Какво означава това: Визуални кампании, фокусирани върху позициониране в Discover в YouTube, Discover и Gmail.

Кога да го използвате: Искате да достигнете до хора, които са в режим на проучване, в визуалните и социалните платформи на Google.

Най-подходящо за: Изграждане на интерес и стимулиране на ангажираността с визуално завладяващи рекламни преживявания

Съвместими формати и подтипове: видео реклами в потока, изображения в YouTube Home, Watch Next, Discover, Gmail

Кампании за приложения

Какво означава това: Кампании, изрично създадени за насърчаване на инсталирането на приложения и действията в приложенията.

Кога да го използвате: Промотирате мобилно приложение и трябва да стимулирате изтеглянията или конкретни конверсии в приложението.

Най-подходящо за: инсталиране на приложения, ангажираност с приложения и конверсии от покупки в приложения

Съвместими формати и подтипове: Видео реклами, оптимизирани за промотиране на приложения в YouTube и мрежите на Google за приложения

👀 Знаете ли, че... 45% от домакинствата в САЩ, които ползват Netflix, вече гледат реклами, което е увеличение от 34% през 2024 г. Аудиторията става все по-отворена към рекламите, когато те са културно резониращи и носят добавена стойност.

4. Конфигуриране на бюджета и стратегията за наддаване

Време е да определите бюджета за реклама в YouTube.

Задайте дневен бюджет или общ бюджет за кампанията. Определете датите на провеждане на кампанията и изберете стратегия за наддаване въз основа на това, което искате да оптимизирате.

Ето подробно описание на често използваните стратегии за наддаване и кога да ги използвате. Ще видите само опции, които съответстват на целта на кампанията ви и рекламния формат.

Стратегия за наддаване Какво означава това Използвайте го, когато Целева CPM (цена за хиляда импресии) Плащате за всеки хиляда пъти, в които рекламата ви е показана. Искате максимален обхват и видимост за вашите ToFu кампании (познаваемост на марката) Целева CPV (цена за преглед) Позволява ви да оптимизирате наддаването за прегледи, т.е. плащате всеки път, когато зрител гледа част от рекламата ви или цялата реклама. Искате да контролирате разходите, докато получавате прегледи на видеоклипове Целева CPA (цена за придобиване) Google автоматично оптимизира наддаванията, за да постигне конверсии на целевата цена за действие. Искате да стимулирате продажбите, потенциалните клиенти и дори трафика към уебсайта си Целева възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS) Google оптимизира наддаването, за да постигне определен процент възвръщаемост на рекламните разходи. Искате да постигнете възможно най-висока стойност на конверсията в рамките на целевата възвръщаемост на рекламните разходи. Максимизирайте конверсиите Google автоматично определя цените, за да постигне максимален брой конверсии в рамките на бюджета ви. За да постигнете възможно най-голяма стойност на конверсията в рамките на фиксиран бюджет

👀 Знаете ли, че... Рекламодателите, които преминават от стратегия за наддаване с целева CPA към стратегия с целева ROAS, могат да постигнат с 14% по-висока стойност на конверсията при сходна възвръщаемост на рекламните разходи.

5. Оптимизирайте опциите си за таргетиране

YouTube позволява изключително специфична сегментация на аудиторията, което означава, че колкото по-целенасочени са рекламите ви, толкова по-вероятно е рекламният ви бюджет да доведе до по-висока възвръщаемост на инвестициите.

Ето няколко опции за таргетиране, които са налични в рекламите в YouTube:

Демографски данни

Достигнете до аудиторията си въз основа на пол, възраст, родителски статус и доход на домакинството. Необходимо е обаче да се направи детайлна сегментация, тъй като едно и също послание няма да резонира с всички, дори и да принадлежат към една и съща демографска група.

Събития от живота

Насочете се към зрители въз основа на конкретни, но отличителни събития от живота. Например:

Придобиване на ново домашно любимец

Наскоро родих бебе

Току-що се оженихме

Имате нова къща

Тези моменти променят поведението на потребителите при покупки, създавайки възможности, когато хората активно търсят нови продукти и услуги.

Подробни демографски данни

Това е разширено сегментиране. Тук можете да изберете аудиторията си по образование, семейно положение, собственост на жилище, заетост и родителски статус с по-голяма прецизност.

Например, ако родителите са вашата целева аудитория, можете да ги изберете от конкретните категории, показани на изображението.

Дори в рамките на широк демографски профил ще можете да достигнете точно до желаната аудитория.

Аудитории на пазара

Насочете се към хора, които в момента активно търсят или обмислят покупки във вашата категория.

Можете също да проверите допълнителни подробности за всеки сегмент на пазара, за да изберете аудитория с висока релевантност:

Вижте кои категории съдържание в YouTube вашата целева аудитория гледа най-често.

Открийте подобни аудитории на пазара, които може да сте пропуснали

Оценете седмичните импресии за този конкретен сегмент

Афинити

Насочете се към хора с утвърдени, дългосрочни интереси въз основа на техните постоянни навици за сърфиране и гледане. Това са аудитории, изградени около трайни страсти – ентусиасти на фитнеса, ранни потребители на технологии, любители на пътуванията или експерти по красота.

Google също така организира аудиториите по афинитет в широки категории с по-конкретни подсегменти.

Персонализирани аудитории

Искате по-голяма конкретност от предварително зададените категории на Google? Създайте персонализирани аудитории въз основа на конкретни ключови думи, URL адреси, приложения или интереси, които са свързани с вашия бизнес.

6. Задайте изключения и позициониране на съдържанието

Имате съдържание, в което не искате да се показва рекламата ви?

Например, рекламата на луксозна марка часовници няма да е подходяща за поставяне до видеоклипове за евтини покупки или финансови затруднения.

Можете да изключите определени типове съдържание, за да защитите репутацията на марката си и да избегнете разхищаване на бюджета за нерелевантни позиционирания. YouTube ви позволява да филтрирате съдържанието въз основа на:

Тип инвентар (изключване на съдържание с прекомерна, силна и умерена нецензурна лексика)

Етикети за съдържание (обща аудитория, аудитория с родителски контрол, зряла аудитория)

Конкретни теми или канали

По същия начин можете да контролирате къде се показват рекламите ви, като изберете конкретни места за показване:

Ключови думи : Насочете се към видеоклипове, канали или уебсайтове, които съответстват на конкретни ключови думи, свързани с вашия продукт или услуга.

Теми : Показване на реклами в съдържание по конкретни теми, като технологии, фитнес или обновяване на дома

Разположения: Изберете конкретни канали, видеоклипове, уебсайтове или приложения в YouTube, където искате да се показват рекламите ви.

7. Изберете местоположение и езици

Изберете къде искате да се показват рекламите ви географски – таргетирайте по държава, регион, град или дори конкретен радиус около дадено местоположение. Конфигурирайте езиковите си предпочитания и YouTube ще показва рекламите ви на потребители, които са задали тези езици в настройките на профила си.

⭐ Бонус: Повишете ангажираността на вашите видео реклами, като добавите подходящи видеоклипове. Тези видеоклипове се появяват под вашата видео реклама и предлагат потапящо видео изживяване, което подсилва или разширява посланието на рекламата.

8. Задайте график на кампанията и ограничения за честотата

Ето няколко допълнителни настройки, които трябва да разгледате:

Задайте таргетиране по устройства: Изберете устройства (мобилни телефони, таблети, телевизионни екрани, компютри), на които да се показват вашите видеореклами в YouTube.

Ограничаване на честотата на показване: Ограничете колко пъти рекламите в тази кампания могат да се показват на едно и също лице.

График на рекламите: Задайте график, по който рекламите ви да се показват, например от 9:00 до 18:00 ч. (GMT+5:30).

💡 Съвет от професионалист: Създайте отделни рекламни групи за различни сегменти от аудиторията или рекламни формати в рамките на една и съща кампания, за да тествате ефективността им поотделно. По този начин групата с по-ниска ефективност няма да повлияе негативно на цялата кампания.

9. Създайте видеоматериали

Качете видеоклипа си в YouTube или в библиотеката с ресурси на Google Ads. Уверете се, че е настроен на „Публичен“ или „Непубликуван“, за да може да се използва като реклама. Частните видеоклипове не са подходящи.

Поставете URL адреса в раздела за създаване на реклами в Google Ads. На този етап можете да създадете няколко реклами, за да тествате различни рекламни материали, призиви за действие или варианти на съобщения.

Често срещани грешки при пускането на реклами в YouTube

Това са грешките, които тихо изразходват бюджета ви, дори когато таргетирането и настройките ви изглеждат правилни:

Оптимизиране за прегледи, когато се нуждаете от конверсии: Високият процент на прегледи не се превръща автоматично в потенциални клиенти.

Избор на неправилен тип кампания: Например, използване на настройки за широка популярност, когато имате нужда от привличане на потенциални клиенти.

Изключения за прескачане и контрол на безопасността на марката: Вашата реклама се показва до нерелевантно или рисковано съдържание.

Не разделяйте рекламните групи по намерение: Смесената аудитория води до объркващи съобщения и по-слаба ефективност.

Измерване на успеха на рекламите в YouTube

Създаването на рекламна кампания в YouTube е само една част от уравнението. Другата част, която е също толкова важна, е проследяването на ефективността и оптимизирането на кампаниите въз основа на ключови показатели.

След като кампанията ви стартира, можете да получите достъп до данните за кампанията и ефективността на ресурсите от таблото за управление на Google Ads и YouTube Studio. Ето подробен преглед на това как трябва да проследявате показателите и да управлявате отчетите.

Ключови показатели за проследяване

Не можете да прецените ефективността на кампаниите по интуиция. Нужни са ви данни, а тези данни се представят под формата на прегледи, процент на завършени прегледи, процент на кликвания, конверсии и цена на придобиване.

Преди да започнете да проследявате данни и да правите неясни предположения, изяснете следните въпроси:

Ефективността на кампанията ви зависи ли от прегледите, ангажираността или реалните конверсии?

Оптимизирате ли за познаваемост на марката или за директно генериране на приходи?

Каква е приемливата цена за придобиване и как се съотноси тя с жизнената стойност на клиента?

Ето основните показатели, които трябва да проследявате в зависимост от целите на кампанията си:

Показатели Какво проследява Анализ и интерпретация Впечатления Процентът на прегледи разкрива качеството на рекламните материали и релевантността на кампаниите ви за аудиторията. По-високият процент на прегледи означава, че посланията и рекламните материали ви имат отзвук. По-ниският процент показва проблеми с посланията, структурата, формата и дори рекламните материали. Високият брой импресии при нисък брой прегледи предполага слаби миниатюри или лошо таргетиране. Преглеждания Броят пъти, през които зрителите гледат по-голяма част или цялата реклама, а не само импресията. Повишените прегледи на видеоклиповете на марката са знак за нарастващ интерес Процент на прегледите Процент на импресиите, довели до прегледи Силна афинитет към вашия канал или марка, индикатор за високоценни клиенти отвъд директните конверсии Процент на кликване (CTR) Процент на зрителите, които са кликнали върху вашата CTA или реклама Ниският CTR в видео кампаниите е нормален в сравнение с рекламите в търсачката – не трябва да бъде приоритет. Цена на преглед Средна цена за всеки път, когато някой види рекламата ви Високата CPV предполага конкурентно наддаване или тясно таргетиране, което води до повишаване на разходите. Цена на придобиване Разходи за една конверсия Ако CPA е по-ниска от стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, кампанията е печеливша. Възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS) Приходи, генерирани за всеки долар, похарчен за реклами ROAS над 2 се счита за печеливш. Време за гледане/процент на завършване Колко дълго зрителите гледат, преди да прескочат или да изгледат цялата реклама По-високите проценти на завършени просмотри показват силни акценти и подходящо съдържание. Получени действия Получени прегледи, харесвания, абонати, добавяния към плейлисти и споделяния във вашите свързани YouTube канали в рамките на 7 дни след гледане на реклама Ако спечелените действия са чести, това показва силна афинитет към вашия канал или марка. Често това е силен индикатор за клиент с висока стойност. Конверсии от прегледи Когато зрителите извършват конверсия на вашия сайт в рамките на прозореца за конверсия Силна афинитет към вашия канал или маркаИндикатор за високоценни клиенти, надхвърлящ преките конверсии Конверсии от ангажирани прегледи Когато зрител не кликне върху видеорекламата ви, но гледа поне 10 секунди от рекламата, която може да бъде пропусната, и след това се превърне в клиент в рамките на прозореца за превръщане на ангажирани зрители. Показването на реклами влияе върху решенията за покупка, дори и без директни кликвания. Измерва въздействието в горната част на фунията

👀 Знаете ли, че... 23,6% от поколението Z активно използва YouTube за откриване на продукти. Те често се влияят от реклами, в които не се чувстват като че ли им се продава нещо – всъщност 98% от зрителите казват, че имат повече доверие в създателите на съдържание в YouTube, отколкото в създателите в други социални медийни платформи.

Ограничения на рекламите в YouTube

Иммерсивните видеоформати и широкият обхват на рекламите в YouTube го правят печеливша платформа за маркетолозите. Въпреки това, има някои ограничения, които не трябва да пренебрегвате:

Рекламна умора : Вашата аудитория консумира съдържание от различни канали ежедневно. Дори и най-запомнящата се реклама не може да гарантира незабавно запомняне на марката или конверсии.

Спад в ефективността на рекламите : Познаваемостта на марката се изгражда с времето и не можете да приписвате конверсията определено на едно единствено показване на рекламата, когато зрителите взаимодействат с вашата марка в различни точки на контакт.

Висока конкуренция за популярни аудитории : Насочването към популярни демографски групи и интереси повишава разходите за CPV и CPM, което затруднява постигането на печеливш ROAS във времето.

Изисква непрекъснато тестване на рекламните материали : Въпреки че YouTube предлага множество ресурси за оптимизация – призиви за действие, текстови заглавия, описания, съпътстващи банери, миниатюри и видео клипове – тези обширни опции за оптимизация означават, че се нуждаете от постоянно A/B тестване, за да определите какво води до резултати и какво не.

Възвръщаемостта на инвестициите може да варира в зависимост от точността на таргетирането: YouTube позволява хиперспецифично таргетиране, но повечето рекламодатели или не знаят как да го използват ефективно, или стесняват аудиторията си до такава степен, че обхватът става твърде ограничен.

Често задавани въпроси

Рекламите в YouTube обикновено струват между 0,10 и 0,30 долара на преглед (CPV), въпреки че цените варират в зависимост от спецификата на таргетирането, конкуренцията и рекламния формат. Можете да започнете с едва 10 долара на ден и да увеличавате бюджета си в зависимост от ефективността.

Рекламите в потока, които не могат да се пропускат, и рекламите тип „бумър“ са най-ефективни за популяризиране на марката, тъй като зрителите трябва да гледат цялото съобщение. Рекламите тип „мастхед“ осигуряват максимална видимост, ако разполагате с необходимия бюджет, докато рекламите в потока, които могат да се пропускат, също могат да повишат популярността, когато се комбинират с други дългосрочни кампании.

Малките предприятия могат да започнат с скромни дневни бюджети от 10 до 20 долара и да се съсредоточат върху провеждането на строго насочени кампании. След това могат да увеличат разходите, след като идентифицират печелившите комбинации от таргетиране на аудитория, рекламни творби и съобщения, които последователно водят до конверсии.

Можете да проследявате конверсиите чрез Google Ads, като свържете канала си в YouTube с Google Analytics. YouTube Studio също предоставя данни за конверсиите чрез прегледи, показвайки кога зрителите се превръщат в клиенти, след като са гледали рекламата ви, без да кликват върху нея.

ClickUp предлага структурирано работно пространство за едновременно планиране, изпълнение и наблюдение на множество рекламни кампании в YouTube. С помощта на табла, задвижвани от изкуствен интелект, автоматизирани отчети чрез Super Agents и шаблони за планиране на кампании и производство на реклами, можете да проследявате бюджети, срокове, творчески ресурси и показатели за ефективност на едно място.