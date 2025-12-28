Как да подобрите потребителския интерфейс и потребителското преживяване на вашия продукт

Когато някой отвори вашия продукт за първи път, обикновено има конкретна задача предвид. Но ако екранът изглежда претрупан или бутоните са силно сходни, тази задача изведнъж изисква много повече усилия, отколкото би трябвало.

Според проучвания около 80% от хората признават, че са напуснали сайта, защото търсенето в него не е отговорило на очакванията им.

За продуктовите екипи обикновено не става въпрос за един-единствен „лош“ екран. С течение на времето се натрупват нови функции, бързи поправки и спешни заявки. Различните екипи предлагат различни идеи за „добър UX“ и интерфейсът започва да изглежда неравномерен.

В тази публикация ще получите списък с проверки, подходящ за спринт, за диагностициране на отклонения в потребителския интерфейс, приоритизиране на поправките и проверка дали промените действително са намалили триенето, а не само са променили оформлението.

По пътя ще видим как ClickUp за продуктови екипи може да съхранява проучванията и билетите на едно място, така че работата ви по оптимизиране на потребителското преживяване да не се изгуби между различните инструменти.

Разбиране на UI и UX: сърцевината на продуктовия дизайн

Преди да промените нещо в интерфейса си, е добре да сте наясно какво точно подобрявате. Нека разберем UI и UX.

Потребителският интерфейс (UI) е слоят, който хората могат да видят и докоснат: оформлението, цветовата схема, типографията, бутоните, формите, иконите и други елементи на потребителския интерфейс на всеки екран. Това е мястото, където визуалният дизайн и детайлите на взаимодействието се съчетават, за да създадат удобен за ползване интерфейс.

UX (потребителското преживяване) е цялостната картина: колко лесно човек може да изпълни дадена задача, дали информационната архитектура е логична и как се чувстват потребителите, докато използват вашия продукт. UX обхваща потоците, съдържанието, състоянията на грешки и малките моменти, които намаляват или увеличават триенето.

Добрият продуктов дизайн третира UI и UX като една система 💯. Изборът на дизайн на потребителския интерфейс, като разстояние, йерархия, текст и интерактивни елементи, съществува, за да подкрепи целите на потребителското преживяване. Те могат да бъдат като „да помогне на нов потребител да завърши регистрацията си за по-малко от две минути“ или „да направи пътя към ъпгрейд ясен, без да бъде натрапчив“.

За продуктовите мениджъри, UX дизайнерите и UI дизайнерите това означава:

Да знаете коя е вашата целева аудитория и какво означава „успех“ за нея.

Превърнете тези нужди в ясни потоци, вместо в единични екрани.

Създаване на проста дизайнерска система, така че моделите да изглеждат последователни във всичките ви цифрови продукти

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Влезте в ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Стъпки и стратегии за подобряване на потребителския интерфейс и потребителското преживяване на вашия продукт

Много проблеми с UI и UX започват много преди потребителят да натисне бутона.

Изследвания на потребителите в един документ, UX бъгове в електронна таблица, макети в инструмент за дизайн, обратна връзка в чат и бележки за версията на друго място. С течение на времето това разпръскване на работата затруднява да се види коя версия е актуална или защо е било взето дадено решение за дизайна.

Можете да усетите това в продукта, когато:

Един работен процес следва най-новата ви система за дизайн, докато друг все още използва по-стари модели на потребителски интерфейс.

Обратната връзка от реални потребители никога не достига до следващите елементи на спринта.

Дизайнерските екипи и екипът за разработка обсъждат промените без споделен запис на проучванията на потребителите.

ClickUp предоставя на продуктовите екипи единна конвергентна AI работна среда за целия жизнен цикъл на UX и UI. Можете да съхранявате планове за проучвания на потребителите, бележки от интервюта, резултати от тестове за използваемост, дизайнерски задачи и работа по пускането на продукта в една свързана йерархия, което елиминира необходимостта да преминавате от един инструмент в друг.

Следващите стъпки и стратегии ще помогнат на продуктовите екипи, UX дизайнерите и UI дизайнерите да преминат от мнения към решения, основани на доказателства. Всичко това, докато работата им остава проследима в ClickUp.

⭐️ Представен шаблон Планирайте структурирани, повтаряеми проучвания с шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp. Можете да го използвате, за да дефинирате цели, методи и участници на едно място. Този шаблон може да се използва и за стандартизиране на начина, по който екипът ви провежда интервюта и тестове за използваемост, като същевременно дизайн решенията остават свързани с реалните мнения на потребителите. Получете безплатен шаблон Организирайте всички задачи по проучването на едно място с шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

1. Провеждане на проучване на потребителите и анализ на обратната връзка

Ако не провеждате редовно проучвания на потребителите, най-вероятно проектирате за себе си, а не за целевата си аудитория. Проучванията на потребителите ви дават реалистична представа за нуждите, целите и ограниченията на потребителите. Това ви помага да адаптирате процеса на проектиране към реалните ограничения и изисквания на потребителите, а не към предположения.

Започнете с малък, фокусиран набор от методи, свързани с процеси с голямо въздействие (регистрация, въвеждане, търсене, плащане, ъпгрейд): Интервюта с потребители за задълбочено проучване на мотивациите, очакванията и проблемите

Тестване на използваемостта , за да наблюдавате реални потребители, които изпълняват задачи, и да откривате грешки и прекъсвания в потока.

Анкети за улавяне на настроенията в мащаб и проследяване на тенденциите във времето

Инструменти за поведение (топлинни карти, повторения на сесии), за да видите точно как хората взаимодействат с вашия интерфейс и къде се колебаят или се отказват.

В ClickUp можете да структурирате това проучване в едно работно пространство:

Получете безплатен шаблон Организирайте и структурирайте проучванията си за потребителите с шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

Създайте списък като „Изследване на потребителското преживяване при въвеждането“ и добавете задачи за интервюта, сесии за тестване на използваемостта и анализ.

Прикачете записи, бележки и екранни снимки към всяка задача, така че всяка информация да остане свързана с конкретен работен процес или екран.

А какво да кажем за събирането на обратна връзка от екипа и заинтересованите страни? Тук на помощ идва следващата функция на ClickUp.

Използвайте ClickUp Forms за структурирана обратна връзка

Действайте по-бързо с свързани формуляри, които централизират обратната връзка с ClickUp Forms

Неструктурираната обратна връзка е трудна за прилагане. Снимки на екрана в чата, неясни имейли от типа „тази страница е объркваща“ и случайни коментари по време на срещи рядко се превръщат в ясна работа. Формулярите на ClickUp са създадени, за да коригират това 🗒️.

Ето един практичен начин да ги използвате като част от работния си процес:

Добавете полета за страница/екран, тип устройство, сериозност, тип потребител и категория (например навигация, копиране, производителност).

Споделете формуляра след тестване на използваемостта, в бележките към версията или с екипите за поддръжка и успех.

Нека всяка подадена информация създава задача в специален списък „UX обратна връзка“ с подходящи етикети и персонализирани полета.

2. Проверете настоящия си дизайн

След като получите обратна връзка от реални потребители, насочете вниманието си към съществуващия потребителски интерфейс.

Структурираният UI одит ви помага да видите къде е отклонението в основата на дизайна: несъвместими компоненти или пропуски във визуалната йерархия.

Докато разглеждате продукта си на настолен компютър и мобилно устройство, задайте си следните въпроси: Етикетите съответстват ли на думите, които повечето потребители биха използвали естествено?

Този екран съответства ли на вашата дизайнерска система (цветова гама, типография, разстояние и модели на взаимодействие)?

Ясно ли е какво се случва, когато потребителят взаимодейства с контрол, или трябва да гадае?

Ако трябва да спрете и да се замислите „Къде би се намирала тази настройка?“, вашите редовни потребители също ще го направят. Тук малките несъответствия могат да увеличат кривата на обучение и с течение на времето да окажат негативно влияние върху потребителското преживяване.

След това можете да превърнете тези резултати в структуриран списък с задачи в работната среда на ClickUp:

Създайте списък като „UI Audit – Q1”

Добавете ClickUp задача за всеки проблем, който забележите: объркваща навигация, проблеми с оформлението, липсващи състояния или неясни микрокопия.

Използвайте полета за задачи като статус, отговорник, приоритет, начална/крайна дата и зависимости, така че всеки проблем да има отговорник и план за разрешаване.

Добавете персонализирани полета за сериозност и продуктова област, така че продуктовите екипи да могат да филтрират и приоритизират с няколко кликвания.

Автоматизирайте, приоритизирайте и поддържайте работата с ClickUp Tasks

Резултатът е динамичен списък с задачи, по който UX дизайнерите, продуктовите мениджъри и екипът за разработка могат да работят в рамките на няколко спринта.

3. Опростете навигацията и информационната архитектура

Дори и най-красивият интерфейс ще се провали, ако хората не могат да намерят това, от което се нуждаят. Навигацията и архитектурата на информацията са от основно значение за отличното потребителско преживяване, тъй като те определят колко бързо потребителите могат да преминават между страниците и да изпълняват задачите си.

Високоавторитетни източници в областта на UX са съгласни по няколко основни принципа за навигация: Поддържайте менютата прости и видими на по-големи екрани

Използвайте ясни и последователни етикети вместо вътрешен жаргон.

Избягвайте дълбоки, многостепенни менюта, в които важните действия са скрити.

Поставете навигацията там, където потребителите я очакват, и поддържайте този модел във всичките си цифрови продукти.

Тук дизайнът на потребителския интерфейс, елементите на потребителския интерфейс и дизайнът на взаимодействието работят в полза на лесното намиране. Разположението, етикетите и обратната връзка трябва да правят пътя очевиден, а не умен.

Картографирайте пътуванията на потребителите с ClickUp Whiteboards

Промените в навигацията са по-лесни за проектиране, когато всички могат да видят цялото пътуване, а не само изолирани екрани. Тук на помощ идват картографирането на пътуването на потребителя и диаграмите на потока.

ClickUp Whiteboards предоставя на продуктовите екипи дигитално пространство за:

Начертайте ключови страници и състояния като възли в поток

Свържете ги с стрелки, които представят реалните пътувания на потребителите (например „Начална страница → Регистрация → Чеклист за въвеждане → Първа създадена задача“).

Добавете бележки към проблемните точки, извлечени от проучвания на потребителите и тестове за използваемост.

Превърнете всичките си идеи в координирани действия с ClickUp Whiteboards

В рамките на вашето UX/UI пространство можете да:

Прикачете задачи в ClickUp към конкретни стъпки в ClickUp Whiteboard (например „Поправете текста в стъпка 2 от процеса на регистрация“, „Намалете броя на полетата във формуляра за създаване на проект“).

Коментирайте в реално време, когато даден път изглежда объркващ или претоварен.

Актуализирайте картата, докато изпращате промени в навигацията, за да остане тя надежден справочник за продуктовите екипи и екипа за разработка.

С течение на времето това ви дава реален модел за това как потребителите действително се движат в продукта ви и улеснява значително проектирането на потребителски интерфейс с предвидими пътища.

4. Дайте приоритет на достъпността и отзивчивостта

Достъпността не е „хубаво да се има“. Тя е основна най-добра практика в дизайна на потребителския интерфейс и в много региони е законово изискване.

Започнете с проверка на потребителския интерфейс спрямо указанията на WCAG за цветови контраст, размер на текста и фокусни състояния, за да могат хора с различни зрителни или двигателни способности да използват продукта ви удобно.

💡 Съвет от професионалист: WCAG 2.1 препоръчва минимално съотношение на контраста от 4,5:1 за нормален текст и 3:1 за голям текст, както и ясни индикатори за фокус за потребители на клавиатура.

Също така, не забравяйте да следвате указанията за адаптивен дизайн, за да се адаптират оформлението на екрана на настолен компютър, таблет и мобилно устройство с гъвкави решетки, плавни изображения и точки на прекъсване, които запазват йерархията.

Проверете целите за докосване в мобилното си приложение, дръжте ключовите действия на разстояние, достъпно за палеца, и се уверете, че модалните прозорци и менютата остават използваеми на по-малки екрани.

Звучи като прекалено много работа? Можете да включите тези проверки в процеса на проектиране на UX с помощта на ClickUp:

Добавете списък за проверка „Достъпност и устройства“ към задачите си за дизайн и разработка. Включете елементи като проверен контраст, добавен алтернативен текст, проверени състояния на фокус, тестван достъп с клавиатура и прегледани основни потоци на ключови точки на прекъсване.

Използвайте списъците със задачи на ClickUp шаблоните за списъци на ClickUp , за да може всяка нова страница или функция да премине през една и съща проверка за достъпност преди пускането й.

Създавайте и управлявайте списъци с задачи за всичките си задачи чрез няколко платформи с ClickUp Checklists

💡 Интересен факт: Проучвания за първите впечатления показват, че повечето хора си формират мнение за надеждността и качеството на даден сайт в рамките на 50 милисекунди, а визуалният дизайн оказва силно влияние върху тази преценка. На практика това означава, че оформлението и отзивчивостта на сайта ви говорят повече от всеки текст.

5. Усъвършенствайте визуалната йерархия и последователност

Визуалната йерархия е това, което казва на потребителите „започнете оттук, после отидете там“ без никакви инструкции.

В един силен интерфейс заглавията, стиловете на бутоните и разстоянията естествено насочват вниманието към основните действия и го отклоняват от шума.

UX проучвания от Nielsen Norman Group и други препоръчват използването на контраст, размер, близост и празно пространство , за да се подчертае важността и да се групират свързани елементи.

Ето един прост списък, който можете да използвате за по-добра йерархия: Направете едно основно действие на екрана визуално доминиращо

Използвайте последователни нива на заглавия и стилове на текста

Оставете достатъчно празно пространство във формулярите, за да могат хората да сканират етикетите и полетата без усилие.

Дръжте съобщенията за грешки близо до елемента, към който се отнасят

ClickUp може да подкрепи тази работа зад кулисите:

Съхранявайте указанията за дизайна, спецификациите на компонентите и състоянията на потребителския интерфейс в ClickUp Docs и вграждайте библиотеки или токени на Figma директно в тези документи.

Документирайте работни процеси, важни указания и коментари за вашия екип в ClickUp Docs

Създайте списък със задачи за „усъвършенстване на потребителския интерфейс“, в който всяка задача е свързана с екран или поток, който се нуждае от подобрения в йерархията или последователността. След това прикачете екранни снимки, връзки към Figma и критерии за приемане към всяка задача.

6. Създайте обратни връзки с потребители и екипи

Стратегиите за подобряване на UI и UX се провалят, когато обратната връзка се появява веднъж на три месеца. Целта е да се създадат леки, непрекъснати цикли както с реални потребители, така и с вашия вътрешен екип.

За потребителите можете да комбинирате: Вътрешни анкети с целенасочени въпроси като „Колко лесна беше тази задача?“ или „Какво почти ви спря тук?“

Кратки, фокусирани сесии за тестване на използваемостта на нови или рискови работни процеси

Периодични проучвания NPS (Net Promoter Score) или CSAT (Customer Satisfaction Score), които разкриват как се чувстват хората, след като изпълнят ключови задачи.

За екипа ви е необходим лесен начин да поддържате разговорите свързани с реалната работа, вместо да са разпръснати из Slack нишките.

Ето как можете да съгласувате това с ClickUp:

Създавайте незабавно задачи за действие и ги възлагайте на други или дори на себе си с ClickUp Comments

ClickUp ви позволява да коментирате директно задачите и да присвоявате коментари на конкретни лица. Това гарантира, че поясненията и решенията за дизайна остават свързани с проблемите на потребителския интерфейс, към които се отнасят.

Дизайнерите могат да свържат съответните клипове за проучване на потребителите или използваемостта, а инженерите могат да задават въпроси за внедряването на същото място. Всеки, който отвори задачата по-късно, може да види какво се е променило и защо.

Полезен трик: С ClickUp Clips можете да записвате и споделяте екранни записи директно в работния си процес, като по този начин гарантирате, че всяка актуализация на дизайна или информация за използваемостта е визуално документирана. Клиповете улесняват членовете на екипа да демонстрират промени в потребителския интерфейс, да преминават през пътувания на потребителите или да подчертават проблемни точки – без да е необходимо да дават дълги писмени обяснения. Оставете подробни обяснения и идеи в работния си процес с ClickUp Clips

Използвайте ClickUp Automations, за да напреднете в работата си

Използвайте готови автоматизации или ги персонализирайте според нуждите си с ClickUp Automations

Дори когато обратната връзка е заснета, някой все пак трябва да я присвои, да я маркира и да я премести през работния процес. ClickUp Automations може да свърши тази повтаряща се работа за вас.

Можете да:

Автоматично създаване на задачи при подаване на формуляр за обратна връзка

Автоматично присвоявайте задачи на подходящия UX или UI дизайнер въз основа на тагове.

Публикувайте коментар или изпратете имейл, когато се промени статуса, за да държите заинтересованите страни в течение.

Шаблоните за автоматизация на ClickUp и AI Automation Builder улесняват настройката на тези работни процеси, така че обратната връзка за UX никога не остава затворена в електронна таблица.

Научете как да автоматизирате работните процеси стъпка по стъпка за по-малко от 5 минути. Този ускорен урок ви показва точно как да създадете безпроблемни автоматизации, задвижвани от изкуствен интелект, като използвате инструменти за автоматизация на работни процеси без кодиране, като ClickUp. 🔼

7. Тествайте, измервайте и итератирайте

Най-полезният UX подход третира всяка промяна като тест, а не като окончателен отговор. След като пуснете актуализация, проверете я чрез комбинация от тестове за използваемост и анализи на продукта.

Общите показатели за UX, които трябва да проследявате, включват успеваемост на задачите, процент на грешки, време, прекарано в изпълнение на задачите, и процент на завършени важни процеси. Комбинирайте ги с качествени наблюдения от сесиите за използваемост, за да разберете не само какво се е променило, но и защо.

Можете също така да: Извършете прости A/B тестове на ключови екрани, за да видите кой дизайн намалява триенето или отпадането.

Проследявайте билетите за поддръжка и въпросите от типа „Как да...“, които се отнасят до конкретни функции.

Сегментирайте резултатите по устройство, тип план или потребителски профил, за да проверите дали подобренията работят за най-важните ви сегменти.

ClickUp Dashboards ви помага да съхранявате тези сигнали на едно място. Можете да създавате джаджи, които извличат данни от задачи и интегрирани инструменти, за да покажат обема на проблемите с UX. Можете също да видите други променливи, като време за разрешаване, обхват на тестовете или брой проблеми с интерфейса на версия.

Проследявайте обратната връзка от потребителите и ключовите показатели за потребителския интерфейс и потребителското преживяване в таблата на ClickUp.

Това дава на екипите по продукти и дизайн обща представа за това дали подобренията в UI/UX работят, вместо всеки да разглежда различни отчети.

Манасви Двиведи, Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. споделя:

Видимостта на таблото е подобрена при показването на анализа на продукта и спестява много време.

Видимостта на таблото е подобрена при показването на анализа на продукта и спестява много време.

Добрият UI и UX зависят както от солидни дизайнерски умения, така и от надежден работен процес.

Имате нужда от инструменти, които ви позволяват да събирате данни от проучвания, да координирате дизайн спринтове, да тествате идеи и да измервате резултатите, без да преработвате процеса си всеки път.

Как ClickUp оптимизира работните процеси за подобряване на UI/UX

ClickUp предоставя на продуктовите екипи едно място, където да организират целия процес на UX дизайн, от бележките от проучванията до задачите по окончателното пускане на продукта. Вместо да разделяте решенията си за дизайн и работата по разработката между няколко инструмента, можете да съхранявате всичко в едно работно пространство.

Ето как изглежда това на практика:

Централизирайте проучванията, спринтовете и документацията

Вградете маркери, добавете таблици и други елементи, за да форматирате документи с ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да съхранявате проучвания на потребители, персони, указания за потребителския интерфейс и резултати от експерименти. Можете да структурирате брифинги и да вграждате прототипи на Figma или диаграми на потребителския поток директно в Doc.

Организирайте дизайн спринтове с ClickUp Tasks и Lists. Разделете работата на задачи за проучване, UX дизайн, UI дизайн, внедряване и QA, след което определете отговорници и крайни срокове.

Използвайте ClickUp AI Notetaker , за да записвате и обобщавате разговорите за проучвания на потребителското преживяване или прегледите на дизайна, с транскрипти и действия, готови да се превърнат в задачи.

Получавайте бележки в реално време с ClickUp AI Notetaker

Начертайте потребителските потоци и информационната архитектура в ClickUp Whiteboards, а след това превърнете всяка форма в задача, когато е готова за изпълнение.

Събирайте и препращайте обратна връзка автоматично

Създайте ClickUp формуляри, за да събирате структурирана обратна връзка за продукта от заинтересовани страни и вътрешни екипи. Всяко подадено мнение се превръща в проследима задача с подходящи полета и етикети, което е идеално за обратна връзка за потребителския интерфейс след пускането на продукта.

Използвайте ClickUp Agents , които могат да възлагат задачи и да задействат автоматизации, когато постъпят нови отзиви или резултати от тестове.

Получавайте незабавни отговори на въпроси и коментари с ClickUp AI Agents

Например, UI/UX агентът може автоматично да създава последващи задачи за дизайнерите, когато бъдат отбелязани проблеми с използваемостта, или да уведомява разработчиците да прегледат новите отзиви на потребителите.

Прегледайте и одобрете визуалните дизайни

Качете макети и примери за движение в ClickUp Tasks и използвайте инструментите за проверка на ClickUp, за да добавите коментари, закрепени към конкретни части от изображението или видеото. Всеки коментар може да бъде присвоен и разрешен, така че визуалната обратна връзка е конкретна и приложима.

Проверявайте и коментирайте макети, вграждайте Figma и Invision файлове, канете външни сътрудници и добавяйте коментари за преглед.

Ускорете дизайна и одобренията с бърза итерация с ClickUp.

Използвайте силата на изкуствения интелект, за да работите по-бързо в областта на проучванията

ClickUp Brain помага на продуктовите екипи да извличат незабавно дизайнерски модели, теми за обратна връзка от потребители или проблеми с използваемостта от цялата документация на вашия продукт.

Можете да използвате AI-базирани подсказки, за да генерирате нови идеи за дизайн или бързо да анализирате резултатите от тестовете за използваемост – всичко това, без да напускате работното си място. Това поддържа екипа ви фокусиран, съгласуван и готов да предостави по-гладко и интуитивно продуктово преживяване.

AI може да ви спести усилията при писането на документи – от ръководства за потребители и SOP до правни договори и описания на продукти. В това видео ще ви покажем как точно да използвате AI за писане на документация с помощта на реални примери и доказани подсказки.

Освен Brain, Brain GPT на ClickUp работи като ваш партньор в дизайна, задвижван от изкуствен интелект, създаден да помага на продуктовите екипи да улавят, организират и действат въз основа на всяка информация за потребителите.

С поддръжка на множество LLM, Brain GPT се адаптира към вашия работен процес, предоставяйки по-умни и по-релевантни предложения. Ето как:

Използвайте Talk to Text , за да записвате незабавно обратна връзка за дизайна, реакциите на потребителите или идеи от мозъчна атака – просто говорете и оставете Brain GPT да се погрижи за останалото.

Обобщете резултатите от тестовете за използваемост, подчертайте повтарящите се проблеми и изведете на преден план ключовите теми с помощта на анализ, базиран на изкуствен интелект.

Търсете мигновено във всичките си бележки, клипове и дизайнерски документи с унифицирано AI търсене, за да не изгубите никога важни UI/UX прозрения.

Използвайте множество LLM като Deepseek, Gemini, Claude и ChatGPT, за да получите най-добрия модел за обобщаване, генериране на дизайнерски копия или анализиране на настроенията на потребителите.

Използвайте силата на множество LLM с Brain GPT

Наред с ClickUp, няколко други специализирани инструмента могат да ви дадат по-ясна представа за това как реалните потребители взаимодействат с вашия продукт.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продукта. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. Hotjar

Чрез Hotjar

Hotjar е платформа за анализ на поведението и обратна връзка от потребителите, която ви помага да видите как реалните потребители се движат, кликат, превъртат и напускат страниците и потоците на вашия продукт.

Той комбинира топлинни карти, записи на сесии, джаджи за обратна връзка и анкети, което позволява на дизайнерските екипи да свържат проблемите с UX с конкретни елементи на UI. За продуктовите екипи, които работят по подобряването на UI/UX, Hotjar е особено полезен за валидиране на промени в навигацията и експерименти с оформлението.

Най-добрите функции на Hotjar

Визуализирайте кликовете, дълбочината на превъртане и вниманието с топлинни карти и записи на сесии.

Събирайте обратна връзка на страницата и анкети в стил NPS с помощта на джаджи и шаблони за анкети.

Създайте фунии и тенденции, за да видите къде потребителите се отказват в ключови пътувания.

Набирайте и интервюирайте потребители дистанционно с Hotjar Engage за качествени проучвания.

Интегрирайте с инструменти като Google Analytics, HubSpot, Segment и други продуктови стекове.

Ограничения на Hotjar

Премиум плановете могат да се окажат скъпи за продукти с голям трафик или големи екипи.

Някои рецензенти отбелязват ограничени възможности за персонализиране на определени джаджи за проучвания и обратна връзка.

Цени на Hotjar

Безплатно

Растеж : Започва от 49 $/месец

Pro: Персонализирани цени

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Hotjar

G2: 4. 3/5 (320+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 530 отзива)

2. Lookback

Чрез Lookback

Lookback е платформа за качествено проучване и тестване на използваемостта, създадена за живи и записани потребителски сесии. Тя ви позволява да провеждате модерирани и немодерирани тестове, като записвате екрана, микрофона и (по избор) камерата на участниците, докато те работят по задачите във вашия продукт.

За екипите, работещи с UI/UX, Lookback е полезен, когато искате да наблюдавате как реални потребители изразяват мислите си на глас, докато използват прототип или преминават през критичен етап като плащане.

Най-добрите функции на Lookback

Извършвайте модерирани и немодерирани тестове за използваемост на настолни и мобилни устройства.

Заснемайте екрана, аудиото и опционално видеото, за да можете да видите и чуете как реагират потребителите.

Поканете наблюдатели да гледат сесиите на живо и добавете бележки и етикети с времеви отметки.

Съхранявайте записите в споделена библиотека и създавайте клипове с най-важните моменти за често срещани проблеми с UX.

Интегрирайте с платформи за набиране на персонал и работни процеси за проучване за по-гладко планиране.

Ограничения на Lookback

В рецензиите на Capterra се споменават спорадични проблеми с надеждността (проблеми с връзката или странности на браузъра/устройството), които могат да прекъснат сесиите.

Интерфейсът и настройките могат да изглеждат сложни за екипи, които провеждат потребителски тестове само от време на време.

Цени за обратно търсене

Фрийланс: около 299 долара/година за индивидуални изследователи

Екип: около 1782 долара/година за малки екипи с общи проекти

Insights Hub: от около 4122 долара/година за по-големи предприятия

Enterprise: От 18 150 $/година за големи предприятия

Оценки и рецензии за Lookback

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Maze

Maze е платформа за непрекъснато откриване на продукти и проучване на потребителското преживяване, която превръща прототипите на дизайна в бързи, богати на данни потребителски тестове. Тя се свързва директно с инструменти като Figma, Adobe XD и Sketch, така че можете да импортирате потоци и да провеждате немодерирани тестове за използваемост, без да пишете код.

За работа с UI и UX, Maze е полезен, когато искате бърза, дистанционна валидация на промени в навигацията или нови модели на интерфейса, преди те да достигнат до етап на разработка.

Най-добрите функции на Maze

Превърнете Figma и други дизайнерски прототипи в тестове за използваемост с едно кликване за минути.

Извършете сортиране на карти, тестове на дърво и 5-секундни тестове, за да усъвършенствате информационната архитектура и съобщенията.

Използвайте вградените панели за участници или доведете свои собствени потребители за дистанционни проучвания.

Генерирайте автоматизирани отчети с топлинни карти, анализ на пътя и показатели на ниво задача.

Интегрирайте с инструменти като Slack и Jira, за да споделяте резултати и да създавате последващи задачи.

Ограничения на Maze

Фокусира се върху откриването и тестването на прототипи, така че все още се нуждаете от отделни анализи за поведението в продукта в мащаб.

Ценообразуването на базата на местата може да се окаже скъпо за много големи екипи, ако много заинтересовани страни се нуждаят от достъп.

Цени на Maze

Безплатен план

Стартово ниво: 99 $/месец (1 проучване/месец, 5 места)

Планове за екип и организация: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Maze

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Често срещани грешки в UI и UX, които трябва да избягвате

Дори най-талантливите дизайнери попадат в модели, които неволно разочароват потребителите или усложняват преживяването.

Добрата новина? Повечето грешки в потребителския интерфейс и потребителското преживяване са предвидими и напълно избежни, след като знаете какво да търсите:

🚩 Дизайн за заинтересовани страни, а не за потребители: Екраните се пълнят с рядко използвани филтри и контроли, които правят основните задачи трудни.

✅ Какво да направите вместо това: Започнете всеки проект с кратко резюме на нуждите на потребителите и основните задачи и го използвайте като филтър за всичко, което добавяте.

🚩 Пропускане на реални проучвания на потребителите: Вътрешните мнения заместват проучванията на потребителите и тестовете за използваемост, така че проблемите се появяват едва след пускането на продукта.

✅ Какво да направите вместо това: Планирайте малки, редовни интервюта и тестови сесии и ги провеждайте, преди да се ангажирате с оформлението и потоците.

🚩 Претоварване на екраните, за да „покажете стойност”: Изглежда по-безопасно да се покаже всичко на потребителите наведнъж, така че екраните се пълнят с банери, подсказки, карти и формуляри. Визуалният дизайн става претрупан и повечето потребители не могат да преценят на какво да се фокусират първо.

✅ Какво да направите вместо това: Изберете едно основно действие за всеки екран и оставете йерархията, разстоянията и цветовете да насочват хората към него.

🚩 Непоследователни модели и компоненти: Подобни действия изглеждат по различен начин в различни части на вашите цифрови продукти. Бутоните променят размера си, етикетите се изместват, а елементите на потребителския интерфейс се държат по малко по-различен начин.

✅ Какво да направите вместо това: Използвайте проста система за дизайн и повторно използвайте компоненти на потребителския интерфейс, така че сходни действия винаги да изглеждат и да се държат по познат начин.

🚩 Пренебрегване на съдържанието и микрокопието до края: Много внимание се обръща на оформлението и визуалните елементи, но формулярите и помощният текст се попълват в последния момент. Неясният текст създава напрежение, дори когато оформлението е добро.

✅ Какво да направите вместо това: Разглеждайте текста като част от UX дизайна и тествайте формулировките с реални потребители.

🚩 Забравяне на мобилните устройства и различните визуализации: Екраните се проектират на големи монитори и никога не се проверяват правилно на по-малки устройства.

✅ Какво да направите вместо това: Тествайте ключовите потоци на устройствата, на които разчитат повечето потребители, и коригирайте разстоянията, целите за докосване и оформлението според нуждите.

🚩 Третиране на UX като еднократен проект: Екипите извършват голямо препроектиране, празнуват стартирането и след това продължават напред. Никой не измерва дали новият дизайн действително е подобрил потребителското преживяване, а с течение на времето малките проблеми отново се натрупват.

✅ Какво да направите вместо това: Включете редовни проверки, обратна връзка и малки итерации в стратегиите си за подобряване на потребителското преживяване.

Измерване на въздействието на подобренията в потребителския интерфейс и потребителското преживяване

След като усъвършенствате потребителския интерфейс и потребителското преживяване, трябва да потвърдите, че подобренията са наистина забележими.

Вместо да проследявате „завършените дизайнерски задачи“, фокусирайте се върху поведението на реалните потребители. Експертите по UX често препоръчват комбинация от показатели за поведение и нагласи.

Полезни сигнали включват: Успеваемост и процент на завършени задачи за потоци като регистрация, търсене и плащане

Време, прекарано в основни дейности, сравнено преди и след промените

Отпадане на ключови етапи във фуниите, особено там, където сте променили информационната архитектура или дизайна на взаимодействието.

Резултатите от тестовете за използваемост, комбинирани с NPS или CSAT, показват колко използваем и удовлетворяващ е опитът.

Обем и теми на билетите за поддръжка или въпроси от типа „Как да...“ относно едни и същи елементи на потребителския интерфейс

Изгледи на ниво устройство или персона, за да видите дали подобренията работят за най-важните ви сегменти, а не само за напредналите потребители.

В ClickUp можете да превърнете тези сигнали в споделен табло:

Проследявайте броя и времето за разрешаване на проблеми с UX, като използвате данни за задачите и персонализирани полета.

Добавете диаграми за обхвата на тестовете, резултатите от експериментите или оценките за използваемост.

Извлечете данни за обратна връзка от ClickUp Forms или интегрирани инструменти, за да покажете качествени и количествени промени заедно.

Когато тези показатели се подобрят и се задържат във времето, знаете, че работата ви по UI/UX дава резултати 🚀.

Подобрете UI и UX с ClickUp

Отличният UX рядко е резултат от едно единствено голямо препроектиране. Той е резултат от много малки, честни цикли, в които слушате потребителите, поправяте частите, които ги забавят, тествате отново и запазвате това, което работи.

Ролята на ClickUp е да предостави едно място за тези цикли и да поддържа последователност през целия процес.

Изследвания, елементи на дизайна, интерактивни прототипи, тестване на използваемостта, обратна връзка и последващи действия – всичко това се намира в едно работно пространство. Продуктовите екипи и UX дизайнерите могат да споделят един и същ контекст на проекта, да знаят кои решения са взети и да видят как се отразява всяка промяна.

Ако настоящият ви работен процес на потребителския интерфейс и потребителското преживяване ви се струва фрагментиран, приемете това като сигнал. Използвайте ClickUp Brain и Brain GPT, за да обобщавате и да реагирате по-бързо на обратната връзка. Можете дори да оставите ClickUp Automations да се занимава с повтарящата се координация.

Регистрирайте се в ClickUp и съберете цялата си работа по UI и UX на едно място.

Често задавани въпроси (FAQ)

Добрият UX дизайн помага на хората да разберат къде се намират и какво се случва след като предприемат действие. Основните принципи включват яснота, последователност, достъпност, значима обратна връзка и уважение към времето и вниманието на потребителите.

Ключовите елементи включват ясна навигация, логична информационна архитектура, фокусирани оформления, полезни микрокопия и добре обмислени състояния на грешки. Всички тези елементи трябва да водят потребителите плавно от намерението до резултата, като същевременно минимизират объркването и грешките. Много продуктови екипи управляват работата зад тези елементи в ClickUp, където проследяват задачите, свързани с потребителското преживяване, и документират решенията за дизайна в споделени документи.

Повечето екипи комбинират специален инструмент за дизайн, като Figma, Sketch или Adobe XD, с работно пространство, което обединява работата и комуникацията. ClickUp поддържа втората част: дизайнерите, продуктовите мениджъри и инженерите могат да свързват прототипи, да регистрират проблеми с потребителския интерфейс, да обсъждат промени в коментарите и да организират спринтове и проучвания на едно място.

AI може да обобщи големи обеми от обратна връзка от потребители, да подчертае повтарящи се проблеми, да генерира варианти за копиране и дори да предложи идеи за тестове въз основа на моделите във вашите данни. ClickUp Brain внедрява това в ежедневната ви работа, като обобщава документи, задачи и коментари, докато ClickUp Brain GPT добавя Talk to Text, Universal Search и ClickUp AI Notetaker, за да улавя и реагира по-бързо на проучванията на UX.

За мобилните приложения поддържайте интерфейса прост, големите цели за докосване, плитка навигация и ключови действия на лесно достъпни места. Тествайте на реални устройства и връзки, за да откриете навреме проблеми с оформлението и производителността. Много екипи проследяват тези специфични за мобилните устройства UX констатации и поправки в ClickUp, за да не се изгубят между версиите.