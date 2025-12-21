Wispr Flow срещу ClickUp: кое е по-добро за транскрипция в реално време?

Писането не винаги може да следва темпото на вашите мисли. В един момент записвате гласови бележки, а в следващия преминавате от документи към имейли и инструменти за проекти, опитвайки се да превърнете тези идеи в нещо използваемо.

Тук на помощ идват AI гласовите инструменти и транскрипцията в реално време, за да можете да говорите естествено и да продължите да работите, без да се борите с клавиатурата.

Wispr Flow действа като клавиатура с изкуствен интелект за вашия десктоп, превръщайки диктовката в чист текст във вашите любими работни приложения. ClickUp, от друга страна, комбинира множество функции и инструменти в едно работно пространство, което се задвижва от глас и изкуствен интелект.

В тази статия ще разгледаме Wispr Flow и ClickUp, като сравним как всеки от тях се справя с управлението на задачи чрез гласови команди, контекстуалните AI възможности и функциите за продуктивност.

Wispr Flow срещу ClickUp с един поглед

Когато сравнявате специализиран инструмент за диктовка с пълноценна платформа за продуктивност, е полезно да видите разликите една до друга:

Функция ClickUp Wispr Flow Транскрипция в реално време и записване на бележки ClickUp AI Notetaker записва поддържаните разговори, генерира транскрипти и резюмета и превръща последващите действия в задачи в ClickUp Tasks и Docs. Фокусира се върху диктовка на живо във всяко избрано текстово поле; не се включва в разговори, но ви позволява да записвате бележки в глас във всяко приложение. Управление на проекти и задачи Пълна йерархия на проектите (Работни пространства → Пространства → Папки → Списъци → Задачи → Подзадачи) с документи, табла и отчети на едно място Няма вградено управление на задачи или проекти; разчита на външни инструменти като ClickUp, Jira или CRM за съхранение и проследяване на работата. Автоматизация на работния процес и AI модели ClickUp Automations и ClickUp Brain обработват промени в статуса, задачи, известия, обобщения и генерирани от AI чернови, свързани с данните в работната среда. Използва AI модели за почистване, пренаписване и форматиране на диктуван текст, но не предизвиква промени в работния процес или действия по задачите. Сътрудничество и комуникация Споделените документи, коментарите, чатът и клиповете съхраняват разговорите, файловете и задачите на едно място в едно общо работно пространство. Ускорява отговорите и документирането в инструменти като имейл, Slack, Docs или IDE, но не предлага споделено работно пространство. Цени Безплатен план Forever; платени планове от 7 USD/месец на потребител, с AI добавки като Brain и BrainGPT, достъпни в платените нива. Basic: Безплатно; Pro: 15 $/месец на потребител; Enterprise: Персонализирана цена Най-подходящо за Екипи, които искат гласови команди, транскрипция, задачи, документи и AI автоматизация в една платформа за продуктивност и управление на проекти Лица и екипи, които искат бърз и гъвкав слой за диктовка, който могат да използват в съществуващите приложения и работни процеси.

Какво е ClickUp?

Бъдете организирани, действайте по-бързо и управлявайте всяка задача на едно място с ClickUp

Представете си, че ръководите пускането на нов продукт: гласови бележки в телефона ви, напомняния за задачи, разпръснати в различни приложения, и обратна връзка, заровена в имейл кореспонденция. Всеки път, когато преминавате от един инструмент към друг, губите скорост и контекст. Това е класически пример за разпръскване на работата .

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, създадено да намали разрастването на работата и AI, като обедини всички ваши работни приложения, данни и AI модели в една платформа.

Можете да планирате проекти, да създавате задачи, да изготвяте документи и да добавяте коментари, без да превключвате раздели. Всички ваши ClickUp инструменти и функции остават свързани в една платформа, така че вашият работен процес се усеща като едно непрекъснато работно пространство, а не като набор от несвързани инструменти.

ClickUp включва и вграден AI асистент, наречен ClickUp Brain. Той действа като контекстуално AI приложение, което разбира вашите задачи, документи и коментари и ви помага да създавате съдържание директно там, където се извършва работата.

За екипи, които предпочитат да диктуват, вместо да пишат, ClickUp BrainGPT добавя Talk to Text към ClickUp Brain. С BrainGPT на настолен компютър или чрез разширението за Chrome, натискате прост пряк път, говорите естествено и думите ви се появяват като форматиран текст в задачи, документи, коментари или други работни приложения, които вече използвате.

Един потребител го описа перфектно:

ClickUp замени множество инструменти, на които разчитахме – мениджъри на задачи, инструменти за документи, табла и дори AI приложения за водене на бележки. Възможността да персонализираме работните процеси, да автоматизираме актуализациите и да поддържаме всички в синхрон в реално време напълно промени начина, по който работим.

Функции на ClickUp

ClickUp обединява задачи, документи, сътрудничество и AI в една платформа. Ето основните функции, които са най-важни, когато се интересувате от транскрипция, диктуване на идеи и превръщане на разговори в работа.

Функция № 1: ClickUp AI Notetaker

Превърнете всяка среща в незабавни бележки, транскрипти и изпълними задачи с ClickUp AI Notetaker

Вместо да разчитате на ръчно написани бележки или разпръснати записи, ClickUp AI Notetaker може автоматично да се включи в поддържани разговори и да генерира транскрипти и резюмета, които могат да се търсят. Оттам можете да създавате задачи, да възлагате отговорници и да добавяте крайни срокове директно от резюмето, така че нищо да не се изгуби между разговора и списъка ви със задачи.

Тъй като бележките и транскрипцията се съхраняват в ClickUp Tasks и ClickUp Docs, вашият екип може да оставя коментари, да добавя обратна връзка и да проследява последващата работа, без да се налага да преминава към отделен софтуер за транскрипция.

Например, мениджърът по продажбите провежда ежедневни срещи с екипа. Вместо да въвеждат задачи, докато хората говорят, те разчитат на ClickUp AI Notetaker. След срещата обобщението подчертава решенията, а задачите за последващи действия се създават и задават автоматично, така че мениджърът трябва само да ги прегледа и коригира.

👀 Интересен факт: Първият аудиозапис в света е направен през 1860 г. на устройство, наречено фоноавтограф, което записваше звуковите вълни върху покрит със сажди лист хартия. То дори не беше предназначено за възпроизвеждане, а беше чисто визуален анализ на звука.

Функция № 2: ClickUp Brain и BrainGPT

Задавайте въпроси, анализирайте и автоматизирайте работата с AI, който разбира цялото ви работно пространство с BrainGPT

ClickUp Brain е вашият AI асистент в ClickUp. Той използва усъвършенствани AI модели, за да отговаря на въпроси относно вашите задачи и документи, да създава задачи и документи, да обобщава дълги бележки и да ви помага да структурирате обратната връзка в ясен план.

С BrainGPT на настолен компютър и като разширение за Google Chrome можете да използвате Talk to Text, за да записвате идеите си незабавно и да оставите AI да се занимава с рутинната работа.

BrainGPT преобразува речта ви в текст в настолни приложения, документи, сайтове и формуляри, така че можете да диктувате актуализации или конспекти, вместо да ги пишете. Средно това помага на потребителите да спестят до 1,1 дни на седмица и да изпълняват задачите 4 пъти по-бързо, отколкото при писане, благодарение на транскрипцията, задвижвана от AI.

Задвижван от премиум AI модели като ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek и Claude, ClickUp BrainGPT интелигентно разбира контекста ви, редактира докато говорите и предоставя изпипан текст в различни приложения.

Той може да се справи с пунктуацията, структурата и форматирането за вас, така че диктуваното от вас съдържание да се превърне в чисти параграфи или списъци за проверка, вместо в необработени транскрипции. С до 88% икономия на разходи, това супер AI приложение замества множество AI приложения и инструменти за транскрипция, като ви осигурява скорост и точност, задвижвани от гласа.

Можете да използвате Talk to Text и в класическите работни процеси за транскрипция. BrainGPT може:

Записвайте бързи гласови бележки след среща и ги добавяйте в ClickUp Doc

Превърнете изказаните идеи в структурирана проектна документация или брифинги

Попълвайте формуляри и полета без да използвате ръцете си, докато автоматизацията поема оттам.

Функция № 3: ClickUp Docs, задачи и сътрудничество

Създавайте, споделяйте и свързвайте документи директно с вашите работни процеси за по-бързо изпълнение с ClickUp Docs

ClickUp Docs позволява на екипите да създават документи, уикита и центрове за знания, които се свързват директно със задачи и проекти. Можете да оставяте коментари, да добавяте коментари за конкретни колеги и да превръщате тези коментари в действия, без да напускате Doc. Документите и задачите съществуват едновременно, така че можете да проследявате как един документ се превръща в реална работа.

С Talk to Text можете да диктувате части от документ, резюме на среща или статия, вместо да ги пишете. Прочетете на глас своето резюме или цели параграфи, оставете Talk to Text да ги запише, а след това използвайте BrainGPT, за да прецизирате текста или да превърнете дългите коментари в ясен списък за проверка.

Освен Docs, ClickUp Tasks ви предлага гъвкава структура (задачи, подзадачи, персонализирани полета, зависимости), с която можете да проследявате всичко – от прости списъци за проверка до сложни проекти. Когато прикачите Docs и файлове към задачи, получавате „задачи с документи“, където контекстът и изпълнението са обединени.

Планирайте, организирайте и проследявайте всяка задача с помощта на персонализирани полета, приоритети и крайни срокове с ClickUp Tasks

📌 Пример: Маркетинг екипът пише кратко описание на продукта в ClickUp Docs. Рецензентите оставят коментари, след което превръщат ключовите теми в задачи за копиране, дизайн и QA. Тези задачи остават свързани с оригиналния документ, което дава на всички едно място, където да проследяват промените, одобренията и датите на пускане.

За да допълнят тази синергия, инструментите за сътрудничество на ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments и ClickUp Clips ) позволяват на екипите да оставят коментари, да споделят бързи екранни или гласови клипове и да работят в рамките на една и съща платформа. Това предотвратява превключването между инструменти и помага на екипите да фокусират енергията си върху завършването на задачите, без да се налага да сменят контекста.

Цени на ClickUp

📮 ClickUp Insight: Почти 88% от анкетираните вече използват AI инструменти, за да улеснят и ускорят ежедневните си задачи. Искате същото подобрение в работата си? BrainGPT, нашият вграден AI асистент, ви помага да постигнете това с до 30% по-висока продуктивност, по-малко срещи, незабавни обобщения и интелигентна автоматизация на задачите.

Какво е Wispr Flow?

чрез Wispr Flow

Wispr Flow е AI-базиран инструмент за гласово диктовка, създаден да преодолее това препятствие. Той ви позволява да говорите естествено и незабавно превръща гласа ви в добре форматиран текст в почти всяко приложение на Mac, Windows или iPhone. Можете да диктувате в Google Docs, браузъра си, имейла си, Notion, IDE или CRM, а Wispr Flow ще пише за вас.

За разлика от основните инструменти за преобразуване на реч в текст, Wispr Flow се представя като контекстуално AI приложение. То автоматично добавя препинателни знаци, премахва излишни думи и може да адаптира тона и форматирането въз основа на това, което пишете, независимо дали става дума за проектен документ, отговор в чат или блок код. Поддържа над 100 езика, което го прави полезен за глобални екипи и многоезични работни процеси.

Функции на Wispr Flow

Wispr Flow има една основна цел: да ви помогне да диктувате идеи и да завършвате писмената си работа по-бързо, отколкото ако пишете на клавиатурата, в която и да е приложение или устройство. Ето основните функции, които трябва да имате предвид, когато сравнявате Wispr Flow и ClickUp.

Функция № 1: Диктовка с ръце свободни

чрез Wispr Flow

С Wispr Flow можете да започнете да диктувате, като използвате клавишно съкращение или лентата Flow. След като се активира, тя въвежда текст във всяко текстово поле, което сте избрали, независимо дали това е имейл, Google Doc, чат съобщение или вашият редактор на код.

Инструментът е проектиран да съответства на скоростта, с която мозъкът ви генерира идеи, а не на скоростта, с която пръстите ви могат да пишат. Wispr Flow твърди, че диктовката може да бъде 3–4 пъти по-бърза от писането, особено за дълги документи като доклади или бележки от срещи.

📌 Пример: Продуктов мениджър се присъединява към виртуална среща, докато преглежда таблото си. Вместо да спира, за да въведе бележки, той задържа клавиша за бърз достъп, диктува актуализациите достатъчно силно, за да бъдат чути от микрофона, и Wispr Flow записва всичко в задачата или документа, които са отворени.

Функция № 2: Автоматични редакции и команди, задвижвани от изкуствен интелект

Wispr Flow използва AI модели, за да почисти речта ви. Премахва излишните думи, добавя препинателни знаци и превръща устни инструкции като „нов параграф“ или „превърни това в точки“ в реални промени във форматирането.

Можете също да използвате прости гласови команди като „препиши това по-формално“ или „съкрати този параграф“, и Wispr ще препише маркирания текст. Това го прави полезен не само за диктовка, но и за редактиране на чернови и коригиране на структурата, без да се докосва клавиатурата.

Функция № 3: Личен речник със синхронизация между различни устройства

чрез Wispr Flow

Wispr Flow включва личен речник, така че можете да го научите на имена на продукти, акроними и термини, специфични за дадена област. Можете да създавате повторно използваеми фрагменти, задействани от къси фрази, което е удобно за подписи или повтарящи се рекламни текстове.

Вашият речник и предпочитания се синхронизират между устройствата, така че можете да превключвате между настолен компютър и мобилно устройство, без да губите начина, по който се държи вашата диктовка. За екипите споделените речници помагат да се поддържат последователност в правописа и терминологията, когато няколко души разчитат на един и същ инструмент.

📌 Пример: Технически писател добавя „SaaS“, „SDK“ и конкретни имена на клиенти в речника. По-късно, когато диктува дълъг документ, тези термини се появяват правилно всеки път, което намалява необходимостта от ръчни корекции.

Цени на Wispr Flow

Основно : Безплатно

Pro : 15 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Wispr Flow срещу ClickUp: Сравнение на функциите

И Wispr Flow, и ClickUp ви помагат да използвате повече гласа си и по-малко клавиатурата, но се вписват в работния ви процес по много различни начини. Wispr Flow се държи като AI инструмент за транскрипция и клавиатура, която можете да използвате във всякакви приложения, докато ClickUp е пълна платформа за продуктивност с AI, вградена във вашите задачи, документи и срещи.

Нека сравним Wispr Flow и ClickUp по отношение на транскрипция в реално време, управление на задачи, AI автоматизация, сътрудничество и цени.

Функция № 1: Транскрипция в реално време и записване на бележки

ClickUp

ClickUp комбинира AI Notetaker, Docs и задачи, така че разговорите ви по време на срещи се превръщат директно в структурирани бележки и задачи за действие. ClickUp AI Notetaker записва аудио, създава транскрипт, обобщава разговора и ви позволява да извлечете последващи задачи с няколко кликвания.

Тъй като всичко се намира в ClickUp, можете да преглеждате транскрипции в задачите, да добавяте коментари и да проследявате промените в статуса във времето. Ако предпочитате да добавите собствените си мисли след разговора, функцията Talk to Text на ClickUp ви позволява да диктувате гласови бележки директно в Docs или задачи. След това можете да използвате ClickUp Brain, за да ги обобщите или да ги превърнете в списъци за проверка, без да е необходимо ръчно въвеждане.

Wispr Flow

Wispr Flow се фокусира върху диктовката, а не върху записването на срещи. Той не се включва в разговори, но ви позволява да транскрибирате речта си във всякакви приложения, които използвате. Ако слушате запис или мислите на глас след среща, можете да диктувате обобщението си в Google Doc, задача в ClickUp или CRM.

🏆 Победител: ClickUp печели, ако искате пълна транскрипция на срещите, свързана със задачи и документи. Wispr Flow печели, ако искате гъвкав слой за диктовка, който можете да внедрите във всякакви приложения, които вече използвате.

Функция № 2: Управление на проекти и задачи

ClickUp

Организирайте работата си с структурирана йерархия от работна среда до задачи за по-голяма яснота в ClickUp

ClickUp е създаден преди всичко като платформа за управление на проекти и задачи. Неговата йерархия на проекти (Работни пространства → Пространства → Папки → Списъци → Задачи → Подзадачи) улеснява организирането на големи проекти и ежедневни задачи в една структура. Задачите могат да включват персонализирани полета, приоритети, списъци за проверка и зависимости, както и връзки към ClickUp Docs и ClickUp Dashboards.

Можете да създавате задачи от обобщения на срещи, от Docs или чрез преобразуване на коментари, така че вашите диктовки и транскрипции винаги да имат ясна дестинация.

Wispr Flow

Wispr Flow не управлява задачите самостоятелно. Той ви помага да попълвате описания на задачите, да пишете актуализации и да изготвяте документация по-бързо чрез гласово диктовка, но все пак разчитате на други инструменти (като ClickUp, Jira или CRM), за да съхранявате и проследявате тези задачи.

🏆 Победител: ClickUp е ясен победител в управлението на задачи и проекти, тъй като комбинира планиране, проследяване и отчитане в една платформа, вместо да се намира като допълнителен слой отгоре.

Функция № 3: Автоматизация на работния процес и AI модели

ClickUp

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси с персонализирани тригери и условия с ClickUp Automations

ClickUp включва вградени автоматизации чрез ClickUp Automations и ClickUp Brain, така че можете да автоматизирате промени в статуса, задачи, известия и дори AI действия като обобщаване на документ или генериране на чернова от подсказка.

С ClickUp BrainGPT можете да диктувате задачи и документи, а след това да помолите AI да обобщи информацията или да актуализира полетата. Можете да използвате същите AI модели, които помагат при генерирането на текст, за да „прочетат“ вашето работно пространство и да предоставят отговори за състоянието на вашата работа.

Wispr Flow

Wispr Flow използва AI модели главно за обработка на гласови команди. Той почиства диктувания текст, пренаписва съдържанието, когато го помолите, и форматира резултата в списъци, параграфи или резюмета.

Той обаче не познава вашите проекти, задачи или табла. Автоматизацията е ограничена до пренаписване и форматиране; тя не задейства действия в работния процес, като промяна на статуса или възлагане на работа.

🏆 Победител: ClickUp печели за автоматизация на работния процес и дълбочина на AI моделите, свързани с вашите задачи и документи. Wispr Flow печели, ако основният ви приоритет е превръщането на речта в чист текст във всякакви приложения.

Функция № 4: Сътрудничество и комуникация

ClickUp

ClickUp е създаден за екипна работа. Можете да:

Споделяйте документи и позволявайте на колегите си да оставят коментари или да предлагат промени.

Използвайте Assign Comments , за да превърнете обратната връзка в проследима работа.

Чат в ClickUp с разговори, свързани със задачи и документи

Записвайте кратки видео или гласови клипове и ги прикачете към задачите за контекст

Тъй като всичко се случва в ClickUp, вашият екип може да работи в една платформа и да поддържа връзка между разговори, задачи и документи.

Wispr Flow

Wispr Flow няма собствено споделено работно пространство. Сътрудничеството се осъществява в инструментите, които използвате: Slack, имейл, Docs или мениджъри на задачи. То ускорява сътрудничеството, като помага на хората, които имат проблеми с писането или концентрацията, да отговарят по-бързо и по-последователно, а много потребители с ADHD подчертават колко време им спестява.

🏆 Победител: ClickUp печели в категорията „структурирано сътрудничество“, защото предоставя на екипите една среда за проследяване на задачи, документи, коментари и известия. Wispr Flow е мощен инструмент за по-бързо писане в тези приложения.

💟 Бонус: BrainGPT ви позволява да създавате персонализирани агенти в ClickUp, като просто произнасяте инструкциите си, използвайки функцията за преобразуване на реч в текст. Просто опишете с ваши думи какво искате агентът да прави – например да отговаря на въпроси в канал или да автоматизира актуализации – и той преписва речта ви и ви води през настройването на тригерите, условията, действията и източниците на знания на агента. Можете да използвате опцията „Ask Brain“ за предложения, базирани на изкуствен интелект, за да усъвършенствате инструкциите на вашия агент, което прави процеса още по-лесен. Получете помощ от ClickUp Brain и BrainGPT, за да създадете и оптимизирате вашите агенти.

ClickUp срещу Wispr Flow в Reddit

Потребителите на Reddit, които обсъждат ClickUp и Wispr Flow, подчертават как тези инструменти отговарят на различни нужди за продуктивност.

Много потребители на ClickUp ценят способността му да обединява няколко работни процеса в един интерфейс:

Наистина съм впечатлен от това, че не ми е нужен друг инструмент, за да направя всичко това. Всичко е в интерфейса на ClickUp. Свързва се с моя Google Календар и работи супер безпроблемно.

Наистина съм впечатлен от това, че не ми е нужен друг инструмент, за да направя всичко това. Всичко е в интерфейса на ClickUp. Свързва се с моя Google Календар и работи супер безпроблемно.

Въпреки това, някои потребители са срещнали проблеми с разпознаването на езика в определени ситуации:

Понякога възникват проблеми с разпознаването на езика. ClickUp NoteTaker често погрешно разпознава арабския като фарси, което води до неправилно преписване на бележките.

Понякога възникват проблеми с разпознаването на езика. ClickUp NoteTaker често погрешно разпознава арабския като фарси, което води до неправилно преписване на бележките.

Когато става въпрос за Wispr Flow, потребителите на Reddit харесват начина, по който той променя продуктивността на потребителите, които се борят с бързината на писане или концентрацията:

Абсолютно обожавам Wispr Flow. Страдам от ADHD и това ми спестява часове от деня и ми позволява да работя с бясна скорост, без ограничения при писането.

Абсолютно обожавам Wispr Flow. Страдам от ADHD и това ми спестява часове от деня и ми позволява да работя с бясна скорост, без ограничения при писането.

Но други посочват технически проблеми, които могат да нарушат работния им процес:

Приложението по някаква причина разваля контекстното меню при кликване с десния бутон в Firefox. Опциите за разширения в контекстното меню при кликване с десния бутон изчезват при навеждане. Прекарах часове в отстраняване на проблема, дори стигнах дотам, че изтрих настройките на Firefox, само за да разбера, че виновникът е Flow.

Приложението по някаква причина разваля контекстното меню при кликване с десния бутон в Firefox. Опциите за разширения в контекстното меню при кликване с десния бутон изчезват при навеждане. Прекарах часове в отстраняване на проблема, дори стигнах дотам, че изтрих настройките на Firefox, само за да разбера, че виновникът е Flow.

Кой инструмент за продуктивност е най-добър?

Wispr Flow е идеален, ако искате да се съсредоточите само върху диктовката, вместо да пишете. Той блести, когато прекарвате деня си в писане на имейли, документиране на идеи или актуализиране на карти в различни инструменти и просто искате по-бърз начин да въведете думите на екрана.

ClickUp е по-подходящ, когато имате нужда да организирате, проследявате и изпълнявате работа. С ClickUp AI Notetaker за транскрипция в реално време, ClickUp Brain и BrainGPT за AI-базирани обобщения и диктовка, както и ClickUp Tasks и Docs, за да съберете всичко на едно място, получавате една платформа, където разговорите, бележките и изпълнението остават свързани.

Ако избирате между Wispr Flow и ClickUp и искате работно пространство, в което AI инструменти, задачи, документи и проекти съжителстват, ClickUp е по-добрият дългосрочен избор за вашия екип.

