10-те най-добри алтернативи на Wispr Flow през 2025 г.

Току-що приключихте среща. Бяха споделени чудесни идеи, взети ясни решения и си казахте: „Ще напиша всичко веднага след това.“

Но ръчното записване на бележки след среща отнема ценно време и е трудно да си спомните кой какво е казал, кога и в какъв контекст.

Тук на помощ идват инструменти за гласово диктовка като Wispr Flow. Този онлайн инструмент за диктовка записва изговорените думи, превръща гласовите бележки в точни транскрипции и ви помага да ги организирате с AI команди.

Целта е да ви помогнем да повишите производителността си, без да прекарвате часове в ръчно въвеждане на текст. Все пак Wispr Flow не е подходящ за всеки. Може би разпознаването на глас не е достатъчно точно или не се вписва добре във вашия работен процес. Ето защо сме събрали най-добрите алтернативи на Wispr Flow за вас.

От интелигентен софтуер за преобразуване на реч в текст до инструменти, базирани на изкуствен интелект, които ви позволяват да оптимизирате воденето на бележки и редактирането на документи, тези опции са създадени, за да ви помогнат да спестите време и да работите по-умно.

Защо да изберете алтернативи на Wispr Flow?

Wispr Flow е полезен инструмент за гласово диктовка, но последните отзиви на потребителите подчертават няколко предизвикателства, които могат да ви накарат да потърсите по-добри опции.

Висока употреба на памет и CPU : Wispr Flow консумира до 800 MB RAM и 8% CPU, което може да повлияе на производителността на вашата система, дори когато не използвате активно онлайн инструмента за диктовка. Това е реална загуба на вашето ценно време.

Бавно и тромаво стартиране : Стартирането на приложението може да отнеме 8–10 секунди, което не е идеално, когато бързате да диктувате бележки след среща.

Проблеми, свързани с поверителността и събирането на данни: Wispr Flow събира контекстуални данни от екрана, за да подобри точността, и комуникира със своите сървъри дори когато е в режим на готовност. Това буди подозрения у потребителите, които държат на поверителността и прозрачността.

Облачни модели вместо локална обработка : Докато Wispr Flow зависи от сървърната комуникация, някои потребители предпочитат инструменти с локална обработка, които не съхраняват или обработват данни външно при работа с чувствително съдържание.

Дълбока системна интеграция без съгласие : Приложението се добавя автоматично към елементите за вход в системата и лентите с инструменти на браузъра. Някои потребители съобщават, че то се появява отново след премахването, като поведението му може да пречи на други приложения или на браузъра ви.

Липса на мобилен достъп : Wispr Flow е достъпен само за macOS и, отскоро, за Windows. Няма мобилно приложение, което ограничава неговата полезност като бърз и точен инструмент за диктовка за екипи или професионалисти, които са в движение. Ето някои полезни AI инструменти за водене на бележки : Wispr Flow е достъпен само за macOS и, отскоро, за Windows. Няма мобилно приложение, което ограничава неговата полезност като бърз и точен инструмент за диктовка за екипи или професионалисти, които са в движение. Ето някои полезни шаблони за бележки от срещи

Ограничен безплатен план: Безплатният план ограничава използването до определен брой думи на седмица. Това едва ли е достатъчно за редовни срещи, сесии за мозъчна атака или планиране на съдържание, особено ако целта ви е да подобрите производителността с последователни гласови команди.

Алтернативи на Wispr Flow на един поглед

Ето нашият списък с най-добрите алтернативи на Wispr Flow, които можете да опитате още днес, за да транскрибирате лесно аудио файлове!

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp ClickUp Brain, AI Notetaker, Docs, управление на задачи, шаблони за срещи Индивидуални потребители, както и средни и големи екипи, които се нуждаят от универсално работно пространство за бележки, задачи и сътрудничество. Наличен е безплатен план, възможни са персонализации за предприятия. Otter. ai Транскрипция на живо, идентификация на говорителя, обобщения на срещи, интеграция с Zoom и Google Meet Лица, самостоятелни предприемачи и малки екипи, които се нуждаят от транскрипция в реално време и обобщения на срещи Наличен е безплатен план, а платен план започва от 16,99 $/месец за премиум функции. Sonix. ai Поддръжка на над 40 езика, импортиране на аудио/видео файлове, времеви отметки, персонализиран речник Фрийлансъри, създатели на съдържание и глобални екипи, които се нуждаят от бърза, многоезична транскрипция с висока точност Налична е безплатна пробна версия, а платен план започва от 10 долара на час за транскрипция. Temi Достъпни цени, опростен интерфейс, бързо изпълнение Лица и случайни потребители (като студенти или журналисти), които се нуждаят от бърз и икономичен софтуер за транскрипция Цени от 0,25 $/аудио минута, модел с плащане по потребление Descript Овердуб, запис на екрана, многоканален редактиране и публикуване на подкасти Самостоятелни творци, подкастъри и малки медийни екипи, комбиниращи редактиране на аудио, видео и текст Наличен е безплатен план, а платените планове започват от 24 $/месец. MacWhisper Whisper AI двигател, не се изисква интернет, поддържа множество езици Офлайн преобразуване на глас в текст за потребители на Mac Наличен е безплатен план, еднократна лицензия за Pro версията Dictanote Хибридно диктовка + ръчно въвеждане, инструменти за форматиране, гласови команди Писатели, блогъри и студенти, които превключват между диктовка и писане на клавиатура в самостоятелна конфигурация Наличен е безплатен план, платен план започва от 8 $/месец Tactiq Транскрипти за Zoom, Google Meet, MS Teams, проследяване на подчертани части и автоматични обобщения Малки и средни екипи, които записват и организират стенограми от видеоразговори Наличен е безплатен план, платен план започва от 12 $/месец Rev AI и човешка транскрипция, субтитриране и глобална езикова поддръжка Правни, медийни и изследователски екипи (от средни до големи предприятия), които се нуждаят от точност на транскрипцията на човешко ниво Наличен е безплатен план, а платените планове започват от 14,99 $/месец. Superwhisper Лек интерфейс, поддържа множество аудио входове, не се изисква акаунт Професионалисти, за които поверителността е на първо място, и корпоративни потребители, които използват Whisper AI локално на Mac и iOS Наличен е безплатен план, а платените планове започват от 8,49 $/месец.

Най-добрата алтернатива на Wispr Flow, която можете да използвате

Сега, след като видяхте най-добрите предложения на един поглед, нека ги разгледаме едно по едно, за да открием кое е най-подходящо за вас.

1. ClickUp (Най-подходящ за лица и екипи, които се нуждаят от унифицирана платформа за задачи и комуникация)

Направете срещите си 10 пъти по-продуктивни с ClickUp AI Notetaker Записвайте всеки детайл от всяка дискусия с помощта на ClickUp AI Notetaker

Повечето инструменти за преобразуване на глас в текст спират до транскрипцията. ClickUp отива по-далеч, като превръща вашите разговори в планове за действие.

Представете си, че сте в разговор с клиент, обсъждате идеи, следващите стъпки и разпределяте задачи на момента. ClickUp AI Notetaker тихо се включва в срещата (разбира се, с ваше разрешение), записва разговора и ви предоставя чист, етикетиран препис в пощенската ви кутия, придружен от интелигентно резюме на ключовите изводи и задачи за действие.

Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте срещите автоматично с ClickUp AI Notetaker

Но това е само началото.

Веднага след срещата тези бележки, създадени в ClickUp Docs, стават част от вашето работно пространство. Можете незабавно да превърнете подчертаните части в задачи в ClickUp, да ги възложите, да зададете крайни срокове и да запазите целия контекст на проекта централизиран. Този вид интеграция на задачите поддържа екипа ви съгласуван и елиминира необходимостта да преминавате от един инструмент към друг. Можете също да използвате шаблони за списъци със задачи, за да започнете по-бързо.

Форматирайте съдържание, свързвайте задачи и сътрудничете с екипи за подробни редакции с ClickUp Docs

Тъй като всичко се случва в споделено пространство, сътрудничеството се усеща като нещо естествено. Вашият екип може да редактира съвместно бележките, използвайки Live Collaboration в ClickUp, да оставя коментари, да актуализира напредъка по задачите и да остава на една и съща страница с споделени бележки, вместо да губи представа за цялостната картина.

Най-добрите функции на ClickUp

AI Notetaker за срещи: Позволете на Notetaker автоматично да се включва в разговори, да записва разговори и да генерира транскрипти с резюмета и задачи за изпълнение.

ClickUp Docs: Създавайте, редактирайте и споделяйте документи в реално време, с вградени коментари, споменавания и свързване на задачи.

Интегриране на задачи от бележки: Превърнете всяка част от документ или транскрипт в задача с отговорници, крайни срокове и етикети на проекта.

Вградена възможност за сътрудничество в екип: Съвместно редактиране на документи, възлагане на последващи действия, проследяване на актуализации и управление на обратна връзка – всичко това в едно споделено работно пространство.

ClickUp Brain с AI команди: Обобщавайте дълги бележки, извличайте следващите стъпки и пренаписвайте съдържанието в Docs или коментарите с помощта Обобщавайте дълги бележки, извличайте следващите стъпки и пренаписвайте съдържанието в Docs или коментарите с помощта на AI на ClickUp

📮ClickUp Insight: ClickUp установи, че 47% от срещите траят един час или повече. Но наистина ли е необходимо толкова време? Защо сме скептични? Само 12% от анкетираните оценяват срещите си като високо ефективни. Проследяването на показатели като генерирани задачи, процент на изпълнение и резултати може да покаже дали по-дългите срещи наистина носят полза. Инструментите за управление на срещи на ClickUp могат да ви помогнат в това! Лесно записвайте задачите за действие по време на дискусии с AI Notetaker, преобразувайте ги в проследими задачи и следете степента на изпълнение – всичко това в едно унифицирано работно пространство. Вижте кои срещи действително дават резултати и кои само отнемат време от деня на вашия екип!

Ограничения на ClickUp

ClickUp предлага много функции, което може да се окаже прекалено много за по-малки екипи или индивидуални потребители, които тепърва започват. Потребителите често отбелязват, че настройването на табла, изгледи и персонализирани работни процеси отнема известно време, за да се разбере.

Има спорадични съобщения за забавяне в по-големи работни пространства, особено когато се използват автоматизации или тежки интеграции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 сподели как ClickUp е променил вътрешното управление на задачите в тяхната агенция:

ClickUp напълно промени начина, по който управляваме вътрешните задачи в агенцията. Той ми позволява да проследявам работния процес на целия екип на едно място, да давам приоритет на спешните въпроси и да поддържам централизирана комуникация.

2. Otter. ai (Най-доброто решение за транскрипция в реално време и обобщения на срещи)

Otter. ai е добре познат инструмент за преобразуване на глас в текст, създаден за професионалисти, които прекарват много време в срещи. Той предлага транскрипция в реално време с етикети на говорителите и автоматично генерира резюмета и транскрипти, които могат да се търсят. Независимо дали сте в Zoom разговор, лекция или интервю, Otter ви помага да останете фокусирани, без да се налага да си водите бележки ръчно.

Най-добрите функции на Otter. ai

Разграничавайте говорителите в реално време по време на срещи

Получете бърз преглед на ключовите моменти, без да четете целия транскрипт.

Интегрирайте лесно с Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и други чрез разширение за Chrome или вградени интеграции.

Споделяйте транскрипти, добавяйте коментари и маркирайте колеги в транскрипта с помощта на инструменти за сътрудничество.

Транскрибирайте отвсякъде с приложения за iOS, Android и уеб

Ограничения на Otter. ai

Точността на транскрипцията може да се понижи при наличие на фонов шум, силни акценти или припокриващи се речи.

Идентифицирането на говорителя често изисква ръчно настройване, за да работи последователно в групови настройки.

Безплатният план включва ограничен брой минути за транскрипция, което може да не е достатъчно за редовна употреба.

Разширени функции като обобщение на живо, сътрудничество в екип и контрол от администратора са достъпни само в платените планове от висок клас.

Цени на Otter. ai

Основен план : Безплатен

Pro Plan : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес план : 30 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Ето какво казва един рецензент на G2 за Otter. ai:

Ефективен инструмент за водене на бележки с добри обобщения, задачи за изпълнение и полезни интеграции

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Otter AI

3. Sonix. ai (Най-доброто решение за бърза, многоезична транскрипция с висока точност)

Sonix. ai е идеален за създатели на съдържание и екипи, които се нуждаят от бърза и високоточна транскрипция на над 40 езика. Можете да качвате аудио или видео файлове, да получавате бързи транскрипции с етикети на говорителите и времеви отметки и да ги редактирате директно в браузъра. Поддържа многоезичен вход, позволява на потребителите да говорят свободно и включва интелигентни функции като резюмета и опции за експортиране.

Най-добрите функции на Sonix. ai

Транскрибирайте аудио и видео на над 40 езика за глобални екипи и творци

Получавайте транскрипти за минути, идеални за бързи резултати

Маркирайте говорителите и добавете времеви отметки на ниво дума за лесна навигация.

Редактирайте, маркирайте и сътрудничете в уеб интерфейса

Експортирайте транскрипции в TXT, DOCX, PDF, SRT и други формати за лесно споделяне и повторна употреба.

Ограничения на Sonix. ai

Не включва вграден диктофон. Потребителите трябва да качват аудио или видео файлове.

Точността може да намалее в шумна среда или при припокриващи се диалози.

Ограничената безплатна пробна версия и цените може да не са подходящи за интензивна и продължителна употреба.

Цени на Sonix. ai

Налична е безплатна пробна версия

Стандартен план (плащане по изразходване): 10 USD/час за транскрипция

Премиум план: 16,50 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно) + 5 $/час за транскрипция

План за предприятия: Персонализирани цени за 5+ потребители

Sonix. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sonix. ai?

Ето какво казва един рецензент на G2:

Sonix. ai е фантастичен инструмент за транскрибиране на работни гласови съобщения в движение и поддържане на тяхната организация.

4. Temi (Най-доброто решение за бързи и достъпни транскрипции с минимална редакция)

Temi е създаден за бързина и простота. Това е лек инструмент за транскрипция, който предоставя бързи резултати на една от най-ниските цени на пазара. С фиксираната си цена и лесен за използване редактор, той е любим сред самостоятелни професионалисти като журналисти, студенти и създатели на съдържание.

Можете да качите аудиофайла си, да получите транскрипция за минути и да я доусъвършенствате с вградения редактор на Temi. Работи най-добре с ясен звук и минимален фонов шум – идеален за индивидуални интервюта, лекции или записи на подкасти.

Въпреки че няма функции за сътрудничество или работни потоци за задачи, Temi блести, когато достъпността и скоростта са ваши приоритети.

Най-добрите функции на Temi

Получете достъп до една от най-ниските цени за транскрипция на пазара. Няма абонаменти, месечни ангажименти или нива на използване.

Получавайте транскрипции в рамките на 5–10 минути след качването, дори и за по-дълги файлове.

Възпроизвеждайте аудио, следвайте времевите отметки и редактирайте текста ред по ред.

Изтеглете почистената версия на транскрипта си в TXT, SRT или PDF формат, за да я споделите или публикувате.

Ограничения на Temi

Не поддържа функции за транскрипция на живо или интеграция на срещи.

Точността може да намалее при записи с фонов шум или припокриващи се гласове.

Няма функции за сътрудничество или управление на проекти

Цени на Temi

Налична е безплатна пробна версия

0,25 $ на аудио минута (плащане по изразходване)

Оценки и рецензии за Temi

Trustpilot : 4/5 (над 70 отзива)

G2: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Temi?

Това ревю в G2 споделя:

Temi преписва точно аудио записите. След преписването съдържанието може да бъде редактирано.

💡 Съвет от професионалист: Ако транскрибирате уебинари или видеоразговори ръчно, използвайте времеви отметки, за да закрепите бележките си. Спрете видеото и запишете времевата отметка до всяка ключова точка (например [03:42] Как да създадете пътна карта за проект). Това улеснява прегледа на сложни части, без да се налага да гледате отново цялото видео. Искате още съвети? Ето кратко ръководство за това как ефективно да си водите бележки от видео.

5. Descript (Най-подходящ за творци, които комбинират транскрипция, аудио и видео редактиране)

чрез Descript

Descript е любим сред подкастъри, маркетолози и преподаватели, които искат по-бърз начин за транскрибиране, редактиране и публикуване на съдържание, без да превключват между различни инструменти. Той автоматично превръща записите в текст, което ви позволява да редактирате видеоклипове или озвучавания, като просто променяте транскрипцията.

Можете да премахвате излишни думи, да добавяте надписи и да подготвяте съдържание за публикуване – всичко това от един контролен панел. С вградени инструменти за запис на екрана, сътрудничество в екип и публикуване, Descript помага на творческите екипи да преминат от идеята до готовото съдържание за по-кратко време.

Най-добрите функции на Descript

Редактирайте аудио и видео съдържание, като просто редактирате транскрипта. Изрежете, пренаредете или изтрийте части, без да използвате традиционен редактор на времева линия.

Автоматично откривайте и премахвайте думи за запълване като „ъм“, „ъъ“ и повтарящи се фрази с едно кликване, за да направите съдържанието по-чисто и по-професионално.

Поканете членовете на екипа да сътрудничат по транскрипции, времеви графики и редакции в реално време, което улеснява управлението на споделените проекти.

Записвайте уроци, демонстрации или ръководства, като записвате екрана директно в Descript, а след това ги редактирайте и публикувайте, без да се налага да използвате друг инструмент.

Бързо добавяйте синхронизирани субтитри към видеоклипове и експортирайте файлове с надписи за достъпност или преизползване.

Ограничения на Descript

Крива на обучение за потребители, които са нови в редактирането на аудио или видео, въпреки опростения интерфейс

По-високо ниво функции като премахване на излишни думи и разширени експорти са достъпни само в платените планове.

Цени на Descript

Наличен безплатен план

План за хобисти : 24 $/потребител на месец

План Creator : 35 $/потребител на месец

Бизнес план : 50 $/потребител на месец

План за предприятия: Персонализирани цени за големи екипи

Оценки и рецензии за Descript

G2 : 4,6/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Ето какво споделя един рецензент на G2 за своя опит с Descript:

Идеален за лесно редактиране на видеоклипове и транскрипции, както и за много други неща. Редактирането на видеоклипове и аудио файлове е толкова лесно, колкото редактирането на документ, така че не е необходимо да знаете как да използвате сложна програма за редактиране, за да свършите работата си.

📖 Прочетете също: Най-добрите безплатни програми за запис на екрана без воден знак

6. MacWhisper (Най-подходящ за потребители на Mac, които търсят офлайн транскрипция)

чрез MacWhisper

Поверителността и простотата са в основата на MacWhisper. Той е проектиран изключително за macOS и работи изцяло на вашето устройство – не се изисква интернет, нито се използва облачно съхранение. Независимо дали транскрибирате интервюта, срещи или чернови на съдържание, вашите файлове остават локални и защитени.

MacWhisper използва модела Whisper на OpenAI, за да предоставя точни транскрипции на няколко езика. Можете да качвате аудио или видео файлове, да преглеждате транскрипцията в изчистен интерфейс и да я редактирате на място, без да се притеснявате за свързаността или поверителността.

Това е надежден избор за професионалисти, които ценят контрола над своите данни и искат лек, офлайн инструмент за транскрипция, който просто работи.

Най-добрите функции на MacWhisper

Транскрибирайте аудио и видео файлове директно на вашия Mac, без да се нуждаете от интернет връзка.

Използвайте един от най-точните модели за разпознаване на реч с отворен код за висококачествени резултати при различни акценти и езици.

Поддържа транскрипция на десетки езици, което го прави полезен за международни проекти или многоезични екипи.

Концентрирайте се върху работата си, без ненужни изскачащи прозорци или разсейващи елементи.

Купете веднъж и го използвайте завинаги, благодарение на прост ценови модел без текущи такси.

Ограничения на MacWhisper

Достъпно само за macOS. Не се предлага за Windows или мобилни устройства.

Не предлага транскрипция в реално време или интеграция с живи срещи

Липсват вградени инструменти за сътрудничество или функции за задачи за екипна употреба

Цени на MacWhisper

Лична лицензия : ~64 $ (еднократно) [59 €]

5 лиценза : ~270 $ общо / ~54 $ на лиценз [249 € / 49 €]

10 лиценза : ~490 $ общо / ~49 $ на лиценз [450 € / 45 €]

20 лиценза : ~870 $ общо / ~44 $ на лиценз [799 € / 39 €]

50 лиценза: ~2070 $ общо / ~41 $ на лиценз [1899 € / 38 €]

Забележка: Действителните цени могат да варират леко в зависимост от текущите обменни курсове.

Оценки и рецензии за MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (над 1600 отзива)

Какво казват реалните потребители за MacWhisper?

Ето какво сподели един рецензент от Product Hunt за своя опит с MacWhisper:

Изключително полезно приложение за транскрипция на устройството. Използвам го за транскрибиране на гласови бележки в текст и за създаване на автоматични транскрипции от онлайн видеоклипове за моите бележки.

👀 Знаете ли, че... Нашето проучване за ефективността на срещите установи, че докато 47% от срещите траят един час или повече, 14% от анкетираните успяват да приключат срещите си само за 15 минути. Малък, но забележим процент, който доказва, че бързите и ефективни срещи са възможни.

7. Dictanote (Най-подходящ за писатели, които искат комбинация от диктовка и ръчно редактиране)

чрез Dictanote

Dictanote е идеален за писатели, студенти и професионалисти, които искат да превключват между въвеждане на текст и гласово въвеждане, без да прекъсват процеса на писане. Работи в браузъра ви с изчистен интерфейс, подобен на Docs, и вградено разпознаване на глас.

Можете да говорите естествено или да пишете в средата на документа, да организирате съдържанието с етикети и да управлявате проектите си с помощта на отделни „бележници“. За всеки, който комбинира диктовка и ръчно писане, Dictanote поддържа всичко организирано на едно място. Тъй като работи изцяло в браузъра без тежки интеграции, той е отзивчив дори на по-бавни или по-стари устройства.

Най-добрите функции на Dictanote

Редактирайте текст, докато говорите, с поддръжка на автоматична пунктуация. Това спестява време за последваща редакция и помага за създаването на по-изпипани бележки на момента.

Използвайте вградения речеви двигател на вашето устройство, като Google Speech в Chrome. Това го прави по-малко зависим от бърз интернет и запазва вашите гласови данни по-конфиденциални.

Удебелявайте, курсирайте, подчертавайте и форматирайте бележките си, докато диктувате. Това е полезно за всеки, който пише дълги текстове или организира структурирани бележки.

Започнете, прекъснете или спрете диктовката с прости команди от клавиатурата, което улеснява записването на мислите ви, докато изпълнявате няколко задачи едновременно.

Ограничения на Dictanote

Ограничено до Google Chrome на настолни компютри, което изключва потребителите на други браузъри или тези, които се нуждаят от мобилен достъп.

Няма синхронизация или архивиране в облака, така че бележките се съхраняват локално, освен ако не бъдат експортирани ръчно. Това може да бъде рисковано за потребители, които работят на различни устройства или се нуждаят от автоматична синхронизация.

Не поддържа предварително записани аудио файлове, което го прави неподходящ за транскрибиране на съществуващи интервюта или срещи.

Цени на Dictanote

Безплатно

Pro: 8 долара на месец

Оценки и рецензии за Dictanote

Chrome Web Store: 2. 7/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Dictanote?

Ето какво споделя един рецензент в Chrome Web Store за своя опит с Dictanote:

Вчера работи доста добре, като даде обещаната 90% точност. Днес сутринта обаче изобщо не работи, като точността е около 50%. Дори и с 90% точност, бих могъл да напиша всичко по-бързо, отколкото ми отне да диктувам и след това да направя корекции.

8. Tactiq (Най-доброто решение за записване и организиране на транскрипти от видеоконференции)

чрез Tactiq

Случавало ли ви се е да приключите разговор по Zoom и да забравите кой какво е обещал да направи? Tactiq помага да се гарантира, че това никога няма да се случи отново.

Това разширение за Chrome записва транскрипти на живо от Google Meet, Zoom и Microsoft Teams и ви позволява да маркирате ключови моменти и да ги превърнете в задачи за действие, всичко това по време на срещата. То се намира удобно встрани на екрана ви, така че можете да останете фокусирани върху разговора, без да се налага да търсите бележки.

Можете да маркирате важни изводи, да задавате последващи действия и да експортирате всичко в инструменти като Google Docs, Notion или вашата CRM система. Тъй като работи в браузъра ви и не се включва в срещите като участник, той избягва проблемите с поверителността, които са често срещани при ботовете за срещи.

Най-добрите функции на Tactiq

Работете безпроблемно с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, без да се нуждаете от ботове или допълнителни разрешения.

Отбележете задачите за действие, решенията и ключовите идеи по време на срещата, за да можете лесно да ги прегледате след това.

Обобщавайте срещи, изготвяйте чернови на имейли за последващи действия или генерирайте Jira билети незабавно.

Изпращайте транскрипти и подчертани части директно в Google Docs, Notion, Slack или CRM, без да се налага да копирате и поставяте.

Ограничения на Tactiq

Работи само на настолни компютри с браузъра Chrome, което ограничава достъпността за мобилни потребители или екипи, които използват Safari или Firefox.

Някои функции, като CRM интеграцията и разширената история на транскрипциите, са достъпни само с по-скъпите планове.

Цени на Tactiq

Безплатен план: Ограничени функции и експортиране

Професионален план: 12 $/потребител на месец

План за екип: 20 $/потребител на месец

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Tactiq

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Tactiq?

Ето какво казва един рецензент на G2:

Най-лесният начин за транскрибиране на срещи. Има няколко неща, но вероятно любимата ми функция са обобщенията, създадени с помощта на изкуствен интелект.

📖 Прочетете също: Как да напишете ефективно резюме на среща

9. Rev (Най-доброто решение за транскрипция, извършвана от хора, с висока надеждност)

чрез Rev

Не всеки инструмент за преобразуване на глас в текст съчетава скорост и точност, но Rev го прави. С над десет години опит в областта на транскрипцията, той съчетава ефективността на изкуствения интелект с човешката прецизност за индустрии, в които всяка дума има значение.

Независимо дали сте журналист, който се нуждае от преписи, допустими в съда, правна екип, който подготвя кръстосани разпити, или изследовател, който сортира часове на интервюта, Rev ви предлага гъвкави опции – от бързи преписи, задвижвани от изкуствен интелект, до високоточни преписи, създадени от хора.

Той предлага и функции като AI асистент за показване на цитати и теми, редактируеми транскрипти и интеграции с Zoom, Teams и Google Meet.

Най-добрите функции на Rev

Изберете между AI за скорост или човешка транскрипция за 99%+ точност.

Автоматично генерирайте резюмета, подчертавайте цитати и извеждайте ключови теми от транскрипции. Тази функция е много полезна, ако трябва да направите последващи действия след интервю или да извлечете най-важните точки от дълги разговори.

Откривайте модели и противоречия в множество транскрипти, което е чудесно за юридически, медийни и изследователски екипи.

Редактирайте, докато слушате, проследявайте промените и сътрудничете в едно споделено работно пространство.

Записвайте в движение или се свържете с Zoom, Meet и Teams, за да транскрибирате автоматично срещите.

Ограничения на Rev

Няма поддръжка на транскрипция в реално време за събития на живо или уебинари

Човешката транскрипция може да бъде скъпа за по-дълги текстове.

Някои съобщения за неправилна идентификация на говорители и опасения относно използването на данни за обучение на изкуствен интелект

Цени на Rev

Безплатно: 45 минути 45 минути AI транскрипция на месец

Базов план: 14,99 $/потребител/месец

Pro: 34,99 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rev?

Ето какво казва един рецензент на G2 за Rev:

Нашата агенция използва rev почти ежедневно, за да предоставя почти мигновени AI чернови за показания. Нашите клиенти обожават споделяемите линкове, които синхронизират транскрипцията с видеото. AI обобщението и ботът за въпроси също са страхотни и очакваме с нетърпение тяхното разширяване.

👀 Знаете ли, че... 49% от участниците в нашето проучване за ефективността на срещите все още водят ръчно записки – изненадваща тенденция в ерата на цифровите технологии. Тази зависимост от хартия и химикал може да е лично предпочитание или знак, че цифровите инструменти за водене на записки не са напълно интегрирани в работните процеси.

10. Superwhisper (Най-подходящ за корпоративни потребители, които искат точността на Whisper AI в изчистен интерфейс)

чрез SuperWhisper

Superwhisper е мощен офлайн инструмент за транскрипция за macOS и iOS, предназначен за корпоративни потребители. Той използва Whisper. cpp framework и работи изцяло на устройството, като гарантира пълна поверителност на данните.

Това, което го отличава, е контекстно-зависимото форматиране и поддръжката на персонализирани AI работни процеси, което позволява на екипите да дефинират правила за последваща обработка, използвайки обработка на естествен език. Той е идеален за транскрибиране на чувствително съдържание, като правни или медицински бележки, без да се разчита на облачни услуги.

Най-добрите функции на Superwhisper

Работете изцяло на вашето устройство, като използвате локални AI модели, без да изпращате данни в облака.

Адаптирайте изхода в зависимост от приложението, което използвате. Например, то форматира съдържанието като имейл в приложението „Поща“ или използва точки при преписване в „Бележки“.

Добавете подсказки на естествен език, за да усъвършенствате транскрипциите си

Работете с термини, специфични за различни области като здравеопазване, право и научни изследвания, с по-голяма точност благодарение на усъвършенстваната система за разпознаване.

Получете достъп до контрол на версиите, съвместно редактиране и интеграции с AI инструменти като GPT-4o и Claude 3. 5, за да усъвършенствате транскрипциите и да извличате резюмета бързо.

Съхранявайте всички файлове локално с криптиране от край до край, като гарантирате, че чувствителните данни остават защитени и отговарят на стандартите за поверителност.

Ограничения на Superwhisper

Изисква по-нов Mac хардуер (M2 или по-нов) за транскрипция в реално време с помощта на най-големите AI модели, което ограничава достъпността за потребители с по-стари устройства.

Липсата на вградена функция за разпознаване на гласове затруднява разграничаването между няколко гласа по време на интервюта или срещи.

Сложна крива на обучение за настройка на разширени функции като персонализирани режими и AI пост-обработка, особено за потребители без технически познания.

Цени на Superwhisper

Наличен е безплатен план

Pro: 8,49 $/месец

Годишен: 84,99 $/година

Доживотна лицензия: 249,99 $

Оценки и рецензии за Superwhisper

App store : 4. 9/5 (1200+ отзива)

Product Hunt: 5/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Superwhisper?

Ето какво написа един потребител в Product Hunt за Superwhisper:

Толкова полезен софтуер! С него пиша повече и по-качествена документация и имейли, защото ускорява въвеждането на текст.

📖 Прочетете повече: Как да използвате изкуствен интелект за бележки от срещи

Как да изберете подходящата алтернатива на Wispr Flow

Инструментите за преобразуване на глас в текст вече не се използват само за транскрипция. Истинската им стойност идва от това, което можете да направите с тези транскрипции след края на срещата.

С инструменти като ClickUp получавате цялостна система, с която да превърнете идеите си в действие. С ClickUp AI Notetaker можете да записвате срещи, да създавате интелигентни обобщения и да създавате задачи на момента от ключови изводи.

С ClickUp Docs вашият екип може да сътрудничи по бележки, да ги свързва със задачи и да поддържа всичко организирано на едно място.

Разбира се, други инструменти се отличават в различни области. Otter. ai и Sonix са чудесни за бърза транскрипция, базирана на изкуствен интелект. Rev ви предоставя високоточни резултати, проверени от хора. MacWhisper и Superwhisper са идеални за потребители, за които поверителността е на първо място и които се нуждаят от офлайн обработка.

Подходящият инструмент зависи от това как изглежда вашият работен процес и как работи вашият екип.

Започнете с разглеждане на демо версии и безплатни пробни версии с гъвкави платформи като ClickUp. Получете яснотата, от която се нуждаете, за да изберете най-доброто решение за следващата фаза на растеж на вашия екип.