Топ 10 алтернативи на Glue за HR екипи

Glue обещаваше да бъде решението на всички ваши проблеми, свързани с ангажираността на служителите: „лепилото“, което държеше всички заедно.

Но след няколко сесии започнаха да се появяват проблеми. Кривата на обучението затруднява внедряването в екипите, таблото за управление не е достатъчно подробно и липсват усъвършенстваните функции, от които се нуждаете с разрастването на организацията. 😖

Много екипи, които проучват алтернативи на Glue, са стигнали до едно и също заключение: той е добър, но не е съвсем този, който търсим.

Ето списък с някои от нашите предложения, които предлагат по-добра производителност, повече възможности за персонализиране и по-гладко потребителско изживяване. 🎯

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Цялостно управление на задачите и сътрудничество чрез чат, документи и задачи за малки екипи и предприятия (от стартиращи компании до големи маркетингови екипи). Унифицирана платформа, предлагаща екипно сътрудничество чрез чат в реално време, контекстуални AI отговори с ClickUp Brain, персонализирани AI агенти, дискусии, свързани със задачи, автоматизация на работните процеси и интелигентни обобщения. Безплатно завинаги; персонализиране за предприятия Lattice Управление на персонала, проследяване на производителността и развитие на служителите с помощта на изкуствен интелект за HR лидери и мениджъри, които изграждат ангажирани екипи. Обобщения на AI за производителността, интегрирана HRIS, обратна връзка, кариерно развитие, анализи на ангажираността Платените планове започват от 10 долара на месец на потребител. Culture Amp Непрекъснато събиране на обратна връзка, анализи на ангажираността и информация за ефективността за организации, които целят да укрепят културата на работното място и да задържат служителите си. Анкети сред служителите, анализи, базирани на изкуствен интелект, прегледи на представянето, топлинни карти на ангажираността, персонализирани шаблони и инструменти за сравнителен анализ. Персонализирани цени Vantage Circle Програми за награди, признание и ангажираност на служителите за HR екипи, които стимулират мотивацията и производителността в хибридни организации. Пазар за награди, признание от колеги, предизвикателства с игрови елементи, аналитичен табло, глобални опции за осребряване Персонализирани цени Nectar Взаимно признание, проследяване на постигнатите резултати и автоматизация на наградите за компании, които поставят хората на първо място и насърчават култура, основана на признателност. Фийдове за признание, персонализирани предизвикателства, вградена автоматизация за награди, проследяване на основни ценности, отчети за ангажираност Персонализирани цени Coworker. ai Автоматизирани работни процеси с AI памет за технически екипи, специалисти по данни и екипи за корпоративни операции Company brain (OM1), режим Deep Work, интегрирани свързани данни, изпълнение на задачи с изкуствен интелект, контекстуални прозрения Платеният план започва от 29,99 $/месец на потребител. Прочетете AI Анализи на срещите в реално време, проследяване на ангажираността и генерирани от изкуствен интелект прозрения за лидерите, които подобряват ефективността на комуникацията и участието. Оценка на ангажираността в срещите, проследяване на настроенията, автоматични обобщения, анализи на екипа, информация за комуникацията Безплатно; Платените планове започват от 19,75 $/месец на потребител. Patchwork Осигурете сигурно планиране на работната сила, управление на смени и координация на персонала за организации в областта на здравеопазването, като балансирате съответствието и гъвкавостта. График на смени, анализ на работната сила, мобилно назначаване на персонал, проследяване на съответствието, незабавни известия за персонала Персонализирани цени Slack Канално базирани съобщения, автоматизация на работните процеси и интеграция между различни инструменти за разпределени екипи, които оптимизират сътрудничеството в реално време. Канали, събрания, работни процеси, AI обобщения, интеграции на приложения, архиви с информация, които могат да се търсят Безплатно; Платените планове започват от 4,38 $/месец на потребител. Mattermost Самостоятелно хоствано сътрудничество, реакция при инциденти и DevSecOps автоматизация за екипи, загрижени за сигурността, които работят в регулирани среди. Сигурни съобщения, самохостинг, наръчници, автоматизация на инциденти, DevSecOps интеграции, аудит логове Платените планове започват от 10 $/месец на потребител (фактурират се ежегодно)

Какво трябва да търсите в алтернативите на Glue?

Когато търсите алтернативи на Glue, ето какво да търсите. 👀

Обратна връзка и анкети в реално време: Възможност за провеждане на кратки, чести и често анонимни анкети, за да се прецени бързо настроението на служителите и да се идентифицират възникващите проблеми, вместо да се разчита единствено на годишните прегледи.

Цялостно персонализиране на анкетите: Потърсете платформи, които предлагат персонализирани инструменти за създаване на анкети и библиотека с шаблони за въпроси, подкрепени с проучвания и пригодени за конкретни екипи, отдели или етапи от жизнения цикъл (например, назначаване, напускане).

Анализ на настроенията: Инструменти, които използват изкуствен интелект за анализ на отворени обратни връзки и коментари, за да разберат общото настроение на служителите и да открият потенциални проблеми, преди те да ескалират.

Многостепенна система за признание: Платформата трябва да улеснява както признанието между колеги (например социални фийдове, картички с поздравления), така и признанието отгоре надолу от мениджъри и лидери, за да насърчава култура на признателност.

Поставяне и проследяване на цели: Функции, които позволяват на служителите да поставят лични цели (като OKR или SMART цели) и да ги съгласуват с по-широките цели на компанията, с непрекъснато проследяване на напредъка и редовни проверки.

Практически съвети и препоръки, базирани на изкуствен интелект: Таблото за управление и отчетите трябва да предоставят ясни, базирани на данни съвети и предложени планове за действие, а не само сурови данни, за да помогнат на мениджърите и HR отдела да вземат информирани решения.

Безпроблемна интеграция: Инструментът трябва да се интегрира с съществуващите HR информационни системи (HRIS), системи за изчисляване на заплати и инструменти за ежедневна комуникация, за да се гарантира, че той става естествена част от ежедневните работни процеси и избягва изолирането на данни.

Мобилна достъпност: Удобното за ползване и оптимизирано за мобилни устройства изживяване е от съществено значение за ангажиране на дистанционни, хибридни и фронтови работници, които не винаги са на работното си място.

10-те най-добри алтернативи на Glue

Търсите по-интелигентен начин да ангажирате своите служители? Ето най-добрите алтернативи на Glue, които съчетават контекст, екипна комуникация и автоматизация. 🎯

1. ClickUp (Най-доброто за управление на задачи, задвижвано от изкуствен интелект, екипно сътрудничество и управление на работни процеси)

Днес работата е разстроена.

Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в несвързани инструменти, които ни забавят.

ClickUp решава този проблем с приложението за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място — всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Нека разгледаме как ClickUp за HR екипи помага за обединяването на екипите и поддържането на връзката между тях.

Прекъснете комуникационните бариери с ClickUp Chat

ClickUp Chat улеснява комуникацията в екипа, като вгражда разговорите директно във вашия работен процес. Той ви предлага два начина за свързване: публични или частни канали за екипни чатове и директни съобщения за индивидуални или малки групови чатове.

Можете да създадете задача в ClickUp от всяко съобщение, така че задачите никога да не се губят. Просто поставете курсора върху съобщението, натиснете „Създай задача“ и готово. Тя се добавя към работното ви пространство, заедно с контекста, отговорните лица и подходящото място в списъка.

Имате нужда от по-голяма видимост от едно съобщение? Изберете от четири типа публикации: обявление, дискусия, идея и актуализация, за да структурирате комуникацията по гъвкав начин според нуждите си.

Разгледайте неговите разширени функции:

Улавяйте и предприемайте действия с ClickUp Brain

ClickUp Brain, AI-базираният асистент на платформата, помага на работния ви процес да напредва, превръщайки всеки чат в прозрение, съгласуваност и действие.

Отсъствали ли сте за малко? Функцията Catch Me Up ви помага да се включите веднага в работата. Изберете период от време и веднага вижте всичко, което сте пропуснали, подредено и обобщено.

Създавайте практически следващи стъпки и интелигентни отговори директно от вашия ClickUp Chat, използвайки ClickUp Brain

AI Project Manager на ClickUp Brain незабавно обобщава случилото се, като подчертава ключовите актуализации, решения и следващи стъпки въз основа на прости подсказки на естествен език.

А когато дойде време да предприемете действие, просто напишете @Brain или @My Brain, за да обобщите контекста на чата, да създадете свързани задачи, да генерирате отговори или да продължите разговора с интелигентни AI последващи действия.

✅ Примери за подсказки: Въз основа на бележките от срещата, избройте трите най-важни решения и кой е отговорен за всяко от тях

Обобщете този чат, тъй като бях офлайн в продължение на 48 часа. Подчертайте всички взети решения, възложени задачи и неща, които изискват моето внимание.

От тази нишка изгответе интелигентен отговор до @Maria, в който обобщавате следващите стъпки и планирате последваща задача за екипа

Оптимизирайте комуникацията с ClickUp Ambient Agents

ClickUp Ambient Agents са интелигентни асистенти, които живеят във вашето работно пространство и ви помагат да автоматизирате рутинните задачи.

Можете да избирате от Prebuilt Agents за основни задачи, свързани с производителността, или да създадете свои собствени Custom Agents , съобразени с работния процес на вашия екип.

Например, Prebuilt Answers Agent отговаря на запитвания на екипа, използвайки проверени данни от работната среда.

Използвайте ClickUp Ambient Agents, за да оптимизирате комуникацията в чат каналите си

Елиминирайте разрастването на изкуствения интелект с ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX е AI десктоп приложение, което се свързва директно с вашата стратегическа работа (задачи, документи, чатове и файлове), така че всеки отговор е основан на реален контекст.

Използвайте автоматизациите между приложенията на ClickUp Brain MAX, за да намирате файлове и да задействате работни процеси в ClickUp, Google Drive, Notion и други

Този унифициран AI хъб замества множество несвързани инструменти. Контекстуалният AI използва работната графика на ClickUp, като разбира как задачите, проектите, срещите и свързаните приложения се отнасят една към друга.

Това означава, че вашият AI асистент знае точно какво се случва в работното ви пространство, помагайки ви да вземате решения по-бързо и да елиминирате „AI разрастването”.

Brain MAX предлага и мултимоделна AI поддръжка, която ви позволява да избирате от водещи модели като ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek или Gemini за всеки сценарий.

Най-добрите функции на ClickUp

Търсене в цялото ви работно пространство: Намерете задачи, документи, съобщения и файлове в ClickUp и свързани инструменти като Google Drive или GitHub с Намерете задачи, документи, съобщения и файлове в ClickUp и свързани инструменти като Google Drive или GitHub с ClickUp Enterprise Search.

Бъдете в крак с новостите: Провеждайте редовни проучвания с помощта на Провеждайте редовни проучвания с помощта на ClickUp Forms , за да оцените нивото на ангажираност на служителите и да идентифицирате проблеми.

Централизирайте знанията и политиките на компанията: Улеснете намирането на важни политики, процеси и информация, като ги консолидирате в ClickUp Knowledge Management.

Проследявайте важните показатели: Използвайте Използвайте таблата на ClickUp , за да проследявате показателите за ангажираност, резултатите от проучвания и участието в инициативи на отдел „Човешки ресурси“.

Провеждайте по-ефективни срещи с автоматични обобщения: Започнете бързи аудио и видео разговори в ClickUp, за да сътрудничите в реално време. С Започнете бързи аудио и видео разговори в ClickUp, за да сътрудничите в реално време. С ClickUp SyncUps получавате незабавно обобщения, транскрипти и следващи стъпки.

Обединете вашите инструменти и данни: Свържете приложения като Slack, Google Calendar, GitHub и Figma чрез Свържете приложения като Slack, Google Calendar, GitHub и Figma чрез ClickUp Integrations , за да поддържате вашите актуализации и работни процеси в перфектна синхронизация.

Поддържайте разговорите практични: маркирайте колеги, свързвайте свързани задачи или документи и превърнете чатовете в проследявани, видими действия с маркирайте колеги, свързвайте свързани задачи или документи и превърнете чатовете в проследявани, видими действия с @mentions

Ограничения на ClickUp

С толкова много ключови функции и изгледи, може да отнеме време да настроите ClickUp, за да съответства на работния процес на вашия екип.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент го обобщава добре:

Честно казано, най-много ми харесва в ClickUp, че съхранява всичко на едно място. Преди имах задачи в едно приложение, Google Docs в друго, а бележките от срещите бяха разпръснати навсякъде – от Notion до Google Workspace. С ClickUp просто го отварям и виждам какво трябва да направя, добавям бележки или дори чатя с екипа си, без да се налага да преминавам от едно място на друго.

Честно казано, най-много ми харесва в ClickUp, че съхранява всичко на едно място. Преди имах задачи в едно приложение, Google Docs в друго, а бележките от срещите бяха разпръснати навсякъде – от Notion до Google Workspace. С ClickUp просто го отварям и виждам какво трябва да направя, добавям бележки или дори чатя с екипа си, без да се налага да преминавам от едно място на друго.

📮 ClickUp Insight: 34% от служителите не се чувстват комфортно да задават въпроси на работното място, а 14% се опитват да намерят отговорите сами. Когато хората се колебаят да потърсят помощ, това често е сигнал, че не се чувстват напълно приети или включени в процеса на обучение на екипа. Решението? Изграждане на път без осъждане, по който хората да се учат от съществуващите бази от знания и да разберат процесите в свое собствено темпо. Управлението на знанията на ClickUp, състоящо се от ClickUp Brain и Connected Search, помага на служителите да получат отговори на своите въпроси и да търсят в работната среда, както и в интегрирани приложения на трети страни. Вече не е нужно да се притеснявате да задавате „очевидни“ въпроси или да прекъсвате другите.

2. Lattice (Най-доброто решение за управление на производителността, развитие на таланти и ангажираност на служителите, базирано на изкуствен интелект)

чрез Lattice

Създаден, за да помогне на HR лидерите, мениджърите и изпълнителните директори да засилят ангажираността на служителите, Lattice съчетава анализи, обратна връзка и автоматизация.

Интегрираната HRIS система се свързва с комуникационни модели, които поддържат оценки на представянето, поставяне на цели и наставничество на служителите, което позволява на екипите да действат въз основа на информация в реално време.

За организациите, които оценяват алтернативи на Glue, Lattice се отличава с подхода си People + AI, съчетаващ човешкото разбиране с интелигентна автоматизация. Той помага на мениджърите да предоставят персонализирано обучение, на HR екипите да обработват повтарящи се запитвания, а на ръководителите да вземат решения, подкрепени с данни, относно заплащането и производителността.

Най-добрите функции на LatticeTalks

Автоматизирайте HR запитванията с Lattice AI Agent , за да се справяте с политиките за отпуски, социални придобивки и заявки на служителите.

Улеснете кариерното развитие с персонализирано наставничество, проследяване на цели и анализ на напредъка.

Създайте прозрачни цикли на преглед, използвайки изкуствен интелект, за да подчертаете обективно силните страни и областите за развитие.

Дайте възможност на мениджърите с инструменти 1:1, създатели на дневен ред и автоматизирано проследяване на действията.

Ограничения на LatticeTalks

Някои административни работни процеси изискват няколко стъпки, като превключване между режим на администратор и режим на потребител, за да се изпълнят различни задачи.

Историческите данни за производителността и обратната връзка могат да бъдат трудни за достъп или интуитивно анализиране, което затруднява вземането на решения от мениджърите и HR отдела.

Цени на LatticeTalks

Управление на таланти: 11 $/месец на потребител

Допълнение за ангажираност: 4 $/месец на потребител

Допълнение Grow: 4 USD/месец на потребител

Допълнителна такса: 6 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за LatticeTalks

G2: 4,7/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за LatticeTalks?

Реални потребители споделят своя опит:

Lattice предлага гъвкавостта да получавате обратна връзка не само от вашия супервайзор или мениджъри, но и от колегите, с които работите в тясно сътрудничество, за да получите обратна връзка от тях и да се усъвършенствате. Няма такова нещо като „не харесвам“, но опциите в момента са ограничени и биха могли да има повече функции за отчитане на представянето на месечна и тримесечна база.

Lattice предлага гъвкавостта да получавате обратна връзка не само от вашия супервайзор или мениджъри, но и от колегите, с които работите в тясно сътрудничество, за да получите обратна връзка от тях и да се усъвършенствате. Няма такова нещо като „не харесвам“, но опциите в момента са ограничени и биха могли да има повече функции за отразяване на представянето на месечна и тримесечна база.

3. Culture Amp (Най-доброто решение за ангажираност на служителите и информация за производителността, базирана на данни)

чрез Culture Amp

Culture Amp е „интелигентен механизъм за вземане на решения“, който помага на организациите да разберат и подобрят начина, по който техните служители работят, растат и остават ангажирани. Той комбинира непрекъсната обратна връзка, чат платформи и поведенческа наука, за да превърне настроенията на служителите в измерими бизнес резултати.

Интуитивните табла на платформата разкриват какво стимулира продуктивността, задържането на служителите и чувството за принадлежност, като дават на лидерите яснота да вземат уверени решения, поставящи хората на първо място.

Въз основа на над 1,5 милиарда точки данни, то превръща моделите на ангажираност и производителност в полезни прозрения. От провеждането на проучвания до анализа на глобални бенчмаркове, Culture Amp помага на екипите да изграждат високопроизводителни култури в голям мащаб.

Най-добрите функции на Culture Amp

Стартирайте AI Coach , за да получите персонализирани, научно обосновани съвети за коучинг, които повишават производителността и растежа.

Събирайте обратна връзка в голям мащаб чрез над 40 персонализирани шаблона за комуникационни планове с AI анализ на коментарите.

Свържете HR данните с решения на трети страни в водещите HRIS системи за по-бързи и по-точни анализи.

Ускорете вземането на решения с препоръки, базирани на изкуствен интелект, и прогнозни анализи, подкрепени от People Science.

Ограничения на Culture Amp

Таблото за управление е визуално ясно, но разглеждането на подробни тенденции може да отнеме много време.

Честите предупреждения и известия могат да бъдат прекалено много, особено за мениджърите на големи предприятия.

Цени на Culture Amp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Culture Amp

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Culture Amp?

Един потребител го обобщава перфектно:

Culture Amp улеснява провеждането на проучвания в цялата компания и в отделните отдели. Софтуерът е много интуитивен и предлага отлична поддръжка. Ръчният процес на импортиране може да отнеме известно време при добавянето на нови служители, но Culture Amp ви дава възможност да импортирате нови потребители по различни начини.

Culture Amp улеснява провеждането на проучвания в цялата компания и в отделните отдели. Софтуерът е много интуитивен и предлага отлична поддръжка. Ръчният процес на импортиране може да отнеме известно време при добавянето на нови служители, но Culture Amp ви дава възможност да импортирате нови потребители по различни начини.

4. Vantage Circle (Най-доброто решение за централизирано ангажиране, признание и благополучие на служителите)

чрез Vantage Circle

Vantage Circle обединява признание, благополучие, бонуси и обратна връзка, като използва поведенческата наука с изкуствен интелект, за да направи ангажираността по-лична. Можете да автоматизирате празнуването на важни събития с точки за рождени дни и годишнини, дигитални годишници и награди.

Платформата ви помага да признавате постиженията незабавно чрез програми за признание между колеги, социални програми или програми, базирани на панели.

От синхронизиране с вашите съществуващи HR системи до предлагане на каталози с награди, специфични за региона, Vantage Circle помага на компаниите да създадат култура, в която хората са на първо място.

Най-добрите функции на Vantage Circle

Насърчавайте цялостното благосъстояние с проследяване на фитнес, сесии за съзнателност и корпоративни предизвикателства чрез Vantage Fit .

Стартирайте бързи цикли за обратна връзка, използвайки изцяло анонимни анкети за служители, базирани на изкуствен интелект, чрез Vantage Pulse .

Предлагайте глобални бонуси и кешбек с подбрани отстъпки от над 1000 марки чрез Vantage Perks .

Получете полезна информация за ангажираността, производителността и настроенията, като използвате табла за анализи в реално време.

Ограничения на Vantage Circle

Каталогът с награди може да изглежда ограничен или повтарящ се след продължителна употреба.

Не всички точки могат да бъдат използвани в една транзакция и за някои изплащания може да бъде начислена такса за удобство.

Цени на Vantage Circle

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vantage Circle

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Vantage Circle?

Един потребител го обяснява най-добре:

Vantage Circle улеснява признаването и награждаването на колеги, което наистина помага за повишаване на морала на екипа. Системата с точки и опциите за осребряване предоставят осезаем начин за изразяване на признателност... Би било чудесно, ако платформата предлагаше повече специфични за региона или персонализирани препоръки въз основа на предпочитанията на потребителите.

Vantage Circle улеснява признаването и награждаването на колеги, което наистина помага за повишаване на морала на екипа. Системата с точки и опциите за изкупуване предоставят осезаем начин да покажете признателност... Би било чудесно, ако платформата предлагаше повече специфични за региона или персонализирани препоръки въз основа на предпочитанията на потребителите.

🚀 Предимство на ClickUp: Ако чатовете на вашия екип са пълни с „Ей, някой може ли да ми напомни за това по-късно?“, трябва да използвате ClickUp Automations, за да настроите Chat Automations, които автоматично изпращат напомняния, актуализации или сигнали за състоянието. Настройването отнема само няколко кликвания: Отворете чат канала си и натиснете бутона ⚡ Автоматизирай. Изберете „Създаване на автоматизация“ Задайте тригери, условия и действия (като изпращане на съобщение при промяна на статуса на задачата). Кликнете върху „Създаване“ и готово! Поддържайте проактивни разговори с ежедневни проверки и известия за завършени задачи с ClickUp Automations

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони и формуляри за човешки ресурси за подобряване на процесите в областта на човешките ресурси

5. Nectar (Най-доброто за програми за признание между колеги, награди и оценяване на служителите)

чрез Nectar

Създаден за HR лидери, мениджъри и разпределени екипи, Nectar съчетава признание, екипна комуникация и персонализирани предизвикателства.

Като алтернатива на Glue, Nectar възприема по-човекоцентричен подход. Можете да празнувате постижения, да награждавате важни събития и да свържете признанието директно с ценностите на компанията. Платформата поддържа и вътрешна комуникация, така че съобщенията, актуализациите и поздравите се публикуват в каналите на целия екип.

Можете също да проследявате ангажираността и културното здраве с подробни табла и анализи, които показват активността на признанието, степента на участие и въздействието по екипи или отдели.

Платформата предлага и гъвкав каталог с награди, където членовете на екипа могат да използват точките си за подаръчни карти, фирмени сувенири или персонализирани бонуси.

Най-добрите функции на Nectar

Автоматизирайте признанието и наградите чрез модула Признание и награди .

Стартирайте програми за номинации в цялата компания, за да отпразнувате изключителните постижения.

Персонализирайте преживяванията с етикети за признание, свързани с ценности , които свързват поздравленията с принципите на компанията.

Създавайте привлекателни съобщения с помощта на Communication Builder с функция „плъзгане и пускане”.

Ограничения на Nectar

Ограничената интеграция с по-широки HR и работни системи може да затрудни внедряването на инструмента в сложни технологични стекове.

Уведомленията и каналите за комуникация могат да изглеждат претрупани или прекалено многобройни.

Цени на Nectar

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Nectar

G2: 4,7/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Nectar?

Е то какво казват потребителите за Nectar:

Nectar улеснява използването на точки за различни популярни подаръчни карти, с интуитивен интерфейс, който е лесен за навигация... Макар платформата да функционира безпроблемно, бих искал да има повече възможности за по-често натрупване на точки.

Nectar улеснява използването на точки за различни популярни подаръчни карти, с лесен за навигация интерфейс... Макар платформата да функционира безпроблемно, бих искал да има повече възможности за по-често натрупване на точки.

🔍 Знаете ли? Теорията за социалното присъствие обяснява как цифровата комуникация позволява „усещането, че си с друг човек“. Често обаче нивото на социално присъствие е по-ниско, отколкото при личните взаимодействия. Това е важен контекст, когато екипите преминават към платформи за чат и сътрудничество.

6. Coworker. ai (Най-подходящ за корпоративни екипи, които автоматизират сложни работни процеси с AI памет)

Coworker. ai е създаден, за да мисли и действа в контекста на вашата компания. Проектиран за технически екипи, продуктови мениджъри и организации, задвижвани от изкуствен интелект, той се свързва безопасно с вашите вътрешни инструменти и данни, за да създаде това, което нарича „мозъкът на вашата компания“. Задвижван от OM1 паметна архитектура, той се справя с комплексна, междуфункционална работа.

Можете да го помолите да идентифицира рискови продажби, да обобщи кода, да изготви технически документи или дори да координира актуализации в Jira, Slack и GitHub.

Задавайте сложни въпроси като „Кои клиенти е вероятно да напуснат?“ или „Кои функции се доставят тази седмица?“ и получавайте точни, контекстуални отговори.

Най-добрите функции на Coworker.ai

Анализирайте, планирайте и изпълнявайте сложни задачи с Deep Work Mode в над 40 интегрирани приложения.

Съхранявайте и извиквайте контекста в над 120 измерения, включително проекти, екипи, цели и комуникации.

Получавайте автоматични актуализации за напредъка на екипа, препятствията и производителността в свързаните системи.

Ограничения на Coworker.ai

Той разчита на мащабно събиране на данни; компаниите с разпръснати или изолирани източници може да имат затруднения при изграждането на ефективна „памет на компанията“.

Изисква настройка в над 40 приложения и интеграция в множество системи, преди да се реализира пълната стойност.

Цени на Coworker.ai

Pro: 29,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Coworker. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Първата истинска система за чат с много потребители, Talkomatic (1973) на системата PLATO в Университета на Илинойс, показваше текста на всеки участник символ по символ в специална зона.

7. Read AI (Най-доброто решение за анализи на срещи в реално време, проследяване на ангажираността и информация за разговорите)

чрез Read AI

Прочетете AI предотвратява объркването, което изпитвате след среща, на която сте се разсеяли.

Това е AI помощник за продуктивност, който се присъединява към вашето цифрово работно пространство, участва в срещи, сканира имейли и синхронизира чатове, за да обобщи дискусиите, да извлече задачи за действие и да изведе на преден план важни идеи. Платформата работи в Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail и Slack.

Функцията Search Copilot ви помага да намерите незабавно какво е било казано на среща, обещано в имейл или споменато в чат. Междувременно AI агенти като Monday Briefing, End-of-Week Agents и Post-Meeting Recap персонализират вашия работен процес, предоставяйки ви персонализирани обобщения, седмични анализи и предложения за следващи стъпки.

Прочетете най-добрите функции на AI

Записвайте дискусиите с Meeting Assistant за обобщения, транскрипции и възпроизвеждане на акценти.

Speaker Coach с показатели за ангажираност и анализ на времето за разговори. Премахнете комуникационните предизвикателства на работното място чрезс показатели за ангажираност и анализ на времето за разговори.

Проследявайте напредъка с страницата „За вас“ , която е вашият личен табло за теми на срещи и повтарящи се теми.

Повишете продуктивността на екипа с оптимизационни отчети, които препоръчват по-добри навици за планиране и провеждане на срещи.

Прочетете ограниченията на изкуствения интелект

Резюметата и бележките, генерирани от изкуствен интелект, могат да бъдат прекалено общи или да пропускат фини детайли от разговора, особено при бързи или лични дискусии.

Функционалността зависи в голяма степен от интеграцията с конкретни платформи като Zoom, което ограничава гъвкавостта за екипи, които искат приложение за незабавни съобщения.

Прочетете цените на AI

Безплатно

Pro: 19,75 $/месец на потребител

Enterprise: 29,75 $/месец на потребител

Enterprise+: 39,75 $/месец на потребител

Прочетете оценките и рецензиите за AI

G2: 4/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Read AI?

Ето какво сподели един потребител:

Възможността да видя бележките след срещата беше много полезна. Текстът и аудиозаписът улесниха значително прегледа на обсъдените теми. Имах големи затруднения при изтеглянето на файловете от уебсайта. Освен това интерфейсът остави много да се желае.

Възможността да видя бележките след срещата беше много полезна. Текстът и аудиозаписът улесниха значително прегледа на обсъдените теми. Имах големи затруднения при изтеглянето на файловете от уебсайта. Освен това интерфейсът остави много да се желае.

Бонус: Над 60% от участниците в нашето проучване прекарват повече от час на ден в писане на клавиатура, а 36,75% редовно изпитват дискомфорт или болка в ръцете си. Умората от писане на клавиатурата не е просто досаден страничен ефект от начина, по който работим. Тя е убиец на продуктивността. Но лесно може да се поправи. Talk-to-Text на Brain MAX е вашият пряк път към по-здравословен работен ден. Диктувайте актуализации, обсъждайте идеи или записвайте бележки от срещи без да използвате ръцете си и дайте почивка на китките си (и на концентрацията си). Записвайте идеи, споделяйте инструкции и работете 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

8. Patchwork (Най-подходящ за гъвкаво планиране на работната сила, управление на смени и проследяване на съответствието)

чрез Patchwork

Здравеопазването не спира за администрацията, и Patchwork е създаден с оглед на тази реалност. Проектиран специално за лекарите и екипите в Националната здравна служба, той предлага интуитивна платформа за управление на смени, графици и планиране на работната сила.

От резервиране на заместващи смени до управление на отпуски, доклади за изключения и плащания, платформата Patchwork ви дава пълен контрол над работата ви. Тя свързва болници, отдели и партньорски агенции чрез мрежа за съвместно назначаване на персонал, което прави гъвкавата работа безопасна и съобразена с изискванията.

Клиничните лекари могат да използват този инструмент за незабавни съобщения на работното място, записване на смени, преглед на графиците на своите екипи и получаване на заплащане без забавяне.

Най-добрите функции на Patchwork

Управлявайте безпроблемно заместванията с Patchwork Bank и автоматизираното проследяване на плащанията.

Сътрудничество между организациите на NHS чрез Collaborative Bank с единен процес на въвеждане

Планирайте и актуализирайте графици, отпуски и отчети за изключения чрез Patchwork Rota .

Опростете работните процеси, назначаването на персонал в агенцията и прозрачността на разходите с Agency Manager.

Ограничения на Patchwork

Той разчита на приемането от NHS, което ограничава приложимостта му извън здравната система на Обединеното кралство.

Фокусирани предимно върху временното наемане на персонал и управлението на смени, което може да не отговаря напълно на други аспекти на работната сила, като наемане на пълно работно време или дългосрочно планиране на работната сила.

Цени на Patchwork

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Patchwork

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Корените на незабавните съобщения (IM) са още по-далечни: една от най-ранните форми беше част от системата EMISARI, разработена през 1971 г. като чат инструмент за системите за управление на извънредни ситуации и референтен индекс на правителството на САЩ.

9. Slack (Най-доброто решение за сътрудничество в екип, базирано на изкуствен интелект, и свързани работни процеси)

чрез Slack

Slack съчетава комуникация, AI помощ и автоматизация на работния процес в едно работно пространство, където екипи, инструменти и проекти се свързват безпроблемно.

С Slack AI екипите могат незабавно да обобщават пропуснати разговори, да извличат информация за проектите и да търсят в цялата база от знания на компанията.

За техническите екипи и продуктовите мениджъри, които търсят алтернативи на Glue, това приложение за екипна комуникация предлага лесен за използване, изчистен интерфейс, подобрен от интелигентни агенти като Agentforce и Slackbot. Тези AI помощници могат да се справят с повтарящи се задачи, като актуализиране на търговски предложения, настройка на напомняния и извличане на информация от свързани инструменти като Salesforce, Asana и Google.

Най-добрите функции на Slack

Автоматизирайте персонализирани работни процеси с Workflow Builder , за да създадете спестяващи време автоматизации директно в каналите.

Сътрудничество в канали , за да обедините разговори, файлове и инструменти в едно прозрачно работно пространство.

Провеждайте дискусии на живо с помощта на Huddles за бързо сътрудничество чрез аудио или видео.

Записвайте и споделяйте актуализации с Clips, за да комуникирате асинхронно.

Ограничения на Slack

Търсенето на стари съобщения и файлове може да отнема много време и да е неефективно, за разлика от конкурентите на Slack.

Десктоп приложението може да изисква често презареждане или повторно влизане, което води до неудобства при използването.

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 4,38 $/месец на потребител

Бизнес: 9 $/месец на потребител

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 36 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack?

Ето какво един потребител е намерил за най-полезно:

Slack оптимизира комуникацията в екипа, като я прави проста и добре организирана. Много харесвам интуитивния интерфейс, който ми позволява лесно да създавам канали за различни проекти, да споделям файлове ефективно и да се свързвам с други инструменти като Google Drive, Zoom и Notion. Макар Slack да е отличен за улесняване на бързата комуникация, той може да стане прекалено натоварващ, когато има много съобщения или канали, с които трябва да се справяте. По-специално, известията могат да бъдат доста разсейващи, особено когато работите в големи екипи.

Slack оптимизира комуникацията в екипа, като я прави едновременно проста и добре организирана. Много харесвам интуитивния интерфейс, който ми позволява лесно да създавам канали за различни проекти, да споделям файлове ефективно и да се свързвам с други инструменти като Google Drive, Zoom и Notion. Макар Slack да се отличава с улесняването на бързата комуникация, той може да стане прекалено натоварващ, когато има много съобщения или канали, с които трябва да се справяте. Уведомленията, в частност, могат да бъдат доста разсейващи, особено когато работите в големи екипи.

10. Mattermost (Най-доброто решение за сигурна, самостоятелно хоствана съвместна работа в критични за мисията среди)

чрез Mattermost

Mattermost е сигурна платформа за сътрудничество с отворен код, създадена за растящи екипи, които работят в среда с висока степен на сигурност, изискваща спазване на нормативни изисквания и критична за изпълнението на задачите. Тя е самохоствана, което означава, че имате пълен контрол над вашите данни, инфраструктура и поверителност.

Платформата комбинира съобщения в реално време, споделяне на файлове и гласови повиквания с интегрирани наръчници и DevSecOps работни процеси.

Можете да си сътрудничите чрез постоянни канали, да автоматизирате задачи с команди и ботове и да се свързвате с инструменти като GitHub, Jenkins и Jira.

Най-добрите функции на Mattermost

Изпълнявайте стандартизирани работни процеси, използвайки интегрирани Playbooks за реагиране при инциденти и управление на пускането на продукти.

Обобщавайте срещите с AI, използвайки самохостни Mattermost Agents , които съхраняват чувствителни данни.

Активирайте контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC) и разширени конфигурации за сигурност за чувствителни HR процеси

Ограничения на Mattermost

Функцията за търсене може да бъде основна и по-малко ефективна при намирането на конкретни съобщения или фрагменти от код, за разлика от алтернативите на Mattermost

Обемът на изискванията за форматиране на код (например, маркиране за фрагменти от код) може да бъде труден за техническите потребители, които често споделят скриптове или заявки.

Цени на Mattermost

Професионална версия: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Enterprise Advanced: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mattermost

G2: 4. 3/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Mattermost?

Ето кратко мнение от проверен потребител:

Това, което най-много ми харесва в Mattermost, е неговата гъвкавост и възможност за персонализиране. Той е с отворен код, което означава, че можем да го адаптираме към специфичните нужди на нашия екип, за разлика от други платформи... Един недостатък на Mattermost е, че понякога може да изглежда по-неизпипан в сравнение с други инструменти за сътрудничество. Понякога има бъгове...

Това, което най-много ми харесва в Mattermost, е неговата гъвкавост и възможност за персонализиране. Той е с отворен код, което означава, че можем да го адаптираме към специфичните нужди на нашия екип, за разлика от други платформи... Един недостатък на Mattermost е, че понякога може да изглежда по-неизпипан в сравнение с други инструменти за сътрудничество. Понякога има бъгове...

