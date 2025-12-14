11 най-добри алтернативи на Karbon за управление на счетоводната практика ([година])

Ако управлявате счетоводна фирма, знаете колко е важен софтуерът за управление на практиката. Той ви помага да организирате работата с клиенти, да следите сроковете, да автоматизирате рутинните задачи и да централизирате комуникацията.

Популярна платформа, използвана от средни и големи фирми, е Karbon. Но макар Karbon да има свои лоялни потребители, той има и ограничения. Например, няма специален клиентски портал за сигурно споделяне на файлове и фактуриране.

В този блог споделяме 11-те най-добри алтернативи на Karbon за управление на счетоводната практика. Разглеждаме основните характеристики, предимствата и недостатъците, както и цените на всеки инструмент от списъка. Да започнем!

Алтернативи на Karbon на един поглед

Преди да започнем, ето обобщение на най-добрите алтернативи на Karbon, за да ви помогнем да изберете подходящото решение за управление на практиката за нуждите на вашия бизнес.

Име на инструмента Основни характеристики Най-доброто за Цени* ClickUp Персонализирани табла, автоматизации, ClickUp Brain, интеграция с Gmail, Outlook, QuickBooks Интегрирано управление на проекти за счетоводни екипи Размер на екипа: Самостоятелни предприемачи, малки екипи до големи предприятия Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Tidyflow Интегрирайте с Xero, QuickBooks Online и Zapier, преглеждайте файлове и ползвайте сигурността на AWS за съхранение на данни. Интегрирано управление на проекти за счетоводни екипи Размер на екипа: Индивидуални лица или малки екипи Платените планове започват от 19 долара на месец на потребител. TaxDome TaxDome Drive, брандиран клиентски портал, TaxDome AI, електронни подписи, съответстващи на изискванията на IRS Осигуряване на унифицирано клиентско преживяванеРазмер на екипа: Малки и средни фирми Платените планове започват от 800 долара на година. Canopy Отчети за WIP и рентабилност, 256-битово криптиране, Canopy AI, IRS e-Services Решаване на данъчни въпроси и извличане на транскриптиРазмер на екипа: Малки до средни счетоводни и данъчни фирми Платените планове започват от 150 долара на месец за неограничен брой потребители. Jetpack Workflow Стандартизирани работни процеси, персонализирани етикети, над 70 готови шаблона и интеграция с над 2000 приложения. Автоматизиране на повтарящи се задачи за клиентиРазмер на екипа: Малки екипи Платените планове започват от 45 долара на месец на потребител. Financial Cents Писма за ангажимент, табло за информация за работата, интегрирано с QuickBooks Централизиране на данните на фирмата и клиентитеРазмер на екипа: Малки до средни счетоводни/бухгалтерски фирми Платените планове започват от 69 долара на месец на потребител. Xero Свързва над 21 000 банки, Xero AI, Xero Me, Hubdoc Проследяване на паричния поток на бизнесаРазмер на екипа: Малки предприятия и еднолични търговци Платените планове започват от 29 долара на месец на потребител. QuickBooks Прогресивно фактуриране, електронни формуляри 1099 и интеграция с Google Calendar. Автоматизиране на комуникацията с клиенти и събирането на данни Размер на екипа: Малки и средни предприятия Безплатен пробен период; Платените планове започват от 38 $/месец на потребител. Firm360 Визуален конструктор на работни процеси, електронни подписи на IRS, KBA, драйвер за печат Firm360 Централизиране и автоматизиране на работните процеси по проектитеРазмер на екипа: Малки и средни счетоводни фирми Платените планове започват от 49 $/месец на потребител. Bonsai Вградена тарифа, формуляри Schedule C, интегрирани с QuickBooks Online и Xero, над 100 валути Консолидиране на операциите по фактуриранеРазмер на екипа: Самостоятелни професионалисти и малки екипи Платените планове започват от 15 долара на месец на потребител. Pixie Co-pilot с AutoGPT, филтрирани изгледи, Kanban табла, Автоматизиране на работните процеси в счетоводната практикаРазмер на екипа: Малки до средни счетоводни фирми Безплатен пробен период; Платените планове започват от 129 $/месец за неограничен брой потребители.

Защо да изберете алтернативи на Karbon?

С натрупващите се срокове, комуникация с клиенти и работа по спазване на нормативните изисквания, подходящият софтуер за управление на практиката може да преобрази счетоводните и данъчните фирми.

Ето защо може да искате да обмислите алтернативи на Karbon:

Липса на специализирани клиентски портали: Karbon интегрира електронна поща, но не предоставя вградени Karbon интегрира електронна поща, но не предоставя вградени клиентски портали за сигурно споделяне на файлове, електронни подписи и фактуриране, което е от решаващо значение за доверието на клиентите и ефективността.

По-висока ценова структура: Karbon е предназначен за средни и големи фирми. По-малките фирми и самостоятелните практики считат абонаментния модел за твърде скъп в сравнение с по-опростени и по-достъпни инструменти.

Стръмна крива на обучение: Интерфейсът е богат на функции, но сложен, което изисква значително количество обучение. В началото може да имате затруднения с приспособяването.

Ограничени функции за управление на проекти: Karbon се занимава с работните процеси, но му липсват разширени възможности за управление на проекти, като диаграми на Гант, изгледи на натоварването и персонализирани табла, предлагани от по-широки инструменти.

Прекомерна персонализация: Това прави настройката объркваща, като всяко решение влияе върху отчитането и структурата.

Очаквания за изкуствен интелект и автоматизация: Тъй като фирмите все по-често използват изкуствен интелект за разпределяне на задачи, обобщения и Тъй като фирмите все по-често използват изкуствен интелект за разпределяне на задачи, обобщения и автоматизация на работния процес , настоящата функционалност на Karbon може да изглежда изостанала в сравнение с по-новите инструменти, които дават приоритет на тези функции.

Ето какво казва едно ревю в G2:

Karbon предлага много възможности за персонализиране и всяко решение, което вземете, ще се отрази на нещо друго (от гледна точка на отчитането). Понякога е наистина трудно да разберете последствията от всяко решение, което вземате за вашата настройка/структура, просто има много да се научи.

👀 Знаете ли, че... Преди да се появят писмените счетоводни книги, търговците са използвали пръчки за отчитане и камъни за броене, за да записват транзакциите си – нещо, което е много далеч от днешните автоматизирани клиентски портали.

Най-добрите алтернативи на Karbon, които можете да използвате

Нека разгледаме алтернативите на Karbon за данъчни и счетоводни фирми, както и функциите и възможностите, които те предлагат.

1. ClickUp (най-доброто решение за гъвкаво управление на работата с изкуствен интелект за счетоводни екипи)

Съвременните фирми се нуждаят от система, която прави повече от проследяване на задачи и управление на имейли; те се нуждаят от платформа, която обединява всичко в едно интелигентно работно пространство. Това е мястото, където ClickUp се откроява.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни, отчети и работни потоци на едно място.

Вместо да се занимавате с разпръскването на работата между различни инструменти за комуникация с клиенти, проследяване на задачи и отчитане, ClickUp централизира всичко това, за да може екипът ви да се съсредоточи върху предоставянето на изключителни услуги.

С вградени функции като автоматизация на задачите, персонализирани табла и AI-базирано писане и обобщаване, ClickUp помага на счетоводните фирми да повишат производителността си и да оптимизират сътрудничеството.

Получавате 100% контекст, 100% от времето и едно място, където хората и AI агентите могат да работят заедно.

Създавайте персонализирани табла с помощта на ClickUp for Finance

За фирми, готови да преминат от традиционния софтуер за управление на практиката, ClickUp предлага унифицирана, гъвкава и икономична алтернатива, създадена за бъдещето на счетоводните операции.

Нека разгледаме как счетоводните фирми и професионалистите могат да използват ClickUp for Finance, за да оптимизират финансовите си операции.

Персонализирани табла за финансова яснота

Финансовите екипи извличат голяма полза, когато всичките им данни са визуализирани на едно място. ClickUp Dashboards са идеалното решение в този случай. Те са изключително интуитивни и напълно персонализируеми. Използвайте ги, за да визуализирате бюджети, да проследявате разходите и да показвате печалбите на един поглед. Няма нужда да се занимавате с таблици; проследявайте състоянието на счетоводната си фирма в реално време.

Визуализирайте натоварването, графиците, приходите, загубите и други с ClickUp Dashboards.

⭐️ Бонус: Ако вашият екип предпочита да води счетоводството си с помощта на специални инструменти за управление на сметки по причини, свързани с нормативното съответствие, не се притеснявайте! Интеграциите на Clickup за финансови и счетоводни екипи ви помагат да: Синхронизирайте задачите с вашите счетоводни системи : ClickUp се интегрира безпроблемно с : ClickUp се интегрира безпроблемно с QuickBooks и други приложения, позволявайки автоматични актуализации между вашата счетоводна платформа и списъците ви със задачи.

Автоматизирайте работните процеси между инструментите : Използвайте Zapier, Integrately или n8n, за да свържете ClickUp със стотици други приложения – задействайте създаването на задачи при подаване на финансов формуляр, актуализирайте статуса на клиентите въз основа на плащанията по фактури или автоматизирайте напомнянията въз основа на промени в данните.

Централизирайте работните процеси, свързани с клиенти и документи: С интеграционната екосистема на ClickUp (над 1000 приложения) можете да се свържете със Slack, Google Drive, Salesforce, Excel и други важни инструменти. Всички ваши взаимодействия с клиенти, финансови данни и отчети остават синхронизирани между системите.

Формулни полета за интелигентни изчисления

Избягвайте дублирането на усилия или борбата с данни в отделни документи. Формулните полета на ClickUp ви позволяват да създавате сложни изчисления директно в ClickUp.

Например, когато фактурирате клиент, използвайте формулните полета на ClickUp, за да умножите часовете по фактурираните тарифи, да идентифицирате разминавания между бюджета и действителните разходи или да изчислите броя дни, оставащи до крайния срок. Тези формули се актуализират автоматично във всичките ви задачи, което елиминира необходимостта от експортиране на данни от електронни таблици.

Извършвайте сложни изчисления с помощта на формулните полета на ClickUp

Управление на документи с ClickUp Docs

С ClickUp Docs вашият екип може да изготвя, редактира и съхранява цялата документация на едно място. Тя е пряко свързана със задачите или проектите. От списъци за въвеждане на нови служители до работни процеси за съответствие, всеки файл се съхранява във вашето работно пространство. Той може да се търси и версиите му се контролират, което гарантира точност при големи клиентски портфейли.

Редактирайте вашите ClickUp Docs в реално време заедно с вашия екип и след това ги превърнете в задачи.

💡 Професионален съвет: ClickUp Chat вгражда комуникацията в проектите и задачите, което улеснява изясняването на резултатите, споделянето на актуализации или дори включването на клиенти. Като поддържате дискусиите свързани със самата работа, вместо да разчитате на имейли или приложения за съобщения, можете да намалите недоразуменията и да ускорите разрешаването на проблемите, когато става въпрос за комуникация с клиенти.

Цялостна автоматизация на работния процес с ClickUp Automations

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp с правила от типа „ако това, то онова“.

Отървете се от ръчното прехвърляне на задачи. ClickUp Automations ви позволява да дефинирате правила като „Когато декларацията е маркирана като завършена, възложете следващата задача за преглед“ или „когато статуса се промени, уведомете мениджъра“. Например, можете да автоматизирате процеса на регистрация на клиенти. Всеки път, когато нов клиент бъде добавен към вашата работна среда, ClickUp създава „Чеклист за регистрация“, възлага на член от екипа да помогне на клиента и възлага задачи.

💡 Професионален съвет: Имате нужда да проследявате имената на клиенти, категории разходи или дати на плащане в рамките на задачите? Полетата за персонализиране на ClickUp ви позволяват да вградите това директно в структурата на задачите си.

Поддръжка, базирана на изкуствен интелект, с ClickUp Brain

Изкуственият интелект в счетоводството е перфектният начин да освободите екипите си за стратегически анализ и консултации. С ClickUp Brain изкуственият интелект е интегриран директно във вашите счетоводни работни процеси. Той може да анализира данни, да извлича ключови заключения от подробни отчети, да обобщава разговори с клиенти, да генерира автоматично последващи задачи или да отговаря на въпроси като „кои одити са просрочени през това тримесечие?“.

Например, вместо да създавате задачи ръчно, можете да създадете клиентски портал в ClickUp и да помолите ClickUp Brain да генерира списък със задачи за тримесечно фактуриране и отчитане.

След като изпълните заявката, ще се създаде списък със задачи, както е показано по-долу.

🎥 Гледайте: Как да използвате ClickUp за счетоводни и финансови фирми:

Най-добрите функции на ClickUp

Изчислявайте точно и анализирайте рентабилността : Използвайте вградения : Използвайте вградения ClickUp Project Time Tracker, за да регистрирате отчетните часове за всяка задача или клиент, след което ги експортирайте в табели за отчитане на работното време за фактуриране и отчитане на резултатите.

Събирайте безпроблемно данни за клиентите : създавайте персонализирани : създавайте персонализирани формуляри в ClickUp , за да записвате подробности за клиенти, заявки за проекти или подадени документи, и превръщайте отговорите в задачи.

Визуализирайте работата по начина, по който искате : Превключвайте между : Превключвайте между над 15 изгледа на ClickUp , като списък, табло, календар или диаграма на Гант, за да управлявате крайни срокове, одити или повтарящи се работни процеси в оформлението, което е най-подходящо за вашата фирма.

Премахнете ръчното водене на бележки от срещи: С : С AI Notetaker можете автоматично да записвате, транскрибирате и обобщавате срещи, а след това да генерирате задачи от действията, които трябва да бъдат изпълнени.

Ограничения на ClickUp

За новите потребители това може да изглежда малко объркващо, защото има толкова много функции и опции, от които да избират.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

ClickUp напълно промени начина, по който нашият екип управлява задачите, проектите и работните процеси. Интуитивният му интерфейс, персонализираните функции и платформата „всичко в едно“ го правят изключителен инструмент в света на софтуера за продуктивност.

💡 Професионален съвет: BrainGPT на ClickUp е революционно решение за управление на счетоводната практика, което осигурява ефективност и яснота, базирани на изкуствен интелект, във всеки аспект от работния процес на вашата фирма. Ето как: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ ваши свързани приложения, както и в интернет, за да намерите клиентски файлове, данъчни документи или писма за ангажимент.

За счетоводители и служители, които се нуждаят от записване на бележки или инструкции в движение, Talk to Text ви позволява да задавате въпроси, да диктувате актуализации за клиенти или да управлявате работата си с глас – без да използвате ръцете си, отвсякъде.

Вместо да се занимавате с множество несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini, BrainGPT предлага едно единствено, контекстуално, готово за използване в предприятията решение, което разбира вашите счетоводни работни процеси и ви предоставя всички премиум LLM модели под един покрив. Обобщавайте фактури, генерирайте задачи и създавайте отчети с BrainGPT.

2. Tidyflow (най-подходящо за малки счетоводни екипи)

чрез TidyFlow

Tidyflow е инструмент за управление на практиката, създаден за малки счетоводни фирми, които се нуждаят от функции за управление на работния процес без кодиране. Можете да се регистрирате за по-малко от десет минути и да автоматизирате повтарящи се счетоводни или счетоводни задачи.

С помощта на системата за управление на задачите можете да създавате работни процеси, да задавате крайни срокове и да проследявате повтарящи се задачи. Дори и като еднолична фирма, можете да бъдете в крак с работата по спазването на нормативните изисквания, без да се затрупвате с таблици.

За взаимодействията с клиенти Tidyflow включва сигурен клиентски портал, който опростява събирането на файлове и комуникацията. Вашите клиенти могат да качват всичко директно, което подобрява времето за обработка. Това е свързано с хранилището за документи на Tidyflow, където всички файлове са свързани с правилните задачи и записи на клиенти.

Самостоятелните счетоводители също се възползват от функциите за проследяване на времето и планиране на капацитета на Tidyflow. Фактурираните часове могат да се регистрират директно по задачи, а прегледите на натовареността помагат на практикуващите да избегнат прекомерното ангажиране по време на пиковите сезони.

Най-добрите функции на Tidyflow

Интегрирайте инструменти като Xero, QuickBooks Online и Zapier, за да синхронизирате финансовите работни процеси.

Предварително конфигурираните ключови настройки улесняват въвеждането в употреба

Защитете документите си с криптирано съхранение чрез Amazon Web Services (AWS) и DigitalOcean.

Ограничения на Tidyflow

Той предлага ограничени вградени интеграции, което може да бъде пречка за организации, които се нуждаят от взаимосвързани работни процеси.

Цени на Tidyflow

Един план: 19 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tidyflow

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Tidyflow?

Ето едно ревю от Capterra:

TidyFlow е безценен инструмент за управление на практиката за нашия екип. Като ни позволява да автоматизираме работните си процеси и ефективно да управляваме капацитета си, екипът може да отделя повече време за добавяне на стойност и изграждане на положителни отношения с клиентите.

🤝 Приятелско напомняне: За да изградите доверие у клиентите си по отношение на защитата на данните, внедрете двуфакторна автентификация (2FA) и еднократно влизане (SSO). Това гарантира сигурен достъп до чувствителна информация.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за счетоводна книга в Excel и ClickUp

3. TaxDome (най-доброто решение за предоставяне на унифицирано обслужване, ориентирано към клиента)

чрез TaxDome

TaxDome е решение за управление на практиката, предназначено за счетоводни и счетоводни фирми, което им позволява да обединят своите операции в един интерфейс. Ключовата функция, автоматизацията на работния процес, предлага пипалини с персонализирани етапи, зависимости и автоматизирани тригери.

С отчетите, базирани на изкуствен интелект, получавате информация за фактури, времеви записи, проследяване на задачи и др. Интелигентното търсене ви позволява бързо да намирате подходящи данни и да ги превръщате в убедителни отчети с визуализация.

Друга функция за управление на практиката е вграденият CRM за управление на клиенти. Можете да съхранявате информация за контакти, комуникации с клиенти, документи, задачи и работни процеси за въвеждане – всичко това в персонализирани клиентски профили. Той поддържа дори записване на потенциални клиенти, автоматизирано въвеждане и напомняния.

А ако искате брандиран мобилен начин за оптимизиране на сътрудничеството с клиенти, споделянето на документи и плащанията, имате на разположение приложението с бяла етикета на TaxDome. То ви позволява да публикувате брандирани мобилни приложения под вашето име в App Store и Google Play.

Най-добрите функции на TaxDome

Преглеждайте съобщенията на клиентите си незабавно чрез портала или мобилното приложение и чатете с тях в реално време.

Превърнете неорганизираните PDF файлове в записи, които могат да се търсят, с TaxDome AI, използвайки автоматизирано разпознаване и организиране на документи.

Изпращайте файлове директно от вашия софтуер за данъци към клиента в TaxDome, без да е необходимо да ги изтегляте или качвате.

Ограничения на TaxDome

TaxDome не разполага с конкретни функции, от които някои фирми се нуждаят, като например доставка на оферти без вход на клиента, поддръжка на видео файлове и повече опции за визуално персонализиране на работния процес.

Цени на TaxDome

Едногодишни планове (само годишни планове) Essentials: 800 $/година Pro: 1000 $/година Business: 1200 $/година

Оценки и рецензии за TaxDome

G2: 4,7/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за TaxDome?

Ето едно ревю от G2:

Използваме TaxDome от повече от година, за да управляваме нашата разрастваща се данъчна и счетоводна практика. Като цяло, той се превърна в съществена част от нашия работен процес, като ни помага да оптимизираме комуникацията с клиентите, управлението на документи, електронните подписи, фактурирането и много други, всичко под един покрив.

📮 ClickUp Insight: 15% от работниците се притесняват, че автоматизацията може да застраши част от работата им, но 45% казват, че тя ще им даде свобода да се съсредоточат върху по-ценна работа. Нагласите се променят – автоматизацията не замества ролите, а ги преобразува, за да постигне по-голям ефект. Например, при пускането на продукт на пазара, AI агентите на ClickUp могат да автоматизират задачите и напомнянията за крайни срокове и да предоставят актуализации в реално време, така че екипите да могат да спрат да търсят актуализации и да се съсредоточат върху стратегията. Така проектните мениджъри се превръщат в проектни лидери! 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

4. Canopy (Най-доброто за разрешаване на данъчни въпроси и извличане на транскрипти)

чрез Canopy

Canopy е облачно решение за управление на практиката. Това е силна алтернатива на Karbon, която се използва предимно от данъчни специалисти. Модулът за разрешаване на данъчни въпроси опростява сложните проблеми с данъчните служби чрез вградени работни потоци, шаблони за писма и интелигентни инструменти за вземане на решения. Той ви позволява да се справяте с случаи на събиране на дългове, намаляване на глоби или облекчения за съпрузи.

За да следите състоянието на фирмата, разполагате с функцията Insights, която ви помага да откриете къде печелите най-много, къде губите пари и кой е най-ефективният член на екипа. А с функциите за събиране на данни за клиенти, като реализация на фактуриране и рентабилност на клиенти, можете да видите проблемните области с един поглед.

Чудите се как да използвате изкуствен интелект в счетоводството? Canopy го прави практично с функции за автоматично генериране на задачи и напомняния въз основа на действията на клиентите, преименуване и класифициране на документи и извеждане на информация с прости подсказки.

Накрая, Smart Intake предоставя на вашите клиенти AI-базирано преживяване при регистрацията. Чрез предсказуеми въпросници, списъци с документи и предварително попълнени формуляри, предлагани от функцията Smart Intake, можете бързо да регистрирате клиенти.

Най-добрите функции на Canopy

Създавайте персонализирани списъци за проверка и интелигентни въпросници за клиенти, като използвате документите от миналата година или проформа данни с Canopy AI.

Добавяйте формули, извършвайте изчисления, замествайте нули или създавайте логика IF-THEN-ELSE към вашите търсения за извличане на информация.

Интегрирайте IRS e-Services, за да изтеглите транскрипти за автоматизиране на данъчните решения и отговори.

Ограничения на Canopy

Стартови план: 60 долара на потребител/месец (за фирми с до 4 потребители)

План Essentials: 88 долара на потребител/месец (за фирми с до 4 потребители)

Base Client Engagement Platform: 150 $/месец (фиксирана цена за неограничен брой потребители, до 2500 контакта)

Допълнителен модул за управление на документи: 36 долара на потребител/месец

Допълнителен модул за работния процес: 32 долара на потребител/месец

Допълнителен модул за отчитане на времето и фактуриране: 22 долара на потребител/месец

Цени на Canopy

Стандартен: 150 $/месец за неограничен брой потребители

Pro: 175 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Canopy

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Canopy?

Ето едно ревю от G2:

Тествахме три различни софтуерни платформи за управление на практиката за нашата счетоводна фирма и Canopy се открои като ясен фаворит. Той е изключително лесен за използване – не само за нашия екип, но и за нашите клиенти. Canopy наистина е предвидил всичко, от което се нуждаем, за да управляваме бизнеса си ефективно и безпроблемно.

⭐️ Бонус: В ClickUp можете да започнете с предварително създадени агенти на Autopilot, за да се справите с бързи задачи, като публикуване на обобщения на задачи, генериране на актуализации или отговаряне на въпроси, без да се налага да правите сложни настройки. След това преминете към персонализирани агенти на Autopilot, когато сте готови да дефинирате свои собствени тригери, отговори и многоетапна логика, като адаптирате автоматизацията, задвижвана от изкуствен интелект, точно към работните процеси на вашата фирма. Гледайте това видео, за да разберете как AI агентите в ClickUp правят вашите счетоводни работни процеси по-ефективни!

5. Jetpack Workflow (най-доброто решение за автоматизиране на повтарящи се задачи за клиенти)

чрез Jetpack Workflow

Jetpack Workflow помага на счетоводните специалисти да управляват счетоводството, заплатите, подготовката на данъците и консултантските услуги за клиенти чрез автоматизиране на повтарящи се задачи и срокове. Можете да стандартизирате работните процеси, като използвате списъци с услуги и шаблони, за да може всичко да върви гладко.

С напредването на работата можете да използвате етикети, за да маркирате задачите като „спешни“, „в очакване“ или „в процес на преглед“. Тези етикети са персонализирани; можете да променяте текста, да избирате цветове и дори да присвоявате няколко етикета, за да проследявате проектите.

С този прост инструмент за управление на практиката можете да изпращате съобщения на екипа си, да ги уведомявате за важна информация и да добавяте разрешения за достъп до важни документи на клиенти.

Jetpack автоматично обработва предаването на клиенти и следващите стъпки. Всички ваши данни се съхраняват безопасно в центровете за данни S3 на Amazon, с множество резервни копия, за да се гарантира сигурността на записите на клиентите.

Най-добрите функции на Jetpack Workflow

Използвайте раздела „Планиране“, за да сравните клиенти, персонал или продължителност и лесно да преразпределите задачите, за да балансирате натоварването.

Достъп до над 70 готови за употреба шаблона за ежедневни счетоводни и счетоводни задачи

Свържете се с над 2000 приложения чрез Zapier, включително всички основни счетоводни софтуери, за да управлявате работните процеси.

Ограничения на Jetpack Workflow

Липсват усъвършенствани автоматизации като тригери или зависимости.

Цени на Jetpack Workflow

Стартови месечен план: 45 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Jetpack Workflow

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jetpack Workflow?

Ето едно ревю от G2:

Jetpack е изчистено и ясно решение за работния процес, което е специално разработено за счетоводни практики. Дизайнерите са запознати със счетоводния бизнес и са съобразили функционалността с него. Особено ми харесва новият потребителски интерфейс във V2.

👀 Знаете ли, че... Първата електронна таблица, VisiCalc, пусната на пазара през 1979 г., беше толкова революционна, че хората купуваха компютри Apple II само за да я използват. Стив Джобс дори призна, че VisiCalc „е допринесъл за успеха на Apple II“. В рамките на няколко години той преобрази счетоводството – елиминирайки стотици хиляди административни длъжности, но и създавайки над 600 000 нови работни места за счетоводители, тъй като нарасна търсенето на по-бързо и по-гъвкаво обработване на данни. Доказателство, че автоматизацията не винаги е в ущърб на нашите работни места.

6. Financial Cents (най-подходящо за централизиране на данните на фирмата и клиентите)

чрез Financial Cents

Financial Cents е лесна за използване платформа за управление на практиката за счетоводители, счетоводители и сертифицирани публични счетоводители. Тя централизира работния процес на вашата фирма, от задачите на клиентите до сътрудничеството в екипа.

От гледна точка на управлението на екипа, Financial Cents предлага управление на капацитета, което ви дава възможност да виждате в реално време натоварването на екипа. Можете да зададете ограничения на капацитета, да преразпределите задачите и да избегнете преумората по време на пиковите периоди.

Интеграцията с електронната поща ви позволява да свържете Gmail или Outlook директно с платформата, превръщайки съобщенията в изпълними задачи и поддържайки всяка комуникация с клиент свързана с съответния работен процес или проект.

Когато става въпрос за функции за управление на клиенти, Financial Cents служи както като CRM софтуер за счетоводители, така и като център за фактуриране:

Използвайте CRM и базата данни за клиенти, за да съхранявате профили, контактни данни, документи, бележки и история на одити за всеки клиент на едно сигурно място.

Платформата се занимава и с фактуриране и плащания, като ви позволява да изпращате еднократни или периодични фактури, да синхронизирате плащанията с QuickBooks Online и да изготвяте отчети за рентабилността, за да организирате финансите си

Най-добрите функции на Financial Cents

Включете писма за ангажимент директно в предложението, за да очертаете обхвата и условията

Интегрирайте отчитането на работното време с QuickBooks, за да изпращате фактури на клиентите си и да управлявате заплатите.

Свържете клиентските хранилища директно с техните профили за сигурно и оптимизирано управление на документи с помощта на SmartVault.

Ограничения на Financial Cents

Потребителите изразяват недоволство от проблеми с фактурирането, като отбелязват объркващи процеси на фактуриране и забавено изплащане в сравнение с други алтернативи на Karbon.

Ценообразуване на Financial Cents

Team : 69 $/месец на потребител

Scale : 89 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Financial Cents

G2: 5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Financial Cents?

Ето едно ревю от G2:

Financial Cents ми дава бърз преглед на всички статуси на проектите, които съм търсил. То ни позволява да управляваме безпроблемно изцяло отдалечен екип и много клиенти. Много интуитивно се внедрява и използва.

🧠 Интересен факт: Преди над 5000 години в Месопотамия счетоводителите са използвали глинени жетони с формата на съдове, хлябове и животни, за да отчитат стоките. Те са били отпечатвани върху глинени плочки, което е дало начало на най-ранната форма на писмена отчетност и счетоводство.

7. Xero (най-доброто за проследяване на паричния поток на бизнеса)

чрез Xero

Xero е популярен счетоводен софтуер с набор от инструменти за счетоводители и счетоводители. Освен основните счетоводни функции, Xero е решение за управление на практиката с функции, предназначени да опростят спазването на нормативните изисквания, надзора на персонала и сътрудничеството с клиенти.

С Xero Workpapers вашата счетоводна фирма може да управлява безпроблемно работните процеси, свързани с осигуряване на съответствие, като подготвя и преглежда финансови отчети с вградени шаблони и стандартизирани процеси. Xero HQ действа като централен център за управление на клиенти, персонал и запитвания. Той осигурява видимост на крайните срокове, комуникациите и предстоящата работа.

За да оптимизирате ежедневните операции, Xero Practice Manager предлага автоматизация на работния процес и инструменти за управление, които обхващат задачи, работни часове и фактуриране.

Можете да качвате фактури на клиенти или да ги препращате по имейл, а изкуственият интелект на Xero извлича подробностите, за да изготви фактури за одобрение. С Xero Me получавате моментални разписки, а приложението автоматично извлича и записва необходимите данни.

Най-добрите функции на Xero

Създайте шаблони за фактури с логото на Crete и получавайте плащания директно в Xero.

Автоматизирайте напомнянията за дължими или просрочени плащания

Използвайте Gusto payroll, за да изчислявате заплати, данъци и удръжки с вградена функция за съответствие с нормативните изисквания.

Ограничения на Xero

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите, което означава, че за изготвянето на персонализирани отчети са необходими външни инструменти.

Цени на Xero

Стартира: 29 $/месец на потребител

Стандартен: 50 $/месец на потребител

Премиум: 75 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Xero

G2: 4. 3/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3000+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Xero?

Ето едно ревю от G2:

Xero промени изцяло нашия бизнес. Интерфейсът е изчистен, интуитивен и лесен за използване, дори за хора без солидни познания в счетоводството. Таблото в реално време ни дава ясна представа за нашия паричен поток, а възможността да съгласуваме банковите транзакции с няколко кликвания ни спестява часове всяка седмица.

🧠 Знаете ли, че... Лука Пачоли, известен като бащата на съвременното счетоводство, публикува първата си книга „Обобщение на аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалността“ през 1494 г., в която въвежда концепцията за двойното записване в счетоводството.

📚 Прочетете още: Вашият наръчник за счетоводство на проекти за финансов успех

8. QuickBooks (най-доброто за автоматизиране на комуникацията с клиенти и събирането на данни)

чрез QuickBooks

QuickBooks централизира счетоводството, като ви предоставя видимост върху финансите на вашия бизнес. От отчети за доходите и баланси до проследяване на паричните потоци, можете да видите всичко в един единствен табло.

С пакетното фактуриране и пакетното отчитане на разходите можете да създавате и изпращате десетки фактури или разходни записи наведнъж – нещо, което е от решаващо значение по време на данъчния сезон или циклите на фактуриране на клиенти. С AI-управлявания Finance Agent (наличен в Advanced), QuickBooks отива отвъд цифрите.

Той автоматично прогнозира приходите, отбелязва отклоненията в представянето и насочва фирмите към стратегически финансови цели. За фирми, които управляват счетоводството на множество клиенти, QuickBooks Online Accountant предлага финансова информация в реално време, достъп до клиенти с едно влизане в системата и професионални табла за отчети за цялостно консултиране на клиенти.

Най-добрите функции на QuickBooks

Автоматично извличайте отчетените часове и ги добавяйте към фактурите, като използвате Google Calendar.

Проследявайте активите и изчислявайте графиците за амортизация автоматично с QuickBooks Advanced.

Създавайте и подавайте електронно формуляри 1099 за подизпълнители и им плащайте с директен депозит на следващия ден.

Ограничения на QuickBooks

QuickBooks може да бъде труден за потребители без счетоводен опит – настройката и навигацията не винаги са интуитивни за начинаещи.

Цени на QuickBooks

30-дневен безплатен пробен период

Simple Start : 38 долара на месец на потребител

Essentials : 75 $/месец за 3 потребители

Плюс : 115 $/месец за 5 потребители

Advanced: 275 $/месец за 25 потребители

Оценки и рецензии за QuickBooks

G2: 4/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (8000+ отзива)

Какво казват реалните потребители за QuickBooks?

Ето едно ревю от G2:

QuickBooks Online е изключително лесен за използване и интуитивен. Чистият му интерфейс улеснява навигацията, дори и за тези, които за първи път използват счетоводен софтуер. Това е солиден избор за малките предприятия или за всеки, който иска да поддържа контрол над финансите си на основно до средно ниво.

9. Firm360 (Най-доброто за централизиране и автоматизиране на работните процеси по проекти)

чрез Firm360

Освен функциите си за управление на счетоводната практика, Firm360 предлага и функции за управление на проекти. С визуалния си Project Workflow Builder можете да планирате повтарящи се проекти, като данъчни декларации, одити и удължаване на срокове. Проследявайте както целевите, така и крайните срокове, включително федерални и щатски крайни срокове и удължаване на срокове в рамките на всеки проект.

Освен това, завършването на една задача може автоматично да задейства следващата. Шаблоните на проекти контролират този поток. Когато един проект премине в следващия статус, новите задачи се активират автоматично, като работата продължава без ръчни актуализации.

Изберете от персонализирани шаблони за повтарящи се работни процеси, които осигуряват последователност в цялата фирма, стандартизация на процесите и намалено време за настройка. А какво да кажем за сезонните пикове в натоварването по време на данъчните сезони? С помощта на автоматизирано генериране на задачи и интуитивни табла за управление, вашият екип може да планира предварително дори и по време на най-натоварените периоди.

Най-добрите функции на Firm360

Visual Project Workflow Builder, пригоден за счетоводни ангажименти

Повтарящите се проекти се генерират автоматично въз основа на датите на започване.

Ясна видимост на натоварването за проследяване на капацитета и баланса на персонала

Ограничения на Firm360

Програмата за отчитане на времето изглежда твърде строга; трябва да спрете и да запазите въведените данни, за да направите малка промяна, докато таймерът работи.

Цени на Firm360

Basic : 49 $/месец на потребител

Стандартен : 79 $/месец на потребител

Премиум: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Firm360

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Firm360?

Ето едно ревю от G2:

Аз съм супервайзор на вземания и използвам софтуера Firm360 за управление на фактурите и други документи на моите клиенти, които трябва да преглеждам ежедневно. Това е най-добрият софтуер за управление и преглед на всички документи.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за управление на проекти за всички видове проекти

👀 Знаете ли, че: Според Forrester Research, за период от три години организациите, които използват ClickUp, са постигнали приблизително 384% възвръщаемост на инвестициите ( ROI). Тези организации са генерирали около 3,9 милиона щатски долара допълнителни приходи чрез проекти, реализирани или подобрени с помощта на ClickUp.

10. Bonsai (най-подходящо за консолидиране на операциите по фактуриране)

чрез Bonsai

Bonsai ви помага да изпращате и проследявате фактури, като същевременно оставате свързани с вашите проекти, времеви записи и клиентски досиета. За клиенти с абонаментни или повтарящи се услуги можете да автоматизирате циклите на фактуриране, за да получавате плащанията навреме.

Проследяването на разходите е лесно. Можете да регистрирате разходите във всяка валута, а Bonsai ще ги конвертира, използвайки актуални обменни курсове. Всеки разход е свързан с времеви записи, аванси или фактури, така че можете да проследявате колко сте спечелили и колко сте похарчили. Можете да маркирате разходите като фактурирани или нефактурирани и да добавите персонализирана надценка, когато прехвърляте тези разходи на клиентите.

Bonsai включва вградена система за тарифи, която ви помага да определите стандартни тарифи за различни видове услуги или да създадете персонализирани тарифи за конкретни клиенти и проекти. Можете да изтеглите Schedule C или отчет за отписване за минути, като използвате вградените шаблони на Bonsai, и да настроите напомняния за предстоящи очаквани данъчни плащания.

Най-добрите функции на Bonsai

Синхронизирайте данните от фактурите в двете посоки с QuickBooks Online и Xero, за да поддържате точността на счетоводните си записи.

Поддържа плащания в над 100 валути, така че можете лесно да получавате плащания, независимо къде се намирате вие или вашите клиенти.

Проследявайте бюджетите в реално време с помощта на индикатори за бюджета, предупреждения и прогнози, за да идентифицирате преразходите и да упражнявате контрол.

Ограничения на Bonsai

Липсва документация за въвеждане, което затруднява миграцията от други инструменти.

Цени на Bonsai

Basic : 15 $/месец на потребител

Essentials : 25 $/месец на потребител

Премиум : 39 $/месец на потребител

Elite: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Bonsai

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bonsai?

Ето едно ревю от G2:

Харесва ми как Bonsai ми позволи да намаля разходите си за софтуер за продуктивност/операции на месечна и годишна база. Откакто преминах към него, не ми е необходим SaaS софтуер за счетоводство/отчитане/фактуриране, оферти, договори, отчети за печалби и загуби и планиране, защото сега Bonsai се занимава с всичко това на едно място.

11. Pixie (Най-подходящо за малки и средни счетоводни фирми)

чрез Pixie

Алтернативата на Karbon, Pixie, комбинира координация на проекти, работни процеси с клиенти и автоматизация за счетоводни и счетоводни фирми.

Получавате също така функции за управление на екипа и отчитане. Вътрешните известия ви информират, когато задачите са изпълнени или имейлите са прочетени, а персонализираните работни отчети ви помагат да следите производителността както на ниво фирма, така и на ниво персонал.

Освен това, разполага с шаблони, които могат да се планират седмично, месечно или годишно с едно кликване, заедно с инструкции и контролни списъци. Можете дори да вградите обучителни видеоклипове, за да създадете повтарящи се работни процеси.

Pixie предлага предварително създадени и персонализирани работни процеси за въвеждане, включително приветствени имейли с защитени линкове за качване, списъци със задачи и автоматични напомняния. Можете също да настроите автоматични имейли в рамките на тези работни процеси – било то напомняне на клиентите да качат документи или изпращане на кратка бележка, когато дадена задача е изпълнена.

Най-добрите функции на Pixie

Използвайте автоматизацията, за да създавате повтарящи се задачи, да разпределяте автоматично работата на екипа или да изисквате отчети от клиенти.

Създайте сигурни клиентски портали, където да изисквате от клиентите си електронни подписи и да имате ясни одитни следи.

Създавайте списъци със задачи и ги възлагайте на клиенти или вътрешни заинтересовани страни.

Ограничения на Pixie

Може да се наложи да използвате временни решения при създаването на сложни отчети или при търсенето на по-задълбочени анализи.

Цени на Pixie

30-дневен безплатен пробен период

По-малко от 250 потребители: 129 $/месец за неограничен брой потребители

251-500 потребители: 199 $/месец за неограничен брой потребители

501-1000 потребители : 329 $/месец за неограничен брой потребители

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pixie

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pixie?

Ето едно ревю от G2:

Той е като динамична електронна таблица, много интуитивен и лесен за използване, с колони, списъци, дати и филтри, и може да бъде адаптиран за вашата фирма и да бъде гъвкав, затова го използвам с удоволствие вече повече от две години.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за клиентски портал за опростяване на управлението на клиенти

Готови ли сте да подобрите счетоводния си работен процес?

Karbon не е единственият ви вариант. Ако сте стигнали дотук, вероятно вече обмисляте да сменете софтуера или поне се чудите дали има нещо по-добро на пазара.

ClickUp дава на вашия счетоводен екип гъвкавостта да работи по начина, по който действително работите, без да губи структура от повтарящи се задачи до крайни срокове.

Всички ваши работни процеси, хора и клиенти на едно място, работещи заедно. 🧩

Регистрирайте се безплатно в ClickUp. И разгледайте дали е подходящо за вашия счетоводен екип.