10 най-добри алтернативи на ChatGPT Projects

Правният отдел във вашата компания работи по много по-различен начин от екипа по продажбите. По същия начин, маркетинговите екипи имат по-малко припокривания с финансовия отдел, отколкото, да речем, правният екип. Все пак, има един елемент, който обединява всички отдели: контекстът – особено при интегрирането с услугите на Google.

По думите на американския художник Кенет Ноланд ,

За мен контекстът е ключов. От него произтича разбирането за всичко.

ChatGPT Projects е изграден на този принцип. Той предоставя специални пространства за проекти, където можете да групирате свързани файлове, разговори и инструкции.

Много AI инструменти вече предлагат сходни или дори по-усъвършенствани възможности, включително генериране на съдържание, анализ на данни, търсене в интернет в реално време и генериране на изображения.

В тази статия ще разгледаме най-добрите алтернативи на ChatGPT Projects, които са налични в момента на пазара, включително опции, които предлагат безплатна версия за екипи, които искат да тестват възможностите на изкуствения интелект, преди да преминат към по-висока версия.

Най-добрите алтернативи на ChatGPT Projects на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите алтернативи на ChatGPT Projects, за да ви помогне да изберете най-подходящата за вас въз основа на няколко ключови характеристики, включително допълнителни функции като разширен анализ на данни, цени и потребителски оценки.

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* Оценки ClickUp Конвергентна AI работна среда с гъвкаво планиране, планиране на ресурсите, AI на околната среда и автоматизация. ClickUp Brain, изгледи на натоварването и графика, персонализирани полета, вградено проследяване на времето, шаблони за планиране, над 1000 интеграции Безплатни планове; персонализиране за предприятия G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini Производителност, задвижвана от изкуствен интелект в Google Workspace Дълбоки изследователски доклади, генериране на изображения и видео, автоматизация на Gmail и Docs, мултимодално разсъждение Безплатен план; платени планове от 19,99 $/месец на потребител G2: 4. 4/5 Capterra: Недостатъчно отзиви Perplexity AI Изследвания в реално време и мултимоделни прозрения Търсене в реално време с цитати, множество AI модели, качване на файлове, сътрудничество в Spaces, API интеграция Безплатен план; платени планове от 20 $/месец на потребител G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot Производителност на изкуствения интелект в приложенията на Microsoft Генериране на отчети, обобщения на срещи, Excel анализ, режим Think Deeper, мултимодални входни данни Безплатен план; платени планове от 20 $/месец на потребител G2: 4. 4/5 Capterra: Недостатъчно рецензии Claude Човекоподобни AI разговори и усъвършенствано разсъждение Три AI модела, поддръжка на код, дългосрочно разсъждение, анализ на изображения и интеграция на работни процеси. Безплатен план; платени планове от 20 $/месец на потребител G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Отворено източник за разработка на изкуствен интелект и споделяне на модели Над 100 000 предварително обучени модели, център за сътрудничество, библиотеки за фина настройка, Spaces, Inference API Платени планове от 9 $/месец на потребител G2: Недостатъчно рецензии Capterra: Недостатъчно рецензии Notion Работно пространство за продуктивност, задвижвано от изкуствен интелект Обобщаване на документи, превод, усъвършенстване на граматиката, подсказки за мозъчна атака и автоматизация на задачите. Безплатен план; платени планове от 12 $/месец на потребител G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Визуална организация на проекти и сътрудничество в екип Kanban табла, автоматизация Butler, етикети и филтри, Power-Ups, актуализации в реално време Безплатен план; платени планове от 5 $/месец на потребител G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Изграждане на фокусирана, подредена база от знания за екипа Неограничен брой документи, отговори, базирани на изкуствен интелект, анализи на ангажираността, панел с информация, интеграции Платени планове от 10 $/месец на потребител G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Персонализирани работни потоци с документи и таблици на едно място Интерактивни документи, интеграции на пакети, автоматизация без код, AI писане на блокове, детайлно споделяне Безплатен план; платени планове от 12 $/месец на потребител G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

Защо да изберете алтернативи на ChatGPT Projects?

Макар ChatGPT Projects да помага за организирането на свързани чатове и файлове за контекстуални отговори, той все още наследява много от основните ограничения на ChatGPT.

Много потребители обвиняват нововъведените промени:

Преди да му дам задачи в моята област, като изчисляване на NPV, IRR, ARR и др. (финанси), той ми даваше точни отговори, а сега получавам толкова много грешни отговори и дори след като му обясня къде греши, той все още дава грешни отговори.

Обърнете внимание на следните пропуски, които карат много екипи да се обърнат към най-добрите алтернативи на ChatGPT:

Ограничена възможност за препращане към минали разговори в рамките на един и същ проект, което води до загуба на контекста при дълги или сложни задачи.

Ограничени възможности за визуално и изобразително генериране в сравнение с други генеративни AI платформи, които могат да създават изображения и дизайнерски активи директно.

Ограничения за използване при качване на файлове, продължителност на разговорите и API повиквания, което може да наруши мащабни или мулти-отделни проекти.

Липса на вградена интеграция с популярни приложения на Google като Google Docs, Google Sheets и Google Workspace, което прави сътрудничеството между инструментите по-ръчно.

10-те най-добри алтернативи на ChatGPT Projects, които можете да използвате

Ако търсите платформи, които надхвърлят ChatGPT Projects с гъвкави AI модели и по-широки функции за сътрудничество, сте на правилното място. Ето 10 от най-добрите алтернативи на ChatGPT Projects, които можете да проучите:

1. ClickUp (най-доброто за управление на проекти и работни процеси с изкуствен интелект)

Поискайте незабавни отговори, базирани на изкуствен интелект, за вашите инструменти и файлове с помощта на ClickUp Brain

Едно от най-големите предизвикателства с ChatGPT е колко изолиран се чувства от останалата част от вашия работен процес. Той няма вградена екосистема, към която да се позовава, и разчита единствено на данните, които му предоставяте, което често води до грешки или непълна информация. Това не само означава, че продължавате да преминавате от ChatGPT към друг AI инструмент, но и че се движите напред-назад между местата, където се намират вашите проекти. Съжаляваме, че ви разочароваме, но сте попаднали в мрежата на изкуствения интелект и разрастването на работата. ClickUp решава проблема с разкъсаната работа с помощта на цялостен изкуствен интелект. Потребителите получават достъп до платформа за управление на проекти, задвижвана от изкуствен интелект, която обединява планирането на задачи, автоматизацията, сътрудничеството и анализите в реално време на едно място.

Планиране и приоритизиране на задачи с изкуствен интелект с ClickUp Brain

ClickUp Brain предоставя интелигентно планиране, приоритизиране и прогнозни анализи за сложни проекти. Това означава, че най-накрая можете да се сбогувате с разпръснатостта на работата, да спестите огромно количество време и да управлявате всичко в едно свързано работно пространство. Нека се впуснем в подробности.

Генерирайте незабавни обобщения на завършени спринтове, за да държите ръководството в течение без усилие с помощта на ClickUp Brain

Представете си маркетинг мениджър, който се занимава с пускането на няколко продукта на пазара. Вместо да планира кампаниите ръчно, ClickUp Brain автоматично приоритизира задачите, определя крайни срокове въз основа на капацитета на екипа и отбелязва потенциални пречки.

Повишете производителността си с ClickUp Brain

След всеки спринт генерира незабавни обобщения, като държи ръководството в течение без допълнителна работа по отчитане.

Проектният мениджър може просто да попита: „Какво пречи на преработката на нашия уебсайт?“ и ClickUp Brain отговаря с пречките и препоръчителните действия.

🎥 Ето кратко видео, което ви показва процеса на задаване на въпроси на изкуствения интелект, свързани с вашата работа:

При планиране на събитие, той може автоматично да генерира подробен списък за проверка, да назначи отговорници и да планира задачи без ръчна настройка.

💡 Съвет от професионалист: Направете ъпгрейд към Brain MAX , за да отключите разширени функции за продуктивност. С достъп до множество премиум AI модели (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek и други), можете да се справяте със сложни разсъждения, кодиране и творческо писане, без да сменяте инструменти. Потребителите на Brain MAX съобщават, че спестяват 1,1 дни на седмица, работят 4 пъти по-бързо, използвайки Talk to Text, задвижван от изкуствен интелект, и намаляват разходите с 88% в сравнение с поддържането на множество приложения за продуктивност. Неговата способност за дълбоко търсене сканира свързаните инструменти и файлове, за да предостави интелигентни отговори, богати на контекст, докато вграденото генериране на изображения и уеб търсене помагат на екипите да правят мозъчна атака, да изготвят съдържание и да правят проучвания, без да напускат ClickUp. Гледайте това видео, за да научите повече:

Опитайте ефективното сътрудничество с ClickUp Docs и Whiteboards

Създавайте съвместно чернови на кампании и превръщайте обратната връзка в задачи незабавно с помощта на ClickUp Docs

Проектите често се забавят, защото информацията е заровена в имейли или разпръсната в различни инструменти.

ClickUp Docs позволява на екипите да създават и редактират живи документи като брифинги за кампании, спецификации на продукти или бази от знания с вградени задачи и коментари за незабавно действие.

Визуалното планиране е също толкова важно. С ClickUp Whiteboards екипите могат да картографират работните процеси по време на планирането на спринтове или да обсъждат маркетингови кампании, а след това да превърнат лепящите се бележки директно в изпълними задачи, без да въвеждат отново данните.

Начертайте визуално плановете за спринтове и превърнете лепящите се бележки в изпълними задачи с помощта на ClickUp Whiteboards

За лицата, вземащи решения, таблата за управление на ClickUp обединяват ключови показатели за ефективност, данни за натовареността и проследяване на напредъка в реално време.

📌 Пример: Мениджърът по продажбите може да вижда потока от сделки, квотите и представянето на екипа в един изглед, което улеснява преразпределянето на ресурсите преди изтичането на крайните срокове.

Автоматизирайте проследяването на напредъка по целите с ClickUp Tasks

Ръчното проследяване на напредъка често води до остарели отчети и забавени отговори. Задайте цели като задачи и подзадачи в ClickUp и свържете всяка от тях с измерима цел, където процентите на завършеност се актуализират автоматично с напредъка на работата.

Стартиращ бизнес, който работи по тримесечни OKR, например, може незабавно да идентифицира рискови проекти и да коригира фокуса си.

Повтарящи се действия като уведомяване на потенциални клиенти, ескалиране на билети за поддръжка или възлагане на рутинни одобрения могат да бъдат напълно автоматизирани. С ClickUp Automations тези повтарящи се процеси се изпълняват без човешка намеса.

С течение на времето ClickUp Brain научава тези модели на работния процес и препоръчва нови автоматизации за управление на проекти, като автоматично присвояване на повтарящи се задачи за преглед.

Автоматизирайте повтарящи се действия като ескалиране на билети и възлагане на задачи с помощта на ClickUp Automations

Най-добрите функции на ClickUp

Планиране и приоритизиране на задачи с изкуствен интелект с ClickUp Brain

Предсказуема аналитика, която сигнализира за рискове по проектите и предлага преразпределение на ресурсите.

Документи, бели дъски и табла за сътрудничество и отчитане в реално време

Проследяване на цели, което се свързва директно със задачите и актуализира напредъка автоматично.

Автоматизации, които се занимават с повтарящи се действия като актуализации на статуса и възлагане на задачи.

Brain Max с множество премиум AI модели за разширено разсъждение, преобразуване на глас в текст и задълбочено търсене.

Ограничения на ClickUp

По-стръмна крива на обучение за нови потребители поради широкия спектър от функции

Сложната настройка на автоматизацията може да отнеме време за фина настройка.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват потребителите за ClickUp

Това е отзивът на G2:

Това е отзивът на G2:

Новият Brain MAX значително подобри производителността ми. Възможността да използвам множество AI модели, включително разширени модели за разсъждение, на достъпна цена улеснява централизирането на всичко в една платформа. Функции като преобразуване на глас в текст, автоматизация на задачи и интеграция с други приложения правят работния процес много по-гладък и по-интелигентен.

Новият Brain MAX значително подобри производителността ми. Възможността да използвам множество AI модели, включително усъвършенствани модели за разсъждение, на достъпна цена улеснява централизирането на всичко в една платформа. Функции като преобразуване на глас в текст, автоматизация на задачи и интеграция с други приложения правят работния процес много по-гладък и по-интелигентен.

📖 Прочетете също: Конвергентното AI работно пространство, като ClickUp, обединява всички работни инструменти и AI платформи, от които се нуждаете, за да изпълнявате проектите си безпроблемно, да планирате времето си, да проследявате целите си, да управлявате (и създавате) знания и винаги да имате пълен контекст на работата си.

2. Google Gemini (най-доброто за продуктивност, задвижвана от изкуствен интелект в Google Workspace)

чрез Google Gemini

Много екипи, които използват Gmail, Docs и Drive, се сблъскват с един и същ проблем: прекалено често превключване на контекста.

Изследването на идеи, изготвянето на съдържание и анализирането на данни често означава преминаване между различни инструменти и раздели, включително търсене в Google. Това забавя проектите и създава пропуски в сътрудничеството. Google Gemini има за цел да реши този проблем, като внедри усъвършенствана изкуствена интелигентност директно в Google Workspace.

Той помага на екипите да правят проучвания по-бързо, да пишат по-умно и дори да генерират изображения или видеоклипове, без да напускат познатите си приложения.

Най-добрите функции на Google Gemini

Справяйте се с комплексни проучвания с докладите на Deep Research, които обобщават часове на четене в интернет в практически приложими заключения.

Генерирайте изображения и видеоклипове с Imagen 4 и Veo 3, за да създавате визуални елементи за кампании или обяснителни видеоклипове без външни инструменти.

Автоматизирайте изготвянето на документи и отговорите по имейл директно в Gmail и Docs с AI Pro, като намалите повтарящото се въвеждане на текст и подобрите времето за отговор.

Интегрирайте с Google Workspace (Документи, Таблици, Календар, Диск), за да управлявате проекти, планирате срещи и да намирате подходящи файлове незабавно.

Активирайте мултимодално разсъждение, за да обработвате едновременно текст, изображения, аудио и код.

Ограничения на Google Gemini

Случайни неточности в отговорите изискват ръчна проверка.

Генерирането на изображения може да изкриви детайлите и да създаде затруднения при техническите диаграми.

Цитирането на задълбочени изследвания може да бъде трудно за проследяване.

Цени на Google Gemini

Безплатно

Google AI Pro : 19,99 $/месец на потребител

Google AI Ultra: 249,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2 : 4,4/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Google Gemini

В тази рецензия на Capterra се отбелязва:

Радвам се, че имам нещо, което ми помага да намеря дизайнерски варианти или предложения, които бих искал да използвам. Мога да попитам колко струва нещо, като например моите бутилкови лампи. Бързо ми предоставя помощта, от която се нуждая, когато ми е необходима. Изглежда по-актуална и по-лесна за използване от другите неща, които съм пробвал. Дори съм я настроил да ми изпраща напомняния.

Радвам се, че имам нещо, което ми помага да намеря дизайнерски варианти или предложения, които бих искал да използвам. Мога да попитам колко струва нещо, като например моите бутилкови лампи. Бързо ми предоставя помощта, от която се нуждая, когато ми е необходима. Изглежда по-актуална и по-лесна за използване от другите неща, които съм пробвал. Дори съм я настроил да ми изпраща напомняния.

📮 ClickUp Insight: Изненадващо голям брой хора казват, че повтарящите се задачи доминират в работния им ден – 21% прекарват над 80% от времето си в тях, а други 20% казват, че тези задачи отнемат поне 40% от деня им. Това е почти половината от седмицата, прекарана в работа, която не изисква дълбоко мислене или творчество. С ClickUp AI Agents можете да намалите значително тази натоварена работа. От създаване на задачи и изпращане на напомняния до изготвяне на имейли, писане на бележки от срещи и дори настройка на пълни работни процеси – ClickUp автоматизира всичко това за минути. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява по един час на ден за всеки служител, който използва ClickUp Automations, като по този начин повишава общата ефективност с 12%.

3. Perplexity AI (Най-доброто за изследвания в реално време и мултимоделни прозрения)

чрез Perplexity AI

Екипите, които разчитат на търсачки или разпръснати инструменти за проучване, често губят часове в събиране на достоверна информация. По-конкретно, работниците губят 59 минути всеки ден в търсене на информация, разпръсната в облачното хранилище и низовете от разговори.

Perplexity AI решава тези проблеми, като комбинира интерфейс, подобен на търсачката, с множество AI модели, сърфиране в реално време и цитати за всеки отговор.

Това го прави идеален за изследователи, консултанти и анализатори, които се нуждаят от надеждни, подкрепени с източници отговори, без да се налага да пресяват ръчно стотици линкове.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Извършвайте търсения в реално време с цитирани източници за надеждно съдържание, подкрепено с изследвания.

Превключвайте между няколко AI модела (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek и Sonar) за различни подходи към разсъжденията.

Качете PDF, CSV, изображения и текстови файлове, за да обобщите данни или да извлечете автоматично информация.

Сътрудничество с екипи чрез Spaces, където членовете могат да споделят файлове, да задават въпроси на изкуствения интелект и да създават вътрешни бази от знания.

Интегрирайте API на Perplexity с над 800 инструмента за продуктивност чрез платформи на трети страни като Albato или Boost Space.

Ограничения на Perplexity AI

Трудности с поддържането на контекста при последващите въпроси

Ограничени многоезични възможности, особено за по-рядко използвани езици

Съобщава се за проблеми със сигурността на качилите се URL адреси на изображения, които остават публично достъпни.

Цени на Perplexity AI

Безплатно

Perplexity Pro : 20 $/месец на потребител

Perplexity Enterprise Pro: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (45+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Какво казват потребителите за Perplexity AI

Това е споделено в рецензията на G2:

Обичам как Perplexity превръща един прост въпрос в бърз и полезен чат, който извлича реална информация от интернет, допълнена с линкове, които можете да проверите сами. Той е изключително лесен за използване, без объркващи менюта или прекалено много опции, и запомня това, за което сме говорили преди, така че последващите въпроси звучат естествено.

Обичам как Perplexity превръща един прост въпрос в бърз и полезен чат, който извлича реална информация от интернет, допълнена с линкове, които можете да проверите сами. Той е изключително лесен за използване, без объркващи менюта или прекалено много опции, и запомня това, за което сме говорили преди, така че последващите въпроси звучат естествено.

👀 Интересен факт: Първата картина, създадена с изкуствен интелект, бе продадена за 432 500 долара. Портретът , наречен „Едмон дьо Белами “ , създаден с алгоритъм, бе продаден на търг в Christie’s, което бележи важен момент в изкуството, създадено с изкуствен интелект.

4. Microsoft Copilot (най-доброто за продуктивност, задвижвана от изкуствен интелект, в приложенията на Microsoft)

чрез Microsoft

Microsoft Copilot е вграден директно в Word, Excel, Outlook и Teams, което помага на потребителите да прескочат ръчното изготвяне на чернови и повтарящото се форматиране.

Вместо да превключвате между имейли и таблици, за да създавате отчети или презентации, Copilot може да обобщава срещи, да генерира слайдове и да предлага формули. Това го прави практичен избор за компании, които вече разчитат в голяма степен на екосистемата на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Създавайте отчети, презентации и имейли директно в Word, PowerPoint и Outlook.

Обобщавайте срещи, предлагайте действия и управлявайте задачи в Teams.

Анализирайте електронни таблици, предлагайте формули и създавайте визуални диаграми в Excel.

Предлагайте режим Think Deeper за сложно разсъждение, помощ при кодиране и прозрения от изследвания.

Осигурете мултимодално взаимодействие с гласови, текстови и изобразителни входни данни.

Ограничения на Microsoft Copilot

По-бавни отговори по време на пиковите часове за безплатните потребители

Ограничен контрол над компютъра в сравнение с традиционните асистенти

Случайни неточности в техническите корекции на кода

Цени на Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : Безплатно

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5,0 (85+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Microsoft Copilot

В този преглед на G2 се отбелязва:

Най-доброто нещо в Copilot е, че ви дава добре проучени резултати с препратки и много подробна информация. Използвал съм и други AI платформи и съм сравнявал отговорите, но досега Co pilot се представя отлично в генерирането на отговори.

Най-доброто нещо в Copilot е, че ви дава добре проучени резултати с препратки и много подробна информация. Използвал съм и други AI платформи и съм сравнявал отговорите, но досега Co pilot се е справял отлично с генерирането на отговори.

5. Claude (Най-добър за човекоподобни AI разговори и разширено разсъждение)

чрез Claude

Claude by Anthropic използва обработка на естествен език, за да направи AI взаимодействията по-естествени и контекстуално съобразени в сравнение с традиционните чатботове.

За разлика от получаването на роботизирани или прекалено технически отговори, потребителите получават разговорни отговори, които се адаптират към тона и намерението. Моделът Opus на Claude може да се справи със сложни задачи за разсъждение, като отстраняване на грешки в кода или многоетапен анализ, докато моделите Sonnet и Haiku поддържат бързи и леки заявки.

📌 Пример: Маркетинг мениджър, който подготвя конкурентен анализ, може да качи бележки от проучвания и да помоли Claude да ги структурира в подробен доклад. Вместо просто да вмъкне информацията, Claude обсъжда възможни гледни точки, проверява фактите и изготвя текст, който изглежда като написан от експерт.

Най-добрите функции на Claude

Предоставя три AI модела (Haiku, Sonnet, Opus), оптимизирани за скорост, точност и сложно разсъждение.

Поддържайте генериране на код, отстраняване на грешки и препоръки за архитектурата.

Анализирайте статични изображения, извличайте данни и предлагайте контекстуални прозрения.

Възможност за дълги разговори, съобразени с контекста, с отлична памет

Предлагайте интеграция с хиляди приложения на трети страни за автоматизация на работния процес.

Ограничения на Claude

Липсват възможности за генериране на изображения и видео

Понякога изпълнява само частични задачи, преди да поиска потвърждение.

Не е толкова изчерпателен като ChatGPT при обобщаването на връзки.

Цени на Claude

Безплатно

Pro : 20 $/месец на потребител

Максимум: 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Claude

G2 : 4,4/5 (55+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Какво казват потребителите за Claude

В тази рецензия на Capterra се представят:

Помогна ми и в личния, и в професионалния живот, като разшири знанията ми, показа ми реалния път на учене, създаде рутина и автоматизира задачите ми.

Помогна ми и в личния, и в професионалния живот, като разшири знанията ми, показа ми реалния път на учене, създаде рутина и автоматизира задачите ми.

6. Hugging Face (Най-доброто за разработка на изкуствен интелект с отворен код и споделяне на модели)

чрез Hugging Face

Представете си, че разработвате финтех чатбот, който трябва да обработва няколко езика, да разпознава настроенията в съобщенията на клиентите и да предоставя финансова информация в реално време.

Вместо да прекарвате месеци в обучение на модели от нулата, можете да използвате Hugging Face, за да изберете бързо предварително обучен трансформатор, да го настроите с вашите собствени данни и да го внедрите чрез Inference API.

Тази платформа с отворен код предоставя на разработчиците и организациите достъп до хиляди модели, AI инструменти за обучение и внедряване на модели, както и сътрудническа общност за споделяне и усъвършенстване на AI приложения. Hugging Face улеснява създаването на усъвършенствани NLP, визуални и генеративни AI решения без тежка инфраструктура или стръмни криви на обучение.

Най-добрите функции на Hugging Face

Осигурете достъп до над 100 000 предварително обучени модели за NLP, компютърно зрение и генеративна изкуствена интелигентност.

Възможност за сътрудничество чрез Model Hub и Hugging Face Hub за хостинг и споделяне на модели.

Поддържайте фина настройка и внедряване с отворени библиотеки като Transformers, Datasets и Tokenizers.

Предлагайте пространства за създаване и споделяне на интерактивни AI приложения без да управлявате инфраструктурата.

Осигурете изводи в реално време чрез Hugging Face Inference API за безпроблемна интеграция в производството.

Ограничения на Hugging Face

Изискват значителни изчислителни ресурси за големи трансформаторни модели

Съдържа потенциални отклонения в наборите от данни и моделите, които трябва да бъдат намалени.

Представете крива на обучение за начинаещи при внедряването на разширени функции.

Цени на Hugging Face

Pro : 9 $/месец на потребител

Екип : 20 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Hugging Face

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Hugging Face

Това проучване на G2 разкри:

Най-доброто нещо, което се е случвало на AI общността. Общността добавя и използва повторно модели. Помогнете ни да получим най-добре проверените модели, които да изпробваме.

Най-доброто нещо, което се е случвало на AI общността. Общността добавя и използва повторно модели. Помогнете ни да получим най-добре проверените модели, които да изпробваме.

👀 Интересен факт: Watson на IBM създаде напрегнат трейлър за хорър филма „Морган“, като избра сцени и ги подреди изцяло самостоятелно.

7. Notion (Най-доброто решение за всеобхватно работно пространство и продуктивност, задвижвана от изкуствен интелект)

чрез Notion

Представете си, че седите на бюрото си с чаша кафе в ръка и разглеждате дългия списък с неща, които трябва да свършите до утре. Имате доклади за обобщаване, имейли за написване и екип, който чака новини.

Вместо да преминавате от едно приложение в друго, отворете Notion. За минути бележките ви са организирани, докладите са съкратени до кратки резюмета, а първият чернови вариант на имейла ви е готов за споделяне.

Това е, което прави Notion полезен. Той прилича на познатия ни бележник, но с вграден тих и внимателен асистент. Помага ви да превеждате документи за вашите колеги в чужбина, да поправяте тромави изречения в предложенията си и дори да ви дава идеи, когато се чувствате в задънена улица.

Най-добрите функции на Notion

Обобщавайте дълги доклади и бележки от срещи, за да спестите време.

Превеждайте документи за по-гладко сътрудничество с глобални екипи.

Усъвършенствайте граматиката и стила за по-ясна комуникация.

Брайнсторминг и изготвяне на публикации, имейли и планове с помощта на бързи подсказки

Автоматизирайте актуализациите в списъците със задачи и базите данни за лесно проследяване.

Ограничения на Notion

Работи най-добре, ако използвате пълноценно работната среда Notion.

Необходим е платен план за разширено използване на изкуствен интелект

Ограничен офлайн достъп

Цени на Notion

Безплатно

Плюс : 12 $/месец на потребител

Бизнес : 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 6700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2600 отзива)

Какво казват потребителите за Notion

Това ревю на G2 подчертава:

Notion AI, особено новата функция за бележки от срещи, променя правилата на играта за всеки, който се осмелява да започне самостоятелна дейност. Това е като да имате асистент или координатор, който да седи до вас по време на срещите, за да записва всички важни подробности и задачи, докато вие отделяте цялото си внимание на участниците в срещата.

Notion AI, особено новата функция за бележки от срещи, променя правилата на играта за всеки, който се осмелява да започне самостоятелна дейност. Това е като да имате асистент или координатор, който да седи до вас по време на срещите, за да записва всички важни подробности и задачи, докато вие отделяте цялото си внимание на участниците в срещата.

8. Trello (Най-доброто за визуална организация на проекти и сътрудничество в екип)

чрез Trello

Trello е популярен инструмент за управление на проекти, базиран на Kanban, който помага на екипите да организират задачите и да следят визуално напредъка. С неговата система от карти и табла, той е проектиран за простота, което улеснява планирането на проекти, разпределянето на отговорности и наблюдението на работните процеси.

Екипите могат да персонализират таблата, за да съответстват на техните процеси, да автоматизират рутинни действия и да интегрират Trello с любимите си инструменти, като същевременно поддържат сътрудничеството просто и прозрачно.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте задачите с табла, списъци и карти за ясен преглед на проекта.

Автоматизирайте повтарящите се действия с помощта на автоматизацията Butler.

Персонализирайте работните процеси с етикети, филтри и Power-Ups.

Възможност за сътрудничество с коментари, прикачени файлове и актуализации в реално време.

Достъп до Trello на настолен компютър и мобилно устройство за управление на проекти в движение

Ограничения на Trello

Липса на разширени отчети и вградено проследяване на времето

Ограничена мащабируемост за големи, сложни проекти

Ограничена офлайн функционалност

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5 (над 13 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 600 рецензии)

Какво казват потребителите за Trello

Това е споделено в рецензията на G2:

Trello ми помогна да организирам по-добре личните си дела. Например, един блогър сподели своя AI Trello борд. Спестявам много време, използвайки този борд; всъщност, това беше усилието на този човек, но Trello позволи споделянето на неговата изключителна работа.

Trello ми помогна да организирам по-добре личните си дела. Например, един блогър сподели своя AI Trello борд. Спестявам много време, използвайки този борд; всъщност, това беше усилието на този човек, но Trello позволи споделянето на неговата изключителна работа.

9. Slite (Най-доброто решение за създаване на фокусирана и подредена база от знания за екипа)

чрез Slite

Когато екипите растат, нараства и хаосът от разпръснати документи и полузабравени разговори. Slite предлага спокойна алтернатива. Това е споделено пространство, където вашият екип може да пише, организира и намира информация, без да се губи в хаоса.

За разлика от AI инструментите за сътрудничество, които се опитват да правят всичко, Slite се фокусира върху едно нещо – да помага на екипите да управляват знанията си и да вземат решения заедно.

Чистият и категоричен дизайн на приложението затруднява създаването на хаотични документи, което означава, че екипът ви ще прекарва по-малко време във форматиране и повече време в споделяне на важната информация.

Най-добрите функции на Slite

Създавайте и организирайте неограничен брой документи в съвместно работно пространство.

Използвайте отговори, базирани на изкуствен интелект, и помощ при редактирането, за да поддържате знанията си актуални.

Проследявайте ангажираността с анализи на документи и работни пространства.

Управлявайте знанията в цялата компания с помощта на специален панел.

Свържете се с инструменти като Slack и Google Drive за по-гладки работни процеси.

Ограничения на Slite

Няма публичен API за персонализирани интеграции

По-малко функции, подобни на бази данни, в сравнение със софтуера за управление на задачи като Notion.

Цени на Slite

Стандартен : 10 $/месец на потребител

Премиум : 15 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Slite

G2 : 4,6/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Какво казват потребителите за Slite

В тази рецензия на G2 се представят:

Утилитата за търсене Ask, базирана на изкуствен интелект, изглежда много обещаваща и добре реализирана. Тя е прекрасна, което прави писането на документация и поддържането й актуална „забавно“. Документацията е направена изключително добре.

Утилитата за търсене Ask, задвижвана от изкуствен интелект, изглежда много обещаваща и добре реализирана. Тя е прекрасна, което прави писането на документация и поддържането й актуална „забавно“. Документацията е направена изключително добре.

10. Coda (Най-доброто решение за създаване на персонализирани работни потоци с документи и таблици на едно място)

чрез Coda

Някои екипи работят най-добре, когато не се налага да избират между документ и електронна таблица. Coda ви предлага и двете – без да се налага да превключвате между раздели.

Инструментът е гъвкав, всеобхватен документ, в който писането, планирането, изчисляването и автоматизирането съществуват едновременно. Независимо дали създавате календар с съдържание с актуални актуализации на статуса или проследявате заявки за функции на продукти в едно споделено пространство, Coda се адаптира към вашия стил, а не обратното.

Това е особено полезно за динамични екипи, които се нуждаят от нещо повече от статичен документ, но не искат тежестта на традиционен инструмент за управление на проекти.

Най-добрите функции на Coda

Комбинирайте документи, таблици и интерактивни изгледи в едно платно

Използвайте пакети, за да се свържете с инструменти като Gmail, Slack и Jira.

Създавайте правила за автоматизация на работния процес с проста логика без кодиране.

Добавете AI блокове за помощ при писане, обобщения и генериране на идеи.

Контролирайте споделянето с блокиране на документи, скрити страници и роли в работната среда.

Ограничения на Coda

Настройването може да се стори сложно за начинаещите потребители.

Офлайн достъпът е ограничен.

Цени на Coda

Безплатно

Pro : 12 $/месец на потребител

Екип : 36 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coda

G2 : 4,7/5 (470+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Какво казват потребителите за Coda

В тази рецензия на Capterra се отбелязва:

Лесността, с която можете да привлечете колегите си да сътрудничат на живо по базата от знания, разработката на софтуер или съдържанието за подпомагане на продажбите, доведе до истинско приемане на системата за знания за първи път в нашата компания.

Лесността, с която можете да привлечете колегите си да сътрудничат на живо по базата от знания, разработката на софтуер или съдържанието за подпомагане на продажбите, доведе до истинско приемане на системата за знания за първи път в нашата компания.

👀 Интересен факт: Смитсоновият институт използва изкуствен интелект, за да пресява милиони дигитализирани артефакти, което прави скритите съкровища достъпни за търсене и дори автоматично маркира исторически фотографии.

Почетни споменавания: Допълнителни полезни алтернативи на ChatGPT Project

Освен най-добрите алтернативи на ChatGPT Projects, които сме разгледали, има и други платформи, базирани на изкуствен интелект, които могат да ви помогнат при създаването на съдържание и автоматизацията.

Например, изборът на подходящ AI инструмент за писане може да ускори изготвянето на рекламни текстове, имейли и дълги статии, като същевременно се запазва последователността на марката.

Ето три допълнителни инструмента, които може да ви бъдат полезни:

Jasper : Проектиран за маркетингови екипи и създатели на съдържание, които искат да изготвят бързо рекламни текстове, имейли и публикации в блогове.

Writesonic : Помага на екипите да създават SEO-оптимизирани статии, описания на продукти и съдържание за социални медии.

Copy.ai : Предлага AI шаблони за мозъчна атака на идеи за продукти, генериране на заглавия и изготвяне на съобщения за кампании.

ClickUp е най-добрата алтернатива, която сте чакали

Всеки екип работи по различен начин и макар ChatGPT Projects да осигурява ценна организация и контекст за работата, базирана на изкуствен интелект, това не винаги е достатъчно за управлението на днешните сложни проекти.

Съвременните екипи се нуждаят от нещо повече от изолирани чатове: те се нуждаят от споделена видимост. ClickUp предоставя точно това! Вместо да преминавате между чат низове и проектни документи, ClickUp комбинира управление на задачи, сътрудничество и отчитане в реално време, задвижвани от изкуствен интелект, на едно място.

Той предоставя на екипите необходимия контекст, като същевременно автоматизира повтарящите се задачи, проследява целите и предлага разширено разсъждение с ClickUp Brain Max.

Ако сте готови да пренесете управлението на проекти с изкуствен интелект на по-високо ниво и да поддържате връзка между всички отдели, регистрирайте се в ClickUp още днес.