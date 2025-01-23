15-те най-добри AI приложения за управление на задачи за подобряване на производителността

Готови ли сте да разкриете пълния потенциал на управлението на задачите, задвижвано от изкуствен интелект?

AI мениджърите на задачи променят начина, по който работим, като повишават ефективността при изпълнението на задачи и проекти с 53%! Не е чудно, че се очаква пазарът на AI мениджъри на задачи да нарасне до 10 милиарда долара до 2032 г.

В този блог разглеждаме най-добрите AI мениджъри на задачи, създадени да ви помогнат да управлявате задачите и да изпълнявате проекти с несравнима ефективност.

⏰ 60-секундно резюме AI мениджърите на задачи повишават производителността чрез автоматизиране на задачите, управление на приоритетите и предоставяне на персонализирани анализи. ClickUp (Най-доброто за управление на задачи и сътрудничество с изкуствен интелект)

Taskade (Най-доброто за автоматизация на управлението на проекти и задачи с изкуствен интелект)

Motion (Най-доброто за автоматизирано планиране и приоритизиране на задачи)

Todoist (Най-доброто за просто управление на лични задачи и напомняния, подсилено с изкуствен интелект)

TimeHero (Най-доброто за планиране на задачи с AI инструменти, фокусирани върху крайните срокове)

Notion (Най-доброто за персонализирани работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, и управление на знания)

Reclaim AI (Най-доброто за интелигентно разпределение на времето и оптимизиране на баланса между работата и личния живот)

Asana (Най-подходящо за големи екипи, които се нуждаят от AI-базирано проследяване на проекти в голям мащаб)

Wrike (Най-доброто за управление на задачи с персонализирани работни процеси и проследяване в реално време)

Clockwise (Най-доброто приложение за интелигентно планиране на срещи и оптимизиране на календара)

Monday (Най-доброто за персонализиране на проекти и сътрудничество в екип с помощта на изкуствен интелект)

Scheduler AI (Най-доброто приложение за настройка на напомняния за крайни срокове и поддържане на организиран график)

Otter. ai (Най-доброто за извличане на задачи и управление на срещи от транскрипти)

Trevor AI (Най-доброто за интеграция на календар в реално време със списъци със задачи)

Trello (Най-доброто за визуално управление на задачите с изкуствен интелект с табла с функция „плъзгане и пускане”)

Какво трябва да търсите в един AI мениджър на задачи?

Основната функция на инструмента за управление на задачи е да ви помогне да управлявате сложни задачи. Но благодарение на внедряването на изкуствен интелект, такива инструменти вече правят много повече от това.

Ето някои от основните функции, които трябва да търсите в един AI мениджър на задачи:

Функции за автоматизация на задачите: Изберете инструмент, който Изберете инструмент, който автоматизира повтарящи се задачи , като планиране, напомняния и др. Това ще освободи графика ви, позволявайки ви да се съсредоточите само върху най-важните дейности 🧐

Функции за приоритизиране на задачите: Потърсете инструмент, който Потърсете инструмент, който приоритизира задачите по спешност, важност, срокове и т.н. Това ще ви помогне да създадете солиден списък със задачи за деня и да избегнете небрежност 😌

Персонализирани работни процеси: Изберете инструмент, който се адаптира към вашия стил на управление на задачите. Например, ако предпочитате да визуализирате задачите чрез Kanban табло, софтуерът трябва да поддържа тази функция 🫡

Обработка на естествен език: Изберете инструмент с NLP възможности. Това ще намали ръчното въвеждане на данни и ще ви помогне да създавате и Изберете инструмент с NLP възможности. Това ще намали ръчното въвеждане на данни и ще ви помогне да създавате и разпределяте задачи чрез гласови команди 🔉

Функции за сътрудничество: Потърсете инструмент, който ви позволява да сътрудничите с други членове на екипа. Това улеснява споделянето и прилагането на практически предложения 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Сигурност на данните: Изберете приложения за управление на задачи с изкуствен интелект, които разполагат с надеждни стандарти и протоколи за сигурност на данните. Това помага да се избегнат заплахите за киберсигурността, като вашите важни данни остават защитени и в безопасност 🔒

Интеграция с трети страни: Изберете инструмент, който се интегрира безпроблемно с други инструменти и софтуер за управление на проекти във вашия работен процес. Това прави управлението на задачите по-лесно 🤝🏻

15-те най-добри AI приложения за управление на задачи

Ето 15 от най-добрите приложения за управление на задачи, които използват силата на изкуствения интелект, за да ви помогнат да управлявате и разпределяте задачи, за да предефинирате рутината си:

1. ClickUp (Най-доброто за управление на задачи и сътрудничество с изкуствен интелект)

ClickUp затвърди позицията си като най-добрата платформа за управление на задачи за физически лица, професионалисти и екипи. Това не е просто приложение за управление на задачи, а приложение за всичко, свързано с работата, което разделя работните процеси на комуникативни силози и поддържа екипите в правилната посока с мощни, задвижвани от изкуствен интелект усъвършенствани функции.

С функции като ClickUp Tasks и ClickUp Brain, платформата дава възможност на потребителите да управляват ефективно времето си, да автоматизират рутинните задачи и да насърчават безпроблемното сътрудничество в рамките на един интерфейс при работа по сложни проекти.

Разгледайте ClickUp Tasks Създавайте мисловни карти, списъци за проверка, списъци със задачи и др., за да сте в крак с всяка задача в даден проект с ClickUp Tasks.

Всеки цикъл на управление на задачите започва с планиране. Трябва да визуализирате наличните ресурси, да очертаете обхвата на проекта, сроковете за изпълнение и т.н. ClickUp Tasks опростява този процес.

То ви дава консолидиран поглед върху всичките ви текущи и бъдещи проекти, което ви позволява да планирате по-ефективно. Използвайте го, за да задавате автоматично задачи, да определяте приоритети, да проверявате напредъка и т.н. Преминавайте между различните изгледи – от списък към табло, а понякога и към календар – за да се уверите, че всичко е в съответствие с плана ви.

ClickUp Tasks ви позволява също да създавате списъци със задачи и мисловни карти за усъвършенствано проследяване на задачите и сътрудничество в екипа.

Използвайте усъвършенстваните AI функции на ClickUp Brain, за да планирате автоматично задачите, да обобщавате подробностите им, да коригирате зависимостите и да получавате подробни анализи!

Освен това, тъй като Brain работи като вградена невронна мрежа, той свързва всички ваши екипи, ресурси, проекти и т.н. и минимизира вероятността от пропуски.

Така че, ако се нуждаете от най-изчерпателния инструмент за управление на задачи с изкуствен интелект, не търсете повече – ClickUp е вашият отговор!

Най-добрите функции на ClickUp

Внедрете ClickUp Dashboards , за да консолидирате и визуализирате показателите на проекта, което ще позволи на екипите да проследяват напредъка, натоварването и крайните срокове на едно място.

Преминете към ClickUp Calendar View , за да визуализирате крайните срокове и графиците, като подобрите планирането и разпределението на ресурсите.

Създайте и свържете ClickUp Docs , за да съхранявате документация, свързана с проекта, и да я свържете директно със задачите за лесно справяне.

Използвайте ClickUp Goals , за да съгласувате задачите с целите на проекта, като дадете приоритет на дейностите, които оказват най-голямо влияние върху резултатите.

Разгледайте над 1000 предварително проектирани шаблона на ClickUp , за да ускорите процеса на управление на задачите.

Използвайте ClickUp Integrations , за да работите с над 1000 приложения на трети страни и да оптимизирате работния процес.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Този потребител на Capterra харесва функциите за управление на задачите на ClickUp заради тяхната лекота и организация:

ClickUp промени изцяло управлението на задачите, свързани с изпълнението на работата за клиенти. Имах нужда от инструмент за организиране на задачите, вместо да държа всичко в главата си, а Excel просто не беше достатъчен. ClickUp се оказа ефективно и лесно за използване решение за моя бизнес.

2. Taskade (Най-доброто за AI-базирани автоматизации на управлението на проекти и задачи)

чрез Taskade

Ако търсите всеобхватно средство за управление на задачите, Taskade е отличен избор.

Платформата се рекламира като унифицирано работно пространство и с право. Независимо дали искате да организирате задачи, да създавате подробни бележки или да обмисляте идеи – Taskade ви позволява да правите всичко това с помощта на изкуствения интелект.

То ви предоставя и ваш собствен AI екип, с който можете да общувате и да си сътрудничите, за да ускорите всяка задача в работния си процес.

Най-добрите функции на Taskade

Визуализирайте задачите гъвкаво с изгледи като списъци, табла, календари, мисловни карти и организационни диаграми.

Оптимизирайте работните процеси с помощта на шаблони за задачи, генерирани от изкуствен интелект, и интелигентни инструменти за автоматизация.

Управлявайте задачите си в движение с напълно синхронизирани мобилни, настолни и уеб приложения.

Ограничения на Taskade

Трудно е да се усвоят всички функции

Безплатният план има ограничени функции в сравнение с други мениджъри на задачи.

Цени на Taskade

Безплатни завинаги

Taskade Pro: 10 долара на месец на потребител

Taskade for Teams: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Taskade

G2: 4,6/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

Едно от най-големите предимства на Taskade за потребителите е лекотата на използване:

Като цяло, ми е приятно да използвам Taskade с екипа си и клиентите си. Лесно се използва и навигира, а Taskade AI промени изцяло работата ми.

Като цяло, ми е приятно да използвам Taskade с екипа си и клиентите си. Лесно се използва и навигира, а Taskade AI промени изцяло работата ми.

3. Motion (Най-доброто за автоматизирано планиране и приоритизиране на задачи)

чрез Motion

Motion е сред идеалните приложения за управление на задачи за начинаещи и професионалисти и централизира всичко в един инструмент.

С мощни функции за автоматизация, то ви позволява да планирате и приоритизирате задачите ефективно. Имате също така възможност да интегрирате календара си, за да създавате повтарящи се задачи, персонализирани времеви прозорци и подробни бележки. Интуитивният интерфейс на инструмента остава още едно предимство, което печели много нови потребители.

Най-добрите функции на Motion

Използвайте AI, за да автоматизирате планирането, като подреждате задачите според приоритета и крайните срокове.

Организирайте задачите си без усилие с функцията за блокиране на време, за да планирате целия си ден.

Проследявайте напредъка визуално с анализи на производителността в реално време.

Ограничения на движението

Разширените функции на приложението са достъпни само онлайн, което затруднява продуктивността в райони с лоша интернет връзка.

Някои потребители отбелязват липса на възможности за задълбочена персонализация.

Динамично ценообразуване

Индивидуално: 34 $/месец

Business Standard: 20 $/месец на потребител

Business Pro: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Motion

G2: 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (40+ отзива)

4. Todoist (Най-доброто за просто управление на лични задачи и напомняния, подобрено с изкуствен интелект)

чрез Todoist

Следващото в списъка с най-добрите AI приложения за управление на задачи е Todoist. С набора си от страхотни функции, този инструмент за управление на задачи е идеален както за професионалния, така и за личния живот.

Две от тези функции са Quick Add и Todoist Karma. Функцията Quick Add ви позволява да записвате и организирате задачи чрез команди на естествен език. От друга страна, Todoist Karma е интерактивно, игровизирано решение, което мотивира потребителите с точки за изпълнение на задачи.

Най-добрите функции на Todoist

Организира задачите по проекти и подзадачи, което ви позволява лесно да управлявате големи работни натоварвания.

Приоритизирайте задачите с цветни етикети и филтри, за да се фокусирате върху най-важните действия.

Стартирайте проектите си с над 50 вградени шаблона за различни задачи.

Ограничения на Todoist

Безплатният план има ограничения по отношение на броя проекти и разширени функции като напомняния.

Потребителите, които разчитат в голяма степен на управлението на времето, може да се нуждаят от интеграции на трети страни, за да проследяват часовете.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно завинаги

Pro: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 рецензии)

За този потребител простотата на Todoist е най-добрата част от инструмента. Ето какво казват те:

Това е прост и бърз софтуер за задачи. Добавянето на задачи е много лесно. Обучението за работа с него също е много лесно в сравнение с други софтуери за задачи. Използвам го всеки ден, мога да добавям неща в него и да ми напомня или да ги показва в списъка ми със задачи няколко дни по-късно.

Това е прост и бърз софтуер за задачи. Добавянето на задачи е много лесно. Обучението за работа с него също е много лесно в сравнение с други софтуери за задачи. Използвам го всеки ден, мога да добавям неща в него и да ми напомня или да ги показва в списъка ми със задачи няколко дни по-късно.

➡️ Прочетете още: Как да управлявате личните си задачи и да повишите производителността си

чрез TimeHero

Time Hero е уникален инструмент за управление на задачите, създаден да автоматизира планирането на задачите и да помага при определянето на приоритетите им.

Вграденият AI автоматично записва и планира задачите въз основа на предстоящи крайни срокове, което е изключително полезно при управлението на няколко сложни проекта едновременно. Инструментът също така маркира забавените задачи и предлага начини да ги върнете в нормалното русло.

Независимо дали сте индивид, който иска да управлява деня си, или екип, който координира сложни работни процеси, TimeHero се адаптира към вашите нужди и ви държи една крачка напред.

Най-добрите функции на TimeHero

Препланирайте задачите в реално време с AI, когато приоритетите се променят, и се уверете, че сте на прав път.

Проследява напредъка с подробни отчети за изразходваното време в сравнение с очакваното време.

Планирайте повтарящи се седмични задачи доста преди крайния срок, за да си осигурите гъвкавост.

Ограничения на TimeHero

Персонализирането на функциите за планиране е по-малко гъвкаво за високоспецифични работни процеси.

Няма безплатен план за нови потребители.

Цени на TimeHero

Основно: 5 $/месец на потребител

Професионална версия: 12 $/месец на потребител

Премиум: 27 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TimeHero

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

6. Notion (Най-доброто за персонализирани работни процеси, базирани на изкуствен интелект, и управление на знанията)

чрез Notion

Notion е добре познато име сред AI мениджърите на задачи и има смисъл защо. От потребителския интерфейс до функциите, този инструмент е усъвършенствал почти всеки фактор, който определя успеха или провала на един мениджър на задачи. С над 100 интеграции, той се вписва безпроблемно във вашия работен процес.

Освен това, усъвършенстваните алгоритми за машинно обучение на Notion и вградената Notion AI улесняват автоматизирането на повтарящи се задачи, получаването на полезна информация, проверката на напредъка по проектите и визуализирането на задачите.

Най-добрите функции на Notion

Използвайте Notion AI, за да обобщавате бележки, да генерирате съдържание и да създавате списъци със задачи въз основа на команди на естествен език.

Създавайте табла, календари, списъци или канбан изгледи според вашия стил на управление на задачите.

Предлага богат редактор на съдържание за вграждане на мултимедия, включително изображения и видеоклипове.

Ограничения на Notion

Мнозина може да сметнат, че функциите му за управление на проекти са ограничени.

Въпреки някои офлайн функции, за пълноценно използване е необходима стабилна интернет връзка.

Цени на Notion

Безплатни завинаги

Плюс: 10 $/месец на работно място

Бизнес: 15 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Notion AI: 10 долара на месец като добавка към други планове

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Лесната настройка и функционалността на Notion са две от най-популярните характеристики сред потребителите:

Notion беше много лесно за настройка и моят екип намери съдържанието и функционалността за много лесни за възприемане. Това е мястото, където моят екип може да намери всичко необходимо, свързано с нашия бизнес.

🔎 Знаете ли? Персонализираното работно пространство на Notion често се сравнява с изграждането с LEGO кубчета! 🤭

7. Reclaim AI (Най-доброто за интелигентно разпределение на времето и оптимизиране на баланса между работата и личния живот)

чрез Reclaim AI

Търсите AI мениджъри на задачи, които автоматизират блокирането на времето? Препоръчваме Reclaim AI.

Този софтуер на Dropbox визуализира ежедневните или седмичните задачи от вашия работен процес с ясен календарен изглед. Докато преглеждате списъците си със задачи, интелигентната функция за планиране автоматично създава времеви блокове за следващата седмица, като гарантира, че няма да има припокривания или грешки в последния момент.

Освен това, инструментът разполага с отделен режим на фокусиране, който минимизира прекъсванията и ви позволява да се концентрирате върху задачата.

Възползвайте се от най-добрите функции на AI

Автоматично задавайте буферни периоди между срещи и задачи, за да предотвратите презапълване на графика и да намалите стреса.

Задайте повтарящи се навици и ги включете в графика си с AI

Интегрирайте ги с Google Tasks, Slack и Asana, за да ви помогнат да управлявате списъците си със задачи.

Преодолейте ограниченията на изкуствения интелект

Няма специални мобилни приложения, които ограничават достъпността в движение.

Силната зависимост от Google Calendar може да не е подходяща за потребители, които предпочитат алтернативни календарни услуги.

Цени на Reclaim AI

Lite: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 10 $/месец на работно място

Бизнес: 15 $/месец на работно място

Enterprise: 18 $/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Рейтинги и рецензии на Reclaim AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Asana (Най-подходящо за големи екипи, които се нуждаят от AI-базирано проследяване на проекти в голям мащаб)

чрез Asana

Asana не се нуждае от представяне. Това е добре познат софтуер за управление на задачи с много разширени функции, а най-доброто ново допълнение към него е AI асистентът за задачи Asana AI.

То автоматизира всички ваши ежедневни ръчни дейности – създаване на списък със задачи, приоритизиране на задачите, разпределяне на ресурсите и т.н. – за да можете по-добре да управлявате графика си. Адаптирайте работните процеси за вашия екип с персонализирани полета и правила за автоматизация, които отговарят на конкретните изисквания на проекта.

Инструментът също така ви информира, за да се увери, че няма да пропуснете нито една важна задача.

Най-добрите функции на Asana

Разпределяйте задачи на отделни лица и екипи, като помагате за проследяването на отговорностите и задълженията.

Разберете зависимостите, за да избегнете забавяния, като свържете задачите и реда на тяхното изпълнение.

Получете достъп до подробни инструменти за отчитане, които предлагат информация за ефективността на екипа и състоянието на проекта.

Ограничения на Asana

Разширените функции изискват време за адаптиране и използване.

Преди всичко, онлайн функционалността е ограничена в среди с ограничена интернет връзка.

Цени на Asana

Лично: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител

Разширено: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Enterprise+: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 13 100 отзива)

Макар Asana да има много предимства, потребителите особено харесват лесния за навигация интерфейс:

Интерфейсът на Asana е лесен за използване и интуитивен, което улеснява навигацията в платформата и изпълнението на конкретни задачи. Широка гама от функционалности: можете да създавате и възлагате задачи, да следите напредъка по задачите, да сътрудничите в екипи и да комуникирате с членовете на екипа, както и много други неща. Това го прави изключително гъвкав и полезен инструмент за различни видове проекти.

9. Wrike (Най-доброто за управление на задачи с персонализирани работни процеси и проследяване в реално време)

чрез Wrike

Макар да е известен главно с решението си за управление на проекти, Wrike предлага и полезни функции за управление на задачи.

Ако приоритизирането на задачите е основното ви предизвикателство, Wrike предлага интуитивен дашборд, който създава кратки списъци със задачи и важни задачи. Неговите AI-базирани функции помагат за автоматизиране на рутинните задачи, предоставяне на полезна информация и оптимизиране на разпределението на ресурсите, което го прави подходящ за екипи от всякакъв размер, които искат да повишат производителността си.

Този AI мениджър на задачи също така опростява сътрудничеството с инструменти в приложението, които ви позволяват да работите с членовете на екипа си по текущата задача. И това не е всичко – Wrike предоставя широка гама от инструменти за проверка и шаблони, за да ускори процеса на обратна връзка.

Най-добрите функции на Wrike

Използвайте функцията Work Intelligence на Wrike, задвижвана от изкуствен интелект, за да предвидите рисковете по проекта и да препоръчате приоритети за задачите.

Създавайте описания на елементи и коментари с възможностите на GenAI.

Проследявайте визуално напредъка на задачите с Kanban табла и изгледи на натоварването.

Ограничения на Wrike

Цените са високи за малки екипи.

При управлението на мащабни проекти понякога възникват проблеми с производителността.

Цени на Wrike

Безплатни завинаги

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2700 рецензии)

10. Clockwise (Най-доброто за интелигентно планиране на срещи и оптимизиране на календара)

чрез Clockwise

Планирането е важна част от управлението на задачите. Тук на помощ идва Clockwise.

Този AI асистент е проектиран да оптимизира графика ви, като интелигентно подрежда срещите и задачите, за да максимизира времето за непрекъснато съсредоточаване. Чрез анализ на вашите работни модели и предпочитания, Clockwise динамично коригира календара ви, за да намали конфликтите чрез персонализирани предложения за планиране.

Най-доброто в Clockwise е лекотата на употреба. Независимо дали искате да създадете задачи в календара си или да запазите време за среща, не е необходимо да правите нищо от това ръчно.

Най-добрите функции на Clockwise

Проследявайте времето, прекарано в задачите, за да подобрите работните си навици и производителността.

Организирайте автоматично срещи и задачи, за да създадете значителни блокове от време за концентрация.

Намерете удобно за всички време за срещи с членовете на екипа, като същевременно запазите индивидуалните периоди за концентрация.

Ограничения на часовниковата стрелка

Тъй като по същество това е приложение за планиране, функциите за управление на задачите са донякъде ограничени.

Мобилното приложение не разполага с всички функционалности на версията за настолни компютри.

Цени по часовниковата стрелка

Безплатни завинаги

Екипи: 6,75 $/месец на потребител

Бизнес: 11,50 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии по часовниковата стрелка

G2: 4,7/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

За този потребител най-добрите характеристики на Clockwise са възможностите за персонализиране и интеграция:

Clockwise е чудесен начин да разберете конкретно къде отива времето ви. Много ми харесва възможността да персонализирате срещите въз основа на критерии, така че календарът ви да се превърне в един поглед, от който да разберете как прекарвате времето си. Много ценя и интеграцията със Slack, така че Slack автоматично се изключва по време на срещите, както и възможността да добавяте блокове като обяд без големи усилия.

💡 Професионален съвет: Смятате, че планирането не е вашата силна страна? Опитайте „правилото за две минути“! Започнете деня си с задачи, които отнемат две минути или по-малко. Това ще намали натрупването на задачи и ще поддържа графика ви (и ума ви) подредени!

11. Monday (Най-доброто за персонализиране на проекти и сътрудничество в екип с помощта на изкуствен интелект)

чрез Monday

Ако трябваше да предложим само един софтуер за съвместно управление на задачи за всички видове екипи, това би бил Monday.

Този инструмент за управление на задачи използва изкуствен интелект, за да ви предостави най-доброто преживяване за сътрудничество в реално време. Това улеснява няколко аспекта на управлението на задачи – от преглед на напредъка до даване на обратна връзка.

Освен това, Monday се адаптира към различни проектни изисквания и работни процеси, което допълнително улеснява процеса.

Най-добрите функции на Monday

Интегрирайте ги с инструменти като Zoom и Slack, за да централизирате комуникациите и споделянето на файлове.

Визуализирайте напредъка на проекта чрез изгледи на времевата линия и Kanban табла.

Автоматизирайте известията, за да сте сигурни, че всички членове на екипа са информирани за статуса на задачите.

Ограничения в понеделник

Платените планове изискват минимум трима потребители и могат да бъдат скъпи за лична употреба.

Липсват задълбочени функции за отчитане при сложни проекти.

Цени за понеделник

Безплатно завинаги (до двама потребители)

Основно: 12 $/месец на потребител

Стандартен план: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии за понеделник

G2: 4,7/5 (над 12 500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5200 рецензии)

12. Scheduler AI (Най-доброто приложение за настройка на напомняния за крайни срокове и поддържане на организиран график)

чрез Scheduler AI

Въпреки че Scheduler AI е предимно инструмент за срещи, той разполага и с функции, които са подходящи за ефективно управление на задачи и проекти.

С тях можете да визуализирате графика си и да добавяте задачи по ваше удобство. Проектирани да взаимодействат проактивно с потенциални клиенти и клиенти, те оптимизират планирането, като се интегрират директно в популярни приложения за съобщения, което намалява необходимостта от размяна на имейли.

Ако дадена задача наближава крайния си срок, интелигентният AI на Scheduler ще ви уведоми предварително, за да не я пропуснете. Освен това, цялостният интерфейс на софтуера и лекотата на употреба са допълнителни предимства.

Най-добрите функции на Scheduler AI

Настройте AI да действа като автономен агент, който инициира разговори, планира и следи срещи и се занимава с презаписвания.

Интегрирайте ги безпроблемно със системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за по-добро приоритизиране на задачите.

Персонализирайте идентичността и стила на комуникация на асистента за планиране, за да се съобразите с вашата марка.

Ограничения на AI планиращия софтуер

Цените са доста високи в сравнение с типичните приложения за управление на задачи с изкуствен интелект.

Броят на интеграциите на трети страни е ограничен.

Цени на Scheduler AI

Co-Pilot Meeting Assistant: 50 $/месец

Auto-Pilot Meeting Assistant: 500 $/месец

Професионална версия: 1000 долара на месец

Оценки и рецензии за Scheduler AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете още: Как да следите задачите си на работа

13. Otter. ai (Най-доброто за извличане на задачи и управление на срещи от транскрипти)

Otter.ai е известен със своите възможности за транскрипция в реално време, преобразувайки говоримото съдържание от срещи и разговори в точен текст.

Освен транскрипцията, Otter. ai повишава производителността чрез идентифициране и управление на задачите за действие, което го прави ценен инструмент за екипи, които целят да опростят работните процеси и да гарантират отчетността в процеса на планиране.

Otter предоставя необходимите подробности за задачите, когато е необходим план за действие на екипа. Тъй като инструментът се интегрира и с повечето инструменти за управление на проекти и сътрудничество, включването му в работния процес също е доста лесно.

Най-добрите функции на Otter. ai

Автоматично идентифицирайте и съставете задачите, обсъдени по време на срещите, с функцията „Моите задачи за действие“.

Маркирайте ключови моменти, добавяйте коментари и възлагайте задачи в транскрипта, което позволява незабавно сътрудничество.

Сортирайте транскрипциите по проект или среща, за да можете лесно да намирате важни бележки.

Ограничения на Otter. ai

Приложенията на Otter.ai като инструмент за управление на задачи не са обширни.

Точността на транскрипцията и разбирането на задачите може да варира.

Цени на Otter. ai

Basic: Безплатно завинаги

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4. 4/5 (280+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

Точността и функцията за транскрипция в реално време на Otter са помогнали на няколко потребители, като например този:

Използването на Otter промени изцяло моята продуктивност. Възможността му да транскрибира срещи и бележки с висока точност ми спести безброй часове.

14. Trevor AI (Най-доброто за интеграция на календар в реално време със списъци със задачи)

чрез Trevor AI

Ако търсите инструмент, който да ви помогне да планирате ежедневните си задачи, Trevor AI може да е отговорът.

Интерактивният софтуер използва AI за организиране, планиране и управление на списъци със задачи. Използвайте го, за да планирате графика си, да създадете списък със задачи или да определите продължителността на всяка дейност от списъка си. Освен това, чрез интегриране на задачите с календара ви, Trevor AI оптимизира ефективната организация и подобрява концентрацията, което го прави идеален за хора, които искат да рационализират работния си процес.

А най-хубавото? Лесният за навигация потребителски интерфейс на Trevor и стабилните интеграции с трети страни.

Най-добрите функции на Trevor AI

Улеснете планирането, като премествате задачите в календара с помощта на функцията „плъзгане и пускане”.

Предоставя напомняния за конкретни задачи, помагайки на потребителите да спазват сроковете.

Позволява персонализирани работни часове, за да създадете график, който съответства на индивидуалните предпочитания.

Ограничения на Trevor AI

Липсват функции за сътрудничество

Опциите за персонализиране, предлагани от Trevor AI, са по-малко в сравнение с другите в списъка.

Цени на Trevor AI

Безплатни завинаги

Pro: 6 $/месец

Оценки и рецензии на Trevor AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Шаблони за Google Sheets за проследяване на ежедневните задачи

15. Trello (Най-доброто за визуално управление на задачите с изкуствен интелект с табла с функция „плъзгане и пускане”)

чрез Trello

На последно място, но не по важност, бихме искали да включим Trello в списъка си с AI мениджъри на задачи. Широко използваното средство за управление на проекти на Atlassian използва визуална система, базирана на карти, за да помогне на екипите да управляват ефективно задачите и работните процеси.

С интеграцията на Atlassian Intelligence, Trello разширява възможностите си, като предлага AI-базирани функции, които оптимизират управлението на задачите и подобряват сътрудничеството в екипа. Ако сте начинаещ в управлението на задачи, използвайте експертно проектираните шаблони на Trello, за да получите преднина.

Най-добрите функции на Trello

Подобрете описанията и коментарите на картите с помощта на AI за генериране на съдържание, корекция на граматиката и подпомагане на мозъчната буря.

Персонализирайте работните процеси, като използвате автоматизацията на Butler за повтарящи се задачи и действия.

Интегрирайте над 200 инструмента като Slack, Google Drive и други за безпроблемни работни процеси.

Ограничения на Trello

Без разширени функции за отчитане и други функции за управление на задачите

Бавно зареждане при работа с голям брой задачи

Цени на Trello

Безплатни завинаги

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,5 $ на месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител за 50 потребители (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 200 отзива)

Много потребители изглежда харесват Trello заради лесното сътрудничество и организация, които предлага – този преглед обобщава защо:

Много харесвам Trello, защото улеснява работата в екип и ми позволява бързо да организирам проектите си. Лесно се използва, не съм имал никакви проблеми и го ползвам често. Всеки път, когато започвам проект, го включвам в Trello, давам достъп на хората, които ще работят по него, и всички започват да изпълняват определените си задачи и да актуализират всяка карта в Trello, така че просто трябва да вляза в Trello и да видя какво са направили всички, без да се налага да им се обаждам.

Оптимизирайте процесите по управление на задачите с най-добрия инструмент за управление на задачи с изкуствен интелект – ClickUp!

Като проектен мениджър, не винаги е лесно да се справяте с множество задачи едновременно. Без подходящите инструменти, поддържането на организация и спазването на сроковете може бързо да се превърне в предизвикателство, което да се отрази както на производителността, така и на резултатите.

Това е мястото, където ClickUp блести.

Снабден с усъвършенствани AI възможности и иновативен набор от функции, ClickUp предефинира управлението на задачите. От автоматизиране на повтарящи се работни процеси до интелигентно приоритизиране на задачите, той гарантира, че всеки проект остава на път, като ви помага да работите по-умно.

Регистрирайте се тук за безплатен пробен период и вижте как AI асистентът влияе положително на управлението на задачите ви!