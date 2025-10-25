Как екипите за съдържание използват изкуствен интелект? Инструменти, работни процеси и примери

За маркетинговите екипи навсякъде изкуственият интелект вече е преминал от експериментална фаза и се е превърнал в съществена част от ежедневието.

Като част от екипа за съдържание, вие знаете колко AI в маркетинга на съдържание променя правилата на играта.

С AI, отнемащите време задачи като проучване на теми, създаване на конспекти, преработване на съдържание и настройка на оперативни работни процеси за екипа се извършват на автопилот. Това ви оставя време да се съсредоточите върху високоценни стратегии, разказване на истории и лидерство в мисленето, както и много други неща.

Ако все още се чудите как екипите за съдържание използват изкуствен интелект, ние сме написали това за вас.

Ще говорим и за това какво може да автоматизира изкуственият интелект и къде се намесват човешкият надзор и умения.

Каква роля играе изкуственият интелект в работните процеси, свързани със съдържанието?

Вашият стратег ви изпраща неясен брифинг. Авторът създава съдържание, използвайки този недовършен план. А редакторът трябва да пренапише по-голямата част от него, за да отрази правилно темата. След това SEO добавя списък с ключови думи в последния момент.

Вие сте затънали в безкраен цикъл, а резултатите са под средното ниво, защото никой не е бил ясен по отношение на стратегията за съдържание и темата, която се разглежда.

Ето как изкуственият интелект в съдържателния маркетинг ви помага да избегнете тези проблеми:

Стратегът получава яснота : AI инструментите ви помагат да превърнете една обща тема в ясен план с информация за аудиторията, актуални теми и различни гледни точки, които да обхванете. След това можете да добавите подробности като намерението, основните послания и резултатите, които искате да постигнете.

Авторът не се сблъсква със синдрома на празната страница: С изчерпателен брифинг авторът разполага с всичко необходимо, за да започне работа. AI може да помогне за преодоляване на блокадата на автора, да генерира множество варианти на заглавия или призиви за действие и да адаптира съдържанието за различни аудитории или платформи.

Редакторът има с какво да работи: Ако вашият екип създава съдържание в голям мащаб, генеративните модели на изкуствен интелект и LLM могат да ви дадат първата версия. Изкуственият интелект може също да проверява граматиката и последователността на тона. След това можете да редактирате и подобрите черновия вариант, за да отразите експертните познания по темата.

SEO е дълбоко вградено: Генеративните AI инструменти подпомагат Генеративните AI инструменти подпомагат процеса на SEO управление , като предлагат ключови думи въз основа на намеренията на потребителите, вътрешни връзки и пропуски в съдържанието, които могат да подобрят ефективността на търсенето. С програмно SEO можете дори да създавате персонализирано съдържание в голям мащаб.

Гласът на вашата марка остава последователен: екипът по маркетинг, екипът по създаване на съдържание, мениджърите на социални медии и стратезите по SEO работят с един и същ тон, идентичност на марката и стилова рамка, ръководени от изкуствен интелект. Съобщенията са унифицирани във всички канали и активи.

Управлението на проекти е по-гладко: инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да проследяват крайни срокове, да сигнализират за затруднения и инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да проследяват крайни срокове, да сигнализират за затруднения и да разпределят задачи автоматично , като поддържат всички в синхрон, без да е необходимо постоянно да се актуализира напредъкът или да се изпращат напомняния.

🚀 AI в практиката: Лейн Скот Джоунс, маркетинг директор на Zapier, отбеляза: Чрез внедряването на изкуствен интелект в предпроизводствения процес, ние взехме двигател с 70 публикации на месец и добавихме почти 30% повече продукция, без машините да пишат нито една дълга статия. Чрез внедряването на изкуствен интелект в предпроизводствения процес, ние взехме двигател с 70 публикации на месец и добавихме почти 30% повече продукция, без машините да пишат нито една дълга статия. И така, как използват AI в съдържанието? За проучвания, конспекти и автоматизация на работния процес, но не и за писане на дълги статии.

⚠️ В тази връзка трябва да знаете и за какво не трябва да използвате изкуствен интелект. Това включва:

Изследвания и проучвания

Пълни чернови на дълги текстове

Окончателни публикации в социалните медии

Оригинални произведения на изкуството или изображения на марката

Информация или мнения, подкрепени с данни

Как екипите за съдържание използват изкуствен интелект в ежедневната си работа

В идеалния случай бихте искали да интегрирате изкуствения интелект в ежедневните работни процеси на екипа за съдържание. Това означава да разширите неговото използване отвъд процеса на създаване на съдържание. По-долу ви показваме как да го направите.

Научете се да мащабирате работните си процеси за производство на съдържание с помощта на ClickUp и изкуствен интелект

1. Идеи и планиране на съдържанието

Дори в тази ера на видеоклипове, TikTok, YouTube и ChatGPT, хората все още имат любими блогове/бюлетини, които обичат да четат. Ако кажете нещо интересно, ценно и/или забавно, ще можете да се отличите.

Това започва още на етапа на идеята и планирането. Много преди да бъде написана и една дума.

Как изкуственият интелект помага във фазата на идеите и планирането:

Откриване на сигнали за търсене: AI анализира тенденциите в търсенето, запитванията на аудиторията и разговорите в социалните мрежи, за да разкрие какво всъщност интересува хората в момента.

Запълване на празните места: Чрез сканиране на съдържанието на конкурентите, изкуственият интелект подчертава пропуските, където вашата марка може да създаде нещо оригинално, вместо да повтаря това, което вече съществува.

Увеличаване на ъглите: От една основна тема AI може да генерира варианти – подходи, ориентирани към SEO или към историите на клиентите, като усилва човешката креативност.

Приоритизиране на идеи: Генеративните модели на изкуствен интелект могат да оценяват или групират теми въз основа на релевантност, търсене и потенциална възвръщаемост на инвестициите.

Бърз старт на календара за съдържание: Преди да сте написали и една дума, се генерират чернови на планове и дори приблизителни графици, което намалява времето за подготовка.

❗ Предупреждение: Внимавайте да не прекалявате с индексирането на SEO сигнали въз основа на ключови думи и обем и да не пренебрегвате оригиналността и позиционирането на марката. Нужен ви е филтърът на стратега по съдържание, за да откриете идеалния баланс.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain за мозъчна атака с идеи и ги превърнете незабавно в структурирани брифинги или задачи, готови за календара. Brain може да обобщава проучвания, да разширява вариациите на темите, да извършва анализ на конкурентите и дори да ви помогне да изготвите груби наброски за тези идеи. Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате идеи и да ускорите планирането на съдържанието.

Предимството на ClickUp: Понякога един AI модел не е достатъчен. С ClickUp Brain MAX, освен ClickUp Brain, можете да получите достъп до всички премиум външни големи езикови модели (LLM) като ChatGPT, Claude, Gemini и други на едно и също място. Създавайте креативно съдържание, обсъждайте идеи или пишете мета описания, без да сменяте инструменти! Превключвайте между най-добрите AI модели от ClickUp с помощта на Brain MAX.

2. Създаване на кратко описание и обща структура

С наличните теми, как да максимизирате шансовете си за успех?

Подсказка: страхотен брифинг за съдържанието.

Независимо дали става дума за вътрешен или външен автор, той трябва да знае целта на планираното съдържание, проблемите на аудиторията, които трябва да бъдат решени, позиционирането на продукта и други важни подробности.

Краткото описание на съдържанието предава цялата тази информация в лесен за възприемане формат. Като предоставя всичко необходимо на автора, за да започне работа, едно добро кратко описание помага на авторите да избегнат многократните въпроси и уточнения.

Как изкуственият интелект помага при създаването на брифинг:

SERP и анализ на структурата: AI инструментът може да сканира страниците с най-висок рейтинг и да проведе проучване на ключови думи, за да предложи структура, възможни заглавия, въпроси, които да бъдат разгледани, и примери, които да бъдат включени. Той може също да подчертае какво са пропуснали конкурентите.

Картографиране на личността и пътуването: Може да маркира дали дадено търсене отразява човек в етап на осведоменост (изследване на проблем), етап на обмисляне (сравняване на решения) или етап на вземане на решение (готовност за действие).

Стандартизиране на брифинги в голям мащаб: За големи екипи изкуственият интелект осигурява последователност, като включва едни и същи основни елементи във всеки брифинг – като аудитория, цели, ключови думи, връзки и функции, които да се подчертаят.

Адаптиране на формати: От една тема изкуственият интелект може да създаде персонализирани резюмета на съдържанието за различни канали (например дълги блогове, карусел в LinkedIn и имейли), като по този начин се намалява дублирането на усилията.

Включени мета елементи: AI може да предложи мета заглавия, описания и дори алтернативен текст за търсачките, докато изготвяте краткото описание.

❗ Предупреждение: Все още ще ви е необходим маркетинг специалист по съдържание, който да разбере намерението зад всяка тема въз основа на данните за клиентите. Изкуственият интелект може да предложи ключови думи и гледни точки, но не може да прецени с сигурност дали търсещият иска кратък списък, подробно ръководство или сравнение на продукти.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Docs, за да създавате и споделяте резюмета и шаблони за съдържание. Можете бързо да генерирате чернови резюмета с AI, да ги персонализирате със собствена структура и да си сътрудничите в реално време с автори, редактори и по-широкия маркетинг екип. Често използвате определен вид документ? Превърнете го в шаблон с едно кликване! Създайте свои собствени шаблони за брифинги с помощта на ClickUp Docs.

👀 Знаете ли, че... Проучване на Ahrefs установи, че над 87% от маркетолозите използват AI, за да подпомагат създаването на съдържание. Компаниите, които използват AI, публикуват с 42% повече съдържание на месец в сравнение с тези, които го правят ръчно.

3. Написване и съвместно създаване

AI ускорява частите от процеса на писане, които не изискват вашата най-дълбока преценка.

Силата ви като писател се крие в разбирането на нюансите и вплетените емоции. Знаете как да променяте тона, кога да направите пауза за подчертаване и кога да използвате аналогии.

Вие също така внасяте стратегическа перспектива, свързвайки съдържанието с бизнес целите и проверявайки фактите, представени от изкуствения интелект.

AI, от друга страна, се отличава със скорост и повторяемост. Можете да го използвате, за да генерирате бързо копия или изображения и много други.

Предимството на ClickUp: Ето някои често срещани видове съдържание, генерирано от изкуствен интелект, с които можете да започнете да експериментирате. Ние създадохме тази картинка с помощта на ClickUp Brain 🧠 Видове съдържание, генерирано от изкуствен интелект, инфографика, създадена с помощта на ClickUp Brain Това видео показва как да използвате Brain за създаване на съдържание.

Как изкуственият интелект помага при писането и съвместното създаване:

Победете празния лист: AI ви помага да създадете първи чернови на въведения, преходи или подкрепящи параграфи за секунди.

Промени в стила и тона: Може бързо да пренапише части, за да съответстват на гласа на вашата марка – неформален, авторитетен или технически.

Разширяване на контурите: Можете да използвате AI инструменти, за да разширите точките в параграфи, да добавите примери или да предложите често задавани въпроси.

Създаване на чернови в различни формати: AI инструментите за писане могат да адаптират едно и също резюме в блог, имейл или публикация в LinkedIn, без да се налага да започвате отначало.

Тестване на варианти: Тези инструменти улесняват създаването на няколко версии на заглавия, CTA или резюмета, които екипът да прегледа.

❗ Предупреждение: Изкуственият интелект е известен с това, че може да халюцинира факти и данни. Всяка информация, цитат или статистика трябва да бъде проверена за автентичност.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Tasks, за да управлявате работния процес по създаване на съдържание. Възлагайте задачи за писане с приложени брифинги, задавайте крайни срокове и използвайте подзадачи за чернови, ревизии и одобрения. С AI, вграден в Tasks, можете да възлагате коментари, да генерирате или усъвършенствате копия или да актуализирате статуса, без да напускате задачата. Писатели, редактори и маркетинг специалисти могат да си сътрудничат в един и същ поток, така че обратната връзка, версиите и окончателните одобрения остават централизирани, вместо да са разпръснати в документи и имейли. Освен това, ClickUp Brain е винаги на разположение, за да отговаря на въпроси, така че не е нужно да претърсвате дълги коментари!

Екипът за маркетинг в социалните медии на Cartoon Network координира операциите си, свързани със съдържанието, като използва софтуера за управление на маркетингови проекти на ClickUp. Платформата служи като единствен източник на информация за екипа, създава доверие и отговорност и спестява време. Социалното съдържание преминава от идеята към творческата част и прегледа на текста, а след това е готово за публикуване, без да е необходимо мениджърът постоянно да изисква актуализации. Отстраняването на проблеми също е по-лесно, тъй като всеки може да види кой отговаря за кой аспект от проекта. По думите на Сара Лайвли, директор „Социални медии“ в Cartoon Network: Моята роля е фокусирана върху стратегията и планирането, затова харесвам ClickUp толкова много. Трябва да се уверя, че всичко е организирано и че знам кой какво прави, и имах нужда от ClickUp, за да го постигна. Моята роля е фокусирана върху стратегията и планирането, затова толкова много харесвам ClickUp. Трябва да се уверя, че всичко е организирано и че знам кой какво прави, и имах нужда от ClickUp, за да постигна това.

4. Редактиране

След като авторът изпрати черновия вариант, екипът ви за съдържание може да провери всеки чернови вариант чрез автоматизирани проверки за граматика и яснота, преди редакторът да го прегледа подробно.

С това ролята на редактора се променя. Те вече не се налага да поправят правописни грешки или граматика, а по-скоро ще отделят повече време на структурната яснота и тона на изразяване, оценявайки аргументите и вземайки етични решения относно формулировките и представянето.

Как изкуственият интелект подпомага процеса на редактиране:

Първоначално почистване: AI инструментите могат да сканират черновия ви текст за граматически проблеми, повтарящи се фрази и излишни думи.

Настройки на тона и яснотата: Можете да поддържате последователен тон на марката сред авторите и форматите, като използвате AI, за да пренапишете незабавно дадена секция, така че да звучи по-уверено, разговорно или технически.

Усъвършенстване на структурата и потока: AI може да подчертае резки преходи, липсващ контекст или неравномерно темпо. Това е особено полезно при обединяване на приноса на няколко автори.

SEO и оптимизиране на производителността: От разположението на ключовите думи и оценките за четимост до мета описанията и вътрешните линкове, AI може да препоръча малки промени, които правят съдържанието по-лесно откриваемо.

💡 Професионален съвет: Използвайте функцията за проверка на ClickUp, за да опростите редакционния си цикъл на обратна връзка. Редакторите и членовете на екипа могат директно да добавят бележки към изображения, видеоклипове и PDF файлове в рамките на задачата. Редакторите могат да маркират конкретни думи, визуални елементи или кадри, да маркират автори или дизайнери за пояснения и да проследяват всяка заявка за редактиране в реално време. След като ревизиите са завършени, можете да маркирате коментарите като разрешени. Поддържайте всяка версия чиста, прозрачна и проследима.

За да може всеки да е на една и съща страница по отношение на операциите със съдържание, ClickUp предлага предварително създадени шаблони. Шаблонът за управление на съдържание на ClickUp интегрира стратегия, изпълнение и отчитане в един визуален табло.

Получете безплатен шаблон Поддържайте съдържанието си организирано и достъпно с шаблона за управление на съдържание на ClickUp.

Този шаблон предоставя на екипа ви за съдържание структурирана система за планиране, организиране и контрол на всяко съдържание от начало до край. Идеи, брифинги, чернови и одобрения – всичко на едно място. Всеки, от писатели и маркетолози до редактори, получава видимост върху всеки елемент от съдържанието.

PS: Това е шаблонът, който използваме в ClickUp за управление на операциите по съдържанието за нашия блог.

Ето какво казва Сид Бабла, координатор на програмата за благосъстояние в Дартмут Колидж – Център за благосъстояние на студентите, за използването на ClickUp за създаване на съдържание:

ClickUp намали необходимостта от комуникация по имейл и оптимизира сътрудничеството в екипа ни за създаване на съдържание. Сега можем да преминем от идеята/брайсторминга до първия чернови вариант до 2-3 пъти по-бързо. Чрез ефективното проследяване на задачите и предоставянето на контекст (чрез секцията за описание и коментари) се намалява превключването между контексти, което води до използването на само една система (ClickUp) вместо няколко (GDrive, имейл и Slack).

ClickUp намали необходимостта от комуникация по имейл и оптимизира сътрудничеството в екипа ни за създаване на съдържание. Сега можем да преминем от идеята/брайсторминга до първия чернови вариант до 2-3 пъти по-бързо. Чрез ефективното проследяване на задачите и предоставянето на контекст (чрез секцията за описание и коментари) се намалява превключването между контексти, което води до използването на една система (ClickUp) вместо на няколко (GDrive, имейл и Slack).

Ако сте писател, това ще ви засегне... чрез Reddit За да го избегнете, имаме решение: Talk-to-Text на ClickUp Brain MAX. Записвайте спонтанни мисли, гласови бележки или идеи за съдържание, докато сте в движение, и Brain ги преобразува незабавно в структуриран текст, готов за редактиране, разширяване или съвместна работа. Никога повече няма да загубите идея, защото не сте успели да я запишете!

5. Календар за съдържание и проследяване на производството

Когато съдържанието премине етапа на редактиране, предизвикателството се премества от писането към координацията. Крайните срокове, зависимостите и плановете за разпространение лесно се разпадат, ако няма централен календар, който да проследява всяка част от работния процес.

Как изкуственият интелект подпомага проследяването и планирането на производството:

Автоматизирано планиране: AI инструментите могат да задават крайни срокове въз основа на капацитета на работната натовареност и историческите срокове, като по този начин гарантират, че никой не е претоварен.

Предсказуеми напомняния: AI открива кога дадена задача е изложена на риск от забавяне и уведомява отговорните лица или редакторите, преди да изтече крайният срок.

Табла за видимост: Таблата, генерирани от изкуствен интелект, ви дават незабавен поглед върху това, което е в чернова, в процес на преглед или готово за публикуване, без да се налага ръчно актуализиране.

Информация за календара за съдържание: AI инструментът може да анализира данните за ангажираността, за да предложи най-подходящото време за публикуване, комбинация от съдържание или честота на платформата.

❗ Предупреждение: Добавянето на всяка микрозадача в производствения календар може да бъде прекалено обременяващо. Използвайте филтри, за да се фокусирате върху етапите, които са най-важни (например готови за преглед, планирани, публикувани).

Предимство на ClickUp: Координацията става по-лесна с AI Fields на ClickUp. С AI Fields можете: Генерирайте незабавно кратки обобщения на задачите

Получавайте автоматични актуализации за напредъка на кампаниите

Превеждайте съдържание с едно кликване

Идентифицирайте действия, които трябва да бъдат предприети, без ръчно усилие Използвайте AI Custom Fields в ClickUp, за да автоматизирате проследяването на напредъка и актуализациите. Тези интелигентни функции помагат на екипите да поддържат организация, да спестят време от рутинни актуализации и да гарантират, че всички са на една вълна – така можете да се концентрирате повече върху творческата стратегия и по-малко върху административната работа. Комбинирайте ги с изгледа на таблото или календара и никога повече няма да се налага да се притеснявате за ръчното проследяване на работата.

За да може AI проследяването да работи наистина в голям мащаб, ви е необходимо споделено пространство, където екипите да могат да се съгласуват по отношение на графици, задачи и приоритети за публикуване.

Шаблонът за календар на съдържанието на ClickUp е визуален планиращ инструмент, който опростява графика ви за публикуване в различните екипи и платформи.

Получете безплатен шаблон Създайте редакционни или блог календари със стандартна структура, като използвате шаблона за календар за съдържание на ClickUp.

Можете да видите какво се публикува, кога и къде, с картички, които се преместват с плъзгане и пускане за всеки елемент от съдържанието, обозначени с цветови кодове според типа съдържание или кампанията. Кликнете върху която и да е календарна картичка, за да видите пълните подробности за задачата, включително канал и категория съдържание.

💡 Професионален съвет: Автоматизирайте повтарящи се задачи, като актуализиране на състоянието на съдържанието и проследяване на напредъка, с помощта на AI-базираните автоматизации на ClickUp. Например: Автоматично премествайте задачите напред, след като резултатът бъде одобрен.

Автоматично маркирайте редакторите, когато статуса на задачата се промени на „Готов за преглед“.

Изпращайте напомняния 48 часа преди датите на публикуване Автоматизирайте работните процеси на екипа с ClickUp Automations

🧠 Интересен факт: Хората са по-склонни да консумират това, за което са платили наскоро, дори и да е същият продукт или услуга. Нова електронна книга, уебинар или бюлетин се възприемат като по-ценни (и се четат повече), когато са свързани с нова оферта, кампания с ограничен срок или момент на вземане на решение.

6. Преработване на съдържание

Както всички други отдели, екипите за съдържание са под постоянен натиск да правят повече с по-малко ресурси. По всяко време създавате съдържание за растеж, маркетинг на продукти, подпомагане на продажбите и дори за изграждане на имиджа на работодателя.

Как да увеличите производителността си 10 пъти, без да загубите разсъдъка си?

Най-бързият начин е пренасочването на съдържанието. Вместо да се опитвате да преоткривате колелото, извлечете повече стойност от това, което вече съществува.

Например, един изследователски доклад може да бъде преработен в 5-частна серия от блогове, електронна книга, поредица от подкасти или няколко списъка за проверка.

Ръчното преобразуване обаче е дейност, която отнема много време и енергия, което я прави идеален кандидат за автоматизация.

Как AI помага във фазата на пренасочване:

Автоматично преобразуване на формата: Генеративният AI може да превърне блог в карусел в LinkedIn, резюме на имейл или кратък видео скрипт с пренаписване на базата на подсказки.

Адаптиране на тона и аудиторията: AI инструментите за копирайтинг могат да преобразуват даден текст за различен сегмент от аудиторията или канал – професионален за LinkedIn, разговорен за Instagram, кратък за X.

Извличане на акценти: може да генерира цитати или ключови изводи, за да създаде кратки материали, които препращат към оригиналното ви съдържание.

Групиране по теми: AI може да анализира публикуваната ви библиотека, да открие припокриващи се теми и да предложи пакети или серии, за да разшири наратива.

SEO преработване: Обновете по-стари публикации, като помолите AI да идентифицира липсващи ключови думи, нови точки с данни или възможности за вътрешни връзки.

💡 Професионален съвет: След като изкуственият интелект ви помогне да преобразувате блога в карусели, надписи или кратки видеоклипове, можете да включите тези ресурси директно в готови за употреба шаблони за календар за социални медии. Тези шаблони имат предварително създадени полета за платформа, тип публикация, надпис, творчески елементи и статус на одобрение. Вашият екип може да планира, график и да си сътрудничи, без да преминава от един инструмент към друг.

7. Проследяване на ефективността и анализ на съдържанието

Както всеки маркетинг специалист знае, пускането на съдържанието и кампаниите е само част от процеса. Трябва също да проследявате тяхното представяне и да ги оптимизирате според нуждите.

С множество канали и десетки показатели, проследяването на ефективността често се превръща в проблем с претоварване с данни. Особено ако го правите чрез електронни таблици или множество инструменти за всяка част от пъзела.

AI се превръща във вашия спасител тук.

Как изкуственият интелект подпомага проследяването и анализа на ефективността:

Автоматизирано събиране на данни: AI може да извлича данни за ангажираността, трафика и конверсиите от различни платформи (Google Analytics, LinkedIn, YouTube и др.) в единен табло.

Разпознаване на модели: AI може да идентифицира тенденциите в представянето във времето — например, коя дължина на съдържанието води до повече конверсии или кои дни за публикуване водят до по-голямо ангажиране.

Анализ на настроенията и качествен анализ: Чрез анализ на коментари, обратна връзка или отговори от анкети, изкуственият интелект може да прецени настроенията на аудиторията и да помогне на екипа ви да усъвършенства тона, посланията или фокуса на темите.

Прогнозни данни: AI може да предвиди кои теми или типове съдържание вероятно ще се представят най-добре през следващия месец въз основа на исторически данни, което ви помага да планирате календарите за съдържание по-стратегически.

❗ Предупреждение: Проследяването на ефективността няма да работи в изолирани системи. Данните за ефективността трябва да са свързани с по-голямата маркетингова екосистема:

Свържете анализите на съдържанието с CRM данните, за да видите кои публикации влияят на конверсиите.

Свържете ефективността на кампанията с растежа на SEO и търсенията на марката

Комбинирайте показателите за ангажираност и качество на потенциалните клиенти, за да разберете истинската възвръщаемост на инвестициите.

💡 Професионален съвет: Използвайте таблата на ClickUp, за да централизирате и визуализирате всички показатели за ефективността си. Можете да свържете данни от задачи, персонализирани полета и интеграции, за да проследявате резултатите, графиците и ангажираността на едно място. Превключвайте между джаджи като лентови диаграми, кръгови диаграми или линейни графики, за да откриете пречките и да измерите успеха на кампанията. Добавете AI карти за по-динамично и незабавно отчитане! Най-хубавото е, че можете да персонализирате таблото си за C-Suite, което означава, че не губите време да преобразувате отчетите в обобщения. Проследявайте показателите за съдържанието в таблата на ClickUp

Предимството на ClickUp: Интеграциите на ClickUp обединяват цялата ви вселена от съдържание в едно работно пространство. Синхронизирайте аналитични инструменти: Свържете Google Analytics, HubSpot или YouTube, за да извличате автоматично данни за ангажираността, конверсията и трафика в таблото си за управление на ClickUp.

Свържете съдържанието с процеса: Интегрирайте с CRM системи като Salesforce или HubSpot, за да проследите кои съдържателни активи генерират реални потенциални клиенти и приходи.

Подобрете сътрудничеството: Свържете Slack или Teams, за да получавате незабавни известия при промяна на ключови показатели или достигане на важни етапи.

Свържете SEO и инструменти за публикуване: Интегрирайте с WordPress, SEMrush или Ahrefs, за да следите класирането и да публикувате директно от работния си поток. Отидете още по-далеч с AI агентите на ClickUp , които действат като вградени AI асистенти, които автоматизират актуализации, отчети и отговори във вашето работно пространство. Те могат да публикуват ежедневни или седмични обобщения, да провеждат екипни срещи или да отговарят незабавно на въпроси, свързани със съдържанието – всичко това без ръчна настройка.

Предимства на използването на изкуствен интелект за екипите, работещи с съдържание

Вграждането на изкуствен интелект във всеки етап от жизнения цикъл на съдържанието ви помага по много начини. Например, изкуственият интелект:

Намалява умственото натоварване като превръща неясните идеи в конкретни следващи стъпки.

Поддържайте творческия си импулс с предложения от изкуствен интелект точно там, където се извършва работата, като минимизирате превключването между контексти и блокиранията.

Стандартизирайте крайните продукти с генератори на конспекти , брифинги и шаблони, които следват гласа на марката.

Свързва екипите , като предоставя на стратегията за съдържание, писането и дизайна видимост в реално време за актуализациите и зависимостите на проекта.

Адаптира съдържанието в реално време чрез бърза локализация, опростяване или преформулиране на съдържанието за различни аудитории и платформи.

Укрепва управлението на съдържанието с помощта на AI-подпомагано маркиране, конвенции за именуване и генериране на чеклисти в мащаб.

Дава възможност за самообслужване; писатели, редактори и маркетинг специалисти могат да получат помощ от изкуствения интелект, без да чакат други екипи или инструменти.

Ето кратък преглед на процеса на производство на съдържание в ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може би са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и смяна на контекста се натрупват с времето. Но не с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

Ограничения на изкуствения интелект в работата със съдържание (и как да ги преодолеете)

Въпреки многото предимства на използването на изкуствен интелект за създаване на съдържание и маркетинг, има и някои недостатъци, като пропуски в контекста и рискове, свързани с интелектуалната собственост, които не можете да пренебрегнете. Ето къде изкуственият интелект има тенденция да не е достатъчен и как можете да се справите с тези проблеми.

1. Еднообразно съдържание, което е скучно

Благодарение на ефективността, която предлага изкуственият интелект, милиони компании вече разпространяват съдържание в голям мащаб. В същото време платформите са препълнени с подобно съдържание, което липсва емоционална дълбочина. Читателите все по-често пренебрегват безжизнените статии, а марките рискуват да се изгубят на фона.

✅ Очевидното решение на този проблем е да съчетаете изкуствения интелект с опитни редактори, които могат да добавят истории за марката, неочаквани гледни точки и вътрешна информация.

Според IBM, бързото инженерство също може да ви помогне, като същевременно поддържа същото ниво на ефективност. Ето някои техники: Zero-shot и few-shot подсказване за да дадете примери, които насочват структурата или тона на изкуствения интелект

Подсказване на верига от мисли , което насърчава стъпка по стъпка разсъжденията за обяснителите

Ролево подсказване, при което присвоявате на изкуствения интелект персонаж, за да добавите дълбочина и перспектива.

Циклите на усъвършенстване ви позволяват да надграждате резултатите, вместо да приемате първия вариант.

2. Сляпи точки в контекста

Макар AI да обработва езика с невероятна скорост, той се затруднява с културния подтекст, промените в тона, правните последствия и миналите грешки на дадена марка. Тази липса на ситуационна осведоменост може да доведе до неуместен хумор, неадекватни формулировки или неточно съдържание.

✅ Редакционният надзор е по-важен от всякога. Обучението на изкуствения интелект е друга стратегия; можете да създадете библиотеки с подсказки, вградени в ключовите контексти на вашата марка. Тези указания могат да бъдат толкова ясни, колкото инструкции, специфични за даден регион, профили на аудиторията и табу теми.

👀 Знаете ли, че... 60% от писателите и рецензентите казват, че AI асистентите „пропускат релевантен контекст“. Сред тези, които смятат, че AI влияе на качеството, 44% обвиняват липсващия контекст.

3. Интелектуална собственост и етични минни полета

Изкуственият интелект преработва огромни количества онлайн данни, за да генерира съдържание и прозрения. Без ясна атрибуция или прозрачност на източника, фирмите рискуват неволно да публикуват плагиатско съдържание. Те също така рискуват да нарушат лицензирани материали и да не посочат оригиналните създатели.

✅ Ето как можете да се справите с това предизвикателство:

Проверете резултатите от изкуствения интелект с помощта на софтуер за проверка на плагиатство и авторски права от корпоративно ниво преди да публикувате дълги, изискващи много проучвания или високопрофилни съдържания.

Проверете лицензирането когато използвате външни материали в подсказки и се ограничете до собственически или одобрени данни.

За да научите повече за това как да използвате изкуствен интелект за маркетинг, гледайте това видео.

Напишете (и покорете) съдържание с ClickUp

Независимо колко изобретателен е екипът ви за съдържание, мащабирането на идеи, поддържането на кратки брифинги и спазването на сроковете седмица след седмица е трудна работа.

ClickUp, конвергентното AI работно пространство, в което задачите, документите, разговорите и идеите са събрани на едно място, осигурява безпрецедентна ефективност и прозрачност на вашите операции, свързани със съдържанието. С автоматизация, табла в реално време, AI, интегрирана в задачите и документите, и предварително създадени шаблони, можете да превърнете екипа си за съдържание в център за продуктивност.

Такъв, за който всички в организацията ви завиждат. 😀

И така, какво чакате? Приемете изкуствения интелект и се регистрирайте безплатно в ClickUp още днес.