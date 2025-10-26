Топ 10 клинични комуникационни платформи през 2025 г.

Твърде много болници все още разчитат на непълни групови съобщения, остарели пейджъри и препълнени пощенски кутии с информация. Това забавя работата на всички: медицинските сестри търсят одобрения, лекарите пропускат актуализации, а администраторите се налага да играят ролята на посредници.

Медицинските екипи се нуждаят от едно място, където да комуникират, проследяват и действат без объркване. Клиничната комуникационна платформа поддържа актуализациите ясни, бързи и точно там, където трябва да бъдат.

Ето 10 софтуерни инструмента за клинична комуникация, създадени да се справят с темпото, натиска и реалностите на клиничната работа и да подобрят резултатите за пациентите. 🩺

Най-добрите софтуери за клинична комуникация на един поглед

Това са най-добрите софтуерни решения за управление на клиники, които ще ви помогнат да предоставяте по-добри грижи за пациентите. 📄

Инструмент Най-подходящи за Най-добри характеристики Цени* ClickUp Управление на задачите, съобщенията и протоколите за грижи в едно работно пространство, съответстващо на HIPAAРазмер на екипа: Идеално за мултифункционални клинични екипи и болнични системи Чат и Brain MAX, задвижвани от изкуствен интелект, разговори, свързани със задачи, актуализации в реално време, гласово активирано търсене, контрол на версиите на протоколите, напомняния, персонализирани изгледи, автоматизация на работния процес , готова за смяна. Безплатни завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия TigerConnect Осигуряване на сигурност и проследимост на клиничните съобщения с предупреждения в реално време Размер на екипа: Идеален за болници, мрежи от лекари и центрове за спешна помощ Автоматични ескалационни работни потоци, таймери за самоунищожаване на съобщения, общи интеграции с EHR, предварително зададени шаблони за съобщения, маршрутизиране на приоритетни сигнали Персонализирани цени PerfectServe Автоматизиране на графиците за дежурства и насочването на лекарите при спешни случаиРазмер на екипа: Идеален за болници и мултиспециализирани медицински групи Автоматизирани дървета за обаждания, директории на лекари, анализи на отговорите и планиране на почивните дни. Персонализирани цени Emitrr Провеждане на автоматизирани кампании за напомняне, информиране и проследяване на пациентите Размер на екипа: Идеален за малки клиники и амбулаторни практики SMS/имейл/гласови кампании, обработка на предпочитанията на пациентите, табла за ангажираност и проучвания, съответстващи на HIPAA. Персонализирани цени Symplr Вграждане на проследяване на съответствието и одита в ежедневната комуникацияРазмер на екипа: Идеален за здравни предприятия и организации с високи изисквания за съответствие Вградени функции за маркиране на политики, аудиторски регистри, регулаторни шаблони и предупреждения за риск. Персонализирани цени OnPage Предоставяне на постоянни сигнали за спешни случаи и актуализации, които изискват незабавно реагиранеРазмер на екипа: Идеален за екипи за спешна помощ и болници, които се нуждаят от маршрутизиране на критични сигнали Вериги за ескалация, силни/прекъсващи сигнали и интеграция на мониторинг на устройства Цената започва от 13,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) Rocket. Chat Персонализиране на сигурни съобщения за екипите в здравеопазването с пълен контрол на отворения код Размер на екипа: Идеален за ИТ екипи в болници и големи мрежи с вътрешна поддръжка за разработчици Самостоятелно хостинг, неограничен брой канали, пълен достъп до кода, сигурна комуникация Безплатно; Pro започва от 4 $/месец на потребител Klara Позволява на пациентите да изпращат съобщения директно на екипите за грижи без никакви затрудненияРазмер на екипа: Идеален за практики, които дават приоритет на бързата и съобразена с изискванията комуникация с пациентите Препращане на текстови съобщения на пациенти, чат логове, свързани с EHR, история на разговорите Персонализирани цени Spok Свързване на стари пейджъри и модерни системи за сигурно съобщаване Размер на екипа: Идеален за болници, които модернизират стари системи, без да започват от нулата Маршрутизиране на базата на канали, интеграция на повиквания към медицински сестри, анализи на отговорите и съобщения, съвместими с пейджъри. Персонализирани цени Vocera (Stryker) Възможност за комуникация без използване на ръце, с приоритет на гласовите команди в клинична среда Размер на екипа: Идеален за хирургични екипи и отделения за грижи с висока мобилност Носими гласови значки, гласови команди и интеграция с системи за повикване на медицински сестри Персонализирани цени

Какво е платформа за клинична комуникация?

Клиничната комуникационна платформа е сигурен инструмент за сътрудничество, който помага на медицинските специалисти да управляват съобщения, предупреждения, задачи, досиета на пациенти и актуализации на едно място.

Тя замества разпръснатите канали, като пейджъри, имейли и лични текстови съобщения, с система, създадена за бърза и ясна комуникация между смени и отдели.

Как да изберете подходящия софтуер за клинична комуникация

Най-добрата платформа за клинична комуникация е изградена въз основа на начина, по който работи вашият екип. Ето какво да търсите:

Лесен интерфейс: Позволява на членовете на персонала да започнат работа без обучение или техническа поддръжка.

Мобилен достъп: Работи безпроблемно на всяко устройство, дори по време на обходи.

Съответствие с HIPAA: Защитава данните на пациентите с вградени контроли за сигурност.

Проследяване на задачите: Ясно разпределя отговорностите и поддържа актуализациите видими за Ясно разпределя отговорностите и поддържа актуализациите видими за асинхронна комуникация

Отзивчива поддръжка: Бързо решава проблемите чрез опции за помощ в реално време.

Достъп въз основа на роля: Позволява ви да споделяте правилната информация с правилните хора.

Сигнали в реално време: сигнализира за важни актуализации без забавяне или шум

Интеграция с EHR: Безпроблемно се свързва с вашите съществуващи системи за здравни грижи.

Инструменти за предаване на смяна: Осигуряват плавен преход с обща информация

Аудит логове: Проследява историята на комуникацията за прозрачност и отчетност.

Групови съобщения: Достигате до отделите или екипите за грижи с едно действие

Опции за глас и видео: Добавя гъвкавост за Добавя гъвкавост за централизирана комуникация , когато чатът не е достатъчен.

🔍 Знаете ли, че... Законът за преносимост и отчетност на здравните застраховки (HIPAA) е приет на 21 август 1996 г. Той е създаден с цел подобряване на ефективността на здравеопазването и застрахователното покритие. Въпреки това, неговата известна Правило за поверителност е добавено след натиск през 90-те години за стандартизиране на начина, по който се предава електронната здравна информация, с цел защита на информацията за пациентите.

Най-добрият софтуер за клинична комуникация

Нека разгледаме нашите предложения за най-добрия софтуер за клинична комуникация за управление на проекти в здравеопазването. 👇

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватно сътрудничество и управление на задачите за екипите за медицински грижи)

Комуникирайте по-добре в ClickUp Chat Елиминирайте разходите за превключване с ClickUp Chat

Софтуерът за управление на проекти в здравеопазването на ClickUp е всеобхватна платформа за клинична комуникация, която обединява проследяване на задачи, съобщения в екипа, документация и AI поддръжка в един център, съответстващ на HIPAA.

Комуникирайте безпроблемно с Chat

Когато комуникацията между персонала се осъществява чрез множество приложения и разговори в коридорите, никой не разполага с пълна картина и всички преминават от едно средство към друго, за да получат контекст и да стигнат до източника на истината. Това е разпръскване на работата в действие и води до загуба на производителност и потенциал.

ClickUp Chat обединява всичко това на едно място, директно във вашите работни пространства, проекти и дори индивидуални задачи в ClickUp.

Да предположим, че ръководителят на смяната докладва за липсващо оборудване по време на прехвърляне след операция. Вместо да изпраща съобщение настрани или да добавя още един имейл, той може да маркира мениджъра на инвентара директно в чата на задачата. Съобщението остава свързано с точната задача, при която е възникнал проблемът, така че никой не се налага да гадае по-късно.

Можете да превърнете всяко съобщение в задача ръчно или да използвате изкуствен интелект, за да генерирате името, описанието и връзките на задачата. Например, ако координаторът спомене актуализиране на протокола за изписване, изкуственият интелект може да създаде предварително попълнена задача и да я свърже с оригиналния поток за секунди.

Споделяйте информация в реално време с SyncUps и Clips

ClickUp SyncUps позволява на медицинския персонал да провежда бързи, структурирани събрания или ежедневни срещи, като гарантира, че всички са съгласувани по отношение на грижите за пациентите, промените в смени и спешните актуализации.

Говорете лице в лице с вашия персонал за секунди, използвайки ClickUp SyncUps.

С автоматизирани обобщения и задачи за действие нищо не се пропуска и екипите могат да останат фокусирани върху най-важното.

Ако искате да споделяте информация асинхронно, вместо да изпращате дълги имейли или писмени бележки, можете да запишете кратък видеоклип, за да изясните инструкциите и да отговорите на спешни въпроси. Тук на помощ идва ClickUp Clips . Той позволява на лекарите, медицинските сестри и администраторите да записват и споделят видеоклипове с инструкции, да обясняват сложни случаи или да демонстрират процедури визуално.

Получете бързи отговори от Brain

Болничните операции се извършват бързо с ClickUp Brain. Brain функционира като AI асистент по заявка, който разбира вашето работно пространство и предоставя отговори в контекста.

Получавайте актуализации по проектите за секунди с помощта на ClickUp Brain

Например, ръководител на клинични операции може да напише: „Какъв е най-новият протокол за контрол на инфекциите в проекта за неонатологичното отделение?“ ClickUp Brain извлича най-актуалния документ, маркира всички свързани с него задачи в процес на изпълнение и показва кой го е променил последен за секунди.

Улеснете управлението на протоколите

Създавайте и управлявайте клинични протоколи в реално време в ClickUp Docs за пълна прозрачност

Остарелите протоколи, разпръснатите PDF файлове и Word документи с лошо версиониране отнемат ценно време. ClickUp Docs помага на вашия екип да създава и актуализира документация в реално време, която е пряко свързана със задачите и членовете на екипа.

Например, ако вашият служител по съответствие актуализира политиката за кръвопреливане, той може да направи промени в споделен документ, да маркира началника на отделението по медицина и координатора по хематология за преглед и да го свърже с вашия списък за проверка на качеството – всичко това в рамките на платформата.

Най-добрите функции на ClickUp

Бъдете в крак с последващите действия: Задайте Задайте напомняния в ClickUp за прегледи на пациенти, крайни срокове за документация и задачи, които изискват бързо изпълнение, през различните смени.

Добавете подходящия контекст към задачите: Персонализирайте всяка задача с помощта на Персонализирайте всяка задача с помощта на персонализирани полета в ClickUp за тип пациент, статус на ескалация или проследяване на оборудване.

Работете по начина, по който вашият екип предпочита: Превключвайте между Превключвайте между изгледите на ClickUp , като диаграма на Гант, табло или таблица, за да управлявате графици, одити и клинични работни процеси.

Планирайте по-умно без ръчен труд: Автоматично планирайте задачите с помощта на Автоматично планирайте задачите с помощта на календара на ClickUp въз основа на спешност, натовареност и наличност.

Поддържайте инструментите си свързани: Синхронизирайте ClickUp с календари, експортиране на електронни здравни досиета, съхранение на файлове и комуникационни приложения, за да оптимизирате актуализациите.

Наваксайте след отсъствие: Обобщете ключовите актуализации и решения незабавно с помощта на AI CatchUp в Обобщете ключовите актуализации и решения незабавно с помощта на AI CatchUp в приложението за съобщения „всичко в едно “.

Ясно подчертавайте важните актуализации: Публикувайте съобщения, промени в стандартните оперативни процедури или актуализации за целия екип в чата, като използвате функцията „Публикации“ за по-голяма видимост.

Ограничения на ClickUp

Въвеждането може да отнеме много време, ако се нуждаете от обширни опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в Reddit казва всичко:

ClickUp определено си заслужава! Имам предвид, че освен че е инструмент за управление на проекти, има и много други приложения. Моят абсолютен фаворит обаче е изгледът на календара. Няма нищо по-хубаво от това да виждам цялата си работа и ангажименти на едно място. Работните ми задачи? Проверени. Срещата за кафе? Проверена. Рожденият ден на мама? Също проверено! Има обаче едно нещо, което го надминава. ClickUp Brain. Мога просто да го попитам кога съм свободен, за да насроча среща, или дали членовете на екипа ми могат да поемат повече работа, и всичко е на разположение! Умът ми е объркан.

ClickUp определено си заслужава! Освен че е инструмент за управление на проекти, той има и много други приложения. Моят абсолютен фаворит обаче е Calendar View. Няма нищо по-хубаво от това да виждам цялата си работа и ангажименти на едно място. Работните ми задачи? Проверени. Срещата за кафе? Проверена. Рожден денът на мама? Също проверено! Има обаче едно нещо, което го надминава. ClickUp Brain. Мога просто да го попитам кога съм свободен, за да насроча среща, или дали членовете на екипа ми могат да поемат повече работа, и всичко е на разположение! Умът ми е объркан.

2. TigerConnect (Най-доброто решение за сигурно общуване в екип)

чрез TigerConnect

TigerConnect преодолява пропуските в клиничното сътрудничество с криптирани съобщения, които се интегрират безпроблемно в съществуващите ви работни процеси. Медицинският персонал може да споделя снимки на пациенти, лабораторни резултати и актуална информация за грижите, без да се притеснява от нарушения на нормативните изисквания или пробиви в сигурността.

Платформата автоматично проследява доставката на съобщенията и потвържденията за прочитане. Така, когато изпратите спешно съобщение за понижаване на кръвното налягане на пациент, знаете точно кога лекуващият лекар го вижда.

Персонализираните шаблони за съобщения оптимизират рутинната комуникация, а автоматизираните правила за ескалация гарантират, че критичната информация няма да бъде пропусната.

Най-добрите функции на TigerConnect

Настройте съобщенията да се изтриват автоматично след предварително определено време, като по този начин защитавате чувствителните данни на пациентите.

Свържете се със съществуващите EHR системи, за да извлечете демографските данни и медицинската история на пациентите.

Конфигурирайте работни потоци за ескалация, които автоматично препращат спешни съобщения към резервни лекари, когато основните контакти не отговарят.

Проследявайте статуса на доставка на съобщенията в реално време, за да потвърдите координацията на грижите.

Ограничения на TigerConnect

Ограничени възможности за персонализиране на известията за спешни и рутинни съобщения

Мобилното приложение може да забавя работата си по време на натоварени периоди, особено когато медицинският персонал го използва едновременно.

Цени на TigerConnect

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TigerConnect

G2: 4,5/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,7/5 (45+ отзива)

Какво казват реалните потребители за TigerConnect?

Някой в G2 споделя:

Платформата TigerConnect се е доказала като надежден ресурс, който позволява двупосочна комуникация с отделни лица и групи... Единственият недостатък, за който мога да се сетя, е фактът, че толкова много от нашите процеси (включително различните екипи за обаждания в болницата) са преместени на тази платформа, че ако по някаква причина тя престане да функционира, ще бъдем сериозно затруднени, тъй като няма лесен начин да се създаде резервна система.

Платформата TigerConnect се е доказала като надежден ресурс, който позволява двупосочна комуникация с отделни лица и групи... Единственият недостатък, за който мога да се сетя, е фактът, че толкова много от нашите процеси (включително различните екипи за обаждания в болницата) са преминати към тази платформа, че ако по някаква причина тя престане да функционира, ще бъдем сериозно затруднени, тъй като няма лесен начин да се създаде резервна система.

3. PerfectServe (Най-доброто решение за планиране на дежурствата на лекарите)

чрез PerfectServe

Опитвали ли сте да се свържете с дежурен кардиолог в 2 часа сутринта? Да, това е разочароващо. PerfectServe ви улеснява живота, като проследява графика, специалността и предпочитания начин за контакт на всеки лекар в централизирана система.

Когато възникнат спешни случаи, платформата за клинична комуникация автоматично следва зададената от вас верига за обаждания. Тя дори се учи от моделите на отговор. Така че, ако дежурният онколог не отговаря на пейджъра си, но отговаря на текстови съобщения, платформата се адаптира съответно.

Най-добрите функции на PerfectServe

Генерирайте автоматизирани последователности от обаждания, които преминават към резервни лекари, когато основните контакти са недостъпни или не отговарят.

Изготвяйте подробни анализи на времето за реакция на лекарите и моделите на комуникация, за да идентифицирате пречките в спешни ситуации.

Персонализирайте графиците за празниците и заявките за отпуск, които автоматично коригират дежурствата.

Ограничения на PerfectServe

Първоначалната настройка изисква въвеждане на голямо количество данни и конфигуриране, което може да отнеме седмици, за да бъде изпълнено правилно.

Мобилната функционалност е основна, което ограничава достъпа за лекарите, които работят предимно с таблети или смартфони.

Цени на PerfectServe

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PerfectServe

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Думата „хоспитал“ произлиза от латинското hospes, което означава както „гост“, така и „домакин“. Първоначално болниците са били места за гостоприемство, предлагащи подслон и грижи не само на болните, но и на пътуващите.

4. Emitrr (Най-доброто за подобрени работни процеси за грижа за пациентите и ангажираност)

чрез Emitrr

Пациентите забравят назначенията си, игнорират инструкциите при изписване и не приемат предписаните им лекарства. Emitrr се справя с тези универсални предизвикателства в здравеопазването чрез структурирани комуникационни кампании, които дават осезаеми и критично важни резултати.

Представете си го като имейл маркетинг, но за грижа за пациенти. Въз основа на тригери можете да настроите автоматизирани последователности за напомняния за срещи, анкети след посещение и проверки за спазване на лекарствения режим.

Софтуерът, съответстващ на HIPAA, проследява кои съобщения пациентите отварят и на кои отговарят, като ви дава представа за това кои от тях може да се нуждаят от допълнително внимание. Освен това той управлява различни предпочитания за комуникация, включително текстови съобщения и обаждания.

Най-добрите функции на Emitrr

Използвайте автоматизирани напомняния чрез SMS, имейл и гласови съобщения, за да намалите

Събирайте данни за удовлетвореността на пациентите чрез персонализирани анкети, които се интегрират директно с инициативи за подобряване на качеството.

Следете показателите за ангажираност на пациентите, включително процента на отворени съобщения, времето за отговор и предпочитанията за комуникация с табла в реално време.

Ограничения на Emittr

Възможностите за интеграция са ограничени при по-малките EHR системи и нишовия софтуер за управление на практики.

Функциите на портала за пациенти са недостатъчно задълбочени, което го прави ограничаващ за здравните организации с комплексни изисквания към работния процес.

Цени на Emittr

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Emittr

G2: 4,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 140 отзива)

Какво казват реалните потребители за Emitrr?

В рецензия на Capterra се чете:

Месеци наред търсих комуникационна система за масово изпращане на съобщения и имейли, която да отговаря на изискванията на HIPAA и да мога да използвам за пациенти, клиенти, приятели, познати и т.н. Emitrr беше първата система, която намерих, която беше „на разумна цена“ както за малка психотерапевтична практика, така и за лична употреба... Надявам се да разработят видео обучение за по-сложното използване на системата, което да мога да приложа в практиката си и в маркетинговите си планове.

Месеци наред търсих комуникационна система за масово изпращане на съобщения и имейли, която да отговаря на изискванията на HIPAA и да мога да използвам за пациенти, клиенти, приятели, познати и т.н. Emitrr беше първата система, която намерих, която беше „на разумна цена“ както за малка психотерапевтична практика, така и за лична употреба... Надявам се да разработят видео обучение за по-сложното използване на системата, което да мога да приложа в практиката си и в маркетинговите си планове.

5. Symplr (Най-доброто за интеграция на управлението на съответствието)

чрез Symplr

Symplr вгражда мониторинг на съответствието директно във вашите комуникационни работни процеси, като гарантира, че всяко съобщение, предупреждение и разговор се проследява. Той автоматично маркира потенциални нарушения на политиките и създава одитни следи, което позволява на екипите за управление на риска да идентифицират проблемите, преди те да ескалират.

Този софтуер за управление на съответствието е особено ценен за организации, които се борят с изискванията за документация. Той записва комуникационни данни, които иначе биха могли да бъдат пропуснати по време на натоварени смени.

Най-добрите функции на Symplr

Създайте многостепенни процеси за одобрение на чувствителна комуникация, която изисква преглед от супервайзор преди предаване.

Създавайте одитна документация с записи с времеви отметки на всички комуникационни дейности.

Въведете автоматизирани предупреждения за риск, когато моделите на комуникация сочат потенциални проблеми, свързани с безопасността на пациентите.

Достъп до предварително конфигурирани шаблони за съответствие, специално разработени за стандартите на Joint Commission и изискванията на CMS.

Ограничения на Symplr

Интерфейсът може да се окаже прекалено сложен за клиничния персонал, който просто иска да изпраща прости съобщения.

Често са необходими професионални услуги за правилната интеграция със съществуващите здравни системи.

Цени на Symplr

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Symplr

G2: 4/5 (над 20 отзива)

Capterra: 3,6/5 (над 115 отзива)

Какво казват реалните потребители за Symplr?

Въз основа на преглед на Capterra:

Продуктът е лесен за използване, след като се запознаете с него. Процесът на интеграция отне един месец, тъй като беше необходимо да се проведе интензивно обучение за работа с системата. В началото е трудно, но след като го разберете, става лесно.

Продуктът е лесен за използване, след като се запознаете с него. Процесът на интеграция отне един месец, тъй като беше необходимо да се проведе интензивно обучение за работа с системата. В началото е трудно, но след като го разберете, става лесно.

🔍 Знаете ли, че... Първата болница в Америка, Pennsylvania Hospital, е основана през 1751 г. от Бенджамин Франклин и д-р Томас Бонд, за да лекува безплатно бедните. Тя е и пионер в областта на психичното здравеопазване, а по-късно става част от здравната система на Университета на Пенсилвания.

6. OnPage (Най-доброто решение за управление на критични сигнали)

чрез OnPage

Когато някой получава сърдечен удар, са необходими сигнали, които привличат вниманието. OnPage е специализирана в постоянни известия, които продължават да звучат, докато някой не ги потвърди.

Не се притеснявайте обаче – софтуерът за клинична комуникация прави разграничение между рутинни съобщения и истински спешни случаи, като използва различни сигнални тонове и модели за ескалация.

Ако основният онколог не отговори на критичен лабораторен резултат в рамките на десет минути, системата автоматично уведомява резервния лекар. Тя също така се интегрира с оборудването за мониторинг на пациентите, като задейства незабавни сигнали към съответния екип за грижи, когато бъдат открити анормални жизнени показатели.

Най-добрите функции на OnPage

Създайте автоматизирани вериги за ескалация, които уведомяват вторичните и третичните контакти, когато основните получатели не отговорят в определените срокове.

Интегрирайте се директно със системи за мониторинг на пациенти и медицински устройства, за да задействате сигнали при превишаване на критични прагове.

Анализирайте подробни показатели за времето за отговор и моделите на потвърждение, за да идентифицирате пропуските в комуникацията на работното място.

Персонализирайте нивата на приоритет на предупрежденията с различни звуци за уведомления, модели на вибрации и визуални индикатори за различни видове спешни случаи.

Ограничения на OnPage

Умората от сигналите се превръща в реален проблем, когато твърде много неспешни съобщения се категоризират като критични.

Опциите за персонализиране на звука са донякъде ограничени за различните категории сигнали.

Цени на OnPage

OnPage: 13,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise Silver: 22,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise Gold: 28,99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии на OnPage

G2: 4,3/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 65 отзива)

Какво казват реалните потребители за OnPage?

Според преглед на G2:

Аз съм медицинска сестра и медицински директор в клиника за медицинска естетика и трябва да съм на разположение 24/7 за спешни случаи. Обичам факта, че мога да дам на клиентите и персонала си отделен телефонен номер, а не личния си номер. Обичам също така, че приложението преодолява режима „Не ме безпокойте“, така че докато телефонът ми е включен, мога да бъда на разположение!… Бих искала да мога да променя мелодията за сигнализиране, когато получа съобщение – може би има начин, но все още не съм го открила.

Аз съм медицинска сестра и медицински директор в клиника за медицинска естетика и трябва да съм на разположение 24/7 за спешни случаи. Обичам факта, че мога да дам на клиентите и персонала си отделен телефонен номер, а не личния си номер. Обичам също така, че приложението преодолява режима „Не ме безпокойте“, така че докато телефонът ми е включен, мога да бъда на разположение!… Бих искала да мога да променя мелодията за сигнализиране, когато получа съобщение – може би има начин, но все още не съм го открила.

7. Rocket. Chat (Най-доброто за персонализиране с отворен код)

чрез Rocket.Chat

С Rocket. Chat можете да персонализирате платформата си, за да я съобразите с дейността на вашата организация. Тъй като е с отворен код, вашият ИТ екип има достъп до пълната кодова база за персонализиране и одити за сигурност.

Тази гъвкавост е полезна, когато се налага да интегрирате собствени болнични системи или да създадете работни процеси, които търговските платформи не поддържат.

Можете да хоствате всичко на собствените си сървъри, което ви дава пълен контрол над чувствителните данни на пациентите. Софтуерът за клинична комуникация се адаптира както за малки клиники, така и за големи болнични мрежи, без лицензионни такси за всеки потребител, които да изчерпват бюджета ви.

Най-добрите функции на Rocket. Chat

Създавайте неограничен брой канали и групи потребители без повтарящи се лицензионни такси или ограничения за потребителите.

Разработвайте персонализирани API интеграции с съществуващите системи за здравни грижи, като използвате документацията за разработчици и ресурсите за поддръжка.

Провеждайте задълбочени одити за сигурност, като използвате пълен достъп до изходния код, за да гарантирате съответствие с изискванията.

Rocket. Ограничения на чата

Изискванията за техническа експертиза са значителни за първоначалната настройка, текущата поддръжка и проектите за персонализирано разработване.

Функциите, специфични за здравеопазването, изискват персонализирано разработване, а не са налични в стандартния пакет.

Rocket. Цени на чата

Безплатно

Pro: 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Rocket. Chat оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (330+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 155 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rocket. Chat?

В рецензия на G2 се отбелязва:

Използването на теми за комуникация и възможността за създаване на дискусии, така че хората, интересуващи се от темата, да могат да участват бързо и лесно, е чудесен фактор, който улеснява комуникацията. […] От време на време услугата не препраща известия, също така често се случва да бъде офлайн, което в някои случаи пречи. Смятам, че глобалното търсене, макар и интересно, също може да бъде подобрено, така че да може да се вписват фрази и да се показват разговорите в пълен вид.

Използването на теми за комуникация и възможността за създаване на дискусии, така че хората, интересуващи се от темата, да могат да участват бързо и лесно, е чудесен фактор, който улеснява комуникацията. […] От време на време услугата не препраща известия, а също така често се случва да бъде офлайн, което в някои случаи пречи. Смятам, че глобалната търсачка, макар и интересна, също може да бъде подобрена, така че да може да се вписват фрази и да се показват разговорите в пълен вид.

🧠 Интересен факт: През 1300 г. братята Алексианци в Германия се грижеха за жертвите на Черната чума. Те се считат за едни от първите спасители в историята.

8. Klara (Най-добра за текстови съобщения между пациенти и доставчици на медицински услуги)

чрез Klara

Пациентите искат да изпращат съобщения на лекарите си по същия начин, по който изпращат съобщения на всички останали, като използват обикновени телефонни номера и приложения за съобщения. Klara прави това възможно, като същевременно спазва всички изисквания на HIPAA.

Пациентите могат просто да изпратят SMS на номера на вашата практика и техните съобщения автоматично се препращат към съответния член на екипа за медицински грижи. Платформата разпознава типовете съобщения и може да прави разграничение между заявки за срещи и спешни медицински проблеми.

Всички разговори се документират автоматично във вашата електронна здравна карта, което елиминира необходимостта да въвеждате ръчно важни съобщения между пациенти и доставчици на медицински услуги в медицинските досиета.

Най-добрите функции на Klara

Интегрирайте безпроблемно историята на текстовите разговори в електронните медицински досиета на пациентите, за да поддържате документацията за комуникацията.

Въведете автоматизирани напомняния за срещи и последователности от съобщения за проследяване, които се задействат въз основа на видовете посещения и плановете за грижи за пациентите.

Достъп до пълна информация за пациента и история на разговорите по време на всяка текстова комуникация, за да предоставите персонализирани и информирани отговори.

Ограничения на Klara

Сложността на съобщенията е ограничена, което ги прави неподходящи за подробни медицински дискусии.

Обемът на съобщенията може да претовари малките практики, които не установяват ясни граници около достъпността на текстовата комуникация.

Цени на Klara

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Klara

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 210 отзива)

Какво казват реалните потребители за Klara?

Отзивите в G2 гласят:

Klara наистина подобри способността ни да комуникираме с нашите пациенти. Тя значително намали изходящите ни обаждания. Използваме я и за самостоятелно планиране на рутинни очни прегледи с нашите офталмолози... Klara трябва да бъде включена в белия списък на Mod Med. Също така, когато пациент отмени или поиска пренасрочване, той се изважда от графика – което е чудесно. Но ако пациентът промени решението си преди срещата и я потвърди, тя се връща в графика. Понякога това води до двойни резервации, защото мястото може вече да е заето.

Klara наистина подобри способността ни да комуникираме с нашите пациенти. Тя значително намали изходящите ни обаждания. Използваме я и за самостоятелно планиране на рутинни очни прегледи с нашите офталмолози... Klara трябва да бъде включена в белия списък на Mod Med. Също така, когато пациент отмени или поиска пренасрочване, той се изважда от графика – което е чудесно. Но ако пациентът промени решението си преди срещата и я потвърди, тя се връща в графика. Понякога това води до двойни резервации, защото мястото може вече да е заето.

9. Spok (Най-доброто решение за модернизация на стари системи)

чрез Spok

Повечето здравни заведения продължават да използват пейджинг системи, които работят надеждно от години. Вместо да разглежда това като проблем, който трябва да се реши, Spok го третира като предимство, върху което да се надгражда.

Платформата действа като преводач между съществуващите пейджър мрежи и съвременните възможности за сигурно изпращане на съобщения. Това означава, че клиничният персонал може да продължи да използва познатите си работни процеси за пейджинг, но сега разполага с ценни допълнения като низове от съобщения и потвърждения за доставка.

Най-добрите функции на Spok

Препращайте съобщенията през предпочитаните комуникационни канали въз основа на статуса на наличност на получателя и индивидуалните предпочитания.

Следете аналитичните данни за комуникацията, включително времето за отговор, скоростта на доставка на съобщенията и ефективността на каналите в различните отдели.

Интегрирайте се с системи за повикване на медицински сестри и оборудване за клинично наблюдение, за да задействате подходящи сигнали въз основа на промени в състоянието на пациентите.

Управлявайте сложни комуникационни предпочитания за различни роли на персонала, отдели и графици на смени от централизирани административни панели.

Ограничения на Spok

Сложността на конфигурацията изисква значителни инвестиции в обучение за административния персонал, отговорен за управлението на системата.

Ограничени възможности за персонализиране на звуковите сигнали и настройките за известия

Цени на Spok

Безплатно

Професионална версия: 19,90 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Spok

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... През 1992 г. електронните здравни досиета (EHR) се използваха предимно в академични центрове и хибридни системи. До 2015 г. обаче те се разпространиха в домове за стари хора, хосписи и дори в затвори.

10. Vocera (Stryker) (Най-доброто решение за гласова комуникация без използване на ръце)

чрез Stryker

Измитите ръце, стерилната среда и дейностите по грижа за пациентите не се съчетават добре с устройства с докосвен екран. Vocera решава този проблем чрез комуникация, активирана с глас, което позволява на клиничния персонал да комуникира, без да докосва нищо.

Персоналът може да провежда разговори, да изпраща съобщения и да получава известия с помощта на прости гласови команди, като например „Обади се на д-р Мартинес“. Системата разпознава естествените речеви модели и свързва потребителите с подходящите лица въз основа на ролите и текущата им наличност.

Освен това, тези леки носими устройства не пречат на клиничните процедури или протоколите за контрол на инфекциите.

Най-добрите функции на Vocera

Свържете се автоматично с подходящите членове на екипа, използвайки интелигентно разпознаване на глас, което разбира роли, отдели и текущ статус на наличност.

Получавайте информация за пациентите и актуализации на системата в реално време чрез гласови команди, които се интегрират със съществуващите информационни системи на болниците.

Интегрирайте възможностите за гласова комуникация със съществуващите системи за повикване на медицински сестри и оборудване за наблюдение на пациенти.

Ограничения на Vocera

Животът на батерията на носимите устройства изисква чести цикли на зареждане, което може да бъде смущаващо по време на дълги смени.

Проблемите с безжичната свързаност в определени зони на болниците могат да ограничат функционалността и да намалят надеждността на комуникацията.

Цени на Vocera

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vocera

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Джоузеф Листър е известен като бащата на съвременната хирургия, защото е пионер в антисептичните техники през 1860-те години. Преди неговата работа хирургията често беше смъртоносна поради инфекции; инструментите не се стерилизираха и болниците обмисляха да забранят изцяло хирургията. Вдъхновен от работата на Луи Пастьор върху микробите, Листър започна да използва карболова киселина за почистване на рани и инструменти.

Обединете екипите в здравеопазването с ClickUp

Клиничните операции не се провалят, защото информацията е разпръсната на твърде много места.

Клиничната комуникационна платформа на ClickUp решава този проблем.

В една платформа можете да проследявате задачите, свързани с пациентите, да чатите в реално време, да документирате протоколи и да автоматизирате последващите действия. Тя е сигурна, гъвкава и създадена, за да подпомага комуникацията между екипите за медицински грижи в различните отделения и смени.

Ако вашият екип прекарва повече време в координиране на работата, отколкото в нейното изпълнение, ClickUp може да ви помогне да промените това. Регистрирайте се безплатно още днес! ✅