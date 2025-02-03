10-те най-добри инструмента и софтуера за управление на съответствието през 2025 г.

Ако сте като повечето компании, вероятно се мъчите да се справите с техниките за подобряване на процесите, свързани със съответствието.

Днес компаниите инвестират все повече в инструменти за управление на съответствието и риска, за да отговорят на регулаторните изисквания.

Софтуерното решение за автоматизация на съответствието помага да се елиминират неефективните процеси и документооборота, като същевременно гарантира, че сте в крак с най-новите регулаторни изисквания.

За да намерите най-добрите софтуерни инструменти за управление на съответствието, които отговарят на нуждите на вашия бизнес, следвайте тези стъпки:

Започнете с обзор на съответствието и управлението на риска в непосредствения контекст на вашия бизнес и вашата индустрия

Идентифицирайте съответните изисквания в дискусии с всички заинтересовани страни в бизнеса

Накрая, изградете оптимизиран процес и инфраструктура за намаляване на риска

Добрата новина е, че ние сме свършили трудната работа за вас и сме подбрали най-добрите софтуерни решения за съответствие с нормативните изисквания, от които можете да избирате.

Да започнем! ?

Инструментите за управление на съответствието помагат на бизнеса да спазва вътрешните политики, изискванията на индустрията и регулаторните и правни протоколи. Понякога наричани инструменти за управление на регулаторното съответствие, те помагат на бизнеса да автоматизира редица задачи по управление на риска, да провежда одити и да следва етични практики.

Следвайки индустриалните стандарти за подобряване на качеството и политиките за труд, една компания може да защити репутацията си и да избегне риска от несъответствие.

Мащабируем инструмент за управление на съответствието може значително да подобри оценката на риска във вашата компания и да гарантира съответствие със стандартите за управление на риска.

Намирането на подходящото решение за управление на съответствието за вашия бизнес може да бъде трудна задача, поради многото налични на пазара опции, всяка от които с различни функции и предимства.

Както при всеки друг B2B софтуер за предприятия, определете вашите неотменими параметри, за да намерите най-доброто решение за управление на съответствието за вашата организация. Съставихме списък с необходимите функции, които всеки софтуер за управление на съответствието трябва да притежава:

Възможност за класифициране на данни: Уверете се, че избраният от вас инструмент ви помага да спазвате регламентите за защита на личните данни, като GDPR. Това означава, че той трябва да може да класифицира вашите данни според тяхната чувствителност и да прилага подходящи мерки за сигурност, за да ги защити.

Сигнали в реално време: Не искате да бъдете изненадани от нарушение на съответствието в компанията въз основа на зададените от вас прагове. Добрият инструмент изпраща сигнали в реално време, за да можете да реагирате и да се заемете с критично събитие възможно най-скоро.

Интеграция с вашия технологичен стек: Софтуер за съответствие, който се синхронизира с другите ви софтуерни платформи, ще улесни проследяването на всички ваши бизнес дейности.

Изчерпателни възможности за отчитане: Регулаторните и свързани с съответствието въпроси често могат да се отнасят до малки детайли. Затова се уверете, че вашият инструмент може да изготвя персонализирани отчети, специфични за вашия сектор, относно рискови ситуации, спазване на изискванията, дейности на служителите и др.

Интелигентно управление на пароли и достъп: Не искате да рискувате вашите чувствителни данни, свързани със съответствието, да бъдат видими за неоторизирани потребители. Уверете се, че вашият инструмент за управление на съответствието може да осигури достъп на базата на роли и също така автоматично да премахва достъпа за неактивни потребителски акаунти.

Опростен интерфейс: Лесен за използване инструмент ще гарантира по-бързо обучение по съответствие и по-широко приемане от вашите екипи. Затова потърсете инструмент с удобен за ползване дизайн и интуитивни функции, които улесняват управлението на съответствието.

Експертна поддръжка: Уверете се, че софтуерът ви за управление на съответствието с нормативните изисквания разполага с достъпен и отзивчив екип за поддръжка, който да се грижи за отстраняването на проблеми и актуализирането на нормативните изисквания.

Сега, когато вече разполагате с параметрите за оценка, разгледайте този кратък списък с инструменти за управление на съответствието, които могат да намалят риска от несъответствие за вашия бизнес.

1. Resolver

чрез Resolver

Resolver е интегрирана платформа, която комбинира различни модули за управление на съответствието, като оценка на риска, обработка на инциденти и одитни процеси. Тя събира всички данни за риска и ги анализира въз основа на вашия бизнес контекст, като ви помага да идентифицирате и намалите потенциалните заплахи и уязвимости.

Resolver се отличава с техническата помощ и персонализираната настройка, предоставяни по време на критичната фаза на внедряване. Освен това, екипът им за поддръжка редовно споделя информация за актуализиране на корпоративните ви мерки за сигурност.

Най-добрите функции на Resolver

Намалете умората от спазването на нормативните изисквания, като елиминирате повтарящите се запитвания за информация. Напълно интегрираната GRC платформа на Resolver позволява споделяне на данни и прозрачност за вашите екипи по одит, риск и съответствие.

Подгответе подробна документация, отчети и доказателства за регулаторните органи с едно натискане на бутон

Получете полезна информация за текущото състояние на съответствието и потенциалните рискови области, като използвате аналитичните и отчетните възможности на платформата

Конфигурирайте и персонализирайте платформата Resolver според специфичните регулаторни изисквания на вашата компания

Сътрудничейте и комуникирайте в реално време с вашите вътрешни екипи, така че всички във вашата компания да работят заедно за спазване на нормативните изисквания и регулаторните задължения

Ограничения на Resolver

Първоначалните потребители може да се нуждаят от обучение, за да свикнат с платформата

Цени на Resolver

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Resolver

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (40+ отзива)

2. Predict360

чрез Predict360

Predict360 е водещият софтуерен инструмент на 360factors. Той комбинира множество инструменти за съответствие в една SaaS платформа, която се грижи за рисковете и контрола на съответствието, политиките и процедурите, задължителното обучение на служителите и регулаторните изисквания.

Predict360 е специализирана в превантивно управление на риска, като помага на бизнеса лесно да предвижда и намалява операционния риск. В допълнение, нейното решение, подсилено с изкуствен интелект, автоматизира задачите и работните процеси, необходими за съответствие в цялата организация, чрез една единствена платформа, базирана в облака.

Най-добрите функции на Predict360

Създайте изчерпателни рамки и банки с въпроси за вашите проучвания и инспекции на риска

Задайте прагове за съответствие и получавайте известия в реално време, ако подозрително поведение на потребител наруши праговите критерии

Използвайте изкуствен интелект (AI) и обработка на естествен език (NLP), за да автоматизирате актуализациите на постоянно променящите се изисквания за съответствие и регулаторни изисквания

Подобрете обучението по съответствие и самосертифицирането с интегрираната система за управление на обучението (LMS) на платформата

Ограничения на Predict360

Може да отнеме време и обучение, за да се използва пълният потенциал и набор от функции на инструмента

Цени на Predict360

Контакт за

Оценки и рецензии на Predict360

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. CMW Tracker

чрез CMV Tracker

CMW Tracker е инструмент за управление на съответствието с ниско ниво на кодиране, който е идеален за професионалисти без технически познания. Той може да ви помогне да автоматизирате бизнес процесите и работните потоци, свързани с управлението на съответствието и политиките.

CMW Tracker може да създава бизнес правила, да управлява документацията по безопасен начин и да осъществява комуникация между различните бизнес функции, за да гарантира непрекъснато съответствие и да намали организационния риск.

Най-добрите функции на CMW Tracker

Управлявайте данни и контролирайте цифрови документи в централизирано пространство

Генерирайте автоматично одитни следи

Интегрирайте инструмента с софтуер за управление на съответствието с нормативните изисквания на трети страни

Ограничения на CMW Tracker

Потребителите понякога срещат забавяне и бъгове

Цени на CMW Tracker

Направете го сами: Свържете се с нас за цени

Рамо до рамо: Свържете се с нас за цени

Count On Partner: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на CMW Tracker

G2: 4. 6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (390+ отзива)

4. Risk Hawk

чрез Risk Hawk

Risk Hawk предлага предварително конфигурирани, персонализирани работни процеси за съответствие, за да автоматизирате процесите си за съответствие с нормативните изисквания. С Risk Hawk можете да се справяте изчерпателно с рискове, инциденти, политики, контроли и одити за съответствие с нормативните изисквания.

Можете да го настроите като облачно или локално решение. Потребителите обичат Risk Hawk заради функцията му за анонимни или поименни сигнали, която превръща съответствието в колективна отговорност на всички лица на работното място.

Най-добрите функции на Risk Hawk

Управлявайте оценката на въздействието въз основа на медийни доклади

Получавайте известия и предприемайте действия по вътрешни и външни жалби

Осигурете сигурността на данните за съответствие и цифровите документи

Възползвайте се от 24/7 достъпна поддръжка, за да подобрите персонализацията според променящите се нужди на вашия бизнес

Ограничения на Risk Hawk

Потребителите понякога се сблъскват с начални проблеми

Ограничена възможност за персонализиране на регистъра на рисковете

Цени на Risk Hawk

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Risk Hawk

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

5. HIPAA One

чрез HIPAA One

HIPAA или „Законът за преносимост и отчетност на здравното осигуряване“ се регулира от Министерството на здравеопазването и социалните услуги (HSS) и се прилага от Службата за граждански права (OCR). Спазването на HIPAA е необходимо за организациите в областта на здравеопазването, за да се гарантира поверителността, сигурността и целостта на данните на пациентите.

HIPAA One е автоматизирано решение, което ви помага да завършите бързо и лесно оценката на риска за сигурността по HIPAA.

HIPAA One се радва на доверието на своите потребители благодарение на своя поетапен подход към анализа на риска, коригирането и документирането. Той също така генерира изчерпателен доклад, който се приема добре и се признава от управителните съвети и регулаторните органи.

Най-добрите функции на HIPAA One

Повишете знанията на служителите за политиката на HIPAA с онлайн курсове

Извършете оценка на нарушенията на поверителността на вашата чувствителна база данни и предприемете проактивни защитни мерки

Получавайте генерирани от системата оценки на риска и препоръки за коригиращи мерки, за да укрепите поддържането на съответствието

Управлявайте и добавяйте делегати, когато е необходимо. Дръжте ги в течение с автоматични напомняния

Възползвайте се от екипа от експерти в бранша на HIPAA One, за да се ориентирате в сложните актуализации на политиките

Ограниченията на HIPAA One

Първоначалната настройка може да изисква известни технически познания

Цени на HIPAA One

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на HIPAA One

G2: Недостъпен

Capterra: 4,8/5 (над 40 рецензии)

6. Ziflow

чрез Ziflow

Ziflow е онлайн платформа за проверка на корпоративно ниво, която предлага готови за одит маркетингови решения за съответствие и контрол. Ziflow помага за прилагането на работни процеси, базирани на правила, поддържа подробни регистри на дейностите и позволява безопасно сътрудничество за вашия бизнес.

Ziflow е чудесен инструмент за елиминиране на всеки риск, свързан с вашите публични съдържателни активи или маркетингови материали. Той се използва предимно от маркетингови екипи и креативни агенции за защита на техния бизнес и клиенти.

Най-добрите функции на Ziflow

Управлявайте персонализирани и автоматизирани процеси на одобрение за творчески прегледи

Контролирайте достъпа до поверителни и чувствителни проекти

Гарантирайте отчетността за творческите отзиви с чеклистите и електронните подписи на Ziflow

Проследявайте ефективно съответствието чрез подробни регистри на дейностите

Ограничения на Ziflow

Имало е случаи на по-дълго време за зареждане на доказателствата

Цени на Ziflow

Безплатно

Стандартен: 249 USD/месец за 15 потребители

Про: 399 $/месец за 20 потребители

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Ziflow

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 380 отзива)

7. Donesafe

чрез Donesafe

Donesafe е платформа, базирана в облака, която помага на съвременните компании да се измъкнат от затрудненията, като изпълняват задълженията си за съответствие. Чрез Donesafe можете проактивно да контролирате и спазвате вашите рискове, правителствени, безопасностни и работнически регулации – всичко под един покрив.

Donesafe е най-известен с цялостната си интегрирана рамка, която може да ви помогне да контролирате целия цикъл на управление на риска. Можете автоматично да идентифицирате риска достатъчно рано, да формулирате процеси, да упражнявате контрол и да използвате библиотеки за контрол.

Най-добрите функции на Donesafe

Улавяйте рисковете чрез събиране на данни в реално време от множество източници

Систематично провеждайте навременни одити, проверки и инспекции

Поддържайте и управлявайте регистрите за рискове, като проследявате причините, въздействията и контролите спрямо процесите за съответствие и KRI (ключови индикатори за риск)

Правете редовни прегледи и идентифицирайте възможности за подобряване на процесите си за съответствие

Ограничения на Donesafe

Първоначалната настройка и обучението отнемат време

Потребителите са съобщили за спорадични грешки

Цени на Donesafe

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Donesafe

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

8. Libryo

чрез Libryo

Платформата Libryo включва екосистема от софтуер като услуга (SaaS), включваща софтуерни приложения, съдържание, професионални услуги и интеграции на софтуер от трети страни. Тя е изградена върху глобален набор от данни за регулаторни изисквания, управляван от API.

Libryo улеснява достъпа ви до всички видове законодателство и разбирането им. То идентифицира какво трябва да спазвате въз основа на етапа на развитие и местоположението на вашия бизнес и ви помага да предприемете стъпките, необходими за пълно съответствие.

Най-добрите функции на Libryo

Превеждайте и обобщавайте сложни правни въпроси за вашите глобални екипи, като използвате многоезичната функционалност

Бъдете в крак с новите регулации благодарение на известията

Използвайте специфичното за местоположението проследяване на Libryo, за да спазвате местните политики и изисквания за съответствие

Потърсете съдействие от правните експерти на Libryo или чрез чат на живо по всяко време с екипа за поддръжка

Ограничения на Libryo

Потребителският интерфейс е малко сложен и навигацията може да бъде трудна

Цени на Libryo

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Libryo

G2: Недостъпен

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

9. Netwrix

чрез Netwrix

Netwrix е решение за управление на съответствието и одита, което ще задоволи вашите одитори!

Netwrix твърди, че намалява времето за подготовка за одити с до 85%, като елиминира необходимостта от преглеждане на таблици, съставяне на отчети и събиране на логове за вътрешни и външни одити.

Netwrix надхвърля простото съответствие с цялостното си решение за сигурност. Инструментът може да ви помогне да намалите риска от нарушения на данните и да защитите вашата чувствителна информация от компрометиране.

Най-добрите функции на Netwrix

Гарантирайте сигурността на вашите ИТ системи с помощта на Netwrix Change Tracker

Идентифицирайте и намалете потенциалните рискове за вашите чувствителни данни, като използвате решението StealthAUDIT

Откривайте всяко необичайно поведение над предварително зададените прагови нива чрез системата за предупреждения в реално време

Автоматизирайте работните процеси, за да освободите екипите си от тежестта на повтарящите се задачи

Ограничения на Netwrix

Възможностите за персонализиране са относително ограничени

Филтрите за отчитане могат да бъдат объркващи

Цени на Netwrix

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Netwrix

G2: 4,4 / 5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 отзива)

10. Filestage

чрез Filestage

Filestage е цялостна платформа за преглед и одобрение на съдържание. С помощта на Filestage можете да настроите персонализирани работни процеси и групи за преглед, за да ускорите значително циклите на одобрение на съдържанието.

Filestage гарантира съответствие с регулациите на FCA и помага на вашите маркетингови екипи да публикуват своите промоции и кампании с увереност.

Най-добрите функции на Filestage

Освободете екипите от хаотични процеси на преглед с автоматични системи за коментиране, маркиране и уведомяване

Използвайте готови за употреба шаблони, за да ускорите новите проекти и процесите на преглед

Създайте централизирани и автоматизирани работни процеси за преглед и одобрение

Интегрирайте ги с другите си инструменти за управление на проекти, за да управлявате всички задачи по цялостен начин

Ограничения на Filestage

Потребителите срещат спорадични бъгове

Цени на Filestage

Безплатно

Основен: 59 $/месец

Професионална версия: 299 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Filestage

G2: 4,6/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Съответствието и управлението на риска са от съществено значение за всеки бизнес, но могат да бъдат и предизвикателни и скъпи.

Ето защо се нуждаете от ClickUp – платформа за управление на проекти, която предлага по-цялостен набор от функции, базирани на изкуствен интелект, за да опрости работните процеси по управление на риска и съответствието, да подобри междуфункционалното сътрудничество и да повиши производителността на вашите екипи.

ClickUp

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която ви позволява да създавате и управлявате всички работни процеси по вашите проекти, включително тези за управление на риска и съответствието.

С ClickUp можете да автоматизирате рутинните задачи, да приоритизирате важните дейности, да проследявате напредъка си и да генерирате отчети в реално време – всички тези елементи са от съществено значение за успешния процес на управление на риска.

Управление на риска с ClickUp

ClickUp може да се използва като ефективен инструмент за управление на риска, за да управлявате цялата работа и проекти, свързани с дадена организация или екип. Можете да персонализирате работните си процеси за управление на риска, като използвате решението за управление на проекти ClickUp.

Най-добрите планове за управление на риска се формулират съвместно с ключовите заинтересовани страни. С ClickUp Whiteboard можете да визуализирате предложения от вас процес за намаляване на риска заедно с екипа си и да потърсите тяхното мнение и коментари офлайн или в реално време.

Обсъждайте и сътрудничете си, използвайки ClickUp Whiteboard, за да изработите план за управление на риска, който най-добре отговаря на нуждите на вашата организация

След като планът ви за управление на риска е готов, можете да го приложите с помощта на ClickUp Tasks. Можете да разделите плана си за намаляване на риска на по-малки задачи и да ги разпределите на отговорните ресурси. Можете също да следите напредъка на екипа си по всеки резултат спрямо зададените срокове.

Бъдете в крак с напредъка на плана си за намаляване на риска с ClickUp Tasks

Избягвайте оперативните рискове, като проследявате плана си за управление на риска в реално време с ClickUp Dashboard. Можете също да настроите автоматични напомняния и етикети в реално време, за да държите членовете на екипа си в течение и да ги информирате за актуалните събития.

Проследявайте задачите, свързани с управлението на риска, в реално време с изгледа ClickUp Gantt

Ако се притеснявате за сигурността на данните, не се тревожете.

ClickUp е сертифициран по ISO, отговаря на SOC 2 и PCI и предлага цялостно криптиране на данните с AES-256 криптиране.

Внедряването на надежден процес за управление на риска може да бъде трудно. За да ви спестим време и да ви помогнем да започнете, създадохме подробен шаблон за управление на риска в ClickUp, който може да ви бъде от полза. Можете също да разгледате този подробен план за проект за съответствие в ClickUp, за да почерпите идеи.

Уверени сме, че те ще подобрят значително вашите процеси за управление на риска и съответствието.

Изтеглете този шаблон Започнете процес на управление на риска с шаблона за управление на риска на ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp

Споделяйте по сигурен начин вътрешни политики, регламенти, изисквания за съответствие и информация, свързана с управлението, с вашите екипи

Използвайте възможностите за управление на проекти на ClickUp, за да разпределяте роли и отговорности, да определяте срокове и да следите напредъка по плана си за управление на риска.

Въведете автоматични предупреждения и напомняния, за да държите екипа си в течение и да следите изпълнението на задачите по управление на риска

Формулирайте редовен ритъм на преглед и обсъждайте напредъка по плановете с отчети в реално време, използвайки ClickUp Views

Ограничения на ClickUp

Първоначалните потребители може да се нуждаят от време, за да свикнат с множеството функции, които предлага ClickUp

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

ClickUp AI е достъпен с всички платени планове за 5 долара на работно място

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Поддържайте пълен контрол над вашите изисквания за съответствие

Когато става въпрос за спазване на нормативните изисквания, няма място за грешки.

Оптимизираното управление на съответствието е от решаващо значение за спазването на нормативните задължения и насърчаването на етична култура на работното място.

Не е възможно да се следи постоянно променящите се специфични за отрасъла политики и регулации, което прави инструментите за управление на съответствието съществена част от технологичния набор на съвременната компания.

Уверете се, че избирате най-добрите инструменти за управление и подобряване на процесите за съответствие с нормативните изисквания. ClickUp е универсален инструмент, който ще ви помогне във всеки аспект от работата ви, като същевременно ще подобри вашите възможности за управление на риска.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!