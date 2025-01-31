10-те най-добри софтуера, съвместими с HIPAA, през 2025 г.

Чухте ли? Списанието HIPAA Journal съобщи, че най-голямото нарушение на данните в здравеопазването през 2023 г. е засегнало над 11 милиона души. Знанието, че моите данни за здравеопазването могат да попаднат в неподходящи ръце, е тревожно.

С нарастващия брой нарушения всяка година, опазването на данните на пациентите става все по-сложно. Управлението на тяхното използване, предаване и сигурно съхранение не е просто предизвикателство, а трудна задача.

Новите регулации и нарастващият брой електронни записи ни накараха да се замислим: Как можем да гарантираме, че здравните практики остават в съответствие с HIPAA (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване), като същевременно продължават да функционират безпроблемно?

След дълги проучвания установихме, че отговорът може да се крие в специализирания софтуер.

Представяме десет от най-добрите софтуерни решения, съвместими с HIPAA, през 2024 г., предназначени да опростят сигурността на данните и управлението на здравните практики.

Но преди да направим това, нека разберем какво трябва да търсите в софтуера, съвместим с HIPAA.

Какво трябва да търсите в софтуера, съвместим с HIPAA?

HIPAA е федерален закон, който определя национални стандарти за защита на чувствителна информация за здравето на пациентите. Правителството на САЩ го прие, за да защити правата на пациентите и да гарантира поверителността, целостта и достъпността на тяхната здравна информация.

Спазването на HIPAA регламентите е задължително за доставчиците на здравни услуги, тъй като нарушенията могат да доведат до тежки последствия, включително солени глоби и увреждане на репутацията. Въпреки това, търсенето на софтуерни опции, които отговарят на тези регламенти, може да бъде прекалено обременяващо.

Ето моето разпределение на ключовите възможности, които могат да ви помогнат да стесните търсенето си:

Сигурност: Търсете силно криптиране за данни в покой и в транзит. Многофакторната автентификация, при която допълнителни стъпки verificat идентичността на потребителя, също е плюс.

Контрол на достъпа: HIPAA изисква ограничаване на достъпа до данните на пациентите въз основа на длъжностните роли. Софтуерът трябва да ви позволява да задавате нива на разрешения за персонала, като гарантирате, че само оторизираният персонал може да вижда конкретна информация.

Одит на регистрирането: Добрата система записва кой е имал достъп до какви данни и кога. Тази одитна следа помага за поддържане на съответствието и идентифициране на потенциални нарушения на сигурността.

Помощ за съответствие: Софтуерът предлага ли ресурси или поддръжка, които да ви помогнат да разберете и приложите HIPAA регламентите? Това може да ви спести време и да ви гарантира, че сте на прав път.

Леснота на използване: Дори и най-сигурният софтуер не е достатъчен, ако е твърде сложен за вашия екип. Търсете лесни за използване интерфейси и функции, които се интегрират безпроблемно с вашите съществуващи работни процеси.

Мащабируемост: С разрастването на вашата практика се разрастват и вашите нужди от софтуер. Изберете решение, което може да се адаптира към вашите променящи се нужди, без да се налага пълна промяна.

Като дадете приоритет на тези ключови функции, можете да намерите решения, съвместими с HIPAA, които защитават данните на пациентите, опростяват работните процеси и ви дават спокойствие.

10-те най-добри софтуера, съвместими с HIPAA, които можете да използвате

Съставих следния списък с десетте най-добри софтуера, съвместими с HIPAA, и инструменти за управление на проекти в областта на здравеопазването, които можете да използвате през 2024 г.:

1. ClickUp: Най-добрият инструмент за управление на проекти в областта на здравеопазването

Защитете данните на пациентите и управлението на проекти в областта на здравеопазването с софтуера за управление на проекти в областта на здравеопазването ClickUp.

ClickUp е платформа за управление на проекти, съответстваща на GDPR, проектирана да отговаря на стандартите за съответствие с HIPAA за организации в областта на здравеопазването.

С ClickUp екипите в здравеопазването могат да работят уверено с сигурност от световна класа. ClickUp е съвместим с SOC 2, а неговият Enterprise Plan е съвместим с HIPAA.

Съответствието с HIPAA изисква ограничаване на достъпа до данните на пациентите въз основа на длъжностните роли. Ние използваме софтуера за управление на проекти в здравеопазването на ClickUp, за да получим детайлен контрол върху разрешенията на потребителите и да определим точно каква информация всеки член на екипа може да вижда и променя.

Например, мога да предоставя на лекарите пълен достъп до картоните на пациентите, като същевременно ограничавам рецепционистите да виждат само основни данни за назначенията. Този детайлен подход минимизира риска от неоторизиран достъп до чувствителна информация.

Разбирането и прилагането на HIPAA регламентите може да бъде сложна задача. Мога да използвам ресурсите и поддръжката на ClickUp, за да се ориентирам в тези изисквания.

Това включва достъп до изчерпателна документация, често задавани въпроси или дори директна поддръжка от моя екип. Наличието на тези ресурси гарантира, че никога няма да сте сами в навигирането по HIPAA регламентите, което ви спестява ценно време и гарантира, че вашата практика остава на прав път с HIPAA съответствие.

За мен най-забележителната характеристика е политиката за сигурност на ClickUp, която е най-добрата в своя клас. Те използват стандартно за индустрията криптиране в покой и при пренос, което кодира информацията за пациентите както при съхранение на техните сървъри, така и по време на предаване.

Защитете данните за здравеопазването, без да компрометирате производителността на приложенията и цялостното преживяване на потребителите с ClickUp Security.

Това гарантира, че дори ако някой успее да прихване данните, няма да може да ги дешифрира. ClickUp също така провежда редовни одити за сигурност и тестове за проникване. Тези проактивни мерки ми помагат да идентифицирам и отстранявам потенциални уязвимости, преди да могат да бъдат експлоатирани.

Освен това, този софтуер за управление на проекти в областта на здравеопазването надхвърля рамките на сигурността и предлага функции като управление на задачи и документи, инструменти за комуникация и отчитане. Използвайки тези функционалности, вашата организация в областта на здравеопазването може да подобри сътрудничеството, да повиши ефективността и да предостави по-добри грижи за пациентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Поддържайте подробни аудиторски регистри , които проследяват активността на потребителите, позволявайки на администраторите да наблюдават кой е имал достъп до какви данни и кога, което е от съществено значение за спазването на изискванията на HIPAA за водене на регистри.

Поддържат многофакторна автентификация (MFA), която изисква да предоставите допълнителна проверка освен пароли, като по този начин се повишава сигурността и се осигурява защита срещу неоторизиран достъп.

Разчитайте на надеждни механизми за архивиране и възстановяване , които гарантират, че защитената здравна информация (PHI) остава достъпна дори в случай на загуба или повреда на данни.

Конфигурирайте политики за съхранение на данни , за да изтривате или архивирате автоматично остарелите PHI

Използвайте сигурни канали за комуникация , включително криптирани съобщения и функции за споделяне на файлове, които улесняват сътрудничеството между медицинските специалисти, като същевременно защитават PHI.

Получете ресурси и поддръжка, за да разберете и приложите ефективно мерките за съответствие с HIPAA, включително документация, материали за обучение и поддръжка на клиенти.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че ClickUp предлага силни функции за сигурност, за да постигнат доставчиците на здравни услуги пълно съответствие с HIPAA с ClickUp, е необходимо да преминат към плана Enterprise и да подпишат BAA .

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 USD/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 долара на член на работна среда на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Sprinto: Най-добър инструмент за автоматизация на съответствието

чрез Sprinto

Здравните групи трябва да бъдат бързи в действията си, а Sprinto помага точно за това. По време на теста ни, той ми помогна да премина през одити без да се забавям. Тази гъвкавост е безценна в здравния сектор, където регулаторната среда се променя постоянно.

Мога значително да намаля ръчния труд, необходим за задачите по управление на съответствието, като използвам функции за автоматизация. Това повиши ефективността и намали риска от човешка грешка, като гарантира точност и надеждност при спазването на нормативните изисквания.

Интеграцията е в основата на философията на Sprinto. Платформата възприема подход, при който интеграцията е на първо място, като осигурява свързаност със съществуващите системи и работни процеси в организациите в областта на здравеопазването. Тази интеграция улеснява процеса на съответствие, като намалява конфликтите и опростява операциите.

Най-добрите функции на Sprinto

Подгответе вашата организация за одити с проактивно наблюдение и експертна поддръжка.

Позволете на вашата организация да премине бързо през одити и да гарантира точност в спазването на нормативните изисквания.

Свържете, централизирайте и контролирайте управлението на рисковете за сигурността съответствие

Ограничения на Sprinto

Ограничените възможности за персонализиране може да не отговарят напълно на уникалните нужди на организацията.

Зависимостта от автоматизирани процеси може да създаде предизвикателства в сценарии, изискващи ръчна намеса или гъвкавост.

Цени на Sprinto

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Sprinto

G2: 4. 8/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии)

3. Updox: Най-добър инструмент за сътрудничество

чрез Updox

Updox е добре известна платформа за комуникация и съответствие в областта на здравеопазването. Updox ви позволява да чатите безопасно с колеги, пациенти и други важни лица. Това е като да имате частна чат стая, в която могат да влизат само подходящите лица, като по този начин чувствителната информация, като медицински записи, остава под ключ и далеч от любопитни погледи.

Управлението на документи с Updox беше като да имам свой собствен организиран шкаф за архивиране в облака. Можех да съхранявам медицински записи, формуляри за съгласие и лабораторни резултати на едно сигурно място, което улесняваше намирането на необходимото ми и гарантираше, че всичко остава в съответствие с HIPAA.

Най-добрите функции на Updox

Комуникирайте поверително с криптирани съобщения

Изпращайте и получавайте факсове в цифров формат с битово криптиране за допълнителна сигурност, гарантираща съответствие с HIPAA.

Намалете пропуснатите срещи с автоматизирани напомняния

Провеждайте лесно сигурни виртуални срещи

Ограничения на Updox

Може да е необходимо време, за да се адаптира персоналът към новата система, което може да доведе до временни прекъсвания в ефективността на работния процес.

Цени на Updox

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Updox

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (110+ отзива)

4. Weave: Най-добър инструмент за комуникация

чрез Weave

Чрез интегрирането на телефонна система от световна класа с набор от комуникационни инструменти, Weave предоставя централизирана платформа за управление на взаимодействията с пациентите, планиране на срещи и обработка на административни задачи.

Консолидацията намалява необходимостта от различни системи и минимизира риска от нарушения на HIPAA, свързани с фрагментирано съхранение на данни, според мен.

Независимо дали отговаряте на запитвания на пациенти, изпращате напомняния за срещи или събирате обратна връзка, можете да комуникирате с увереност, знаейки, че вашите взаимодействия са защитени от надеждни протоколи за криптиране, в съответствие с изискванията на HIPAA за защита на електронно защитена здравна информация (ePHI).

От провеждането на оценки на риска до управлението на документацията по политиките и инициативите за обучение, функциите за автоматизация на Weave опростяват процеса на съответствие, намаляват административната тежест върху вашия медицински персонал и гарантират последователност в спазването на HIPAA регламентите.

Weave ви предоставя инструменти за бърза реакция при инциденти и изчерпателни отчети, което ви позволява да смекчите въздействието на нарушенията, като същевременно изпълните задълженията си съгласно изискванията на HIPAA за уведомяване при нарушения.

Най-добрите функции на Weave

Опростете управлението на клиниката и запазването на часове за посещения

Ускорете циклите на фактуриране чрез интегриране на обработката на плащанията в комуникационната платформа.

Улеснете събирането на отзиви от пациенти чрез автоматизирани подкани и напомняния.

Ограничения на Weave

Традиционните SMS съобщения, използвани от Weave Messages, може да не са подходящи за всяка комуникация поради липса на криптиране при пренос.

Цени на Weave

Основни характеристики: Персонализирани цени

Предимства: Индивидуални цени

Elite: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Weave

G2: 4,5/5 (над 250 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (450+ отзива)

5. TigerConnect: Най-добрият инструмент за незабавни съобщения в здравеопазването

чрез TigerConnect

В основата на всяко взаимодействие в здравеопазването лежи човешката връзка – пациент, който търси грижи, доставчик, който предлага подкрепа, и екип, който сътрудничи за по-добри резултати. TigerConnect е инструмент, който може да ви помогне да направите вашите практики и процеси в здравеопазването по-ориентирани към хората.

Докато тествах този инструмент, можех без усилие да споделям съобщения, изображения и файлове, като се уверявах, че важната информация достига до правилните хора в точното време. Този плавен обмен на информация ускорява вземането на решения и укрепва връзката между лицата, полагащи грижи, като създава култура на екипна работа и подкрепа.

Най-добрите функции на TigerConnect

Защитете чувствителните данни с цялостно криптиране и надеждни мерки за сигурност.

Опростете работните процеси за комуникация и насърчавайте безпроблемната работа в екип с платформата за клинично сътрудничество.

Възстановяване на съобщения, изпратени по грешка, и сигурно изтриване на данни от изгубени устройства

Свържете се с приложения за здравеопазване и проверете самоличността на потребителите

Проследявайте взаимодействията на потребителите, като гарантирате съответствие и сигурност чрез непрекъснато наблюдение.

Ограничения на TigerConnect

Може да има ограничена гъвкавост при адаптирането към високоспециализирани или уникални комуникационни нужди в определени здравни заведения.

Цени на TigerConnect

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TigerConnect

G2: 4,5/5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4,7 (над 40 рецензии)

6. Jotform: Най-добрият инструмент за онлайн формуляри в областта на здравеопазването

чрез Jotform

JotForm ви подкрепя с формуляри, съвместими с HIPAA. Това означава, че когато вашите пациенти попълват формуляр онлайн, тяхната информация е в сигурни ръце от начало до край – без притеснения, че може да попадне в неподходящи ръце.

Данните на вашите клиенти не се изпращат в неизвестността, а се заключват с SSL криптиране. JotForm ви позволява да решите кой да вижда какво.

Имате ли нужда да се свържете с други инструменти за здравеопазване? JotForm ми помогна да се интегрирам безпроблемно с облачно съхранение, CRM платформи и други, като същевременно останах в съответствие с HIPAA. Той също така поддържаше подробен регистър на всички дейности във формулярите, така че знаех точно кой е имал достъп до данните, къде и кога.

Най-добрите функции на Jotform

Спестете време с готови за употреба шаблони

Персонализирайте формулярите, за да отговарят точно на вашите нужди, като се уверите, че всичко протича гладко.

Настройте автоматични напомняния за подаване на формуляри, за да гарантирате навременни отговори.

Ограничения на Jotform

JotForm криптира данните, но може да имате допълнителни изисквания за сигурност в зависимост от вашите специфични нужди.

Функциите за съответствие с HIPAA са достъпни само в плановете Gold и Enterprise.

Цени на Jotform

Starter: Безплатен

Бронз: 39 $/месец

Сребро: 49 $/месец

Злато: 129 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Jotform

G2: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 рецензии)

7. Google Workspace: Най-добрият инструмент за продуктивност в здравеопазването

чрез Google Workspace

Google Workspace включва редица инструменти за продуктивност и сътрудничество, като Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets и Google Meet.

Тези инструменти са безпроблемно интегрирани. Това ми позволи да преминавам без усилие от една задача към друга.

Можете да стартирате видеоконференция чрез Google Meet, за да обсъждате случаи на пациенти в реално време, да сътрудничите по планове за лечение, използвайки Google Docs и Sheets, и да съхранявате безопасно записите на пациентите в Google Drive – всичко това в рамките на една и съща платформа.

Тази интеграция повишава производителността, като намалява необходимостта от превключване между няколко приложения. Тя също така гарантира, че чувствителните здравни данни и информацията за пациентите остават защитени през целия процес на сътрудничество.

Най-добрите функции на Google Workspace

Осигурете криптиране на данните както при пренос, така и при съхранение

Управлявайте достъпа до чувствителни данни чрез надеждни контроли за управление на идентичността и достъпа.

Поддържайте подробни аудиторски регистри, които проследяват активността на потребителите.

Улеснява безпроблемната комуникация между медицинските специалисти, като същевременно гарантира поверителност.

Ограничения на Google Workspace

Google не подписва споразумения за бизнес партньорство (BAA) за своите потребителски услуги, но предлага споразумения за бизнес партньорство HIPAA за Google Workspace, като гарантира, че те отговарят на изискванията на HIPAA, когато се използват по подходящ начин.

Цени на Google Workspace

Business Starter: 6 USD/потребител на месец

Бизнес стандарт: 12 USD/потребител на месец

Business Plus: 18 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 40 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 15 000 рецензии)

8. TrueVault: Най-добрият инструмент за защита на личните данни в здравеопазването

чрез TrueVault

В основата на здравеопазването лежи доверието между пациентите и доставчиците, доверието в сигурността на личната информация и доверието, че конфиденциалността ще бъде запазена.

TrueVault помага за изграждането на това доверие. Той предлага софтуерен пакет за съответствие с изискванията за поверителност на данните, наречен TrueVault Polaris, който може да бъде подходящ за всеки доставчик на здравни услуги.

Polaris ми помогна да автоматизирам работните процеси и задачите, свързани със спазването на поверителността на данните, което ми спести значително време и усилия.

Платформата ми помогна и да спазвам различни регламенти за поверителност на данните, включително HIPAA, CCPA и GDPR. Това беше от решаващо значение за мен, когато се сблъсквах с комплексни изисквания за съответствие.

Най-добрите функции на TrueVault

Автоматизирайте задачите по съответствие, за да опростите работните процеси

Споделяйте данни по сигурен начин с оторизирани страни

Управлявайте и отменяйте правата за достъп с лекота и удостоверявайте потребителите с многофакторна автентификация.

Гарантирайте целостта на данните с редовни архивирания и мерки за излишък.

Ограничения на TrueVault

Някои потребители може да счетат нивото на персонализация за ограничено в сравнение с други платформи.

Цени на TrueVault

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TrueVault

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

9. CareCloud: Най-добрият инструмент за информационни технологии в здравеопазването

чрез CareCloud

По време на тестовете CareCloud демонстрира строги мерки за сигурност на данните, което ми даде спокойствие, знаейки, че информацията за пациентите остава защитена от потенциални нарушения.

Интуитивният интерфейс на CareCloud опростява административните задачи, от сигурно управление на пациентските досиета до осигуряване на криптиране на чувствителни данни. Той ви освобождава ценно време, за да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: предоставянето на изключителни грижи за пациентите.

CareCloud улеснява и безпроблемната комуникация, като същевременно гарантира съответствие с HIPAA, така че да можете да си сътрудничите ефективно, без да нарушавате поверителността на пациентите.

Най-добрите функции на CareCloud

Добавете допълнително ниво на сигурност с многофакторна автентификация

Провеждайте редовни одити за сигурност, за да идентифицирате и отстраните потенциални уязвимости.

Поддържайте целостта на данните чрез надеждни механизми за архивиране и възстановяване

Ограничения на CareCloud

Стандартизираните предложения не винаги могат да отговорят на уникалните изисквания на всяка организация.

Цени на CareCloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CareCloud

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 3,5/5 (над 100 рецензии)

10. Axcient: Най-добър инструмент за непрекъснатост на бизнеса и възстановяване при бедствия

чрез Axcient

С помощта на комплексните решения за архивиране и възстановяване при бедствия на Axcient успях бързо да възстановя загубените данни, да намаля въздействието на атаката и да поддържам непрекъснатостта на грижите за пациентите.

Ангажиментът на Axcient към съответствие с HIPAA се простира отвъд обикновената сигурност на данните. Чрез привеждане на вашите практики в съответствие с HIPAA регламентите, Axcient гарантира, че поверителността на пациентите се запазва на всеки етап от процеса на възстановяване на данни.

Тази отдаденост към спазването на нормативните изисквания защитава чувствителната информация и насърчава доверието между вас и вашите пациенти.

Axcient гарантира сигурността на данните на вашата организация и пациентите, което ви позволява да се съсредоточите върху предоставянето на изключителни грижи, без да се страхувате от нарушаване на поверителността или неспазване на нормативните изисквания.

Най-добрите функции на Axcient

Въведете строги контроли за достъп, като гарантирате, че само оторизираният персонал има достъп до чувствителна информация за пациентите.

Опростете процеса на съответствие, като генерирате изчерпателни отчети, които могат да ускорят одитите и да улеснят документацията.

Разработване на персонализирани планове за възстановяване при бедствия, за да се сведе до минимум прекъсването на работата и да се гарантира непрекъснатостта на операциите в случай на нарушение на данните или бедствие.

Осигурете обучение и ресурси на членовете на персонала относно най-добрите практики за съответствие с HIPAA, като насърчавате култура на осведоменост по отношение на сигурността в рамките на организацията.

Ограничения на Axcient

Внедряването и конфигурирането на решенията за архивиране и възстановяване при бедствия на Axcient може да изисква значително време и ресурси.

Цени на Axcient

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Axcient

G2: 4,5/5 (над 140 рецензии)

Capterra: Няма налични рецензии

Гарантирайте съответствие с HIPAA с подходящия софтуер

Независимо дали сте доставчик на здравни услуги, застраховател или ентусиаст в областта на технологиите, тези десет най-добри решения предлагат надеждност, сигурност и съответствие при защитата на чувствителна информация за пациентите.

Но ако искате една платформа, която да предлага всичко това, моята най-добра препоръка – ClickUp – се откроява като най-добрият избор.

С своите всеобхватни функции, включително надеждни мерки за сигурност, възможности за безпроблемна интеграция и интуитивен интерфейс, ClickUp предлага несравнима гъвкавост.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp сега и се насладете на ефективност, съответствие и спокойствие с ClickUp като ваше надеждно софтуерно решение за съответствие с HIPAA.