11 най-добри инструмента за създаване на формуляри, съвместими с HIPAA, за сигурно събиране на данни

Ако сте доставчик на здравни услуги или управлявате клиника, добре знаете недостатъците на традиционните хартиени формуляри за съгласие, които отговарят на HIPAA.

Хартиените формуляри могат лесно да се изгубят, повредят или да бъдат достъпни за неупълномощени лица. Екипите ще прекарват часове в попълването и управлението им, само за да повторят упражнението по време на одити.

Освен това, прехвърлянето им между отделите или в електронните здравни досиета може да бъде досадно и податливо на грешки. И, разбира се, съхранението и извличането на хартиени формуляри е неефективно и заема място.

Създателите на формуляри, съвместими с HIPAA, предлагат по-безопасен начин за събиране и управление на защитена здравна информация (PHI). Те намаляват административните разходи, минимизират рисковете, свързани с несъответствието, позволяват на пациентите да подават формуляри по сигурен начин от всяко устройство и ви помагат да сте готови за одит.

Ако търсите инструмент за създаване на формуляри, съвместим с HIPAA, който да замести документите в чакалнята с безопасно и удобно цифрово решение, този списък е точно за вас.

Най-добрият софтуер за създаване на формуляри, съвместим с HIPAA, на един поглед

Когато работите в областта на здравеопазването и боравите с чувствителни данни на пациенти, създаването на анкети в Google Forms не е опция. Вместо това, обърнете се към тези инструменти за създаване на формуляри, съвместими с HIPAA.

Инструмент Най-добри функции Най-подходящ за Цени* ClickUp Съпоставяне на формуляри и задачи, автоматизация, табла, AI обобщения Екипи, които се нуждаят от автоматизация на работните процеси и интеграция на задачите в сигурна платформа Наличен е безплатен план; индивидуални цени за предприятия. Formstack Инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане, условна логика, електронни подписи, анализи Средни здравни организации, търсещи сигурни и мащабируеми работни процеси за данни Платените планове започват от 99 $/месец на потребител. FormDr Формуляри, оптимизирани за мобилни устройства, качване на файлове, автоматични напомняния Самостоятелно практикуващи лекари и малки предприятия, които искат да се справят сами Платените планове започват от 59 $/месец. FormHippo Вграждане на API, споделяне на QR кодове, качване на файлове, синхронизиране с Drive Административни екипи, използващи Google Drive Платените планове започват от 8,95 USD/месец на потребител. HIPAAtizer Конвертиране на PDF във формуляр, визуален редактор, защита от спам Малки и средни екипи, които се нуждаят от HIPAA формуляри с функция „плъзгане и пускане“ и вграждане в уеб сайтове. Платените планове започват от 34 $/месец. Cognito Forms Изчислени полета, интеграции за плащания, регистри за одит Екипи за управление на пациенти, които се нуждаят от усъвършенствана логика и изчисления Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец. BlockSurvey Блокчейн сигурност, формуляри с нулево знание, анонимни анкети Бизнеси, които дават приоритет на събирането на данни с фокус върху поверителността Платените планове започват от 29 $/месец. Jotform Библиотека с шаблони, автоматично попълвани PDF файлове, полета за съгласие, AI инструменти, аудит логове Големи здравни организации, които искат да комбинират формуляри за приемане с графици Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 $/месец. 123FormBuilder Многоезичен, Salesforce, WCAG поддръжка, логика на работния процес Екипи от всякакъв размер, създаващи многоезични формуляри Наличен е безплатен план; платените планове започват от 37 $/месец. Zoho Forms Офлайн данни, електронни подписи, условна логика, интеграции Потребители на екосистемата Zoho, които се нуждаят от инструменти за създаване на формуляри с условна логика Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 USD/месец. MakeForms AI инструмент за създаване на формуляри, еднократна парола, анализи, множество изгледи Средни и големи организации, които търсят формуляри, отговарящи на изискванията, с адаптивен дизайн Платените планове започват от 29 $/месец.

Най-добрите инструменти за създаване на онлайн формуляри, съвместими с HIPAA

Независимо дали събирате формуляри за приемане на пациенти, документи за съгласие или обратна връзка след посещение, тези инструменти за създаване на формуляри, съвместими с HIPAA, ви помагат да спазвате нормативните изисквания, без да жертвате използваемостта.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (най-добър за автоматизация на работния процес и интеграция на задачи)

Създавайте персонализирани и сигурни формуляри, съвместими с HIPAA, с помощта на ClickUp Forms.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира задачи, документи, отчети и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Той помага на екипите да управляват заявките на пациентите, въвеждането на данни от персонала и вътрешните работни процеси в клиниката на едно място, от първия отговор до крайния резултат.

Всичко започва с ClickUp Forms. Да предположим, че вашата клиника събира по сигурен начин данни за пациенти или вътрешни заявки за лабораторни изследвания. Можете да създадете прост формуляр с лого с падащи менюта, отметки и дори условна логика, за да адаптирате въпросите въз основа на отговорите на пациента.

Превърнете отговорите от ClickUp Form директно в задачи в ClickUp

Всяко подаване на формуляр създава задача в ClickUp Tasks, предварително попълнена с всички подробности: име на пациента, искано действие, ниво на приоритет и дори сканиран документ, ако такъв е бил качен. Въз основа на предварително зададени правила задачата се присвоява незабавно на подходящия координатор или медицинска сестра.

Например, ако задачата е маркирана като „Спешна“, софтуерът за управление на задачите автоматично ще уведоми ръководителя на екипа, ще актуализира статуса на „В процес“ и ще я премести в началото на опашката.

ClickUp разполага и с готови формуляри за приемане, което ви спестява усилието да ги създавате от нулата всеки път. Например, формулярният шаблон на ClickUp е предварително структуриран, за да ви помогне да събирате важната информация за пациентите в стандартизиран формат и да я препращате незабавно към работното си пространство.

Получете безплатен шаблон Намалете документите и избегнете грешки при въвеждането на данни с шаблона за формуляри на ClickUp за съответствие с HIPAA.

Той включва:

Потребителски полета за медицинска история, данни за контакт и съгласие

Опции за автоматизация за уведомяване на персонала или възлагане на задачи веднага след подаване на формуляра.

Вградени изгледи на задачите в стила на EHR за проследяване на подадените документи и етапите на приемане

Поддръжка на интеграция за синхронизиране с по-широкия ви клиничен работен процес или обхванатите субекти

Най-добрите функции на ClickUp

Контролирайте достъпа с подробни разрешения: Ограничете кои лица могат да преглеждат, редактират или управляват подадените формуляри, задачи, чувствителни бележки и дори работни пространства.

Дръжте всички в течение: Свържете свързани заявки или задачи, като приемането на пациент и формуляр за застраховка, с Свържете свързани заявки или задачи, като приемането на пациент и формуляр за застраховка, с ClickUp Task Dependencies.

Създайте база от знания: Създайте SOP, PDF файлове и вътрешни уики страници с Създайте SOP, PDF файлове и вътрешни уики страници с ClickUp Docs и ги добавете към следващите задачи.

Филтриране и сортиране на данни: Добавете Добавете персонализирани полета в ClickUp , като „Тип препратка“ или „Статус на застраховката“, към задачите, за да поддържате структурирани данните за приемането и сортирането.

Обобщете подадените данни с вграден AI: Използвайте Използвайте ClickUp Brain , за да генерирате обобщение на ключовите подробности – медицинска история, симптоми, предишни посещения в задачата, създадена от формуляра.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради широките възможности за персонализиране

Цени на ClickUp

[price-table]

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю казва всичко:

ClickUp прави управлението на задачи, списъци и работни процеси на едно място изключително лесно. Възможността за превключване между различни изгледи (като Списък, Табло, Гант и Календар) значително повишава производителността. Вградените автоматизации са мощни и спестяват много ръчна работа. Това е идеалният инструмент за екипна работа. Гъвкав, интуитивен и с висока степен на персонализация. ClickUp наистина оптимизира начина, по който нашият екип планира, проследява и изпълнява работата си.

ClickUp прави управлението на задачи, списъци и работни процеси на едно място изключително лесно. Възможността за превключване между различни изгледи (като Списък, Табло, Гант и Календар) значително повишава производителността. Вградените автоматизации са мощни и спестяват много ръчна работа. Това е идеалният инструмент за екипна работа. Гъвкав, интуитивен и с висока степен на персонализация. ClickUp наистина оптимизира начина, по който нашият екип планира, проследява и изпълнява работата си.

📮 ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може да не разполагат с безпроблемна, контекстуална интеграция, която да накара потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за комуникация. Например, може ли изкуственият интелект да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текст, въведен от потребителя? ClickUp Brain може! Изкуственият интелект е дълбоко интегриран във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или доусъвършенстване на текст, извличане на информация от работната среда, генериране на изображения и много други! Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

2. Formstack (най-подходящ за сигурни и мащабируеми работни процеси с данни)

чрез Formstack

Formstack ви позволява да създавате сигурни формуляри, съвместими с HIPAA, за приемане на пациенти, съгласие, проследяване и др.

Функции като вградено криптиране и контрол на достъпа въз основа на роли гарантират сигурността на вашите данни. Инструментът за създаване с плъзгане и пускане улеснява настройването на формулярите в съответствие с развитието на вашите процеси, а вие можете дори да добавите условна логика към формулярите, което позволява на пациентите да пропускат ненужни въпроси.

С вградените електронни подписи не е необходимо да преследвате пациентите за ръчно написани съгласия. Това е надеждна опция за малки и средни практики, които искат да модернизират приемането на пациенти.

Най-добрите функции на Formstack

Анализирайте ефективността, конверсиите и процента на отказ от вашите цифрови формуляри, за да оптимизирате събирането на данни.

Предварително попълнете формуляри и документи въз основа на данни от предишни подадени документи или външни източници.

Препращайте данните директно към екипи или системи, като използвате условна логика, картографиране на полета и функции за препращане на данни.

Използвайте Formstack Go, функция с поддръжка от изкуствен интелект, за да събирате данни офлайн и да ги синхронизирате автоматично, когато връзката бъде възстановена.

Ограничения на Formstack

Формулярите отнемат много време за актуализиране, когато искате да ги редактирате масово.

Ценовата структура може да е по-подходяща за по-големи организации.

Цени на Formstack

Формуляри: 99 $/месец

Пакет: 299 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Formstack

G2: 4,3/5 (над 450 отзива) 4,3/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 110 отзива)

Какво казват реалните потребители за Formstack?

Ето как един потребител описа своя опит:

Използвам Formstack Forms поне веднъж седмично, а често и няколко пъти седмично. Харесва ми, че можем да добавяме толкова логика, колкото е необходимо, към всеки формуляр. Моята компания има някои наистина дълги и сложни формуляри и е чудесно, че мога да скривам секции и полета според нуждите, за да не се налага на членовете на екипа да попълват „Н/Д“ като отговор стотици пъти. Автоматизацията на имейлите е голямо предимство.

Използвам Formstack Forms поне веднъж седмично, а често и няколко пъти седмично. Харесва ми, че можем да добавим толкова логика, колкото е необходимо, към всеки формуляр. Моята компания има някои наистина дълги и сложни формуляри и е чудесно, че мога да скривам секции и полета според нуждите, за да не се налага на членовете на екипа да попълват „Н/А“ като отговор стотици пъти. Автоматизацията на имейлите е голямо предимство.

👀 Знаете ли, че... Правилото за сигурност, добавено към HIPAA през 2005 г., се отнася конкретно до електронната защитена здравна информация (ePHI), далеч преди днешния бум на телездравеопазването.

3. FormDr (най-подходящ за самостоятелно практикуващи лекари, които искат решение за самостоятелно изпълнение)

чрез FormDr

С помощта на онлайн инструмента за създаване на формуляри на FormDr, съвместим с HIPAA, вашите пациенти могат да попълват формуляри от телефона или лаптопа си преди посещението. Тези формуляри се изпращат директно на съответния член на персонала.

Можете да персонализирате преживяването на пациентите с условна логика, многостранични пакети и брандирани страници с благодарности по време на създаването на формуляра.

Тъй като това е инструмент за създаване на формуляри без кодиране, не се нуждаете от техническа поддръжка, за да направите всички тези промени; можете да ги направите сами. Той предлага и библиотека с готови шаблони за формуляри за различни медицински специалности.

Най-добрите функции на FormDr

Изпращайте формуляри на пациентите по имейл или SMS, което им позволява да попълват документи отвсякъде и намалява времето за чакане в чакалнята.

Записвайте цифрови подписи, снимки и актуализации на файлове директно в софтуера за регистрация на клиенти.

Автоматизирайте напомнянията, за да подканите пациентите да попълнят формулярите, като по този начин намалите броя на неявките.

Експортирайте данни за пациенти в CSV файлове, съвместими с Excel, за да анализирате отговорите във формулярите.

Ограничения на FormDr

Липсват опции за персонализиране в предварително създадените шаблони за формуляри.

По-малко интеграции с трети страни в сравнение с по-големите, по-общи платформи

Цени на FormDr

Essential: 59 $/месец

Платформа: Персонализирано ценообразуване

Екипи: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за FormDr

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за FormDr?

Едно ревю го описва по следния начин:

Преди да започнем да използваме FormDr, работехме с изцяло „хартиена” система, която беше изпълнена с пречки, включително разходи за отпечатване и изпращане на пакети с формуляри, дълго време за изпращане и получаване на формулярите и невъзможност да се гарантира, че определени полета са попълнени преди подаването. С FormDr жените, които се записват в нашата програма, могат да попълнят формулярите за около 15 минути от момента, в който ги получат.

Преди да започнем да използваме FormDr, работехме с изцяло „хартиена” система, която беше изпълнена с пречки, включително разходи за отпечатване и изпращане на пакети с формуляри, дълго време за изпращане и получаване на формулярите и невъзможност да се гарантира, че определени полета са попълнени преди подаването. С FormDr жените, които се записват в нашата програма, могат да попълнят формулярите за около 15 минути от момента, в който ги получат.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за формуляри за обратна връзка за събиране на обратна връзка

4. FormHippo (най-подходящ за административни екипи, които искат да препращат попълнените формуляри директно в Google Drive)

чрез FormHippo

FormHippo ви позволява да създавате персонализирани формуляри за приемане на пациенти, документи за съгласие и потоци за електронни подписи, съвместими с HIPAA. Тези формуляри могат да бъдат интегрирани във вашата платформа чрез API или чрез използване на хоствани връзки.

Платформата може да преобразува съществуващи PDF формуляри в интерактивни онлайн документи, които пациентите могат да попълват и подписват електронно на всяко устройство. Удобният за ползване интерфейс с функция „плъзгане и пускане” улеснява създаването на нови формуляри от нулата.

Можете също да избирате от персонализирани, съвместими с HIPAA, предварително създадени шаблони за различни специалности в областта на здравеопазването.

Най-добрите функции на FormHippo

Публикувайте формуляри незабавно и ги разпространявайте чрез уникални уеб връзки или QR кодове.

Получете широка гама от типове полета, съвместими с HIPAA, включително текст, падащи менюта, отметки, бутони за избор, изображения и качване на файлове.

Записвайте правно обвързващи електронни подписи върху всякакви формуляри или документи.

Автоматично изпращайте подадените формуляри и качените файлове в Google Drive, като ги организирате в папки за лесен достъп.

Ограничения на FormHippo

Интерфейсът може да изглежда малко остарял в сравнение с конкурентите.

Цени на FormHippo

Безплатна пробна версия

Основен: 8,95 $/месец на потребител

Pro: 11,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за FormHippo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Законът HITECH разшири обхвата на HIPAA, за да включи трети страни доставчици, и въведе строги правила за уведомяване при нарушения, като по този начин повиши залозите за защита на данните.

5. HIPAAtizer (най-добър за формуляри, съвместими с HIPAA, с функция „плъзгане и пускане”)

чрез HIPAAtizer

HIPAAtizer е инструмент за създаване на формуляри и решение за документи, съвместим с HIPAA, предназначен за преобразуване на хартиени, PDF или съществуващи уеб формуляри в сигурни цифрови формати. Можете да вградите тези формуляри директно в уебсайта на вашата практика с само няколко кликвания.

Процесът на събиране на данни е прост. Пациентите могат да попълват формуляри от всяко устройство, а подадените формуляри се препращат по сигурен начин към вашия екип. Те могат да получават известия или да експортират данни според нуждите си.

Криптиране, съвместимо с FIPS 140-2, и подробни регистри за достъп гарантират сигурността на данните във вашата здравна организация. Той предлага и готови шаблони за съгласие за телездраве, скрининг за COVID-19 и формуляри за приемане, които можете да персонализирате с визуален редактор.

Най-добрите функции на HIPAAtizer

Създавайте персонализирани формуляри с редактор с функция „плъзгане и пускане“, който включва над 40 компонента, като електронни подписи и качване на файлове.

Активирайте ReCAPTCHA, за да разграничавате хората от автоматизираните потребители и да избегнете спама.

Преобразувайте съществуващи цифрови, PDF, хартиени или Word формуляри в сигурни онлайн пакети с формуляри.

Маскирайте и скрийте PHI във формулярите и имейлите с уведомления, за да гарантирате съответствие с HIPAA.

Ограничения на HIPAAtizer

Платформата е силно фокусирана върху съответствието на формулярите и може да не предлага по-широк набор от инструменти за автоматизация на работните процеси.

Потребителското преживяване може да бъде подобрено

Цени на HIPAAtizer

Акаунт за разработчици Sandbox: Безплатен

Simple Compliance Gold: 34 $/месец

Simple Compliance Gold Plus: 45 $/месец

Simple Compliance Platinum: 125 USD/месец

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HIPAAtizer

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за HIPAAtizer?

Кратък откъс от коментар на потребител:

Инструментът е много гъвкав, а екипът за поддръжка е изключително полезен. Възможност за създаване на сложни работни процеси и въпросници в областта на здравеопазването. Те дори преобразуват хартиени формуляри в онлайн формуляри, съвместими с HIPAA.

Инструментът е много гъвкав, а екипът за поддръжка е изключително полезен. Възможност за създаване на сложни работни процеси и въпросници в областта на здравеопазването. Те дори преобразуват хартиени формуляри в онлайн формуляри, съвместими с HIPAA.

6. Cognito Forms (най-подходящ за усъвършенствана логика на формуляри и изчисления)

чрез Cognito Forms

Cognito Forms предлага усъвършенствана условна логика, изчислени полета и поддръжка на многостранични формуляри. Той е полезен за създаване на сложни медицински формуляри, като например за приемане на пациенти, оценка на риска или списъци с симптоми.

Забележителна характеристика е генераторът на формуляри, задвижван от изкуствен интелект, който позволява на потребителите да създават функционални шаблони за формуляри, като просто опишат своите нужди на прост език.

Тези онлайн формуляри, съвместими с HIPAA, не разполагат с вградени EHR интеграции. Cognito Forms обаче поддържа уебхукове и вие можете да персонализирате работните процеси за маршрутизиране на подадените формуляри или задействане на последващи действия.

Разработчиците и продуктовите екипи могат да използват сигурен API достъп, за да извличат или прехвърлят данни в други системи и да ги вграждат в по-широки работни процеси в областта на здравните технологии.

Най-добрите функции на Cognito Forms

Автоматизирайте работните процеси с условна логика, динамично показване на полета и известия.

Създавайте персонализирани PDF или Word документи, като обобщения за пациенти или записи за съгласие, директно от подадените формуляри.

Интегрирайте се с платежни портали като Stripe, PayPal и Square, за да приемате плащания чрез динамични формуляри, включително обработка, съвместима с PCI.

Проверявайте всички дейности с помощта на подробни регистри, проследяване на промените в подадените данни, действия по работния процес и състоянието на доставката на имейли.

Ограничения на Cognito Forms

Съответствието с HIPAA и свързаното с него споразумение за бизнес партньорство (BAA) са достъпни само в по-скъпия план Enterprise, което може да го направи недостъпен за по-малките практики.

Форматът се променя при печат, което е неудобно.

Цени на Cognito Forms

Индивидуален: Безплатен

Pro: 19 $/потребител/месец

Екип: 39 $/потребител/месец

Enterprise: 129 $/месец

Оценки и рецензии за Cognito Forms

G2: 4,5/5 (над 80 отзива) 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Cognito Forms?

Според един рецензент:

Лесно създаване на адаптивни формуляри с помощта на условна логика, пренасочване на отговори и автоматизация с Stripe/Zapier. Лесно споделяне на шаблони между акаунти. Лесно вграждане на формуляри в уебсайт.

Лесно създаване на адаптивни формуляри с помощта на условна логика, пренасочване на отговори и автоматизация с Stripe/Zapier. Лесно споделяне на шаблони между акаунти. Лесно вграждане на формуляри в уебсайт.

📚 Прочетете повече: Софтуер за управление на членове

7. BlockSurvey (Най-добър за събиране на данни с приоритет на поверителността)

чрез BlockSurvey

BlockSurvey е софтуер за автоматизация на формуляри с подход, основан на защита на личните данни още при проектирането, използващ блокчейн технология. Вместо да съхранява отговорите от формулярите на централизирани сървъри, данните се криптират от край до край и са собственост единствено на респондента.

Вашият екип не може да достъпва необработените данни, освен ако не му е предоставен изричен достъп. С други думи, той може да се използва за продукти в областта на здравните технологии, където минимизирането на данните и архитектурата с нулево доверие са важни.

Платформата ви предоставя и персонализирани домейни, сигурно вграждане и API достъп, за да контролирате как и къде се използват вашите формуляри.

Най-добрите функции на BlockSurvey

Създавайте анкети и формуляри с AI-базиран инструмент за създаване , който генерира висококачествени въпроси, адаптивна логика за проследяване и автоматизиран анализ на данни.

Събирайте отговори анонимно, без реклами, тракери или бисквитки, за да повишите доверието.

Персонализирайте анкетите си с индивидуални домейни, лога и теми.

Анализирайте събраните данни чрез табло в реално време с диаграми и обобщения.

Ограничения на BlockSurvey

Влизането с парола може да представлява риск за сигурността; всеки, който я знае, ще има достъп до акаунта, а собственикът на акаунта няма как да го защити отново.

Усъвършенстваният, децентрализиран модел за сигурност на платформата може да представлява предизвикателство за някои традиционни ИТ отдели в здравеопазването.

Цени на BlockSurvey

Стандартен: 29 $/месец

Премиум: 49 $/месец

Екип: 69 $/месец

Enterprise: 499 $/месец

Оценки и рецензии за BlockSurvey

G2: 4,8/5 (над 120 отзива) 4,8/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за BlockSurvey?

Един потребител сподели следната обратна връзка:

Blocksurvey е много лесен за използване и внедряване. Той бързо се превърна в моя предпочитан инструмент за създаване на формуляри. Иновацията се състои в това, че резултатите се съхраняват в блокчейна, което е допълнително ниво на сигурност, което приветствам.

Blocksurvey е много лесен за използване и внедряване. Той бързо се превърна в моя предпочитан инструмент за създаване на формуляри. Иновацията се състои в това, че резултатите се съхраняват в блокчейна, което е допълнително ниво на сигурност, което приветствам.

8. Jotform (Най-добър за разнообразие от шаблони и интеграции)

чрез Jotform

С опцията за съответствие с HIPAA, налична в плановете Gold и Enterprise, Jotform ви предоставя лесен за използване инструмент за прехвърляне на PDF файлове с функция „плъзгане и пускане”. С PDF Editor клиниките могат да генерират автоматично попълнени PDF файлове от подадени формуляри, които изглеждат идентично с съществуващите вътрешни документи.

Инструментите на Jotform, базирани на изкуствен интелект, могат да генерират формуляри от текстови подсказки или да обобщават подадените данни незабавно. Библиотеката с готови шаблони за регистрационни формуляри ви позволява да започнете бързо.

Можете също да активирате планиране на срещи директно във формуляра. Пациентите могат да изберат времеви интервал, който се синхронизира с вашия свързан календар.

Най-добрите функции на Jotform

Защитете чувствителните данни, като активирате защитата на PHI в определени полета.

Събирайте плащания, насрочвайте срещи и събирайте електронни подписи – всичко това в един единствен, сигурен формуляр.

Интегрирайте с над 150 приложения на трети страни, включително EMR, услуги за съхранение в облак и процесори за плащания.

Проследявайте действията по работния процес, доставката на имейли и плащанията с подробния аудитен дневник.

Наложете автоматично излизане от системата след един час бездействие за акаунти, съвместими с HIPAA.

Ограничения на Jotform

В сравнение с други формуляри с персонализиран код, той има ограничения по отношение на гъвкавостта на дизайна.

Цени на Jotform

Стартово ниво: Безплатно

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (над 3600 отзива) 4,7/5 (над 3600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform?

Ето една гледна точка от първа ръка:

Jotform е толкова гъвкав по отношение на видовете формуляри, които мога да създавам. От регистрационни формуляри, формуляри за интереси, формуляри за регистрация и формуляри за плащане (а това е само върхът на айсберга)... Когато променя името на полето, понякога забравям да променя настройките, които съм задал, и формулярът не функционира както трябва. Би било добре да има предупреждение или напомняне! Освен това, нямам почти нищо за оплакване.

Jotform е толкова гъвкав по отношение на видовете формуляри, които мога да създавам. От регистрационни формуляри, формуляри за интереси, формуляри за регистрация и формуляри за плащане (а това е само върхът на айсберга)... Когато променя името на полето, понякога забравям да променя настройките, които съм задал, и формулярът не функционира както трябва. Би било добре да има предупреждение или напомняне! Освен това, нямам почти нищо за оплакване.

📚 Прочетете повече: Софтуер за проследяване на кандидати за екипи

9. 123FormBuilder (най-подходящ за създаване на многоезични формуляри)

чрез 123FormBuilder

123FormBuilder предлага съответствие с HIPAA в своя план Enterprise. Той защитава поверителността с формуляри, съответстващи на GDPR, усъвършенствани протоколи за сигурност като SSO, персонализирани роли, одитни следи, SPF/DKIM удостоверяване на имейли и ежедневни архиви.

Можете да настроите условен работен процес, при който, ако пациентът избере конкретен симптом, се задейства различен набор от въпроси или се препраща към конкретен отдел. Можете също да използвате многоезичната поддръжка на формулярите, за да обслужвате разнообразни групи пациенти.

Най-добрите функции на 123FormBuilder

Събирайте данни по сигурен начин с 256-битово SSL криптиране, криптиране на данни и формуляри и сигурно съхранение на AWD сървъри с конфигурируемо местоположение на данните.

Подобрете достъпността с формуляри, които отговарят на стандартите WCAG 2. 1 ниво A и AA, включително функционалност за алтернативен текст за потребители с когнитивни увреждания.

Създавайте фактури или договори директно от подадените формуляри.

Автоматизирайте рутинните задачи, като изпращате данните от формулярите директно към други инструменти във вашата система за здравни грижи.

Ограничения на 123FormBuilder

Формулярите могат да бъдат бъгати; например, потребителите се оплакват от трудности при задаването на пренасочване на URL адреса за страници с благодарности.

Цялостният потребителски интерфейс, макар и високофункционален, може да не изглежда толкова модерен, колкото някои от по-новите конкуренти.

Цени на 123FormBuilder

Основен: Безплатен

Gold: 37 $/месец

Платина: 49 $/месец

Diamond: 99 $/месец

Enterprise: 225 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (над 160 отзива) 4,5/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за 123FormBuilder?

Вижте какво казва този рецензент:

Създаването на формуляри е много лесно. Потребителският интерфейс е добър и периодично се актуализира, за да улесни работата. Интеграцията с Salesforce и методът за предварително попълване и изпращане на данни са ясни... Понякога се сблъсквате с нещо, което не може да се направи, но обикновено в такива случаи има алтернативно решение или друг метод, който би проработил. Ресурсите за помощ, макар и богати и полезни, понякога могат да бъдат малко трудни за навигиране (разбирам, че работят по този въпрос).

Създаването на формуляри е много лесно. Потребителският интерфейс е добър и периодично се актуализира, за да улеснява работата. Интеграцията с Salesforce и методът за предварително попълване и изпращане на данни са ясни... Понякога се сблъсквате с нещо, което не може да се направи, но обикновено в такива случаи има алтернативно решение или друг метод, който би проработил. Ресурсите за помощ, макар и богати и полезни, понякога могат да бъдат малко трудни за навигиране (разбирам, че работят по този въпрос).

📚 Прочетете още: Как да създадете работен процес за управление на клиенти

10. Zoho Forms (най-подходящ за интеграция с екосистемата Zoho)

чрез Zoho Forms

Zoho Forms е добър избор за екипите в областта на здравните технологии, които вече работят в екосистемата на Zoho. Това е инструмент за създаване на формуляри, който се свързва безпроблемно с CRM системи, центрове за поддръжка или вътрешни табла. Това ви позволява да извличате данни от формуляри директно в приложения или да задействате работни процеси, базирани на логика.

Макар че съответствието с HIPAA е достъпно само в плановете Premium и Enterprise, то осигурява подписан BAA, SSL криптиране, маскиране на данни на ниво поле и одитни следи.

Zoho Forms може да бъде интегриран в инструменти за работа с пациенти, които обработват PHI и процеса на събиране на чувствителни данни за пациенти.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Разпространявайте формуляри чрез социални медии, имейл, QR код или чрез вграждането им във вашия уебсайт.

Събирайте данни офлайн и използвайте функции като географско маркиране, сканиране на QR кодове, формуляри с условна логика, електронни подписи, качване на файлове/изображения, сканиране на карти и режим киоск.

Сътрудничейте с членовете на екипа, като споделяте неограничен брой формуляри (при платени планове), задавате разрешения и работите заедно в реално време.

Анализирайте ефективността на формулярите с вградени отчети и анализи, за да проследявате подадените формуляри и процента на попълнени формуляри.

Ограничения на Zoho Forms

Въпреки че условната логика се поддържа, тя често се описва като тромава и трудна за управление, особено в многостранични или силно динамични формуляри.

Въпреки че е мощен в рамките на собствената си екосистема, като самостоятелен инструмент той може да предлага по-малко предимства.

Цени на Zoho Forms

Безплатно: Безплатно

Основен: 12 $/месец

Стандартен: 30 $/месец

Професионална версия: 60 $/месец

Премиум: 110 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2: 4. 4/5 (над 160 отзива) 4. 4/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Forms?

Ето как един потребител описа своя опит:

Лесно и просто е да въведете необходимите елементи, като име и адрес на клиента, извършената работа и всичко, което искате да запишете в работните поръчки.

Лесно и просто е да въведете необходимите елементи, като име и адрес на клиента, извършената работа и всичко, което искате да запишете в работните поръчки.

11. MakeForms (Най-добър за модерен, отзивчив дизайн на формуляри)

чрез Makeforms

MakeForms е инструмент за създаване на формуляри, съвместим с HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA и австралийския DPA.

В зависимост от нуждите ви за взаимодействие с потребителите, можете да избирате между различни типове формуляри, като едностранични, многоетапни или еднократни формуляри. AI асистентът предлага полета и структури въз основа на описанието на вашия формуляр.

Освен това можете да зададете еднократен код за проверка на потребителите, преди да подадат чувствителни данни. Тази функция е полезна при телемедицина или регистрация в приложение.

Най-добрите функции на MakeForms

Използвайте „източници“, за да проследявате отговорите за всеки канал за разпространение за подробни анализи .

Изберете един от трите типа формуляри: Един по един, Поетапни формуляри и Всички наведнъж.

Персонализирайте формулярите с над 160 шаблона, като шаблони за обратна връзка, и 100 дизайнерски теми с персонализирано брандиране, лога и шрифтове.

Сътрудничество с екипа ви в споделени работни пространства за оптимизиране на създаването, прегледа и управлението на формуляри.

Управлявайте и анализирайте данните от подадените формуляри, като използвате различни изгледи, например табличен изглед и обобщен изглед.

Ограничения на MakeForms

Безплатният ценови план не включва съответствие с HIPAA (подписване на споразумение за бизнес партньорство, BAA). За това са необходими платени планове.

Цени на MakeForms

Essentials: 29 $/месец

Pro: 69 $/месец

Агенция: 149 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за MakeForms

G2: 4,9/5 (над 30 отзива) 4,9/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за MakeForms?

Директно от рецензия в G2:

Първо, стойността му е отлична. С 5000 подадени формуляра за само 29 долара на месец, той е достъпен за обработка на големи обеми, без да се налага да харчите много пари. Забелязах също, че се зарежда бързо, когато е вграден в моя сайт, което осигурява гладко функциониране за посетителите – голям плюс за потребителското преживяване... Опциите за интеграция изглеждат ограничени. Има връзки с инструменти за автоматизация като Zapier, но бих предпочел да не харча допълнително за Zapier, само за да се свържа с другите си инструменти. Разширяването на директните интеграции би улеснило нещата значително.

Първо, стойността му е отлична. С 5000 подадени формуляра за само 29 долара на месец, той е достъпен за обработка на големи обеми, без да се налага да се харчат много пари. Забелязах също, че се зарежда бързо, когато е вграден в моя сайт, което гарантира безпроблемна работа за посетителите – голям плюс за потребителското преживяване... Опциите за интеграция изглеждат ограничени. Има връзки с инструменти за автоматизация като Zapier, но бих предпочел да не харча допълнително за Zapier, само за да се свържа с другите си инструменти. Разширяването на директните интеграции би улеснило нещата значително.

Функции, които да търсите в инструмент за създаване на формуляри, съвместим с HIPAA

Ако събирате данни за пациенти в цифров формат, изборът на онлайн инструмент за създаване на формуляри, съвместим с HIPAA, е задължителен. Съгласно правилата на HIPAA, всяка платформа, която обработва защитена здравна информация (PHI), трябва да отговаря на строги изисквания за поверителност и сигурност.

Ето основните функции, които трябва да търсите:

Осигурява споразумение за бизнес партньорство (BAA): Гарантира, че доставчикът предлага подписано BAA, което е в основата на насоките за съответствие с HIPAA, когато трета страна обработва защитена здравна информация.

Криптира всички данни от начало до край: Защитава чувствителната информация с мощно криптиране по време на сигурно предаване на данни (подаване на формуляри) и в покой (след съхранение).

Контролира достъпа на потребителите: Определя ясни граници в екипа ви с контрол на достъпа въз основа на роли, за да сведе до минимум риска.

Предлага подробни аудитни регистри: Записва всички прегледи, редакции, подадени документи и експортирани данни, за да ви помогне да докажете съответствие по време на одити.

Интегрира се с вашите EHR/EMR системи: Свързва се с вашите съществуващи електронни здравни досиета или системи за управление на практиката.

Събира сигурни електронни подписи за съгласие: Получава законни подписи на пациенти върху формуляри за приемане, документи за съгласие или разрешения след посещение.

Автоматизира рутинните задачи: Ускорява работния процес с автоматизации като напомняния за пациенти, уведомяване на персонала за нови подадени документи и Ускорява работния процес с автоматизации като напомняния за пациенти, уведомяване на персонала за нови подадени документи и използване на условна логика за адаптиране на въпросите.

Създатели на формуляри, съответстващи на HIPAA, и такива, които не съответстват: Кратко сравнение

Функция Създател на формуляри, съвместим с HIPAA Несъвместим инструмент за създаване на формуляри Защита на данните Криптира данните по време на пренос и съхранение Не може да гарантира криптиране или сигурно съхранение Контрол на достъпа Удостоверяване на потребители, разрешения въз основа на роли, регистри за одит Основна защита при влизане, без подробна одитна следа Споразумение за бизнес партньорство (BAA) Предоставя подписан BAA, изискван по закон за обработката на PHI Не предлага BAA, не е подходящ от правна гледна точка за PHI Пример за употреба Събиране на данни за пациенти, медицинска история и подробности за застраховката Общи анкети, формуляри за обратна връзка и генериране на потенциални клиенти Риск при употреба в здравеопазването Отговаря на изискванията на HIPAA, минимизира правните/финансовите рискове Използването му за PHI може да доведе до глоби и нарушения на данните.

👀 Знаете ли, че... HIPAA не е бил създаден първоначално за защита на личните данни в здравеопазването. Той е бил приет през 1996 г. като закон, който да помогне на работниците да запазят здравната си застраховка при смяна на работа.

Осигурете сигурността на вашите формуляри с ClickUp

Намирането на инструмент за създаване на формуляри, съвместим с HIPAA, е важна стъпка към защитата на данните на пациентите. Въпреки това, формулярите HIPAA са само малка част от цялостната картина.

След като информацията за пациента бъде събрана, ви е необходим сигурен и организиран начин за проследяване на задачите, предаването, одобренията и документацията.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява вашите формуляри, файлове, задачи, отчети и разговори в една лесна за използване платформа, задвижвана от изкуствен интелект. Планът Enterprise предлага съответствие с HIPAA, с подписано споразумение за бизнес партньорство (BAA).

Вашите формуляри и данни за пациенти са защитени с криптиране, контрол на достъпа и аудитни регистри, отговарящи на изискванията на HIPAA за електронна PHI (ePHI).

Той е гъвкав, сигурен и работи перфектно за екипите в здравеопазването.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅