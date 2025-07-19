Какво е разрастването на SaaS и как да го предотвратите?

Тъй като екипите използват все повече инструменти за повишаване на производителността, организациите често се оказват с объркваща мрежа от припокриващи се, недостатъчно използвани или непроверени SaaS приложения.

Управлението на разрастването на SaaS обаче не означава да задушавате иновациите; то се отнася до липсата на видимост за това, което се използва, какво добавя стойност и какво тихо изчерпва бюджета ви.

Това означава да знаете какво се използва, какво добавя стойност и какво тихо изчерпва бюджета ви.

В този блог ще научите какво означава разрастването на SaaS за вашата организация – какво го причинява, защо е проблем и как да го откриете навреме.

Какво е разрастването на SaaS?

Разрастването на SaaS се отнася до бързия растеж на облачните приложения в рамките на дадена организация, който надхвърля нейната способност да ги проследява, управлява или защитава ефективно.

Това се случва, когато екипите продължават да добавят инструменти, често с добри намерения. Но без надзор тези инструменти се размножават, припокриват се и стават трудни за управление.

Как се случва това? Дори най-добрите технологични решения могат да доведат до хаос, ако не са координирани. Разрастването на SaaS се случва или започва, когато един екип се регистрира за инструмент, за да реши бърз проблем. След това друг екип прави същото. Скоро никой няма пълна представа за това какво се използва и защо.

Ето някои от най-големите причини за разрастването на SaaS:

Липсата на централизирана видимост означава, че изтекли, дублирани или неизползвани инструменти остават незабелязани.

Отделите купуват инструменти самостоятелно , често без одобрение от ИТ или финансовия отдел.

Регистрацията е прекалено лесна, а забравянето за автоматичното подновяване е още по-лесно.

Множеството инструменти за продуктивност вършат една и съща работа , създавайки изолирани масиви от данни и прахосвайки пари.

Сенчестото ИТ се промъква, когато служителите използват неодобрени инструменти, за да работят по-бързо.

И точно така, вашият SaaS стек се превръща в заплетена бъркотия – скъпа, рискована и неефективна.

Шаблонът за управление на промените в SaaS приложенията на ClickUp ви предоставя структуриран, повтаряем процес за организиране на управлението на активи, контрол на разходите, избягване на разрастването на SaaS и сенчевото IT, както и за поддържане на сигурността на вашите данни.

👀 Знаете ли, че... 56% от SaaS приложенията не се управляват от ИТ отдела в бързоразвиващите се компании. Това означава, че екипите или отделните лица закупуват повечето инструменти директно. Този процент скача до 68% в малките, бързоразвиващи се компании, което прави разрастването на SaaS по-скоро норма, отколкото изключение.

Защо разрастването на SaaS е проблем

Разрастването на SaaS е повече от просто главоболие за ИТ отдела; то може да доведе до сериозни нарушения на сигурността на данните, които оказват влияние върху бюджетите, сигурността, производителността и опита на служителите. Това е сериозен бизнес проблем, който оказва влияние върху бюджетите, сигурността, производителността и опита на служителите.

Според един доклад, средната компания понастоящем харчи 49 милиона долара годишно за SaaS приложения – скок от 9,3% спрямо предишни години. И все пак, голяма част от тези разходи се оказват напразни.

Нека разгледаме реалните последствия от неуправляваното използване на SaaS:

1. Повишени разходи

Много компании не осъзнават колко пари губят за софтуер, докато не стане твърде късно. Докладът разкрива, че средностатистическата организация губи около 21 милиона долара годишно за неизползвани SaaS лицензи.

Този разпръснат подход води до дублиране на абонаменти, пропуснати подновявания и скъпоструващи припокривания в софтуерната функционалност.

🌻 Конкретен пример: Много организации използват всеки ден няколко AI инструмента – може би Claude за писане, Gemini чрез Google Workspace за мозъчна атака и други за проучвания или автоматизация. Лесно е да се стигне до мозайка от абонаменти и инструменти, всеки с propria цена и крива на обучение.

Ако това ви звучи познато, не сте сами! Много екипи в момента търсят начини да обединят тези възможности на едно място, за да улеснят работата и да намалят допълнителните разходи. Проучването на платформи, които комбинират множество AI функции, може да ви помогне да оптимизирате работния си процес и да улесните сътрудничеството.

Brain MAX на ClickUp поставя край на разрастването на SaaS, като обединява всички ваши основни работни инструменти – AI, търсене и автоматизация – в едно единно десктоп приложение. Вместо да се занимавате с множество несвързани приложения и платформи, то се свързва с вашия съществуващ софтуер и централизира всичко, от което се нуждаете, на едно място. Това означава: Команди с глас за продуктивност без използване на ръце

Един интерфейс за търсене във всичките ви приложения и файлове

Унифицирана AI помощ, която работи контекстуално, независимо от инструмента, който използвате.

Автоматизирани работни процеси, които обхващат няколко платформи, без да се налага превключване между раздели

2. Рискове, свързани със сигурността и съответствието

С 33,6% от SaaS инструментите, които влизат в организациите чрез сенчеви ИТ, често поради децентрализирано снабдяване, има малко видимост или контрол върху това какви данни преминават през новите SaaS приложения. Този децентрализиран подход към снабдяването с SaaS увеличава предизвикателствата пред сигурността, излага чувствителните данни на риск и увеличава несъответствията.

3. Намалена продуктивност

Когато инструментите се натрупват без план, работата се усложнява. Докладът също така установява, че организациите добавяват средно почти 92 нови SaaS приложения всяка година.

Значителното превключване между несвързани системи без проактивно управление намалява концентрацията на служителите и те започват да използват нови SaaS решения.

4. Лошо потребителско преживяване

Претрупаният SaaS стек означава, че потребителите губят време в влизане в системата, търсене на файлове или навигиране в непознати интерфейси.

С нарастването на неудовлетвореността служителите се обръщат към неразрешени SaaS инструменти, които по-добре отговарят на техните нужди. Всъщност разходите за сенчеви ИТ, предизвикани от служителите, са се увеличили с 11,1% – ясен знак, че настоящата ви SaaS екосистема може би не работи за тях.

👀 Знаете ли, че... Докато 68% от компаниите инвестират в обучение по SaaS сигурност, само 51% координират комуникацията между екипите по сигурност и собствениците на приложения. Още по-притеснително е, че само 33% активно наблюдават половината от своя SaaS стек. Накратко, повечето екипи осигуряват сигурността на това, което виждат, но не виждат много.

Как да разпознаете разрастването на SaaS във вашата организация

Идентифицирането и борбата с разрастването на SaaS на ранен етап е от решаващо значение за възвръщането на контрола. Използвайте този списък за проверка, за да операционализирате вашите SaaS одити и да преодолеете предизвикателствата на цифровото работно място. Намерете платформа за управление на SaaS, за да сте в крак с множеството SaaS приложения, които вашата организация използва.

Категория Задача Конкретни стъпки Защо това е важно 🔍 Одит: Оперативен Проследявайте всички разходи, свързани с SaaS Прегледайте корпоративните карти и регистрите за възстановяване на разходи Проверете бюджетите на отделите за неясни позиции Финансовият отдел често вижда покупките на SaaS преди ИТ отдела – тази стъпка разкрива скрити абонаменти и неуловени разходи. Идентифицирайте инструменти, закупени извън процедурата за възлагане на обществени поръчки Анализирайте разходите, маркирани като абонаменти или повтарящи се такси Захваща нерегламентирани или скрити инструменти, придобити без централизирано одобрение или видимост. 🔍 Одит: Технически Използвайте регистри за идентичност, за да намерите активни инструменти Извлечете данни за използването на SSO Показва инструментите, които се използват в цялата организация. Открийте неразрешени интеграции Проверявайте свързаните приложения чрез вътрешни API инструменти Проверявайте свързаните приложения чрез OAuth или API на вътрешни инструменти. Проверете данните за влизане и активност Идентифицирайте неактивните потребители и пропуските в лицензите Разкрийте неефективността и рисковете за сигурността, свързани с неизползвани или изоставени акаунти. 🔍 Одит: Оперативен Интервюирайте екипите относно използването на инструментите Попитайте ръководителите на екипите кои инструменти използват и защо. Екипите често възприемат инструменти по необходимост – това помага да се разберат легитимните нужди и проблемните точки. Документирайте всички инструменти, които се използват от екипа. Създайте инвентарен списък с: Име на инструмента, Собственик, Пример за употреба, Потребители, Фактуриране, Дата на подновяване Създайте централизирана, жива база данни с всички инструменти за дългосрочна стратегия за управление на SaaS. 🔍 Инструменти за откриване Внедрете инструменти за откриване Използвайте CASB, плъгини за браузъри или интеграции за разходи Запълва пропуските, които одитистите пропускат, особено при безплатни пробни версии, браузърни инструменти или приложения извън SSO. Настройте известия за внедряването на нови инструменти Активирайте известия по имейл или Slack за регистрации, активиране на пробни версии или разрешения за споделяне на данни. Държи ви в течение, когато нови инструменти влизат в средата, преди да се разпространят 🔍 Проверка за излишъци Сравнете инструментите по функции Групирайте приложенията по случаи на употреба (управление на проекти, съобщения, споделяне на файлове, анализи) Помага да се идентифицират припокривания, при които инструментите служат за една и съща цел, което позволява консолидиране. Идентифицирайте инструменти, които вече не отговарят на бизнес нуждите Прегледайте предстоящите подновявания и отменете инструментите с ниска стойност. Избягвайте да плащате за инструменти, които вече не поддържат текущите приоритети. 🔍 Преглед на сенчевото ИТ Сегментирайте инструментите според бизнес риска Категоризирайте: Висок риск / Висока стойност / Ниска стойност Не всички сенчеви ИТ системи са еднакво рискови; тази стъпка помага да се приоритизират реакциите въз основа на потенциалното въздействие. Свържете се с собствениците на висококачествени сенчести инструменти Поканете да формализирате използването и да оцените за официално внедряване Вместо да блокирате, създавайте съвместно решения с екипи, които вече извличат полза от неразрешени инструменти.

След като идентифицирате излишните приложения, следващата стъпка е да ограничите разрастването на SaaS.

Нека разгледаме четири доказани стратегии, които надхвърлят обичайните SaaS одити, и да изготвим дългосрочен план за управление на SaaS.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за управление на проекти за всички видове проекти

Стратегии за намаляване на разрастването на SaaS

Намаляването на разрастването на SaaS не се състои само в намаляване на броя на инструментите, а в преодоляване на основните причини: разпръснати покупки, изолирани данни и несъгласувано вземане на решения.

По-интелигентен подход, подкрепен от централизирана система за доставки, внася структура, прозрачност и целенасоченост в начина, по който приемате и управлявате SaaS приложенията. Ето как да го направите ефективно:

Започнете с проверка на текущото си използване на SaaS.

Картографирайте всеки инструмент в своя набор по категории – управление на проекти, съхранение на файлове и комуникация – и идентифицирайте къде функциите се припокриват.

Тези области са основни кандидати за консолидиране на SaaS. Вместо да принуждавате екипите да се откажат от инструментите, на които разчитат, създайте ясни насоки за внедряване на SaaS, които зачитат техните нужди и същевременно намаляват излишните приложения.

Чрез консолидиране на набора ни от инструменти с ClickUp, премахнахме Jira, Confluence, PMO инструменти, Salesforce и Trello. Това направи ежедневието ни много по-лесно!

2. Установете управление

Без ясни правила разрастването на SaaS ще продължи да нараства. Изградете прозрачна и последователна рамка за заявка, одобрение и подновяване на нови инструменти. Например:

Използвайте централизиран работен процес за закупуване, който оценява всяко приложение по отношение на сигурност, цена, съответствие и потенциал за интеграция.

Създайте стандартизирани формуляри като „Заявка за нов инструмент“ или „Контролен списък за подновяване“, за да насочвате вземането на решения.

Управлението трябва да се възприема като средство за подпомагане, а не като пречка за отговорното използване на SaaS.

3. Подобряване на видимостта и отчитането

Ежегодният одит не е достатъчен. SaaS приложенията се променят постоянно, затова вие трябва да имате постоянен поглед върху тях. Въведете инструменти за проследяване в реално време, които показват използването на лицензите, сроковете за подновяване и собствеността на отделните отдели.

Настройте табла за визуализиране на разходите и моделите на използване.

Планирайте автоматизирани отчети за заинтересованите страни, за да проследявате разходите за SaaS и договорната дейност.

Конфигурирайте предупреждения за ниска използваемост, изненадващи подновявания или неодобрени регистрации.

Това дава на екипа ви проактивен контрол и спира разрастването, преди то да е започнало.

⚡️Архив с шаблони: Шаблонът за поръчка на софтуер от ClickUp е цялостно решение за управление на закупуването на софтуер във всяка организация. * Получете безплатен шаблон Следете доставките си на едно място с шаблона за поръчка на софтуер на ClickUp. Използвайте този шаблон, за да създадете табло с персонализирани джаджи за проследяване на броя на подадените заявки, процента на одобрените заявки, използването на бюджета и анализите на доставчиците, което ви дава обща представа за целия процес на закупуване на софтуер.

4. Обучавайте екипите

Управлението на разрастването на SaaS означава и управление на нагласите. Променете възприятието от „повече инструменти = по-добре“ към „подходящите инструменти = по-добре“.

Обучението на вашите екипи ще им помогне да разберат стойността на централизираните системи и рисковете от неконтролирано внедряване на приложения. То също така изгражда доверие между ИТ, финансите и отделните екипи. За да управлявате разрастването на софтуера, можете:

Предложете вътрешен каталог с одобрени SaaS инструменти с ясни примери за употреба и подробности за лицензите.

Организирайте редовни семинари, на които отделните отдели да преразгледат своите технологии, да идентифицират припокривания и да рационализират използването на инструментите заедно.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Как ClickUp помага в борбата с разрастването на SaaS

Управлявайте разрастването на SaaS проактивно, спрете нарушенията на сигурността, намалете разходите и поддържайте оптимизирана SaaS среда с ClickUp.

Разрастването на SaaS започва с неконтролираното разпространение на множество инструменти като AI обобщители за документи, инструменти за управление на проекти, ботове за копирайтинг и табла за отчети и анализи. Скоро ще се налага да превключвате между половин дузина приложения без централизирано управление.

ClickUp решава този проблем, като е всичко в едно приложение за работа. То помага на организациите да възвърнат контрола над фрагментираните SaaS приложения, като консолидира основните инструменти в една платформа. То замества множество неразрешени инструменти, оптимизира работните процеси и позволява централизиран надзор над цялата ви SaaS среда.

ClickUp Project Management централизира основните бизнес функции – задачи, документи, цели, табла, проследяване на времето и чат – в една платформа, всичко това подкрепено от усъвършенствана изкуствена интелигентност.

Изпълнявайте проектите си навреме, всеки път, с ClickUp Project Management.

Екипите могат да управляват проекти, да сътрудничат по документи, да поставят и проследяват цели, да визуализират данни, да комуникират с други екипи и да задават въпроси на изкуствения интелект за всичко – и всичко това без да превключват между множество приложения.

Следващата стъпка е ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, който може да обобщи дългите дискусии мигновено, като гарантира, че заинтересованите страни остават в синхрон, без да четат цялата история на чата.

Да предположим, че вашите ИТ и финансови екипи обсъждат доклад за сенчевата ИТ. Те могат да свържат чата с свързаната одитна задача или да обобщят дискусията с ClickUp Brain.

Brain е първата невронна мрежа, интегрирана в работната среда, която разбира контекста, задачите, инструментите и документите на вашата организация. Докато други инструменти изискват ръчно въвеждане и копиране и поставяне, ClickUp Brain е вграден директно във вашите работни процеси.

Той отговаря на вашите въпроси като дълбоко интегриран, контекстно-ориентиран AI двигател за управление на проекти.

Запознайте се с ClickUp Brain, вашия AI-базиран асистент, който може да направи всичко това и още много други неща!

Можете да използвате ClickUp Brain, за да:

Кажете „Обобщете последните ни подновявания на SaaS по отдели“ и получите обобщение, готово за представяне пред ръководството, извлечено от задачи, документи и актуализации.

Задайте въпроса „Кои инструменти се използват най-често от маркетинговия екип?“ и получите класация въз основа на данни за активността.

Създайте съобщения от доставчици („Здравейте, оценяваме вашето ползване и бихме искали оферта за прекратяване“)

За да генерирате съдържание, можете да превключвате между Claude, ChatGPT и други LLMS в ClickUp Brain.

Освен създаването на съдържание, можете да автоматизирате съществуващите инструменти с помощта на ClickUp Automations.

Конфигурирайте работни потоци, базирани на тригери, с помощта на ClickUp Automations или конфигурирайте AI агент, който да се занимава с вашия работен поток с лесни стъпки!

Той премахва напълно ръчната работа, като ви позволява да създавате правила, които задействат действия в цялото ви работно пространство без кодиране. Ако не сте сигурни как да го настроите, кажете на ClickUp Brain какво искате да автоматизирате. Той ще създаде работния процес за вас.

Можете да използвате ClickUp Automations, за да:

Автоматично присвояване на прегледи на инструменти на ръководителите на отдела за доставки 30 дни преди подновяване

Променете статуса на задачите, когато използването им падне под определен праг.

Активирайте известия, когато постъпват нови заявки за SaaS чрез формулярите на ClickUp

Извършвайте тримесечни проверки за съгласуване на лицензите с повтарящи се работни процеси.

Проследявайте заявките и одобренията за софтуер чрез специални задачи.

С ClickUp Tasks можете да разделите проектите на изпълними задачи. Тези задачи могат да бъдат персонализирани с потребителски полета, категории, приоритети и етикети, за да се адаптират към всеки работен процес. Можете да автоматизирате задачите, актуализациите на статуса и известията, като по този начин гарантирате ефективния напредък на работата.

Tasks ви позволява да планирате, разпределяте и проследявате работата на едно място, елиминирайки необходимостта от отделни приложения за управление на задачите.

Преглеждайте задачите си по начина, по който искате, с множество опции в ClickUp.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Relationships, за да свържете задачите между екипите. Например, свържете задачата за оценка на доставчика с свързаната с нея проверка на сигурността, правния списък за проверка и решението за подновяване, така че заинтересованите страни винаги да разполагат с контекста.

Документирайте насоки и най-добри практики, използвайки централизирана документация.

Когато става въпрос за документация, всичките ви писмени данни се сортират и съхраняват в ClickUp Docs.

Docs позволява на екипите да създават, организират и сътрудничат по съдържание директно в платформата. Поддържа богато форматиране, списъци за проверка, банери и дори генериране на текст с помощта на изкуствен интелект. Можете да преглеждате историята на документите, да добавяте корици, да защитавате чувствителни документи и да използвате шаблони за последователност.

Сътрудничество с екипа си отвсякъде с ClickUp Docs

Документите могат да бъдат свързани със задачи, подредени по функция или отдел, цитирани в други документи и експортирани за споделяне. Тази интеграция гарантира, че знанията са лесно достъпни и приложими, което подобрява производителността и сътрудничеството.

Задайте си цели за разрастването на SaaS и проследявайте напредъка от начало до край.

Стратегията ви може да бъде подобрена с ClickUp Goals, където целите на високо ниво се разделят на измерими задачи – независимо дали става въпрос за проследяване на внедряването на SaaS инструменти, извеждане от употреба или етапи на съответствие.

Целите се актуализират в реално време с напредъка на свързаните задачи и могат да се показват на таблата за пълна прозрачност.

В тази връзка, ClickUp Dashboards предлага персонализирани карти, които предоставят визуализации в реално време на показателите на проекта, използването на SaaS инструменти, датите за подновяване и информация за разходите. Екипите по операции и снабдяване могат да използват тези визуализации, за да следят ефективността на инструментите и средната цена на потребител, както и да добавят или премахват кандидати с един поглед.

Проследявайте задачите си, получавайте навременни актуализации и работете по-гладко с таблата на ClickUp.

Например, по време на тримесечния преглед можете да използвате таблото на ClickUp, което показва портфолиото от 10-те най-използвани инструмента на маркетинговия екип, датите за подновяване и данните за последното влизане, в зависимост от регистрите за използване.

За да подобрите отчетността и управлението на бюджета, ClickUp Time Tracking —наличен вграден—позволява на екипите да регистрират часовете, да управляват фактурираното време и да докладват за оперативната ефективност, без да напускат работната среда на ClickUp.

Улеснете сътрудничеството с интегриран чат

Знаете ли, че можете да намалите разрастването на SaaS, като се отървете и от приложенията си за съобщения и изкуствен интелект? ClickUp ви предлага и двете едновременно.

Първо, ClickUp Chat е специално създаден, за да помогне на организациите да елиминират разединените инструменти за съобщения. Комуникацията е напълно интегрирана в платформата, което позволява на екипите да си сътрудничат там, където се извършва работата.

Бъдете в крак с разговорите на работното място с ClickUp Chat

С чата в реално време можете да провеждате standup срещи, да регистрирате задачи за действие и да организирате разговори по проекти или теми, без да превключвате между приложения.

Контекстуалното сътрудничество е достъпно и чрез коментари и @споменавания в задачи, документи и табла, докато присвоените коментари помагат да превърнете обратната връзка в действена работа. Екипите могат дори да управляват вериги от имейли директно в ClickUp, като поддържат цялата комуникация централизирана и проследима. Всяка верига от съобщения може да се превърне в задача с едно кликване.

📮 ClickUp Insight: 21% от хората казват, че повече от 80% от работния си ден прекарват в повтарящи се задачи. А други 20% казват, че повтарящите се задачи отнемат поне 40% от деня им. Това е почти половината от работната седмица (41%), посветена на задачи, които не изискват много стратегическо мислене или креативност (като последващи имейли 👀). AI агентите на ClickUp помагат да се премахне тази тежест. Помислете за създаване на задачи, напомняния, актуализации, бележки от срещи, изготвяне на имейли и дори създаване на цялостни работни процеси! Всичко това (и още много) може да бъде автоматизирано за нула време с ClickUp, вашето приложение за всичко, свързано с работата. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

ClickUp Integrations помага да се справите с разрастването на SaaS, като свързва над 1000 SaaS приложения – като Salesforce, HubSpot и Jira – в централизиран работен поток. Синхронизирайте данни, задействайте автоматизации и премахнете излишните приложения, без да нарушавате съществуващата си SaaS среда.

Например, нова възможност в Salesforce може автоматично да създаде задача с предварително попълнени CRM данни. С гъвкави екипни структури, детайлен контрол на достъпа и табла в реално време, ИТ отдела може да наблюдава използването на SaaS, да намали рисковете, свързани с съответствието и сигурността, и да управлява SaaS стека по-ефективно в една платформа.

Реален пример за предотвратяване на разрастването на SaaS с ClickUp

RevPartners, бързоразвиваща се компания за професионални услуги с изцяло дистанционен екип, разполагаше с твърде много инструменти, но й липсваше съгласуваност.

Техният екип балансираше разединени платформи за управление на проекти, инструменти за документиране и приложения за комуникация в екипа, като всеки от тях решаваше един проблем, но създаваше нови.

Те преминаха към ClickUp и ето какво се промени:

Ето какво постигнаха:

64% по-бързо изпълнение на клиентски проекти

83% намаление на времето за планиране на проекти

50% икономия на разходи чрез елиминиране на припокриващи се функционалности и инструменти

36% по-ефективни срещи за обсъждане на състоянието

Съоснователят на RevPartner Мат Болиан казва:

С ClickUp имаме достъп до всички функции, от които се нуждаем, на едно място, което е много важно за нас. Нашата цел е внедряването и без наистина лесна за използване платформа, която да го направи възможно, би било невъзможно да стимулираме внедряването от всички екипи и клиенти.

С ClickUp имаме достъп до всички функции, от които се нуждаем, на едно място, което е много важно за нас. За нас е важно да се възприеме, а без наистина лесна за използване платформа, която да го направи възможно, би било невъзможно да се стимулира възприемането от всички екипи и клиенти.

Овладейте претоварването с SaaS с ClickUp

Разрастването на SaaS не се случва, защото екипите искат повече софтуер. То се случва, защото те се нуждаят от повече функционалности и не могат да ги намерят на една платформа, която предлага всичко.

С ClickUp получавате управление на проекти, документи, чат, табла, автоматизация и изкуствен интелект на едно място. Това означава по-малко приложения, никакви разкъсани работни процеси и по-чиста SaaS среда.

Започнете оттук, ако сте готови да намалите разходите, да спестите време на екипа си и да контролирате разрастването на SaaS.

