Безплатни шаблони за писма за набиране на средства за благотворителни дейности и дарения

Даването е начин да помолиш; моленето е начин да дадеш.

Даването е начин да помолиш; моленето е начин да дадеш.

Този цитат е особено валиден в света на нестопанските организации. НПО работят неуморно, за да подобрят живота на хората, и малката помощ има голямо значение. Първата стъпка към получаването на подкрепа е да я поискате – ясно и професионално, често чрез писмо с молба за дарение.

Добре написаното писмо за дарение е един от най-ефективните начини да се поискат дарения, спонсорство или подкрепа в натура. То ясно комуникира вашата цел, как дарението ще помогне за набирането на средства и очертава вашите цели за набиране на средства в професионален формат.

Тези структурирани и професионални шаблони за писма с молба за дарение ще ви улеснят да започнете – безплатно.

Какво представляват шаблоните за писма за дарения?

Понякога физически лица и организации се нуждаят от дарения, спонсорство или подкрепа в натура. Шаблоните за писма за молба са предварително форматирани документи, предназначени да помогнат за създаването на професионални писма за тази цел.

Ако искате да достигнете до потенциални дарители или корпоративни спонсори, образецът на писмо за молба ще ви помогне:

Определете целта на писмото за молба, например финансиране на събитие за набиране на средства или искане на финансова подкрепа.

Ръководство за написване на убедително и структурирано обръщение за набиране на средства или дарения в натура, като ви предоставя опции за персонализиране на елементи като логото на вашата организация.

Включете място за ключова информация като подробности за проекта, използване на дарението и данъчни цели.

Предложете място за силно призив за действие, за да мотивирате потенциалните дарители да дадат своя принос.

🔮 Интересен факт: Хората са по-склонни да даряват, когато бъдат помолени директно. Проучванията показват, че личните молби (или дори събирането на средства от приятели) могат да бъдат много по-ефективни от имейлите.

Какво прави един добър шаблон за писмо с молба?

Ефективният шаблон за писмо с молба за дарение увеличава шансовете ви да получите положителен отговор и ефективно привлича вниманието на дарителите, което го прави полезен инструмент за набиране на средства.

Идеалният шаблон трябва да:

✅ Започнете с история, която веднага създава емоционална връзка, а след това преминете към целта си за набиране на средства.

✅ Сегментирайте съобщенията за корпоративни спонсори, индивидуални дарители или членове на общността, за да направите всяко писмо да изглежда като личен разговор.

✅ Ясно посочете промяната, която ще бъде финансирана от малка или по-голяма дарение, а не само самата нужда.

✅ Предлагайте гъвкави опции за дарения – парични, времеви или дарения в натура – за да отговорите на различните възможности на поддръжниците.

✅ Завършете с директна, изпълнима следваща стъпка и благодарете предварително на дарителя, за да затвърдите благодарността си, още преди дарението да бъде направено.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за събиране на средства за събития и благотворителни организации

Топ 20 безплатни шаблони за писма за дарения

Ето най-добрите шаблони за писма за набиране на средства, които ще ви помогнат да се изразите ясно и да се свържете с потенциални дарители за предстоящото ви събитие. Използвайте ги, за да увеличите вероятността следващото ви писмо с молба за дарение да бъде високо оценено.

1. Шаблон за писмо за дарение от ClickUp

Получете безплатен шаблон От планирането на събития до изпращането на писма, всичко остава свързано с шаблона за писма за дарения на ClickUp.

Да се свържеш с десетки, а дори и стотици потенциални дарители е нещо нормално за всеки екип, занимаващ се с набиране на средства. Но когато всяко директно писмо, последващо писмо и отговор се съхраняват в различни папки или таблици, е лесно да се пропуснат важни възможности.

Шаблонът за писмо за дарение на ClickUp решава този проблем, като превръща вашите контакти в напълно проследяван работен процес.

С този шаблон можете да възлагате задачи, да определяте крайни срокове, да организирате и изпращате писма с молби за дарения, включително молби за дарения с удвояване на сумата, и да проследявате всичко това в едно централизирано работно пространство.

Резултатът? По-малко пропуснати връзки, по-обмислени последващи действия и по-голямо ангажиране на дарителите.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които управляват голям обем от дейности за достигане до обществото и се нуждаят от по-добра видимост на целия процес на искане на дарения.

2. Шаблон за дарения на ClickUp

Получете безплатен шаблон Повишете видимостта на вашите усилия за набиране на средства с шаблона за дарения на ClickUp.

Проследяването на всеки постъпил долар – по тип, източник и кампания – е от съществено значение, но повечето екипи разчитат на разпръснати таблици и предположения след събитието. Това води до неорганизирани записи и пропуснати благодарности.

Шаблонът за дарения на ClickUp решава този проблем, като предоставя на вашия екип централизирано място за регистриране, организиране и анализиране на даренията както от индивидуални дарители, така и от корпоративни спонсори.

Можете да сегментирате типовете дарители, да следите постъпващите дарения и да свържете даренията директно с конкретни цели за набиране на средства или писма за набиране на средства за нестопански организации – и всичко това, като поддържате чисти записи за данъчни цели.

Този шаблон е особено полезен при отчитане пред членовете на управителния съвет или при представяне на настоящите дарители как техните дарения оказват влияние.

✨ Идеално за: Екипи, които трябва да проследяват и отчитат данни за даренията, като същевременно поддържат доверието на дарителите и прозрачността.

💡 Професионален съвет: Оставете AI да свърши тежка работа. Намерихте шаблон, който ви харесва, но не сте сигурни как да го адаптирате към вашата аудитория или тон? Използвайте ClickUp Brain — вградения AI асистент за писане на ClickUp. Независимо дали изготвяте заявка за спонсорство, призив за дарение или предложение за партньорство, ClickUp Brain ви помага да пренапишете, преформулирате или преформатирате писмото си за секунди — всичко това в ClickUp Doc.

Имате нужда от още съвети за писане с AI? Гледайте това кратко обяснение:

3. Шаблон за формуляр за дарение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете процеса на даряване от интерес до действие с шаблона за формуляр за дарения на ClickUp.

Дори и най-убедителното писмо за дарение няма да доведе до дарение, ако формулярът за дарение е тромав, объркващ или труден за попълване.

Избегнете това с шаблона за формуляр за дарения на ClickUp. Той предлага изчистено, персонализирано и безпроблемно преживяване, както и силно емоционално въздействие, за да ангажира дарителите.

Този шаблон ви позволява да събирате важна информация за дарителите, да интегрирате сигурни опции за плащане и да изпращате незабавни благодарствени съобщения за големи дарения – всичко това без да сменяте платформата.

Тази техника ви гарантира, че ще съберете средства, като същевременно изградите доверие и добра воля в момента на даряването.

🔑 Ключова информация: НПО работят с мисия, но за да имат въздействие, се нуждаят от структура. ClickUp за нестопански организации помага на екипите, мотивирани от кауза, да останат фокусирани върху мисията си, като обединява задачите, екипите и инструментите в едно организирано работно пространство.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които искат да намалят конфликтите и да увеличат конверсиите за програми за съвпадащи дарения.

🔮 Интересен факт: Дарителите са по-склонни да даряват, когато им се покаже конкретният ефект от тяхното дарение. Изразът „С 25 долара можете да купите училищни пособия за 5 ученици“ има по-голям ефект от общо формулирана молба.

4. Шаблон за планиране на нестопански събития на ClickUp

Получете безплатен шаблон Улеснете набирането на средства и отчитането на успехите с шаблона за планиране на нестопански събития на ClickUp.

Събитията за набиране на средства имат потенциал да създадат значителен импулс, при условие че планирането зад кулисите остане непроменено за събитието през годината. В края на краищата, има много неща, които трябва да се управляват между координирането на материалите за събитието, управлението на молбите за дарения и поддържането на съгласуваността между доброволците.

Шаблонът за планиране на събития за нестопански организации на ClickUp предлага персонализирани графици, инструменти за проследяване на бюджета и споделени списъци, които улесняват сътрудничеството.

С участието на членове на управителния съвет, спонсори на проекти и членове на общността, този шаблон ви помага да свържете логистиката с резултатите от набирането на средства.

✨ Идеално за: Екипи, които управляват събития за набиране на средства с висок залог, които изискват строга координация между задачите, хората и приоритетите.

Получете безплатен шаблон Подобрете дългосрочните партньорства с ясни очаквания, като използвате шаблона за спонсорска форма на ClickUp.

Осигуряването на спонсорство е само началото – истинското предизвикателство е в управлението на данните на спонсорите, проследяването на ангажиментите и гарантирането, че нищо няма да бъде пропуснато. Тук на помощ идва шаблона за спонсорска форма на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да централизирате система за организиране на всичко – от писма за искане на корпоративни дарения до спонсорски ползи. Можете да персонализирате формуляри за приемане, да планирате последващи действия и да проследявате представянето на спонсорите във времето – и всичко това, докато държите членовете на борда и екипа си в течение.

Търсите начин да проследявате ключови показатели за спонсорите? ClickUp Dashboards ви помага да ги визуализирате с един поглед. Ето как можете да създадете персонализиран табло за проект за минути:

✨ Идеално за: Нестопански организации, които управляват множество спонсорски взаимоотношения и се нуждаят от структуриран начин за събиране, преглед и проследяване на данни за спонсорство.

Получете безплатен шаблон Изградете отношения със спонсори, без да забавяте темпото си, с шаблона за спонсорска форма на ClickUp.

Според проучването „2023 Sponsorship Leaders Study“ близо 30% от спонсорите са увеличили разходите си с над 40%, а допълнителни 40% са увеличили бюджетите си за спонсорство с 20% до 40%.

Въпреки че финансирането е налице, истинското предизвикателство при набирането на средства е да се намерят корпоративни спонсори, които да съответстват на вашата мисия, и да се съберат правилната информация предварително.

Шаблонът за спонсорска форма на ClickUp решава този проблем. Той ви позволява да създавате персонализирани спонсорски форми, които събират нивата на принос, предпочитанията и изискванията за брандиране на едно място.

Нестопанските организации, които провеждат кампании или събития за набиране на средства, които са чувствителни към времето, намират това за много подходящо, тъй като им помага да преминат безпроблемно от общуване към потвърждение.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които се нуждаят от бърз и целенасочен начин да си осигурят и привлекат спонсори по време на планирането на кампании или събития.

Получете безплатен шаблон Управлявайте всеки етап от процеса на представяне с яснота с помощта на шаблона за спонсорство на подкасти на ClickUp.

Създаването на подкаст отнема време и пари – оборудване, платформи за хостинг, инструменти за редактиране, промоция и др. Спонсорите помагат за компенсиране или пълно покриване на тези разходи, превръщайки един проект, роден от страст, в устойчиво (или печелившо) начинание.

Но намирането на подходящ спонсор често зависи от това колко добре представяте идеята си, преговаряте и поддържате контакт. Повечето творци не успяват в тази област.

Шаблонът за спонсорство на ClickUp Podcast ви помага да превърнете разпръснатите бележки и имейл кореспонденция в структуриран работен процес, който подпомага сериозен растеж на спонсорството. Можете да проследявате потенциални спонсори, да очертаете нива на ползи и да записвате ключови детайли от разговорите, като същевременно поддържате ясна представа за вашия процес.

И тъй като всяка сделка е важна, този шаблон за бизнес предложение ви позволява да сравнявате оферти, да преглеждате резултатите и да изграждате дългосрочни партньорства, които финансират вашата кауза и мисия.

✨ Идеално за: Създатели на подкасти, които искат професионална, повтаряема система за управление и разширяване на спонсорската си мрежа.

8. Шаблон за формуляр за заявка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Разширете усилията си за набиране на средства и подобрете комуникацията с дарителите с шаблона за формуляр за заявка на ClickUp.

Обикновено всеки отдел в дадена организация има свой собствен метод за събиране на информация. Липсата на стандартизирана система обаче означава, че заявките често се превръщат в натрупани имейли, а задачите често се пренебрегват.

Шаблонът за формуляр за заявка на ClickUp решава този проблем, като предоставя на вашия екип единен и повтаряем начин за събиране и обработка на заявки.

Независимо дали се занимавате с молби за дарения, запитвания за спонсорство или вътрешни нужди, този формуляр събира всичко в един централен работен поток, където се проследява, разпределя и решава ефективно.

✨ Идеално за: Нестопански организации и екипи, които се нуждаят от последователна система за управление на голям брой постъпващи заявки.

💡 Професионален съвет: Чувствате се претоварени от хаоса при планирането на събития? Безплатните шаблони и чеклисти за планиране на събития в Excel и ClickUp ви предоставят готови за употреба инструменти, с които да организирате всеки детайл.

📮 ClickUp Insight: Работата не бива да бъде игра на познаване, но твърде често се превръща в такава. Нашето проучване за управление на знанията установи, че служителите често губят време в търсене на вътрешни документи (31%), фирмени бази от знания (26%) или дори лични бележки и екранни снимки (17%), само за да намерят това, от което се нуждаят. С Connected Search на ClickUp всеки файл, документ и разговор е незабавно достъпен от началната ви страница, така че можете да намерите отговорите за секунди, а не за минути. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

9. Шаблон за планиране на събития за набиране на средства от ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте множество заинтересовани страни в рамките на мащабни гала вечери и малки събития в общността с шаблона за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp.

Събитията за набиране на средства правят много повече от просто събиране на пари. Те изграждат видимост и дългосрочни отношения с дарителите. Тези събития обаче включват многобройни променливи компоненти, вариращи от логистиката на доставчиците до контактите с дарителите.

Ето защо е трудно да съгласувате целта си за набиране на средства, без да изтощите екипа си.

Шаблонът за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp ви помага да превърнете тази сложност в яснота.

Използвайте го, за да разпределяте задачи, да създавате график на събитията в реално време и да проследявате молбите за дарения или продажбите на билети в едно споделено работно пространство. Всички списъци, контакти и крайни срокове остават организирани и достъпни.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които планират сложни събития за набиране на средства, които изискват пълна прозрачност и координация на задачите между екипите.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за формуляри за спонсорство

10. Шаблон за план за набиране на средства на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете видимост и структура за управление на целите, стратегиите и събитията за набиране на средства с шаблона за план за набиране на средства на ClickUp.

Всяка успешна кампания за набиране на средства има едно общо нещо: ясен план.

Структурираната рамка ви помага да останете фокусирани, а шаблонът за план за набиране на средства на ClickUp ви отвежда отвъд списъците със задачи.

Този шаблон ви помага да определите приоритети, да очертаете стратегии и да свържете всяка задача с по-голяма цел.

Можете да проследявате графици, да сегментирате потенциални дарители и да съгласувате вашите дейности с ключови етапи през целия цикъл на кампанията.

✨ Идеално за: Екипи за набиране на средства, които искат да преминат от реактивен към стратегически подход с ясен, ориентиран към резултатите план.

📖 Прочетете още: Ограниченият бюджет на неправителствената организация ви пречи да внедрите нови технологии? Как да използвате изкуствен интелект за неправителствени организации ви показва как да се възползвате от мощни и достъпни инструменти за изкуствен интелект, за да увеличите въздействието си без високи разходи.

11. Шаблон за писмо с молба от Template. Net

Шаблонът за писмо за дарение от Template.net е форматиран за незабавна употреба, с място за персонализиране на вашата мисия, въздействието на подкрепата и вашите конкретни нужди за набиране на средства.

Освен това, той включва примерно писмо с изтънчен, официален тон, предназначено за контакти с корпоративни спонсори, големи дарители или уважавани членове на общността. Това е изключително полезно, когато сте притиснати от времето.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които се нуждаят от професионално, предварително написано писмо за молба за помощ за важни инициативи, включително възможности за дарения или корпоративни партньорства.

Спонсорството в крайна сметка се състои в показването на осезаема стойност в замяна. Този шаблон за писмо за търсене на спонсорство от Template.net е създаден именно за тази цел.

Това е официално, структурирано писмо, предназначено да представи вашето събитие, като ясно очертава ползите за корпоративните спонсори.

Шаблонът включва и персонализирани нива на спонсорство, от Платина до Сребро, с определени предимства като възможности за брандиране и VIP достъп за съответните категории.

✨ Идеално за: Екипи, които искат да представят професионално спонсорства за събития с ясно очертани ползи и персонализирани пакети.

🔮 Интересен факт: Ако неправителствените организации бяха икономика, те биха били петата по големина в света. Общите им глобални приходи надхвърлят тези на много страни.

13. Шаблон за писмо с молба за подкрепа от Template. Net

За нестопанските организации подкрепата не винаги означава пари. Понякога най-необходимото е експертен опит.

Шаблонът за писмо с молба за подкрепа от Template.net е създаден за такива случаи. Той предлага изтънчен формат за професионално искане на нефинансова помощ, насочен към различни роли. Използвайте го, за да потърсите съдействие от отдел „Човешки ресурси“, правни консултации или помощ от опитен член на управителния съвет.

✨ Идеално за: НПО, които търсят експертни съвети, стратегическо сътрудничество или професионална подкрепа, освен финансови дарения.

📖 Прочетете също: Най-добрият CRM софтуер за нестопански организации

Силата на една организация се измерва с хората, които стоят зад нея. За нестопанските организации намирането и привличането на ентусиазирани и квалифицирани таланти е задача, за която малцина говорят открито. Но със сигурност не е лесно.

Шаблонът за писмо за набиране на кандидати от Template.net е създаден, за да ви помогне да наемете хора, които споделят вашата кауза и притежават необходимия опит, за да я прокарат напред.

Създаден за привличане на подходящи кандидати, този шаблон улеснява персонализирането на вашето съобщение и подчертаването на специфичното за дадената длъжност въздействие.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които искат да наемат таланти, споделящи мисията им, чрез персонализирани, професионални контакти.

💡 Съвет от професионалист: Смятате ли, че най-модерните технологии са недостъпни за нестопанските организации? Написването на убедителен бизнес план може да ви помогне да оправдаете инвестициите в изкуствен интелект и да представите ясни аргументи в полза на инструменти, които увеличават въздействието, без да изчерпват бюджета ви.

15. Шаблон за писмо за дарение за училище от Template.net

Училищата често разчитат на щедростта на общността, за да предоставят на учениците възможности, които надхвърлят традиционните бюджети. Шаблонът за писмо за дарение за училище от Template.net е създаден, за да помогне на педагози, благотворителни организации, местни предприятия и администратори да се обърнат с ясна молба, съобразена с мисията им.

Този шаблон е особено ефективен за инициативи за набиране на средства, като програми за STEM, обновяване на библиотеки или училищни събития, където набирането на средства и събирането на дарения в натура вървят ръка за ръка.

Писмото за дарение очертава точно какво е необходимо – от офис консумативи и компютри до гостуващи лектори – така че можете да изпратите писма за набиране на средства за училище, в които се обяснява как потенциалните дарители могат да помогнат.

✨ Идеално за: Училища, които искат да ангажират семейства, местни фирми и бивши възпитаници в целенасочени кампании за дарения за програми за академично обогатяване.

16. Шаблон за писмо с молба за медицинска помощ от Template. Net

Медицинските програми за подпомагане често работят с ограничен бюджет, но отговарят на някои от най-неотложните нужди в необлагодетелстваните общности.

Шаблонът за писмо с молба за медицинска помощ от Template.net помага на нестопанските здравни организации да отправят целенасочени, състрадателни призиви, които създават дълбока връзка с потенциалните дарители и индивидуални поддръжници.

Този шаблон е идеален за изразяване на стойността на услуги като инициативи за благосъстояние, кампании за събиране на лекарства и лагери за здраве, като същевременно учтиво и директно се искат парични или непарични дарения.

✨ Идеално за: Медицински неправителствени организации, които искат да съобщят спешни нужди от финансиране, като същевременно изграждат доверие с дарители и спонсори, фокусирани върху здравето.

📖 Прочетете също: AI инструменти, които трябва да опитате за нестопански организации

17. Шаблон за молба за дарение от църква от Template. Net

Набирането на средства в църквата се състои в изграждането на дългосрочни взаимоотношения.

Макар че често се получават малки дарения, над една четвърт от общите средства на църквата идват от по-малко от 3% от дарителите.

Това означава, че идентифицирането, достигането и вдъхновяването на големи дарители е стратегически приоритет. Шаблонът за писмо за дарение на църквата от Template.net ви помага да предадете това послание с уважение.

С ясни опции за дарения и искрен тон, този шаблон ви позволява да изпращате писма за набиране на средства за църквата – независимо дали ги изпращате по пощата или ги споделяте онлайн – за да ви помогне да увеличите подкрепата там, където е най-важно.

✨ Идеално за: Църкви, които искат да достигнат както ежедневните си поддръжници, така и високоценни дарители чрез целенасочени, добре изработени призиви за набиране на средства, които насърчават положителни взаимоотношения.

📖 Прочетете също: Използване на ClickUp за управление на влиятелна нестопанска организация

Спортните събития предлагат на корпоративните спонсори рядка комбинация от видимост на марката и добра воля от страна на общността.

Спонсорството свързва компаниите директно с хиляди енергични участници, било то чрез поставяне на лого, VIP привилегии или лични контакти.

Шаблонът за писмо за спонсорство в спорта от Template.net ви помага да направите това предложение по професионален начин. Той включва ясен преглед на събитието, добре дефинирани ползи за спонсора и персонализиран формат, който кани към партньорство, без да претоварва читателя.

✨ Идеално за: Спортни организации, училища или неправителствени организации, които търсят спонсори за спортни събития, насочени към общността.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за нестопански организации в Excel и ClickUp

19. Пример за шаблон за писмо за набиране на средства от Scribd

чрез Scribd

Искате да напишете убедително писмо за набиране на дарения, но не можете да преминете от празната страница? Много екипи се сблъскват с това препятствие.

Шаблонът за писмо за набиране на средства от Scribd предлага разнообразие от реални примери за писма, което улеснява изготвянето на призиви, подходящи за различни каузи, тон и аудитория.

От образование и грижи за сираци до подкрепа за борба с рака и годишни събития за набиране на средства, тази колекция представя различни формати за ефективни писма за искане на дарения. Всеки образец включва структура, предложени съобщения и опции за адаптиране в зависимост от вашите цели за набиране на средства.

✨ Идеално за: Екипи за набиране на средства, които търсят адаптивни шаблони за писма за различни каузи, аудитории и видове дарения.

🔮 Интересен факт: Добавянето на снимка към призив за набиране на средства може да повиши процента на даренията с до 30%, особено когато се споделя с последователи в социалните медии. Една снимка наистина струва колкото хиляда думи.

20. Шаблон за писмо за финансова подкрепа от PDFFiller

чрез PDFFiller

Молбата за финансова подкрепа е важна част от работата на много неправителствени организации, но когато тепърва започвате, може да е трудно да намерите подходящите думи. Това е особено вярно, когато молбата трябва да бъде проследена, подписана и споделена в различни канали.

Шаблонът за писмо за финансова подкрепа на pdfFiller улеснява този процес, като предлага персонализиран, попълваем формат, който е едновременно професионален и практичен.

Независимо дали организирате събитие за набиране на средства, искате голямо дарение или просто формализирате ангажимента на ключов поддръжник, този шаблон гарантира, че писмото ви е съобразено с изискванията, ясно и готово за преглед.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които искат официална финансова подкрепа от членове на управителния съвет, големи дарители, вътрешни заинтересовани страни или членове на семейството в сигурен и професионален формат.

📖 Прочетете също: Най-добрият софтуер за управление на проекти за успех на нестопански организации

Напишете перфектното писмо за молба с ClickUp

Само хората в нестопански организации разбират колко е важно да имаш добре структурирано писмо за молба. Тези шаблони не само ти помагат да се свържеш със спонсори, но и да организираш отговорите на дарителите и да ги проследиш, без да ти отнемат цялата седмица.

ClickUp предлага цялостно решение за управление на различни аспекти, като молби за дарения, събития, спонсорства и последващи действия. Независимо дали възлагате задачи за контакти, определяте крайни срокове за писма за набиране на средства за църквата или проследявате отговорите от членовете на борда, ClickUp ви помага да интегрирате целия си работен процес по набиране на средства в едно единно пространство.

Както каза Сиобхан Уилън, директор и проверен консултант на ClickUp в SDW Consulting:

ClickUp промени начина, по който работи екипът ни, като ни предостави единен източник на информация, който обединява екипа ни и гарантира, че оставаме фокусирани върху целите си. Използването на шаблони, автоматизации и правилната настройка на работните ни процеси промени изцяло ефективността и комуникацията ни.

ClickUp промени начина, по който работи екипът ни, като ни предостави единен източник на информация, който обединява екипа ни и гарантира, че оставаме фокусирани върху целите си. Използването на шаблони, автоматизации и правилната настройка на работните ни процеси промени изцяло ефективността и комуникацията ни.

Регистрирайте се в ClickUp сега и опростете стратегията си за набиране на средства!