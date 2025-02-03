10 AI инструмента, които трябва да опитате за нестопански организации през 2025 г.

В нестопанския сектор времето и парите са трудни за набавяне, но те са неразделна част от усилията за набиране на средства и постигане на ключови цели. Като професионалист в нестопанския сектор, вие се стремите да максимизирате и двата ресурса.

Вярвате или не, инструментите за машинно обучение могат да бъдат ключът към постигането на вашата мисия. ✨

Инструментите за изкуствен интелект са в разцвет (и тепърва набират скорост). Това означава, че възможностите да използвате тези инструменти за основната си мисия се увеличават с всеки изминал ден. От автоматизиране на задачи до генериране на финансови отчети, изкуственият интелект има потенциала да помогне в почти всеки аспект от дейността на вашата организация.

Тук ще се задълбочим в изкуствения интелект за нестопански организации и инструментите, които те могат да използват, за да оптимизират ежедневните си процеси. Освен това ще разкрием 10-те най-добри опции, които можете да опитате още днес.

Инструментите, базирани на изкуствен интелект, спестяват на професионалистите в нестопанския сектор ценно време и пари при изпълнението на ежедневни задачи, проучвания и процеси. Някои инструменти за изкуствен интелект се фокусират върху създаването на клиентски бази данни за проследяване на ангажираността на дарителите и анализиране на данните за дарителите. А други поставят основите за изработване на мисия на нестопанската организация и установяване на насоки за членовете на екипа и заинтересованите страни.

Някои инструменти за машинно обучение подобряват обхвата чрез подобряване на създаването на съдържание, споделяне на публикации в социалните медии и опростяване на писането на заявления за финансиране. Тези инструменти разполагат с AI-задвижвани асистенти за писане, които генерират нови идеи за мозъчна атака, стратегии за набиране на средства и основни инициативи за растеж. ?

Гамата от AI решения е огромна, така че изборът на подходящия инструмент зависи от вашите нужди. Можете да изберете прости решения, които решават един конкретен проблем на вашата целева аудитория, или цялостни софтуерни инструменти за управление, които оптимизират всички ваши работни процеси.

Как нестопанските организации могат да използват изкуствен интелект

С толкова много опции на пазара, има безброй начини за използване на изкуствен интелект от нестопанските организации. От по-ефективно набиране на средства до по-ясни инициативи и по-добро достигане до целевата аудитория, изкуственият интелект е тук, за да ви помогне.

Използвайте AI инструменти, за да постигнете целите на вашата нестопанска организация с:

По-добро управление на данните за дарителите : Благодарение на AI инструменти като : Благодарение на AI инструменти като CRM шаблони , е по-лесно да съхранявате, управлявате и отчитате информацията за дарителите.

Подобрено съдържание : Откройте се от конкуренцията с привлекателно съдържание по всякакви теми, ръководени от персонализирани подсказки, лесно адаптирани към вашето послание и мисия.

По-лесно привличане на клиенти: С изкуствения интелект е по-лесно да : С изкуствения интелект е по-лесно да привличате клиенти да ги управлявате и да привличате нови дарители в системата си благодарение на формулярите и системите за управление на задачите.

С толкова много примери за употреба, включването на изкуствен интелект във вашите работни процеси е лесно решение. Но как да разберете кой инструмент е подходящ за вашата мисия? Тук сме подчертали най-добрите инструменти за изкуствен интелект за нестопански организации. Ще намерите функции, ограничения, цени и оценки, за да изберете най-подходящия за вашите нужди. ?

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp помага на нестопанските организации да опростят работните процеси и да подобрят управлението на задачите в различните проекти. Ако вашата нестопанска организация реализира множество инициативи и дейности по набиране на средства, този мощен инструмент ще ви помогне да поддържате организация и да следите напредъка. ?

Използвайте персонализирани полета, за да създавате бюджети и отчети за дарителите. Използвайте ClickUp Automations, за да създавате задачи за доброволците и членовете на екипа. Превключете към изглед „Календар“, за да следите графика на всички. Присвойте приоритети на задачите, за да знаят всички какво е най-важно.

ClickUp AI е асистент за писане, който поема отнемащите време задачи и ги прави по-ефективни. Използвайте го за маркетингови цели, като генериране на нови идеи за съдържание в социалните медии. Обобщавайте задачи и създавайте официални финансови отчети. Бързо създавайте и споделяйте формуляри за регистрация, за да привлечете нови доброволци или дарители само за няколко минути.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате автоматично актуализации на задачи, обобщения и други с натискането на един бутон.

Използвайте ClickUp CRM, за да проследявате информацията за вашите дарители и да създавате бази данни за отчитане. Персонализираните полета предлагат ценна информация за вземане на решения, основани на данни, когато е време да стартирате нови кампании за набиране на средства. Планирайте прегледи и проверки с ключови заинтересовани страни и никога не пропускайте връзка с вашите дарители.

С ClickUp Docs е лесно да си сътрудничите с членове на екипа, дарители и доброволци в едно пространство. Лесно актуализирайте разрешенията, така че всеки да има достъп до това, от което се нуждае. Използвайте Docs, за да създадете центрове за знания за най-добри практики, да планирате нови инициативи или да генерирате изводи от срещи и конференции.

Най-добрите функции на ClickUp

Инструментите за писане с изкуствен интелект на ClickUp спестяват време при създаването на всичко – от брандинг активи до заявления за безвъзмездни средства и материали за набиране на средства.

Използвайте вградения софтуер за база данни с клиенти , за да се свържете с реални потребители и да изградите по-добри отношения с вашите поддръжници.

Удобният за ползване интерфейс улеснява въвеждането на нови членове в екипа и позволява на всички да се включат бързо в работата.

Изградете партньорства и ангажирайте нови дарители благодарение на разрешенията и настройките за достъп на потребителите.

Вграденото проследяване на данни ви позволява да анализирате показатели, за да откриете основните дарители и да автоматизирате отчитането и изпращането на съобщения, за да благодарите на поддръжниците.

Интеграцията с десетки инструменти и добавки, като разширения за Chrome , ви позволява да работите безпроблемно с инструменти за отчитане на времето, приложения за съобщения и софтуерни продукти.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI понастоящем е достъпен само за настолни компютри, но скоро се очаква да бъде пуснат и за мобилни устройства.

Ако искате да се възползвате от пълната функционалност на инструмента, очаквайте да имате нужда от време, за да се научите да го използвате.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

2. DonorSearch AI

чрез DonorSearch AI

DonorSearch AI е инструмент за изкуствен интелект, насочен към решаването на ключови проблеми в нестопанския сектор. Той използва силата на изкуствения интелект, за да помогне на нестопанските организации да идентифицират и сегментират потенциални дарители. Проектиран да увеличи приходите от набиране на средства, да подчертае потенциалните дарители с голямо влияние и да изгради по-добри стратегии, той е ключов инструмент за нестопанските организации.

Най-добрите функции на DonorSearch AI

Алгоритъмът за машинно обучение използва повече от 800 точки данни, за да препоръча потенциални дарители, които са най-склонни да дарят в рамките на 12-месечен период.

AI алгоритмите създават сегменти на дарители въз основа на способността за набиране на средства, опита на дарителите и годишните дарения, така че вашите призиви за набиране на средства да достигнат до целевата ви аудитория.

Оценките за вероятност създават незабавна видимост кои аудитории са най-склонни да финансират вашите инициативи.

Добавките ви позволяват да създавате маркетингови планове, да подобрявате възвръщаемостта на инвестициите за кампании и да подбирате потенциални клиенти въз основа на богатство и други фактори.

Ограничения на DonorSearch AI

Интеграцията може да бъде подобрена, за да се превърне в по-пълноценно решение.

Някои потребители установиха, че данните за благотворителността не винаги са актуални.

Цени на DonorSearch AI

Запазете демонстрация за цени

AI рейтинги и рецензии на DonorSearch

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

3. RapidMiner

чрез RapidMiner

RapidMiner е инструмент за анализ на данни, който предоставя AI-базирани прозрения за вашите дарители и опростява вашите операции. Подкрепен от машинно обучение, той е проектиран да генерира прозрения, да изгражда по-добри връзки и да свързва нестопанските организации с най-големите дарители. ✍️

Най-добрите функции на RapidMiner

С AI сегментирането на клиенти можете да изградите по-добро общуване за всичко – от социални медийни платформи до персонализирани услуги.

Анализът на данни и прогнозирането подобряват програмите за набиране на средства и подчертават големите дарения, което улеснява автоматичното изпращане на благодарности.

Когнитивната роботизирана автоматизация на процесите освобождава време на членовете на вашия екип и доброволците, за да се фокусират върху най-важното.

Информацията за стойността на клиента за целия му живот ви позволява да видите кои са най-ценните ви дарители, независимо дали правят дарения от време на време или редовно допринасят за каузата ви.

Ограничения на RapidMiner

Някои хора смятат, че потребителският интерфейс е остарял и потребителското преживяване може да бъде подобрено.

Цените за по-разширени функции или големи количества данни могат да бъдат скъпи за организации с ограничен бюджет.

Цени на RapidMiner

Свържете се с отдела по продажбите, за да попитате за цените.

Оценки и рецензии за RapidMiner

G2 : 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

4. Sisense

чрез Sisense

Sisense е софтуерен инструмент за анализ без кодиране, който предоставя информация за процеса на набиране на средства. Интеграцията с няколко източника на данни и персонализирани табла за управление предлагат гъвкавост и персонализирана информация въз основа на вашите данни за дарителите.

Най-добрите функции на Sisense

Инструментът за прогнозиране взема огромни масиви от данни и ги превръща в полезни информации за действие за минути, а не за часове.

Гъвкавите цени и плановете за плащане според употребата правят този инструмент бюджетно изгоден за повечето нестопански организации.

Вземайте проактивни решения благодарение на вградените предупреждения и решения

Поддръжката за сигурност, поверителност и защита на данните пази данните на вашите клиенти и информацията за дарителите в безопасност.

Ограничения на Sisense

Някои потребители срещат проблеми със стабилността и зареждането при големи масиви от данни.

Инструментите за визуализация и отчитане са по-основни в сравнение с други инструменти.

Цени на Sisense

Свържете се с нас за персонализирана цена

Оценки и рецензии за Sisense

G2 : 4,3/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

5. Sembly

чрез Sembly

Sembly е AI асистент за срещи, който помага при воденето на бележки, създаването на съдържание и извличането на заключения. С персонализирани функции за организация и специфични за срещите функции, той е незаменим инструмент за извличане на максимума от всяка дискусия.

Най-добрите функции на Sembly

Концентрирайте се върху текущата дискусия, тъй като Sembly веднага записва бележки от срещата за вас.

Използвайте функцията за търсене, за да проследите всяка предишна среща въз основа на ключови думи, дати или точки от дневния ред.

Транскрипцията включва точно идентифициране на говорещия, бележки с времеви отметки и маркери за създаване на реалистичен запис.

Резюметата на срещите с изкуствен интелект на няколко езика отнемат повече време за обсъждане и създават опростени изводи.

Ограничения на Sembly

Някои потребители имаха проблеми с работата на Sembly в Zoom.

Навигацията не винаги е интуитивна, така че отнема малко време, за да се научите как да използвате Sembly пълноценно.

Цени на Sembly

Лично : Безплатно

Професионална : 10 $/месец

Екип : 20 $/месец/потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Sembly

G2 : 4,3/5 (10+ отзива)

Capterra: Н/Д

6. Buffer AI Assistant

чрез Buffer

Ключов аспект от работата на нестопанските организации е обхватът. Buffer AI Assistant има за цел да опрости тази задача, като генерира незабавно нови идеи за съдържание. Инструментите за бързо споделяне представят съдържанието ви пред целевата аудитория, което означава по-голям успех на вашите кампании за набиране на средства за нестопански организации. ?

Най-добрите функции на Buffer AI Assistant

Използвайте AI инструмента, за да генерирате нови идеи и да създадете кампании с по-голямо социално въздействие.

Преобразувайте съдържанието за секунди, за да го споделите на различни платформи за половината от времето

Анализирайте дълги текстове и генерирайте незабавна вдъхновение за публикации в социалните медии, за да задълбочите вашите маркетингови кампании.

Инструментите за преформулиране и обобщаване почистват съдържанието ви, за да го направят по-ефективно.

Ограничения на Buffer AI Assistant

Някои потребители откриха пристрастност в съдържанието, но Buffer AI моли потребителите да съобщават за тези проблеми, за да може да ги отстрани.

Обучението за работа с инструмента отнема известно време.

Цени на Buffer AI Assistant

Безплатно : До три канала

Essentials : 6 $/месец/канал

Екип : 12 $/месец/канал

Агенция: 120 долара на месец за 10 канала

Оценки и рецензии за Buffer AI Assistant

G2 : 4,3/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

7. Otter

чрез Otter

Otter е AI-базиран асистент за срещи, който обобщава вашите срещи, подчертава ключовите моменти и предоставя пространство за коментари за сътрудничество в екипа. Най-хубавото е, че се интегрира с други приложения, така че можете да го включите в съществуващите работни процеси, без да нарушавате начина, по който вашият екип работи.

Най-добрите функции на Otter

Свържете Otter с срещите в календара си и незабавно получавайте автоматизирани бележки и транскрипции от срещите.

Чатботът Otter е вграден в срещите, така че можете да чатите с членовете на екипа или да персонализирате воденето на бележки.

Обобщенията на живо позволяват на закъснелите участници да се включат в дискусията

Разширението OtterPilot for Sales създава анализи на данни, създава имейли за проследяване и незабавно добавя бележки от разговори в Salesforce.

Ограничения на Otter

При сложни аудиозаписи с оживени дискусии транскрипциите не винаги са точни.

Инструментът поддържа само английски език, което ограничава използването му за многоезични нестопански организации.

Цени на Otter

Основни : Безплатни

Pro : 16,99 $/месец/потребител

Бизнес : 40 $/месец/потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Otter

G2 : 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

8. AssemblyAI

чрез AssemblyAI

AssemblyAI е инструмент за транскрипция, предназначен за създаване на записи от дискусии и генериране на ключови изводи за нестопански организации. API разполага с вградени инструменти за сигурност и данни, за да защити служителите, доброволците и дарителите.

Най-добрите функции на AssemblyAI

Функциите включват филтриране на нецензурни думи, персонализирани речници и специално създадени етикети, за да говорите по начин, който е най-подходящ за вашата нестопанска организация.

Моделите за аудио интелигентност генерират незабавно обобщения и модерират съдържанието.

Точността на човешко ниво означава, че инструментът прави с 43% по-малко грешки от конкурентите си.

Автоматично генерирайте субтитри, за да направите съдържанието си ADA-съвместимо и по-лесно за разбиране.

Ограничения на AssemblyAI

Инструментът не е толкова точен, ако има много фонов шум.

Някои потребители биха искали да има повече интеграции.

Цени на AssemblyAI

Основна транскрипция : 0,650016 долара/час

Транскрипция в реално време : 0,75024 долара/час

Аудио интелигентност : 0,12–0,30 долара/час

LeMur : Ценообразуване на базата на токени

Предприятия: Свържете се с нас за индивидуална оферта

Оценки и рецензии за AssemblyAI

G2 : 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: Н/Д

9. Runway

чрез Runway

Нестопанските организации предизвикват интерес и набират средства с уникални истории. Runway помага на нестопанските организации да създават по-добри истории, от писмени текстове до информативни видеоклипове. Използвайте го, за да допълните писменото съдържание с привлекателни видеоклипове, изображения и графики, за да прокарате инициативите си. ?

Най-добрите функции на Runway

Над 30 AI Magic инструмента ви позволяват да създавате визуализации по свой начин

Създавайте видеоклипове от няколко ключови думи, изображения или кратки клипове, които илюстрират вашата инициатива.

Генераторът на изображения създава впечатляващи графики, портрети и композиции от текст.

Създавайте персонализирани модели въз основа на стилове и теми

Използвайте инструментите за редактиране, за да премахнете фона и да ускорите или забавите видеоклиповете.

Ограничения на пистата

Някои функции за редактиране изискват допълнителни кредити.

Не всички файлови формати се поддържат за експортиране.

Ценообразуване на Runway

Основни : Безплатни

Стандартен : 15 $/потребител/месец

Pro : 35 $/потребител/месец

Неограничен : 95 $/потребител/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на Runway

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Looka

чрез Looka

Изграждането на марка, на която хората вярват и с която се забавляват, води до по-успешно набиране на средства. Looka е инструмент за брандиране, който проектира лога, уебсайтове и други маркетингови материали. Използвайте го, за да създадете цялостна идентичност на марката и да се свържете с потребителите.

Най-добрите функции на Looka

AI инструментите създават мигновено стотици макети на лога, от които да избирате, въз основа на ключови думи и стилове.

Получете незабавен достъп до над 15 файла с лога, предназначени за различни платформи и случаи на употреба.

Brand Kit предлага повече от 300 шаблона, от фактури до флаери за набиране на средства с вашата марка.

Шаблоните за социални медии улесняват свързването с потребители на различни платформи, без да се налага да прекарвате часове в преформатиране на вашите брандинг активи.

Ограничения на Looka

Тъй като Looka е предназначен за брандиране, ще ви е необходим друг инструмент за анализ на данни и управление на задачи.

Резултатите не винаги са персонализирани, така че ще трябва да филтрирате, за да намерите дизайни, които други марки все още не използват.

Цени на Looka

Безплатни за започване на използване

Основен пакет с лого : 20 $ еднократна покупка

Премиум пакет с лого : 65 $ еднократна покупка

Абонамент за Brand Kit : 96 $/година, фактурира се ежегодно

Band Kit Web Subscription: 129 $/година, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Looka

G2 : 3/5 (10+ отзива)

Capterra: 5/5 (2+ отзива)

Изпълнете мисията си и създайте убедителни инициативи с ClickUp

От инструменти за проучване на потенциални клиенти до генериране на изображения и чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, които генерират човекоподобни отговори, инструментите в този списък са само няколко примера за многото начини, по които професионалистите в нестопанския сектор могат да използват силата на изкуствения интелект в ежедневните си процеси. Изберете един или комбинирайте няколко, за да създадете по-добър брандинг, да генерирате данни, да оптимизирате комуникацията с дарителите и да управлявате работните процеси.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и положете основите за по-голям успех на вашата нестопанска организация. Използвайте CRM, за да проследявате аналитичните данни за вашите дарители и незабавно да възлагате задачи и действия на служители и доброволци. Вградените AI инструменти спестяват време и улесняват създаването на съдържанието, от което се нуждаете за основната си мисия. ?