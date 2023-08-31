10-те най-добри CRM софтуера за нестопански организации през 2025 г.

Нашето общество не би съществувало без нестопанските организации. Тези организации поправят несправедливостите и защитават уязвимите. Нестопанските организации са супергерои, обединени в корпорации. И причината, поради която тези организации са в състояние да водят добрата борба, е, че всеки ден отделни герои се включват, за да даряват. ?

Вашите поддръжници правят вашата мисия възможна, затова трябва да се уверите, че те помнят защо са повярвали в нея достатъчно, за да дарят средства, и защо трябва да го направят отново.

Ключът към получаването на повторни дарения е изграждането на трайни взаимоотношения. Ще ви е необходима система за управление на взаимоотношенията с дарители, известна като CRM за нестопански организации, за да управлявате тези взаимоотношения.

Ние сме събрали 10-те най-добри CRM системи за нестопански организации, за да можете да сравните опциите и да намерите тази, която е подходяща за вашата организация.

Какво да търсите в софтуера за CRM за нестопански организации?

Най-добрият CRM за вашата организация ще зависи от размера на организацията, броя на дарителите, които искате да проследявате, и видовете кампании за набиране на средства, които провеждате. Но всяка нестопанска организация трябва да вземе предвид следните характеристики, преди да инвестира в CRM инструмент:

Инструменти за управление на дарители за подробни профили: Колкото повече информация можете да включите за вашите дарители, толкова по-лесно ще бъде да провеждате кампании за привличане на дарители или да изпращате целеви имейли и директни пощенски кампании. Потърсете софтуер, който ви позволява да персонализирате профилите на вашите дарители.

Маркетингови инструменти или интеграции : Една от основните цели на CRM системата е да направи вашите маркетингови усилия по-ефективни и да доведе до повече дарения. Вашата CRM система трябва да ви позволява да сегментирате клиентите според демографските им характеристики, интереси или данни за домакинството. Трябва също да можете да изпращате имейли и директна поща директно чрез платформата или чрез интеграции с предпочитаните от вас маркетингови инструменти.

Отчети и анализи: Потърсете инструменти с функции за персонализирани отчети, за да можете да анализирате успеха на вашите усилия за набиране на средства, демографските характеристики на вашите дарители, средния размер на даренията и т.н.

Съотношение цена-качество: Колкото повече харчите за CRM, толкова по-малко пари ще имате за мисията си. Но времето също е пари, така че изборът на евтин, но неефективен инструмент не е решение. Потърсете инструмент, който прави всичко, от което се нуждаете, е лесен за използване от екипа ви и няма да изчерпи бюджета на програмата ви.

10-те най-добри CRM системи за нестопански организации

Ето 10 CRM системи за нестопански организации, които ще ви помогнат да спасите света – и да напомните на дарителите си, че се нуждаете от тяхната помощ, за да го направите. ?

Управлявайте данните за дарителите, задачите на екипа си и комуникацията в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp е тройна заплаха! Вместо да може да пее, танцува и играе (може би в следващата версия!), той може да управлява взаимоотношенията с клиентите, проектите и маркетинговото сътрудничество на едно място, като премахва драмата от вашия работен процес. ?

ClickUp CRM е силно персонализируема, така че можете да я настроите точно според информацията за дарителите, от която се нуждаете. А ако не искате да създавате свой собствен дизайн, можете да започнете бързо, като използвате CRM шаблон. След като настроите CRM, функциите за автоматизация могат да създават дейности и да задействат актуализации на статуса въз основа на това къде се намират вашите дарители в процеса на даряване.

Когато използвате ClickUp за нестопански организации, ще получите и инструменти за проследяване на кампаниите си за набиране на средства, управление на имейл маркетинга, планиране на задачи, организиране на събития и максимално оползотворяване на времето на екипа ви. А най-хубавото е, че трябва да плащате само за един инструмент, което ви оставя повече средства за вашата мисия. ?

Най-добри функции

Функциите за персонализиране улесняват добавянето или премахването на колони за допълнителни данни за дарителите.

Множествените изгледи – включително изгледи „Списък“, „Табло“ и „Таблица“ – ви позволяват бързо да сортирате, проследявате и управлявате акаунтите на вашите дарители.

Инструментите за управление на данни ви помагат да визуализирате процента на задържане на дарителите, средния размер на даренията и други данни с помощта на над 50 различни джаджи, които можете да добавите към таблото си.

Интеграцията с електронна поща улеснява и ускорява изпращането на имейл кампании за насърчаване на ангажираността на дарителите или обявяване на нови инициативи за набиране на средства.

Автоматизацията ви позволява да придвижвате дарителите през процеса на ангажираност, като автоматично създавате задачи и актуализации на статуса.

Интеграцията с инструменти като Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly и други ще оптимизира вашия работен процес.

24/7 поддръжка на клиенти гарантира, че вашите въпроси ще получат бърз отговор.

Ограничения

Не всички функции в уеб приложението са достъпни в мобилното приложение.

Тъй като ClickUp е толкова богат на функции, някои потребители споделят, че им е било необходимо време, за да се научат да работят с софтуера, когато са започнали да го използват за първи път.

Цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (8550+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3760+ отзива)

2. Bloomerang

чрез Bloomerang

Bloomerang може да помогне на вашите кампании за набиране на средства да процъфтят. ?

Този инструмент е проектиран специално за нестопански организации, така че неговата CRM стратегия е съобразена с нуждите на набирането на средства. Той включва инструменти за управление на дарители, управление на доброволци, проследяване на безвъзмездни средства и проследяване на членството.

Макар че това софтуерно решение не разполага с вградени CRM маркетингови инструменти, то се интегрира с много от най-популярните инструменти за нестопански организации, като QuickBooks и Mailchimp. Така Bloomerang ще управлява данните за вашите дарители (и доброволци! и грантове! и членове на борда!), а вие можете да използвате интеграциите, за да управлявате следващите стъпки на кампанията си. ?

Най-добри функции

Интерактивният табло ви помага да видите на един поглед процента на задържане на дарителите и ефективността на кампанията.

Данните за проверка на богатството ви помагат да идентифицирате и да ангажирате по-добре членовете, които имат потенциал да станат големи дарители.

Интеграцията с инструменти за обработка на плащания, като PayPal, Square и Stripe, улеснява събирането на дарения от онлайн кампании за набиране на средства.

Ограничения

Може да бъде трудно да персонализирате и редактирате вградените шаблони за набиране на средства.

Някои потребители съобщават за бавно реагиране от страна на екипа за обслужване на клиенти на Bloomerang.

Цени

119 долара на месец за до 1000 записи на дарители

239 долара на месец за до 4500 записи на дарители

349 долара на месец за до 14 500 записи на дарители

459 долара на месец за до 24 500 записи на дарители

579 долара на месец за до 39 500 записи на дарители

699 долара на месец за до 59 500 записи на дарители

Персонализирани цени за акаунти с 60 000 или повече записи

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (745+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (1265+ отзива)

3. Salesforce Nonprofit Cloud

чрез Salesforce Nonprofit Cloud

Salesforce е една от най-популярните CRM системи за услуги и индустрия. Така че, ако винаги сте искали да се движите с популярните деца в училище, този софтуер за управление на дарители може да бъде вашата кралица на бала. ?

Nonprofit Cloud е по същество CRM системата на Salesforce, актуализирана с функции за набиране на средства и управление на взаимоотношенията с дарителите. Понякога изглежда очевидно, че тази програма е била първоначално разработена за индустрията, а не като софтуер за нестопански организации, но тя е чудесна за провеждане на маркетингови кампании и предоставяне на персонализирани преживявания на дарителите.

Най-добри функции

Персонализираните преживявания ви позволяват да изпращате на всеки от вашите съмишленици актуализации на програмата, които са най-важни за тях.

Вградените инструменти за сегментиране ви помагат да подобрите обхвата на директната си поща.

Автоматизацията премахва административните задачи, така че екипът ви да може да отделя повече време за изграждане на взаимоотношения с дарителите.

Ограничения

На тази програма липсват някои функции, които са стандартни за други CRM решения за нестопански организации, като поредици от нови дарители и показатели за задържане.

Някои потребители споделят, че има стръмна крива на обучение, особено за по-малко технически подготвените членове на екипа.

Цени

Enterprise edition: 60 долара на месец на потребител

Неограничена версия: 100 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии

G2: 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (35+ отзива)

4. Little Green Light

чрез Little Green Light

Little Green Light е малкото инструментче, което може. ?

Този софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, отчитане и набиране на средства е проектиран специално за нестопански организации. Той разполага с инструменти за управление на вашите данни, маркетингови кампании, членства, събития и предложения за безвъзмездна финансова помощ.

Можете дори да го използвате, за да приемате онлайн дарения. С формуляра за дарения Little Green Light вашите онлайн дарения ще се синхронизират автоматично с вашия CRM, като актуализират профилите на вашите дарители в реално време, когато те правят дарения. Този софтуер ви помага да се концентрирате върху парите и мисията си. ?

Най-добри функции

Персонализираният табло ви позволява бързо да видите информацията, която ви интересува най-много, като предупреждения и обща сума на събраните средства.

Потвържденията и разписките ви позволяват да изпращате благодарности при постъпване на дарения.

Функциите за управление на данни автоматично премахват дублиращите се профили на дарители, проследяват членствата и датите за подновяване и позволяват лесна сегментация за персонализирани директни писма и целеви маркетингови кампании.

Ограничения

Някои потребители се оплакват, че в замяна на простотата на Little Green Light, вие жертвате опциите за персонализиране.

Други потребители казват, че потребителският интерфейс изглежда остарял и не винаги е интуитивен за използване.

Цени

45 долара на месец за до 2500 клиенти

60 долара на месец за до 5000 клиенти

75 долара на месец за до 10 000 членове

Добавете допълнителни 15 долара на месец за всеки 10 000 допълнителни членове.

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,7/5 (290+ отзива)

5. Salsa CRM

чрез Salsa CRM

Salsa CRM обединява вашата база данни с дарители, инструменти за комуникация и инструменти за набиране на средства под един покрив. ?

Той има едни от най-красивите профили на дарители сред софтуерните опции за нестопански организации. Можете да добавяте неограничен брой персонализирани полета и да следите всяка информация, която е важна за вас и вашите дарители. Можете също да запазвате бележки за вашите дарители, докато ги опознавате.

Комбинирайте подробните данни за дарителите с инструменти за набиране на средства, които ви помагат да достигнете до всеки индивид по начин, който е по-подходящ за него, и Salsa CRM може да ви помогне да се свържете с дарителите по начин, какъвто никога досега не сте имали. Това ни кара да искаме да танцуваме! ?

Най-добри функции

Подробните профили на дарителите съхраняват контактната информация, профилите в социалните медии, взаимоотношенията, интересите и демографските данни на вашите поддръжници.

Функциите за дедупликация предотвратяват двойните записи за един и същ дарител, като поддържат вашата система за управление на дарителите чиста и организирана.

Функциите за набиране на средства чрез директна поща ви позволяват да пишете писма, да обединявате поща, да печатате етикети и да използвате сканиране на баркодове.

Ограничения

Този CRM инструмент предлага няколко интеграции с други софтуерни програми.

Много потребители смятат, че функциите за отчитане са трудни за научаване и използване.

Цени

Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 3,9/5 (105+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (235+ отзива)

6. Raiser’s Edge

чрез Blackbaud

Raiser’s Edge е CRM и платформа за набиране на средства от Blackbaud, производител на няколко други софтуерни програми за нестопански организации.

Някои от другите програми на Blackbaud включват Luminate Online за онлайн кампании за набиране на средства, Just Giving за кампании за набиране на средства между равнопоставени лица и Altru за управление на билети и членства. Raiser’s Edge работи добре с всички други програми на Blackbaud, но трябва да плащате за всяка софтуерна услуга поотделно.

Raiser’s Edge предлага инструменти за приемане на дарения, анализ на информацията за дарителите, отправяне на по-подходящи искания за дарения, проследяване на взаимодействията с дарителите и изпращане на целеви маркетингови материали. Тези ключови функции ви помагат да разкриете потенциала на вашите дарители. ?️

Най-добри функции

Управлението на даренията ви позволява да приемате онлайн дарения или да въвеждате големи дарения.

Информацията за потенциалните клиенти включва предложени суми, изчислени с помощта на изкуствен интелект, и инструменти за идентифициране на потенциални големи дарители.

Персонализираните анализи ви позволяват да проследявате данните, които са най-важни за вас, и да изготвяте отчети, които са свързани с вашата кампания.

Ограничения

Уеб изгледът, базиран на облак, не показва всички полета и функции на софтуера, така че екипът ви може да се наложи да прекарва по-голямата част от времето си в работа с изгледа на базата данни, който за разлика от уеб приложението не е достъпен отвсякъде.

Много потребители съобщават за бавно реагиране от страна на екипа за обслужване на клиенти на Blackbaud.

Цени

Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 3. 8/5 (405+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (410+ отзива)

7. Kindful

чрез Kindful

Kindful се управлява от Bloomerang – друг CRM инструмент в този списък – и двете програми са много популярни сред нестопанските организации. Каква е разликата между тях?

И двете имат сходни функции за проследяване на данни за дарителите, създаване на целеви кампании и измерване на успеха на кампаниите. Но Kindful предлага и изключително персонализирани страници за дарения. Можете да ги брандирате и организирате с необходимата ви информация. След това ги вградете в уебсайта си и вашите поддръжници ще могат да даряват само с две кликвания. ✅

Макар и Bloomerang, и Kindful да предлагат интеграции с популярни инструменти и системи за обработка на плащания, Kindful разполага и с отворен API, което позволява на вашия разработчик да създаде всякакви допълнителни интеграции, от които се нуждаете за вашия работен процес. Така можете да сте спокойни и да персонализирате. ?‍♀️

Най-добри функции

Даренията от онлайн кампании за набиране на средства и от кампании за набиране на средства между равнопоставени лица се добавят автоматично към вашата CRM система и се синхронизират с свързаните с нея инструменти.

Профилите на дарителите ви позволяват да видите информация за тяхното състояние и да възлагате задачи за контакти на вашия екип.

Автоматичните потвърждения и благодарности, както и инструменти за планиране на директни пощенски и имейл кампании, ви помагат да поддържате ангажираността на дарителите.

Ограничения

Някои потребители смятат, че профилите на дарителите и функциите за управление на взаимоотношенията с клиентите не са толкова надеждни, колкото в други програми.

Няколко потребители заявяват, че вградените функции за отчитане не предоставят достатъчно информация и може да е трудно да се генерират персонализирани отчети.

Цени

119 долара на месец за до 1000 записи на дарители

239 долара на месец за до 4500 записи на дарители

349 долара на месец за до 14 500 записи на дарители

459 долара на месец за до 24 500 записи на дарители

579 долара на месец за до 39 500 записи на дарители

699 долара на месец за до 59 500 записи на дарители

Персонализирани цени за акаунти с 60 000 или повече записи

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (310+ отзива)

8. Neon CRM

чрез Neon CRM

Neon CRM ще ви помогне да поддържате отлични взаимоотношения с дарителите си. ?

Можете да използвате тази платформа, за да управлявате дарители, членове и доброволци, както и да следите събирането на средства, имейли, събития и грантове. Базата данни с дарители ви позволява да добавяте персонализирани полета и да следите хронологията на ангажираността на вашите дарители, за да можете да видите как се развиват вашите взаимоотношения във времето.

С персонализиран и лесен за използване интерфейс, Neon CRM ще работи за целия ви екип. Всеки член може да го организира според нуждите си и ролята си, така че всеки да има точно това, от което се нуждае. Давай, екип! ?

Най-добри функции

Неограничените формуляри и имейли ви позволяват да персонализирате контактите си с дарителите и да приемате дарения чрез популярни методи за плащане като Apple Pay, Google Pay и PayPal.

Персонализираните отчети и интуитивният табло за управление улесняват визуализирането на показателите на вашата кампания.

Автоматизацията освобождава екипа ви от административни задачи и премахва дублиращите се профили от базата данни с дарители.

Ограничения

Няколко потребители са се оплакали, че няма достатъчно опции за персонализиране в секциите за управление на събития и управление на доброволци.

Може да бъде предизвикателство да се научите как да използвате функциите за отчитане.

Цени

Essentials: 99 долара на месец

Въздействие: 199 долара на месец

Empower: 399 долара на месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (490+ отзива)

9. OneCause

чрез OneCause

Може да се нарича OneCause, но предлага много софтуерни решения. ?

Този софтуер за набиране на средства предлага различни програми за набиране на средства, базирани на събития, между равнопоставени лица, онлайн и чрез текстови съобщения.

Ако провеждате различни видове кампании, може да се наложи да комбинирате няколко решения на OneCause. Но след като разберете кои функции ви трябват, това ще бъде удобна програма за провеждане на вашите кампании за набиране на средства. ?️

Той предлага специализирани инструменти за всеки тип кампания. Има функции за продажба на билети за събития и потвърждаване на участие, интеграция със социални медии за програми за набиране на средства и застъпничество между равнопоставени лица, както и функции за виртуално набиране на средства чрез игри. Никога не е било толкова лесно за вашите поддръжници да се включат!

Най-добри функции

Интегрираните функции за издаване на билети, управление на масите, регистрация и плащане улесняват управлението на събития за набиране на средства.

Отворените дарения и опциите за финансиране на нужди позволяват на вашите дарители да избират как да даряват.

Text2Give ви позволява да събирате дарения чрез мобилни устройства чрез текстови съобщения.

Ограничения

Няколко потребители съобщават, че опциите за персонализиране са ограничени.

Няма вградени функции за имейл маркетинг, което може да затрудни автоматизирането и персонализирането на имейлите за контакт с дарителите.

Цени

Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 360 отзива)

Capterra: 4,7/5 (310+ отзива)

10. NetSuite

чрез NetSuite

NetSuite by Oracle е популярна софтуерна платформа за организации, която предлага решения и за нестопански организации, включително CRM.

Повечето потребители биха се съгласили, че NetSuite няма да спечели никакви конкурси за красота. Но тъй като това е опция „всичко в едно“, може да успеете да покриете всички софтуерни нужди на вашата организация с едно единствено решение. А в простотата се крие красотата. ✨

Този софтуерен пакет включва функции за финансово управление, с които да проследявате набраните средства и дарения, функции за ефективност на програмите, с които да оценявате въздействието си с помощта на препоръчаните от Charity Navigator карти за оценка, както и функции за управление на доставчиците, с които да проследявате списъците с доставчици и поръчките за събития или програми за набиране на средства.

Тези задълбочени решения правят NetSuite добър избор за големи нестопански организации.

Най-добри функции

Проследявайте лица, организации, домакинства и взаимоотношения в профилите на дарителите.

Създайте персонализирани работни процеси, за да можете да управлявате взаимоотношенията с дарителите, използвайки процес, който отговаря на вашата организация и техните предпочитания.

Сегментирайте клиентите и изпращайте имейли въз основа на уникалните интереси на дарителите.

Ограничения

Някои потребители споделят, че може да е трудно да се научат всички функции на този софтуер без официални обучения.

Има допълнителни такси за достъп до много от разширените функции, дори ако имате премиум абонамент.

Цени

Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4/5 (над 2650 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (1340+ отзива)

По-добри отношения, повече дарения

Спасяването на света е маратон, а не спринт. И вашите взаимоотношения с дарителите са това, което поддържа вашата мисия. ?‍♂️

С подходящия CRM софтуер за нестопански организации всичките ви контакти с дарители ще протичат по-гладко. Вашият CRM ще гарантира, че дарителите ви ще чуят от вас в подходящия момент – например след като направят първото си дарение или след като постигнете успех в програма в областта, която ги интересува най-много.

За да свържете задачите с профилите на вашите дарители и да сте сигурни, че никога няма да пропуснете възможност да изградите тези взаимоотношения, опитайте ClickUp. Инструментът за управление на проекти и CRM „всичко в едно“ ви помага да управлявате цялата си мисия от едно място.

Тъй като ClickUp е единственото приложение, което може да замести всички останали, ще можете да плащате за по-малко софтуерни решения и да спестите повече пари за вашата мисия. Опитайте платформата безплатно!