10 безплатни шаблона за нестопански организации в Excel и ClickUp

Определянето на цели за нестопански организации и разработването на ефективни стратегии за тяхното постигане може да изглежда прекалено трудно, особено ако не сте сигурни откъде да започнете. Да останете фокусирани е още по-трудно, когато постоянно се тревожите за набирането на средства, привличането на посетители на сайта и подобряването на ангажираността на дарителите.

Открийте идеалното решение за вътрешни операции: шаблони за нестопански организации! Тези ценни инструменти ви позволяват да създадете цялостен план за действие за вашия нестопански проект, като помагате на вашия екип, общностни работници, членове на управителния съвет, дарители и други заинтересовани страни да разберат ясно вашите цели.

Събрахме 10-те ни любими шаблона за нестопански организации, за да можете да стартирате вашата организация, кампания или събитие за набиране на средства за нула време. Ще ви покажем какво прави всеки от тях специален и как да максимизирате потенциала им с подходящи приложения. 🌻

Какво е шаблон за нестопанска организация?

Шаблонът за нестопански организации е многостранна рамка, която помага на нестопанските организации да създават професионални презентации, уеб дизайн или документи, за да постигнат основните си цели за различни благотворителни каузи.

Повечето нестопански организации имат ограничен бюджет и не могат да си позволят да наемат скъпи екипи за поддържане и подобряване на дейността си. Няма подкрепа, когато става въпрос за стратегическо планиране или поддържане на постоянен поток от комуникации с дарителите.

Най-добрите шаблони за уебсайтове за нестопански организации улесняват споделянето на посланията, мисията и спецификите на работния процес на организацията с поддръжници, дарители и доброволци. Можете да ги използвате за кампании за набиране на средства, събития, бюлетини, рекламни материали и др. 🤩

Шаблонът за нестопанска организация е по-ориентирана към действие версия на обичайната рамка на бизнес план, използвана за предприятия с цел печалба. Той съдържа раздели за очертаване на основните аспекти на нестопански проект, като основната му мисия, дългосрочни и краткосрочни цели и разбивка на стратегиите, необходими за постигането на тези цели.

Какво прави един добър шаблон за нестопанска организация?

Един добър шаблон за нестопанска организация трябва да съдържа следните ключови елементи:

Яснота и простота: Трябва да е лесно за усвояване и дизайн, с функции на шаблона като форматиране на стила.

Последователност: Поддържа брандинга на нестопанската организация на различни платформи и устройства.

Персонализиране: Съответства на специфичните нужди и цели на нестопанските организации, като отговаря на техните уникални изисквания за комуникация и представяне чрез опции за персонализиране.

Цялостна структура: Добре структурираният шаблон съдържа основни раздели и елементи, свързани с каузата на нестопанската организация. Те включват поставяне на цели, проследяване на постиженията и организиране на доброволците.

Атрактивни визуални елементи: Включва визуално привлекателни елементи, като графики, изображения и цветове, за да привлече вниманието на аудиторията и да предаде ефективно мисията на нестопанската организация.

10 впечатляващи шаблона за нестопански организации, които можете да използвате

Нека разгледаме 10-те най-добри шаблона за нестопански организации в Excel и ClickUp, които сме подбрали за вас. Ще обясним примерите за употреба и ще разгледаме подробно най-забележителните характеристики на всеки от тях. ✨

1. Шаблон за стандартни оперативни процедури за нестопански организации на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за стандартни оперативни процедури за нестопански организации на ClickUp

Стандартните оперативни процедури (SOP) за нестопански организации имат за цел да централизират, стандартизират и планират ежедневните дейности на вашата организация. Цялостната система от SOP ви позволява да управлявате и контролирате ефективно ежедневните операции, като същевременно оставате верни на мисията и целите на вашата организация.

Все пак, създаването на солидна SOP изисква задълбочена оценка на текущите ви процеси, за да можете да определите какво може да бъде подобрено. Това не е лесна задача, но можете да разчитате на шаблона за SOP за нестопански организации на ClickUp за подкрепа от А до Я!

Този напълно персонализируем шаблон за Doc ви помага да очертаете процесите за цялата ваша организация. Той съдържа необходимите раздели, за да определите как вашият екип трябва да подходи към конкретни дейности. Въвеждащата част се състои от три подраздела:

Цел на SOP: Да очертае основните Да очертае основните цели и задачи на документа Предвидени потребители на SOP: За да посочите бенефициентите или поддръжниците на предложените дейности Разработване на SOP: За да предоставите обобщение на напредъка си по SOP

След като поставите основите на вашата SOP, преминете към Предварителна идентификация, за да определите стъпките за влизане в сила на процедурата. В последните раздели се очертава кога и как ще започне процедурата, както и лицата, отговорни за нейното изпълнение.

Шаблонът отваря свят от възможности за сътрудничество в рамките на вашата нестопанска организация. Обсъждайте стандартните оперативни процедури с екипа си, делегирайте задачи и следете напредъка – всичко това в реално време, директно в документа! 📄

2. Шаблон за план за набиране на средства на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за набиране на средства на ClickUp

Шаблонът за план за набиране на средства на ClickUp е вашият умен помощник, когато става въпрос за ефективна организация на кампании за набиране на средства. Проектиран като шаблон за Doc, той ви помага да изготвите подробен план за вашата стратегия за набиране на средства. Той ви дава възможност да определите ясни цели, да се задълбочите в спецификите на вашите събития или инициативи за набиране на средства и да проследявате ефективно потенциалните дарители.

Отличителната му черта е възможността за персонализиране, която ви дава гъвкавост да настроите всеки аспект, за да отговаря на вашите уникални нужди и визия за кампанията. Шаблонът лесно побира информация, отнасяща се до вашата целева аудитория и планирането на рекламни материали, като гарантира, че всичко е организирано по лесно разбираем начин.

3. Шаблон за задачи за планиране на събития за нестопански организации от ClickUp

Планирайте следващото си събитие за набиране на средства с шаблона за планиране на нестопански събития на ClickUp.

Типичните събития за нестопански организации, като благотворителни вечери и концерти за набиране на средства, включват много подвижни части и изискват щателно планиране и екипна работа, за да бъдат успешни. За щастие, с шаблона за планиране на събития за нестопански организации на ClickUp имате личен координатор на събития, който ви помага да се справите с логистиката денонощно. 🤖

Шаблонът за планиране на събития е основно списък със задачи, така че събитието да бъде добре организирано и изпълнено до съвършенство. Всяка задача от списъка може да бъде групирана в едно от тези седем потребителски полета:

Описание на събитието Дата на събитието Бенефициенти Мениджър на събития Спонсори Списък с гости Прогрес (автоматична лента за проследяване на изпълнението на задачата)

Като шаблон за задачи, той е идеален за оптимизиране на повтарящи се процеси. Можете да го приложите към подобни събития в бъдеще, както и да дадете разрешение на членовете на екипа и гостите да виждат и/или редактират вградените задачи в реално време.

4. Шаблон за годишен отчет на нестопанска организация ClickUp

Създавайте отчети за настоящи членове, основни дарители и други с шаблона за годишен отчет за нестопанска организация от ClickUp.

Годишните отчети за напредъка на вашата нестопанска организация са от съществено значение, тъй като се използват за обобщаване и споделяне на вашите постижения с дарители, доброволци, поддръжници и обществеността. Точно това можете да направите с шаблона за годишен отчет на ClickUp за нестопански организации!

Това е още един лесен за използване и лесно редактируем шаблон в Doc, идеален за:

Представяне на годишните постижения по професионален начин Привличане на нови дарители и укрепване на връзките с настоящите Споделяне на финансови подробности и цели Предаване на ценностно ориентирани послания на вашите заинтересовани страни

Започнете годишния си отчет с писмо от ръководителя на организацията. След това изложете мисията и визията си, за да помогнете на читателя да разбере в какво се състои дейността на вашата нестопанска организация. Има и раздел за програмни дейности и ключови постижения, където можете да предоставите на заинтересованите страни информация за дейностите си през изминалата година, маркирани с персонализирани статуси като „В график“, „Закъснение“ и „Критично“.

В раздела Финансови отчети на шаблона използвайте потребителски полета като „Елемент“, „Описание“ и „Разходи“, за да покажете финансовото си състояние. Накрая, очертайте плановете и целите си за предстоящата година в раздела Бъдещи цели.

5. Шаблон за планиране на събития за нестопански организации от ClickUp

Организирайте и планирайте следващото голямо събитие лесно с този шаблон за планиране на събития за нестопански организации от ClickUp.

Организирайте и управлявайте следващото си събитие с лекота, използвайки шаблона за планиране на събития за нестопански организации на ClickUp! Този онлайн инструмент ви предоставя подходящ набор от функции, така че всички задачи и дейности в процеса на планиране на събития да бъдат изпълнени.

Шаблонът ви позволява да организирате събития, като използвате графици и списъци за проверка за всеки етап, да следите разходите, като проследявате бюджета, и да работите с екипа си, за да се уверите, че всичко върви гладко.

Различните персонализирани изгледи на шаблона ви позволяват да подходите към процеса на планиране на събитието от различни гледни точки. Някои от наличните изгледи са:

Етап на събитието Изглед на списък: Индивидуалните задачи са сортирани по крайни срокове, като ясно показват напредъка на екипа в подготовката на събитието.

Списък със задачи за събитието Изглед: Изброява всички задачи, необходими за изпълнението на дейността, и ги групира според степента на напредък. Предоставя подробна информация за всяка задача, като например кой отговаря за какво и как напредва работата.

Изглед на компонентната табло : Показва всички събития, сортирани по компоненти, като място, бюджет, лектори и доставчици, организирани като карти. Ако искате да преместите задача в друг компонент на събитието, просто я плъзнете и пуснете на желаното място на таблото.

Изглед на диаграмата на Гант: Подобно на времевата линия, тя визуализира графика и връзките между отделните задачи в правилния ред.

Този шаблон е идеален за опитни организатори на събития, които работят по големи проекти, тъй като предлага множество елементи, които могат да се персонализират, и опции за мониторинг.

6. Шаблон за спасяване на домашни любимци на ClickUp Non-Profit

Управлявайте операция по спасяване на домашни любимци безпроблемно с шаблона за спасяване на домашни любимци на ClickUp.

Управлението на организация за спасяване на домашни любимци изисква непоколебима ангажираност, координация в движение и внимателно планиране за непредвидени ситуации. Шаблонът за спасяване на домашни любимци на ClickUp е специално създаден, за да ви помогне да бъдете надежден лидер в спасяването и да осигурите по-добри домове за животни в нужда. 🏠

Използвайте този изчерпателен шаблон, за да създадете сложна база данни и система за планиране. Следете всичко – от доброволците и даренията до приемането на животни, ветеринарните прегледи и графиците за осиновяване.

Той включва папки, посветени на социалните медии, партньорства, процеса на осиновяване и поддръжката на съоръженията. Всяка папка съдържа списъци със задачи, обозначени с различни цветове. Просто кликнете върху бутона „Плюс“, за да добавите и създадете напълно персонализиран списък, документ, бяла дъска и др.

Следете кампаниите си в социалните медии за осиновяване за всяка платформа поотделно, като създавате списъци за проследяване на напредъка, управление на приоритетите, избор на отговорни лица и др. Уверете се, че ветеринарните услуги, даренията и сътрудничествата са добре организирани в папката Партньорства.

Оптимизирайте процеса на осиновяване на вашите пухкави приятели, като създадете отделни списъци за кучета за осиновяване и получени заявления. Папката „Осиновяване“ включва указания за осиновяване, които можете да споделите с кандидатите, за да сте сигурни, че домашните любимци ще получат грижите и вниманието, които заслужават. 🐶

7. Шаблон за управление на доброволци в ClickUp

Шаблонът за управление на доброволци от ClickUp помага за безпроблемно управление на големи групи доброволци.

Управлението на всеки екип е изискващо, но се изискват истински умения и усилия, за да се справяте с групи от десетки или дори стотици хора. С шаблона за управление на доброволци на ClickUp ще можете да координирате големи групи доброволци и да постигнете целите си без усилие.

Този шаблон заема цялото пространство и е предназначен за напреднали потребители. Той ви помага да набирате нови доброволци, да опростите процеса на тяхното въвеждане и да проследявате времето и работата.

Кликнете върху списъка Активни или Нови кандидатури и ще получите списък с всички потенциални доброволци. Изберете най-подходящите кандидати, възложете им задачи и проследявайте напредъка им чрез персонализирани полета и статуси.

Списъкът с нови заявки ви позволява да задавате приоритети, като използвате персонализирани колони. След като възложите задача на конкретен кандидат, той автоматично ще бъде преместен в списъка с активни заявки, което ви помага да спестите време и да работите ефективно. ⏰

Използването на шаблона спомага за подобряване на комуникацията в рамките на нестопанската организация, като ви позволява да споделяте пространството за управление на доброволците с екипа. По този начин всички са в течение с приоритетната работа, модулите за обучение и предстоящите събития.

8. Шаблон за график на доброволците в ClickUp

Прикачете свои собствени снимки и файлове към списък в ClickUp за лесен достъп.

Ако вашата нестопанска организация разчита в голяма степен на големи групи доброволци, е от съществено значение да поддържате добре структуриран график и да предоставяте полезни данни. Тук на помощ идва шаблона за график на доброволците на ClickUp. Този мощен инструмент ви позволява да следите наличността на доброволците, да разпределяте задачите точно и да държите всички в течение по всяко време. 📅

Започнете с подготовката на формуляра за доброволци, който можете да модифицирате, за да отговаря на вашето събитие, преди да го изпратите на заинтересованите кандидати.

Ключовата информация, предоставена от вашите респонденти, ще се покаже в изгледа „Списък с кандидат-доброволци“, който е групиран според процеса на доброволчество и включва филтри за нови и обработвани респонденти.

Следва изгледът „Съвет на доброволците“, също сортиран по „Процес на доброволчество“. Той ви позволява да видите доброволците под „Персонализирани статуси“ като „Нов кандидат“, „В процес на обработка“, „Неподходящ“ и „Приет“. Плъзгайте и пускайте картичките, за да премествате доброволците от един етап в друг.

Накрая, използвайте изгледа „Списък с нови доброволци“ , за да включите одобрените кандидати. Те са групирани според доброволческите роли, които сте им присвоили, като членове, ръководители на екипи и координатори.

9. Шаблон за доброволческа работа на ClickUp

Създайте график за общностна организация от един списък в ClickUp.

Координацията на множество доброволци в различни кампании може да се окаже сложна без конкретни цели и структурирана система за управление на задачите. Избягвайте объркването и хаоса с шаблона за доброволческа работа на ClickUp и опростете процеса на управление на доброволческите задачи.

Този шаблон на ниво папка е подобен на предишните два в списъка ни, но се фокусира повече върху индивидуалните доброволчески дейности. Той ви позволява да управлявате и разпределяте доброволческите ресурси в различни проекти и предоставя визуален преглед на индивидуалните задачи и графици.

Шаблонът предлага потребителски полета като „Доброволец“, „Краен срок“, „Приоритет“ и „Местоположение“, за да проследявате информацията за всеки проект. Той също така включва множество потребителски изгледи за поддържане на контрол върху натоварването на доброволците. Изгледите включват следното:

Изглед за организации: Разположението предоставя списък с всички ваши нестопански събития с различни задачи и полета като „Доброволци“ и „Приоритет“.

Календарно представяне : Показва незапланираните и просрочени задачи в дясната част на шаблона, заедно с цветни маркери, които показват тяхната приоритетност.

Изглед на документи: Използвайте го, за да създадете лесна за навигация база данни с доброволци, места за доброволци и координатори. Кликнете върху името на доброволец в списъка, за да получите достъп до личната му информация, като адрес, телефонен номер и събития, по които е работил преди.

10. Шаблон за регистрация на доброволци в Excel от Spreadsheet.com

Следете без усилие регистрациите на доброволци и събитията с шаблона за регистрация на доброволци в Excel от Spreadsheet.com.

Събирането на регистрации и организирането на доброволчески събития не трябва да бъде изнервящо преживяване. С шаблона за регистрация на доброволци в Excel от Spreadsheet.com можете без усилие да създавате списъци с доброволчески събития, да записвате подробности за събитията и да проследявате броя на участниците.

Използвайте изгледа „Формуляр“ на шаблона, за да споделите бързо формуляр за регистрация с потенциални доброволци, като им дадете възможност да избират от списък с налични събития. Той се състои от полета като „Име“, „Свободно място за доброволец“, „Имейл“ и „Телефон“, които кандидатите трябва да попълнят. 👨🏽‍💻

След като съставите списъка си, шаблонът ви предоставя ясен преглед на информацията за всеки доброволец, заедно с събитието, в което са избрали да участват, и датата и часа, в които са на разположение.

Накрая, в раздела „Доброволчески събития“ има секция, посветена на свързани дейности, свободни места, запълнени места и календари на събития.

Повишете ефективността на кампаниите и събитията с шаблони за нестопански организации в ClickUp

Независимо дали се подготвяте за благотворителна акция или се впускате в мисия за спасяване на домашни любимци, превърнете следващото си нестопанско събитие в абсолютен хит с тези високо оценени шаблони. Използвайте ги, за да управлявате разнообразни екипи от доброволци, да създавате годишни отчети и да планирате и организирате събития с по-малко стрес!

Ако ресурсите са ограничени, разгледайте безплатната библиотека с шаблони на ClickUp, за да намерите необходимия ви шаблон за счетоводство, дизайн и всичко останало. Персонализирайте го според вашите предпочитания и вижте как следващото ви събитие с нестопанска цел се превръща в гръмко успех! 🏆