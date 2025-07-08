10 CRM шаблона на monday.com за успешни продажби през 2025 г.

Управлението на продажбите без система е като да се опитвате да жонглирате с потенциални клиенти, последващи действия и актуализации на сделки с една ръка, вързана зад гърба ви. Това е объркващо, хаотично и, най-лошото от всичко, скъпо.

Тук на помощ идват CRM шаблоните. Те са най-бързият начин да започнете с управлението на потенциални клиенти и продажбения процес. Независимо дали проследявате нови потенциални клиенти или поддържате текущи сделки, подходящият шаблон поддържа всичко организирано и в движение.

Можете да използвате CRM шаблон от monday.com или други персонализирани шаблони, които надхвърлят основното проследяване. Този наръчник ви представя най-добрите от тях!

Какво прави един добър CRM шаблон на monday.com?

Високопроизводителният, предварително конфигуриран CRM шаблон съдържа не само информация за контакти – той организира данните за клиентите, приоритизира продажбите и проследява текущите сделки. Той оптимизира вашия CRM процес, без да се налага използването на сложен софтуер.

Ако обмисляте да използвате шаблони за CRM на monday, проверете дали те ви позволяват да правите следното:

Проследявайте потенциалните клиенти през всеки етап : Ясни колони в тръбопровода от първоначалния контакт до сключената сделка.

Съхранявайте нужните данни на едно място : контактна информация и други данни за клиенти, последни точки на контакт, стойност на сделката и вероятност за сключване на още сделки.

Визуализирайте напредъка с лекота : табла, табла с показатели или изгледи на Гант, за да получите пълна представа за текущите сделки на едно централизирано място.

Персонализирайте според вашия процес : адаптируеми етапи, етикети и полета, които да съответстват на вашия уникален процес на продажби по време на маркетинговата кампания.

Автоматизирайте повтарящите се действия : Правила за последващи задачи, промени в статуса или предупреждения, за да оптимизирате управлението на потенциалните клиенти и да спестите време.

Интегрирайте с вашите инструменти: Възможност за безпроблемна синхронизация на имейли, календари и формуляри за събиране на потенциални клиенти в рамките на вашата : Възможност за безпроблемна синхронизация на имейли, календари и формуляри за събиране на потенциални клиенти в рамките на вашата CRM платформа.

Накратко? Най-добрите CRM шаблони поемат тежките задачи, за да може вашият екип да се фокусира върху продажбите, а не върху сортирането.

🧠 Интересен факт: Преди CRM и цифровите табла, структурираните стратегии за продажби вече процъфтяваха благодарение на Джон Х. Патерсън, основател на National Cash Register Company. Още в началото на 20-ти век Патерсън обучава своите търговци, използвайки сценарии за презентации, профилиране на клиенти и официални програми за обучение по продажби. Той дори е пионер в ролевите игри и продажбите на територия, за да повиши производителността и последователността. Тези ранни иновации поставят основите на съвременните стратегии и процеси в продажбите.

monday. com CRM шаблони

Всеки от следните CRM шаблони на monday.com е създаден, за да опрости конкретна част от вашите продажби или работния процес с клиенти, като помага на екипа ви да остане фокусиран върху резултатите.

1. Шаблон за маркетингови дейности

Жонглирате с кампании, заявки и срокове в различни канали? Шаблонът за маркетингови дейности поддържа цялата ви маркетингова екосистема организирана на едно място.

Те са идеални за координиране на екипи, проследяване на резултатите и гарантиране, че всяка кампания се изпълнява навреме и с пълна прозрачност. Независимо дали пускате нов продукт или управлявате седмични публикации на съдържание, тази табло ви осигурява всичко необходимо.

Оптимизирайте работата си, като използвате този шаблон, за да:

Централизирайте планирането и изпълнението на кампаниите в различните екипи.

Проследявайте творческото производство, циклите на преглед и датите на пускане на пазара.

Настройте персонализирани формуляри за маркетингови запитвания и приемане на активи.

Визуализирайте напредъка по седмици, месеци или кампании.

Автоматизирайте одобренията, напомнянията и актуализациите на статуса.

🔑 Идеални за: Маркетинг екипи, които управляват кампании с голям обем и сътрудничество между няколко екипа.

2. Шаблон за CRM за недвижими имоти

Управлението на множество обяви, потенциални клиенти и презентации може бързо да се превърне в прекалено голямо бреме, освен ако не разполагате със система, създадена специално за динамичния пазар на недвижими имоти.

Шаблонът за CRM за недвижими имоти е създаден, за да помага на агенти, брокери и екипи да организират всичко – от списъци с имоти до комуникация с купувачи. Той опростява цикъла на продажбите, за да можете да се съсредоточите върху сключването на сделки, а не върху управлението на таблици.

Извлечете максимална полза от този шаблон, като го използвате за:

Организирайте обявите за недвижими имоти с персонализирани полета за цена, местоположение и статус.

Проследявайте напредъка на всеки потенциален клиент от първия контакт до сключването на сделката.

Планирайте дни на отворени врати и възлагайте последващи действия на агентите.

Визуализирайте потока от сделки по представител, регион или етап от процеса.

Автоматизирайте комуникацията с клиенти и актуализациите на етапите

🔑 Идеални за: Агенти по недвижими имоти и екипи, които управляват множество имоти и канали за купувачи.

3. Шаблон за клиентски проекти

Когато се опитвате да привлечете потенциални клиенти за няколко проекта, видимостта е от ключово значение. Шаблонът „Проекти на клиенти“ ви помага да организирате задачите, да управлявате графиците и да държите всички, от вътрешни екипи до външни клиенти, на една и съща страница.

Те са създадени, за да управляват отчитаните часове, споделените файлове и актуализациите в реално време, без да се губят от поглед ключовите резултати.

Останете на път, като използвате този шаблон, за да:

Проследявайте напредъка по всички клиентски проекти на едно място.

Записвайте отработените часове и ги свържете с задачите по проекта.

Сътрудничество с клиенти и вътрешни екипи чрез споделени файлове и бележки

Определете отговорности и крайни срокове за всяка задача.

Следете състоянието на проектите, като използвате изгледи за статус, приоритет и график.

🔑 Идеални за: Агенции и доставчици на услуги, които работят едновременно по няколко проекта с клиенти.

4. Шаблон за привличане на клиенти

Първото впечатление е важно, особено когато посрещате нов клиент. Шаблонът за привличане на клиенти гарантира, че всяка задача, етап и комуникация са структурирани за безпроблемно преживяване.

Те обединяват екипите ви за успех на клиентите, внедряване и продажби, така че нищо да не се изгуби в превода.

Използвайте този шаблон, за да:

Създайте стъпка по стъпка работни процеси за въвеждане на всеки клиент

Проследявайте изразходваното време и постигнатите резултати по всички акаунти.

Съгласувайте отделите с ясно разпределени отговорности

Документирайте бележки, файлове и ключови актуализации във всеки клиентски борд.

Автоматизирайте предаването на задачи и известията за статуса за безпроблемно напредване.

🔑 Идеални за: Екипи за успех на клиентите и внедряване, които стандартизират процеса си на въвеждане.

Шаблонът „Контакти“ е основен CRM шаблон, който ви помага да централизирате информацията за потенциални клиенти и клиенти, така че вашият екип да може лесно да търси, филтрира и предприема действия. Няма повече разпръснати таблици или дублирани записи – само ясни, организирани записи за контакти, които подкрепят всеки опит за установяване на връзка.

Започнете с този шаблон, за да:

Съхранявайте контакти с персонализирани полета за отрасъл, длъжност и регион.

Сегментирайте контактите по етап от жизнения цикъл, оценка на потенциалните клиенти или ангажираност.

Записвайте и проследявайте всички взаимодействия с клиенти

Елиминирайте дублиращите се записи за по-чисти данни

Синхронизирайте автоматично новите записи, като използвате формуляри или CRM интеграции.

🔑 Идеален за: Екипи по продажби, маркетинг и поддръжка, които търсят организиран център за управление на контакти.

6. Шаблон за поддържащи продажбите материали

Търсенето на най-новата презентация или продуктов лист не трябва да отнема повече време от самата продажба. Шаблонът за поддържащи продажбите материали действа като жива библиотека с одобрени материали, което улеснява екипа ви да намира, изисква и разпространява подходящите материали в подходящия момент.

Продажбите и маркетинга остават съгласувани, а търговските представители винаги разполагат с необходимото, за да сключват сделки с увереност.

Използвайте този шаблон, за да:

Категоризирайте маркетинговите активи по продукт, регион или етап на продажбите.

Проследявайте историята на версиите и актуализирайте статуса на всеки файл.

Настройте работни процеси за одобрение за създаване или актуализиране на активи.

Свържете ресурсите директно с сделки или кампании

Осигурете последователност на марката с централизиран достъп

🔑 Идеални за: Екипи по продажби и маркетинг, които си сътрудничат по доставката на активи и поддържането на последователността на марката.

7. Шаблон за възможности след събитие

Събитията генерират енергия, но именно последващите действия водят до приходи. Ако искате да привлечете потенциални клиенти, да определите следващите стъпки и да преместите възможностите през вашия пайплайн, преди да изгубят актуалността си, опитайте шаблона за възможности след събитие.

Независимо дали идвате от търговско изложение, уебинар или кръгла маса, те гарантират, че всеки разговор се превръща в значимо действие.

Освободете ROI след събитието, като използвате този шаблон, за да:

Записвайте потенциални клиенти и проследявайте тяхното движение през продажбения процес.

Задавайте задачи за проследяване и задавайте дати за напомняне.

Оценявайте и приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на ангажираността или потенциала им.

Добавяйте бележки, файлове и контекст, специфичен за събитието, за всеки потенциален клиент.

Филтрирайте и сегментирайте възможностите по представител, събитие или регион.

🔑 Идеален за: Екипи по продажби и маркетинг, които превръщат шума около събитията в движение по веригата.

8. Шаблон за поръчка

Ръчното проследяване на поръчките става хаотично при управлението на големи обеми или персонализирани заявки? Шаблонът за формуляр за поръчка внася яснота в процесите на приемане и изпълнение, като предоставя на екипа ви единен източник на информация за проследяване, документиране и одобрение на поръчки.

Поемете контрола над поръчките с този шаблон, за да:

Събирайте поръчки за продукти или услуги, използвайки персонализирани формуляри.

Проследявайте статуса на поръчките, плащанията и сроковете за доставка.

Разпределяйте задачи за изпълнение и одобрения на подходящите екипи.

Филтрирайте и организирайте поръчките по клиент, регион или спешност.

Прикачете разписки, документация или бележки за покупки за всяка поръчка.

🔑 Идеални за: Оперативни и търговски екипи, които управляват поръчки, доставки и документация.

9. Шаблон за заявки на клиенти

Когато запитванията на клиентите започнат да се натрупват, поддържането на организация ви дава предимство. Шаблонът за запитвания на клиенти предоставя лесен начин да записвате запитвания, да ги разпределяте на подходящите лица и да гарантирате, че всеки клиент получава навременен и полезен отговор.

Използвайте този шаблон, за да:

Събирайте заявки чрез вградени формуляри или интеграции с имейл

Препращайте билетите към подходящите екипи въз основа на типа или спешността им.

Проследявайте напредъка на заявките, като използвате полетата за статус, приоритет и собственик.

Автоматизирайте ескалациите и предупрежденията за разрешаване на проблеми

Поддържайте архив с възможност за търсене на разрешени запитвания

🔑 Идеални за: Екипи за поддръжка и успех, които управляват голям обем заявки за услуги или функции.

10. Шаблон за управление на акаунти от Compass

Шаблонът Account Management by Compass ви помага да управлявате високоценни акаунти със структура и стабилен ритъм на контакти. Можете да проследявате активността, да наблюдавате състоянието и да укрепвате дългосрочните взаимоотношения в един персонализиран изглед.

Подобрете стратегията си за работа с клиенти с този шаблон, за да:

Записвайте срещи, обратна връзка и ключови контакти в клиентските акаунти.

Проследявайте KPI на клиенти, подновявания и индикатори за риск.

Възлагайте вътрешни последващи действия на конкретни собственици или екипи

Планирайте тримесечни прегледи, допълнителни продажби и дейности за ангажиране

Сегментирайте сметките по размер, приходи или оценка на състоянието

🔑 Идеални за: Акаунт мениджъри и екипи за успех на клиентите, фокусирани върху задържането и дългосрочното развитие.

👀 Знаете ли, че... CRM системите могат да ускорят сключването на сделки с 30%, обема на B2B лийдовете с 34% и възвръщаемостта на инвестициите с 32%.

Ограничения на шаблоните на monday.com

Въпреки че monday.com предлага добра гама от инструменти за CRM работни процеси, той има и някои недостатъци, особено за екипи по продажбите с променящи се или сложни нужди. Ето някои ограничения, които трябва да имате предвид, преди да използвате софтуера и неговите шаблони:

Ограничена дълбочина на CRM: monday.com е създаден предимно за управление на проекти, така че неговите CRM шаблони могат да изглеждат повърхностни. Функции като персонализирано оценяване на потенциални клиенти, многоетапно прогнозиране или разширено проследяване на сделки често изискват обходни решения или интеграции на трети страни.

Ограничения за автоматизация при по-ниските планове: Вградените работни процеси са полезни, но monday.com ограничава броя на автоматизациите, които можете да изпълнявате, освен ако не сте на по-висок план. Това означава, че вашите работни процеси, базирани на шаблони, може бързо да достигнат ограниченията си.

Фрагментирани отчети: Искате подробни отчети за продажбите или табла с данни за приходите? CRM шаблоните не се предлагат с предварително заредени подробни отчети, а персонализирането им може да отнеме време, усилия или външни инструменти.

Проблеми с мащабирането при работни процеси с голям обем данни: С нарастването на данните за вашите клиенти, таблата на monday.com могат да станат препълнени и по-трудни за навигация. CRM шаблоните не винаги са оптимизирани за работни процеси с голям обем данни.

Липса на вградени инструменти за електронна поща: monday.com не предлага вградено проследяване на електронна поща или регистриране на комуникацията в своите CRM шаблони. Ще ви са необходими външни приложения или отделна CRM платформа, за да проследявате разговорите с клиенти и активността по електронната поща.

Ограничена изкуствена интелигентност за сложни работни процеси: шаблоните за CRM на monday.com предлагат основна автоматизация, но изкуствената интелигентност не е достатъчно задълбочена, за да персонализира нестандартни цикли на продажби или да се адаптира към уникални бизнес процеси.

📮 ClickUp Insight: 32% от работниците смятат, че автоматизацията би спестила само няколко минути наведнъж, но 19% казват, че тя би спестила 3–5 часа на седмица. Реалността е, че дори и най-малката икономия на време се натрупва в дългосрочен план. Например, спестяването на само 5 минути на ден от повтарящи се задачи може да доведе до над 20 часа спестено време на тримесечие, което може да бъде пренасочено към по-ценна, стратегическа работа. С ClickUp автоматизирането на малки задачи, като определяне на крайни срокове или маркиране на колеги, отнема по-малко от минута. Разполагате с вградени AI агенти за автоматични обобщения и отчети, докато персонализираните агенти се занимават с конкретни работни процеси. Вземете си времето обратно! 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, прекарано в изготвянето на отчети, с 50% или повече благодарение на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

Алтернативни шаблони на monday.com

За екипи, които искат нещо повече от табла за контакти и основна автоматизация, има ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

В сравнение с monday.com, CRM на ClickUp прилича на Friday.

Можете да създадете свой собствен CRM в ClickUp и да използвате безплатни шаблони, които обединяват продажбите, обслужването и стратегията.

От проследяване на всяка сделка в процеса до регистриране на обаждания от клиенти, комисионни и отчети – всичко това, без да напускате таблото си – шаблоните и таблата на ClickUp с персонализирани джаджи са създадени за динамични екипи, които се нуждаят от гъвкавост, без да жертват прецизността.

Нека разгледаме CRM шаблоните на ClickUp, най-добрата алтернатива на monday.com.

1. Разширен CRM шаблон на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте разширения CRM шаблон на ClickUp, за да настроите персонализирани системи за оценка на потенциални клиенти, с които да квалифицирате по-бързо потенциалните клиенти.

Създаден за екипи по продажбите, които се нуждаят от прецизност и мощност, усъвършенстваният CRM шаблон на ClickUp ви дава пълен контрол над цялата ви тръбопроводна система.

От привличането на потенциални клиенти до сключването на сделки, всеки етап се документира, възлага и автоматизира. С персонализирани табла за управление ClickUp и многоетапни работни процеси, той е създаден, за да поддържа с лекота големи обеми или сложни цикли на сделки.

Използвайте този визуален шаблон, за да:

Създайте многоетапни процеси с персонализирани полета като стойност на сделката, източник или приоритет.

Назначете отговорници и определете крайни срокове за всяка възможност с изгледа „Моите задачи“.

Проследявайте напредъка на сделките в изгледи „Табло“, „Списък“ или „Таблица“.

Автоматизирайте последващите действия, напомнянията и предаването на потенциални клиенти с ClickUp Automations

Визуализирайте прогнозите за приходите и представянето на търговските представители в реално време.

🔑 Идеални за: Мениджъри по продажбите и бързоразвиващи се екипи, които управляват големи или сложни проекти.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблони или цветни кодове, за да разграничите визуално етапите на продажбите, индустриите или собствеността на представителите. Това намалява хаоса в натоварените процеси и осигурява незабавна яснота, без да е необходимо ръчно филтриране. И в ClickUp, и в monday.com цветните правила могат да бъдат автоматизирани, за да се актуализират динамично при промяна на статуса на сделката. Например, когато потенциален клиент се превърне в възможност, цветът на задачата ви се променя от жълт на зелен. Това е визуална продажба в най-добрия й вид – бързо разпознаване без допълнителни кликвания.

2. Опростеният CRM шаблон на ClickUp

Получете безплатен шаблон Концентрирайте се върху най-важното, като използвате минимален брой персонализирани полета и изгледи на задачите с помощта на простия CRM шаблон на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Simple CRM предлага изчистена, лесна за използване система за проследяване на потенциални клиенти и управление на последващи действия. Той премахва излишните елементи и ви предоставя точно това, от което се нуждаете, за да бъдете в крак с продажбите си – идеален за фрийлансъри, самостоятелни предприемачи или малки екипи, които ценят бързината повече от сложността.

Извлечете максимална полза от този шаблон, като го използвате за:

Записвайте информация за потенциални клиенти, като например важни данни за контакти, етап на сделката и статус.

Организирайте потенциалните клиенти по приоритет, етап на процеса или тип услуга.

Проследявайте следващите стъпки и задавайте последващи действия с крайни срокове.

Следете напредъка на сделките с помощта на изгледи на табло или списък.

Поддържайте CRM системата си опростена и фокусирана с минимална настройка.

🔑 Идеален за: Фрийлансъри, консултанти и малки екипи по продажбите, които искат CRM с ниска поддръжка.

3. Шаблон за проследяване на комисионни в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте одобренията и напредъка на изплащанията без усилие, използвайки шаблона за проследяване на комисионни на ClickUp.

Ръчното изчисляване на комисионните отнема много време и е податливо на грешки. Шаблонът за проследяване на комисионните на ClickUp решава този проблем.

Те са създадени, за да проследяват печалбите на всеки търговец, сделка или продуктова линия, с гъвкави формули и полета, които отразяват вашата уникална структура на плащания. С видимост на всеки етап от процеса на комисионни, те поддържат синхронизация между вашите финансови и търговски екипи.

Използвайте този шаблон, за да:

Записвайте сключените сделки и ги свържете с записите за комисионни.

Настройте формули за фиксирани, диференцирани или процентни плащания с помощта на формулните полета на ClickUp.

Проследявайте статуса на плащанията и контролните точки за одобрение

Следете приходите по представител, месец или продукт.

Поддържайте всички данни за комисионните готови за одит и централизирани.

🔑 Идеален за: Бизнес операции и финансови екипи, които се нуждаят от точно и автоматизирано проследяване на комисионните.

4. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Идентифицирайте и разрешете визуално пречките с помощта на етапите „дръпни и пусни“ на шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Вашият пайплайн трябва да ви дава повече от списък с сделки. Той трябва да ви показва точно къде да насочите вниманието си след това.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp предоставя динамичен, персонализируем изглед на тръбата, който се адаптира към вашия процес на продажби, помагайки ви да визуализирате напредъка, да идентифицирате пречките и да сключвате сделки по-бързо. Независимо дали сте самостоятелен продавач или управлявате цял екип, той внася яснота във вашия работен процес.

Използвайте този шаблон, за да:

Създавайте етапи на базата на пипане и пускане Kanban Views

Добавете персонализирани полета за размер на сделката, информация за контакт и очаквана дата на сключване.

Назначавайте представители и създавайте задачи, свързани с конкретни възможности, като използвате ClickUp Tasks

Филтрирайте сделките по регион, продукт или представител

Автоматизирайте актуализациите на етапите и планирайте последващи действия с помощта на Automations.

🔑 Идеален за: Екипи по продажбите, които търсят персонализиран, визуален канал за управление на потенциални клиенти и сделки.

5. Шаблонът за продажби CRM на ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте представянето на представителите в реално време с шаблона ClickUp Sales CRM.

Управлението на продажбите трябва да протича безпроблемно, без да се налага да преминавате от един инструмент към друг или да използвате различни таблици. Шаблонът ClickUp Sales CRM ви предоставя централизирана система за проследяване на потенциални клиенти, наблюдение на дейността по продажбите и документиране на всяко взаимодействие с клиенти.

Използвайте този шаблон, за да:

Проследявайте всички потенциални клиенти, акаунти и сделки в един оптимизиран изглед.

Създавайте задачи за последващи действия, демонстрации или преглед на договори.

Записвайте срещи, имейли и бележки директно във всеки акаунт.

Визуализирайте напредъка на сделките с персонализирани табла и джаджи за отчитане.

Открийте полезна информация, проследявайте показателите за ефективността на продажбите (като процент на привличане на клиенти, стойност за целия жизнен цикъл и процент на отпадане) и подкрепете вземането на решения, основани на данни, с ClickUp Brain

🔑 Идеален за: Екипи по продажбите, готови да управляват цялото пътуване на клиентите си в едно единно пространство.

6. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Покажете тенденциите и прогреса в приходите визуално с шаблона за отчет за продажбите на ClickUp.

Данните за продажбите са полезни само ако можете да действате въз основа на тях. Превърнете показателите за ефективност във визуални прозрения с шаблона за отчет за продажбите на ClickUp. От прогнози за приходите до проследяване на отделните търговски представители – всичко се актуализира в реално време, така че никога няма да пропуснете нещо важно.

Ето как можете да използвате този шаблон, за да подобрите отчетността:

Създайте персонализирани табла за визуализиране на приходите, процента на успеваемост и скоростта на сключване на сделки.

Проследявайте KPI за търговски представители, екипи или продуктови категории.

Създавайте бързи годишни, тримесечни и месечни отчети с включените изгледи.

Филтрирайте отчетите по регион, период или етап от процеса.

Задавайте, проследявайте и наблюдавайте целите за продажби с ClickUp Goals , като гарантирате, че екипът ви остава фокусиран и отговорен за целите въз основа на заключенията от докладите.

Поканете членове на екипа или гости в работното си пространство за сътрудничество в реално време, обратна връзка и споделена видимост на дейностите по отчитане на продажбите.

🔑 Идеални за: Ръководители на продажби и оперативни екипи, които се нуждаят от бързи, базирани на данни анализи без таблици.

7. Шаблон за проследяване на продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете всяка продажбена дейност и регистрирайте контактите си с помощта на шаблона ClickUp Sales Tracker.

Когато ежедневно управлявате множество потенциални клиенти, задачи и цели, да поддържате организация е половината от успеха. Шаблонът ClickUp Sales Tracker предоставя на вашия екип фокусирано работно пространство, в което да регистрирате контактите, да наблюдавате активността и да поддържате темпото, без да пропускате нито една стъпка.

Използвайте този шаблон, за да:

Записвайте обаждания, имейли, срещи и задачи за контакти на едно място.

Проследявайте напредъка на потенциалните клиенти и актуализирайте статуса им в реално време.

Използвайте ClickUp Milestones , за да отбележите важни постижения (например, достигане на квота за продажби).

Филтрирайте дейностите по представител, етап на сделката или дата.

Проследявайте продажбите по продукт и месец, използвайки персонализирани изгледи.

Автоматизирайте последващите действия и повтарящите се продажбени дейности (например месечни проверки, актуализации на отчети).

🔑 Идеални за: Търговски представители и мениджъри, които се нуждаят от структуриран, ежедневен поглед върху представянето и дейността по продажбите.

8. Шаблон за продажбени обаждания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за продажбени обаждания на ClickUp, за да вградите скриптове и бележки за обажданията директно във всяка задача.

Нуждаете се от рационализиран начин за подготовка, документиране и проследяване на всеки разговор за продажби? Шаблонът за продажбени разговори на ClickUp поддържа вашата комуникация организирана, така че никога да не пропуснете ключова информация или действие.

Използвайте този шаблон, за да:

Планирайте обаждания и записвайте ключови подробности като час, контакт и цел.

Записвайте бележки от разговори, резултати и обратна връзка от клиенти в реално време.

Задавайте задачи за проследяване и крайни срокове веднага след разговора.

Категоризирайте обажданията по тип клиент, продукт или регион.

Използвайте ClickUp Time Tracking , тагове, предупреждения за зависимости и интеграция с имейл, за да оптимизирате управлението на продажбите и да гарантирате навременни последващи действия.

🔑 Идеални за: Екипи по продажбите, които провеждат голям брой разговори с клиенти и се нуждаят от ясна документация и проследяване.

9. Шаблон за продажбен процес на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте последователни, повтаряеми работни процеси с шаблона за продажбени процеси на ClickUp.

Последователността е ключът към разрастването на всеки екип по продажбите, а шаблонът за продажбения процес на ClickUp ви предоставя рамката, необходима за постигането на тази цел. Той очертава целия ви продажбен процес – от проучването до сключването на сделката – така че всеки търговец да знае какво да прави, кога да го прави и как да напредва уверено в сключването на сделки.

Извлечете максимума от този шаблон, като го използвате за:

Определете всеки етап от вашия цикъл на продажби с ясни задачи и отговорни лица.

Разпределете отговорностите и определете крайните срокове за целия екип.

Проследявайте движението и напредъка на сделките с актуализации на статуса в реално време.

Създавайте и сътрудничете си по продажбени стратегии, сценарии или проучвания на пазара с ClickUp Docs

Намалете ръчната работа чрез автоматизиране на рутинни действия (например промени в статуса, известия).

🔑 Идеален за: Екипи по продажбите, които искат да създадат повтаряеми процеси и да повишат производителността в голям мащаб.

💡 Професионален съвет: ClickUp ви позволява да вграждате видеоклипове директно в CRM задачите, което е особено полезно при предаване на сложни клиентски истории. Представете си, че мениджърът по продажбите записва кратко резюме и го вгражда в сделката за контекст. Това спестява на всички четенето на дълги бележки или загуба на време в синхронизирани разговори. Това не е просто трик за продуктивност – това е комуникация с вградена емпатия.

Защо ClickUp е по-умният избор за успех в CRM

Изборът на подходящия CRM шаблон зависи от функционалността, потока и намирането на най-доброто решение, което допълва вашата работа и облекчава вашите търговски представители.

monday.com и неговите шаблони могат да ви помогнат с основното проследяване на потенциални клиенти и автоматизиране на задачи. Но ClickUp и неговите шаблони ви позволяват да изградите своя собствена CRM екосистема, която прави разликата между пропуснати последващи действия и сключени сделки.

Шаблоните за CRM на ClickUp предлагат дълбока персонализация, усъвършенствана изкуствена интелигентност и мащабиране с комплексни процеси на продажби. Всеки шаблон може да бъде адаптиран към вашия работен процес и ви помага на всеки етап от CRM и процеса на продажби – от събиране на данни за клиенти до прогнозиране на приходи – в едно унифицирано работно пространство.

Бъдете организирани и растете без ограничения. Започнете с Monday, но завършете с ClickUp!