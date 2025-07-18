Топ 10 алтернативи на Excel за Mac за по-добра продуктивност през 2025 г.

Макар Microsoft Excel да е предпочитаният инструмент за проследяване на бюджети, създаване на финансови модели, автоматизиране на отчети и др., потребителите на Mac често остават в неравностойно положение.

Ключови функции като Power Pivot и Power Query липсват или са ограничени, макросите не винаги работят правилно, а актуализациите обикновено пристигат по-късно, отколкото за Windows.

Освен това, високата цена на пакета Microsoft Office създава усещането, че плащате премия за инструмент, който е само наполовина оптимизиран за вашата система.

Ако сте уморени от тези пречки, е време да опитате алтернатива на MS Excel за Mac, която наистина върши работата безпроблемно. Но с толкова много опции на пазара, как да изберете подходящата? Точно това ще обсъдим в тази статия.

Какво трябва да търсите в алтернатива на Excel за Mac?

Когато оценявате алтернативи на Excel за Mac, обърнете внимание на следните критерии:

Съвместимост и поддръжка на файлове: Ако често споделяте файлове с обикновен потребител на Excel, уверете се, че инструментът може да отваря и записва Excel файлове (. xlsx) без да нарушава формули, диаграми или форматиране.

Характеристики и функции: Ако разчитате на пивотни таблици, сложни формули или макроси в Excel, потърсете софтуер, който поддържа сложни задачи с данни. Обмислете и алтернативи Ако разчитате на пивотни таблици, сложни формули или макроси в Excel, потърсете софтуер, който поддържа сложни задачи с данни. Обмислете и алтернативи на AI Excel инструменти , които помагат за анализиране на данни, откриване на тенденции и дори предлагат формули.

Сътрудничество в реално време: Уеб-базираните приложения позволяват на няколко души да редактират едновременно и да избегнат прословутите имейл вериги „vFinal_final. xlsx”.

Шаблони и автоматизация: Добрите алтернативи на Excel се предлагат с готови Добрите алтернативи на Excel се предлагат с готови шаблони за електронни таблици или бази данни за конкретни цели, като бюджети, проследяване на проекти, фактури и др.

Вградена автоматизация: Автоматизацията в Excel може да изглежда сложна поради множеството променливи или алгоритми за машинно обучение. Затова потърсете платформи, които могат автоматично да изпълняват задачи като планиране на отчети или задействане на изчисления.

Цени и лицензи: Ако бюджетът е важен фактор, проверете ценовия модел. Някои предлагат безплатен план (с потенциални ограничения по отношение на съхранението или функциите), докато други имат опции за еднократна покупка.

Алтернативи на Excel на един поглед

След това нека сравним най-добрите алтернативи на Excel за Mac, за да видим как се различават по функции, използваемост и цена.

Име на инструмента Основни функции Най-доброто за Цени* ClickUp Изглед на таблица, формулни полета, AI обобщения, документи, автоматизация, шаблони Малки предприятия, Големи предприятия Наличен е безплатен план, възможности за персонализиране за предприятия LibreOffice Calc Над 300 функции, диаграми, офлайн режим, DataPilot, Scenario Manager Малки предприятия, физически лица Безплатно завинаги Apple Numbers Персонализирани шаблони, синхронизация с iCloud, интерактивни диаграми и редактиране в реално време. Малки предприятия, физически лица Безплатно завинаги WPS Office Spreadsheets Интелигентен набор от инструменти, OCR, оптимизиран за мобилни устройства, съвместимост с формати Малки предприятия Персонализирани цени Google Sheets Сътрудничество в реално време, Apps Script, Smart Fill, GPT интеграция Предприятия, Малки фирми Наличен е безплатен план, а платените планове започват от 3,60 $/потребител/месец. SoftMaker PlanMaker Съвместимост с Excel, над 430 функции, лек, различни типове диаграми Малки предприятия Платените планове започват от 14,99 $/месец. OnlyOffice Съвместно редактиране в реално време, поддръжка на място/в облака, над 200 шаблона Предприятия, Малки фирми Наличен е безплатен план, платитените планове започват от 20 $/потребител/месец. Zoho Sheet AI асистент, валидиране на данни, макроси, интеграция с Zoho CRM Малки предприятия, Големи предприятия Безплатно завинаги Airtable Релационна база данни, множество изгледи, автоматизации, разширения Малки предприятия, Големи предприятия Наличен е безплатен план, платените планове започват от 20 $/потребител/месец. Smartsheet Диаграми на Гант, табла, отчети, интеграции и съответствие Предприятия, Малки фирми Наличен е безплатен план, платените планове започват от 12 $/потребител/месец.

Най-добрите алтернативи на Excel за Mac

Сега нека разгледаме десетте най-добри алтернативи на Excel за Mac потребители.

1. ClickUp (най-добър за управление на проекти, проследяване на задачи, автоматизиране на работни процеси и сътрудничество в екип)

Ако управлявате задачи или проекти в Excel на вашия Mac, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ви предлага настройка, която е 10 пъти по-структурирана, ясна и практична.

Персонализирайте лесно електронните таблици с ClickUp Table View

ClickUp Table View

ClickUp Table View предлага редове и колони като електронна таблица, но с добавени функции като задачи, статуси, крайни срокове, персонализирани полета, формули, филтри и автоматизация – всичко това вградено.

С помощта на персонализираните полета можете да проследявате всичко, от което се нуждаете, като напредък на задачите, прикачени файлове, оценки и др.

Създавайте, редактирайте и персонализирайте вашите електронни таблици чрез ClickUp Table View.

Можете също да свържете клиенти с поръчки, търговски представители с сделки или служители с техните задачи. Това прави организирането на данните по-интуитивно.

ClickUp Brain

За да подобрите управлението на данните, използвайте ClickUp Brain, за да обобщите бързо данните си.

Например, задайте въпроси като „Колко задачи все още са в процес на изпълнение?” или „Кой представител е реализирал най-много продажби?”, и той ще ви даде ясен отговор. Това е изключително полезно, когато работите с огромно количество данни и искате да получите бързи анализи, без да се налага да правите изчисления или да филтрирате всичко сами.

ClickUp Formula Fields

Ако искате изчисления, подобни на тези в Excel, ClickUp Formula Fields може да ви помогне. То ви позволява да автоматизирате изчисленията директно в задачите си в реално време, като например изчисляване на броя дни между началната дата на задачата и крайния срок или изваждане на „Изразходвана сума“ от „Разпределен бюджет“, за да се покаже колко остава.

Това означава, че с напредването на вашите проекти, вашите цифри се актуализират автоматично.

Намерете точни числа мигновено, използвайки прости или разширени формули в ClickUp Custom Fields.

С автоматизацията на формулни полета на ClickUp можете също да автоматизирате рутинни работни процеси и изчисления въз основа на формулни тригери и условия. Например, автоматично актуализирайте статуса на задачата или изпратете уведомление, ако формулното поле изчисли определена стойност.

Проследявайте автоматично очакваните дни с разширеното формулно поле на ClickUp.

Редактируем шаблон за електронна таблица ClickUp

Редактируемият шаблон за електронни таблици на ClickUp е чудесен начин да управлявате данни без ръчна работа. Той предлага автоматизиран импорт на данни и възможност за добавяне на персонализирани формули за бързи изчисления като суми или средни стойности. Можете също да проследявате неща като продажби или разходи с полета, съобразени с вашите нужди.

Получете безплатен шаблон Проследявайте и одобрявайте разходите си с редактируемия шаблон за електронна таблица на ClickUp.

Шаблонът включва няколко изгледа, като например изглед „Финансови отчети“ за наблюдение на ключови финансови данни като брутни продажби, разходи и печалба/загуба, и изглед „Електронна таблица“ за редактиране и изчисляване на данни. Можете също да използвате персонализирани статуси на задачите, като „Одобрение“ или „Завършено“, за да проследявате напредъка.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализация на данни: Позволява ви да създавате визуални отчети, като обобщения в стил pivot-table, burndown диаграми и др., чрез Позволява ви да създавате визуални отчети, като обобщения в стил pivot-table, burndown диаграми и др., чрез ClickUp Dashboards.

Вградена документация: Предоставя Предоставя ClickUp Docs за вграждане на таблици или електронни таблици в документ. Това е удобно, ако пишете доклад и искате да включите някои данни заедно с текста.

Сътрудничество в реално време: Позволява на няколко членове на екипа да редактират документи едновременно. Потребителите могат също да коментират навсякъде в документа и да го споделят публично или частно с разрешения, базирани на роли.

Готови шаблони: Предлага готови за употреба електронни таблици и шаблони за управление на проекти, които ви помагат да организирате и изчислявате данни, докато управлявате бюджети, проследявате разходите по проекти или регистрирате данни за продажбите.

Изтегляне за Mac: Предоставя специално : Предоставя специално приложение за Mac, което ви позволява да управлявате електронни таблици, без да се налага да сменяте браузъра. Това е идеално за потребители, които предпочитат да използват родно приложение с пълна функционалност.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да направи ClickUp прекалено сложен за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Прочетете какво казва един от рецензентите на G2:

Имам нужда от блог, за да напиша всичко, което ми харесва в ClickUp. Те имат ВСИЧКО: задачи (в списъчен изглед, табличен изглед, изглед на табло, календарен изглед, изглед на карта и т.н.), документи, IA, табла, автоматизации... Можете да споделяте публични връзки към задачи или документи. Задачите имат раздел „Активност“, така че можете да видите цялата история на дадената задача. Толкова е гъвкав и професионален. С ClickUp няма извинения да не сте изключително продуктивни.

Имам нужда от блог, за да напиша всичко, което ми харесва в ClickUp. Те имат ВСИЧКО: задачи (в списъчен изглед, табличен изглед, изглед на табло, календарен изглед, изглед на карта и т.н.), документи, IA, табла, автоматизации... Можете да споделяте публични връзки към задачи или документи. Задачите имат раздел „Активност“, така че можете да видите цялата история на дадената задача. Толкова е гъвкав и професионален. С ClickUp няма извинения да не сте изключително продуктивни.

2. LibreOffice Calc (Най-добрата безплатна алтернатива с разширени функции)

чрез LibreOffice Calc

Ако търсите основна алтернатива на Excel, LibreOffice Calc е точно това, което ви трябва. Това безплатно приложение с отворен код е част от пакета LibreOffice, който предлага лесен за използване интерфейс и функции за условно форматиране, подобни на тези в Excel.

Calc поддържа библиотека с над 300 функции и ви позволява да създавате диаграми и пивотни таблици за разширени анализи на данни. Можете също да изтеглите готови шаблони за електронни таблици от хранилището на LibreOffice. Те са с вградени формули, така че можете да въведете данните си и да започнете да работите веднага.

Тъй като работи офлайн, данните ви остават локални (освен ако не изберете да ги синхронизирате чрез Dropbox/iCloud). Това е чудесно за чувствителни данни и за работа в движение (например по време на полет), без да разчитате на уеб приложения.

Най-добрите функции на LibreOffice Calc

Мениджър на сценарии: Сравнява „какво би станало, ако“ сценарии (като високи, средни или ниски продажби), за да види как промените във входните данни влияят на резултатите, без да променя оригиналните данни.

Компонент Solver: Намира най-добрата стойност за дадена клетка въз основа на условия или ограничения, зададени в други клетки.

Разширена технология DataPilot: Извличайте необработени данни от корпоративни бази данни, след което ги кръстосайте, обобщете и преобразувайте в полезна информация.

Ограничения на LibreOffice Calc

Calc не поддържа редактиране в реално време от няколко потребители, за разлика от някои алтернативи, базирани в облака.

Може да отваря и записва Excel файлове, но може да има проблеми с комплексни формати.

Цени на LibreOffice Calc

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (25+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (2225+ отзива)

Какво казват реалните потребители за LibreOffice Calc?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

Той е много по-малко сложен от Excel и е безплатен софтуер.

Той е много по-малко сложен от Excel и е безплатен софтуер.

3. Apple Numbers (най-добър за безпроблемна интеграция с екосистемата на Apple)

чрез Apple Numbers

Apple Numbers е софтуер за електронни таблици, разработен от Apple Inc. за устройства с macOS, iPadOS и iOS. Той е част от пакета за продуктивност iWork, който е предварително инсталиран на повечето устройства на Apple или може да бъде изтеглен безплатно от App Store.

Отличителната черта на Numbers е неговият изчистен и модерен интерфейс. За разлика от Excel, който се отваря с таблица, Numbers започва с празно платно, на което можете да добавяте таблици, диаграми, изображения и текст навсякъде на страницата. Този подход, при който дизайнът е на първо място, го прави особено полезен за създаване на визуално привлекателни отчети, табла и презентации.

А най-хубавото е, че можете да започнете да работите с електронна таблица на вашия Mac, да я актуализирате на вашия iPad и да промените стойност на вашия iPhone – с безпроблемна синхронизация чрез iCloud. Тя се интегрира и с Siri Shortcuts, AppleScript, Keynote и други функции на macOS.

Най-добрите функции на Apple Numbers

Персонализирани шаблони: Предлага голямо разнообразие от предварително проектирани шаблони, които ви помагат да започнете бързо и лесно да ги персонализирате според вашите нужди.

Сътрудничество в реално време: Позволява на потребителите да споделят файлове чрез iCloud, за да могат да ги редактират едновременно на различни устройства на Apple.

Визуализация на данни: Поддържа широк спектър от 2D, 3D и интерактивни типове диаграми (колона, лента, линия, площ, кръг, пръстен, радар), които се актуализират динамично при промени в данните.

Ограничения на Apple Numbers

Актуализациите са редки, а подобренията на функциите са бавни, което може да остави някои потребители незадоволени.

Той не е създаден за масивни набори от данни или за извършване на сложни изчисления.

Цени на Apple Numbers

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за Apple Numbers

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Apple Numbers?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

Най-много ми харесва дизайнът на диаграмите в Apple Numbers. Дизайнът е невероятен и се отличава от всички други програми за електронни таблици.

Най-много ми харесва дизайнът на диаграмите в Apple Numbers. Дизайнът е невероятен и се отличава от всички други програми за електронни таблици.

4. WPS Office Spreadsheets (Най-добрата алтернатива за мобилни устройства)

чрез WPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets е лесен за използване инструмент с интерфейс, функционалност и цялостен дизайн, подобни на Excel. Това намалява времето за обучение и улеснява прехода за потребителите, които са запознати с Excel.

WPS се отличава с лекия си дизайн и гладкото си функциониране на мобилни устройства. Той е напълно оптимизиран за iPhone/iPad – можете да започнете електронна таблица на вашия Mac и да продължите да я редактирате на телефона си с минимални компромиси.

Поддържа и различни файлови формати, включително .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv и .txt. Можете да отваряте, редактирате и запазвате файлове, без да нарушавате формули, диаграми или оформление на различни устройства и платформи.

Най-добрите функции на WPS Office Spreadsheets

Smart Toolbox: Включва над 60 мини инструмента за опростяване на задачите, като извличане на текст от клетка, групово преобразуване на формати на електронни таблици и разделяне на текст на колони.

Picture to Text: Интегрира оптично разпознаване на символи (OCR), което извлича текст от изображения и го вмъква в електронни таблици.

Интелигентно разделяне на колони: Интелигентно разделя данните в една колона на няколко колони въз основа на тяхното съдържание.

Ограничения на WPS Office Spreadsheets

WPS няма разширени функции в сравнение с Microsoft Excel.

Някои потребители са имали проблеми с бавна работа, забавяне или сривове при интензивно използване или многозадачност.

Цени на WPS Office Spreadsheets

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WPS Office Spreadsheets

G2: 4. 4/5 (55+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за WPS Office Spreadsheets?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

WPS Spreadsheets ми позволява да създавам невероятни електронни таблици, презентации и документи. Има всички необходими функции за електронни таблици. Много харесвам WPS Spreadsheets, защото е по-лесно да се стартира и работи с висока съвместимост с Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF и OpenOffice формат.

WPS Spreadsheets ми позволява да създавам невероятни електронни таблици, презентации и документи. Има всички функции на електронна таблица. Много харесвам WPS Spreadsheets, защото е по-лесно да се стартира и работи с висока съвместимост с Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF и OpenOffice формат.

5. Google Sheets (най-добър за сътрудничество в реално време и гъвкавост в облака)

чрез Google Sheets

Google Sheets е уеб-базирана програма за електронни таблици, която е част от Google Workspace. Една от най-забележителните й функции е сътрудничеството в реално време, при което до 50 потребители на различни места могат да работят едновременно върху една и съща електронна таблица, да виждат промените, направени от колегите си, и да оставят коментари, които другите да следят.

Той се интегрира и с приложенията на Google Workspace, като Google Analytics, Forms и Looker Studio. Например, можете да превърнете данните от електронната си таблица в разширена визуализация чрез Looker Studio или да импортирате данни от Analytics, за да създадете диаграми и да проследявате тенденции.

Най-добрите функции на Google Sheets

Лесно споделяне и разрешения: Лесно споделяйте таблици с други хора чрез линк или покана по имейл и задавайте нивото им на достъп (преглед, коментари или редактиране).

Google Apps Script: Предоставя вграден инструмент за скриптове, който ви позволява да пишете прости JavaScript функции за автоматизиране на работни процеси, изпращане на имейли, свързване с API или задействане на действия въз основа на стойностите в клетките.

Интелигентно попълване: Използва машинно обучение, за да открива модели в данните ви и да предлага как да попълните останалите клетки.

GPT for Sheets: Интегрира моделите на OpenAI директно във вашата електронна таблица, което ви позволява да създавате формули, да извличате структурирани данни от необработени входни данни и да автоматизирате повтарящи се задачи.

Ограничения на Google Sheets

Не се равнява на усъвършенствани инструменти като Excel за задълбочен анализ.

Въпреки че предлага офлайн достъп, някои функции не работят без стабилна интернет връзка.

Цени на Google Sheets

Безплатно: Включено в безплатния акаунт в Google

Google Workspace Individual: 9,99 $ на месец

Google Workspace Business Starter: 3,60 $/потребител на месец

Google Workspace Business Standard: 14,40 $/потребител на месец

Google Workspace Business Plus: 27,33 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Google Sheets

G2: 4,6/5 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 13 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Sheets?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

Инструменти като Google Docs, Sheets и Slides позволяват на няколко потребители да работят едновременно върху един и същ документ. Оптимизираната обратна връзка с вградени коментари и „предложени редакции“ осигурява гладка комуникация. Всички файлове се съхраняват в Google Drive, което ги прави достъпни от всяко устройство с интернет връзка. Някои инструменти работят и офлайн, което гарантира продуктивност дори без интернет. Gmail, Calendar, Drive, Meet и други приложения са дълбоко интегрирани, което осигурява съгласуван работен процес.

Инструменти като Google Docs, Sheets и Slides позволяват на няколко потребители да работят едновременно върху един и същ документ. Оптимизираната обратна връзка с вградени коментари и „предложени редакции“ осигурява гладка комуникация. Всички файлове се съхраняват в Google Drive, което ги прави достъпни от всяко устройство с интернет връзка. Някои инструменти работят и офлайн, което гарантира продуктивност дори без интернет. Gmail, Calendar, Drive, Meet и други приложения са дълбоко интегрирани, което осигурява съгласуван работен процес.

6. SoftMaker PlanMaker (най-добър за лесно и бързо управление на данни)

чрез SoftMaker PlanMaker

SoftMaker PlanMaker е приложение за електронни таблици, съвместимо с GDPR, предназначено за потребители, които изискват пълна съвместимост с Excel. То може да отваря и запазва форматите XLS и XLSX на Excel, поддържа файлове, защитени с парола, и обработва големи работни листове с до един милион реда и 16 384 колони.

Това позволява на потребителите да обработват големи обеми данни без ограничения. PlanMaker поддържа и над 430 вградени функции за изчисления, обхващащи финансови и статистически анализи, инженерство и операции с бази данни.

И за разлика от Excel, който заема няколко гигабайта, PlanMaker се инсталира на по-малко от 200 MB. Това означава по-бърза настройка и по-бързо стартиране, особено на по-стари системи или такива с ограничено пространство за съхранение.

Най-добрите функции на SoftMaker PlanMaker

Визуализация на данни: Поддържа над 80 типа диаграми (бар, кръгова, хистограма и др.), както и 3D ротация, сенки и светлинни ефекти за визуализации, готови за презентация.

Без зависимост от облака : Получете офлайн достъп и съответствие с GDPR, което го прави подходящ за потребители, загрижени за поверителността, или за регулирани среди.

Функция „Автофилтър“: Позволява ви да прилагате филтри към отделни колони, за да покажете само данните, които отговарят на избраните от вас условия.

Ограничения на SoftMaker PlanMaker

PlanMaker не разполага с вградени инструменти за съвместна работа на няколко потребители.

Не може да изпълнява макроси, вградени в Excel документи.

Цени на SoftMaker PlanMaker

Безплатен план

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SoftMaker PlanMaker

Отзиви в G2: Недостатъчно отзиви

Отзиви в Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за SoftMaker PlanMaker?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

Познати, съвместими с различни устройства, с богат набор от функции.

Познати, съвместими с различни устройства, с богат набор от функции.

7. OnlyOffice (най-доброто решение както за облачно, така и за локално разгръщане)

чрез OnlyOffice

ONLYOFFICE е друга безплатна алтернатива с отворен код на Microsoft Excel за потребители на Mac. Тя се интегрира както с облачни, така и с локални среди, което я прави идеална за лица и организации, загрижени за сигурността и със строги изисквания за съответствие.

Той поддържа сътрудничество в реално време, което ви позволява на вас и вашия екип да редактирате заедно електронни таблици, да оставяте коментари и да чатите, без да напускате редактора. Можете дори да разглеждате историята на версиите и да възстановявате конкретни промени, когато е необходимо, което го прави подходяща алтернатива на Google Sheets.

ONLYOFFICE използва стандартните формати на Microsoft Excel (XLSX) като подразбиращ се тип файл, което означава по-малко проблеми с конвертирането при обмен на файлове с потребители на MS Office.

Най-добрите функции на OnlyOffice

Единен интерфейс: Позволява ви да отваряте или създавате всички видове документи, като документи, електронни таблици, презентации и PDF формуляри, в едно унифицирано работно пространство.

Над 200 шаблона: Създавайте всичко – от данъчни формуляри до бинго карти – за минути, а след това персонализирайте оформлението и визията според вашия стил.

Сигурност: Защитете чувствителните данни, като зададете пароли, заключите определени клетки или листа, скриете формули и присвоите права за редактиране на избрани потребители.

Ограничения на OnlyOffice

Използването на място изисква мощен хардуер, което може да откаже малките потребители.

Някои потребители заявиха, че първоначалната скорост на зареждане може да бъде подобрена.

Цени на OnlyOffice

Оценки и рецензии за OnlyOffice

G2 ревюта: 4. 4/5 (60+ ревюта)

Отзиви в Capterra: 4,5/5 (над 320 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Sheets?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

Той разполага с лесни за използване инструменти, независимо от функциите, които използвате.

Той разполага с лесни за използване инструменти, независимо от функциите, които използвате.

8. Zoho Sheet (най-добър за автоматизирано управление на данни)

чрез Zoho Sheet

Zoho Sheet е облачен инструмент за електронни таблици за създаване, управление и автоматизиране на функционални електронни таблици. Той предлага над 350 вградени функции, разширена обработка на данни и над 1000 интеграции с приложения за автоматизиране на работните процеси и импортиране на данни от източници като Excel.

Zoho Sheet разполага с AI асистент, Zia, който ви помага да анализирате данни, предлага диаграми или функции и идентифицира несъответствия. Той също така се интегрира с Zoho CRM и други приложения на Zoho, така че можете да работите безпроблемно в рамките на една и съща система.

Най-добрите функции на Zoho Sheet

Сътрудничество в реално време: Позволява сътрудничество между много потребители с актуализации в реално време, коментари към клетки/диапазони, дискусионни низове и персонализирани разрешения за ефективни работни процеси в екип.

Инструменти за почистване и валидиране на данни: Откриват дубликати, несъответствия и празни полета, за да гарантират чисти и точни данни.

Генеративна изкуствена интелигентност: Генерира лесно примерни набори от данни, формули и VBA макро кодове чрез Zia, поддържана от ChatGPT.

Ограничения на Zoho Sheet

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс на платформата е остарял и труден за навигация.

Може да възникнат проблеми с производителността при работа с големи електронни таблици.

Цени на Zoho Sheet

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Zoho Sheet

G2: 4. 4/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoho Sheets?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

Обичам Zoho Sheet, защото неговата автоматизация ви позволява да задавате макроси, които ви помагат да завършите сложни задачи с едно кликване на бутон. Освен това, за да могат големите екипи да работят, подходът на сътрудничество при работата с електронни таблици помага на членовете на екипа да бъдат на една и съща страница.

Обичам Zoho Sheet, защото неговата автоматизация ви позволява да задавате макроси, които ви помагат да завършите сложни задачи само с едно натискане на бутон. Освен това, за да могат големите екипи да работят, съвместният подход към електронната таблица помага на членовете на екипа да бъдат на една и съща страница.

9. Airtable (най-добрият вариант с възможности за работа с бази данни)

чрез Airtable

Airtable има оформление в стил таблица, което прилича на електронна таблица, но всеки „ред“ е по-скоро като запис в база данни. Той ви позволява да зададете конкретни типове полета за всяка колона, като текст, число, падащо меню или прикачен файл. Можете също да свържете записи между таблици, за да създадете взаимоотношения, като например свързване на задачи в една таблица с проекти в друга.

Освен това, тази платформа за електронни таблици за управление на проекти ви позволява да превключвате между различни изгледи. Например, изгледът „Календар“ показва записите с дати на времева ос, Kanban ги групира в колони като етапи на задачи, а галерията ги показва като визуални карти – полезни за изображения или портфолиа.

Най-добрите функции на Airtable

Споделяне на данни: Създавайте линкове за споделяне с достъп само за преглед или за редактиране, вграждайте бази в уебсайтове или използвайте Airtable API, за да свържете данните си с персонализирани приложения.

Вградени разширения: Предлага инструменти, като диаграми, формуляри или джаджи за отчети, които можете да добавите, за да поддържате конкретни случаи на употреба.

Автоматизация: Позволява ви да настроите правила за задействане на действия (например „Когато се създаде запис или когато полето „Статус“ се промени на X, изпратете имейл или публикувайте съобщение в Slack“).

Ограничения на Airtable

Airtable е по-подходящ за проследяване и управление на релационни данни, отколкото за извършване на разширени математически операции или създаване на отчети в Excel с диаграми.

С нарастването на базите данни управлението на големи или сложни конфигурации може да стане хаотично.

Цени на Airtable

Безплатни

Екип : 20 $/месец на работно място

Бизнес : 45 $/месец на работно място

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Airtable?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

Airtable е чудесен за проследяване и записване на данни и има страхотен потребителски интерфейс. Той е прост и лесен за научаване, автоматизациите му са мощни и може да прави толкова много неща. Най-много ми харесва свързването на таблици, защото позволява търсене по полета, което помага за много добро сегментиране на данните.

Airtable е чудесен за проследяване и записване на данни и има страхотен потребителски интерфейс. Той е прост и лесен за научаване, автоматизациите му са мощни и може да прави толкова много неща. Най-много ми харесва свързването на таблици, защото позволява търсене по полета, което помага за много добро сегментиране на данните.

10. Smartsheet (най-подходящ за управление на големи проекти)

чрез Smartsheet

Smartsheet е инструмент за корпоративно ниво, който съчетава функционалността на инструментите за управление на проекти с простотата на интерфейса на електронната таблица.

Той използва AI възможности като предсказуеми прозрения, интелигентни предложения за формули и автоматизации, за да ви помогне да създадете персонализирани работни процеси. Освен това, той се интегрира с Google Workspace, Microsoft Office 365, Jira и Salesforce за гладък поток на данни между платформите.

Потребителите могат също да създават табла за обща представа за проектите и да генерират отчети, които извличат данни в реално време от няколко таблици. Това елиминира необходимостта от ръчно консолидиране на информацията между файловете.

Най-добрите функции на Smartsheet

Основни елементи за управление на проекти: Предлага вграден изглед на диаграма на Гант и възможност за задаване на зависимости между задачите.

Сигурност и съответствие: Включва функции за сигурност на корпоративно ниво, като разрешения за потребители, криптиране и съответствие със стандарти като GDPR и HIPAA.

Гъвкавост на употреба: Поддържа широк спектър от сценарии, от управление на строителни проекти и университетски дейности до проследяване на работни процеси в здравеопазването и капиталови инвестиции.

Ограничения на Smartsheet

Понякога се наблюдава забавяне при големи или сложни таблици.

Някои потребители споменават, че има стръмна крива на обучение, особено за членовете на екипа, които преминават от по-прости инструменти или мобилни приложения.

Цени на Smartsheet

Безплатни

Pro : 12 $/член на месец

Бизнес : 24 $/член на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 19 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Smartsheet?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

Харесва ми, че мога да преглеждам задачите и данните по различни начини, за да представя необходимата информация на различни аудитории с различни нужди. Харесва ми също, че е лесен за използване и интуитивен. Обичам функциите на календара, изгледа на картичките и отчетите. Това прави управлението на проектите много по-лесно.

Харесва ми, че мога да преглеждам задачите и данните по различни начини, за да представя необходимата информация на различни аудитории с различни нужди. Харесва ми също, че е лесен за използване и интуитивен. Обичам функциите на календара, изгледа на картичките и отчетите. Това прави управлението на проектите много по-лесно.

Създавайте мощни електронни таблици на Mac с ClickUp

Макар Excel да работи безпроблемно на macOS, някои разширени функции и актуализации често се появяват по-късно, отколкото за потребителите на Windows.

ClickUp се включва като цялостно решение, което предлага съвместен подход към управлението на електронни таблици на вашия Mac.

Table View на ClickUp предлага интуитивен интерфейс за създаване, преглед и манипулиране на данни директно в работното ви пространство, докато Formula Fields ви дава възможностите на Excel за изчисления. Освен това, с Formula Fields Automation можете да настроите автоматизации за актуализиране на стойности или задействане на конкретни действия въз основа на резултатите от вашите формули.

Искате да създавате по-умни и по-ефективни електронни таблици на вашия Mac? Регистрирайте се в ClickU p още днес.