Прегледахме 10-те най-добри приложения за продуктивност за Mac през 2025 г.

Гледате ли списъка със задачи до вашия Mac и се чудите как ще успеете да свършите всичко?
Време е да работите по-умно, а не по-усилено. Ако се мъчите да се справите с задачите си, ще искате да разгледате някои от най-добрите приложения за продуктивност за вашия Mac. Тези приложения за продуктивност за Mac могат да ви помогнат да се справите по-бързо със задачите си, като ви помагат да се организирате, да защитите данните си и да превърнете дигиталното си работно пространство в многофункционален рай.
През 2024 г. опитайте тези десет най-добри приложения за продуктивност за Mac, ако искате да свършите повече работа за по-малко време през тази година.
Какво да търсите в приложенията за продуктивност за Mac?
Има много приложения за продуктивност за Mac, които обещават да ви помогнат да свършите повече работа по-бързо. Но някои добре известни варианти често могат да бъдат по-скоро разсейващи, отколкото да повишават продуктивността. Най-добрите приложения за продуктивност за Mac трябва да бъдат:
- Лесни за използване: Най-добрите приложения за продуктивност за Mac ще станат естествена част от вашия работен процес. Търсете интуитивни инструменти и предлагайте изчистен потребителски интерфейс
- Решение на проблемите с производителността, с които се сблъсквате: Прекарвате прекалено много време в отчитане на работното време? Имате затруднения с организираното управление на проекти? Не можете да запомните всичките си пароли? Има приложения за производителност за Mac, които могат да ви помогнат с конкретни проблеми.
- Съвместими с вашата Mac екосистема: Не всички приложения за продуктивност работят на Mac, а не всички Mac приложения са създадени за всички Apple устройства. Уверете се, че избраните от вас приложения за продуктивност са съвместими.
- Достъпна цена: Някои от най-добрите приложения за продуктивност с безплатна версия са достъпни за macOS. Други може да изискват еднократна такса или месечен абонамент. Обмислете бюджета си и претеглете ползите от приложението спрямо цената му.
- Високо оценени и рецензирани: Най-добрите приложения за Mac ще имат много оценки и рецензии, които можете да прочетете, което ви дава възможност да научите повече за приложението и какво можете да очаквате от него
Има много страхотни приложения за Mac, но може да отнеме малко време, за да намерите най-добрите приложения за продуктивност за вашия конкретен работен процес. Щом ги намерите обаче, те могат да променят изцяло играта и да станат абсолютно незаменими.
10-те най-добри приложения за продуктивност за macOS, които да използвате
Готови ли сте да оптимизирате работните процеси и да намалите времето, което отделяте за административни задачи? Нека започнем да разглеждаме най-добрите приложения за продуктивност за Mac.
1. ClickUp – Най-доброто за управление на проекти
ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, който се превръща в централизиран център за изпълнение на задачите. Това е едно от малкото приложения за продуктивност за Mac, с което можете да:
- Създавайте, управлявайте и съхранявайте всичките си документи
- Проследявайте времето си
- Сътрудничество с колеги
- Планирайте следващия си спринт
Можете да използвате същото приложение за продуктивност, което познавате и обичате за работа, за да ви помогне да управлявате личната си продуктивност, заедно с проследяване на времето и управление на задачите. Безплатният шаблон за лична продуктивност е чудесно място да започнете, като ви дава пространство да поставяте цели, да създавате списъци със задачи, да проследявате напредъка си и да водите дневник за всичко това.
Сега ClickUp ви помага да свършите още повече работа с ClickUp AI. Новите AI инструменти на платформата могат да ви помогнат да направите всичко – от писане на имейли до планиране на следващата ви маркетингова кампания.
То може дори автоматично да създава задачи за вас и вашия екип. Това е като да имате личен асистент до себе си, който може да ви подкрепя на всеки етап от вашия план за продуктивност.
Най-добрите функции на ClickUp
- Цялостно цифрово работно пространство, което елиминира превключването между контексти, за да можете да останете фокусирани и да свършите повече работа
- AI инструментите за Mac могат да ви помогнат с всичко – от създаване на съдържание за имейли до обобщаване на бележките от срещите ви или създаване на задачи и списъци с неща за вършене.
- Удобният интерфейс улеснява намирането на ключовите функции, които ще ви направят по-продуктивни
- Лесно създавайте персонализирани работни процеси с много опции за автоматизация за по-добро управление на работната натоварване, благодарение на интеграцията с много други приложения и инструменти, като любимите ви приложения за писане за Mac
Ограничения на ClickUp
- Достъп до AI инструментите на ClickUp имате само с платените планове, така че ще трябва да платите за тази мощна продуктивна платформа.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain се предлага за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работното пространство и вътрешен гост.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)
2. Alfred – Най-доброто приложение за създаване на работни процеси
Alfred е едно от най-добрите приложения за продуктивност за Mac просто заради огромния брой неща, с които може да ви помогне. С Alfred можете да използвате персонализирани клавишни комбинации или системни команди, за да стартирате приложения, да търсите всичките си файлове или да изпълнявате повтарящи се задачи.
То е лесно за използване, с висока степен на персонализация и пълно с ключови функции, които Mac потребителите ще обикнат.
Най-добрите функции на Alfred
- Alfred може да индексира вашия Mac, след което да търси файлове, папки, приложения и дори в интернет, за да намери точно това, което търсите, използвайки естествен език
- Създайте персонализирани работни процеси и автоматизирайте задачите, които изпълнявате най-често, като изпращане на имейли, управление на календара или дори проверка на броя на думите.
- Безплатното приложение предлага страхотни инструменти за продуктивност, но потребителите на Mac могат да отключат още повече ключови функции с ъпгрейдната премиум версия
Ограничения на Alfred
- За новите потребители има стръмна крива на обучение, така че бъдете готови да отделите малко време, за да откриете всички налични инструменти
Цени на Alfred
- Безплатно
- Единична лицензия Powerpack: 34 £
- Powerpack Meta Supporter: 59 £
Оценки и рецензии за Alfred
- G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)
- Capterra: 2. 9/5 (10+ отзива)
3. Trello – Най-доброто за потребителите на Kanban
Trello е страхотно приложение за Mac за потребители, които следват стила на управление на проекти Kanban. Интерфейсът е изключително прост, което позволява на потребителите на Mac да преместват карти между списъци и табла с помощта на плъзгане и пускане.
Това е и едно от най-гъвкавите приложения за продуктивност за Mac. Можете да го използвате за организиране на проекти или като приложение за визуално мозъчно буряне. Третирайте го като свой личен дигитален планиращ инструмент.
Най-добрите функции на Trello
- Страхотни функции за сътрудничество позволяват на потребителите на Mac да възлагат задачи, да коментират картички и лесно да споделят информация с екипите си или останалите членове на домакинството си
- Кросплатформената функционалност означава, че можете да получите достъп до платформата както в уеб, така и на устройства с Android и Mac
- Щедрият безплатен план е чудесен за индивидуални потребители и малки екипи. Той предлага всички ключови функции, които бихте искали от най-добрите приложения за продуктивност като това.
Ограничения на Trello
- Няма чат в приложението, което може да ограничи сътрудничеството, ако трябва да работите с екип
Цени на Trello
- Безплатно за до 10 табла на работно място
- Стандартен: 5 USD на потребител на месец при годишно фактуриране
- Премиум: 10 долара на потребител на месец при годишно плащане
- Enterprise: 17,50 $ на потребител на месец при годишно фактуриране
Оценки и рецензии за Trello
- G2: 4,4/5 (над 13 300 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 23 000 отзива)
4. 1Password – Най-доброто приложение за управление на пароли
Все още ли записвате паролите си на лепящи се бележки? Има приложения за продуктивност, които могат да ви помогнат. 1Password е сигурен инструмент за управление на пароли за Mac.
Той ви помага да съхранявате, управлявате и автоматично попълвате паролите си на всичките си устройства. 1Password също така автоматично генерира силни, уникални пароли за вашите онлайн акаунти, така че можете да спрете да използвате една и съща парола за всичко.
Най-добрите функции на 1Password
- Съхранява паролите ви по сигурен начин, така че те да са защитени дори ако Mac устройството ви бъде изгубено или откраднато
- Мениджърът на пароли автоматично попълва паролите ви в уебсайтове и приложения на различни устройства
- Интегрира се с уеб браузъри, имейл клиенти и други, за да не се налага да търсите пароли, когато най-много се нуждаете от тях
Ограничения на 1Password
- Интеграцията в браузъра е малко тромава, така че ще трябва да изпълните няколко стъпки, за да въведете паролата си за уебсайтове
- Няма безплатен план, така че ще трябва да платите за удобството да забравите паролите си
Цени на 1Password
- Индивидуален: 2,99 $ на месец, фактурира се ежегодно
- Семейства: 4,99 $ на месец, фактурира се ежегодно
- Стартови пакет за екипи: 19,95 $ на месец
- Бизнес: 7,99 $ на месец, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за 1Password
- G2: 4,7/5 (над 1300 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)
5. Evernote – Най-доброто приложение за водене на бележки
Evernote е едно от най-добрите приложения за продуктивност за водене на бележки. Можете да записвате текст, изображения, аудио, ръчно написани бележки или дори да сканирате и съхранявате визитни картички в приложението. Таговете и филтрите могат да ви помогнат да намерите по-късно това, от което се нуждаете в бележките си, така че да не търсите конкретен фрагмент с часове.
Най-добрите функции на Evernote
- Вземайте бележки у дома, на работа и в движение на различни устройства, като всичко се синхронизира безпроблемно
- Използвайте го, за да създавате задачи и списъци с неща за вършене. Можете дори да добавяте крайни срокове, напомняния и бележки, за да не изгубите фокуса си
- Мощната лента за търсене ви позволява да търсите по ключова дума, етикет, дата и др., за да намерите точно това, от което се нуждаете
Ограничения на Evernote
- Безплатният план е ограничен до само 60 MB месечни качвания и максимален размер на бележките от 25 MB на две устройства
Цени на Evernote
- Безплатно
- Лично: 14,99 $/месец
- Професионална версия: 17,99 $/месец
Оценки и рецензии за Evernote
- G2: 4,4/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (8100+ отзива)
6. Fantastical – Най-доброто за управление на календара
Fantastical е приложение за календар и управление на задачи за Mac. Известно с красивия си дизайн и мощните си функции, то е едно от най-добрите приложения за продуктивност за Mac, ако искате да поддържате календара си по-организиран.
Най-добрите функции на Fantastical
- Поддържа въвеждане на естествен език, така че можете да създавате събития, като говорите или пишете естествено
- Създавайте автоматично напомняния за събития и задачи, за да не пропуснете нищо
- Интегрира се с други приложения, като вашия имейл клиент или платформа за управление на проекти, за да можете автоматично да актуализирате събития и задачи
Ограничения на Fantastical
- Ще трябва да платите за премиум план, за да извлечете максимума от приложението, но много от премиум функциите се предлагат безплатно в други приложения
Фантастични цени
- За физически лица: 4,75 долара на месец, фактурирани ежегодно
- За семейства до 5 души: 7,50 $ на месец, фактурирани ежегодно
- За екипи: 4,75 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно
Фантастични оценки и рецензии
- G2: 4,4/5 (15+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (15+ отзива)
7. Google Workspace – Най-доброто за потребителите на Google Workspace
Google Workspace е пълен набор от приложения за продуктивност за Mac, включващ Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Calendar, Meet и Drive. Приложенията, базирани в облака, съхраняват информацията ви на сървърите на Google, така че можете да имате достъп до нея отвсякъде, където имате интернет връзка.
Това е приложение за продуктивност, което може да ви помогне да поддържате организация, да си сътрудничите с други хора и да свършите повече работа. Това е едно от най-добрите приложения за продуктивност, ако сте свикнали да работите в екосистемата на Google.
Най-добрите функции на Google Workspace
- Създаден за сътрудничество, Google Workspace дава възможност да работите с други хора върху документи, таблици и презентации
- Сигурен и надежден, Google Workspace предлага криптиране на данни и надеждни функции за сигурност
- Интегрира се с други продукти на Google, включително Drive и Photos, което улеснява достъпа и организирането на данни в продуктите на Google
Ограничения на Google Workspace
- Няма универсално приложение, затова трябва да изтеглите всеки Google клиент (Gmail, Календар и др.) на вашите устройства поотделно
Цени на Google Workspace
- Безплатно
- Business Starter: 6 долара на потребител на месец с едногодишен ангажимент
- Бизнес стандарт: 12 долара на потребител на месец с едногодишен ангажимент
- Business Plus: 18 долара на месец на потребител с едногодишен договор
- Предприятия: Свържете се с нас за информация за цени по поръчка
Оценки и рецензии за Google Workspace
- G2: 4,6/5 (над 42 400 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 15 200 рецензии)
8. MindNode – Най-доброто за мозъчна атака
MindNode е приложение за визуално мозъчно буряне и водене на бележки и е едно от най-добрите приложения за продуктивност за нелинейни мислители. Можете да използвате приложението, за да обмисляте идеи, планирате проекти или водите бележки по открит, гъвкав и творчески начин.
Добавете теми, подтеми и разклонени идеи. След това пренаредете елементите, като ги плъзгате и пускате в лесния за навигация потребителски интерфейс.
Най-добрите функции на MindNode
- Използвайте инструмента за Mac самостоятелно или сътрудничество с други, превръщайки приложението за водене на бележки в чудесно приложение за обмен на идеи с колеги, клиенти или приятели
- Интегрира се с други приложения за продуктивност за Mac, включително Evernote и Dropbox, за да можете да имате достъп до вашите мисловни карти и да ги споделяте с други хора
- Търсете и филтрирайте мисловните си карти, за да намерите бързо нужната ви информация
Ограничения на MindNode
- Няма много начини за сътрудничество, така че бъдете готови да използвате този по свой собствен начин
Цени на MindNode
- Безплатно
- MindNode Plus: 2,99 $/месец или 19,99 $/година
Оценки и рецензии за MindNode
- G2: 4. 2/5 (30+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (15+ отзива)
9. Magnet – Най-доброто за управление на прозорци
Magnet е мощен инструмент за управление на прозорци за Mac, който ви позволява да организирате и преконфигурирате отворените прозорци на екрана си.
Бързо и лесно прикрепяйте няколко прозореца към различни области на екрана, като ги организирате или ги отделяте от други задачи. Това е чудесно за подобряване на концентрацията ви или оптимизиране на работния ви процес.
Най-добрите функции на Magnet
- Създавайте персонализирани оформления за конкретни задачи или проекти
- Използвайте клавишни комбинации, за да закрепвате и пренареждате бързо отворените прозорци на екрана
- Използвайте жестове на тракпада, за да преминавате между прозорци, да прикрепяте прозорци към различни области или да променяте оформлението
Ограничения на Magnet
- Не работи с всички приложения
- Някои потребители може да сметнат, че промяната на размера не е достатъчно малка на по-малки екрани
Цени на Magnet
- 4,99 $
Оценки и рецензии на Magnet
- Няма налични отзиви
10. Backblaze – Най-доброто за архивиране на данни
Backblaze е услуга за архивиране в облак, която автоматично архивира вашите файлове в облака. Това е едно от най-добрите приложения за продуктивност за Mac, защото защитава вашите файлове от хардуерни повреди, атаки от зловреден софтуер и случайно изтриване. Никога повече няма да губите време за изгубени файлове.
Най-добрите функции на Backblaze
- Надеждното криптиране и излишъкът от данни защитават вашите файлове, като съхраняват данните ви в множество центрове за данни по целия свят, така че винаги да имате достъп до тях, когато ви е необходимо
- Непрекъснато следи вашия Mac и автоматично архивира новите файлове
- Интуитивният и опростен интерфейс осигурява лесен достъп до ключови функции, включително настройка, управление и мониторинг на вашите резервни копия
Ограничения на Backblaze
- Изтритите файлове се съхраняват само 30 дни, така че няма да можете да възстановите нищо, което е по-старо от това
- Уведомленията са несъществуващи или лесни за пропускане, така че ще трябва да проверявате приложението, за да получавате актуализирани съобщения за състоянието.
Цени на Backblaze
- 9 долара на месец за всеки компютър
- 99 долара на компютър на година
- 189 долара на компютър на всеки две години
Оценки и рецензии за Backblaze
- G2: 4,6/5 (над 110 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)
Повишете производителността си с ClickUp
Най-добрите приложения за продуктивност за Mac ще подобрят работния ви процес, независимо дали става дума за работа или за постигане на повече в личния ви живот. Намерете мениджър на задачи, инструмент за управление на проекти, сигурен мениджър на пароли и други, които да ви помогнат да постигнете целите си за продуктивност. С тези най-добри приложения за продуктивност ще спестите време и ще постигнете повече.
ClickUp е готов да ви помогне. Регистрирайте се в тази всеобхватна платформа за продуктивност и изпитайте силата на работата в унифицирано работно пространство.
Кажете сбогом на жонглирането с множество инструменти и кажете здравей на безпроблемния и продуктивен работен процес. Започнете безплатно с ClickUp Workspace още днес!