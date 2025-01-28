Прегледахме 10-те най-добри приложения за продуктивност за Mac през 2025 г.

Гледате ли списъка със задачи до вашия Mac и се чудите как ще успеете да свършите всичко?

Време е да работите по-умно, а не по-усилено. Ако се мъчите да се справите с задачите си, ще искате да разгледате някои от най-добрите приложения за продуктивност за вашия Mac. Тези приложения за продуктивност за Mac могат да ви помогнат да се справите по-бързо със задачите си, като ви помагат да се организирате, да защитите данните си и да превърнете дигиталното си работно пространство в многофункционален рай.

През 2024 г. опитайте тези десет най-добри приложения за продуктивност за Mac, ако искате да свършите повече работа за по-малко време през тази година.

Какво да търсите в приложенията за продуктивност за Mac?

Има много приложения за продуктивност за Mac, които обещават да ви помогнат да свършите повече работа по-бързо. Но някои добре известни варианти често могат да бъдат по-скоро разсейващи, отколкото да повишават продуктивността. Най-добрите приложения за продуктивност за Mac трябва да бъдат:

Лесни за използване: Най-добрите приложения за продуктивност за Mac ще станат естествена част от вашия работен процес. Търсете интуитивни инструменти и предлагайте изчистен потребителски интерфейс

Решение на проблемите с производителността, с които се сблъсквате: Прекарвате прекалено много време в отчитане на работното време? Имате затруднения с организираното управление на проекти? Не можете да запомните всичките си пароли? Има приложения за производителност за Mac, които могат да ви помогнат с конкретни проблеми.

Съвместими с вашата Mac екосистема: Не всички приложения за продуктивност работят на Mac, а не всички Mac приложения са създадени за всички Apple устройства. Уверете се, че избраните от вас приложения за продуктивност са съвместими.

Достъпна цена: Някои от най-добрите приложения за продуктивност с безплатна версия са достъпни за macOS. Други може да изискват еднократна такса или месечен абонамент. Обмислете бюджета си и претеглете ползите от приложението спрямо цената му.

Високо оценени и рецензирани: Най-добрите приложения за Mac ще имат много оценки и рецензии, които можете да прочетете, което ви дава възможност да научите повече за приложението и какво можете да очаквате от него

Има много страхотни приложения за Mac, но може да отнеме малко време, за да намерите най-добрите приложения за продуктивност за вашия конкретен работен процес. Щом ги намерите обаче, те могат да променят изцяло играта и да станат абсолютно незаменими.

10-те най-добри приложения за продуктивност за macOS, които да използвате

Готови ли сте да оптимизирате работните процеси и да намалите времето, което отделяте за административни задачи? Нека започнем да разглеждаме най-добрите приложения за продуктивност за Mac.

1. ClickUp – Най-доброто за управление на проекти

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничете с екипа – всичко това от работното си пространство в ClickUp.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, който се превръща в централизиран център за изпълнение на задачите. Това е едно от малкото приложения за продуктивност за Mac, с което можете да:

Създавайте, управлявайте и съхранявайте всичките си документи

Проследявайте времето си

Сътрудничество с колеги

Планирайте следващия си спринт

Можете да използвате същото приложение за продуктивност, което познавате и обичате за работа, за да ви помогне да управлявате личната си продуктивност, заедно с проследяване на времето и управление на задачите. Безплатният шаблон за лична продуктивност е чудесно място да започнете, като ви дава пространство да поставяте цели, да създавате списъци със задачи, да проследявате напредъка си и да водите дневник за всичко това.

Сега ClickUp ви помага да свършите още повече работа с ClickUp AI. Новите AI инструменти на платформата могат да ви помогнат да направите всичко – от писане на имейли до планиране на следващата ви маркетингова кампания.

То може дори автоматично да създава задачи за вас и вашия екип. Това е като да имате личен асистент до себе си, който може да ви подкрепя на всеки етап от вашия план за продуктивност.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Достъп до AI инструментите на ClickUp имате само с платените планове, така че ще трябва да платите за тази мощна продуктивна платформа.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain се предлага за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работното пространство и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

2. Alfred – Най-доброто приложение за създаване на работни процеси

Чрез Alfred

Alfred е едно от най-добрите приложения за продуктивност за Mac просто заради огромния брой неща, с които може да ви помогне. С Alfred можете да използвате персонализирани клавишни комбинации или системни команди, за да стартирате приложения, да търсите всичките си файлове или да изпълнявате повтарящи се задачи.

То е лесно за използване, с висока степен на персонализация и пълно с ключови функции, които Mac потребителите ще обикнат.

Най-добрите функции на Alfred

Alfred може да индексира вашия Mac, след което да търси файлове, папки, приложения и дори в интернет, за да намери точно това, което търсите, използвайки естествен език

Създайте персонализирани работни процеси и автоматизирайте задачите, които изпълнявате най-често, като изпращане на имейли, управление на календара или дори проверка на броя на думите.

Безплатното приложение предлага страхотни инструменти за продуктивност, но потребителите на Mac могат да отключат още повече ключови функции с ъпгрейдната премиум версия

Ограничения на Alfred

За новите потребители има стръмна крива на обучение, така че бъдете готови да отделите малко време, за да откриете всички налични инструменти

Цени на Alfred

Безплатно

Единична лицензия Powerpack: 34 £

Powerpack Meta Supporter: 59 £

Оценки и рецензии за Alfred

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 2. 9/5 (10+ отзива)

3. Trello – Най-доброто за потребителите на Kanban

Чрез Trello

Trello е страхотно приложение за Mac за потребители, които следват стила на управление на проекти Kanban. Интерфейсът е изключително прост, което позволява на потребителите на Mac да преместват карти между списъци и табла с помощта на плъзгане и пускане.

Това е и едно от най-гъвкавите приложения за продуктивност за Mac. Можете да го използвате за организиране на проекти или като приложение за визуално мозъчно буряне. Третирайте го като свой личен дигитален планиращ инструмент.

Най-добрите функции на Trello

Страхотни функции за сътрудничество позволяват на потребителите на Mac да възлагат задачи, да коментират картички и лесно да споделят информация с екипите си или останалите членове на домакинството си

Кросплатформената функционалност означава, че можете да получите достъп до платформата както в уеб, така и на устройства с Android и Mac

Щедрият безплатен план е чудесен за индивидуални потребители и малки екипи. Той предлага всички ключови функции, които бихте искали от най-добрите приложения за продуктивност като това.

Ограничения на Trello

Няма чат в приложението, което може да ограничи сътрудничеството, ако трябва да работите с екип

Цени на Trello

Безплатно за до 10 табла на работно място

Стандартен: 5 USD на потребител на месец при годишно фактуриране

Премиум: 10 долара на потребител на месец при годишно плащане

Enterprise: 17,50 $ на потребител на месец при годишно фактуриране

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4,4/5 (над 13 300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 23 000 отзива)

4. 1Password – Най-доброто приложение за управление на пароли

чрез 1Password

Все още ли записвате паролите си на лепящи се бележки? Има приложения за продуктивност, които могат да ви помогнат. 1Password е сигурен инструмент за управление на пароли за Mac.

Той ви помага да съхранявате, управлявате и автоматично попълвате паролите си на всичките си устройства. 1Password също така автоматично генерира силни, уникални пароли за вашите онлайн акаунти, така че можете да спрете да използвате една и съща парола за всичко.

Най-добрите функции на 1Password

Съхранява паролите ви по сигурен начин, така че те да са защитени дори ако Mac устройството ви бъде изгубено или откраднато

Мениджърът на пароли автоматично попълва паролите ви в уебсайтове и приложения на различни устройства

Интегрира се с уеб браузъри, имейл клиенти и други, за да не се налага да търсите пароли, когато най-много се нуждаете от тях

Ограничения на 1Password

Интеграцията в браузъра е малко тромава, така че ще трябва да изпълните няколко стъпки, за да въведете паролата си за уебсайтове

Няма безплатен план, така че ще трябва да платите за удобството да забравите паролите си

Цени на 1Password

Индивидуален: 2,99 $ на месец, фактурира се ежегодно

Семейства: 4,99 $ на месец, фактурира се ежегодно

Стартови пакет за екипи: 19,95 $ на месец

Бизнес: 7,99 $ на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за 1Password

G2: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

5. Evernote – Най-доброто приложение за водене на бележки

Чрез Evernote

Evernote е едно от най-добрите приложения за продуктивност за водене на бележки. Можете да записвате текст, изображения, аудио, ръчно написани бележки или дори да сканирате и съхранявате визитни картички в приложението. Таговете и филтрите могат да ви помогнат да намерите по-късно това, от което се нуждаете в бележките си, така че да не търсите конкретен фрагмент с часове.

Най-добрите функции на Evernote

Вземайте бележки у дома, на работа и в движение на различни устройства, като всичко се синхронизира безпроблемно

Използвайте го, за да създавате задачи и списъци с неща за вършене. Можете дори да добавяте крайни срокове, напомняния и бележки, за да не изгубите фокуса си

Мощната лента за търсене ви позволява да търсите по ключова дума, етикет, дата и др., за да намерите точно това, от което се нуждаете

Ограничения на Evernote

Безплатният план е ограничен до само 60 MB месечни качвания и максимален размер на бележките от 25 MB на две устройства

Цени на Evernote

Безплатно

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4,4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8100+ отзива)

6. Fantastical – Най-доброто за управление на календара

Чрез Fantastical

Fantastical е приложение за календар и управление на задачи за Mac. Известно с красивия си дизайн и мощните си функции, то е едно от най-добрите приложения за продуктивност за Mac, ако искате да поддържате календара си по-организиран.

Най-добрите функции на Fantastical

Поддържа въвеждане на естествен език, така че можете да създавате събития, като говорите или пишете естествено

Създавайте автоматично напомняния за събития и задачи, за да не пропуснете нищо

Интегрира се с други приложения, като вашия имейл клиент или платформа за управление на проекти, за да можете автоматично да актуализирате събития и задачи

Ограничения на Fantastical

Ще трябва да платите за премиум план, за да извлечете максимума от приложението, но много от премиум функциите се предлагат безплатно в други приложения

Фантастични цени

За физически лица: 4,75 долара на месец, фактурирани ежегодно

За семейства до 5 души: 7,50 $ на месец, фактурирани ежегодно

За екипи: 4,75 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Фантастични оценки и рецензии

G2: 4,4/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (15+ отзива)

7. Google Workspace – Най-доброто за потребителите на Google Workspace

Чрез Google Workspace

Google Workspace е пълен набор от приложения за продуктивност за Mac, включващ Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Calendar, Meet и Drive. Приложенията, базирани в облака, съхраняват информацията ви на сървърите на Google, така че можете да имате достъп до нея отвсякъде, където имате интернет връзка.

Това е приложение за продуктивност, което може да ви помогне да поддържате организация, да си сътрудничите с други хора и да свършите повече работа. Това е едно от най-добрите приложения за продуктивност, ако сте свикнали да работите в екосистемата на Google.

Най-добрите функции на Google Workspace

Създаден за сътрудничество, Google Workspace дава възможност да работите с други хора върху документи, таблици и презентации

Сигурен и надежден, Google Workspace предлага криптиране на данни и надеждни функции за сигурност

Интегрира се с други продукти на Google, включително Drive и Photos, което улеснява достъпа и организирането на данни в продуктите на Google

Ограничения на Google Workspace

Няма универсално приложение, затова трябва да изтеглите всеки Google клиент (Gmail, Календар и др.) на вашите устройства поотделно

Цени на Google Workspace

Безплатно

Business Starter: 6 долара на потребител на месец с едногодишен ангажимент

Бизнес стандарт: 12 долара на потребител на месец с едногодишен ангажимент

Business Plus: 18 долара на месец на потребител с едногодишен договор

Предприятия: Свържете се с нас за информация за цени по поръчка

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 42 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 15 200 рецензии)

8. MindNode – Най-доброто за мозъчна атака

Чрез MindNode

MindNode е приложение за визуално мозъчно буряне и водене на бележки и е едно от най-добрите приложения за продуктивност за нелинейни мислители. Можете да използвате приложението, за да обмисляте идеи, планирате проекти или водите бележки по открит, гъвкав и творчески начин.

Добавете теми, подтеми и разклонени идеи. След това пренаредете елементите, като ги плъзгате и пускате в лесния за навигация потребителски интерфейс.

Най-добрите функции на MindNode

Използвайте инструмента за Mac самостоятелно или сътрудничество с други, превръщайки приложението за водене на бележки в чудесно приложение за обмен на идеи с колеги, клиенти или приятели

Интегрира се с други приложения за продуктивност за Mac, включително Evernote и Dropbox, за да можете да имате достъп до вашите мисловни карти и да ги споделяте с други хора

Търсете и филтрирайте мисловните си карти, за да намерите бързо нужната ви информация

Ограничения на MindNode

Няма много начини за сътрудничество, така че бъдете готови да използвате този по свой собствен начин

Цени на MindNode

Безплатно

MindNode Plus: 2,99 $/месец или 19,99 $/година

Оценки и рецензии за MindNode

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (15+ отзива)

9. Magnet – Най-доброто за управление на прозорци

Чрез Magnet

Magnet е мощен инструмент за управление на прозорци за Mac, който ви позволява да организирате и преконфигурирате отворените прозорци на екрана си.

Бързо и лесно прикрепяйте няколко прозореца към различни области на екрана, като ги организирате или ги отделяте от други задачи. Това е чудесно за подобряване на концентрацията ви или оптимизиране на работния ви процес.

Най-добрите функции на Magnet

Създавайте персонализирани оформления за конкретни задачи или проекти

Използвайте клавишни комбинации, за да закрепвате и пренареждате бързо отворените прозорци на екрана

Използвайте жестове на тракпада, за да преминавате между прозорци, да прикрепяте прозорци към различни области или да променяте оформлението

Ограничения на Magnet

Не работи с всички приложения

Някои потребители може да сметнат, че промяната на размера не е достатъчно малка на по-малки екрани

Цени на Magnet

4,99 $

Оценки и рецензии на Magnet

Няма налични отзиви

10. Backblaze – Най-доброто за архивиране на данни

Чрез Backblaze

Backblaze е услуга за архивиране в облак, която автоматично архивира вашите файлове в облака. Това е едно от най-добрите приложения за продуктивност за Mac, защото защитава вашите файлове от хардуерни повреди, атаки от зловреден софтуер и случайно изтриване. Никога повече няма да губите време за изгубени файлове.

Най-добрите функции на Backblaze

Надеждното криптиране и излишъкът от данни защитават вашите файлове, като съхраняват данните ви в множество центрове за данни по целия свят, така че винаги да имате достъп до тях, когато ви е необходимо

Непрекъснато следи вашия Mac и автоматично архивира новите файлове

Интуитивният и опростен интерфейс осигурява лесен достъп до ключови функции, включително настройка, управление и мониторинг на вашите резервни копия

Ограничения на Backblaze

Изтритите файлове се съхраняват само 30 дни, така че няма да можете да възстановите нищо, което е по-старо от това

Уведомленията са несъществуващи или лесни за пропускане, така че ще трябва да проверявате приложението, за да получавате актуализирани съобщения за състоянието.

Цени на Backblaze

9 долара на месец за всеки компютър

99 долара на компютър на година

189 долара на компютър на всеки две години

Оценки и рецензии за Backblaze

G2: 4,6/5 (над 110 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

Повишете производителността си с ClickUp

Най-добрите приложения за продуктивност за Mac ще подобрят работния ви процес, независимо дали става дума за работа или за постигане на повече в личния ви живот. Намерете мениджър на задачи, инструмент за управление на проекти, сигурен мениджър на пароли и други, които да ви помогнат да постигнете целите си за продуктивност. С тези най-добри приложения за продуктивност ще спестите време и ще постигнете повече.

ClickUp е готов да ви помогне. Регистрирайте се в тази всеобхватна платформа за продуктивност и изпитайте силата на работата в унифицирано работно пространство.

Кажете сбогом на жонглирането с множество инструменти и кажете здравей на безпроблемния и продуктивен работен процес. Започнете безплатно с ClickUp Workspace още днес!