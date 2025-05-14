10-те най-добри приложения за писане за Mac потребители през 2025 г.

Независимо какъв тип писане или маркетинг на съдържание се опитвате да осъществите, има Mac приложение за писане, което е подходящо за това!

Може би се нуждаете от помощ при създаването на план или търсите по-добър текстообработващ софтуер. Може би се нуждаете от граматичен коректор или по-комплексен софтуер за съдържателен маркетинг за вашия проект за писане.

Има само един проблем: налице са толкова много опции, че изборът на най-доброто приложение за писане за macOS може да бъде труден. Ето къде искаме да ви помогнем.

Ако екосистемата на Apple е вашата основна работна платформа, имате късмет. Считайте това за вашето изчерпателно ръководство за най-добрите приложения за писане за Mac през 2024 г.!

⏰ 60-секундно резюме Ето 10-те най-добри приложения за писане за Mac потребители, които ще повишат вашата креативност и ефективност: ClickUp – Най-доброто за управление на проекти и съвместно писане. Notability – Най-подходящо за водене на бележки, анотации и мултимедийно съдържание. Journey – Най-подходящо за водене на дневник с проследяване на настроението и синхронизиране в облака. Bear – Най-подходящо за минималистично писане с поддръжка на markdown. Ulysses – Най-подходящо за писане на дълги текстове без разсейване. Drafts – Най-подходящо за бързо вземане на бележки и безпроблемна интеграция с други приложения. iA Writer – Най-подходящо за концентрирано писане с подчертаване на синтаксиса. Scrivener – Най-подходящо за автори и сценаристи, които се нуждаят от добра организация. LightPaper – Най-доброто приложение за редактиране на маркировки с преглед в реално време. ProWritingAid – Най-доброто за редактиране на граматика, стил и четимост.

Какво трябва да търсите в най-добрите приложения за писане за Mac?

Най-добрите приложения за писане, за Mac потребители или други, трябва да опростяват софтуера за писане. Помощта при създаването на съдържание или техническото писане може да бъде част от опростяването. Освен основните функции, най-добрите Mac приложения за писатели обикновено имат следните характеристики:

Интуитивен интерфейс, който ви позволява да пишете и оптимизирате текстовете си във формат, с който се чувствате комфортно.

Удобство за ползване, което ви помага да започнете с малко или без никакво обучение

Ниска цена. В крайна сметка, най-добрият софтуер за писане прави фини подобрения във вашия ежедневен работен процес и не би трябвало да плащате прекалено много за него.

Интеграция с другите ви приложения за писане, като Google Docs или Microsoft Word

Може би ще искате да потърсите и някои разширени функции. Например, софтуерът за помощ при писане все по-често включва изкуствен интелект (AI), за да подобри съдържанието ви и да ускори процеса на създаване на съдържание.

Не подценявайте важността на най-добрите инструменти за писане. Ако не можете да се решите между две или повече опции, тествайте всяка от тях, за да видите коя приложение за писане най-добре се вписва във вашата ситуация и нужди.

10-те най-добри приложения за писане за управление на проекти за писане през 2024 г.

Има много налични опции, но ние представяме само най-добрите. Считайте това за нашия окончателен списък с най-добрите приложения за писане през 2024 г. Тези приложения имат за цел да помогнат на потребителите на Mac да подобрят и оптимизират създаването на съдържание и воденето на бележки.

Започнете с ClickUp Използвайте инструментите на ClickUp, за да организирате, редактирате и създавате текстове.

Невъзможно е да се говори за инструменти за писане, особено за такива с AI, без да се спомене ClickUp. Ако вашите текстове са свързани с по-големи проекти в рамките на вашата организация, инструментите за писане в този софтуер за продуктивност са без конкуренция.

Има причина ClickUp да не е само система за управление на проекти, но и популярна алтернатива на утвърдени инструменти за водене на бележки като Notability. С функции като създаване на документи в облака и бели дъски, този инструмент заема първо място като най-доброто приложение за писане за Mac потребители.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp AI е цифров асистент, който може да обобщава бележки от срещи , да пише имейли и публикации в блогове, както и да редактира и форматира вашите текстове.

ClickUp Docs е динамичен инструмент за работа с документи, който предлага сътрудничество в реално време, управление на файлове и създаване на уики.

Има вградена история на версиите, така че винаги можете да коригирате или да се върнете назад от неправилни или нерелевантни промени.

Пряка връзка между вашите усилия за писане и съответните по-големи проекти, включително възможността да превърнете бележките и резюметата от срещи в лесни за изпълнение задачи.

Ограничения на ClickUp

Това не е чисто писателски инструмент, което води до по-дълъг процес на обучение и затруднява използването му за потребители, които търсят само помощ при писането.

Той има ограничена функционалност на мобилното приложение, като запазва най-добрите функции за писане за потребителите на настолни компютри Mac.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (8700+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ за писане в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. – и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

2. Notability

Чрез Notability

Дните, в които използвахте обикновена програма за текстообработка за водене на бележки, са отминали. Notability е приложение за писане, което ви позволява да водите бележки, да добавяте аудио записи, да добавяте коментари към бележките си и да представяте работата си на другите в организацията.

Най-добрите функции на Notability

Можете да комбинирате воденето на бележки и свободното рисуване, за да създадете цялостна картина на съдържанието и идеите, които искате да запечатате.

Опростеният дизайн е лесен за усвояване и се вписва перфектно в естетиката на продуктите и софтуера на Apple.

Приложението разполага с директна интеграция между няколко екрана, включително iPhone, iPad и компютри, за прехвърляне на бележки и чертежи по проекти.

Има безпроблемна интеграция между различни типове бележки, включително въведени на клавиатура, ръчно написани, аудио бележки и други.

Ограничения на Notability

Копирането на ръчно написан текст в цифрови бележки може понякога да бъде неточно.

Ограничената версия има строги ограничения за редактиране, което може да затрудни използването на оригиналното приложение за Mac на пълно работно време.

Цени на Notability

Notability Starter : Безплатно

Notability Plus: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notability

G2 : 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

3. Journey

Чрез Journey

Воденето на дневник може да има терапевтичен ефект или да стимулира ума, както в професионален, така и в личен план. С Journey можете да сте сигурни в още едно нещо: това ще бъде лесно и интуитивно, което означава, че ще можете да се възползвате от всички предимства. В крайна сметка, това е специално приложение за дневник и бележник, което има за цел да записва всички ваши мисли.

Най-добрите функции на Journey

Създавайте фото, видео, аудио или писмени дневникови записи в зависимост от вашите предпочитания и темата.

Той предлага изглед на базата на календар, който ви позволява да разглеждате минали записи в дневника на всичките си устройства.

Функцията Atlas ви позволява да маркирате местоположението си с всеки запис, така че да можете да проследявате физическите места от живота си и професионалното си писателско пътуване.

Функцията за проследяване на настроението записва и анализира вашите чувства във всеки запис в дневника.

Ограничения на пътуването

Той има единствена цел, което затруднява използването на едно и също приложение за Mac за различни теми или други сложни видове записване на бележки.

Първите записи в дневника могат да отнемат значително време, докато разберете първоначалната конфигурация на дневника си.

Цени на Journey

Безплатни завинаги

Членство: 4,17 $/месец

Оценки и рецензии за Journey

G2 : 4,9/5 (над 140 рецензии)

Capterra: Няма отзиви към момента

4. Bear

Чрез Bear

Никой списък с най-добрите инструменти за писане не би бил пълен без да споменем Bear. Този софтуер за писане е толкова популярен, че много от алтернативите на Bear се стремят да имитират неговите функции.

Най-добрите функции на Bear

Това е минималистично приложение за писане с бързи клавишни комбинации за лесно форматиране на бележки.

Вграденото криптиране запазва вашите бележки и всяка информация в тях конфиденциални.

Приложението предлага пълна интеграция между различни устройства за Mac потребители, включително iPhone, iPad и Apple Watch.

Налични са разширени опции за експортиране на бележки за различни типове файлове, включително PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF и други.

Имайте предвид ограниченията

Копирането и поставянето в приложението понякога може да доведе до проблеми с форматирането.

Бележките са достъпни само чрез приложението, без интеграция с уеб браузър.

Цени на Bear

Безплатни завинаги

Bear Pro: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии на Bear

G2 : 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (5+ рецензии)

5. Ulysses

Чрез Ulysses

Ulysses е уникално приложение в този списък, тъй като е специално (и изключително) предназначено за устройства на Apple. Платформата му е нещо повече от приложение за водене на бележки – тя има за цел да помага при всички видове проекти, свързани с писане, като блог публикации и романи.

Най-добрите функции на Ulysses

Приложението разполага с вграден коректор и асистент за редактиране на окончателния ви вариант, който работи на 20 езика и може да дава основни граматически и напреднали предложения за четимост.

Разширените опции за експортиране ви позволяват да оформите и превърнете текста си в PDF файлове, формати за електронни книги, публикации в блогове на системи за управление на съдържание и др.

Етикети, групи и организация по тип могат да създадат изчерпателна библиотека и архив на всички ваши проекти за писане.

Крайните срокове и ежедневните цели ви помагат да следите процеса на писане и производителността си.

Ограничения на Ulysses

Прехвърлянето на документи може да доведе до загуба на данни за някои потребители.

Понастоящем няма AI интеграция за оптимизиране или ускоряване на създаването на съдържание.

Цени на Ulysses

Индивидуален план : 5,99 $/месец

Бизнес и организации: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Ulysses

G2 : 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (10+ отзива)

6. Drafts

Чрез Drafts

Докато повечето приложения за писане се опитват да ви помогнат да организирате проектите си, Drafts обръща процеса с философията „първо напишете, после организирайте“. Този процес работи изненадващо добре, като ви позволява лесно да записвате текст, преди да определите как да го форматирате, организирате и публикувате чрез многобройните му интеграции.

Най-добрите функции на Drafts

Интуитивната функция за диктовка позволява интеграция с Siri и записване на бележки без използване на ръце.

Той оптимизира работните процеси, така че можете да маркирате новите бележки в пощенската си кутия и да ги организирате в библиотеката си.

Активната общност от писатели предлага постоянен поток от най-добри практики, съвети и трикове за максимално използване на приложението.

Различни интеграции на приложения, като Twitter и Google, помагат да превърнете бележките си от чернова в краен продукт.

Ограничения на Drafts

Няма разширени функции за редактиране на текст.

Въпреки че е достъпно за всички Mac устройства, то предлага ограничена функционалност на устройства, които не са настолни.

Цени на Drafts

Безплатни завинаги

Drafts Pro: 1,99 $/месец

Оценки и рецензии за Drafts

G2 : Няма отзиви към момента

Capterra: Няма отзиви към момента

7. iA Writer

Чрез iA Writer

Представете си текстови редактор, който е толкова опростен, че не можете да не се концентрирате върху текста. Това е основната идея на това приложение за писане, платформа за Mac, чиято цел е да подобри процеса на писане и редактиране.

Най-добрите функции на iA Writer

Функцията „Фокусен режим“ подчертава активната част от изречението ви, за да създаде интерфейс без отвличащи елементи.

Функцията Syntax Highlight подчертава слабите глаголи, излишните думи и други елементи, които иначе биха отслабили вашето писане.

Можете да свържете бележките и документите си чрез проста, интегрирана wiki структура.

Библиотеката с шаблони ви помага да превърнете обикновен текст в красиви книги, глави и статии.

Ограничения на iA Writer

В началото може да е трудно да се научите да кодирате с Markdown, особено ако сте свикнали с традиционните редактори от типа „това, което виждате, е това, което получавате“.

Различните опции за експортиране могат да променят формата. Документ, експортиран в PDF формат, може да изглежда по-различно от своя еквивалент, експортиран в Microsoft Word.

Цени на iA Writer

Mac : 49,99 $ (еднократна покупка)

iPad и iPhone : 49,99 $ (еднократна покупка)

Windows : 29,99 $ (еднократна покупка)

Android: 0,99 $/месец

Оценки и рецензии за iA Writer

G2 : 4,4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Няма отзиви към момента

8. Scrivener

Чрез Scrivener

Scrivener е може би най-изчерпателното приложение за писане в този списък, готово да помогне с различни нужди на потребителите, включително структуриране на съдържание, проучване и процес на писане. Налично за Mac и PC, то е на или близо до върха на списъка с най-изчерпателните приложения за писане на книги. Академици, журналисти, студенти и автори могат да се възползват от неговия богат набор от функции.

Най-добрите функции на Scrivener

Нелинейната им организация ви помага да преглеждате и организирате параграфи, без да губите представа за по-голямата структура.

Функциите за коментиране и анотиране позволяват на вас и на другите да преглеждате работата си, без да променяте написания текст.

Интегрираните инструменти за търсене ви помагат да намирате подкрепящи документи интуитивно, без да напускате приложението.

Той предоставя изглед на табло с корк, за да ви помогне да планирате и концептуализирате вашите проекти за писане с виртуален Post-it оформление.

Ограничения на Scrivener

Той има потенциално значителна крива на обучение благодарение на многото си функции за писане, структуриране, планиране и публикуване.

Опциите за форматиране могат да бъдат по-нестабилни в сравнение с другите приложения за писане в този списък.

Цени на Scrivener

Mac : 49 $ (еднократна покупка)

iOS : 19,99 $ (еднократна покупка)

Windows : 29,99 $ (еднократна покупка)

Пакет за Mac/Windows: 80 $ (еднократна покупка)

Оценки и рецензии за Scrivener

G2 : 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

9. LightPaper

Чрез LightPaper

LightPaper улеснява воденето на бележки и писането на текстове на вашия Mac. Както подсказва името му, това приложение за писане е умишлено леко – поддържа нещата прости в линейна структура на папки, за да ви помогне да запазвате, намирате и предприемате действия въз основа на вашите бележки възможно най-бързо и ефективно.

Най-добрите функции на LightPaper

Навигацията с раздели ви позволява да преминавате безпроблемно между множество бележки и проекти за писане, без да ги изгубите от поглед.

Изгледът на редактора ви помага да преминавате през секции от по-големи документи, без да четете целия текст.

Притежава персонализирани опции за отстъпки, които могат да се приспособят към вашата запознатост с типа редактиране.

Функцията „Бързо отваряне“ намира и отваря отново стари документи, когато не можете да си спомните имената им.

Ограничения на LightPaper

Има ограничени възможности за експортиране на блог публикации и уебсайтове, като често се ограничава до уеб-базирани опции.

Поддръжката на рендеринга може да се прекъсне от време на време при по-сложни документи.

Цени на LightPaper

14,99 $ (еднократна покупка)

Оценки и рецензии за LightPaper

G2 : Няма отзиви към момента

Capterra: Няма отзиви към момента

10. ProWritingAid

Чрез ProWritingAid

ProWritingAid е инструмент за редактиране в реално време за целия процес на писане, от първия чернови вариант до окончателния текст. Независимо дали пишете имейли или уеб страници, този софтуер за писане предоставя постоянен поток от предложения за това как да направите съдържанието си по-активно, ангажиращо и гладко.

Най-добрите функции на ProWritingAid

Усъвършенстваната граматична проверка с изкуствен интелект предлага изчерпателни подобрения в писането в реално време.

Притежава функция за оценка на четимостта в реално време, за да подобри писането ви с течение на времето.

Той се интегрира директно с повечето места за писане на съдържание, включително браузъри, Microsoft Word, Google Docs, имейл клиенти, социални медии, Salesforce и други.

Той предоставя интегрирана обратна връзка от хора, включително съвети и майсторски класове, за да подобрите писането си с течение на времето.

Ограничения на ProWritingAid

Автоматизираните предложения понякога са грешни или подвеждащи, което означава, че все пак ще ви е необходим човек, който да прегледа работата ви.

Безплатната версия има ограничение от 500 думи, което няма да ви е достатъчно, за да редактирате текстовете си на постоянна основа.

Цени на ProWritingAid

Безплатни завинаги

Премиум: 10 $/месец

Оценки и рецензии за ProWritingAid

G2 : 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 400 рецензии)

Използвайте ClickUp на всичките си Apple устройства

Дори и да обичате да пишете, вероятно нямате времето или пространството да направите всяко съдържание, имейл или техническа инструкция, които публикувате, перфектни. Да направите всяко съдържание перфектно може да бъде още по-трудно, ако не обичате да пишете.

За щастие, не сте сами. Подходящото приложение може да направи голяма разлика, независимо дали проблемът е с наличното време или с процеса на писане.

Най-доброто приложение за писане е ClickUp, благодарение на своите усъвършенствани AI възможности за писане и интуитивно, съвместно създаване и организиране на документи. Създайте безплатен акаунт в ClickUp и използвайте функциите „Документи“ и „Бележник“ за следващия си проект за писане!