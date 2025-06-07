10-те най-добри RevOps софтуера за увеличаване на приходите

Ако някога сте се сблъсквали с продажби, обещаващи отстъпки, които финансовият отдел никога не е одобрявал, или с маркетинг, генериращ потенциални клиенти, които продажбите не засягат, знаете точно защо съществува RevOps.

Става въпрос за обединяване на маркетинга, продажбите и успеха на клиентите в рамките на Revenue Operations (RevOps). С подходящия софтуер RevOps можете да създадете безпроблемен поток от информация и сътрудничество, който подобрява цялостната ви стратегия за приходи.

Тези мощни инструменти, включително ефективен софтуер за управление на данни RevOps, помагат да опростите процесите, да увеличите ангажираността в продажбите и да гарантирате, че стойността на клиента за целия му живот (CLTV) е максимално висока.

В тази публикация в блога ще разгледаме най-добрите RevOps платформи, които дават възможност на бизнес лидерите и оперативните мениджъри да повишат приходите и да постигнат траен успех с клиентите.

Инструмент Основни характеристики Най-подходящ за Цени* ClickUp – Табла, цели и показатели в реално време – Вградени CRM, формуляри и автоматизации – Обобщения и отчети, базирани на изкуствен интелект – Пълна видимост на RevOps в едно работно пространство Най-подходящ за екипи от всякакъв размер, които се нуждаят от унифициран RevOps за продажбите, маркетинга и успеха на клиентите. Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. Clari – Инструменти за проверка на тръбопроводи – Проследяване на продажбената дейност – Прогнозиране и анализ на представянето на търговските представители Най-подходящ за средни екипи и предприятия, които се нуждаят от точни прогнози за приходите и прозрачност на процеса. Персонализирани цени 6sense – Проследяване на намеренията на купувачите с помощта на изкуствен интелект – Предсказуема аналитика за акаунти с висока степен на интерес – Проследяване на ангажираността в различни канали Най-подходящ за средни и големи маркетингови и RevOps екипи, фокусирани върху ангажираността на клиентските акаунти и предсказуемите анализи. Персонализирани цени Gong – Анализ на разговорите с помощта на изкуствен интелект – Проследяване на динамиката на сделките – Информация за поведението на продажбите и обобщения на разговорите Най-подходящ за разширяване на екипите по продажбите и предприятията, оптимизиране на интелигентността на приходите и коучинг Персонализирани цени Revenue. io – Коучинг на живо по време на продажбени разговори – Интелигентност и анализ на разговори – CRM интеграции Най-подходящ за средни B2B екипи по продажбите, които се нуждаят от ангажираност, базирана на изкуствен интелект, и информация за разговорите в реално време. Персонализирани цени HubSpot Operations Hub – Двупосочна синхронизация на данни в реално време – Почистване и дедублиране на CRM данни – Автоматизация на процесите за оценка на потенциални клиенти и RevOps Най-подходящ за малки и средни RevOps екипи, които се нуждаят от централизирана CRM и автоматизация. Наличен е безплатен план; Платени планове от 20 $/месец; Професионален план: 890 $/месец Salesloft – Анализ на ангажираността, стимулиращ приходите – Проследяване на точките на контакт с купувачите – Информация за коучинг, базирана на изкуствен интелект Най-подходящ за екипи по продажбите в етап на растеж и RevOps мениджъри, които ускоряват сключването на сделки Персонализирани цени QuotaPath – Автоматизация на комисионните – CRM интеграция – Моделиране на сценарии за компенсационни планове Най-подходящ за разширяване на екипите по продажбите и мениджърите на RevOps, опростяване на проследяването на продажбите и комисионните Платени планове: Essential 25 $/потребител/месец, Growth 35 $, Premium 50 $. Xactly – Дизайн на възнаграждения, базиран на изкуствен интелект – Анализ на квоти и резултати – Спазване на нормативните изисквания и автоматизация на изплащанията Най-подходящ за големи предприятия, управляващи сложни структури за възнаграждения в продажбите Персонализирани цени Asana – Автоматизация на проекти/работни процеси между екипи – Работни процеси за одобрение – Сътрудничество между продажбите, маркетинга и финансите Най-подходящ за мултифункционални средни екипи и RevOps операции, управляващи съвместни работни процеси. Наличен е безплатен план; Платени планове от 13,49 $/потребител/месец; Advanced & Enterprise: Персонализирани цени

Какво трябва да търсите в софтуера за RevOps?

Ето основните фактори, които трябва да вземете предвид при оценяването на софтуера за управление на приходите:

Централизирано управление на данните: Обединете данните за клиентите, продажбите и финансите, за да елиминирате изолираните системи и да гарантирате информирано вземане на решения.

Автоматизация и оптимизация на работния процес: Автоматизирайте маршрутизирането на потенциални клиенти, актуализирането на тръбопровода и прогнозирането, за да намалите ръчната работа и да подобрите ефективността.

Разширени анализи: Получавайте информация в реално време за прогнозите за приходите, състоянието на тръбопровода и ефективността на екипа, с препоръки, базирани на изкуствен интелект, като допълнителен бонус.

Мащабируемост и гъвкавост: Изберете решение, което расте заедно с вашия бизнес и се адаптира към променящите се нужди на RevOps.

Интеграции с трети страни: Гарантирайте съвместимост с CRM, маркетинг, финанси и инструменти за поддръжка като Salesforce, HubSpot, Stripe и QuickBooks.

Цени и възвръщаемост на инвестициите: Оценете цените за абонамент, ползване или на работно място, като се фокусирате върху повишаване на ефективността, Оценете цените за абонамент, ползване или на работно място, като се фокусирате върху повишаване на ефективността, ръст на приходите и спестяване на разходи.

👀 Знаете ли, че... Компаниите, които се отличават в управлението на растежа на приходите, могат да постигнат 4-7% увеличение на годишните брутни маржове.

10-те най-добри RevOps софтуера

Обмисляте ли софтуер за управление на приходите, който ще премахне бариерите между маркетинга и продажбите, за да ви помогне да постигнете (и надминете) целите си за приходи по-бързо? Ето най-добрите предложения:

1. ClickUp (най-добър за унифицирано управление на RevOps)

Опитайте ClickUp CRM за унифициран RevOps Задайте цели за приходите, създайте персонализиран процес, проследявайте статуса на потенциалните клиенти и етапите на сделката и докладвайте за напредъка в един RevOps инструмент: ClickUp.

Приходите (RevOps) се отнасят до премахването на бариерите между екипите по продажби, маркетинг и успех на клиентите, за да се стимулира растежът на приходите. Но това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, когато вашите екипи са разпръснати между несвързани инструменти, тромави процеси и остарели таблици.

ClickUp променя това. Това приложение за работа обединява всички ваши източници на приходи.

Съгласувайте стратегията с персонализирани табла и цели

В ClickUp лидерите по приходи могат да задават OKR или тримесечни цели, използвайки ClickUp Goals, да ги свързват с показатели в реално време от задачи, сделки или кампании и да проследяват напредъка с един поглед.

Прогнозирайте показателите за приходите, идентифицирайте причините за отлива на клиенти и предприемете стъпки за максимизиране на CLTV с помощта на ClickUp Dashboards.

Искате ли да видите приноса на маркетинга към тенденциите в продажбите или CSAT след продажбата? Създайте персонализиран ClickUp Dashboard, който събира данни за приходите от всеки екип на едно място – без да е необходимо ръчно актуализиране на таблици.

Получавате единен източник на информация за приходите. Всеки знае към какво се стреми.

Оптимизирайте кампаниите и предаването на потенциални клиенти с персонализирани работни процеси.

След като сте се съгласували по отношение на цялостната картина, маркетингът може да създаде и стартира кампании в ClickUp с персонализирани статуси на задачите, зависимости между задачите и автоматизации, съобразени с вашата стратегия за навлизане на пазара.

Провеждайте по-умни кампании и лесно проследявайте резултатите за всяка една от тях с помощта на персонализираните статуси на ClickUp.

Когато дадена кампания генерира потенциални клиенти, се задействат автоматизирани прехвърляния. Благодарение на собствения CRM на ClickUp и неговата интеграция с външни CRM системи като HubSpot или Salesforce, потенциалните клиенти се разпределят незабавно към подходящия търговски представител, без пропуски или предположения.

Можете дори да използвате ClickUp Forms, за да събирате данни за потенциални клиенти и да ги препращате към подходящия екип въз основа на предварително определени правила.

Сключвайте сделки по-бързо с помощта на съвместното изпълнение на продажбите

Екипите по продажбите работят по сделките си в ClickUp точно както биха го правили в CRM система, но с допълнителната мощност на документи за съвместна работа, управление на задачи и чат за екипа, всичко в един изглед.

Търговските представители могат да проследяват всяка възможност чрез персонализирани пипалини, да маркират инженерите по решения за директно въвеждане в задачите и да съхраняват всички бележки, свързани със сделките, на едно място с ClickUp Docs.

Освен това, с ClickUp Automations, търговските представители се насърчават да проследяват неактивни сделки или да актуализират полетата след разговор, така че нищо да не забавя процеса.

Поддържайте автоматичното придвижване на потенциалните клиенти през процеса чрез автоматизациите на ClickUp, които не изискват кодиране.

Всеки потенциален клиент се превръща в проследима задача в ClickUp с proprii полета, които записват името на акаунта, размера на възможността, данните за контакт, статуса на сделката и други данни за пълен контекст. След като сделката бъде сключена, успехът на клиентите се уведомява автоматично с цялата необходима информация: бележки за предаване, договори, графици в дейността по задачата.

💡 Съвет от професионалист: Създайте повтарящ се списък за проверка на борда с безплатните шаблони на ClickUp и разпределете задачите между отделите за поддръжка, продукти и обслужване на клиенти. Можете да зададете етапи, за да проследявате ключови моменти като начални разговори или първа доставка на стойност. А с вградената функция за проследяване на времето и изглед на натоварването на ClickUp, ръководителите на отдела за успех на клиентите могат да гарантират, че капацитетът на екипа е балансиран и нищо не се пропуска.

Следете резултатите и оптимизирайте в реално време

С всяка задача, кампания и клиент, проследявани в ClickUp, екипите на RevOps могат да анализират данните, за да открият пречки, рискове или да докажат въздействието си.

Използвайте табла за управление, за да проследявате циклите, процентите на конверсия и тенденциите за задържане на клиенти, без да сменяте инструментите. След това създайте автоматизирани отчети с AI картите или AI обобщенията на ClickUp Brain, за да споделяте резултатите с ръководството или отделните екипи на регулярна основа.

Използвайте AI карти в таблата на ClickUp, за да идентифицирате и обобщите постиженията, следващите стъпки и рисковете за всеки от вашите ключови клиенти.

ClickUp предоставя на RevOps екипите видимостта, контрола и съгласуваността, от които се нуждаят, за да увеличат приходите си – без да се налага да съчетават пет различни инструмента и да се надяват, че те ще си взаимодействат.

Няма повече изолирани системи. Няма повече пречки. Само една мощна платформа, която свързва всички части на вашия двигател за приходи – от студените лийдове до подновяването.

ClickUp е НАЙ-ДОБРИЯТ софтуер за управление на проекти, табло, CRM + система за мащабиране, с който съм се сблъсквал! Той ми помогна да спестя стотици – хиляди часове, да определя приоритети + да се фокусирам върху бизнес развитието в процес на 500 000 – милиони долари дневно. Сега преминаваме към проследяване на конверсии + резултати! ОБИЧАМ ClickUp!

ClickUp е НАЙ-ДОБРИЯТ софтуер за управление на проекти, табло, CRM + система за мащабиране, с който съм се сблъсквал! Той ми помогна да спестя стотици – хиляди часове, да определя приоритети + да се фокусирам върху бизнес развитието в процес на 500 000 – милиони долари дневно. Сега преминаваме към проследяване на конверсии + резултати! ОБИЧАМ ClickUp!

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте сметки, сделки и подновявания в структуриран, персонализируем инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Използвайте ClickUp Forms и CRM интеграции (например Salesforce, HubSpot), за да насочвате автоматично потенциалните клиенти към подходящите търговски представители. Елиминирайте ръчното прехвърляне и предотвратете загубата на потенциални клиенти.

Съберете материалите за продажби и маркетинг в ClickUp Docs.

Сътрудничество с вътрешни екипи и клиенти чрез вградения ClickUp Chat , който поддържа връзка между вашите задачи и дискусии.

Елиминирайте изолираните данни и комуникации, увеличете видимостта и мащабирайте ефективно операциите по приходите, като обедините продажбите, маркетинга и успеха на клиентите в едно работно пространство.

Ограничения на ClickUp

Богатите функции могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 споделя:

Преди ClickUp, главният изпълнителен директор задаваше въпроси като „колко долара приходи има в процес на реализация“ или „какво е състоянието на този проект?“, а отговорът се намираше в пощенската кутия на някого или трябваше да се изчисли. Сега нашият табло ни показва всичко това и още много други неща.

Преди ClickUp, главният изпълнителен директор питаше неща като „колко долара приходи има в процес на реализация“ или „какво е състоянието на този проект?“, а отговорът се намираше в пощенската кутия на някого или трябваше да се изчисли. Сега нашият табло ни показва всичко това и още повече.

👀 Знаете ли, че...? Бизнесите с централизиран RevOps екип постигат целите си за приходи с 10% по-бързо от тези с изолирани операции.

2. Clari (Най-добър за прогнозиране на приходите и видимост на тръбопровода)

чрез Clari

Clari е софтуер за анализ на приходите, създаден да елиминира предположенията от прогнозирането и да дава на екипите по приходите информация в реално време за състоянието на тръбопровода, рисковете при сделките и прогнозите за приходите.

И така, какво прави Clari различен? SaaS CRM на Clari осигурява така необходимата прозрачност за организации, които се борят с неточни прогнози или загуба на приходи. Той събира всичко – актуализации на тръбопровода, напредък на сделките, подновявания – на едно място, така че екипът ви никога да не се чуди какво се случва.

Най-добрите функции на Clari

Идентифицирайте забавени сделки и рискови приходи с инструменти за проверка на тръбопровода.

Измервайте представянето на представителите въз основа на проследяване на продажбената дейност.

Отбележете потенциалните пропуснати възможности, преди те да повлияят на приходите.

Ограничения на Clari

Някои шаблони за отчети за продажбите може да изискват външни BI инструменти за по-задълбочени анализи.

Най-подходящ за екипи от средни и големи предприятия

Цени на Clari

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Clari

G2: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Clari?

Един потребител на G2 казва:

Харесва ми колко лесен и интуитивен е Clari, когато актуализирам следващите стъпки по отношение на ценообразуването, етапите и времевите отметки, докато разглеждам важните си сделки. Също така е лесно да прогнозирам месечните, тримесечните и годишните си резултати заедно с директора си, когато разглеждаме отчетите и портфейла от потенциални клиенти.

Харесва ми колко лесен и удобен за използване е Clari, когато актуализирам следващите стъпки по отношение на ценообразуването, етапите и времевите отметки, докато разглеждам важните си сделки. Също така е лесно да прогнозирам месечните, тримесечните и годишните си резултати заедно с директора си, когато разглеждаме отчетите и потенциалните сделки.

🧠 Интересен факт: Компаниите, които използват AI-базирани прогнози за приходите, отбелязват 5% увеличение на приходите си за по-малко от девет месеца.

3. 6sense (Най-добър за AI-базиран маркетинг, основан на акаунти, и RevOps анализи)

чрез 6sense

Едно от най-големите предизвикателства на RevOps е съгласуването на усилията в продажбите и маркетинга, за да се анализират данните и да се наберат високоценни клиенти. Представяме ви 6sense – платформа за анализ на клиентски данни и прогнози, базирана на изкуствен интелект, която помага на екипите по приходите да идентифицират и ангажират подходящите купувачи.

Екипите на RevOps го използват, за да дадат приоритет на акаунтите с висока степен на интерес, оптимизират стратегиите за достигане до клиенти и подобрят ефективността на процеса.

Най-добрите функции на 6sense

Идентифицирайте акаунтите, които са най-вероятно да се превърнат в клиенти, с помощта на AI-базирано проследяване на намеренията на купувачите.

Помогнете на екипите по продажби и маркетинг да се фокусират върху високоценни възможности с помощта на предсказуеми анализи.

Проследявайте пътя на клиентите чрез имейл, уеб и реклами с помощта на многоканални данни за ангажираността.

Проследявайте сигналите за намеренията на купувачите в цифровите канали

Ограничения на 6sense

За най-добри резултати са необходими чисти CRM данни.

Няма публични цени, което затруднява сравняването на разходите.

Цени на 6sense

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за 6sense

G2: 4,3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за 6Sense?

Ето едно ревю на G2 за инструмента:

6sense ни помага да идентифицираме акаунти с висока степен на интерес, което улеснява насочването към подходящите потенциални клиенти и подобрява нашите маркетингови усилия. Информацията, която ни предоставя, ни помага да взаимодействаме по-ефективно с потенциалните клиенти.

6sense ни помага да идентифицираме акаунти с висока степен на интерес, което улеснява насочването към подходящите потенциални клиенти и подобрява нашите маркетингови усилия. Информацията, която ни предоставя, ни помага да взаимодействаме по-ефективно с потенциалните клиенти.

4. Gong (Най-добър за анализ на приходите и оптимизиране на продажбите)

чрез Gong

Ръководителите на RevOps се нуждаят от нещо повече от данни – те се нуждаят от информация, която подобрява приходите. За разлика от традиционните инструменти за проследяване на продажбите, Gong записва, транскрибира и анализира разговори, имейли и срещи, като подчертава какво работи и какво не.

Най-добрите функции на Gong

Анализирайте разговорите за продажби, за да откриете рискове и възможности с помощта на AI-базирани данни за сделките.

Идентифицирайте най-ефективните поведения и възможности за коучинг.

Проследявайте динамиката на сделките въз основа на реални данни за ангажираността

Синхронизирайте с Salesforce, HubSpot и Microsoft Dynamics.

Ограничения на Gong

Трябва да се управлява внимателно в регулираните индустрии

Премиум функциите могат да бъдат скъпи за малки екипи.

Цени на Gong

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4,8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 540 отзива)

Какво казват реалните потребители за Gong?

Един потребител на G2 намира инструмента за страхотен:

Невероятен AI инструмент за водене на бележки, слушане на разговори и предоставяне на обобщения и обратна връзка. Помага ви да се концентрирате върху презентацията, а Gong води бележки вместо мен.

Невероятен AI инструмент за водене на бележки, слушане на разговори и предоставяне на обобщения и обратна връзка. Помага ви да се концентрирате върху презентацията, а Gong води бележки вместо мен.

🧠 Интересен факт: Концепцията за динамично ценообразуване е разработена за първи път за електроенергийния сектор от френския икономист Марсел Боату преди почти 70 години и оттогава е възприета в различни индустрии, включително авиокомпании, хотели и електронна търговия.

5. Revenue. io (Най-добър за ангажираност и обучение в продажбите, базирани на изкуствен интелект)

Екипите на RevOps отделят много време за оптимизиране на начина, по който търговските представители взаимодействат с потенциалните клиенти, но какво ще стане, ако този процес може да бъде автоматизиран и подобрен в реално време?

Revenue. io използва платформи за разговори и анализ на приходите, базирани на изкуствен интелект, за да помогне на търговските представители да следват най-добрите практики, да подобрят разговорите си и да сключват сделки по-бързо.

Най-добрите функции на Revenue.io

Получавайте препоръки на живо по време на продажбени разговори

Анализирайте разговорите и резултатите от обажданията с помощта на интелигентни разговори.

Интегрирайте с Salesforce и други водещи инструменти

Ограничения на Revenue.io

Някои функции изискват предварително дефинирани работни процеси.

Може да не е толкова полезен за екипите за продажби, ориентирани към входящи клиенти.

Цени на Revenue.io

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Revenue.io

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Revenue.io?

Положителните отзиви в G2 потвърждават това мнение:

Нашият мениджър по продажбите беше възхитена от функциите на Inbox, възможността да преглежда лесно разговорите с Conversation AI и начина, по който използва маркираните обаждания за обучение или за подобряване на сценариите за обаждания въз основа на оценките за обажданията.

Нашият мениджър по продажбите беше възхитена от функциите на Inbox, възможността да преглежда лесно разговорите с Conversation AI и начина, по който използва маркираните обаждания за обучение или за подобряване на сценариите за обаждания въз основа на оценките за обажданията.

6. HubSpot Operations Hub (най-добър за автоматизация на RevOps и синхронизация на данни)

чрез HubSpot Operations Hub

Едно от най-големите предизвикателства пред RevOps е фрагментирането на данните – маркетингът, продажбите и успехът на клиентите функционират в различни системи, което води до несъответствия, които объркват прогнозите и вземането на решения. HubSpot Operations Hub решава този проблем чрез синхронизиране, почистване и автоматизиране на данните във всички екипи.

Най-добрите функции на HubSpot Operations Hub

Осигурете двупосочни актуализации в реално време между интегрираните инструменти.

Подобрете RevOps процесите като квалифициране на потенциални клиенти и оценяване на сделки

Дублирайте и почистете CRM компонентите , за да предотвратите загуба на приходи.

Ограничения на HubSpot Operations Hub

Разширените автоматизации изискват платен план.

Интеграциите извън HubSpot не са толкова безпроблемни.

Цени на HubSpot Operations Hub

Безплатно

Стартово ниво: 20 USD/месец на потребител

Професионална версия: 890 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot Operations Hub

G2: 4,5/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Operations Hub?

Ето какво споделя един потребител на Capterra:

Платформата е интуитивна и има прост UX/UI дизайн. Функциите за управление на данни и контакти в CRM са най-добрите в бранша.

Платформата е интуитивна и има прост UX/UI дизайн. Функциите за управление на данни и контакти в CRM са най-добрите в бранша.

7. Salesloft (Най-добър за ангажираност с приходите и ускоряване на сделките)

чрез Salesloft

В RevOps прозрачността относно начина, по който търговските представители взаимодействат с потенциалните клиенти, е толкова важна, колкото и проследяването на движението в тръбопровода. Salesloft не е просто поредният инструмент за автоматизация на продажбите – това е платформа за ангажираност и продажбена информация, която помага на екипите на RevOps да оптимизират скоростта на сключване на сделки.

Най-добрите функции на Salesloft

Разберете кои методи за достигане до клиенти водят до приходи

Проследявайте реалното ангажиране на купувачите, показвайки кои точки на контакт движат сделките напред.

Предоставяйте AI-базирано обучение, за да гарантирате, че екипите по продажбите се фокусират върху най-ефективните стратегии за достигане до клиенти.

Ограничения на Salesloft

Някои разширени функции изискват въвеждане в употреба.

Не е толкова адаптивен като някои конкуренти

Цени на Salesloft

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Salesloft

G2: 4,5/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesloft?

Потребител на Capterra счита, че инструментът им спестява време:

Salesloft означаваше, че новите членове на екипа можеха да знаят точно какво се очаква от тях като контакти с определени потенциални клиенти. Това също означава, че сега имате достъп до наистина богат набор от данни, за да разберете какви видове контакти = успех

Salesloft означаваше, че новите членове на екипа можеха да знаят точно какво се очаква от тях като контакти с определени потенциални клиенти. Това също означава, че сега имате достъп до наистина богат набор от данни, за да разберете какви видове контакти = успех

8. QuotaPath (Най-добър за проследяване на комисионни и управление на възнагражденията за продажби)

чрез QuotaPath

Ръчното проследяване на комисионните в електронни таблици е кошмар за RevOps екипите, като често води до грешки, спорове и загуба на време за преизчисления. QuotaPath автоматизира проследяването на комисионните и прогнозирането на продажбите, като гарантира, че екипите по продажбите знаят точните си приходи. То позволява на RevOps лидерите да моделират различни структури на възнаграждения, за да съгласуват стимулите с целите за приходи.

Най-добрите функции на QuotaPath

Елиминирайте спорове и грешки при изплащанията с автоматизирано проследяване на комисионните.

Тествайте различни структури за съгласуване на приходите

Работете с облачен CRM софтуер като Salesforce, HubSpot и QuickBooks.

Ограничения на QuotaPath

Някои структури на комисионни могат да изискват алтернативни решения.

Може да липсват разширени функции за предприятия

Цени на QuotaPath

Essential: 25 $/месец на потребител

Растеж: 35 $/месец на потребител

Премиум: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за QuotaPath

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за QuotaPath?

Ето мнението на един потребител на Capterra:

Харесва ми факта, че мога да свържа Quotapath директно с моя CRM и да получавам сделки, които автоматично генерират комисионни и плащания.

Харесва ми факта, че мога да свържа Quotapath директно с моята CRM система и да получавам сделки, които автоматично генерират комисионни и плащания.

9. Xactly (Най-добър за управление на стимулиращо възнаграждение в предприятията)

чрез Xactly

Xactly може да бъде идеалното решение за големи предприятия с комплексни екипи по продажбите и сложни планове за възнаграждения. За разлика от основните инструменти за проследяване на комисионни, Xactly използва анализи, базирани на изкуствен интелект, за да оптимизира структурите на стимулите, като по този начин гарантира, че търговските представители са мотивирани да сключват сделки с висока стойност.

Най-добрите функции на Xactly

Създайте планове за възнаграждения, които увеличават приходите с оптимизация на стимулите, базирана на изкуствен интелект.

Предоставяйте информация за постигането на квотите и успеха на сделките.

Предотвратете грешки при изплащането и спорове с автоматизирана обработка на комисионните.

Уверете се, че плановете за стимулиране спазват финансовите регулации.

Ограничения на Xactly

Изисква специално внедряване за корпоративно използване.

Цени на Xactly

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Xactly

G2: 4,3/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (250+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Xactly?

Един потребител на G2 намира инструмента за гъвкав и адаптивен:

С правилното внедряване и използване на най-добрите практики, Xactly Incent е лесен за използване инструмент, който може да автоматизира всеки процес на компенсационен план.

С правилното внедряване и използване на най-добрите практики, Xactly Incent е лесен за използване инструмент, който може да автоматизира всеки процес на компенсационен план.

10. Asana (най-добър за RevOps работния процес и управлението на проекти)

чрез Asana

RevOps не само управлява приходите, но и начина, по който екипите, отговарящи за тях, работят заедно. Макар да не е специализиран RevOps инструмент, Asana съгласува междуфункционалните екипи, отговарящи за приходите, като гарантира безпроблемно сътрудничество между екипите по маркетинг, продажби и финанси.

Най-добрите функции на Asana

Оптимизирайте процесите по управление на приходите с автоматизация на работния поток

Проследявайте проектите, които оказват влияние върху приходите, автоматизирайте работните процеси за одобрение и гарантирайте отчетността.

Свържете екипите по продажби, маркетинг и финанси на едно място

Ограничения на Asana

Липсва вградена функция за прогнозиране и анализ на приходите

Разширените отчети изискват платен план.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширено: 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

В рецензия на Capterra се казва:

Най-много ценя начина, по който Asana обединява всичко, от което се нуждае екипът ни, за да свърши работата си – от създаване на проекти, разпределяне и организиране на задачи до сътрудничество.

Най-много ценя начина, по който Asana обединява всичко, от което се нуждае екипът ни, за да свърши работата си – от създаване на проекти, разпределяне и организиране на задачи до сътрудничество.

ClickUp като най-добрият софтуер за RevOps

Независимо дали оптимизирате продажбените процеси, рационализирате предаването на задачи или проследявате KPI, ClickUp се адаптира към вашата RevOps стратегия, а не обратното. Ако искате да увеличите ефективно приходите си, като същевременно поддържате синхронизация между всички отдели, ClickUp е платформата, от която се нуждаете.

За разлика от традиционните инструменти за управление на приходите, които се фокусират единствено върху данните за успеха на клиентите и автоматизацията, ClickUp обединява всичко под един покрив: проследяване на продажбите, автоматизация на работния процес, сътрудничество и анализи в реално време.

Неговите персонализирани табла за управление осигуряват пълна прозрачност на вашите операции, свързани с приходите, а интеграцията с CRM, маркетингови платформи, дигитални търговски зали и финансови инструменти гарантира безпроблемен поток на информация между екипите.

Готови ли сте да поемете контрола над операциите си, свързани с приходите? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.