Най-добрите AI генератори за имейл маркетинг за автоматизиране на вашите кампании

Имейл маркетинг: пишете, изпращате, се надявате... и после се чудите къде е сгрешил.

Добрата новина? Вече не е нужно да се мъчите с измислянето на теми или призиви за действие. AI генераторите за имейли създават имейли с висока конверсия за секунди – без да се налага да се замисляте.

Те анализират данни, персонализират съдържанието и дори оптимизират времето за изпращане, така че вие да можете да се съсредоточите върху стратегията, докато AI се занимава с останалото.

Независимо дали управлявате стартиращ бизнес или разширявате марка за електронна търговия, AI инструментът може да ви помогне да автоматизирате кампаниите си и да увеличите процента на отваряне само с няколко кликвания.

Нека разберем как работи AI генераторът за имейли и да се запознаем с най-добрите от тях.

Какво трябва да търсите в AI генератора за имейл маркетинг?

С толкова много AI инструменти за писане, които ви помагат да създавате по-добри имейли, и AI инструменти за имейл маркетинг, които ви помагат да ангажирате аудиторията си по-ефективно, как да изберете подходящия?

Ето как:

Персонализация, задвижвана от изкуствен интелект : Потърсете инструмент, който използва данни, поведение и предпочитания на клиентите, за да създава персонализирани съобщения, които изглеждат като написани специално за получателя.

Автоматизация на работния процес : Изберете инструмент, който ви позволява да : Изберете инструмент, който ви позволява да внедрите автоматизирани работни процеси за имейли , да сегментирате аудиториите и да задействате имейли въз основа на действията на потребителите, като изоставени колички или абонаменти за бюлетини.

Висококачествено писане : Изберете AI генератори на имейли, които използват обработка на естествен език (NLP), за да създават ангажиращи, подобни на човешки текстове, които съответстват на гласа на вашата марка.

Информация, базирана на данни : Потърсете платформи, които предлагат A/B тестове, анализи на ефективността и препоръки, базирани на изкуствен интелект, за да можете да усъвършенствате темите на писмата, да подобрите процента на кликвания и да максимизирате конверсиите.

Интеграции: Изберете : Изберете AI инструмент за имейл маркетинг , който се интегрира с вашата CRM система (като HubSpot или Salesforce), платформа за електронна търговия (Shopify, WooCommerce) или аналитични инструменти, за да осигурите по-гладък работен процес.

Най-добрите AI генератори за имейл маркетинг на един поглед

10-те най-добри AI генератори за имейл маркетинг

1. ClickUp (Най-добър за интегриране на имейл маркетинг с управление на проекти и екипно сътрудничество)

ClickUp е всеобхватен център за маркетингови операции, който обединява съдържание, графици, стратегия и сътрудничество в една унифицирана платформа.

Неговият интегриран AI асистент, ClickUp Brain, помага при изготвянето на всичко – от теми и уводни части на имейли до убедителни призиви за действие и последващи действия, за да оптимизира процеса на писане на имейли.

Докато създавате съдържание за имейли, той може автоматично да създава свързани задачи за писане, редактиране и одобрение, с крайни срокове и отговорни лица. Той също така извлича релевантен контекст от проекти, документи, задачи и разговори, така че всичко да остане свързано.

А най-хубавото е, че можете да превключвате между най-добрите LLM като ChatGPT и Claude – директно в ClickUp Brain – за да получите най-подходящия тон и структура.

След като имате идеи, е време да ги организирате. С ClickUp Docs можете да създавате и усъвършенствате теми, текстове на имейли, последващи действия, брифинги за кампании и списъци за имейл маркетинг, без да преминавате от една платформа на друга.

Няколко членове на екипа могат едновременно да редактират документ, да оставят коментари, да предлагат промени или да маркират колеги за мнение или одобрение. Това улеснява писателите, дизайнерите и мениджърите да си сътрудничат по съдържанието в реално време и да поддържат кратки цикли на обратна връзка.

Организирайте идеите си в съвместен, интерактивен документ с ClickUp Docs.

Когато дойде време да планирате и визуализирате кампании, ви е необходим инструмент, който съчетава функциите на софтуер за планиране на задачи и календарно приложение.

ClickUp Calendar обединява вашите задачи, събития и срещи в ясен, визуален график, който помага на всички да бъдат синхронизирани и да спазват графиците. Можете да премествате задачите в маркетинговия си календар, когато трябва да промените кампания или да коригирате графиците.

Планиране с плъзгане и пускане, ежедневни снимки и проследяване на забавяния помагат да се гарантира, че нито една стъпка няма да бъде пропусната по време на бързо развиващите се кампании.

Готови ли сте да стартирате кампанията си? Софтуерът за управление на имейл проекти на ClickUp ви позволява да планирате, график и проследявате имейл кампании в едно централизирано пространство. Можете да създавате специални папки, списъци и задачи за всяка имейл кампания и да използвате таблата на ClickUp, за да проследявате отворените задачи, състоянието на кампанията и ключовите показатели.

Организирайте вашите имейл кампании и проследявайте ефективността им с софтуера за управление на имейл проекти на ClickUp.

За да подобрите още повече производителността на екипа си, ClickUp Automations поема повтарящите се задачи. Вместо ръчно да актуализирате задачите, да търсите одобрения или да следите крайните срокове, можете да използвате тригери, базирани на действия, за да присвоявате автоматично задачи или да задавате повтарящи се задачи за редовни бюлетини, последващи действия или сезонни промоции.

Автоматизирайте работните процеси на имейл кампаниите с ClickUp Automations.

Ако се нуждаете от предварително проектирана рамка за повишаване на ефективността на вашите имейл маркетинг инициативи, опитайте шаблона за имейл маркетинг на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте планирането, изпълнението и проследяването на вашите имейл кампании с шаблона за имейл маркетинг на ClickUp.

📣 ClickUp в действие: Представете си, че планирате пролетна промоционална кампания – вашият екип изготвя текста на имейла в ClickUp Docs, използва ClickUp Brain, за да усъвършенства темите, планира графика за изпращане в Calendar View и проследява ефективността с Dashboards. Всяка задача, от дизайна до A/B тестовете, се присвоява автоматично с Automations – без преминаване от един инструмент към друг, без пропуснати стъпки.

Използвайте този шаблон, за да:

Добавете персонализирани полета като сегмент, линк към кампания, общ брой кликвания, изпратени имейли и процент на кликвания, за да съхранявате важната информация за кампанията.

Сегментирайте списъка си в групи въз основа на целите на кампанията с Table View в ClickUp

Следете ефективността на кампанията си с аналитични данни и коригирайте подхода си, за да подобрите ангажираността.

Най-добрите функции на ClickUp

Планиране и график : Начертайте многоетапни имейл кампании и зависимости на визуална времева линия с : Начертайте многоетапни имейл кампании и зависимости на визуална времева линия с Gantt Chart View в ClickUp.

Проследяване на цели : Използвайте : Използвайте ClickUp Goals , за да зададете и измервате конкретни KPI за имейл маркетинг.

Сътрудничество в реално време: Поддържайте организирани разговорите в рамките на вашите проекти и преобразувайте съобщенията в задачи с : Поддържайте организирани разговорите в рамките на вашите проекти и преобразувайте съобщенията в задачи с ClickUp Chat.

Ограничения на ClickUp

В началото кривата на обучение може да е малко стръмна поради многото опции.

Цени на ClickUp

таблица с цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Обичам начина, по който ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано. Той е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към всеки работен процес, а персонализираните изгледи (като Списък, Табло и Гант) ви позволяват да виждате проектите във формат, който предпочитате. Освен това функции като Автоматизации и Шаблони помагат да спестите много време. Той е като център за продуктивност, който се адаптира към вашите нужди!

Обичам начина, по който ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано. Той е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към всеки работен процес, а персонализираните изгледи (като Списък, Табло и Гант) ви позволяват да виждате проектите във формат, който предпочитате. Освен това функции като Автоматизации и Шаблони помагат да спестите много време. Той е като център за продуктивност, който се адаптира към вашите нужди!

2. Hubspot (Най-добър за автоматизация на входящия маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиентите, базирани на изкуствен интелект)

чрез Hubspot

AI Email Writer на HubSpot генерира незабавно теми, текст и CTA за различни видове имейл кампании, като бюлетини, промоционални оферти, последващи действия с клиенти и др. С помощта на предложения за съдържание, базирани на изкуствен интелект, можете да генерирате множество варианти за A/B тестове и да гарантирате съобщения, съответстващи на бранда.

Инструментът е напълно интегриран в Marketing Hub на HubSpot, което означава, че можете да създавате, изпращате и анализирате имейл кампании от един контролен панел.

Най-добрите функции на Hubspot

Персонализирани съобщения : Усъвършенства тона, структурата и съобщенията въз основа на CRM данни и поведението на клиентите, за да създаде имейли, които изглеждат персонализирани и убедителни.

Сегментиране на аудиторията : Помага за сегментиране на аудиторията въз основа на предишни покупки, посещения на уебсайта, история на ангажираността, демографски данни и оценки на потенциалните клиенти.

Анализи и статистика: автоматично записва данните от кампаниите в HubSpot CRM, което ви позволява да проследявате процента на отворени имейли, подадените заявки и др.

Ограничения на Hubspot

Някои потребители смятат, че възможностите за отчитане, макар и прилични, често не са достатъчно задълбочени и не предлагат необходимата персонализация за комплексни бизнес анализи.

Цени на Hubspot

Безплатно

Marketing Hub Starter : 20 $/месец на работно място

Платформа за начинаещи клиенти : 20 $/месец на работно място

Marketing Hub Professional : 890 $/месец

Marketing Hub Enterprise: 3600 долара на месец

Оценки и рецензии за Hubspot

G2 : 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 6000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubspot?

Ето едно ревю от G2:

Инструментите за имейл маркетинг, комбинирани с целевите страници и CRM системата, позволяват на маркетинг специалистите лесно да проследяват и отчитат дейностите на потенциалните клиенти.

Инструментите за имейл маркетинг, комбинирани с целевите страници и CRM системата, позволяват на маркетинг специалистите лесно да проследяват и докладват за дейностите на потенциалните клиенти.

3. Mailchimp (Най-добър за лесен за използване имейл маркетинг с разширени аналитични функции и възможности за A/B тестване)

чрез Mailchimp

Mailchimp е идеалният избор за маркетолози, които искат простота, без да жертват мощността. AI технологията му може да изпълнява автоматични имейл кампании, като например дрип кампании, и да изпраща имейли, задействани от взаимодействията на потребителите. Той също така предлага интелигентни препоръки, базирани на поведението на аудиторията, което ви помага да подобрите всичко – от темите на писмата до времето на изпращане.

С функцията за A/B тестване маркетинговите екипи могат да сравняват различно съдържание на имейли, за да видят какво стимулира ангажираността, и да наблюдават показатели като процент на отваряне, процент на кликване и конверсии, за да оценят ефективността на кампанията.

Най-добрите функции на Mailchimp

Оптимизация на съдържанието : Оценява четимостта на вашите имейли, анализира интеграцията на текст и изображения и предоставя препоръки за подобряване на текста, изображенията и оформлението.

Интеграция на марката : Използва активите на вашата марка, като лога, цветове, шрифтове и изображения, за да гарантира последователност във всички маркетингови материали.

Картографиране на пътя на клиента: очертава различните пътища, по които може да мине един клиент, за да помогне за автоматизиране на взаимодействията въз основа на конкретни действия или събития.

Ограничения на Mailchimp

Липсват функции за сътрудничество и разширено управление на имейл проекти , освен работните процеси за одобрение на кампании.

Цени на Mailchimp

Безплатно

Essentials : 13 $/месец

Стандартен : 20 $/месец

Премиум: 350 $/месец

Оценки и рецензии за Mailchimp

G2 : 4,3/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 17 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Mailchimp?

Ето едно ревю от G2 –

Mailchimp ми предостави безпроблемен начин да създам своя имейл списък, докато съм в движение. Формулярите за абонамент са персонализирани, което ми позволява да добавя гласа на марката към формулярите, и могат лесно да се интегрират в моя уебсайт с прост код.

Mailchimp ми предостави безпроблемен начин да създам своя имейл списък, докато съм в движение. Формулярите за абонамент са персонализирани, което ми позволява да добавя гласа на марката към формулярите, и могат лесно да се интегрират в моя уебсайт с прост код.

📮ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите приложения може да не разполагат с безпроблемна, контекстуална интеграция, която да накара потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за комуникация. Например, може ли AI да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текстов подкана от потребителя? ClickUp Brain може! AI е дълбоко интегриран във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или доусъвършенстване на текст, извличане на информация от работната среда, генериране на изображения и много други! Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

4. ActiveCampaign (Най-доброто решение за персонализирано обслужване на клиентите чрез AI-усъвършенствани имейл кампании)

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е създаден за маркетолози, които искат дълбока персонализация с минимални ръчни усилия. Той използва AI инструменти за генериране на съдържание и изображения за имейли, което ви помага да оптимизирате процеса на създаване и да поддържате последователност на марката. Подробните функции за отчитане и анализи дават информация за кликовете, отварянията, отказите и други ключови показатели, за да оцените и усъвършенствате стратегиите си за управление на имейли.

Инструментът ви позволява също да разширите кампаниите си извън имейла, като интегрирате SMS маркетинг, социални медии и други канали за по-съгласувано клиентско преживяване.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект: Използвайте инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да генерирате и персонализирате съдържанието на имейлите и целевите страници.

Управление на репутацията : Следи моделите на изпращане, за да защити репутацията на изпращача и да предотврати маркирането на имейлите като спам.

Преглед на кампанията: Гарантира, че имейлите се показват правилно в различни браузъри, пощенски кутии и устройства.

Ограничения на ActiveCampaign

Някои потребители смятат, че таблото за отчети не е интуитивно и може да бъде трудно да се получат реални данни от A/B тестовете в отчета за кампанията.

Цени на ActiveCampaign

Стартово ниво : Започва от 15 $/месец

Плюс : Започва от 49 $/месец

Pro : Започва от 79 $/месец

Enterprise: Започва от 145 $/месец

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ActiveCampaign?

Ето едно ревю от G2:

Той съдържа почти всичко, от което се нуждаем за управление от маркетингова гледна точка: пълни таблици за управление на потенциални клиенти, имейл маркетинг, автоматизации, формуляри за уебсайта, интеграция с много външни инструменти и др.

Той съдържа почти всичко, от което се нуждаем за управление от маркетингова гледна точка: пълни таблици за управление на потенциални клиенти, имейл маркетинг, автоматизации, формуляри за уебсайта, интеграция с много външни инструменти и др.

5. Omnisend (Най-подходящ за омниканален маркетинг, включващ имейли, SMS и push известия, за електронни търговски предприятия)

чрез Omnisend

Omnisend предлага цялостен набор от инструменти, предназначени да улеснят създаването, персонализирането и оптимизирането на имейл маркетинг кампании за електронна търговия. Интуитивният интерфейс помага за създаването на имейли с възможност за пазаруване, които включват динамични блокове с съдържание, пригодени за електронна търговия, като избор на продукти и уникални кодове за отстъпка.

Можете да избирате измежду 16 различни блока с съдържание, като менюта, списъци с продукти, изображения и кодове за отстъпки, за да подобрите визуалната привлекателност и функционалността на вашите имейли.

Най-добрите функции на Omnisend

Усилвател на кампании : Препращайте автоматично непрочетените имейли, за да увеличите ангажираността и продажбите без допълнителни усилия.

Персонализирани шаблони: Достъп до библиотека с напълно персонализирани, подходящи за мобилни устройства шаблони, които могат да бъдат адаптирани към стила на вашата марка.

Омниканални прозрения: Оценявайте ефективността на различните канали с KPI, сегментирани по канали, за да идентифицирате тенденции и да направите необходимите корекции.

Ограничения на Omnisend

Инструментът предлага ограничени интеграции извън платформите за електронна търговия и маркетинг.

Цени на Omnisend

Безплатно

Стандартен : 11,20 $/месец

Pro : 41,30 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Omnisend

G2 : 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Omnisend?

Ето едно ревю от G2:

Създаден, за да опрости имейл и SMS маркетинга, Omnisend ни предоставя професионален и атрактивен вид без много усилия. Той ни позволява да създаваме персонализирани маркетингови кампании, които могат да се задействат въз основа на поведението на клиентите, като история на сърфиране или минали покупки.

Създаден, за да опрости имейл и SMS маркетинга, Omnisend ни предоставя професионален и атрактивен вид без много усилия. Той ни позволява да създаваме персонализирани маркетингови кампании, които могат да се задействат въз основа на поведението на клиентите, като история на сърфиране или минали покупки.

6. Copy. ai (Най-доброто за създаване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, за изработване на привлекателни имейли)

Copy. ai е идеален за маркетолози, които се нуждаят от бързо и висококачествено съдържание без големи усилия. Чрез автоматизиране на първоначалния процес на изготвяне на чернови, той намалява зависимостта от външни ресурси. Той също така помага за автоматично генериране на идеи и резюмета за съдържание въз основа на тенденции и прозрения в търсенето и ги оптимизира за видимост в търсачките.

Инструментът позволява преобразуване на съдържанието чрез автоматизиране на транскрипцията, извличане на ключови идеи и генериране на дългоформатно съдържание, като същевременно запазва автентичността и гласа на говорителите и експертите.

Copy. ai най-добри функции

Информация, базирана на изкуствен интелект : Намерете ключова информация от множество източници на данни и ангажирайте клиентите с подходящи, ориентирани към стойността комуникации.

Превод на съдържание : Превеждайте маркетинговите материали на различни езици, за да сте сигурни, че посланията, позиционирането и ключовите активи резонират с местната аудитория.

Автоматизирани поредици от имейли: Настройте тригерирани имейли, които отговарят на конкретни действия на абонатите, като регистрации или покупки.

Ограничения на Copy.ai

Понякога инструментът създава съдържание, което вече е публикувано, и това може да бъде маркирано като плагиатство.

Цени на Copy.ai

Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Copy. ai?

Ето едно ревю от G2:

Намирам интерфейса на инструмента за ясен и лесен за използване. Използвам Copy.ai за публикации в социалните медии и описания на продукти, уводни текстове за блогове и текстове за уебсайтове.

Намирам интерфейса на инструмента за ясен и лесен за използване. Използвам Copy.ai за публикации в социалните медии и описания на продукти, уводни текстове за блогове и текстове за уебсайтове.

7. Brevo (Най-доброто решение за комбиниране на имейл маркетинг, SMS кампании и чат функционалности)

чрез Brevo

Brevo (по-рано Sendinblue) е мултиканална маркетингова платформа, която комбинира имейл, SMS и чат, което я прави отличен избор за марки, които искат да централизират комуникационните си усилия.

AI асистентът помага за бързото създаване на привлекателни теми и съдържание на имейли. Лесно е да проектирате професионални имейли и бюлетини, като използвате редактора с функция „плъзгане и пускане“ или персонализирате предварително създаден шаблон.

С помощта на AI-базирани агенти за продажби, маркетинг и комуникация, фирмите могат да автоматизират сегментирането на аудиторията, да генерират имейли за продажби на момента, да транскрибират разговори и да предоставят динамични препоръки за продукти за по-голямо ангажиране.

Най-добрите функции на Brevo

Сегментиране на аудиторията : Прилагайте филтри и атрибути, за да създадете персонализирани групи получатели и динамични списъци, които се актуализират автоматично въз основа на активността на абонатите.

Автоматизация на кампании : Използвайте готови работни процеси и автоматични отговори, за да ангажирате аудиторията си с имейли за добре дошли, имейли за рождени дни и имейли за изоставени колички.

Формуляри за абонамент: Разширете базата си от абонати и изпращайте целеви съдържание и промоции, като събирате ключова информация като имейли и предпочитания.

Ограничения на Brevo

Понякога дизайнът на имейлите се конфигурира неправилно, платформата става малко бавна, което затруднява процеса на създаване.

Цени на Brevo

Безплатно

Стартово ниво : 9 $/месец

Бизнес : 18 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Brevo

G2 : 4,5/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Brevo?

Ето едно ревю от G2:

Платформата е изключително лесна за настройка, а интуитивният интерфейс прави управлението на кампаниите изключително лесно. Тя ми позволява да поддържам ефективна връзка с нашата общност, а функциите за автоматизация ми спестяват много време.

Платформата е изключително лесна за настройка, а интуитивният интерфейс прави управлението на кампаниите изключително лесно. Тя ми позволява да поддържам ефективна връзка с нашата общност, а функциите за автоматизация ми спестяват много време.

8. GetResponse (Най-добър за маркетингов пакет с функции като автоматизация на имейли, уебинари и целеви страници)

чрез GetResponse

GetResponse ви позволява да проектирате и изпращате бюлетини, автоматични отговори и автоматизирани имейли, използвайки редактор с функция „плъзгане и пускане“ и генериране на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект. Това, което отличава GetResponse, е функцията за хостинг на уебинари, която позволява на бизнеса да комбинира маркетинг на съдържание и генериране на потенциални клиенти в един инструмент.

Можете да създавате формуляри, за да разширите списъка си с абонати, и да организирате онлайн събития, за да взаимодействате директно с аудиторията си.

Инструментът предлага над 150 предварително проектирани, персонализирани и оптимизирани за мобилни устройства шаблони за имейли за различни индустрии, събития, празници и търговски съобщения.

Най-добрите функции на GetResponse

Редактор на снимки : Изрежете изображения, прилагайте филтри, добавяйте текст и коригирайте цветовете с инструмент за плъзгане и пускане, за да създадете професионални дизайни.

Оптимизация на времето за изпращане : Изпращайте имейли в оптималното време за отваряне на всеки абонат, като анализирате моделите на ангажираност и коригирате доставката в рамките на 24-часов прозорец.

Локализация: Изпращайте имейли по едно и също местно време за всеки абонат, независимо от часовата им зона, с функцията „Time Travel“.

Ограничения на GetResponse

Инструментът не разполага с вградени инструменти за сътрудничество в екип, като споделяне на документи, чат и коментари.

Цени на GetResponse

Стартово ниво : 19 $/месец

Маркетинг специалист : 59 $/месец

Създател : 69 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за GetResponse

G2 : 4,3/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за GetResponse?

Ето едно ревю от G2:

GetResponse ми позволява лесно да създавам, изпращам, управлявам и наблюдавам отговорите по имейл. Възможността да автоматизирам процеса на създаване на ефективни и персонализирани имейл маркетинг кампании за всеки клиент е едно от основните предимства.

GetResponse ми позволява лесно да създавам, изпращам, управлявам и наблюдавам отговорите по имейл. Възможността да автоматизирам процеса на създаване на ефективни и персонализирани имейл маркетинг кампании за всеки клиент е едно от основните предимства.

9. Jasper AI (Най-добър за автоматизация на имейли с персонализиране на гласа на марката)

чрез Jasper AI

С набор от функции, Jasper AI помага при създаването на привлекателни теми на имейли, съдържание и призиви за действие за ефективно генериране на потенциални клиенти.

Разширението за браузър на Jasper помага за писането и редактирането на имейли директно в платформи като Gmail и Outlook, като подобрява ефективността на работния процес и позволява безпроблемно създаване на съдържание без превключване между приложения. Можете да дефинирате персонализирани гласове на марката и стилови ръководства в инструмента, за да гарантирате, че цялата имейл комуникация е в съответствие с брандинга и тона на компанията.

Най-добрите функции на Jasper AI

Стилово ръководство : Позволява задаването на правила и форматиране за употребата на термини, граматика и пунктуация във вашата организация, като поддържа еднородност в комуникациите.

Персонализиране на съдържанието : Използва подробности за историята на компанията, стратегии, проучвания на аудиторията, анализи на конкурентите и др., за да гарантира, че съдържанието е съобразено с контекста на вашия бизнес.

Визуални указания: Използва книгата с бранда, за да отбележи нарушенията в изображенията и да предложи корекции.

Ограничения на Jasper AI

Някои потребители смятат, че инструментът не работи ефективно при създаването на съдържание и може да има някои фактически неточности.

Цени на Jasper AI

Създател : 49 $/месец

Pro : 69 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2 : 4. /5 (+ отзиви)

Capterra: 4. /5 (+ отзиви)

Какво казват реалните потребители за Jasper AI?

Ето едно ревю от G2:

Jasper Chat е отлично средство за писане, което ми помага да преодолея творческата блокада. То ми помага да добавям креативни идеи и ми позволява да не спирам да търся нови начини за справяне с проблема.

Jasper Chat е отлично средство за писане, което ми помага да преодолея творческата блокада. То ми помага да добавям креативни идеи и ми позволява да не спирам да търся нови начини за справяне с проблема.

10. Hypotenuse AI (Най-доброто решение за мащабируемо генериране на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, за висококачествен имейл маркетинг)

чрез Hypotenuse AI

Hypotenuse AI е усъвършенстван генератор за писане, създаден за екипи, които се нуждаят от голям обем висококачествено съдържание, включително маркетингови имейли.

Генераторът за писане помага за създаването на съдържание за различни нужди, включително имейли, публикации в блогове, социални медии, реклами, текстове за уебсайтове и др. С единствената информация за целта на имейла и подходящите ключови думи, инструментът генерира персонализирани теми и съдържание, които съответстват на гласа на вашата марка и резонират с вашата целева аудитория.

Най-добрите функции на Hypotenuse AI

Описания на продукти : Генерирайте описания на продукти поотделно или в големи количества, като включвате ключови думи за SEO, за да подобрите видимостта в търсачките.

Блогър : Създавайте висококачествени, фактологични и оптимизирани за SEO блог статии и маркетингово съдържание.

Редактор на изображения: Подобрявайте резолюцията на изображенията, стандартизирайте изрязването и премахвайте или променяйте фоновете на няколко изображения едновременно.

Ограничения на Hypotenuse AI

Понякога повтаря подобни изречения в рамките на едно и също съдържание.

Цени на Hypotenuse AI

Безплатно

Базов : 150 $/месец

Ecommerce Pro : Персонализирани цени

Ecommerce Enterprise: Персонализирани цени

Hypotenuse AI оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 70 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Hypotenuse AI?

Ето едно ревю от G2:

AI писателят прави невероятна работа, като пише отлични статии, и само за няколко дни отбелязах огромна промяна в трафика, генериран от SEO.

AI писателят прави невероятна работа, като пише отлични статии, и само за няколко дни отбелязах огромна промяна в трафика, генериран от SEO.

Опитайте по-интелигентен имейл маркетинг с ClickUp

Имейл маркетинга не трябва да бъде игра на познаване. С подходящия безплатен AI генератор за имейли можете да спестите време, да увеличите ангажираността и да постигнете маркетинговите си цели с увереност.

ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята – мощен безплатен AI генератор за имейли с ClickUp Brain и безпроблемно планиране на кампании чрез софтуера за управление на имейл проекти.

От изготвянето на убедителни маркетингови имейли до възлагането на задачи, определянето на крайни срокове и проследяването на ефективността на кампаниите, ClickUp свързва всички етапи от вашия маркетингов работен процес на едно място.

