Как да използвате CRM за нестопански организации?

Дарителите, доброволците и общностите са от жизненоважно значение за устойчивостта на нестопанските организации. Управлението на тези взаимоотношения обаче може да бъде сложно.

Инструментът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) може да ви улесни в това. В крайна сметка, дигиталните инструменти могат да увеличат въздействието на нестопанските организации четирикратно!

В този наръчник ще ви разясним как да използвате ефективно CRM софтуера, като обхванем основните предимства, примери за употреба, функции, които да търсите, и защо платформи като ClickUp са най-добрият избор за съвременните неправителствени организации. 🤝

Какво е CRM за нестопански организации?

CRM за нестопански организации е инструмент за управление на взаимоотношенията с дарители, доброволци и други заинтересовани страни. Той централизира базата данни на нестопанската организация, улеснява съхранението и организирането на данните за поддръжниците, проследяването на взаимодействията, получаването на контекст и автоматизирането на задачите.

Това играе ключова роля в дейността на вашата нестопанска организация, като например събиране на средства, ангажиране на дарители, планиране на събития и координация на доброволци.

Шаблонът ClickUp Nonprofit CRM помага на екипите на нестопански организации да организират информацията за дарителите, да управляват дейностите по достигане до тях и да проследяват ангажираността им – всичко на едно място. С по-добра видимост на взаимоотношенията с дарителите и оптимизирана комуникация, нестопанските организации могат да увеличат ефективността на набирането на средства, да поддържат лоялността на поддръжниците си и да увеличат въздействието на мисията си.

Предимства на използването на CRM за нестопански организации

Нестопанската CRM прави информацията лесно достъпна, така че екипите да могат да се съсредоточат повече върху въздействието, отколкото върху административните задачи.

Предимствата включват:

Спестете време от административната работа: премахнете ръчното попълване на таблици и повтарящите се задачи с автоматизация.

Повишете ангажираността на дарителите: автоматизирайте благодарствените съобщения, последващите действия и актуализациите, които изграждат дългосрочна лоялност.

Персонализирайте комуникацията в голям мащаб: сегментирайте контактите и изпращайте целенасочени съобщения въз основа на данни за дарители или доброволци.

Вземайте по-бързи и по-интелигентни решения: използвайте табла и данни в реално време, за да коригирате кампаниите и стратегиите за набиране на средства.

Подобрете сътрудничеството между екипите: споделяйте документи, задачи и канали за комуникация в една централна платформа.

Изградете прозрачност и доверие: създавайте готови за одит отчети, които показват измеримото въздействие на вашата нестопанска организация.

🧐 Знаете ли, че... Уорън Бъфет дари 5,3 милиарда долара в акции на Berkshire за благотворителност, което е едно от най-големите еднократни дарения, регистрирани досега!

Как да използвате CRM ефективно за нестопански организации

За да разкриете пълния потенциал на CRM за нестопански организации, е необходимо да надхвърлите основното управление на контактите – ето как можете да го използвате, за да постигнете посочените по-горе ползи:

1. Организирайте данните за дарителите и доброволците

За нестопанските организации CRM решението се грижи за данните на доброволците и дарителите.

Организирането на данните по този начин ви гарантира, че можете ефективно да сегментирате контактите и да им изпращате целеви съобщения.

Например, големите дарители получават навременни актуализации на докладите за въздействието, а доброволците, които се включват за първи път, получават приветствени съобщения и ресурси за запознаване.

2. Автоматизирайте набирането на средства и проследяването на даренията

CRM за нестопански организации опростява дейността, като поема различни дейности по набиране на средства и проследяване на дарения. Това включва:

Автоматизиране на обработката на дарения

Незабавно издаване на разписки за дарения

Настройка на опции за периодични дарения

Проследяване на жизнения цикъл на дарителите

Прогнозиране на бъдещи тенденции в даренията

Изпращане на автоматизирани благодарствени и други съобщения за признателност

Таблото за набиране на средства на CRM ви предоставя ясна информация в реално време за дарителската дейност, ефективността на кампаниите и ангажираността на дарителите, което улеснява проследяването и управлението на всичко без да се налага да боравите с таблици или ръчни отчети.

Освен това, достъпът до тези данни дава възможност да се предскаже поведението на дарителите, да се идентифицират заинтересованите страни с висока стойност и да се изградят целенасочени стратегии за набиране на средства за по-високи нива на задържане.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Automations, за да проследявате важните моменти в жизнения цикъл на дарителите, като посрещане на нови дарители, иницииране на последващи действия за втори дарения или маркиране на дарители с висока стойност за личен контакт.

🧐 Знаете ли, че... Средно, редовните дарители дават с 42% повече годишно от еднократните дарители.

3. Подобряване на управлението на доброволците

Работата с доброволци за различни програми, събития за набиране на средства и общностни инициативи може да бъде трудна. CRM инструментът помага при управлението на доброволците, като:

Възможност за доброволците да се регистрират сами за събития

Дайте възможност на доброволците да избират предпочитаните от тях смени

Разпределяне на задачи въз основа на умения и наличност

Изпращане на автоматични напомняния за предстоящи смени

Проследяване на часовете на доброволците и резултатите за бъдещи ангажименти

Такова практическо управление на доброволците прави ресурсите достъпни, когато е необходимо.

Освен това, съчетанието от удобство и използване на техните силни страни подобрява задържането на доброволците, увеличава ангажираността и стимулира мотивацията.

Нестопанските организации могат също да използват тези данни, за да разпознават и награждават доброволците с високи постижения, като по този начин допълнително насърчават тяхната връзка с вашата НПО.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Forms , за да дадете възможност на доброволците да се регистрират за събития или смени и автоматично да разпределяте задачи въз основа на отговорите във формулярите, като използвате автоматизации.

4. Подобрете имейл и информационните кампании

Софтуерът за CRM маркетинг позволява на нестопанските организации да създават и провеждат имейл кампании, насочени към дарители, доброволци и потенциални спонсори. С CRM решение за нестопански организации те могат:

Изпращайте персонализирани имейли въз основа на историята на дарителите и нивото на ангажираност

Автоматизирайте покани за събития, призиви към дарители и актуализации за въздействието

Проследявайте процента на отворени имейли и други показатели за ангажираност с цел оптимизиране на кампаниите.

Сегментирайте списъците с адреси, за да провеждате хиперперсонализирани, целеви кампании.

Тези инструменти предлагат и възможности за автоматизация на маркетинга, които допринасят за по-последователна комуникация. В комбинация с персонализацията, това помага за укрепване на взаимоотношенията с дарителите и прави вашата дейност по-ефективна.

💡 Професионален съвет: Напишете чернова на имейла директно в ClickUp Docs , след което го свържете с вашите задачи за контакти. Можете дори да използвате ClickUp Brain , за да персонализирате предложенията за контакти въз основа на типовете дарители.

🎉 Интересен факт: Първото онлайн събитие за набиране на средства се проведе през 1994 г.! Кампанията събра невероятната сума от 50 000 долара за пациент с рак.

5. Проследявайте целите и генерирайте отчети

Поставянето на цели, измерването на напредъка и демонстрирането на въздействието са ключови фактори за измерване на успеха на една нестопанска организация. С CRM система е възможно да:

Задайте цели за набиране на средства и доброволци

Проследявайте напредъка в реално време с визуални табла

Създавайте подробни отчети за задържането на дарители, участието в събития и ефективността на кампаниите.

Идентифицирайте тенденциите и вземайте решения въз основа на данни, за да усъвършенствате бъдещите си стратегии.

Например, нестопанската организация може да анализира данните от CRM анализите, за да измери успеха на последната кампания за набиране на средства. Тя може също да идентифицира сегменти от дарители с висока стойност и основни дарители, за да им изпрати по-персонализирани съобщения в бъдещи кампании.

💡 Професионален съвет: Визуализирайте напредъка си с фокусирани върху въздействието табла за управление на ClickUp — идеални за споделяне на резултатите с вашия борд, дарители или финансиращи организации.

6. Укрепете стратегиите за задържане на дарители

Привличането на нови дарители е от съществено значение. Също толкова важно е обаче и запазването на съществуващите дарители. Софтуерът CRM за нестопански организации помага за подобряване на задържането на дарителите чрез:

Автоматизиране на персонализирани последващи действия и благодарствени съобщения

Изпращане на напомняния за предстоящи събития за набиране на средства и годишни кампании за дарения

Предлагане на ексклузивни актуализации и отчети на основните дарители

Проследяване на ангажираността на дарителите и идентифициране на сегменти от дарители с висок риск от отлив

Такова управление на дарителите чрез проактивно ангажиране ги кара да се чувстват ценени и уважавани. Това ще увеличи стойността на дарителите за целия им живот и ще укрепи стратегиите за управление на взаимоотношенията.

💡 Професионален съвет: Позволете на ClickUp Brain да ви предложи персонализирани идеи и съдържание за последващи действия за различни сегменти донори въз основа на минали взаимодействия.

Преди да използвате CRM решение за нестопански организации, нека разгледаме как да изберем CRM. За да ви помогнем в това, ето обобщение на ключовите функции на CRM за нестопански организации, на които трябва да обърнете внимание:

Управление на дарителите : CRM системата за нестопански организации трябва да централизира базата данни на дарителите, съдържаща информация за тях, като например контактни данни, история на даренията, ниво на ангажираност и др. Функциите за управление на дарителите, като например сегментиране, спомагат за укрепване на взаимоотношенията с дарителите чрез персонализирано взаимодействие.

Управление на доброволците : Подобно на данните за дарителите, CRM за нестопански организации също трябва ефективно да събира данни за доброволците по параметри като наличност, умения и история на участието. Това помага при планирането, напомнянията и програмите за признание за задържане на доброволците.

Набиране на средства : Функциите на CRM за нестопански организации трябва да подпомагат провеждането на кампании за набиране на средства, включително призиви към дарители, набиране на средства от колеги и опции за периодични дарения, за да се максимизират приносите и ангажираността на дарителите.

Проследяване на дарения : Поддържайте точни записи чрез автоматично регистриране на дарения, издаване на разписки и спазване на финансовите разпоредби. CRM за нестопански организации трябва да надхвърля реактивното проследяване на дарителите и да помага за прогнозиране на бъдещи резултати.

Управление на кампании: Планирайте, изпълнявайте и наблюдавайте кампании за повишаване на осведомеността, достигане до по-широка аудитория или набиране на средства с вградени инструменти за проследяване. Софтуерът за CRM за нестопански организации трябва да позволява сегментиране на аудиторията, A/B тестове и анализ на ефективността, за да се постигне максимално ангажиране.

💡 Професионален съвет: Автоматизираните потвърждения, като изпращане на благодарствени съобщения и данъчни разписки, повишават доверието на дарителите и насърчават повтарящите се дарения.

Управление на събития : Оптимизирайте планирането и провеждането на събития като гала вечери за набиране на средства, кампании за набиране на доброволци и общностни събития. CRM системата за нестопански организации трябва да поддържа всичко – от формуляри за регистрация за събития до продажба на билети, управление на покани и потвърждения за участие, както и проследяване на дарения.

Имейл маркетинг : Трябва да разполага с инструменти за имейл маркетинг, за да персонализира програмата за привличане на дарители. Функциите на CRM за нестопански организации, като автоматизирани имейли, шаблони и проследяване на ефективността, повишават ангажираността и максимизират резултатите с минимални усилия.

Автоматизация на комуникацията : Автоматизирайте последващите действия, благодарствените съобщения и напомнянията, за да улесните навременното взаимодействие с дарители и доброволци. Това намалява ръчните задачи и помага за поддържането на последователни и значими взаимоотношения.

Автоматизация на работния процес : Освен комуникацията, оптимизирайте административните задачи с автоматизирани работни процеси. Персонализираната автоматизация на работния процес гарантира, че задачи като контакти с дарители, набиране на средства и координация на събития се изпълняват по график, без допълнителна административна тежест.

Проследяване на спонсорството : Управлявайте корпоративните партньорства и спонсорски споразумения, като проследявате техните приноси, дати на подновяване и показатели за ангажираност. Това помага да се измери въздействието на спонсорите за правилното им признание.

Проследяване на безвъзмездни средства : Проследявайте заявленията за безвъзмездни средства, крайните срокове и изискванията за финансиране, за да ги подадете навреме и да спазите изискванията. CRM решението за нестопански организации трябва да изпраща навременни напомняния и да генерира подробни отчети, за да опрости управлението на безвъзмездните средства и отчитането.

Създаване на отчети за въздействието: Получете достъп до подробни отчети, които показват тенденциите в даренията, приноса на доброволците и общото въздействие на нестопанската организация. Тези отчети помагат на дарителите да видят измерими резултати вследствие на даренията си.

💡 Професионален съвет: Проследявайте отпадналите дарители и изпращайте целенасочени кампании за повторно ангажиране с впечатляващи истории или ексклузивни новини.

Анализ на данни : Получете полезна информация за поведението на дарителите, ефективността на кампаниите и тенденциите в набирането на средства, като използвате табла в реално време и интуитивни отчети. В съчетание с прогнозния анализ, те помагат на нестопанските организации да усъвършенстват стратегиите си за ангажираност с цел постигане на по-добри резултати.

Интеграция на плащанията: Обработвайте даренията безпроблемно, като интегрирате софтуера за CRM за нестопански организации с множество платежни портали, включително кредитни карти, PayPal, Stripe, Venmo, директни банкови преводи и други начини.

Сега, когато вече знаете за функциите на CRM за нестопански организации, е време да се запознаете с самите инструменти. Ето някои от най-добрите CRM и софтуер за управление на проекти за нестопански организации:

ClickUp (Най-добрият CRM за нестопански организации за изграждане на всеобхватни взаимоотношения)

Като обединява всички операции в една платформа, ClickUp, приложението за всичко свързано с работата, помага на нестопанските организации да спестят време, да подобрят ефективността си и да останат фокусирани върху мисията си.

Независимо дали планирате да го използвате като система за управление на дарители или за управление на събития, ClickUp за нестопански организации е гъвкаво решение, което може да бъде персонализирано според вашите нужди.

За разлика от традиционните CRM системи, ClickUp CRM предлага високо персонализирани функции, които отговарят на вашите изисквания.

Тези функции на CRM за нестопански организации включват:

База данни с дарители

Създавайте бази данни с Table View на ClickUp

Използвайте ClickUp Docs и Custom Fields, за да съхранявате и управлявате информация за дарителите, като име и данни за контакт, история на даренията и записи за ангажираността им. Можете дори да съхранявате тези данни в Table View.

Управление на задачи и кампании

Използвайте ClickUp Automations, за да автоматизирате повтарящи се задачи с няколко кликвания

ClickUp Tasks ви позволява да превърнете дейностите, свързани с събития за набиране на средства или маркетингови кампании, в проследими задачи, за да зададете крайни срокове, приоритети и зависимости.

Автоматизирани последващи действия и напомняния

Напомнянията на ClickUp поддържат интереса на дарителите и доброволците с автоматизирани актуализации и напомняния за всичко, което се случва.

Ето какво казва Мат Критман, ръководител на хуманитарната помощ в Help Ukraine 22, за ClickUp:

Накратко, ClickUp допълва моите професионални възможности, така че мога да се концентрирам върху това, което наистина има значение – хората. Освен това, той ни помага да работим с 10% марж, най-ниския в бранша. Това не е защото сме особено гениални, а просто защото сме ефективни и неуморно иновативни в нашата мисия да подкрепяме Украйна.

Сътрудничество и комуникация в екипа

Подобрете сътрудничеството и комуникацията в екипа, като предлагате съобщения в реално време с ClickUp Chat

С ClickUp Chat вече нямате нужда от външни комуникационни инструменти като имейл или приложения за незабавни съобщения; той ви позволява да съхранявате всичките си дискусии на едно място.

Освен това можете да създадете специфични канали за чат за различни екипи или проекти (например, работа с дарители, планиране на събития), като по този начин подобрите фокуса и сведете до минимум разсейването.

📮ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, трябва да се свърже средно с шест души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да придвижи проектите напред. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като предоставя контекста на разположение на един клик разстояние.

Проследяване на целите

Визуализирайте целите си и напредъка си към тях с ClickUp Goals

Проследявайте целите си за набиране на средства или мисията си с помощта на ClickUp Goals, визуален начин да илюстрирате какво искате да постигнете и доколко сте напреднали в постигането му.

Разширени отчети

Получавайте актуална информация в реално време за работата на вашия екип с ClickUp Dashboards

Следете всички дейности в реално време и генерирайте подробни отчети с ClickUp Dashboards – вашето едно място за всичко, било то управление на дарители или анализ на финансови данни.

🌟 Полезен трик: ClickUp помага на нестопанските организации да бъдат в крак с времето чрез ClickUp Brain, асистента, задвижван от изкуствен интелект. От интелигентни предложения до персонализиране на имейли за контакти, ClickUp Brain може да направи всичко!

Salesforce (Най-добрият CRM за нестопански организации за мащабируемо управление на набирането на средства)

чрез Salesforce

Salesforce предлага CRM решение, което помага на нестопанските организации да оптимизират управлението на дарителите, набирането на средства и ангажираността на общността.

Нестопанските организации могат да се възползват от ценни данни, генерирани от изкуствен интелект, за да предскажат поведението на дарителите и да персонализират усилията си за достигане до тях. Това помага на организациите да проследяват даренията, да автоматизират набирането на средства и лесно да управляват безвъзмездните средства.

Bloomerang (Най-добрият CRM за нестопански организации за безпроблемна интеграция)

чрез Bloomerang

Bloomerang е CRM система, която се интегрира с онлайн инструменти за набиране на средства, счетоводен софтуер и маркетингови решения. От решаващо значение е да се централизират данните за дарителите, да се проследява историята на комуникацията и да се автоматизира общуването с дарителите, за да се повиши нивото на ангажираност.

Функциите за набиране на средства и управление на кампании позволяват на маркетинговия екип лесно да провежда многоканални кампании.

Neon CRM (най-добрият CRM софтуер за неправителствени организации от всякакъв мащаб)

чрез Neon CRM

Neon CRM е достъпен CRM софтуер, предназначен за малки неправителствени организации. Той предлага различни инструменти за управление на дарители и набиране на средства за проследяване на дарения, управление на смени на доброволци и оптимизиране на планирането на събития.

С персонализирани отчети и вградена автоматизация, Neon CRM позволява на нестопанските организации да получат по-задълбочени познания за поведението на дарителите и ефективността на кампаниите.

Изградете печеливши взаимоотношения за нестопански организации с ClickUp

Една добре внедрена CRM система за нестопански организации променя начина, по който организациите управляват взаимоотношенията с дарителите, усилията за набиране на средства и координацията на доброволците. Изборът и внедряването на най-добрата CRM система обаче е от решаващо значение.

За щастие, ClickUp наистина се откроява като най-добрият избор благодарение на своите функции, които ви позволяват да настроите най-ефективния CRM за вашата нестопанска организация. Получавате персонализирани бази данни с дарители, безпроблемно сътрудничество, автоматизация на задачите и мощни отчети – всичко това в едно.

