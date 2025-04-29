Табло за веригата на доставки: какво да проследявате и как да създадете такова

От решаващо значение е да насърчаваме дигитализацията на веригите за доставки, защото без нея няма да има прозрачност, а без прозрачност няма да има отчетност.

Управлението на веригата за доставки днес не е лесна задача. Вие постоянно се опитвате да отговорите на променящите се очаквания на клиентите. Към това се добавя и огромният натиск за намаляване на разходите, рационализиране на работните процеси, подобряване на ефективността и справяне с геополитическите сътресения.

За да направите това, се нуждаете от пълна прозрачност на веригата за доставки. Това означава, че всички процеси по веригата за доставки трябва да бъдат 100% прозрачни. И тук на помощ идва таблото за управление на веригата за доставки.

Добре изграденият табло за управление на веригата за доставки превръща сложните, разпръснати данни в ясни, приложими в практиката прозрения. Вместо да прекарвате часове в разглеждане на таблици, за да проверите нивата на запасите или да съгласувате отчетите за представянето на доставчиците, можете да използвате таблото, за да откриете проблеми в реално време и да действате бързо, за да избегнете прекъсвания.

В тази публикация в блога ще ви разясним какво трябва да включва таблото за управление на веригата за доставки, кои са важните KPI за веригата за доставки и как да създадете табло, което да работи за вашия екип.

Какво е табло за управление на веригата за доставки?

Таблото за управление на веригата за доставки е централизирано визуално средство, което показва данни в реално време и ключови показатели за ефективността по цялата верига за доставки, от снабдяването и запасите до производството, логистиката и доставката. То събира разпръснати данни от съществуващите системи, като системата за планиране на ресурсите на предприятието, системата за управление на складовете, системата за управление на транспорта и порталите на доставчиците, и ги превръща в информация в реално време.

Таблото ви помага да откривате проблеми на ранен етап, да следите важните KPI и да вземате по-умни и по-бързи решения – независимо дали управлявате закъснения, балансирате запасите или отговаряте на внезапен скок в търсенето.

Създавайте табла за веригата на доставки в ClickUp

Защо да използвате табло за веригата на доставки?

Като оперативен мениджър или специалист по логистика, вие се нуждаете от проактивни данни за стратегическо планиране. Това означава, че се нуждаете от актуални данни за цялата верига на доставки, от нивата на запасите и разходите за транспорт до ефективността на доставчиците и процента на навременни доставки.

Ето защо ви е необходим табло за управление на веригата за доставки:

Решения, основани на данни: Извлича данни от инструменти за инвентаризация, WMS, TMS, ERP, управление на поръчки и платформи на доставчици и ги превръща в готови за вземане на решения прозрения. С тези данни можете да идентифицирате тенденции.

Ефективност и спестяване на време : Автоматизира процеса на отчитане, така че да не се налага да извличате ръчно данни от изолирани системи.

Подобрено сътрудничество : Централизира данните и координира екипите в областта на доставките, логистиката и операциите по отношение на общите цели и приоритети.

Проследяване на ефективността : Проследява ключови показатели за веригата за доставки, като точност на поръчките, степен на изпълнение, : Проследява ключови показатели за веригата за доставки, като точност на поръчките, степен на изпълнение, планиране на запасите и оборот, за да помогне за оптимизиране на ефективността и повишаване на ефикасността.

Намаляване на риска: Осигурява осведоменост за ситуацията около метеорологични събития, недостиг на работна ръка и промени в търсенето, за да може вашите процеси да останат гъвкави и да се адаптират бързо.

Ключови показатели, които трябва да се проследяват в таблото за управление на веригата за доставки

При проектирането на табло за веригата на доставки ето най-важните показатели, които трябва да включите:

Метрика Какво означава това Защо е важно Коефициент на оборот на запасите Показва колко често се продават и подменят запасите през даден период. Помага за оптимизиране на нивата на запасите, избягване на излишъци и намаляване на разходите за съхранение. Процент на изпълнение на поръчките Процентът на успешно доставени поръчки в срок и в пълен размер, в сравнение с общия брой поръчки. Оказва пряко влияние върху удовлетвореността на клиентите и оперативната ефективност. Доставка в срок (OTD) Процентът на поръчките, доставени в обещания срок Гарантира, че очакванията на клиентите са удовлетворени и закъсненията са сведени до минимум. Време за доставка Общото време, необходимо от подаването на поръчка към доставчика до получаването на стоките или услугите. По-кратките срокове за доставка спомагат за намаляване на изчерпването на запасите и подобряване на планирането на запасите. Ефективност на доставчиците Проследява доколко доставчиците отговарят на очакванията за качество, цена и доставка. Идентифицирането на силни и слаби доставчици позволява по-добри решения за снабдяване и помага за управлението на рисковете. Транспортни разходи Общата сума на разходите за транспорт и гориво, труд и опаковка Помага за оптимизиране на логистиката, намаляване на отпадъците и идентифициране на възможности за стратегии за спестяване на разходи.

📮ClickUp Insight: 21% от анкетираните искат да използват изкуствен интелект, за да се отличат професионално, като го прилагат при срещи, имейли и проекти. Макар че повечето приложения за електронна поща и платформи за управление на проекти имат интегрирана функция за изкуствен интелект, тя може да не е достатъчно безпроблемна, за да обедини работните процеси между различните инструменти. Но ние разгадахме тайната в ClickUp! С функциите за управление на срещи, задвижвани от изкуствен интелект, на ClickUp можете лесно да създавате точки в дневния ред, да записвате бележки от срещи, да създавате и възлагате задачи от бележките от срещите, да транскрибирате записи и много други – с нашия AI ноутбук и ClickUp Brain. Спестете до 8 часа срещи на седмица, точно като нашите клиенти в Stanley Security!

Видове табла за веригата на доставки

Нека разгледаме няколко примера за табло за управление на веригата за доставки.

1. Оперативен табло за веригата на доставки

Този табло за веригата на доставки ви помага да проследявате ежедневното движение на стоките и гарантира, че вашите операции отговарят на споразуменията за ниво на обслужване, подобрявайки ефективността на веригата на доставки.

👤 Използва се от: Мениджъри на веригата за доставки, мениджъри на заводи, супервайзори на дистрибуционни центрове

🛠️ Често използвани инструменти: ClickUp Dashboards, Zoho Analytics

✅ Основни проследявани KPI:

Време на поръчката: Общото време, необходимо от момента на поръчката до получаването й от клиента, включително обработка на поръчката, подбор, опаковане, изпращане и доставка.

Оборот на запасите: Броят пъти, през които запасите се продават и подменят през даден период.

Процент на изпълнение: Процентът от търсенето на клиентите, който се задоволява чрез незабавна наличност на стоки без забавяния или закъснения.

📖 Прочетете още: Как да създадете табло за управление на продукти

2. Табло за управление на запасите

Цялостен табло за управление на запасите за управление на потока на запасите в множество складови помещения или канали.

👤 Използва се от: Плановици на запасите, мениджъри на складове

🛠️ Често използвани инструменти: NetSuite, Cin7

✅ Основни проследявани KPI:

Честота на изчерпване на запасите: Броят пъти, през които даден артикул е изчерпан от запасите през определен период.

Стойност на неизползваните запаси : Общата стойност на артикулите от запасите, които не са били продадени или използвани за значителен период от време.

Коефициент на оборот на запасите: Броят пъти, през които запасите се продават и подменят в рамките на определен период от време.

3. Табло за логистика

Този табло се фокусира върху проследяването на пратките, доставката до крайния получател и контролирането на транспортните разходи. То гарантира, че стоките се превозват ефективно от точка А до точка Б и позволява на логистичните екипи да променят маршрута или да реагират проактивно при закъснения.

👤 Използва се от: Логистични координатори, мениджъри по транспорт

🛠️ Често използвани инструменти: ShipBob, FreightPOP

✅ Основни проследявани KPI:

Разходи за транспорт на единица: Общите разходи за транспорт, разделени на броя на изпратените единици.

Ефективност на превозвачите : Мярка за това доколко трети страни превозвачи отговарят на очакванията за обслужване, включително навременност и състояние на стоките.

Инвентар в транзит: стойност или количество на стоки, които са били изпратени, но все още не са получени на местоназначението.

4. Табло за представянето на доставчиците

Можете да използвате този тип табло за веригата на доставки, за да наблюдавате и оценявате надеждността и качеството на доставчиците във времето. Вашите логистични екипи могат да оценяват предизвикателствата при доставките, да договарят по-добри условия и да поддържат съответствие в операциите по снабдяване, като използват това табло.

👤 Използва се от: Мениджъри по снабдяване, екипи за връзки с доставчици

🛠️ Често използвани инструменти: Coupa, Jaggaer

✅ Основни проследявани KPI:

Процент на дефекти при доставчиците: Процент на материалите или продуктите, получени от доставчиците, които не отговарят на стандартите за качество.

Съгласуваност на сроковете за доставка : Измерва колко последователно доставчикът спазва очакваните или договорени срокове за доставка.

Оценка за спазване на договора: Проследява доколко доставчикът спазва договорените условия, като цена, доставка, качество, ниво на обслужване и др.

5. Табло за прогнозиране на търсенето

Таблото за прогнозиране на търсенето предвижда точно търсенето от страна на клиентите, така че да можете да планирате запасите, производството и доставките. Вместо да разчита на продажбите от миналата година, това табло извлича данни в реално време и исторически данни (продажби, сезонност, промоции, пазарни тенденции и т.н.), за да открие модели, промени и да моделира бъдещото търсене.

👤 Използва се от: екипи за планиране на търсенето, продажбите и операциите

🛠️ Често използвани инструменти: Excel + BI интеграция, SAS Forecasting

✅ Основни проследявани KPI:

Търсене спрямо действителни продажби: Сравнява прогнозираното търсене от страна на клиентите и действителните регистрирани продажби.

Сезонни тенденции : Повтарящи се модели на продажби, които се наблюдават в определени периоди от годината, като празници, началото на учебната година и летните пикове.

Историческа променливост на продажбите: Степен на колебание в данните за продажбите във времето

6. Табло за управление на риска

Таблото за управление на риска ви предоставя информация в реално време за уязвимите места във веригата за доставки – от рискове, свързани с доставчиците, и закъснения в транспорта до геополитически заплахи, фалити на доставчици и пропуски в спазването на нормативните изисквания.

👤 Използва се от: Анализатори на риска, мениджъри по бизнес непрекъснатост

🛠️ Често използвани инструменти: Resilinc, Fusion Risk Management

✅ Основни проследявани KPI:

Събития, нарушаващи веригата за доставки : Брой събития, които прекъсват нормалния поток на стоки и услуги във веригата за доставки (например природни бедствия, стачки, кибератаки, спиране на работата на доставчици).

Нива на запаси за непредвидени ситуации : Количеството допълнителни запаси, които се държат изрично за използване при извънредни ситуации или прекъсвания в веригата за доставки.

Матрица на вероятността за въздействие: Потенциалните рискове за веригата за доставки са нанесени на топлинна карта според вероятността (вероятност) и последствията (въздействие)

7. Финансова табло за веригата на доставки

Таблото за финансовата верига на доставките преодолява разликата между физическото движение на стоките и свързания с него паричен поток. Оперативните и финансовите екипи го използват, за да получат обща представа за това как дейностите по веригата на доставките влияят върху работния капитал, паричния поток и общото финансово състояние в реално време.

👤 Използва се от: финансови директори, анализатори на разходите

🛠️ Често използвани инструменти: ClickUp, Tableau

✅ Основни проследявани KPI:

Цена на единица : Общите разходи за производство или доставка на една единица продукт, включително материали, труд, режийни разходи и логистика.

Разходи за обслужване : Общите разходи за обслужване на конкретен клиент или продуктова линия, като се вземат предвид складирането, транспортирането, обслужването на клиенти, връщанията и административните усилия.

Оборотният капитал, обвързан в запасите: Сумата, инвестирана в запаси, която не генерира незабавно приходи.

8. Табло за проследяване на поръчки

Таблото за проследяване на поръчки разкрива целия цикъл на поръчката – от създаването на покупката до изпращането, доставката и окончателното изпълнение.

В управлението на веригата за доставки ви е необходима единна визия за всеки етап от процеса на поръчката. И този табло за управление на веригата за доставки ви помага да постигнете точно това.

👤 Използва се от: Мениджъри по изпълнение на поръчки

🛠️ Често използвани инструменти: ClickUp, Salesforce Service Cloud

✅ Основни проследявани KPI:

Поръчки по статус : Разбивка в реално време на етапа, на който се намира всяка поръчка в процеса на изпълнение.

Средно време за изпълнение : времето, необходимо от момента на поръчката до момента на изпращането й.

Процент на точност на поръчките: Процент на поръчките, които са доставени точно според изискванията (правилни артикули, количества и опаковка)

Как да създадете табло за веригата на доставки

Стъпка 1: Определете целите си и аудиторията си

Определете предварително дали таблото е за стратегически надзор, оперативен контрол или управление на изключения и го проектирайте съответно.

Например, ръководителите на веригата за доставки или финансовите екипи се нуждаят от обобщения на високо ниво за стратегическо планиране, докато мениджърите на складове и координаторите по логистика се нуждаят от оперативни табла за ежедневни действия.

🎯 Общите цели могат да включват: Мониторинг на KPI: Оборот на запасите, степен на изпълнение на поръчките

Идентифициране на пречки: Забавени доставки, недостиг на запаси

Подобряване на вземането на решения: Прогнозиране на търсенето, ефективност на доставчиците

След това адаптирайте нивото на детайлност и визуализация според нуждите на аудиторията.

💼 Заинтересованите страни в веригата за доставки могат да включват: Екип по доставките : Проследявайте представянето на доставчиците и сроковете за доставка

Складови супервайзори : Фокусирайте се върху производителността, ефективността и местоположението на запасите.

Логистични координатори: Искате ли информация за ефективността на транспорта, закъсненията при доставките

Използвайте ClickUp Goals, за да съгласувате показателите на таблото си със стратегическите цели и да проследявате напредъка в реално време. С Targets можете да свържете конкретни етапи и KPI с всяка цел и да видите как всяка точка от данните на таблото ви се отнася към по-голям бизнес резултат.

Следете напредъка си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка в ClickUp Goals.

Използвайте числови цели, когато проследявате напредъка към числова цел, като например „Намаляване на средното време за обработка на поръчки до под 24 часа“. Валутните цели са идеални за целите, свързани с разходите във веригата за доставки. Когато искате да проследявате бинарни етапи, като „Функция за актуализации на доставките в реално време – Да/Не“, превключете на Цели „Вярно/Невярно“.

💡 Професионален съвет: Използвайте папки за цели в ClickUp, за да организирате целите си по различни области на таблото за управление на веригата за доставки, като например запаси, логистика и снабдяване.

Стъпка 2: Идентифицирайте подходящи източници на данни

Таблото за управление на веригата за доставки е толкова ефективно, колкото и данните, от които черпи информация.

Започнете с идентифициране на всички ключови системи и инструменти, които съхраняват данни за веригата за доставки в цялата организация.

🖥️ Общи източници на данни, които трябва да се вземат предвид: ERP системи : Основни данни за производството, финансите, : Основни данни за производството, финансите, процесите по доставките и нивата на запасите

Софтуер за управление на запасите : нива на запасите, SKU, точки за повторна поръчка и движения в склада

Инструменти за управление на поръчките : данни за поръчките на клиентите, статуса на изпълнението, сроковете за доставка и връщанията

WMS: Данни за входящите пратки, точност на събирането, използване на складовото пространство и срокове за изпращане.

TMS: Ефективност на превозвачите, разходи за доставка, проследяване на доставките, информация за оптимизиране на маршрутите.

Портали за доставчици или SRM системи (управление на взаимоотношенията с доставчиците): Срокове за доставка, карти за оценка на доставчиците, договорни условия, данни за съответствие.

Инструменти за планиране или прогнозиране на търсенето: Прогнози за продажбите, исторически модели на търсенето, фактори за повишаване на продажбите.

Платформи за обслужване на клиенти (CRM системи): Връщания, жалби и обратна връзка, които подчертават проблеми с изпълнението или доставката.

На този етап трябва да документирате собствеността върху данните за всеки източник. Уточнете кой ги поддържа, колко често се актуализират и дали има известни пропуски – това ще ви спести много главоболия по време на интегрирането и валидирането на таблото.

Стъпка 3: Изберете подходящите KPI

Всеки KPI, който решите да добавите към таблото за управление на веригата за доставки, трябва да отговаря на въпрос от критично значение за бизнеса. Или може да сигнализира за операционен риск, който изисква внимание. Крайната ви цел може да варира от подобряване на скоростта на изпълнение, намаляване на разходите за транспортиране, съкращаване на сроковете за доставка или намаляване на риска във веригата за доставки.

📈 За да изберете подходящите KPI, започнете с въпроса: Какви решения трябва да вземем с този табло?

Кои показатели отразяват напредъка към нашите цели?

Какви данни са налични, точни и често актуализирани?

Шаблонът за KPI на ClickUp е гъвкава и персонализирана рамка, предназначена за проследяване на ефективността в областта на доставките, запасите, логистиката и доставките в едно централизирано пространство.

Получете безплатен шаблон Проследявайте, управлявайте и оценявайте ключовите показатели за ефективност без усилие с шаблона за KPI на ClickUp.

Шаблонът включва изглед на табло за напредъка, което показва OKR въз основа на статуса на напредъка им. С обща картина за бързо идентифициране на OKR, които са изложени на риск, вашият екип може да разработи и приложи ефективни стратегии за намаляване на риска.

Има и изглед „Времева линия“, който показва всеки OKR по времева линия въз основа на началната и крайната му дата и подчертава кои отдели работят по конкретни OKR през даден период от време.

Откривайте припокривания, планирайте предварително и поддържайте всички в синхрон с крайните срокове с изгледа „Времева линия“.

🤝🏻 Приятелско напомняне: Избягвайте изкушението да проследявате всичко. Добре проектираният табло трябва да се фокусира върху няколкото най-важни показателя, съобразени с нуждите на аудиторията на таблото (ръководители, мениджъри или оперативни екипи).

Стъпка 4: Изберете инструмент за табло

Следващата стъпка е да пренесете анализите на веригата за доставки в табло. Не забравяйте, че не всеки инструмент за табло ще отговаря на сложността на вашата верига за доставки или на средата на данните.

Когато избирате инструмент за табло, имайте предвид следните аспекти:

Интеграция на данни: Може ли лесно да извлича данни от вашата ERP, WMS или TMS система без ръчно качване?

Актуализации в реално време: Актуализира ли се достатъчно често, за да подпомага вземането на оперативни решения?

Персонализиране от страна на потребителя: Могат ли различните заинтересовани страни (отдел „Доставки“, „Логистика“, „Финанси“) да създават изгледи, съобразени с техните нужди?

Мащабируемост: Ще продължи ли да работи, когато добавите нови доставчици, артикули или складове?

📊 Ето как можете да използвате различни джаджи, за да направите таблото си с KPI интуитивно и визуално привлекателно: Бар/линейна диаграма : Проследявайте оборота на запасите, времето за изпълнение на поръчките или сроковете за доставка на доставчиците в рамките на седмици или месеци.

Индикатор за напредък : Проследявайте цели като подобряване на точността на доставките или постигане на производствените цели.

Кръгови диаграми: Показват как са разпределени запасите между различните продуктови категории или складове.

Таблото в ClickUp предлага разнообразни джаджи за проследяване на различни аспекти на KPI и показателите на веригата за доставки. Можете да използвате филтри, за да видите данни за конкретни периоди и да създадете персонализирани изгледи, съобразени с различните роли в екипа ви, като например мениджъри на складове или служители по снабдяването.

📖 Прочетете още: Примери и шаблони за табло за управление на проекти

Стъпка 5: Проектирайте оформлението за по-голяма яснота

Когато потребителят отвори таблото, погледът му трябва да се насочи първо към най-важната информация, без да се налага да превърта или търси.

Как да го направите? Започнете с приоритизиране на йерархията на информацията. Това означава да поставите най-важните показатели в горната част на таблото, така че да са веднага видими. Поддържащите или второстепенните показатели могат да бъдат групирани по-надолу или зад подробни изгледи.

Знаете също, че екипите ви по веригата за доставки не винаги седят на бюрото си. Мениджърите на складове, координаторите по логистика и екипите на терен могат да проверяват таблата на таблети или телефони по време на работа.

Оформлението на таблото трябва да е изчистено, четливо и лесно за взаимодействие на различни размери екрани. Благодарение на адаптивния дизайн всеки, независимо от местоположението си, може бързо да получи необходимата информация.

📌 Ето как да направите таблото си лесно за интерпретиране с един поглед: Избягвайте претрупването: Изберете показатели, които влияят на вземането на решения, и включвайте само KPI, които са от решаващо значение за ролята на потребителя.

Групирайте информацията логично : организирайте джаджи или секции в тематични блокове, за да помогнете на потребителите да намерят по-бързо това, от което се нуждаят.

Поддържайте интуитивна навигация: Използвайте ясни етикети за всяка секция или джаджа и цветни маркери, за да подчертаете изключенията.

Използване на ClickUp за табла за веригата на доставки

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, помага на мениджърите на веригата за доставки да планират графици за доставки, да проследяват пратки, да оптимизират запасите, да си сътрудничат с доставчици и да наблюдават KPI в едно централизирано работно пространство.

Нека разгледаме по-отблизо неговите надеждни функции за управление на задачи, визуализация, автоматизация и сътрудничество за таблото за управление на веригата за доставки.

Персонализирани табла с джаджи в реално време

Таблото в ClickUp е напълно персонализирано. Добавяйте джаджи, подреждайте ги в мрежова структура или по-отворена форма, премествайте ги с плъзгане и пускане, променяйте размера им и ги групирайте, за да съберете свързани KPI.

В допълнение към барови/линейни диаграми, индикатори за напредък и кръгови диаграми, получавате и джаджа „Списък със задачи“, с която можете да проследявате кой какво прави, какво е просрочено и какво вече е приключено. Джаджата „Текст/бележка“ ви позволява да добавяте седмични актуализации, кратки обяснения или бележки за всякакви необичайни пикове в данните.

Проследявайте напредъка и визуализирайте важните етапи с помощта на джаджи в реално време в ClickUp Dashboards.

С актуализирането на задачите се променя и статуса им. Крайните срокове наближават. Целите напредват.

Таблото ви се актуализира незабавно, без да се налага ръчно усилие. Няма нужда да обновявате страници или да преизчислявате отчети. Винаги виждате най-актуалната снимка на вашите данни.

Проследяване на запасите и логистиката чрез изгледи под формата на списък или таблица

Изгледът на списъка в ClickUp е като цифров списък за проверка, идеален за проследяване на артикулите с ниски наличности, забавените поръчки или предстоящите доставки. Всяка задача в списъка ви представлява продукт или партида, а с помощта на потребителските полета можете да добавите информация, която е специфична за вашия работен процес.

Представете данните в изгледа на списъка в ClickUp за проследяеми задачи и крайни срокове.

След като полетата са на място, Table View в ClickUp превръща списъка ви в мини база данни за вашия екип. Сега можете да сортирате по ниво на запасите, да групирате по статус или да зададете филтри, за да покажете само артикули с ниски запаси или входящи пратки.

Можете да запазите филтрираните изгледи за различни отдели, от складови операции и финанси до екипа по доставки.

Използвайте ClickUp Table View, за да управлявате запасите си, да задавате зависимости между задачите и да отразявате напредъка.

Системите за управление на складове могат бързо да се усложнят. Вие проследявате нивата на запасите, определяте точките за повторни поръчки, обработвате поръчки и управлявате комуникациите с доставчиците.

С ClickUp Automations можете да задавате тригери, действия „ако/тогава“ и условия за автоматизиране на повтарящи се задачи.

Например, когато постъпи нова поръчка, можете автоматично да генерирате задача, която да съдържа цялата необходима информация: данни за клиента, количества на артикулите, инструкции за доставка и т.н.

Спестете време чрез автоматизиране на повтарящи се задачи като проследяване, напомняния, актуализации на поръчки и отговори по имейл с ClickUp Automations.

Функции за сътрудничество за разпределени екипи

Вашите доставчици, транспортни екипи и ръководители на отдела за снабдяване работят от различни места. Тук всички екипи могат да използват функциите за сътрудничество на ClickUp, за да гарантират, че всичко протича гладко.

Можете лесно да обсъждате подробности, да разпределяте отговорности, да разрешавате проблеми и да проследявате актуализации в контекста на вашата работа.

Имате нужда да сътрудничите по споделени документи? ClickUp Docs позволява на няколко души да редактират, коментират и работят заедно в реално време. Можете дори да прикачвате файлове като фактури или потвърждения на поръчки директно към задачи и проекти, като поддържате всичко организирано на едно място.

Маркирайте колега с @mention, за да сте сигурни, че той няма да пропусне важна актуализация или заявка.

А когато се нуждаете от по-бързи разговори, ClickUp Chat ви позволява да създавате стаи, специфични за екипа. Те поддържат мултифункционални групи от веригата за доставки, които трябва да останат свързани, без да превключват между различни приложения.

Управлявайте целия си работен поток на веригата за доставки с ClickUp

Опитът да управлявате веригата за доставки без ясен табло означава, че постоянно преминавате от един списък към друг, чакате актуализации и събирате информация от имейли, срещи и несвързани инструменти.

С персонализираните табла на ClickUp можете да съберете всички ключови показатели за веригата за доставки в един изглед на живо. Автоматизацията помага, като задейства задачи или предупреждения, когато запасите паднат под определено ниво или доставката закъснее.

Искате да създадете табло, което ускорява актуализациите, отчетите и вземането на решения? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и получите видимост в реално време за цялата си верига за доставки.