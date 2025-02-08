Най-важните KPI и показатели за веригата на доставки, които трябва да следите

Какво се случва, когато изгубите контрол върху малките детайли във веригата за доставки?

📦 Закъсняла доставка тук, грешка в изчисленията на запасите там – преди да се усетите, оплакванията на клиентите се натрупват, разходите се увеличават и производителността страда. Управлението на веригата за доставки е сложно, но истинското предизвикателство е да се знае какво да се измерва и как да се оптимизира производителността.

Ето как ключовите показатели за ефективност на веригата за доставки могат да ви помогнат:

✅ Идентифицирайте неефективностите, преди да се превърнат в по-големи проблеми✅ Оптимизирайте процесите, за да намалите разходите и да подобрите времето за изпълнение✅ Повишете удовлетвореността на клиентите, като осигурите безпроблемни доставки

В тази статия ще разгледаме най-важните KPI за веригата на доставки, защо са важни и как проследяването им може да ви помогне да постигнете по-добри резултати – по-бързо и по-умно.

⏰ 60-секундно резюме Ключовите показатели за ефективност на веригата за доставки са измерими показатели, които измерват ефективността и производителността на веригата за доставки.

Ключовите показатели за ефективност могат да бъдат категоризирани в оперативни, финансови и показатели за обслужване на клиентите.

Ключовите показатели за веригата на доставки включват точност на поръчките, навременна доставка, оборот на запасите, степен на изпълнение на поръчките и време на паричния цикъл. Тези KPI помагат на бизнеса да идентифицира пречките, да намали закъсненията и да подобри ефективността на веригата на доставки.

Изборът на подходящи KPI изисква съгласуването им с бизнес целите, фокусиране върху измерими показатели и използване на бенчмаркове в бранша.

За да прилагат ефективно KPI, предприятията трябва да поставят ясни цели, да проследяват показателите, използвайки данни в реално време, и непрекъснато да анализират резултатите.

Използвайте софтуер за настройка и проследяване на KPI като ClickUp , за да зададете интелигентни цели, да получите информация за веригата на доставки в реално време и да автоматизирате процесите, за да постигнете KPI за веригата на доставки.

Разбиране на KPI за веригата на доставки

Ключовите показатели за ефективност (KPI) на веригата за доставки са измерими показатели, които измерват ефективността, надеждността и съответствието на веригата за доставки с бизнес целите.

📌 Например: Процент на навременни доставки от доставчиците : измерва колко надеждно доставчиците спазват сроковете

Време за изпълнение на поръчката: Проследява колко бързо се обработват поръчките от момента на подаването им до доставката.

Точност на запасите: Гарантира, че нивата на запасите съответстват на действителните наличности, като по този начин се намаляват загубите или недостигът.

Категории на KPI за веригата на доставки

Ключовите показатели за ефективност на веригата за доставки се разделят на три категории:

📦 Оперативни : Показатели като времето за изпълнение на поръчката и коефициентът на оборот на запасите проследяват ефективността и ефикасността на процесите в веригата за доставки.

💵 Финансови : Показатели като себестойност на продадените стоки (COGS) и транспортни разходи се фокусират върху управлението на разходите и рентабилността.

🚚 Фокус върху клиента: Показатели като процент на навременни доставки и процент на перфектни поръчки измерват удовлетвореността на клиентите и ефективността на доставките.

Тези категории работят заедно, за да осигурят цялостен поглед върху състоянието на веригата за доставки.

Как KPI на веригата за доставки се отнасят към планирането на ресурсите на предприятието (ERP)

Ключовите показатели за ефективност работят ръка за ръка с ERP системите. Представете си ERP платформите като централен хъб, който свързва данните между вашите отдели, позволявайки ви да измервате ефективността на веригата за доставки в реално време и да превърнете тези познания в значими действия.

Основни KPI за веригата на доставки

Избрахме най-важните KPI за веригата на доставки, които можете да проследявате. Ето ги:

Процент на перфектни поръчки

Перфектният процент на поръчки (POR) измерва процента на поръчките, доставени без грешки от начало до край. Това означава, че всяка стъпка от процеса, от подаването на поръчката до подбирането, опаковането, изпращането и доставката, е изпълнена безупречно. Без закъснения, без повреди, без грешни артикули и без пропуснати документи. Това е златен стандарт за удовлетвореността на клиентите, планирането на запасите и ефективността на веригата за доставки.

Процент на перфектни поръчки (%) = (Брой перфектни поръчки / Общ брой поръчки) × 100

Постигането на висок процент на перфектни поръчки директно отразява колко добре функционират складовите ви операции. Когато всичко в склада функционира гладко – точно управление на запасите, прецизно събиране на поръчки и ефективни процеси на опаковане, това намалява грешките и гарантира, че поръчките отговарят на търсенето на клиентите.

🚀 Как да подобрите POR:

Използвайте автоматизирани системи за управление на запасите и поръчките

Въведете сканиране на баркодове, за да намалите грешките при подбирането и опаковането.

Редовно проверявайте и оптимизирайте работните процеси в склада

💡Съвет от професионалист: Дори 1% спад в POR може да доведе до загуба на клиенти. Дайте приоритет на намаляването на грешките на всеки етап от изпълнението на поръчката.

Време на цикъла „Cash-to-Cash”

Времето на цикъла „Cash-to-Cash“ (C2C) измерва колко време отнема превръщането на паричните средства, изразходвани за запаси, в приходи от продажби. То проследява времето между плащането на доставчиците и получаването на плащания от клиентите. По-кратко C2C означава по-добра ефективност и ликвидност.

Чрез оптимизиране на C2C можете да подобрите ликвидността и работния капитал, като осигурите гладки финансови операции и по-силни взаимоотношения с доставчиците.

C2C (дни) = DIO + DSO − DPO

Къде:

DIO : Дни на неизползвани запаси

DSO : Дни на неплатени вземания

DPO: Дни на просрочени плащания

Сметките за плащане (AP) играят важна роля за това колко време отнема на дадена компания да плати сметките си. Когато се управляват добре, те позволяват на бизнеса да удължи сроковете за плащане, без да се налага да плаща такси за закъснение. Освен това, софтуерът за логистика може да помогне за освобождаване на парични средства, подобряване на паричния поток и улесняване на преговорите за по-добри сделки с доставчиците. Важно е да поддържате гъвкавост във финансите си и силни взаимоотношения!

🚀 Как да подобрите C2C:

Използвайте автоматизирани системи за управление на запасите и поръчките

Въведете сканиране на баркодове, за да намалите грешките

Редовно проверявайте и оптимизирайте работните процеси в склада

Време на цикъла на поръчката на клиента

Времето за изпълнение на поръчката на клиента (COCT) измерва общото време, необходимо за изпълнение на поръчката на клиента – от момента на нейното подаване до момента на доставката. То подчертава ефективността на процесите ви за управление и изпълнение на поръчки и оказва пряко влияние върху удовлетвореността на клиентите.

По-краткият цикъл на веригата за доставки често води до по-висока удовлетвореност на клиентите и повторни поръчки.

Време на цикъла на поръчката на клиента (дни) = Дата на доставка на поръчката − Дата на подаване на поръчката

🚀 Как да подобрите COCT:

Използвайте автоматизирани системи за управление на поръчките

Оптимизирайте процесите по събиране, опаковане и доставка

Проследявайте и отстранявайте пречките при доставките

💡Съвет от професионалист: Времето на цикъла на поръчката на клиента (COCT) играе важна роля за спазването на споразуменията за нивото на обслужване (SLA) и е ключов KPI за доставките. То показва дали спазвате обещанията си за доставка.

Процент на изпълнение

Показателят „Изпълнение на поръчки“ показва колко добре изпълнявате поръчките на клиентите от наличните си запаси. Това е прост, но мощен показател, който отразява колко ефективно вашите запаси отговарят на търсенето.

Коефициентът на изпълнение е тясно свързан с изчерпването на запасите и управлението на складовите наличности. Ниският коефициент на изпълнение често е признак за изчерпване на запасите, което води до пропуснати продажби и недоволни клиенти. Доброто управление на складовите наличности, като точното прогнозиране и навременното попълване на запасите, е ключът към поддържането на висок коефициент на изпълнение.

Процент на изпълнение (%) = (Доставени навреме артикули / Общо поръчани артикули) ×100

🚀 Как да подобрите степента на изпълнение:

Използвайте точни прогнози за търсенето

Въведете навременни процеси за попълване на запасите

Оптимизирайте системите за управление на запасите

🧠 Знаете ли, че... Когато поддържате подходящи нива на запасите, намалявате изчерпването на стоките и поддържате удовлетвореността и лоялността на клиентите. Високият процент на изпълнение показва, че сте ефективни и ангажирани с удовлетворяването на очакванията и нуждите на клиентите.

Дни на запасите

Индексът на запасите за дни (IDS) измерва колко дни могат да издържат настоящите ви запаси въз основа на средното дневно потребление или продажби. Това е критичен показател за балансиране на нивата на запасите с търсенето, който гарантира, че нямате нито излишъци, нито недостиг на ключови продукти.

За да оптимизирате IDS, трябва да използвате исторически данни, за да откриете тенденции и да отчетете сезонността. Освен това, анализите в реално време, като текущи поръчки и промени на пазара, помагат за прецизиране на прогнозите. Екипната работа между отделите по продажби, маркетинг и веригата за доставки гарантира, че всички са на една и съща страница.

IDS (дни) = текущи запаси / средно дневно потребление

🚀 Как да подобрите IDS:

Използвайте исторически данни, за да подобрите прогнозите за търсенето

Следете анализите в реално време за промени на пазара

Съгласувайте планирането на запасите с екипите по продажби и маркетинг

💡Съвет от професионалист: Редовно следете точността на прогнозите си и ги коригирайте въз основа на действителните модели на търсене, за да подобрявате непрекъснато ефективността на управлението на запасите.

Точност на фактурите за превоз

Точността на фактурите за превоз гарантира, че фактурите ви за превоз съответстват на договорените тарифи, услуги и подробности за пратката. Когато фактурите ви са точни, избягвате надплащания, спорове и ненужни главоболия в логистичния процес.

Правилните фактури за превоз гарантират безпроблемното функциониране на логистиката на веригата за доставки. Грешките могат да доведат до по-високи разходи, забавяне на плащанията и влошаване на отношенията с превозвачите. При LTL превозите, при които пратките споделят пространство и разходите зависят от теглото, размерите и допълнителните услуги, грешките във фактурирането могат бързо да се натрупат.

Точност на транспортните фактури (%) = (Общ брой транспортни фактури / Брой точни транспортни фактури) × 100

🚀 Как да подобрите точността на фактурите за превоз:

Използвайте автоматизирани системи за одит на превозите

Проверете данните за пратката преди фактуриране

Редовно преглеждайте и съгласувайте договорите с превозвачите.

Дни на неизплатени продажби

Дните на продажбите (DSO) измерват средния брой дни, необходими на дадена фирма да събере плащанията след продажба. Това е ключов показател за ефективността, с която дадена компания управлява своите вземания.

По-нисък DSO означава по-бързо събиране на вземанията и по-здравословен паричен поток, което позволява на бизнеса да реинвестира в операциите си и да намали зависимостта си от външно финансиране. От друга страна, висок DSO показва забавяне на плащанията, блокиране на парични средства и увеличаване на риска от лоши дългове.

DSO (дни) = (общи продажби на кредит / вземания) × брой дни

🚀 Как да подобрите DSO:

Определете ясни условия и политики за плащане

Използвайте автоматизирани системи за фактуриране и плащане

Внедрете проактивни процеси за събиране на вземания

📖 Прочетете още: Как да изчислим формулата за времето за изпълнение

Оборот на запасите

Оборотът на запасите проследява колко често дадена фирма продава и попълва запасите си във времето, като отразява ефективността на управлението на запасите.

Високата степен на обръщаемост на запасите показва ефективно управление на запасите и силни продажби, но може да доведе до риск от изчерпване на запасите. Ниската степен на обръщаемост предполага презапасяване или бавни продажби, което увеличава разходите за съхранение.

Оборот на запасите = Разходи за продадени стоки (COGS) / Средни запаси

🚀 Как да подобрите оборота на запасите:

Повишете точността на прогнозите за търсенето

Оптимизирайте процесите по повторното поръчване и попълване на запасите

Оптимизирайте нивата на запасите, за да отговарят на търсенето

Брутна маржа Възвръщаемост на инвестициите

Брутната възвръщаемост на инвестициите (GMROI) измерва рентабилността на запасите, като оценява брутната печалба на бизнеса за всеки долар, инвестиран в запаси. Тя подчертава финансовата ефективност на управлението на запасите.

GMROI също така ви помага да определите най-печелившите си артикули и да оптимизирате запасите за по-добри резултати. Редовното проследяване ви позволява да прецизирате ценообразуването, да управлявате запасите по-разумно и да се фокусирате върху продуктите с висока печалба, като по този начин гарантирате устойчива рентабилност.

GMROI = Брутна печалба / Средна стойност на запасите

Брутната маржа е разликата между приходите от продажби и себестойността на продадените стоки (COGS). Висок GMROI означава, че вашите запаси носят висока възвръщаемост, докато нисък GMROI сигнализира за неефективност, като например презапасяване или продукти с ниска маржа.

🚀 Как да подобрите GMROI:

Фокусирайте се върху продуктите с висока печалба

Оптимизирайте нивата на запасите, за да намалите разходите за съхранение

Редовно преглеждайте и коригирайте ценовите стратегии

Скорост на обръщаемост на запасите

Скоростта на обръщаемост на запасите проследява колко бързо се движат запасите по веригата за доставки, от покупката до продажбата. Тя показва колко ефективно управлявате запасите и задоволявате търсенето. По-бързата скорост на обръщаемост на запасите намалява разходите за съхранение и подобрява паричния поток, което оказва пряко влияние върху разходите. Бързият оборот означава по-малко пари в складовете и по-малък риск от остаряване на продуктите.

Скоростта на обръщаемост на запасите също помага за формирането на ценовите стратегии. Артикулите с висока скорост на обръщаемост могат да се продават с по-ниски маржове поради по-големия обем на продажбите, докато артикулите с ниска скорост на обръщаемост може да се наложи да се продават с отстъпки или промоции, за да се изчерпят запасите.

Скорост на оборот на запасите = Разходи за продадени стоки (COGS) / Средна стойност на запасите

🚀 Как да подобрите скоростта на обръщаемост на запасите:

Подобрете прогнозирането на търсенето, за да съгласувате запасите с продажбите

Оптимизирайте процесите по снабдяване и попълване на запасите

Използвайте промоции или отстъпки, за да изчистите бавно движещите се запаси.

Най-добри практики за избор на подходящи KPI

Изборът на подходящите KPI за вашата верига за доставки може да изглежда труден, но не е задължително да е така. Ето няколко практични съвета, които ще улеснят процеса:

Съгласувайте KPI с бизнес целите

Запитайте се: „Какво всъщност се опитваме да постигнем?“ Всеки KPI за веригата на доставки, който изберете, трябва да е свързан с основните ви стратегически цели, независимо дали това е намаляване на оперативните разходи, ускоряване на доставките или подобряване на удовлетвореността на клиентите.

🌻 Пример: Ако вашият бизнес има за цел да подобри паричния поток, фокусирайте се върху показатели като времето на цикъла от плащане до получаване и неизплатените дни от продажбите. Ако приоритетът е клиентското преживяване, наблегнете на процента на перфектни поръчки и времето на цикъла на поръчките.

Поддържайте KPI измерими и приложими

Неясни цели като „по-добро представяне“ няма да ви доведат далеч. Фокусирайте се върху конкретни, измерими показатели, върху които вашият екип може да окаже влияние.

🌻 Пример: Вместо да се стремите към „подобряване на управлението на запасите“, поставете ясна цел като „намаляване на дните на запасите от 45 на 30 през следващото тримесечие“. Заменете „По-бързи доставки“ с „съкращаване на времето за изпълнение на поръчките с 10% за шест месеца“.

Това улеснява проследяването на напредъка и дава на вашия екип ясна цел, към която да се стреми.

Изберете това, което е подходящо за вас

Не всеки показател е важен за всички. Адаптирайте ключовите показатели за ефективност към вашата аудитория.

🌻 Пример:

Складови екипи: Проследявайте оборота на запасите и степента на запълване, за да измервате ефективността на запасите.

Екипи по снабдяване: Фокусирайте се върху времето за доставка от доставчика и разходите за поръчка, за да оптимизирате ефективността на доставчиците.

Екипи за обслужване на клиенти: Дайте приоритет на точността на поръчките и времето за обработка на поръчките на клиентите, за да поддържате тяхното удовлетворение.

💡Съвет от професионалист: Включете всеки екип в избора на неговите KPI. Когато екипите имат право на глас в това, което проследяват, показателите се превръщат в техните цели, а не само в задължения на компанията.

Имате нужда от повече насоки за определяне на KPI? Гледайте това видео. 👇

По-малко е повече

Не претоварвайте себе си или екипа си, като проследявате прекалено много KPI. Изкушаващо е да следите всичко, но това често създава объркване и разсейва вниманието. Вместо това изберете няколко ключови показателя за веригата на доставки, които наистина имат значение.

Започнете с 3-5 ключови KPI за всяка област от веригата за доставки.

За запасите, вместо да проследявате 15 показателя, се придържайте към оборот на запасите, дни на доставка и степен на изпълнение.

📖 Прочетете повече: Безплатен софтуер за проследяване на KPI

Преглеждайте KPI редовно

Ключовите показатели за ефективност не са неизменни; те трябва да се развиват в съответствие с промените във вашия бизнес и пазарните условия. Редовните прегледи помагат да ги поддържате в съответствие с вашите текущи цели.

Провеждайте тримесечни проверки. Оценявайте дали настоящите ви KPI водят до резултати. Все още ли са в съответствие с вашите цели?

🌻 Пример: По време на пускането на продукт на пазара може да се фокусирате върху навременната доставка и точността на поръчките, но по-късно да преминете към удовлетвореността на клиентите и ефективността на разходите.

Внедряване и мониторинг на KPI за веригата на доставки

Проследяването на KPI на веригата за доставки може да се окаже прекалено обременяващо. При толкова много процеси за мониторинг е лесно да изгубите представа за цялостната картина. Затова ви е необходим софтуер, който помага за внедряването и мониторинга на KPI на веригата за доставки.

Подходящите инструменти улесняват събирането, организирането и анализирането на данни в реално време. Ето някои основни инструменти, които трябва да имате предвид:

Софтуер за бизнес анализи (BI): Предоставя табла и визуализации в реално време за проследяване на производителността и бързо откриване на тенденции.

Платформи за анализ на данни: Помагат за анализиране на исторически и реални данни, за да се открият полезни информации и да се идентифицират области за подобрение.

Системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP): Интегрират данни от различни отдели, като осигуряват точно и последователно проследяване на KPI.

Софтуер за управление на веригата на доставки: Следи логистиката, запасите и ефективността на доставчиците, като предлага подробна информация за ключовите показатели за ефективност на веригата на доставки.

Един добър инструмент не само ви показва цифрите, но и свързва показателите на веригата за доставки с бизнес целите ви, помагайки ви да вземете по-интелигентни и по-бързи решения.

ClickUp прави точно това. Това е цялостна платформа, която опростява проследяването, анализа и действията по отношение на KPI, за да наблюдавате показателите на веригата за доставки на едно място с табло за KPI на веригата за доставки. Ето как ClickUp може да ви помогне да следите KPI:

ClickUp Goals за опростяване на проследяването на KPI

ClickUp Goals улеснява задаването, проследяването и измерването на напредъка към вашите ключови KPI. Можете да дефинирате и разделите конкретни цели на практически стъпки, свързани с проследяване на напредъка в реално време.

Например, лошото управление на запасите води до увеличаване на общите разходи по веригата за доставки и блокира оборотния капитал. Ето как ClickUp Goals може да се справи с проблема: Поставете си за цел да намалите излишните запаси с 25% през следващото тримесечие. Разделете тази цел на конкретни стъпки, като например: Прилагане на стратегии за разпродажба на бавно движещи се запаси чрез отстъпки или пакети

Усъвършенстване на прогнозите за търсенето, за да се съобразят нивата на запасите с действителните тенденции в продажбите

Преговори с доставчиците за по-гъвкави минимални количества за поръчка

След като задачите бъдат изпълнени, ClickUp автоматично актуализира напредъка, така че винаги знаете колко сте близо до постигането на целта си.

Задавайте, проследявайте и измервайте напредъка към ключовите си KPI с ClickUp Goals

ClickUp Dashboards за информация в реално време

ClickUp Dashboards ви предоставя персонализирана визуализация в реално време на KPI на веригата за доставки, за да вземате по-бързи и по-информирани решения.

Например, закъсненията в доставките могат да навредят на удовлетвореността на клиентите и да увредят репутацията ви. С ClickUp можете да настроите табло с показатели за веригата на доставки в реално време, за да проследявате процента на навременни доставки с помощта на диаграми и ленти за напредък. Данните се актуализират автоматично, което улеснява откриването на пречки като закъснения, причинени от недостатъчен персонал в склада.

Независимо дали става въпрос за запаси, срокове за доставка или разходи, KPI таблата на ClickUp поддържат всичко ясно и централизирано. Те ви помагат да идентифицирате проблемите рано, да оптимизирате бизнес операциите и да направите проследяването на производителността лесно и практично.

Проследявайте ефективността на KPI в реално време с таблата за управление на ClickUp

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, важните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Интеграция с ERP системи

Управлението на навременната доставка може да бъде предизвикателство, особено когато се работи с много доставчици и кратки срокове. Забавянията при ръчните актуализации или недоразуменията между екипите често водят до закъснения в доставките, недоволни клиенти и нарастващи разходи.

ClickUp Integrations работи безпроблемно с ERP (Enterprise Resource Planning) системи, извличайки данни в реално време директно от операциите по веригата за доставки. Актуализациите на статуса на пратките се попълват автоматично в персонализирани полета като очаквана дата на доставка, текущ статус и подробности за превозвача. Вашият екип получава незабавен поглед върху закъснелите или забавени пратки.

Можете също да използвате ClickUp Automations, за да задействате известия, когато пратка е забавена или има риск да не бъде доставена в срок. Например, ако очакваното време на пристигане на пратката се забави с повече от 24 часа, екипът по логистика получава сигнал да предприеме незабавни действия. Отделите по снабдяване, логистика и обслужване на клиенти могат да си сътрудничат в реално време, за да информират клиентите или да коригират графиците.

Резултатът?

Закъсненията в доставките намаляват, тъй като автоматизираните предупреждения и данните в реално време поддържат проактивността на вашия екип, повишавайки надеждността на доставките и доверието на клиентите.

Автоматизирайте процесите в веригата за доставки с ClickUp Automations

Управлявайте KPI с шаблони

Управлението на KPI в веригата за доставки често прилича на жонглиране с точността на поръчките, сроковете за доставка, оборота на запасите и ефективността на доставчиците, като същевременно се гарантира съгласуваност между екипите. Без подходящите инструменти това може да доведе до изолиране, забавени актуализации и пропуснати възможности. Шаблонът за KPI на ClickUp улеснява проследяването на напредъка и поддържането на организация.

Представете си, че намалявате дните на запасите (IDS) от 45 на 30, като същевременно подобрявате точността на поръчките и навременната доставка. С помощта на персонализирани полета като целева стойност, действителна стойност и напредък можете да присвоите конкретни показатели за веригата на доставки на всеки екип, да ги наблюдавате в реално време и да предприемате незабавни коригиращи действия, когато производителността спадне.

Изтеглете този шаблон Започнете веднага да проследявате KPI с шаблона за KPI на ClickUp.

Сигнали в реално време за отклонения от KPI

Изчакването до края на месеца, за да се идентифицират проблеми с производителността, може да бъде скъпо. ClickUp позволява известия в реално време, за да уведомява екипите незабавно за отклонения от KPI, така че те да могат да действат проактивно.

Примери за употреба:

⚠️ Предупреждение за ниска степен на запълване: Ако степента на запълване падне под 90%, ClickUp изпраща предупреждение до екипа, отговарящ за запасите.

⏳ Уведомление за забавена поръчка: Ако поръчката надвиши очакваното време на цикъла, логистичният екип получава уведомление.

🔄 Предупреждение за дълъг цикъл C2C: Ако цикълът cash-to-cash надвиши прага, финансовите екипи получават предупреждение.

Как да настроите KPI сигнали в ClickUp?

Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате KPI показателите в реално време. Настройте автоматизациите да задействат известия въз основа на праговете на KPI Използвайте ClickUp Goals, за да следите напредъка и да актуализирате автоматично заинтересованите страни. Интегрирайте с ERP системи, за да синхронизирате данните от веригата за доставки и да автоматизирате предупрежденията.

ClickUp се интегрира безпроблемно с електронната поща, Slack и Microsoft Teams, като гарантира, че предупрежденията достигат до правилните хора незабавно, така че отклоненията от KPI да бъдат отстранени, преди да ескалират.

Поемете контрола над веригата за доставки с ClickUp

Управлението на KPI на веригата за доставки не трябва да е сложно. С мощните инструменти на ClickUp, като Goals и Dashboards, можете лесно да проследявате, анализирате и действате въз основа на ключови показатели в реално време за ефективно управление на веригата за доставки. От поставянето на ясни цели до автоматизирането на отчетите и интегрирането с ERP системи, ClickUp опростява всеки етап от процеса.

Той комбинира проследяване в реално време, автоматизирано отчитане и безпроблемна интеграция, за да осигури яснота и контрол, необходими за подобряване на ефективността, намаляване на разходите по веригата на доставки и постигане на резултати.

Независимо дали оптимизирате съотношението между запасите и продажбите, съкращавате циклите или подобрявате точността на поръчките, ClickUp превръща данните в действия в една лесна за използване платформа.

Поемете контрол над цялостното представяне на веригата за доставки още днес. Регистрирайте се в ClickUp и вижте измерими резултати по-бързо.