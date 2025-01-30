10-те най-добри софтуера за управление на запасите в електронната търговия през 2025 г.

Лошо планираният процес на управление на запасите може да доведе до загуба на продажби и да навреди на репутацията на вашия бизнес. Той може да бъде и значителен източник на разхищения и допълнителни разходи.

Ето защо, като бизнес в електронната търговия, трябва да разполагате с ефективна система за управление на запасите. Малките предприятия могат да го направят с шаблони за запаси, но един растящ бизнес трябва да инвестира в софтуер за управление на запасите в електронната търговия. Той може да ви помогне да планирате, проследявате и управлявате ефективно данните за запасите си по цялата верига на доставки.

Ще разгледаме 10-те най-добри софтуера за управление на запасите и доставките в електронната търговия и ще обсъдим ключовите функции, които трябва да търсите, когато избирате най-подходящия за вашия бизнес.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на запасите в електронната търговия?

При оценяването на софтуерните опции за управление на запасите в електронната търговия имайте предвид следните ключови фактори:

Проследяване и видимост на запасите: Потърсете софтуерно решение, което ви позволява да проследявате запасите в реално време в различни канали. Проверете дали софтуерът разполага с функция за оптимизиране на управлението на запасите, за да се предотврати изчерпването или презапасяването.

Управление на множество местоположения: Ако имате няколко склада или търговски обекта, изберете софтуер за лесно управление на запасите на множество местоположения. Той трябва да позволява координация между всички ваши търговски обекти и складове.

Оптимизация на запасите: Потърсете системи за управление на запасите, които ви помагат да оптимизирате нивата на запасите въз основа на преброяването на запасите, моделите на търсенето, сезонността и историческите данни за продажбите.

Групиране и категоризиране на материали: Потърсете софтуерни решения за управление на запасите, които ви помагат да групирате артикулите в предварително определени категории (например по тип продукт, марка или SKU). Това може да ви помогне да анализирате кои продукти са най-търсени и да коригирате стратегията си съответно.

Отчети и анализи: Изберете софтуер за управление на запасите, който генерира подробни отчети за продажбите, движението на запасите и представянето на продуктите във времето. Анализирането на данните за запасите може да ви спести много време и пари, да ви помогне да разберете по-добре бизнеса си и да вземете решения, основани на данни.

Поддръжка: Дайте предимство на платформа, която предлага отзивчива поддръжка на клиенти, както и функции за управление на запасите.

10-те най-добри софтуера за управление на запасите в електронната търговия

Сега, когато вече знаете на какво да обърнете внимание при закупуването на софтуер за управление на запасите за вашия бизнес, ето списък с някои от най-добрите софтуери за управление на запасите в електронната търговия, които се предлагат в момента на пазара.

1. ClickUp

Бъдете в крак с данните за запасите в реално време с платформата за управление на проекти ClickUp.

ClickUp е инструмент за управление на запасите и операциите за малки и големи предприятия, който може да помогне за управлението на бизнес операциите в електронната търговия, запасите от продукти, целите и др.

В комбинация с решението за управление на проекти на ClickUp, оптимизирайте управлението на запасите с персонализирани табла, показващи показатели в реално време, организирани списъци за проследяване на запасите и автоматизирани работни потоци за ефективно управление на задачите.

Интеграцията им с платформи за електронна търговия осигурява точна синхронизация на данните за запасите, за да се оптимизират бизнес операциите и да се вземат информирани решения.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте персонализирани табла, показващи ключови показатели за запасите, като нива на запасите, данни за продажбите и статуса на поръчките, в централизиран преглед на операциите с запасите с ClickUp Dashboards

Визуализирайте наличните си продукти, запаси и други инвентари на таблото за управление на ClickUp.

Създавайте структурирани списъци с ClickUp’s Lists за проследяване на запасите, категоризиране на артикулите по SKU, местоположение или други атрибути.

Автоматизирайте рутинни задачи като предупреждения за ниски запаси и дейности по попълване на запасите. Оптимизирайте процесите по управление на запасите с възможности за автоматизация като тригери за задачи и повтарящи се задачи.

Анализирайте данни без усилие с Table View на ClickUp за структурирано управление на информацията.

Изтеглете този шаблон Управлявайте запасите си и винаги попълвайте навреме с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Има стръмна крива на обучение поради всички налични функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 USD/потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. inFlow Inventory

чрез inFlow Inventory

inFlow Inventory е цялостен софтуер за управление на запасите в електронната търговия, предназначен да оптимизира контрола на запасите за предприятия от всякакъв мащаб.

Той консолидира информацията за запасите и поръчките, като предлага информация в реално време за нивата и движението на запасите.

Функциите му включват баркодове, управление на складове на няколко места и анализи, които ви позволяват ефективно да проследявате, преподреждате и оптимизирате запасите.

Най-добрите функции на inFlow Inventory

Интегрирайте се с различни платформи за електронна търговия, като онлайн пазари, уебсайтове и физически магазини, за да управлявате запасите от един интерфейс.

Оптимизирайте процеса на получаване, подбор и управление на запасите и подобрете точността и ефективността, като същевременно намалите ръчните грешки с помощта на сканиране на баркодове и RFID (радиочестотна идентификация).

Следете нивата на запасите, продажбите и поръчките за покупка в реално време на различни места. Това помага за поддържането на точни записи на запасите и предотвратява изчерпването или презапасяването.

Използвайте го като софтуер за управление на поръчки , за да помогнете на екипите да създават, обработват и проследяват поръчки. Можете също да създадете шаблон за поръчка за следващия си цикъл на доставки.

Ограничения на inFlow Inventory

Ограничена мащабируемост за големи или бързо растящи е-търговски бизнеси

Ограниченията при интеграцията може да изискват допълнителна ръчна работа или персонализирано разработване.

Цени на inFlow Inventory

Предприемач: 110 долара на месец

Малък бизнес: 279 $/месец

Средни размери: 549 $/месец

Enterprise: 1319 $/месец

Рейтинги и отзиви за inFlow Inventory

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

3. Katana

чрез Katana

Katana е софтуер, създаден специално за електронни търговци, за да им помогне да управляват запасите си.

Той предлага визуално планиране на производството и проследяване на запасите в реално време и се интегрира с популярни платформи за електронна търговия като Shopify и WooCommerce.

Използвайки планиране на материални изисквания (MRP) и лесен за използване интерфейс, Katana ви помага да рационализирате производствените си процеси, да оптимизирате нивата на запасите и да подобрите общата оперативна ефективност.

Най-добрите функции на Katana

Опростете планирането на производството и ресурсите с лесен за използване интерфейс, проследяване в реално време и оптимизирано използване на ресурсите.

Следете запасите, поръчките за продажби и производствените процеси в реално време, за да оптимизирате нивата на запасите, да предотвратите изчерпването или презапасяването и да управлявате ефективно ресурсите.

Проследявайте финансови показатели като приходи, печалба и др., за да знаете кои продукти се представят добре.

Интегрирайте се с популярни платформи като Shopify, WooCommerce и Amazon, което позволява автоматична синхронизация на поръчките за продажби, нивата на запасите и данните за продуктите.

Ограничения на Katana

Настройването на интеграции с определени платформи за електронна търговия може да бъде сложно.

Възможностите за отчитане на Katana може да не разполагат с необходимите разширени функции за задълбочен анализ.

Цени на Katana

Стартово ниво: 199 $/месец

Стандартен: 399 $/месец

Професионална версия: 899 $/месец

Professional Plus: 1999 $/месец

Оценки и рецензии за Katana

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 160 отзива)

4. SkuVault от Linnworks

чрез SkuVault Core

SkuVault е усъвършенстван софтуер за управление на запасите в електронната търговия от Linnworks, който позволява прецизен контрол над запасите, интегрира се безпроблемно с различни канали за продажби и предлага функции като динамично попълване и отчитане в реално време.

Можете да използвате инструмента, за да осигурите точно управление на запасите с помощта на всеобхватни инструменти за управление на запасите, включително проследяване на партиди и сериализирани запаси.

Най-добрите функции на SkuVault

Оптимизирайте складовите операции и подобрете ефективността на изпълнението на поръчките с интеграцията на WMS (система за управление на складове).

Намалете случаите на изчерпване на запасите и презапасяване с динамично попълване, което автоматично генерира поръчки за попълване въз основа на предварително зададени прагове.

Управлявайте запасите си централизирано с многоканална интеграция на продажбите, която може да синхронизира нивата на запасите в различни канали за продажби, като Amazon, eBay и Shopify.

Получете информация за ефективността на запасите, тенденциите в продажбите и оперативните показатели, за да вземете информирани решения и да формулирате стратегия с отчетите в реално време на SkuVault.

Ограничения на SkuVault

За някои потребители може да е трудно да се научат да го използват поради неговите всеобхватни функции и опции за персонализиране.

Някои потребители считат, че повтарящият се процес на сканиране отнема много време.

Цени на SkuVault

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SkuVault

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 3/5 (50+ отзива)

5. Cin7 Core

чрез Cin7 Core

Създаден за производители и продавачи на продукти, Cin7 Core е идеален за малки предприятия от всякакъв тип – търговци на дребно, търговци на едро или онлайн продавачи.

Той помага на бизнеса да управлява, централизира и автоматизира критични процеси като управление на поръчки, проследяване на запаси и списъци с продукти в различни канали за продажби.

С функции като синхронизация в реално време, персонализирани отчети и безпроблемна интеграция, Cin7 Core дава възможност на екипите да управляват ефективно запасите си, да намалят изчерпването на стоките и да подобрят цялостната оперативна гъвкавост.

Най-добрите функции на Cin7 Core

Управлявайте запасите в множество канали за продажби чрез синхронизиране на данните за запасите и оптимизиране на процесите по изпълнение на поръчките.

Получете ценна информация за ключови показатели, като например продажби и оборот на запасите, с помощта на надеждни инструменти за отчитане. Това ви позволява да вземате решения въз основа на данни.

Управлявайте както онлайн, така и офлайн канали за продажби от една платформа с интегрирани POS възможности.

Проследявайте датите на изтичане на срока на годност и управлявайте изтеглянията от пазара с проследяване на партиди и серийни артикули.

Адаптирайте системата към вашите специфични бизнес процеси и оптимизирайте операциите с персонализирани работни потоци и правила за автоматизация.

Ограничения на Cin7 Core

Може да има стръмна крива на обучение за потребителите поради своите обширни функции и опции за персонализиране.

Сложен процес на внедряване, изискващ значително време и ресурси за настройка и интегриране със съществуващите системи.

Цени на Cin7 Core

Стандартен: 295 $/месец

Предимства: 449 $/месец

Разширено: 999 $/месец

Omni: Персонализирани цени

Cin7 Основни оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)

6. Sage Inventory Advisor

чрез Sage Inventory Advisor

Sage Inventory Advisor е интелигентен инструмент за управление на запасите за електронни търговски предприятия.

Той използва усъвършенствани алгоритми за прогнозиране, за да оптимизира нивата на запасите, като предотвратява изчерпването им и намалява излишъците.

Чрез предоставяне на информация в реално време за търсенето на продукти, представянето на доставчиците и изпълнението на поръчките, Sage Inventory Advisor ви помага да вземете информирани решения, да повишите ефективността, да подобрите удовлетвореността на клиентите и цялостния контрол на запасите.

Най-добрите функции на Sage Inventory Advisor

Предсказвайте точно бъдещото търсене с помощта на усъвършенствани алгоритми за прогнозиране, които ви помагат да оптимизирате нивата на запасите и да намалите разходите.

Намалете до минимум изчерпването на запасите и осигурете навременното им попълване с динамично попълване, което автоматизира поръчването на запаси с предложения в реално време, базирани на търсенето и времето за доставка.

Проследявайте показателите за ефективността на доставчиците, като надеждност на доставките и срокове за изпълнение. Управлявайте проактивно взаимоотношенията с доставчиците и осигурете безпроблемна работа на веригата за доставки.

Оптимизирайте портфолиото си с изчерпателен анализ на състоянието на запасите, който идентифицира бавно движещите се или остарелите артикули.

Получете полезна информация за ефективността на запасите с интуитивен табло, което подчертава областите, които се нуждаят от подобрение.

Ограничения на Sage Inventory Advisor

Може да бъде прекалено сложен за малки предприятия с прости нужди по отношение на запасите.

Нивото на персонализация, което се предлага, може да не отговаря напълно на уникалните бизнес процеси или специфичните изисквания на индустрията, което ограничава неговата адаптивност.

Цени на Sage Inventory Advisor

Цената започва от 199 $/месец.

Оценки и рецензии за Sage Inventory Advisor

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Helcim

чрез Helcim

Helcim е платежен процесор, който помага на бизнеса да приема плащания както онлайн, така и офлайн.

Той предоставя инструменти като системи за точки на продажба (POS), виртуални терминали и онлайн фактуриране за онлайн и офлайн плащания.

Това е интелигентна платформа, предназначена за оптимизиране на цените и производителността на продуктите.

Той анализира пазарните тенденции, цените на конкурентите и поведението на клиентите, за да предостави полезна информация за бизнеса.

Най-добрите функции на Helcim

Намалете разходите с увеличаването на обема на транзакциите си с помощта на цялостната ценова структура на Helcim, която предлага прозрачни цени.

Управлявайте плащанията в електронната търговия от начало до край с надеждно решение за онлайн плащания, което ви позволява да приемате плащания онлайн.

Обработвайте транзакции директно от мобилното си устройство с виртуални терминали, които ви позволяват да приемате плащания навсякъде.

Предотвратете загубата на данни и правната експозиция с криптиране на данни, токенизация и системи за защита от измами.

Ограничения на Helcim

Опциите за персонализиране в Helcim може да не отговарят на нуждите на по-големите предприятия или на тези с уникални изисквания.

Цени на Helcim

Helcim Smart Terminal: 329 долара

Helcim Card Reader: 99 долара

Оценки и рецензии за Helcim

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Fishbowl

чрез Fishbowl

Fishbowl е софтуер за управление на запасите и производството, който помага за автоматизирането и мащабирането на бизнеса на всякакви размери.

Той ви помага да оптимизирате операциите си, свързани с инвентара, да подобрите ефективността и да поддържате оптимални нива на запасите, за да отговорите на търсенето на клиентите.

С интеграциите на QuickBooks, Fishbowl оптимизира контрола на запасите и предлага видимост в облака в реално време на различни места.

Най-добрите функции на Fishbowl

Приемайте плащания онлайн с надеждно решение за онлайн плащания

Проследявайте нивата на запасите, местоположението и движението им в реално време с усъвършенствано проследяване на запасите, което предоставя отлични възможности за управление на запасите за вашия бизнес.

Проследявайте целия жизнен цикъл на продукта от суровината до доставката до клиента с функции за постоянна проследимост.

Бързо обработвайте поръчките на клиентите с актуализации, проблеми и подробности за доставката на едно място.

Ограничения на Fishbowl

Въпреки че Fishbowl предлага богат набор от функции, той може да създава ограничения при персонализацията.

Fishbowl се интегрира с няколко системи, но може да не обхваща всички специфични платформи, които някои фирми използват.

Цени на Fishbowl

Fishbowl Drive: Складиране – от 329 долара

Fishbowl Advanced: Складиране – Цена от 329 долара

Fishbowl Advanced: Производство – Цена от 429 долара

Рейтинги и рецензии на Fishbowl

G2: 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (800+ отзива)

9. Veeqo

чрез Veeqo

Veeqo е облачна платформа за управление на запаси и многоканален търговия на дребно, която ви помага да управлявате запасите, поръчките и доставките си в различни канали за продажби, включително Amazon, eBay и Shopify.

Veeqo има за цел да оптимизира операциите в електронната търговия, да подобри точността на поръчките и да подобри клиентското преживяване чрез своите мощни инструменти за управление на запасите.

Най-добрите функции на Veeqo

Проследявайте нивата на запасите и синхронизирайте данните за запасите в множество канали за продажби с централизирано управление на запасите.

Управлявайте запасите, приемайте поръчки и изпълнявайте доставки в движение с мобилното приложение.

Повишете ефективността си в складовите операции с възможности за сканиране на баркодове.

Генерирайте етикети за доставка, автоматизирайте изпълнението и доставяйте поръчките ефективно с интегрирани решения за управление на доставките и тарифи на превозвачите в реално време.

Адаптирайте системата към вашите специфични нужди с помощта на широките възможности за интеграция на Veeqo с популярни платформи за електронна търговия, пазари, софтуер за счетоводство и куриерски компании, както и с помощта на персонализирани функции и работни процеси.

Ограничения на Veeqo

Комплексният набор от функции на Veeqo може да се стори труден за някои потребители.

Цени на Veeqo

Безплатно

Оценки и рецензии за Veeqo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,3/5 (над 70 отзива)

10. ShipBob

чрез ShipBob

ShipBob е външен доставчик на логистични услуги, който предлага на електронните търговци цялостно решение за изпълнение на поръчки.

Те се занимават със съхранението на запасите, обработката на поръчките и логистиката на доставките, като помагат на бизнеса да оптимизира операциите си по изпълнение на поръчките и да доставя поръчките на клиентите ефективно.

С стратегически разположени центрове за изпълнение на поръчки, ShipBob има за цел да оптимизира процеса на доставка, да намали разходите за доставка и да подобри общата логистична ефективност за онлайн търговците.

Най-добрите функции на ShipBob

Изпращайте продуктите си бързо и евтино, с складове в над 50 центъра за изпълнение на поръчки по целия свят.

Проследявайте нивата на запасите, наблюдавайте движението на запасите и оптимизирайте складовото пространство за по-ефективни операции.

Получавайте актуализации в реално време за състоянието на вашите поръчки с проследяване на поръчките и видимост през целия процес на изпълнение.

Ограничения на ShipBob

Интегрирането на ShipBob със съществуващите платформи за електронна търговия може да изисква технически опит и допълнителни ресурси за разработка.

Цени на ShipBob

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ShipBob

G2: 3. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,7/5 (над 90 рецензии)

Опростете управлението на запасите с подходящия инструмент

Управлението на запасите в електронната търговия може да бъде сложно и предизвикателно, особено за разрастващи се предприятия, които трябва да се справят с големи и разнообразни запаси.

С подходящия инструмент обаче можете да оптимизирате процесите по управление на запасите, спестявайки време, пари и ресурси.

ClickUp е мощна и гъвкава платформа за продуктивност, която може да ви помогне да управлявате ефективно запасите си в електронната търговия. Тя може да ви помогне да опростите управлението на запасите в електронната търговия и да подобрите бизнес резултатите си.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте разликата сами!