10-те най-добри софтуера за управление на запасите в електронната търговия през 2025 г.

Лошо планираният процес на управление на запасите може да доведе до загуба на продажби и да навреди на репутацията на вашия бизнес. Той може да бъде и значителен източник на разхищения и допълнителни разходи.
Ето защо, като бизнес в електронната търговия, трябва да разполагате с ефективна система за управление на запасите. Малките предприятия могат да го направят с шаблони за запаси, но един растящ бизнес трябва да инвестира в софтуер за управление на запасите в електронната търговия. Той може да ви помогне да планирате, проследявате и управлявате ефективно данните за запасите си по цялата верига на доставки.
Ще разгледаме 10-те най-добри софтуера за управление на запасите и доставките в електронната търговия и ще обсъдим ключовите функции, които трябва да търсите, когато избирате най-подходящия за вашия бизнес.
Какво трябва да търсите в софтуера за управление на запасите в електронната търговия?
При оценяването на софтуерните опции за управление на запасите в електронната търговия имайте предвид следните ключови фактори:
- Проследяване и видимост на запасите: Потърсете софтуерно решение, което ви позволява да проследявате запасите в реално време в различни канали. Проверете дали софтуерът разполага с функция за оптимизиране на управлението на запасите, за да се предотврати изчерпването или презапасяването.
- Управление на множество местоположения: Ако имате няколко склада или търговски обекта, изберете софтуер за лесно управление на запасите на множество местоположения. Той трябва да позволява координация между всички ваши търговски обекти и складове.
- Оптимизация на запасите: Потърсете системи за управление на запасите, които ви помагат да оптимизирате нивата на запасите въз основа на преброяването на запасите, моделите на търсенето, сезонността и историческите данни за продажбите.
- Групиране и категоризиране на материали: Потърсете софтуерни решения за управление на запасите, които ви помагат да групирате артикулите в предварително определени категории (например по тип продукт, марка или SKU). Това може да ви помогне да анализирате кои продукти са най-търсени и да коригирате стратегията си съответно.
- Отчети и анализи: Изберете софтуер за управление на запасите, който генерира подробни отчети за продажбите, движението на запасите и представянето на продуктите във времето. Анализирането на данните за запасите може да ви спести много време и пари, да ви помогне да разберете по-добре бизнеса си и да вземете решения, основани на данни.
- Поддръжка: Дайте предимство на платформа, която предлага отзивчива поддръжка на клиенти, както и функции за управление на запасите.
Прочетете също: Агрегирано планиране за по-добро управление на запасите
10-те най-добри софтуера за управление на запасите в електронната търговия
Сега, когато вече знаете на какво да обърнете внимание при закупуването на софтуер за управление на запасите за вашия бизнес, ето списък с някои от най-добрите софтуери за управление на запасите в електронната търговия, които се предлагат в момента на пазара.
1. ClickUp
ClickUp е инструмент за управление на запасите и операциите за малки и големи предприятия, който може да помогне за управлението на бизнес операциите в електронната търговия, запасите от продукти, целите и др.
В комбинация с решението за управление на проекти на ClickUp, оптимизирайте управлението на запасите с персонализирани табла, показващи показатели в реално време, организирани списъци за проследяване на запасите и автоматизирани работни потоци за ефективно управление на задачите.
Интеграцията им с платформи за електронна търговия осигурява точна синхронизация на данните за запасите, за да се оптимизират бизнес операциите и да се вземат информирани решения.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създайте персонализирани табла, показващи ключови показатели за запасите, като нива на запасите, данни за продажбите и статуса на поръчките, в централизиран преглед на операциите с запасите с ClickUp Dashboards.
- Създавайте структурирани списъци с ClickUp’s Lists за проследяване на запасите, категоризиране на артикулите по SKU, местоположение или други атрибути.
- Автоматизирайте рутинни задачи като предупреждения за ниски запаси и дейности по попълване на запасите. Оптимизирайте процесите по управление на запасите с възможности за автоматизация като тригери за задачи и повтарящи се задачи.
- Организирайте подробностите за запасите в таблици с помощта на изгледа „Таблица“ на ClickUp и управлявайте графиците за попълване на запасите и доставките с помощта на изгледа „Календар“ на ClickUp.
- Управлявайте и актуализирайте нивата на запасите, наличността на стоките, движението на запасите и промените в цените с шаблона за управление на запасите на ClickUp.
Ограничения на ClickUp
- Има стръмна крива на обучение поради всички налични функции.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/потребител на месец
- Бизнес: 12 USD/потребител на месец
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)
2. inFlow Inventory
inFlow Inventory е цялостен софтуер за управление на запасите в електронната търговия, предназначен да оптимизира контрола на запасите за предприятия от всякакъв мащаб.
Той консолидира информацията за запасите и поръчките, като предлага информация в реално време за нивата и движението на запасите.
Функциите му включват баркодове, управление на складове на няколко места и анализи, които ви позволяват ефективно да проследявате, преподреждате и оптимизирате запасите.
Най-добрите функции на inFlow Inventory
- Интегрирайте се с различни платформи за електронна търговия, като онлайн пазари, уебсайтове и физически магазини, за да управлявате запасите от един интерфейс.
- Оптимизирайте процеса на получаване, подбор и управление на запасите и подобрете точността и ефективността, като същевременно намалите ръчните грешки с помощта на сканиране на баркодове и RFID (радиочестотна идентификация).
- Следете нивата на запасите, продажбите и поръчките за покупка в реално време на различни места. Това помага за поддържането на точни записи на запасите и предотвратява изчерпването или презапасяването.
- Използвайте го като софтуер за управление на поръчки, за да помогнете на екипите да създават, обработват и проследяват поръчки. Можете също да създадете шаблон за поръчка за следващия си цикъл на доставки.
Ограничения на inFlow Inventory
- Ограничена мащабируемост за големи или бързо растящи е-търговски бизнеси
- Ограниченията при интеграцията може да изискват допълнителна ръчна работа или персонализирано разработване.
Цени на inFlow Inventory
- Предприемач: 110 долара на месец
- Малък бизнес: 279 $/месец
- Средни размери: 549 $/месец
- Enterprise: 1319 $/месец
Рейтинги и отзиви за inFlow Inventory
- G2: 4. 1/5 (30+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)
3. Katana
Katana е софтуер, създаден специално за електронни търговци, за да им помогне да управляват запасите си.
Той предлага визуално планиране на производството и проследяване на запасите в реално време и се интегрира с популярни платформи за електронна търговия като Shopify и WooCommerce.
Използвайки планиране на материални изисквания (MRP) и лесен за използване интерфейс, Katana ви помага да рационализирате производствените си процеси, да оптимизирате нивата на запасите и да подобрите общата оперативна ефективност.
Най-добрите функции на Katana
- Опростете планирането на производството и ресурсите с лесен за използване интерфейс, проследяване в реално време и оптимизирано използване на ресурсите.
- Следете запасите, поръчките за продажби и производствените процеси в реално време, за да оптимизирате нивата на запасите, да предотвратите изчерпването или презапасяването и да управлявате ефективно ресурсите.
- Проследявайте финансови показатели като приходи, печалба и др., за да знаете кои продукти се представят добре.
- Интегрирайте се с популярни платформи като Shopify, WooCommerce и Amazon, което позволява автоматична синхронизация на поръчките за продажби, нивата на запасите и данните за продуктите.
Ограничения на Katana
- Настройването на интеграции с определени платформи за електронна търговия може да бъде сложно.
- Възможностите за отчитане на Katana може да не разполагат с необходимите разширени функции за задълбочен анализ.
Цени на Katana
- Стартово ниво: 199 $/месец
- Стандартен: 399 $/месец
- Професионална версия: 899 $/месец
- Professional Plus: 1999 $/месец
Оценки и рецензии за Katana
- G2: 4. 4/5 (30+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 160 отзива)
4. SkuVault от Linnworks
SkuVault е усъвършенстван софтуер за управление на запасите в електронната търговия от Linnworks, който позволява прецизен контрол над запасите, интегрира се безпроблемно с различни канали за продажби и предлага функции като динамично попълване и отчитане в реално време.
Можете да използвате инструмента, за да осигурите точно управление на запасите с помощта на всеобхватни инструменти за управление на запасите, включително проследяване на партиди и сериализирани запаси.
Най-добрите функции на SkuVault
- Оптимизирайте складовите операции и подобрете ефективността на изпълнението на поръчките с интеграцията на WMS (система за управление на складове).
- Намалете случаите на изчерпване на запасите и презапасяване с динамично попълване, което автоматично генерира поръчки за попълване въз основа на предварително зададени прагове.
- Управлявайте запасите си централизирано с многоканална интеграция на продажбите, която може да синхронизира нивата на запасите в различни канали за продажби, като Amazon, eBay и Shopify.
- Получете информация за ефективността на запасите, тенденциите в продажбите и оперативните показатели, за да вземете информирани решения и да формулирате стратегия с отчетите в реално време на SkuVault.
Ограничения на SkuVault
- За някои потребители може да е трудно да се научат да го използват поради неговите всеобхватни функции и опции за персонализиране.
- Някои потребители считат, че повтарящият се процес на сканиране отнема много време.
Цени на SkuVault
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за SkuVault
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: 4. 3/5 (50+ отзива)
5. Cin7 Core
Създаден за производители и продавачи на продукти, Cin7 Core е идеален за малки предприятия от всякакъв тип – търговци на дребно, търговци на едро или онлайн продавачи.
Той помага на бизнеса да управлява, централизира и автоматизира критични процеси като управление на поръчки, проследяване на запаси и списъци с продукти в различни канали за продажби.
С функции като синхронизация в реално време, персонализирани отчети и безпроблемна интеграция, Cin7 Core дава възможност на екипите да управляват ефективно запасите си, да намалят изчерпването на стоките и да подобрят цялостната оперативна гъвкавост.
Най-добрите функции на Cin7 Core
- Управлявайте запасите в множество канали за продажби чрез синхронизиране на данните за запасите и оптимизиране на процесите по изпълнение на поръчките.
- Получете ценна информация за ключови показатели, като например продажби и оборот на запасите, с помощта на надеждни инструменти за отчитане. Това ви позволява да вземате решения въз основа на данни.
- Управлявайте както онлайн, така и офлайн канали за продажби от една платформа с интегрирани POS възможности.
- Проследявайте датите на изтичане на срока на годност и управлявайте изтеглянията от пазара с проследяване на партиди и серийни артикули.
- Адаптирайте системата към вашите специфични бизнес процеси и оптимизирайте операциите с персонализирани работни потоци и правила за автоматизация.
Ограничения на Cin7 Core
- Може да има стръмна крива на обучение за потребителите поради своите обширни функции и опции за персонализиране.
- Сложен процес на внедряване, изискващ значително време и ресурси за настройка и интегриране със съществуващите системи.
Цени на Cin7 Core
- Стандартен: 295 $/месец
- Предимства: 449 $/месец
- Разширено: 999 $/месец
- Omni: Персонализирани цени
Cin7 Основни оценки и рецензии
- G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)
6. Sage Inventory Advisor
Sage Inventory Advisor е интелигентен инструмент за управление на запасите за електронни търговски предприятия.
Той използва усъвършенствани алгоритми за прогнозиране, за да оптимизира нивата на запасите, като предотвратява изчерпването им и намалява излишъците.
Чрез предоставяне на информация в реално време за търсенето на продукти, представянето на доставчиците и изпълнението на поръчките, Sage Inventory Advisor ви помага да вземете информирани решения, да повишите ефективността, да подобрите удовлетвореността на клиентите и цялостния контрол на запасите.
Най-добрите функции на Sage Inventory Advisor
- Предсказвайте точно бъдещото търсене с помощта на усъвършенствани алгоритми за прогнозиране, които ви помагат да оптимизирате нивата на запасите и да намалите разходите.
- Намалете до минимум изчерпването на запасите и осигурете навременното им попълване с динамично попълване, което автоматизира поръчването на запаси с предложения в реално време, базирани на търсенето и времето за доставка.
- Проследявайте показателите за ефективността на доставчиците, като надеждност на доставките и срокове за изпълнение. Управлявайте проактивно взаимоотношенията с доставчиците и осигурете безпроблемна работа на веригата за доставки.
- Оптимизирайте портфолиото си с изчерпателен анализ на състоянието на запасите, който идентифицира бавно движещите се или остарелите артикули.
- Получете полезна информация за ефективността на запасите с интуитивен табло, което подчертава областите, които се нуждаят от подобрение.
Ограничения на Sage Inventory Advisor
- Може да бъде прекалено сложен за малки предприятия с прости нужди по отношение на запасите.
- Нивото на персонализация, което се предлага, може да не отговаря напълно на уникалните бизнес процеси или специфичните изисквания на индустрията, което ограничава неговата адаптивност.
Цени на Sage Inventory Advisor
- Цената започва от 199 $/месец.
Оценки и рецензии за Sage Inventory Advisor
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно рецензии
7. Helcim
Helcim е платежен процесор, който помага на бизнеса да приема плащания както онлайн, така и офлайн.
Той предоставя инструменти като системи за точки на продажба (POS), виртуални терминали и онлайн фактуриране за онлайн и офлайн плащания.
Това е интелигентна платформа, предназначена за оптимизиране на цените и производителността на продуктите.
Той анализира пазарните тенденции, цените на конкурентите и поведението на клиентите, за да предостави полезна информация за бизнеса.
Най-добрите функции на Helcim
- Намалете разходите с увеличаването на обема на транзакциите си с помощта на цялостната ценова структура на Helcim, която предлага прозрачни цени.
- Управлявайте плащанията в електронната търговия от начало до край с надеждно решение за онлайн плащания, което ви позволява да приемате плащания онлайн.
- Обработвайте транзакции директно от мобилното си устройство с виртуални терминали, които ви позволяват да приемате плащания навсякъде.
- Предотвратете загубата на данни и правната експозиция с криптиране на данни, токенизация и системи за защита от измами.
Ограничения на Helcim
- Опциите за персонализиране в Helcim може да не отговарят на нуждите на по-големите предприятия или на тези с уникални изисквания.
Цени на Helcim
- Helcim Smart Terminal: 329 долара
- Helcim Card Reader: 99 долара
Оценки и рецензии за Helcim
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно рецензии
8. Fishbowl
Fishbowl е софтуер за управление на запасите и производството, който помага за автоматизирането и мащабирането на бизнеса на всякакви размери.
Той ви помага да оптимизирате операциите си, свързани с инвентара, да подобрите ефективността и да поддържате оптимални нива на запасите, за да отговорите на търсенето на клиентите.
С интеграциите на QuickBooks, Fishbowl оптимизира контрола на запасите и предлага видимост в облака в реално време на различни места.
Най-добрите функции на Fishbowl
- Приемайте плащания онлайн с надеждно решение за онлайн плащания
- Проследявайте нивата на запасите, местоположението и движението им в реално време с усъвършенствано проследяване на запасите, което предоставя отлични възможности за управление на запасите за вашия бизнес.
- Проследявайте целия жизнен цикъл на продукта от суровината до доставката до клиента с функции за постоянна проследимост.
- Бързо обработвайте поръчките на клиентите с актуализации, проблеми и подробности за доставката на едно място.
Ограничения на Fishbowl
- Въпреки че Fishbowl предлага богат набор от функции, той може да създава ограничения при персонализацията.
- Fishbowl се интегрира с няколко системи, но може да не обхваща всички специфични платформи, които някои фирми използват.
Цени на Fishbowl
- Fishbowl Drive: Складиране – от 329 долара
- Fishbowl Advanced: Складиране – Цена от 329 долара
- Fishbowl Advanced: Производство – Цена от 429 долара
Рейтинги и рецензии на Fishbowl
- G2: 4/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (800+ отзива)
9. Veeqo
Veeqo е облачна платформа за управление на запаси и многоканален търговия на дребно, която ви помага да управлявате запасите, поръчките и доставките си в различни канали за продажби, включително Amazon, eBay и Shopify.
Veeqo има за цел да оптимизира операциите в електронната търговия, да подобри точността на поръчките и да подобри клиентското преживяване чрез своите мощни инструменти за управление на запасите.
Най-добрите функции на Veeqo
- Проследявайте нивата на запасите и синхронизирайте данните за запасите в множество канали за продажби с централизирано управление на запасите.
- Управлявайте запасите, приемайте поръчки и изпълнявайте доставки в движение с мобилното приложение.
- Повишете ефективността си в складовите операции с възможности за сканиране на баркодове.
- Генерирайте етикети за доставка, автоматизирайте изпълнението и доставяйте поръчките ефективно с интегрирани решения за управление на доставките и тарифи на превозвачите в реално време.
- Адаптирайте системата към вашите специфични нужди с помощта на широките възможности за интеграция на Veeqo с популярни платформи за електронна търговия, пазари, софтуер за счетоводство и куриерски компании, както и с помощта на персонализирани функции и работни процеси.
Ограничения на Veeqo
- Комплексният набор от функции на Veeqo може да се стори труден за някои потребители.
Цени на Veeqo
- Безплатно
Оценки и рецензии за Veeqo
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: 4,3/5 (над 70 отзива)
10. ShipBob
ShipBob е външен доставчик на логистични услуги, който предлага на електронните търговци цялостно решение за изпълнение на поръчки.
Те се занимават със съхранението на запасите, обработката на поръчките и логистиката на доставките, като помагат на бизнеса да оптимизира операциите си по изпълнение на поръчките и да доставя поръчките на клиентите ефективно.
С стратегически разположени центрове за изпълнение на поръчки, ShipBob има за цел да оптимизира процеса на доставка, да намали разходите за доставка и да подобри общата логистична ефективност за онлайн търговците.
Най-добрите функции на ShipBob
- Изпращайте продуктите си бързо и евтино, с складове в над 50 центъра за изпълнение на поръчки по целия свят.
- Проследявайте нивата на запасите, наблюдавайте движението на запасите и оптимизирайте складовото пространство за по-ефективни операции.
- Получавайте актуализации в реално време за състоянието на вашите поръчки с проследяване на поръчките и видимост през целия процес на изпълнение.
Ограничения на ShipBob
- Интегрирането на ShipBob със съществуващите платформи за електронна търговия може да изисква технически опит и допълнителни ресурси за разработка.
Цени на ShipBob
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за ShipBob
- G2: 3. 6/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 3,7/5 (над 90 рецензии)
Свързано: Най-добрите ERP софтуерни решения за вас
Опростете управлението на запасите с подходящия инструмент
Управлението на запасите в електронната търговия може да бъде сложно и предизвикателно, особено за разрастващи се предприятия, които трябва да се справят с големи и разнообразни запаси.
С подходящия инструмент обаче можете да оптимизирате процесите по управление на запасите, спестявайки време, пари и ресурси.
ClickUp е мощна и гъвкава платформа за продуктивност, която може да ви помогне да управлявате ефективно запасите си в електронната търговия. Тя може да ви помогне да опростите управлението на запасите в електронната търговия и да подобрите бизнес резултатите си.
Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте разликата сами!