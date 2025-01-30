ClickUp блог
10-те най-добри софтуера за управление на запасите в електронната търговия през 2025 г.

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
30 януари 2025 г.

Лошо планираният процес на управление на запасите може да доведе до загуба на продажби и да навреди на репутацията на вашия бизнес. Той може да бъде и значителен източник на разхищения и допълнителни разходи.

Ето защо, като бизнес в електронната търговия, трябва да разполагате с ефективна система за управление на запасите. Малките предприятия могат да го направят с шаблони за запаси, но един растящ бизнес трябва да инвестира в софтуер за управление на запасите в електронната търговия. Той може да ви помогне да планирате, проследявате и управлявате ефективно данните за запасите си по цялата верига на доставки.

Ще разгледаме 10-те най-добри софтуера за управление на запасите и доставките в електронната търговия и ще обсъдим ключовите функции, които трябва да търсите, когато избирате най-подходящия за вашия бизнес.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на запасите в електронната търговия?

При оценяването на софтуерните опции за управление на запасите в електронната търговия имайте предвид следните ключови фактори:

  • Проследяване и видимост на запасите: Потърсете софтуерно решение, което ви позволява да проследявате запасите в реално време в различни канали. Проверете дали софтуерът разполага с функция за оптимизиране на управлението на запасите, за да се предотврати изчерпването или презапасяването.
  • Управление на множество местоположения: Ако имате няколко склада или търговски обекта, изберете софтуер за лесно управление на запасите на множество местоположения. Той трябва да позволява координация между всички ваши търговски обекти и складове.
  • Оптимизация на запасите: Потърсете системи за управление на запасите, които ви помагат да оптимизирате нивата на запасите въз основа на преброяването на запасите, моделите на търсенето, сезонността и историческите данни за продажбите.
  • Групиране и категоризиране на материали: Потърсете софтуерни решения за управление на запасите, които ви помагат да групирате артикулите в предварително определени категории (например по тип продукт, марка или SKU). Това може да ви помогне да анализирате кои продукти са най-търсени и да коригирате стратегията си съответно.
  • Отчети и анализи: Изберете софтуер за управление на запасите, който генерира подробни отчети за продажбите, движението на запасите и представянето на продуктите във времето. Анализирането на данните за запасите може да ви спести много време и пари, да ви помогне да разберете по-добре бизнеса си и да вземете решения, основани на данни.
  • Поддръжка: Дайте предимство на платформа, която предлага отзивчива поддръжка на клиенти, както и функции за управление на запасите.

10-те най-добри софтуера за управление на запасите в електронната търговия

Сега, когато вече знаете на какво да обърнете внимание при закупуването на софтуер за управление на запасите за вашия бизнес, ето списък с някои от най-добрите софтуери за управление на запасите в електронната търговия, които се предлагат в момента на пазара.

1. ClickUp

Платформата за управление на проекти на ClickUp
Бъдете в крак с данните за запасите в реално време с платформата за управление на проекти ClickUp.

ClickUp е инструмент за управление на запасите и операциите за малки и големи предприятия, който може да помогне за управлението на бизнес операциите в електронната търговия, запасите от продукти, целите и др.

В комбинация с решението за управление на проекти на ClickUp, оптимизирайте управлението на запасите с персонализирани табла, показващи показатели в реално време, организирани списъци за проследяване на запасите и автоматизирани работни потоци за ефективно управление на задачите.

Интеграцията им с платформи за електронна търговия осигурява точна синхронизация на данните за запасите, за да се оптимизират бизнес операциите и да се вземат информирани решения.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Създайте персонализирани табла, показващи ключови показатели за запасите, като нива на запасите, данни за продажбите и статуса на поръчките, в централизиран преглед на операциите с запасите с ClickUp Dashboards.
ClickUp Dashboards
Визуализирайте наличните си продукти, запаси и други инвентари на таблото за управление на ClickUp.
  • Създавайте структурирани списъци с ClickUp’s Lists за проследяване на запасите, категоризиране на артикулите по SKU, местоположение или други атрибути.
  • Автоматизирайте рутинни задачи като предупреждения за ниски запаси и дейности по попълване на запасите. Оптимизирайте процесите по управление на запасите с възможности за автоматизация като тригери за задачи и повтарящи се задачи.
Табличен изглед на ClickUp
Анализирайте данни без усилие с Table View на ClickUp за структурирано управление на информацията.
Управлявайте запасите си и винаги попълвайте навреме с шаблона за управление на запасите на ClickUp.
Изтеглете този шаблон
Управлявайте запасите си и винаги попълвайте навреме с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

  • Има стръмна крива на обучение поради всички налични функции.

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Без ограничения: 7 $/потребител на месец
  • Бизнес: 12 USD/потребител на месец
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. inFlow Inventory

inFlow Inventory
чрез inFlow Inventory

inFlow Inventory е цялостен софтуер за управление на запасите в електронната търговия, предназначен да оптимизира контрола на запасите за предприятия от всякакъв мащаб.

Той консолидира информацията за запасите и поръчките, като предлага информация в реално време за нивата и движението на запасите.

Функциите му включват баркодове, управление на складове на няколко места и анализи, които ви позволяват ефективно да проследявате, преподреждате и оптимизирате запасите.

Най-добрите функции на inFlow Inventory

  • Интегрирайте се с различни платформи за електронна търговия, като онлайн пазари, уебсайтове и физически магазини, за да управлявате запасите от един интерфейс.
  • Оптимизирайте процеса на получаване, подбор и управление на запасите и подобрете точността и ефективността, като същевременно намалите ръчните грешки с помощта на сканиране на баркодове и RFID (радиочестотна идентификация).
  • Следете нивата на запасите, продажбите и поръчките за покупка в реално време на различни места. Това помага за поддържането на точни записи на запасите и предотвратява изчерпването или презапасяването.
  • Използвайте го като софтуер за управление на поръчки, за да помогнете на екипите да създават, обработват и проследяват поръчки. Можете също да създадете шаблон за поръчка за следващия си цикъл на доставки.

Ограничения на inFlow Inventory

  • Ограничена мащабируемост за големи или бързо растящи е-търговски бизнеси
  • Ограниченията при интеграцията може да изискват допълнителна ръчна работа или персонализирано разработване.

Цени на inFlow Inventory

  • Предприемач: 110 долара на месец
  • Малък бизнес: 279 $/месец
  • Средни размери: 549 $/месец
  • Enterprise: 1319 $/месец

Рейтинги и отзиви за inFlow Inventory

  • G2: 4. 1/5 (30+ отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

3. Katana

Katana
чрез Katana

Katana е софтуер, създаден специално за електронни търговци, за да им помогне да управляват запасите си.

Той предлага визуално планиране на производството и проследяване на запасите в реално време и се интегрира с популярни платформи за електронна търговия като Shopify и WooCommerce.

Използвайки планиране на материални изисквания (MRP) и лесен за използване интерфейс, Katana ви помага да рационализирате производствените си процеси, да оптимизирате нивата на запасите и да подобрите общата оперативна ефективност.

Най-добрите функции на Katana

  • Опростете планирането на производството и ресурсите с лесен за използване интерфейс, проследяване в реално време и оптимизирано използване на ресурсите.
  • Следете запасите, поръчките за продажби и производствените процеси в реално време, за да оптимизирате нивата на запасите, да предотвратите изчерпването или презапасяването и да управлявате ефективно ресурсите.
  • Проследявайте финансови показатели като приходи, печалба и др., за да знаете кои продукти се представят добре.
  • Интегрирайте се с популярни платформи като Shopify, WooCommerce и Amazon, което позволява автоматична синхронизация на поръчките за продажби, нивата на запасите и данните за продуктите.

Ограничения на Katana

  • Настройването на интеграции с определени платформи за електронна търговия може да бъде сложно.
  • Възможностите за отчитане на Katana може да не разполагат с необходимите разширени функции за задълбочен анализ.

Цени на Katana

  • Стартово ниво: 199 $/месец
  • Стандартен: 399 $/месец
  • Професионална версия: 899 $/месец
  • Professional Plus: 1999 $/месец

Оценки и рецензии за Katana

  • G2: 4. 4/5 (30+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 160 отзива)

4. SkuVault от Linnworks

SkuVault Core
чрез SkuVault Core

SkuVault е усъвършенстван софтуер за управление на запасите в електронната търговия от Linnworks, който позволява прецизен контрол над запасите, интегрира се безпроблемно с различни канали за продажби и предлага функции като динамично попълване и отчитане в реално време.

Можете да използвате инструмента, за да осигурите точно управление на запасите с помощта на всеобхватни инструменти за управление на запасите, включително проследяване на партиди и сериализирани запаси.

Най-добрите функции на SkuVault

  • Оптимизирайте складовите операции и подобрете ефективността на изпълнението на поръчките с интеграцията на WMS (система за управление на складове).
  • Намалете случаите на изчерпване на запасите и презапасяване с динамично попълване, което автоматично генерира поръчки за попълване въз основа на предварително зададени прагове.
  • Управлявайте запасите си централизирано с многоканална интеграция на продажбите, която може да синхронизира нивата на запасите в различни канали за продажби, като Amazon, eBay и Shopify.
  • Получете информация за ефективността на запасите, тенденциите в продажбите и оперативните показатели, за да вземете информирани решения и да формулирате стратегия с отчетите в реално време на SkuVault.

Ограничения на SkuVault

  • За някои потребители може да е трудно да се научат да го използват поради неговите всеобхватни функции и опции за персонализиране.
  • Някои потребители считат, че повтарящият се процес на сканиране отнема много време.

Цени на SkuVault

  • Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SkuVault

  • G2: Недостатъчно отзиви
  • Capterra: 4. 3/5 (50+ отзива)

5. Cin7 Core

Cin7 Core
чрез Cin7 Core

Създаден за производители и продавачи на продукти, Cin7 Core е идеален за малки предприятия от всякакъв тип – търговци на дребно, търговци на едро или онлайн продавачи.

Той помага на бизнеса да управлява, централизира и автоматизира критични процеси като управление на поръчки, проследяване на запаси и списъци с продукти в различни канали за продажби.

С функции като синхронизация в реално време, персонализирани отчети и безпроблемна интеграция, Cin7 Core дава възможност на екипите да управляват ефективно запасите си, да намалят изчерпването на стоките и да подобрят цялостната оперативна гъвкавост.

Най-добрите функции на Cin7 Core

  • Управлявайте запасите в множество канали за продажби чрез синхронизиране на данните за запасите и оптимизиране на процесите по изпълнение на поръчките.
  • Получете ценна информация за ключови показатели, като например продажби и оборот на запасите, с помощта на надеждни инструменти за отчитане. Това ви позволява да вземате решения въз основа на данни.
  • Управлявайте както онлайн, така и офлайн канали за продажби от една платформа с интегрирани POS възможности.
  • Проследявайте датите на изтичане на срока на годност и управлявайте изтеглянията от пазара с проследяване на партиди и серийни артикули.
  • Адаптирайте системата към вашите специфични бизнес процеси и оптимизирайте операциите с персонализирани работни потоци и правила за автоматизация.

Ограничения на Cin7 Core

  • Може да има стръмна крива на обучение за потребителите поради своите обширни функции и опции за персонализиране.
  • Сложен процес на внедряване, изискващ значително време и ресурси за настройка и интегриране със съществуващите системи.

Цени на Cin7 Core

  • Стандартен: 295 $/месец
  • Предимства: 449 $/месец
  • Разширено: 999 $/месец
  • Omni: Персонализирани цени

Cin7 Основни оценки и рецензии

  • G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)

6. Sage Inventory Advisor

Sage Inventory Advisor
чрез Sage Inventory Advisor

Sage Inventory Advisor е интелигентен инструмент за управление на запасите за електронни търговски предприятия.

Той използва усъвършенствани алгоритми за прогнозиране, за да оптимизира нивата на запасите, като предотвратява изчерпването им и намалява излишъците.

Чрез предоставяне на информация в реално време за търсенето на продукти, представянето на доставчиците и изпълнението на поръчките, Sage Inventory Advisor ви помага да вземете информирани решения, да повишите ефективността, да подобрите удовлетвореността на клиентите и цялостния контрол на запасите.

Най-добрите функции на Sage Inventory Advisor

  • Предсказвайте точно бъдещото търсене с помощта на усъвършенствани алгоритми за прогнозиране, които ви помагат да оптимизирате нивата на запасите и да намалите разходите.
  • Намалете до минимум изчерпването на запасите и осигурете навременното им попълване с динамично попълване, което автоматизира поръчването на запаси с предложения в реално време, базирани на търсенето и времето за доставка.
  • Проследявайте показателите за ефективността на доставчиците, като надеждност на доставките и срокове за изпълнение. Управлявайте проактивно взаимоотношенията с доставчиците и осигурете безпроблемна работа на веригата за доставки.
  • Оптимизирайте портфолиото си с изчерпателен анализ на състоянието на запасите, който идентифицира бавно движещите се или остарелите артикули.
  • Получете полезна информация за ефективността на запасите с интуитивен табло, което подчертава областите, които се нуждаят от подобрение.

Ограничения на Sage Inventory Advisor

  • Може да бъде прекалено сложен за малки предприятия с прости нужди по отношение на запасите.
  • Нивото на персонализация, което се предлага, може да не отговаря напълно на уникалните бизнес процеси или специфичните изисквания на индустрията, което ограничава неговата адаптивност.

Цени на Sage Inventory Advisor

  • Цената започва от 199 $/месец.

Оценки и рецензии за Sage Inventory Advisor

  • G2: Недостатъчно отзиви
  • Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Helcim

Helcim
чрез Helcim

Helcim е платежен процесор, който помага на бизнеса да приема плащания както онлайн, така и офлайн.

Той предоставя инструменти като системи за точки на продажба (POS), виртуални терминали и онлайн фактуриране за онлайн и офлайн плащания.

Това е интелигентна платформа, предназначена за оптимизиране на цените и производителността на продуктите.

Той анализира пазарните тенденции, цените на конкурентите и поведението на клиентите, за да предостави полезна информация за бизнеса.

Най-добрите функции на Helcim

  • Намалете разходите с увеличаването на обема на транзакциите си с помощта на цялостната ценова структура на Helcim, която предлага прозрачни цени.
  • Управлявайте плащанията в електронната търговия от начало до край с надеждно решение за онлайн плащания, което ви позволява да приемате плащания онлайн.
  • Обработвайте транзакции директно от мобилното си устройство с виртуални терминали, които ви позволяват да приемате плащания навсякъде.
  • Предотвратете загубата на данни и правната експозиция с криптиране на данни, токенизация и системи за защита от измами.

Ограничения на Helcim

  • Опциите за персонализиране в Helcim може да не отговарят на нуждите на по-големите предприятия или на тези с уникални изисквания.

Цени на Helcim

  • Helcim Smart Terminal: 329 долара
  • Helcim Card Reader: 99 долара

Оценки и рецензии за Helcim

  • G2: Недостатъчно отзиви
  • Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Fishbowl

Fishbowl
чрез Fishbowl

Fishbowl е софтуер за управление на запасите и производството, който помага за автоматизирането и мащабирането на бизнеса на всякакви размери.

Той ви помага да оптимизирате операциите си, свързани с инвентара, да подобрите ефективността и да поддържате оптимални нива на запасите, за да отговорите на търсенето на клиентите.

С интеграциите на QuickBooks, Fishbowl оптимизира контрола на запасите и предлага видимост в облака в реално време на различни места.

Най-добрите функции на Fishbowl

  • Приемайте плащания онлайн с надеждно решение за онлайн плащания
  • Проследявайте нивата на запасите, местоположението и движението им в реално време с усъвършенствано проследяване на запасите, което предоставя отлични възможности за управление на запасите за вашия бизнес.
  • Проследявайте целия жизнен цикъл на продукта от суровината до доставката до клиента с функции за постоянна проследимост.
  • Бързо обработвайте поръчките на клиентите с актуализации, проблеми и подробности за доставката на едно място.

Ограничения на Fishbowl

  • Въпреки че Fishbowl предлага богат набор от функции, той може да създава ограничения при персонализацията.
  • Fishbowl се интегрира с няколко системи, но може да не обхваща всички специфични платформи, които някои фирми използват.

Цени на Fishbowl

  • Fishbowl Drive: Складиране – от 329 долара
  • Fishbowl Advanced: Складиране – Цена от 329 долара
  • Fishbowl Advanced: Производство – Цена от 429 долара

Рейтинги и рецензии на Fishbowl

  • G2: 4/5 (над 200 отзива)
  • Capterra: 4. 1/5 (800+ отзива)

9. Veeqo

Veeqo
чрез Veeqo

Veeqo е облачна платформа за управление на запаси и многоканален търговия на дребно, която ви помага да управлявате запасите, поръчките и доставките си в различни канали за продажби, включително Amazon, eBay и Shopify.

Veeqo има за цел да оптимизира операциите в електронната търговия, да подобри точността на поръчките и да подобри клиентското преживяване чрез своите мощни инструменти за управление на запасите.

Най-добрите функции на Veeqo

  • Проследявайте нивата на запасите и синхронизирайте данните за запасите в множество канали за продажби с централизирано управление на запасите.
  • Управлявайте запасите, приемайте поръчки и изпълнявайте доставки в движение с мобилното приложение.
  • Повишете ефективността си в складовите операции с възможности за сканиране на баркодове.
  • Генерирайте етикети за доставка, автоматизирайте изпълнението и доставяйте поръчките ефективно с интегрирани решения за управление на доставките и тарифи на превозвачите в реално време.
  • Адаптирайте системата към вашите специфични нужди с помощта на широките възможности за интеграция на Veeqo с популярни платформи за електронна търговия, пазари, софтуер за счетоводство и куриерски компании, както и с помощта на персонализирани функции и работни процеси.

Ограничения на Veeqo

  • Комплексният набор от функции на Veeqo може да се стори труден за някои потребители.

Цени на Veeqo

  • Безплатно

Оценки и рецензии за Veeqo

  • G2: Недостатъчно отзиви
  • Capterra: 4,3/5 (над 70 отзива)

10. ShipBob

ShipBob
чрез ShipBob

ShipBob е външен доставчик на логистични услуги, който предлага на електронните търговци цялостно решение за изпълнение на поръчки.

Те се занимават със съхранението на запасите, обработката на поръчките и логистиката на доставките, като помагат на бизнеса да оптимизира операциите си по изпълнение на поръчките и да доставя поръчките на клиентите ефективно.

С стратегически разположени центрове за изпълнение на поръчки, ShipBob има за цел да оптимизира процеса на доставка, да намали разходите за доставка и да подобри общата логистична ефективност за онлайн търговците.

Най-добрите функции на ShipBob

  • Изпращайте продуктите си бързо и евтино, с складове в над 50 центъра за изпълнение на поръчки по целия свят.
  • Проследявайте нивата на запасите, наблюдавайте движението на запасите и оптимизирайте складовото пространство за по-ефективни операции.
  • Получавайте актуализации в реално време за състоянието на вашите поръчки с проследяване на поръчките и видимост през целия процес на изпълнение.

Ограничения на ShipBob

  • Интегрирането на ShipBob със съществуващите платформи за електронна търговия може да изисква технически опит и допълнителни ресурси за разработка.

Цени на ShipBob

  • Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ShipBob

  • G2: 3. 6/5 (над 100 отзива)
  • Capterra: 3,7/5 (над 90 рецензии)

Опростете управлението на запасите с подходящия инструмент

Управлението на запасите в електронната търговия може да бъде сложно и предизвикателно, особено за разрастващи се предприятия, които трябва да се справят с големи и разнообразни запаси.

С подходящия инструмент обаче можете да оптимизирате процесите по управление на запасите, спестявайки време, пари и ресурси.

ClickUp е мощна и гъвкава платформа за продуктивност, която може да ви помогне да управлявате ефективно запасите си в електронната търговия. Тя може да ви помогне да опростите управлението на запасите в електронната търговия и да подобрите бизнес резултатите си.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте разликата сами!

