10-те най-добри софтуера за управление на запасите през 2025 г. (с безплатен шаблон)

Срещате ли постоянни предизвикателства при проследяването на запасите?

Ръчното управление на нивата на запасите е истинско предизвикателство. Резултатът? Грешки, изгубени артикули и главоболия при навременното изпълнение на поръчките.

С увеличаването на броя на вашите запаси и дистрибуторски канали, стресът от управлението на нивата на запасите ви ще се влоши.

Повечето непродадени запаси произтичат от проблеми с оборота на запасите, които могат да бъдат избегнати. Слабата оперативна структура може да навреди на предоставянето на услуги, което да доведе до лошо преживяване за клиентите и негативно възприятие на марката, което може да навреди на вашия бизнес.

За щастие, използването на система за управление, базирана на облак, е най-ефективният метод за наблюдение на запасите, проследявайки ги от придобиването до продажбата.

Въпреки че в интернет се предлагат многобройни софтуерни решения за управление на запасите с изкуствен интелект, остава важен въпросът: колко от тях са оказали наистина значително влияние върху веригите за доставки?

Независимо дали сте търговец на дребно, мениджър или собственик на бизнес, след задълбочено проучване ние внимателно подбрахме най-добрите системи за управление на запасите, които ще оптимизират запасите и бизнес операциите.

Един добър инструмент за управление на запасите трябва да дава приоритет на точността. Следните характеристики са основни показатели за надеждна и добра система или софтуер за управление на запасите, които трябва да имате предвид:

Леснота на използване: Обърнете внимание на платформи с удобен за ползване интерфейс и минимална крива на обучение. Синхронизация в реално време: Данните за запасите трябва да са актуални и активни във всички складове и канали за продажби, с регулиране в реално време Сканиране на баркодове: Системата трябва да поддържа сканиране на баркодове за по-лесно идентифициране и проследяване на продуктите. Уведомления за наличности: Поддържа настройки за уведомления и сигнали, които показват кога даден продукт е изчерпан и трябва да бъде попълнен. Мащабируемост: Бизнесът се разраства с времето. Потърсете инструмент, който може да расте заедно с вашия бизнес, като се адаптира към нарастващия обем данни и сложността на проследяването на запасите. Мобилна достъпност: Мобилността в управлението на запасите увеличава адаптивността; затова търсете системи за управление на запасите, които са съвместими с широк спектър от устройства. Автоматизация: Изберете платформи, които автоматизират Изберете платформи, които автоматизират повтарящите се задачи и намаляват зависимостта от човешкия фактор, поради възможността от човешка грешка. Възможности за интеграция: Изберете инструменти, които се интегрират с други бизнес инструменти, за да осигурите оптимизиран работен процес.

10-те най-добри софтуера за управление на запасите, които да използвате през 2025 г.

1. ClickUp

Използвайте ClickUp, за да управлявате ефективно проектите си с над 15 изгледа, предварително проектирани шаблони и множество функции за сътрудничество.

ClickUp Inventory е софтуер за управление на складови операции, който опростява управлението на големи или сложни складови наличности. Анализирайте важни тенденции в складовите наличности, за да вземете решения, основани на данни, относно нуждите от попълване на запасите.

Може би искате да проследявате движението и наличността на запасите; ClickUp предлага готови шаблони с доказана максимална ефективност от потребителите.

Таблото за управление на ClickUp ви предоставя 360° изглед на информацията за вашите продукти. Таблото за управление предлага персонализиран интерфейс с адаптирани статуси, таблици и инструменти за отчитане. Можете лесно да добавите джаджи към таблото за управление, за да имате достъп до полезни данни, като проследявано време и диаграми за скоростта на спринта, и да се насладите на ефективност в управлението на запасите!

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани табла: Управлявайте запасите, като анализирате наличните продукти и тези, които са изчерпани, с помощта на персонализирани табла. Табличен изглед на ClickUp : Създайте структуриран макет с помощта на редове и колони, за да управлявате бюджети, запаси и информация за клиенти. Създайте структуриран макет с помощта на редове и колони, за да управлявате бюджети, запаси и информация за клиенти. Отчитане: Генерирайте отчети за запасите, за да идентифицирате ефективността на продуктите или услугите, ограниченията на продуктите и много други. Календари и графици: Преглеждайте графиците за доставка на поръчки и задачите в реално време с помощта на съвместни графици и : Преглеждайте графиците за доставка на поръчки и задачите в реално време с помощта на съвместни графици и календари за ресурсите. Планиране на продукти: Бързо идентифицирайте и проследявайте продажбите на продукти с практични : Бързо идентифицирайте и проследявайте продажбите на продукти с практични ресурси за планиране на работата и капацитета , включително готови шаблони. Персонализирана автоматизация: Доказан като най-добрият софтуер за управление на запасите, като ви позволява да автоматизирате доставките и продажбите.

Започнете да използвате шаблона за инвентаризация Примерна шаблона за управление на запасите в ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp може да не работи бързо на някои мобилни телефони (все още)

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Отзиви и оценки за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 рецензии)

2. Zoho Inventory

чрез Zoho Inventory

Zoho е софтуерен пакет „всичко в едно“, който предлага разнообразни приложения, включително Zoho CRM, платформа за помощна служба и системата Zoho Inventory.

Zoho Inventory предлага проследяване на запасите, управление на поръчките и управление на складовете, което е най-подходящо само за малки и средни предприятия.

Zoho предлага множество интеграции с платформи за електронна търговия като Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace и Zoho Commerce. Въпреки ограничените интеграции, Zoho предлага конкурентна цена в сравнение с други инструменти за управление на запасите.

Най-добрите функции на Zoho

Най-подходящ за малки предприятия, дропшипъри и малки компании за електронна търговия.

Лесно се интегрира с други приложения в софтуерния пакет Zoho за управление на запасите.

Безплатни и евтини планове, започващи от 29 долара.

Достъп до цени за доставка в реално време от големи превозвачи по целия свят

Ограничения на Zoho

По-малко платформи за електронна търговия и интеграции на пазари

Цените зависят от месечните поръчки, тъй като увеличаването на капацитета на фирмата изисква ъпгрейд на плана.

Цени на Zoho

Безплатен план : (само 50 поръчки и 1 потребител)

Стандартен : 29 $ месечно (за организация с 500 поръчки месечно и 2 потребители)

Професионална : 79 $ (за организация с 3000 поръчки месечно и 2 потребители)

Премиум : 129 $ (за организация с 7500 поръчки месечно и 2 потребители)

Enterprise: 249 $ (за организация с 15 000 поръчки месечно и 7 потребители)

Оценки и рецензии за Zoho

G2 : 4,3/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 350 рецензии)

3. Cin7

чрез Cin7

Cin7 е облачно решение за управление на запасите, което се предлага безплатно за електронните магазини на Shopify и разполага с няколко функции и платформени конектори.

Уеб-базираната платформа за управление на операциите използва техниката Kanban за попълване и повторна поръчка на запаси и предлага счетоводни функции като метода „първо влязло, първо излязло“ (FIFO).

Cin7 се отличава с достъпни цени за всички видове предприятия и неограничен капацитет за съхранение на стоки (SKU).

Най-добрите функции на Cin7

Лесно прехвърляне на запаси между складове

Създавайте бързо поръчки за покупка, използвайки автоматизираната функция за поръчки за покупка.

Възможност за POS системи и сканиране на баркодове във всички планове

Ограничения на Cin7

Базовият план не включва връзки за електронна обмяна на данни (EDI) и 3PL конфигурации.

Няма безплатен план, нито опция за безплатен пробен период.

Цени на Cin7

Cin7 Core Standard : 349 $ месечно Pro : 599 $ месечно Advanced : 999 $ месечно

Стандартен : 349 $ месечно

Pro : 599 $ месечно

Разширена версия : 999 $ месечно

Cin7 Omn: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cin7

Cin7 Core G2: 4. 1/5 (75+ отзива) Capterra: 4. 3 /5 (400+ отзива)

G2: 4. 1/5 (75+ отзива)

Capterra: 4,3 /5 (над 400 отзива)

Cin7 Omni G2: 3,7/5 (75+ отзива) Capterra: 4,3/5 (550+ отзива)

G2: 3,7/5 (75+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 550 отзива)

4. ShipBob WMS

чрез ShipBob

ShipBob Warehouse Management System (WMS) е цялостно решение за управление на запасите, което работи добре с логистика от трети страни (3PL) и хибридно изпълнение.

Инструментите за веригата на доставки, запасите и доставките, предоставени от софтуера за управление на складове, улесняват и ускоряват обработката и изпращането на поръчки от различни места от страна на превозвачите.

Най-добрите функции на ShipBob WMS

Идеален за по-големи B2B и омниканални търговски компании, които се нуждаят от цялостно управление на веригата на доставки.

Автоматични системи за подбор и опаковане на поръчки

Ограничения на ShipBob WMS

Ценовите планове са непоследователни и не са прозрачни.

Инструментът има стръмна крива на обучение

Цени на ShipBob WMS

Ценовите планове на ShipBob зависят от характеристиките на вашите запаси и общите ви нужди за изпълнение на поръчки. Ще трябва да се свържете директно с екипа по продажбите, за да получите персонализирана цена, като предоставите конкретни подробности за вашия бизнес и изискванията ви към запасите.

Оценки и рецензии за ShipBob WMS

G2 : 3,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,7/5 (над 90 рецензии)

5. Katana MRP

чрез Katana MRP

Katana MRP е интелигентен софтуер за производство и управление на запасите, който предлага много функции, включително проследяване на запасите, управление на поръчките и управление на производството.

Различните ценови нива и планове са конкурентни, тъй като всеки от тях предлага множество възможности за управление на складове и работни процеси на разумна цена.

Следователно, системата за управление на складове Katana е идеална за производствени компании, тъй като предлага ексклузивни функции като мониторинг на части с баркодове, мощно управление на запасите, проследяване на сглобяването, съхранение и системи за управление на запасите в производствените цехове.

Най-добрите функции на Katana MRP

Идеален за производствени компании и многоканални дистрибутори

Система за управление на складове в реално време с 14-дневна безплатна пробна версия

Свържете се безпроблемно с други платформи за електронна търговия, пазари и системи за доставка.

Ограничения на Katana MRP

Допълнителните потребители генерират допълнителни разходи, а ценовите планове могат да се считат за скъпи за малките предприятия.

Според отзивите на клиентите, Katana няма телефонна поддръжка на живо, което води до предизвикателно обслужване на клиентите.

Цени на Katana MRP

Essential : 129 долара на месец (включва 500 линии за изпратени поръчки)

Разширена версия : 349 долара на месец (включва 5000 линии за изпратени поръчки)

Професионална : Отстъпка от цената от 799 долара на месец (с 25 000 изпратени поръчки за продажби)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Katana MRP

G2 : 4,4/5 (над 35 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

6. Fishbowl Inventory

чрез Fishbowl

Fishbowl Inventory е цялостен софтуер за управление на запасите, базиран в облака, който се интегрира безпроблемно със системите Quickbooks и Xero.

За разлика от други доставчици на софтуер за управление на запасите, Fishbowl позволява на потребителите да контролират всички данни за закупуване от доставчици, поръчки за покупка, складиране и мониторинг на запасите на едно място, което ги прави достъпни за всички потребители.

Най-добрите функции на Fishbowl Inventory

Предлага 14-дневен безплатен пробен период на софтуера за управление на запасите с изчерпателни опции за модули, което позволява оптимизиране на складовата система.

Лесна интеграция със счетоводен софтуер като QuickBooks и Xero

Идеален софтуер за големи транспортни фирми и производители

Ограничения на Fishbowl Inventory

Твърде скъп за компании с много потребители

Допълнителните функции изискват допълнителни разходи.

Цени на Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : 329 $/месец (с опция за 3950 $ на годишна база)

Fishbowl Advanced: 429 $/месец (с опция за 5150 $ на годишна база)

Оценки и рецензии за Fishbowl Inventory

G2 : 4,0/5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (800+ отзива)

7. inFlow

чрез inFlow

inFlow е усъвършенстван софтуер за управление на запасите, подходящ за B2B и търговия на едро, които изискват решения, отговарящи на нуждите както на производителите, така и на търговците на дребно.

Функцията за виртуален шоурум позволява на бизнеса да определя данните, които се показват на различните клиенти, като цени и срокове за доставка.

Освен това, inFlow поддържа основни B2B функции като оферти и фактуриране, автоматизирани поръчки за покупка, управление и маршрутизиране на поръчки, както и производствени работни потоци на производителите.

Най-добрите функции на inFlow

Автоматизирани поръчки за покупка и маршрутизиране на поръчки за продажба

Защитен с парола компонент за виртуален шоурум за B2B продажби

Ограничения на inFlow

Плановете за ъпгрейди зависят от растежа на компанията; например, увеличението на месечните продажби може да наложи преминаване към нов ценови план.

По-високите нива на плановете съдържат по-забележителни функции, като виртуални шоуруми.

Цени на inFlow

Entrepreneur : 110 долара на месец (с неограничен брой складови местоположения и опция за 2 члена на екипа)

Малък бизнес : 279 долара на месец (с неограничен брой складови бази и опция за 5 членове на екипа)

Средни предприятия : 549 долара на месец (с неограничен брой складови бази и възможност за 10 членове на екипа)

Enterprise: 1319 долара на месец (с неограничен брой складови бази и опция за 25 членове на екипа)

Оценки и рецензии за inFlow

G2 : 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 450 отзива)

8. Extensiv

чрез Extensiv

Преди известна като Skubana, Extensiv е многофункционална архитектура за управление на запасите, базирана в облака, която помага на търговците с голям обем на електронни платформи като Amazon да се справят с предизвикателствата, свързани с проследяването и съхранението на запасите.

Extensiv предлага всеобхватни възможности за управление на запасите, поръчките, складирането, отчитането, проследяването на активи и дейността на доставчиците.

Създайте списък със суровини за бърза справка, като използвате шаблона за отчет за запасите на Clickup.

Можете също да се възползвате от функцията за синхронизация на платформата, която позволява на бизнеса да разпределя поръчките в множество складове и центрове за изпълнение на поръчки в различни локации по целия свят.

Най-добрите функции на Extensiv

Ефективно разпределяйте поръчките в неограничен брой складове и центрове за изпълнение на поръчки.

Свързва се безпроблемно с всяка платформа за електронна търговия

Идеално решение за дропшипъри и потребители на Fulfillment by Amazon.

Получете безплатен месечен план за софтуер за управление на запасите при всеки ценови план. Изпробвайте платформата, преди да инвестирате.

Ограничения на Extensiv

Състои се от няколко продукта, включително Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager и др., което затруднява бизнеса да използва възможностите на всеки инструмент от централно място.

Ценовият план е неясен, тъй като фирмите не могат да определят какъв продукт обхваща всеки ценови план.

Ценообразуване на Extensiv

Търговец : 39 $ месечно (с един безплатен месец за всички планове)

EDI Merchant : 99 долара на месец

3PL : 99 долара месечно

Основен акаунт: 199 $ месечно

Подробни оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

9. Ordoro

чрез Ordoro

Ordoro е цялостен софтуер за управление на запасите, който оптимизира и подобрява складовите операции за разрастващи се търговски предприятия.

Независимо дали вашият бизнес изпраща 100+ артикула от запасите или 500 000 поръчки месечно, Ordoro предоставя цялостна счетоводна система за структура на експортни данни, от която се нуждаете, за да управлявате целия си процес на управление на запасите.

Ordoro е доста популярен сред електронните търговци, тъй като повишава ефективността на всяка операция, свързана с многоканален процес на продажби.

Най-добрите функции на Ordoro

Съвременната функция за автоматизация на покупките

Лесно се интегрира с популярни електронни магазини и пазари

Бизнесите с няколко склада могат да ги управляват от едно централно място.

Ограничения на Ordoro

За разлика от повечето софтуери за управление на запасите, Ordoro няма мобилна версия.

Цените са високи за малките предприятия

Цени на Ordoro

Essentials : Безплатен (с неограничен брой етикети за доставка)

Разширена : 59 $/месец (с неограничен брой етикети за доставка и потребители)

Премиум: 129 $/месец (включва достъп до API)

Оценки и рецензии за Ordoro

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: 4,8/5 (над 70 рецензии)

10. Sortly

чрез Sortly

Sortly е лесен за употреба инструмент за управление на запасите, проектиран с оглед на простота и лекота на използване.

Този софтуер за управление на запасите дава приоритет на мобилния достъп, като осигурява удобен достъп до информация за запасите от различни мобилни устройства.

Най-добрите функции на Sortly

Достъп до инвентара от различни устройства чрез облак

Персонализирани категории за лесна организация на бизнес процесите и офлайн достъп

Получавайте актуализации в реално време за ниски нива на запасите и известия за поръчки

Най-подходящ за малки търговски предприятия и проследяване на активи

Ограничения на Sortly

Потребителите споделят в отзивите си, че системните актуализации често причиняват проблеми в системата, което води до изчезване на елементи.

Стръмна крива на обучение

Цени на Sortly

Безплатно

Разширено : 29 $ месечно

Ultra : 59 $ месечно

Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Sortly

G2 : 4,4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 250 отзива)

Най-добрият софтуер за управление на запасите за вашия бизнес

С разрастването на бизнеса ръчното проследяване на запасите става все по-трудно. Това води до грешки, изгубени артикули и забавяния в изпълнението на поръчките, което може да навреди на вашия бизнес. Преминаването към облачни системи за управление може да промени изцяло вашия бизнес. Те правят мониторинга на запасите по-лесно управляем, като ви помагат да направите вашия бизнес по-ефективен и гъвкав.

Ако сте мениджър на запаси или собственик на бизнес, ClickUp ще ви облекчи от натоварването, свързано с управлението на запасите. Разгледайте нашия шаблон за управление на запасите и го персонализирайте според вашите нужди.

Регистрирайте се безплатно още днес и получите достъп до готови инструменти, които ще ви помогнат да управлявате запасите си.