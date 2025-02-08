Топ 10 AI инструмента за управление на запасите

„Здравей, Siri, можеш ли да управляваш запасите ми?“

Използването на ежедневните ви AI асистенти за управление на бизнес инвентара може да звучи като научна фантастика днес. Технологията обаче вече е достатъчно напреднала, за да оптимизира управлението на запасите с помощта на AI инструменти.

С по-добри инструменти за оптимизация на запасите, повече данни и по-актуална информация, предприятията могат да предвидят недостига на запаси и ситуации на свръхзапаси.

Всъщност, успешното внедряване на изкуствен интелект в процесите на управление на запасите е помогнало на бизнеса да подобри логистичните разходи с 15% и нивата на запасите и обслужването съответно с 35% и 65%.

Така че, ако не можете да разчитате на своя надежден AI телефонен асистент, как да изберете най-добрия инструмент за управление на запасите си? Отговорът е прост – разгледайте този наръчник с 10 мощни AI инструмента за всички ваши нужди в областта на управлението на запасите.

При оценяването на AI инструменти за управление на запасите е от съществено значение да се фокусирате върху функциите и възможностите, които отговарят на нуждите на вашия бизнес.

Ето някои ключови аспекти, които трябва да имате предвид:

Възможности за прогнозиране на търсенето: Потърсете AI инструменти, които могат да анализират исторически данни за продажбите, пазарни тенденции и сезонност, за да предскажат точно бъдещото търсене.

Оптимизация на запасите: Получете информация за нивата на запасите, за да сте сигурни, че разполагате с правилните продукти в правилните количества.

Интеграция със съществуващи системи: Уверете се, че инструментът се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи ERP, POS, Уверете се, че инструментът се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи ERP, POS, логистичен софтуер и системи за управление на складове.

Функции за автоматизация: Намерете инструменти, които автоматизират рутинните задачи по управление на запасите, като генериране на поръчки, попълване на запасите и известия за ниски нива на запасите.

Мащабируемост и персонализиране: Изберете инструменти, които могат да растат заедно с вашия бизнес и да се адаптират към уникалните изисквания с функции като Изберете инструменти, които могат да растат заедно с вашия бизнес и да се адаптират към уникалните изисквания с функции като шаблони за инвентаризация.

Поддръжка за управление на множество местоположения: Изберете инструмент, който консолидира проследяването и управлението на запасите във всичките ви обекти.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Получете информация за поведението на клиентите, ефективността на доставчиците и възможностите за спестяване на разходи чрез анализ на данни, базиран на изкуствен интелект.

Независимо дали сте собственик на малък бизнес или ръководител на голяма корпорация, можете да използвате AI технологиите, за да подобрите ефективността, точността и удовлетвореността на клиентите в процесите по управление на запасите. Всичко, от което се нуждаете, е подходящото решение. Нека ги разгледаме заедно.

Готови ли сте да намерите AI система за поддръжка, която ще улесни управлението на запасите? Да започнем!

1. ClickUp (Най-добър за управление на запасите с изкуствен интелект и съвместна работа)

Съхранявайте всички данни за запасите си на едно място с софтуера за управление на запасите на ClickUp.

Ако търсите мощен AI инструмент за оптимизиране на планирането и управлението на запасите, ClickUp може да е решението за вас.

Той е проектиран да помага на бизнеса от всякакъв мащаб – от малки стартиращи компании до големи предприятия – с всичките им нужди, от управление на ИТ инвентара до складиране на потребителски стоки.

С ClickUp можете да проследявате нивата на запасите, да управлявате предстоящи дати на поръчки и много други, всичко това в рамките на една платформа. Вече не е нужно да разчитате на таблици или разпръснати инструменти – ClickUp ви помага да оптимизирате запасите и работата на екипа си на едно място. Можете да автоматизирате процесите, да задавате напомняния и дори да планирате поръчки, когато запасите ви достигнат определен праг.

Това означава по-малко време, прекарано в ръчно управление на задачите, и повече фокус върху разрастването на вашия бизнес.

🚀 ClickUp Brain

Сътрудничество с ClickUp Brain за опростяване на управлението на запасите

Една от отличителните характеристики на ClickUp е неговият AI асистент, ClickUp Brain. Този инструмент повишава производителността и комуникацията, като анализира работните процеси, за да идентифицира областите, които могат да бъдат подобрени.

ClickUp Brain може също да идентифицира тенденции, модели и изключения, предлагайки информация, която води до по-интелигентни решения. Това ви позволява да действате бързо, да разрешавате проблеми и да подобрявате процесите за максимална ефективност.

🚀 ClickUp Automations

С ClickUp Automations можете да зададете правила въз основа на конкретни тригери.

Например, когато се направи поръчка в магазин за електронна търговия, автоматизацията може да я възложи на най-малко натоварения член на екипа. След това можете да създадете подзадачи като подбор, опаковане и изпращане, като автоматично информирате клиентите за състоянието на поръчката. Това намалява грешките, спестява време и повишава общата ефективност.

Изберете от над 100 опции за автоматизация на ClickUp или създайте своя собствена с прости езикови команди с ClickUp Brain.

Платформата предоставя актуализации в реално време за автоматизираните задачи, като ви осигурява пълна прозрачност на вашите операции.

🚀 ClickUp AI Project Manager

AI Project Manager™ (разработен от Brain) автоматично генерира обобщаващи отчети и редовни актуализации за състоянието на проекта. Той подчертава потенциалните препятствия, като гарантира, че оперативните мениджъри са информирани за напредъка на проекта.

Получавайте бързи и точни актуализации и отчети за състоянието на задачите, документите и членовете на екипа, генерирани от изкуствен интелект, с AI Project Manager™ на ClickUp Brain.

Чрез анализ на исторически данни, ClickUp Brain & AI Project Manager препоръчва най-доброто разпределение на ресурсите. Това помага да се възложат подходящите задачи на подходящите хора, като се намалява разхищението и се предотвратява претоварването.

🚀 ClickUp Dashboards

Освен това, таблата на ClickUp предлагат 360° изглед на данните за вашите продукти. Персонализирайте интерфейса според вашите нужди с опции за статуси, таблици и подробни отчети.

С Dashboard Widgets можете лесно да получите достъп до важни данни, като проследявано време и графики, за ефективно управление на запасите.

Преглеждайте продуктите, нивата на запасите и инвентара в реално време с помощта на таблата за управление на ClickUp.

Ако имате нужда да следите движението и наличността на запасите си, готовите шаблони на ClickUp улесняват тази задача.

🚀 Шаблон за управление на запасите в ClickUp

Шаблонът за управление на запасите на ClickUp, например, опростява работата както с малки, така и с големи запаси. Той ви позволява да проследявате нивата на запасите, да наблюдавате промените в запасите и да организирате подробностите за продуктите по лесен за управление начин.

Изтеглете този шаблон Проследявайте лесно артикулите в запасите си с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

С този шаблон можете да:

Следете нивата на запасите, наличността и колебанията в цените.

Организирайте подробностите за продуктите, като цени и изображения, на едно място.

Открийте тенденциите в запасите, за да вземете интелигентни решения за попълване на запасите.

🚀 ClickUp Table View

ClickUp ви позволява също да преглеждате данните си по най-подходящия за вас начин. ClickUp Table View предлага познатата ви структура на електронна таблица, така че можете лесно да визуализирате данните в редове и колони. Тя е отлична за проследяване на напредъка по задачите, прикачените файлове и оценките.

Използвайте ClickUp Table View, за да управлявате вашия ИТ инвентар, да задавате зависимости между задачите и да автоматизирате ръчните задачи.

Можете също да свържете задачи, за да автоматизирате поръчки, напомняния или актуализации. Освен това ClickUp ви позволява да сортирате, филтрирате и групирате данните си както желаете, като ви дава пълен контрол над организацията на всичко.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте попълването на запасите и доставките с календарния изглед на ClickUp

Проследявайте графиците на поръчките и задачите в реално време чрез съвместни времеви линии и календари на ресурсите.

Задайте напомняния за попълване на запасите с помощта на повтарящи се задачи в ClickUp

Интегрирайте се с платформи за електронна търговия за точна синхронизация на данните за запасите.

Използвайте практични инструменти за планиране, като готови шаблони и списъци с доставчици, за да проследявате продажбите и да управлявате капацитета.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването им поради големия брой опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Превърнете идеите на екипа си в ясни планове за действие с ClickUp Whiteboards. Те ви позволяват да сътрудничите в реално време, да визуализирате задачите и лесно да разпределяте отговорностите, което улеснява проследяването на напредъка и поддържането на съгласуваност.

2. Zoho Inventory (Най-подходящ за малки и средни предприятия)

чрез Zoho Inventory

Zoho предлага цялостен софтуерен пакет с различни инструменти, включително Zoho CRM, система за помощна служба и Zoho Inventory, предназначени за управление на различни бизнес функции.

Като приложение за управление на запасите, Zoho Inventory е идеално за малки и средни предприятия. То предоставя инструменти за проследяване на запасите, управление на поръчките и надзор на склада.

Той се интегрира с популярни платформи за електронна търговия като Shopify, Amazon, Etsy, eBay и ZohoCommerce. Въпреки че опциите за интеграция са ограничени, Zoho остава достъпно решение в сравнение с други системи за управление на запасите за електронна търговия.

Най-добрите функции на Zoho Inventory

Управлявайте ефективно запасите, като използвате баркодове и технология за радиочестотна идентификация (RFID).

Осигурете навременна ротация на бързоразвалящите се стоки, за да поддържате качеството на продуктите.

Получавайте цени за доставка в реално време от големите глобални превозвачи

Ограничения на Zoho Inventory

Сложната и скъпа ценова структура в сравнение с други алтернативи на Zoho , особено с разрастването на вашия бизнес.

Цени на Zoho Inventory

Безплатно (само 50 поръчки и един потребител)

Стандартен : 39 $/месец за организация (с 500 поръчки месечно и двама потребители)

Професионална : 99 $/месец за организация (с 3000 поръчки месечно и двама потребители)

Премиум : 159 $/месец за организация (с 7500 поръчки месечно и двама потребители)

Enterprise: 299 $/месец на организация (с 15 000 поръчки месечно и седем потребители)

Оценки и рецензии за Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (390+ отзива)

👀 Знаете ли, че... Компании като Amazon и Alibaba използват AI за управление на складове с площ от 10 000 до 100 000 квадратни метра! Това е равностойно на няколко футболни игрища, изпълнени с активност и задвижвани от най-модерна AI технология.

3. Freshworks (Най-доброто решение за управление на запасите, фокусирано върху клиентите)

чрез Freshworks

Freshworks е модерен, базиран в облака инструмент, задвижван от изкуствен интелект, предназначен да подобри управлението на запасите. Той предлага едно място за всички активи, помагайки на бизнеса да взема интелигентни решения относно придобиването, използването и управлението на активи.

Мобилното приложение на инструмента улеснява управлението на не-ИТ активи директно от Freshservice, като поддържа вашите запаси актуални и организирани.

Най-добрите функции на Freshworks

Опростете процедурите за управление на запасите с администриране на договори, процеси на доставка и попълване с едно кликване.

Автоматизирайте управлението на инфраструктурата с Freshservice, който предоставя единен източник на информация за активите.

Открийте хардуер, софтуер, не-ИТ активи и облачни услуги с интегрирани решения.

Използвайте мобилното приложение на Freshservice, за да сканирате и управлявате активи, които не могат да бъдат проследени, докато сте в движение.

Ограничения на Freshworks

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да се запознаят с софтуера поради неговата сложност.

Процесите по интегриране на данни и системи могат да представляват предизвикателства, които да доведат до проблеми.

Цени на Freshworks

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Растеж: 49 $/месец на потребител

Pro: 95 $/месец на потребител

Предприятие: 119 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshworks

G2: 4,5/5 (над 7700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (590+ отзива)

🧠 Интересен факт: В фармацевтичния сектор изкуственият интелект може да проследява температурата на запасите по време на транспортиране, за да гарантира, че лекарствата остават ефективни, като по този начин се предотвратяват загуби в размер на милиони годишно.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (Най-добър за напреднали анализи на веригата на доставки)

чрез Llamasoft Supply Chain Guru X

Ако транспортирате стоки в големи количества, се нуждаете от усъвършенстваните аналитични функции, предлагани от Llamasoft Supply Chain Guru X. Тази платформа ви помага да оптимизирате, анализирате и симулирате веригата си за доставки.

Комбинирайки изкуствен интелект и технология за цифрови двойници, той ви позволява да проучите подробно планирането на сценарии и оптимизацията на веригата за доставки. Това води до подобрено управление на разходите, по-добро обслужване, повишена устойчивост и ефективно намаляване на риска.

Платформата улеснява анализа на данните за разходите за обслужване, оптимизира логистиката и подобрява транспорта. Тя също така помага за по-интелигентно управление на запасите, като прави веригата за доставки по-устойчива и ефективна.

Най-добрите функции на Llamasoft Supply Chain Guru X

Анализирайте моделите на разходите с помощта на AI-базирани прозрения и предсказуеми анализи, за да вземате по-интелигентни решения.

Получавайте информация в реално време за финансовите потоци и паричните потоци чрез интуитивни, персонализирани табла.

Автоматизирайте откриването на рискове, свързани с трети страни, и следете състоянието на доставчиците, за да защитите веригата си за доставки.

Оптимизирайте транспорта, логистиката и управлението на запасите, за да повишите ефективността и да намалите разходите.

Ограничения на Llamasoft Supply Chain Guru

Ограничена поддръжка за каталози и фактуриране в cXML, което изисква по-голяма прозрачност при офертите на доставчиците.

Някои потребители намират приложението за трудно поради стръмната му крива на обучение, особено за начинаещи.

Цени на Llamasoft Supply Chain Guru

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Llamasoft Supply Chain Guru

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

5. IBM Supply Chain (Най-доброто решение за вериги за доставки на корпоративно ниво)

чрез IBM Supply Chain

IBM Supply Chain обединява всички ваши екипи по продажби, маркетинг и верига на доставки на една единна платформа. Тя съгласува логистиката и планирането на запасите, за да ви помогне да разберете какво определя разходите и приходите.

AI и усъвършенстваните аналитични инструменти ви позволяват да прогнозирате търсенето с невероятна точност. Това ви дава възможност да максимизирате рентабилността и да поддържате гладкото функциониране на операциите. Платформата предлага цялостен поглед върху вашите процеси на планиране, като ви позволява да проследявате запасите и търсенето в реално време.

Най-добрите функции на IBM Supply Chain

Създавайте, променяйте и проследявайте планове в реално време, за да получите цялостен поглед върху веригата си за доставки.

Автоматизирайте планирането на продажбите и операциите, за да спестите време и да подобрите ефективността на процеса на управление на запасите.

Използвайте AI за анализ на тенденции, модели и външни данни за точно прогнозиране на търсенето.

Използвайте статистически и прогнозни анализи, за да подобрите точността на прогнозите и управлението на запасите.

Ограничения на веригата за доставки на IBM

Необходимо е известно обучение на Watson, за да дава точни отговори.

Цени на IBM Supply Chain

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM Supply Chain

G2: 4. 4/5 (170+ отзива)

Capterra: Няма налични оценки

👀 Знаете ли, че... AI помага на глобалните търговци на дребно да оптимизират запасите си в зависимост от местните обичаи и празнични тенденции. Например, по време на китайската Нова година компаниите използват AI, за да се запасят с червени дрехи – символ на късмет и просперитет в китайската култура.

6. project44 (Най-добър за видимост в реално време в логистиката и веригата за доставки)

чрез project44

Една от най-надеждните платформи за цялостна прозрачност на веригите за доставки, project44 обработва над 1 милиард уникални пратки годишно, което я прави световен лидер в логистичните технологии.

Можете да управлявате запасите си по време на транспортиране, като оптимизирате цялата си верига на доставки. Project44 помага за подобряване на клиентското преживяване чрез оптимизиране на операциите на всяко ниво, от планирането преди транспортирането до доставката до крайния получател.

С проследяването в реално време можете да избегнете рискове като изчерпване на запасите или забавяния в производството, като същевременно освободите оборотния капитал.

Най-добрите функции на project44

Свържете всички участници в веригата на доставки и премахнете конфликтите, причинени от изолираните данни.

Използвайте AI-базирани анализи и автоматизация на работния процес, за да оптимизирате управлението на запасите и съоръженията.

Получете пълна видимост на запасите от източника до вратата на клиента в реално време.

Ограничения на project44

Има крива на обучение за нови потребители.

Цени на project44

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за project44

G2: 4,7/5 (над 630 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

7. FourKites (Най-добър за прозрачност на веригата за доставки)

чрез FourKites

FourKites е водеща платформа за прозрачност на веригата на доставки, която се простира далеч отвъд транспорта. С нея можете да подобрите планирането на срещи, назначаването на персонал и планирането с подобрена прозрачност.

Платформата ви позволява да използвате по-добри данни за производителността, за да договаряте договори, да променяте посоката и да ускорявате процесите, като същевременно намалявате резервните запаси, увеличавате OTIF (On-Time In-Full) и оптимизирате запасите.

FourKites ви помага да намалите закъсненията в доставките, таксите за задържане и ръчното проследяване с помощта на своите комплексни решения, базирани на изкуствен интелект.

Най-добрите функции на FourKites

Използвайте машинно обучение, за да подобрите дигитализацията на веригата за доставки и да оптимизирате ефективността.

Проследявайте и наблюдавайте запасите от източника до местоназначението с лекота.

Помогнете на клиентите да постигнат по-добра възвръщаемост на инвестициите чрез подобрени срокове за доставка и производителност.

Повишете гъвкавостта на веригата за доставки, удовлетвореността на клиентите и устойчивостта.

Ограничения на FourKites

Ограничени по отношение на цветните блокировки и редуващите се стилове на интерфейса

Цени на FourKites

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FourKites

G2: 4,5/5 (над 260 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

8. Kinaxis Maestro (Най-добър за цялостно координиране на веригата на доставки)

чрез Kinaxis Maestro

Търсите AI-базирана платформа от край до край, която да захранва вашите вериги за доставки от ново поколение? Не търсете повече от Kinaxis Maestro. Тя е създадена за компании, които искат гъвкави и ефективни операции в постоянно променяща се среда.

AI възможностите на Maestro ви помагат да оптимизирате дизайна на мрежата, да симулирате различни сценарии и да вземате по-интелигентни, основани на данни решения. Тези функции позволяват на бизнеса да балансира разходите, скоростта, устойчивостта и гъвкавостта в своите вериги за доставки.

Най-добрите функции на Kinaxis Maestro

Създайте изключително гъвкави и ефективни вериги за доставки с помощта на AI-базирана координация.

Интегрирайте проектирането на веригата за доставки и интелигентното вземане на решения за оптимизирана производителност.

Ограничения на Kinaxis Maestro

Понякога отчетите не се генерират автоматично, което се отразява на надеждността.

Това изисква период на обучение, което затруднява някои потребители да разкрият пълния му потенциал.

Цени на Kinaxis Maestro

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Kinaxis Maestro

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

9. C3 AI Inventory Optimization (Най-доброто решение за персонализирана оптимизация на запасите с помощта на изкуствен интелект)

чрез C3 AI Inventory Optimization

C3 AI Inventory Optimization помага на компаниите да намалят нивата на запасите, като същевременно отговарят на очакванията на клиентите за обслужване. То балансира минимизирането на запасите с гарантирането, че винаги разполагате с достатъчно количества, за да отговорите на търсенето.

Получавате ясни и практични информации за препоръките, базирани на изкуствен интелект, и анализ на въздействието върху запасите. Моделът предоставя оценка на надеждността, гарантираща, че решенията се основават на надеждни данни.

Най-добрите функции на C3 AI Inventory Optimization

Оптимизирайте нивата на запасите от части, суровини и готови продукти, като същевременно отговаряте на нивата на обслужване.

Използвайте усъвършенствани ML и оптимизация, за да намалите запасите, без да компрометирате наличността.

Получавайте в реално време препоръки за параметрите на повторното поръчване, базирани на изкуствен интелект, за части, незавършена продукция и готови продукти.

Ограничения на C3 AI Inventory Optimization

За новите потребители има крива на обучение.

Цени за оптимизация на запасите с C3 AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за C3 AI Inventory Optimization

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

10. Peak’s Inventory AI (Най-добър софтуер за динамично планиране на запасите с AI оптимизация)

Динамичният софтуер за планиране на запасите на Peak използва изкуствен интелект, за да оптимизира вашите запаси, поръчки, продукти, местоположения и исторически данни за продажбите.

В допълнение, Inventory AI на Peak се предлага с библиотека от предварително създадени AI приложения. Тези приложения обхващат различни случаи на употреба в индустрии като търговия на дребно, производство и потребителски стоки.

Най-добрите функции на Peak’s Inventory AI

Оптимизирайте управлението на запасите, ценообразуването и персонализацията за клиентите.

Дайте възможност на техническите и търговските екипи да внедряват AI решения в голям мащаб.

Помогнете на бизнеса да прилага изкуствен интелект за постигане на търговски цели и разширяване на неговото използване във времето.

Ограниченията на изкуствения интелект на Peak за управление на запасите

Има ограничена способност да се справя с непредвидени събития.

Изисква експертна интерпретация на препоръките, генерирани от изкуствен интелект.

Цени на Peak Inventory AI

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за изкуствен интелект за управление на запасите на Peak

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

Мощният AI в софтуера за управление на запасите ви помага да интегрирате безопасно нови устройства, да проследявате остарелите и да гарантирате спазването на политиките за сигурност, като предоставя централизирана регистрация на активите. ClickUp прави всичко това и още много други неща.

С персонализираните си шаблони за управление на запасите и възможностите за възлагане на задачи, ClickUp опростява управлението на запасите. Мощните инструменти за отчитане предоставят полезна информация, а AI-базираният ClickUp Brain помага за автоматизирането на повтарящи се задачи и предлага интелигентни препоръки.

Освен това, многобройните опции за преглед на платформата, като например списък, табло и календар, улесняват визуализирането на запасите по начин, който отговаря на вашите нужди.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и направете инвентаризация на запасите си с помощта на изкуствения интелект.