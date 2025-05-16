10-те най-добри CRM системи с управление на запасите за бизнеса

Изградили сте солидна клиентска база, резултатите ви изглеждат добре и сте готови да се разраствате.
За да поддържате този темп, се нуждаете от надеждни и достъпни инструменти, които да подкрепят амбициите ви, без да ви претоварват.
Защото не сте започнали бизнес, за да прекарвате часове в търсене на подходящите приложения за управление на запасите. 💁🏽♂️
Така че, ние сме свършили тежкия труд за вас.
След като оценихме няколко опции за управление на запасите, ние стеснихме избора до най-добрите софтуерни решения за управление на запасите, които са прости, икономични и идеално подходящи за малки и средни предприятия.
Тези 11 CRM системи с решения за управление на запасите се интегрират добре с инструменти за планиране на запасите, проследяват нивата на запасите, опростяват управлението на складовите наличности и повишават ангажираността на клиентите.
10-те най-добри CRM системи с управление на запасите на един поглед
Нека започнем с кратка сравнителна таблица за 10-те най-добри CRM системи с инструменти за управление на запасите. Някои от тях дори разполагат с автоматизирано управление на запасите!
|Инструмент
|Основни характеристики
|Най-подходящо за
|Цени
|ClickUp
|Приложение за всичко, свързано с работата с CRM и управление на запасите
|Екипи, които се нуждаят от безпроблемно CRM + инвентар, управление на проекти и сътрудничество в една платформа (за екипи с всякакъв размер)
|Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 7 долара.
|Zoho CRM Plus
|Унифицирана CX платформа (9 приложения Zoho)Омниканално взаимодействиеAI асистент (Zia)Сигнали за продажби
|Бизнеси, които искат унифицирано клиентско преживяване, омниканални продажби и задълбочени анализи (средни и големи екипи)
|30-дневен безплатен пробен период Платените планове започват от 57 долара
|Vtiger CRM
|Всичко в едно CRMУправление на проектиИмейл кампанииЧат на живо
|Малки предприятия, които се нуждаят от интегрирани CRM, инвентарни и поддържащи инструменти
|Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 15 долара.
|monday. com
|Визуални табла (Kanban, Timeline, Calendar)Персонализирани работни процесиАвтоматизацииПроследяване на запасите
|Екипи, които искат персонализирани работни процеси, визуално проследяване на проекти и инвентар (всички размери)
|Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 12 долара.
|Odoo
|Проследяване на запасите в реално времеСканиране на баркодовеАвтоматизирано управление на запасите и доставчицитеОптимизация на веригата за доставки
|Бизнеси, които се нуждаят от надеждно управление на поръчките/инвентара с автоматизация (всички размери)
|Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 7,25 долара.
|Dolibarr
|Отворен код CRM & ERPМодулен дизайн Подкрепа от общността
|Екипи, които се съобразяват с бюджета, стартиращи компании или тези, които искат гъвкавост на отворен код
|Отворено софтуерно решение с безплатен план, както и персонализирани ценови планове.
|Onpipeline
|Персонализирани полета в базата данниЦентрализирани данни за клиентитеПроследяване на ефективността на екипаОпростено отчитане
|Дистрибутори и търговски екипи, които се нуждаят от лесен CRM + инвентар с прост потребителски интерфейс
|Налична е безплатна пробна версия. Платените планове започват от 25 долара.
|HashMicro CRM
|Прогнозиране на приходитеПодробни отчети за продажбитеМодулни интеграцииМащабируемост за растеж
|Предприятия, които се нуждаят от цялостна, мащабируема CRM + управление на запасите
|Безплатна демо версия на разположение. Персонализирани цени.
|CRM Creatio
|Автоматизация на работния процесПредварително проектирани шаблониИнтеграции с пазараПерсонализиране без кодиране
|Предприятия, които се нуждаят от автоматизирано управление на продажбите, запасите и работния процес
|Налична е безплатна пробна версия. Платените планове започват от 25 долара.
|Katana
|Оптимизация на запаситеСканиране на баркодовеИнтеграции с Shopify/QuickBooksУправление на производството
|Производители и компании, базирани на продукти, които се нуждаят от контрол на производството и запасите
|Налична е безплатна пробна версия. Платените планове започват от 179 $ (фактурират се ежегодно).
Какво да търсите в CRM с управление на запасите?
Ето функциите за управление на запасите, на които трябва да дадете приоритет при избора на CRM система за управление на запасите:
- Синхронизация в реално време: Гарантирайте, че данните за запасите се актуализират незабавно във всички складове и канали за продажби с корекции в реално време.
- Сканиране на баркодове: Включете сканиране на баркодове, за да опростите проследяването и идентифицирането на продуктите.
- Уведомления за наличности: Настройте предупреждения за ниски нива на наличности или артикули, които се нуждаят от попълване, за да поддържате гладко управление на запасите.
- Данни и отчети в реално време: Достъп до актуализации на запасите в реално време и използване на надеждни инструменти за отчитане, за да се предотврати презапасяване или изчерпване на запасите, като същевременно се получава информация за тенденциите в продажбите и оборота на запасите.
- Шаблони за инвентаризация: Използвайте предварително проектирани шаблони за инвентаризация, за да оптимизирате задачите и да поддържате последователност.
- Възможности за интеграция: Интегрирайте безпроблемно системите за управление на запасите със съществуващите инструменти като ERP платформи, софтуер за управление на запасите в електронната търговия и системи за управление на поръчки, за да синхронизирате автоматично данните за клиентите и нивата на запасите.
👀 Знаете ли? Около 74% от компаниите са съгласни, че CRM софтуерът им помага да виждат по-лесно информацията за клиентите.
10-те най-добри CRM системи с управление на запасите
Ето 10-те най-добри софтуера за управление на запасите с CRM функционалности, които предлагат перфектна комбинация от проследяване на запасите, управление на взаимоотношенията с клиентите и безпроблемна интеграция:
1. ClickUp (Най-добър за безпроблемна CRM и интеграция на инвентара)
ClickUp е универсалното приложение за работа, което позволява сътрудничество в екип и проследяване и управление на запасите в реално време. Вместо да превключвате между няколко инструмента, можете да разчитате на ClickUp CRM за управление на задачи, проследяване на запасите и поддържане на организация.
За начало използвайте Table View в ClickUp, за да организирате данните за запасите по ясен и персонализиран начин. Можете да настроите колони, за да проследявате SKU номера, количествата на запасите и други подробности за продуктите. Освен това, това ви позволява лесно да следите различни критерии за запасите с Custom Statuses и Priorities.
Това е само визията! А как стои въпросът с реалната работа? С вградения AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, и неговите AI агенти, можете да автоматизирате почти всеки аспект от работния си процес – от изготвянето на персонализирани имейли до генерирането на обобщения и аларми за нивото на запасите, всичко това чрез интелигентна, базирана на тригери автоматизация.
Друга полезна функция на платформата е ClickUp Dashboards, която ви позволява да персонализирате изцяло интерфейса. С тях можете да видите всички важни данни за запасите с един поглед, което улеснява проследяването на движението и наличността на запасите в реално време.
Той също така ви помага да настроите джаджи за бърз достъп до важни показатели и да автоматизирате ръчни задачи като известия за ниски запаси.
С ClickUp можете лесно да настроите CRM шаблони, за да оптимизирате доставките на клиентите си и процесите по управление на запасите. Например, подходящият за начинаещи CRM шаблон от ClickUp е идеален за бързо и ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите.
Той предлага седем персонализирани статуса за проследяване на напредъка на задачите и пет начина за визуализиране на работата ви, което ви помага да поддържате счетоводството си организирано.
С удобната функция „плъзгане и пускане“ можете да организирате информацията за клиентите в календар, документ или списък. Този шаблон ви помага да съхранявате подробностите за сметките и сключените сделки в отделни списъци, което ви дава ясна представа за вашите клиенти.
По същия начин, шаблонът за управление на запасите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате ефективно запасите си. С този шаблон можете лесно да проследявате нивата на запасите, да оптимизирате нивата на запасите и да се уверите, че запасите ви са винаги актуални. Той ви помага също да следите движението на запасите и промените в разходите за запаси.
Този шаблон ви позволява да проследявате текущите нива на запасите, за да поддържате оптимални количества. Можете бързо да проверите наличните запаси, за да оптимизирате изпълнението на поръчките и да избегнете презапасяване или недостиг.
Следете потока на запасите и тенденциите в употребата им, за да вземате информирани решения и да разпределяте ресурсите разумно. Това ви позволява също да сте в течение с колебанията в цените на запасите и да управлявате ефективно бюджета си.
💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да превърнете идеите си в подробни планове за действие. Можете да сътрудничите в реално време и да поддържате всичко организирано на едно място. Това е чудесен начин да разпределяте задачи, да проследявате напредъка и да съгласувате отговорностите на всички.
Най-добрите функции на ClickUp
- Задайте тригери за повтарящи се задачи, като поръчка на консумативи или изпращане на инвентар, с ClickUp Automations.
- Споделяйте важни SOP и процеси, свързани с инвентара, чрез ClickUp Docs и сътрудничеството ефикасно чрез проверка и анотации.
- Интегрирайте с над 1000 инструмента като Google, Slack и HubSpot.
- Организирайте без усилие данните за запасите с над 10 гъвкави CRM изгледа в ClickUp.
Ограничения на ClickUp
- Опциите за персонализиране могат да се окажат прекалено сложни за някои потребители.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
Колкото повече използвам ClickUp, толкова повече той се превръща в център на моята работа. Разнородните елементи на комуникацията – бележки, PDF файлове, имейли, онлайн хранилище – могат да бъдат събрани и използвани на едно място за лесен достъп по време на работа по дадена дейност, независимо дали тя е свързана с проект или с клиент. Тази възможност ми помогна да спестя много време, тъй като не се налага да търся информация на различни места.
Колкото повече използвам ClickUp, толкова повече той се превръща в център на моята работа. Разнородните елементи на комуникацията – бележки, PDF файлове, имейли, онлайн хранилище – могат да бъдат фокусирани и обединени на едно място за лесен достъп по време на работа по дадена дейност, независимо дали тя е свързана с проект или с клиент. Тази възможност ми помогна да спестя много време, като не се налага да търся информация на различни места.
➡️ Прочетете също: Примери за най-добрите CRM софтуери и примери за тяхното използване за повишаване на производителността
2. Zoho CRM Plus (Най-добрата платформа за унифицирано обслужване на клиенти)
Zoho CRM Plus е бизнес пакет, който комбинира CRM, управление на логистиката, управление на запасите и други. Той комбинира девет приложения на Zoho, за да създаде цялостна система за управление на клиентското преживяване (CX).
Платформата се интегрира и с основните канали за комуникация с клиенти като имейл, социални медии, телефон и чат, като събира данни от всички канали за по-богата информация и персонализирани действия.
Най-добрите функции на Zoho CRM Plus
- Проследявайте посетителите на уебсайта с SalesIQ и ги ангажирайте чрез интелигентен чат на живо.
- Получавайте незабавни известия чрез функцията SalesSignals, когато клиент се ангажира с дейност, свързана с покупка, през който и да е канал.
- Използвайте Zia, AI асистента, за контекстуални предупреждения, анализ на настроенията и навременна комуникация с клиентите.
Ограничения на Zoho CRM Plus
- Някои потребители съобщават за необходимост от обучение поради богатите функции
Цени на Zoho CRM Plus
- CRM Plus: 57 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)
Zoho CRM Plus оценки и рецензии
- G2: 4,3/5 (над 60 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)
📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа?
Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект.
Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.
3. Vtiger CRM (Най-добрият CRM „всичко в едно“ за малки предприятия)
За малките предприятия Vtiger е идеален CRM софтуер. Той поддържа контактите и сделките организирани, като същевременно обединява инвентара, маркетинга, помощния център, управлението на проекти и документите в една платформа.
Това, което се откроява, е начинът, по който тези модули работят заедно. Ако сключите сделка, можете да я превърнете в проект с едно кликване. Добавянето на често използвани продукти или услуги за клиент е също толкова лесно. Всичко е свързано, което спестява време и усилия.
Най-добрите функции на Vtiger CRM
- Организирайте контактите си с проста форма за бързи актуализации
- Управлявайте случаите на клиенти с помощта на екрана за помощ и чата на живо.
- Създавайте имейл кампании с шаблони и опции за персонализиране
Ограничения на Vtiger CRM
- Прекалената персонализация създава сложност и затруднява използваемостта.
- Някои функции, като модулът за проекти, могат да ви се сторят сложни и неинтуитивни.
Цени на Vtiger CRM
- One Pilot: Безплатно
- One Growth: 15 $/месец на потребител
- One Professional: Започва от 42 $/месец на потребител
- One Enterprise: Започва от 58 $/месец на потребител
- One AI: Започва от 66 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Vtiger CRM
- G2: 4,3/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)
Какво казват реалните потребители за Vtiger CRM?
Един потребител на G2 казва :
Най-голямата помощ от vtiger е възможността да се предоставят инструменти за проследяване на клиентите, за да се подобри обслужването им. Създайте солидни бази данни, задавайте задачи и подходящи дейности за всеки клиент, за да получите цялостна представа на организационно ниво и с различни подходи, като търговски, маркетингови, стратегически и др.
Най-голямата помощ от vtiger е възможността да се предоставят инструменти за проследяване на клиентите, за да се подобри обслужването им. Създайте солидни бази данни, задайте задачи и подходящи дейности за всеки клиент, за да получите цялостна представа на организационно ниво и с различни подходи, като търговски, маркетингови, стратегически и др.
4. monday. com (Най-добър за персонализиран работен процес и проследяване на запасите)
Като CRM софтуер, базиран в облака , monday.com предлага уникална комбинация от CRM и инструменти за управление на проекти. Визуалният му дизайн улеснява общата картина при наблюдение на продажбите. Опциите за персонализиране ви позволяват да го адаптирате към различни работни процеси и да организирате данните в множество канали за продажби.
monday. com най-добри функции
- Проследявайте задачите и проблемите с помощта на визуални табла с цветни сигнали за бързи актуализации.
- Използвайте алтернативни изгледи като времеви линии, канбан табла и календари за управление на проекти.
- Автоматизирайте повтарящите се задачи и получавайте известия, за да намалите ръчната работа.
Ограничения на monday.com
- Осигурява ограничени интеграции с по-малко опции за популярни инструменти на трети страни.
Цени на monday.com
- Безплатно
- Базов: 12 $/потребител на месец
- Стандартен: 14 $/потребител на месец
- Pro: 24 $/потребител на месец
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
monday. com оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 12 500 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)
➡️ Прочетете също: Най-добрият CRM софтуер за сервизни фирми
5. Odoo (Най-доброто приложение за управление на запасите за управление на поръчки)
Odoo, цялостно решение за управление на запасите и поръчките, ускорява операциите по управление на запасите, като ви предоставя информация в реално време за нивата на запасите. Софтуерът също така автоматизира задачи като попълване на запасите и проследяване на доставчиците, което спомага за намаляване на ръчните грешки и рисковете.
Една от най-добрите функции на Odoo е възможността да задавате напомняния, което ви гарантира, че ще сте в крак с важните задачи. Тя опростява отчитането, изпълнението на поръчки, ръчното въвеждане на данни и системните интеграции.
Най-добрите функции на Odoo
- Проследявайте запечатани пакети чрез сканиране на баркодове
- Автоматично изпращайте продукти до складовите помещения въз основа на капацитета в реално време.
- Оптимизирайте управлението на веригата за доставки с консултантските услуги на Odoo.
Ограничения на Odoo
- Предлага ограничени възможности за отчитане и гъвкавост при персонализиране.
Цени на Odoo
- Odoo One: Безплатно
- Odoo Standard: 7,25 $/потребител на месец
- Odoo Custom: 310,90 $/потребител на месец
Оценки и рецензии за Odoo
- G2: 4,3/5 (над 250 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 1000 отзива)
Какво казват реалните потребители за Odoo?
Един потребител на G2 казва:
Това, което най-много ми харесва в Odoo CRM, е неговият лесен за използване интерфейс и персонализирана платформа за управление на бизнес операциите, по-специално управление на взаимоотношенията с клиенти, поддръжка на клиенти и лесна интеграция на данни.
Това, което най-много ми харесва в Odoo CRM, е неговият лесен за използване интерфейс и персонализирана платформа за управление на бизнес операциите, по-специално управление на взаимоотношенията с клиенти, поддръжка на клиенти и лесна интеграция на данни.
6. Dolibarr (Най-добрият CRM с отворен код и функции за управление на запасите)
Dolibarr е CRM и ERP решение с отворен код, което го прави отличен избор за фирми, търсещи бюджетно решение. Поддържа се от голяма общност от разработчици. Настройката на Dolibarr е доста проста, а лесният за употреба интерфейс го прави лесен за използване от всеки, дори и от хора без технически познания.
Най-добрите функции на Dolibarr
- Модулен дизайн за лесно персонализиране, за да отговаря на конкретните нужди на бизнеса
- Цялостни функции на CRM, продажби, управление на запасите и счетоводен софтуер
- Активна подкрепа от общността чрез форуми и документация
Ограничения на Dolibarr
- Може да не е подходящ за висококомплексни бизнес операции.
- Възможно е да се появят спорадични бъгове, които изискват отстраняване и актуализации.
Цени на Dolibarr
- Наличен безплатен план
- Персонализирани цени за конкретни случаи на употреба/размери на екипа
Оценки и рецензии за Dolibarr
- G2: 4,6/5 (над 30 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)
7. Onpipeline (Най-добрият CRM за дистрибутори)
С лесен за използване интерфейс и персонализирани полета в базата данни, Onpipeline прави управлението на взаимоотношенията с клиентите по-лесно и по-ефективно.
Платформата опростява процеса на продажбите, подобрява сътрудничеството в екипа и повишава производителността. Това, което наистина отличава Onpipeline, е способността му да позволява персонализирани дейности, което го прави адаптивен към широк спектър от бизнес нужди.
Най-добрите функции на Onpipeline
- Централизирайте всички данни и история на клиентите на едно място за лесен достъп.
- Поддържайте продажбените процеси организирани с лесни за използване отчети.
- Проследявайте представянето на всеки член на екипа или търговец
Ограничения на Onpipeline
- Липсват някои разширени функции, които се срещат в по-сложните CRM системи за управление на запасите.
Цени на Onpipeline
- Pipeline: 25 $/месец на потребител
- Стандартен: 39 $/месец на потребител
- Разширено: 58 $/месец на потребител
- Персонализирано: 99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Onpipeline
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за Onpipeline?
Един потребител на G2 казва:
Използвал съм много други CRM системи и тази е много проста, изчистена и лесна за употреба.
Използвал съм много други CRM системи и тази е много проста, изчистена и лесна за употреба.
8. HashMicro CRM (Най-доброто за цялостно управление на бизнеса)
HashMicro е уеб-базирано CRM решение, което обслужва всички видове бизнеси. То е идеално за компании, които търсят мащабируемо CRM, което може да се адаптира към техните уникални нужди. То опростява проследяването на етапите на продажбите, като предвижда бъдещите приходи и усъвършенства стратегиите за продажби с помощта на данни.
Най-добрите функции на HashMicro CRM
- Предскажете бъдещите тенденции в приходите с точни прогнози за приходите
- Създавайте подробни отчети за продажбите за стратегии, базирани на данни.
- Интегрирайте гъвкави модули безпроблемно с съществуващите системи
Ограничения на HashMicro CRM
- Може да не е подходящ за малки и средни предприятия с по-опростени бизнес изисквания.
Цени на HashMicro CRM
- Персонализирани цени
HashMicro CRM оценки и рецензии
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
9. CRM Creatio (Най-доброто за автоматизиране на процесите по продажбите и инвентаризацията)
Считан за много повече от стандартен CRM, Creatio комбинира инструменти за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти в една кохерентна платформа. Той е създаден с оглед на индустрии като финансите, производството и телекомуникациите, което го прави идеален за обработка на сложни работни процеси и персонализирано привличане на клиенти.
Инструментът се фокусира и върху управлението на бизнес процесите (BPM), като помага на фирмите да планират и създават уникални работни потоци.
Най-добрите функции на CRM Creatio
- Използвайте Creatio Studio, за да създавате работни процеси и персонализирани оферти за продажби без кодиране.
- Достъп до предварително проектирани шаблони, за да започнете бързо работните процеси
- Разгледайте обширния пазар, за да интегрирате инструменти за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.
Ограничения на CRM Creatio
- Някои потребители съобщават за спорадични технически проблеми и бъгове.
Цени на CRM Creatio
- Растеж: 25 $/месец на потребител
- Enterprise: 55 $/месец на потребител
- Неограничен: 85 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за CRM Creatio
- G2: 4,7/5 (над 250 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)
10. Katana (Най-доброто за управление на производството)
Katana се отличава като софтуер за оптимизация на запасите, базиран в облака, предназначен за управление на производството. Платформата му е интуитивна и ви помага да следите каналите за продажби, физическите запаси, поръчките за покупка и системите за управление на складовете – всичко това чрез една платформа.
Интеграцията на Katana с платформи като Shopify е много удобна. Например, когато даден продукт се изчерпи, Katana отразява тази промяна в Shopify, така че можете да предприемете незабавни действия.
Най-добрите функции на Katana
- Използвайте сканиране на баркодове, инструменти за инвентаризация и софтуер за оптимизация на запасите за проследяване на запасите.
- Консолидирайте онлайн и офлайн продажбите в един единствен табло
- Задайте точки за повторна поръчка, за да избегнете изчерпване на запасите и да осигурите навременни покупки.
Ограничения на Katana
- Липса на функция за архивиране, което прави данните за запасите невъзстановими в случай на загуба
Цени на Katana
- Стартово ниво: 179 $/месец (фактурира се ежегодно)
- Стандартен: 359 $/месец (фактурира се ежегодно)
- Професионален: 799 $/месец (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Katana
- G2: 4,4/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)
Какво казват реалните потребители за Katana?
Един потребител на G2 казва:
Много харесваме Katana. Привикнахме към него и той се развива заедно с нас, откакто започнахме да го използваме в края на 2020 г. Той е доста лесен за използване. Интегрира се с Shopify и Quickbooks. А ако имате някакви проблеми, тяхната служба за обслужване на клиенти е наистина полезна и се опитва да ги разреши бързо.
Много харесваме Katana. Привикнахме към него и той се развива заедно с нас, откакто започнахме да го използваме в края на 2020 г. Той е доста лесен за използване. Интегрира се с Shopify и Quickbooks. А ако имате някакви проблеми, тяхната служба за обслужване на клиенти е наистина полезна и се опитва да ги разреши бързо.
➡️ Прочетете също: Как да създадете система за управление на запасите
Започнете с най-добрия CRM софтуер
Кой казва, че вашата CRM система трябва да проследява само информация за клиентите и да се занимава с прости задачи? С подходящия инструмент тя може да направи много повече.
ClickUp е повече от софтуер за управление на проекти. Когато се използва с ClickUp CRM и управление на запасите, той се превръща в мощен инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите и процесите по управление на запасите.
Следете нивата на запасите си, проследявайте статуса на поръчките и подобрявайте взаимодействията с клиентите – всичко това в една платформа. Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как може да подобри вашия бизнес.