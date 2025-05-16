10-те най-добри CRM системи с управление на запасите за бизнеса

Изградили сте солидна клиентска база, резултатите ви изглеждат добре и сте готови да се разраствате.

За да поддържате този темп, се нуждаете от надеждни и достъпни инструменти, които да подкрепят амбициите ви, без да ви претоварват.

Защото не сте започнали бизнес, за да прекарвате часове в търсене на подходящите приложения за управление на запасите. 💁🏽‍♂️

Така че, ние сме свършили тежкия труд за вас.

След като оценихме няколко опции за управление на запасите, ние стеснихме избора до най-добрите софтуерни решения за управление на запасите, които са прости, икономични и идеално подходящи за малки и средни предприятия.

Тези 11 CRM системи с решения за управление на запасите се интегрират добре с инструменти за планиране на запасите, проследяват нивата на запасите, опростяват управлението на складовите наличности и повишават ангажираността на клиентите.

10-те най-добри CRM системи с управление на запасите на един поглед

Нека започнем с кратка сравнителна таблица за 10-те най-добри CRM системи с инструменти за управление на запасите. Някои от тях дори разполагат с автоматизирано управление на запасите!

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени ClickUp Приложение за всичко, свързано с работата с CRM и управление на запасите Екипи, които се нуждаят от безпроблемно CRM + инвентар, управление на проекти и сътрудничество в една платформа (за екипи с всякакъв размер) Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 7 долара. Zoho CRM Plus Унифицирана CX платформа (9 приложения Zoho)Омниканално взаимодействиеAI асистент (Zia)Сигнали за продажби Бизнеси, които искат унифицирано клиентско преживяване, омниканални продажби и задълбочени анализи (средни и големи екипи) 30-дневен безплатен пробен период Платените планове започват от 57 долара Vtiger CRM Всичко в едно CRMУправление на проектиИмейл кампанииЧат на живо Малки предприятия, които се нуждаят от интегрирани CRM, инвентарни и поддържащи инструменти Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 15 долара. monday. com Визуални табла (Kanban, Timeline, Calendar)Персонализирани работни процесиАвтоматизацииПроследяване на запасите Екипи, които искат персонализирани работни процеси, визуално проследяване на проекти и инвентар (всички размери) Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 12 долара. Odoo Проследяване на запасите в реално времеСканиране на баркодовеАвтоматизирано управление на запасите и доставчицитеОптимизация на веригата за доставки Бизнеси, които се нуждаят от надеждно управление на поръчките/инвентара с автоматизация (всички размери) Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 7,25 долара. Dolibarr Отворен код CRM & ERPМодулен дизайн Подкрепа от общността Екипи, които се съобразяват с бюджета, стартиращи компании или тези, които искат гъвкавост на отворен код Отворено софтуерно решение с безплатен план, както и персонализирани ценови планове. Onpipeline Персонализирани полета в базата данниЦентрализирани данни за клиентитеПроследяване на ефективността на екипаОпростено отчитане Дистрибутори и търговски екипи, които се нуждаят от лесен CRM + инвентар с прост потребителски интерфейс Налична е безплатна пробна версия. Платените планове започват от 25 долара. HashMicro CRM Прогнозиране на приходитеПодробни отчети за продажбитеМодулни интеграцииМащабируемост за растеж Предприятия, които се нуждаят от цялостна, мащабируема CRM + управление на запасите Безплатна демо версия на разположение. Персонализирани цени. CRM Creatio Автоматизация на работния процесПредварително проектирани шаблониИнтеграции с пазараПерсонализиране без кодиране Предприятия, които се нуждаят от автоматизирано управление на продажбите, запасите и работния процес Налична е безплатна пробна версия. Платените планове започват от 25 долара. Katana Оптимизация на запаситеСканиране на баркодовеИнтеграции с Shopify/QuickBooksУправление на производството Производители и компании, базирани на продукти, които се нуждаят от контрол на производството и запасите Налична е безплатна пробна версия. Платените планове започват от 179 $ (фактурират се ежегодно).

Какво да търсите в CRM с управление на запасите?

Ето функциите за управление на запасите, на които трябва да дадете приоритет при избора на CRM система за управление на запасите:

Синхронизация в реално време: Гарантирайте, че данните за запасите се актуализират незабавно във всички складове и канали за продажби с корекции в реално време.

Сканиране на баркодове: Включете сканиране на баркодове, за да опростите проследяването и идентифицирането на продуктите.

Уведомления за наличности: Настройте предупреждения за ниски нива на наличности или артикули, които се нуждаят от попълване, за да поддържате гладко управление на запасите.

Данни и отчети в реално време: Достъп до актуализации на запасите в реално време и използване на надеждни инструменти за отчитане, за да се предотврати презапасяване или изчерпване на запасите, като същевременно се получава информация за тенденциите в продажбите и оборота на запасите.

Шаблони за инвентаризация: Използвайте предварително проектирани шаблони за инвентаризация, за да оптимизирате задачите и да поддържате последователност.

Възможности за интеграция: Интегрирайте безпроблемно системите за управление на запасите със съществуващите инструменти като ERP платформи, софтуер за управление на запасите в електронната търговия и системи за управление на поръчки, за да синхронизирате автоматично данните за клиентите и нивата на запасите.

👀 Знаете ли? Около 74% от компаниите са съгласни, че CRM софтуерът им помага да виждат по-лесно информацията за клиентите.

10-те най-добри CRM системи с управление на запасите

Ето 10-те най-добри софтуера за управление на запасите с CRM функционалности, които предлагат перфектна комбинация от проследяване на запасите, управление на взаимоотношенията с клиентите и безпроблемна интеграция:

1. ClickUp (Най-добър за безпроблемна CRM и интеграция на инвентара)

Опитайте го сега! Централизирайте данните за продажбите и запасите си на едно място с ClickUp CRM и автоматизирайте работния си процес!

ClickUp е универсалното приложение за работа, което позволява сътрудничество в екип и проследяване и управление на запасите в реално време. Вместо да превключвате между няколко инструмента, можете да разчитате на ClickUp CRM за управление на задачи, проследяване на запасите и поддържане на организация.

За начало използвайте Table View в ClickUp, за да организирате данните за запасите по ясен и персонализиран начин. Можете да настроите колони, за да проследявате SKU номера, количествата на запасите и други подробности за продуктите. Освен това, това ви позволява лесно да следите различни критерии за запасите с Custom Statuses и Priorities.

Визуализирайте данните за запасите си в организирани структури с Table View на ClickUp.

Това е само визията! А как стои въпросът с реалната работа? С вградения AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, и неговите AI агенти, можете да автоматизирате почти всеки аспект от работния си процес – от изготвянето на персонализирани имейли до генерирането на обобщения и аларми за нивото на запасите, всичко това чрез интелигентна, базирана на тригери автоматизация.

Създавайте персонализирани автоматизации в ClickUp на естествен език с помощта на ClickUp Brain.

Друга полезна функция на платформата е ClickUp Dashboards, която ви позволява да персонализирате изцяло интерфейса. С тях можете да видите всички важни данни за запасите с един поглед, което улеснява проследяването на движението и наличността на запасите в реално време.

Създавайте лесно персонализирани табла с ClickUp. Не се изисква кодиране!

Той също така ви помага да настроите джаджи за бърз достъп до важни показатели и да автоматизирате ръчни задачи като известия за ниски запаси.

С ClickUp можете лесно да настроите CRM шаблони, за да оптимизирате доставките на клиентите си и процесите по управление на запасите. Например, подходящият за начинаещи CRM шаблон от ClickUp е идеален за бързо и ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите.

Получете безплатен шаблон Поддържайте всичките си потенциални клиенти, взаимоотношения с клиенти и продажби организирани на едно място с шаблона ClickUp CRM.

Той предлага седем персонализирани статуса за проследяване на напредъка на задачите и пет начина за визуализиране на работата ви, което ви помага да поддържате счетоводството си организирано.

С удобната функция „плъзгане и пускане“ можете да организирате информацията за клиентите в календар, документ или списък. Този шаблон ви помага да съхранявате подробностите за сметките и сключените сделки в отделни списъци, което ви дава ясна представа за вашите клиенти.

По същия начин, шаблонът за управление на запасите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате ефективно запасите си. С този шаблон можете лесно да проследявате нивата на запасите, да оптимизирате нивата на запасите и да се уверите, че запасите ви са винаги актуални. Той ви помага също да следите движението на запасите и промените в разходите за запаси.

Получете безплатен шаблон Получете пълна видимост на вашите запаси с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да проследявате текущите нива на запасите, за да поддържате оптимални количества. Можете бързо да проверите наличните запаси, за да оптимизирате изпълнението на поръчките и да избегнете презапасяване или недостиг.

Следете потока на запасите и тенденциите в употребата им, за да вземате информирани решения и да разпределяте ресурсите разумно. Това ви позволява също да сте в течение с колебанията в цените на запасите и да управлявате ефективно бюджета си.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да превърнете идеите си в подробни планове за действие. Можете да сътрудничите в реално време и да поддържате всичко организирано на едно място. Това е чудесен начин да разпределяте задачи, да проследявате напредъка и да съгласувате отговорностите на всички.

Най-добрите функции на ClickUp

Задайте тригери за повтарящи се задачи, като поръчка на консумативи или изпращане на инвентар, с ClickUp Automations.

Споделяйте важни SOP и процеси, свързани с инвентара, чрез ClickUp Docs и сътрудничеството ефикасно чрез проверка и анотации.

Интегрирайте с над 1000 инструмента като Google, Slack и HubSpot.

Организирайте без усилие данните за запасите с над 10 гъвкави CRM изгледа в ClickUp

Ограничения на ClickUp

Опциите за персонализиране могат да се окажат прекалено сложни за някои потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Колкото повече използвам ClickUp, толкова повече той се превръща в център на моята работа. Разнородните елементи на комуникацията – бележки, PDF файлове, имейли, онлайн хранилище – могат да бъдат събрани и използвани на едно място за лесен достъп по време на работа по дадена дейност, независимо дали тя е свързана с проект или с клиент. Тази възможност ми помогна да спестя много време, тъй като не се налага да търся информация на различни места.

2. Zoho CRM Plus (Най-добрата платформа за унифицирано обслужване на клиенти)

чрез Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus е бизнес пакет, който комбинира CRM, управление на логистиката, управление на запасите и други. Той комбинира девет приложения на Zoho, за да създаде цялостна система за управление на клиентското преживяване (CX).

Платформата се интегрира и с основните канали за комуникация с клиенти като имейл, социални медии, телефон и чат, като събира данни от всички канали за по-богата информация и персонализирани действия.

Най-добрите функции на Zoho CRM Plus

Проследявайте посетителите на уебсайта с SalesIQ и ги ангажирайте чрез интелигентен чат на живо.

Получавайте незабавни известия чрез функцията SalesSignals, когато клиент се ангажира с дейност, свързана с покупка, през който и да е канал.

Използвайте Zia, AI асистента, за контекстуални предупреждения, анализ на настроенията и навременна комуникация с клиентите.

Ограничения на Zoho CRM Plus

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение поради богатите функции

Цени на Zoho CRM Plus

CRM Plus: 57 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Zoho CRM Plus оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

3. Vtiger CRM (Най-добрият CRM „всичко в едно“ за малки предприятия)

чрез Vtiger CRM

За малките предприятия Vtiger е идеален CRM софтуер. Той поддържа контактите и сделките организирани, като същевременно обединява инвентара, маркетинга, помощния център, управлението на проекти и документите в една платформа.

Това, което се откроява, е начинът, по който тези модули работят заедно. Ако сключите сделка, можете да я превърнете в проект с едно кликване. Добавянето на често използвани продукти или услуги за клиент е също толкова лесно. Всичко е свързано, което спестява време и усилия.

Най-добрите функции на Vtiger CRM

Организирайте контактите си с проста форма за бързи актуализации

Управлявайте случаите на клиенти с помощта на екрана за помощ и чата на живо.

Създавайте имейл кампании с шаблони и опции за персонализиране

Ограничения на Vtiger CRM

Прекалената персонализация създава сложност и затруднява използваемостта.

Някои функции, като модулът за проекти, могат да ви се сторят сложни и неинтуитивни.

Цени на Vtiger CRM

One Pilot: Безплатно

One Growth : 15 $/месец на потребител

One Professional : Започва от 42 $/месец на потребител

One Enterprise : Започва от 58 $/месец на потребител

One AI: Започва от 66 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Vtiger CRM

G2 : 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Vtiger CRM?

Един потребител на G2 казва :

Най-голямата помощ от vtiger е възможността да се предоставят инструменти за проследяване на клиентите, за да се подобри обслужването им. Създайте солидни бази данни, задавайте задачи и подходящи дейности за всеки клиент, за да получите цялостна представа на организационно ниво и с различни подходи, като търговски, маркетингови, стратегически и др.

4. monday. com (Най-добър за персонализиран работен процес и проследяване на запасите)

Като CRM софтуер, базиран в облака , monday.com предлага уникална комбинация от CRM и инструменти за управление на проекти. Визуалният му дизайн улеснява общата картина при наблюдение на продажбите. Опциите за персонализиране ви позволяват да го адаптирате към различни работни процеси и да организирате данните в множество канали за продажби.

monday. com най-добри функции

Проследявайте задачите и проблемите с помощта на визуални табла с цветни сигнали за бързи актуализации.

Използвайте алтернативни изгледи като времеви линии, канбан табла и календари за управление на проекти.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и получавайте известия, за да намалите ръчната работа.

Ограничения на monday.com

Осигурява ограничени интеграции с по-малко опции за популярни инструменти на трети страни.

Цени на monday.com

Безплатно

Базов : 12 $/потребител на месец

Стандартен : 14 $/потребител на месец

Pro : 24 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

monday. com оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 12 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

5. Odoo (Най-доброто приложение за управление на запасите за управление на поръчки)

чрез Odoo

Odoo, цялостно решение за управление на запасите и поръчките, ускорява операциите по управление на запасите, като ви предоставя информация в реално време за нивата на запасите. Софтуерът също така автоматизира задачи като попълване на запасите и проследяване на доставчиците, което спомага за намаляване на ръчните грешки и рисковете.

Една от най-добрите функции на Odoo е възможността да задавате напомняния, което ви гарантира, че ще сте в крак с важните задачи. Тя опростява отчитането, изпълнението на поръчки, ръчното въвеждане на данни и системните интеграции.

Най-добрите функции на Odoo

Проследявайте запечатани пакети чрез сканиране на баркодове

Автоматично изпращайте продукти до складовите помещения въз основа на капацитета в реално време.

Оптимизирайте управлението на веригата за доставки с консултантските услуги на Odoo.

Ограничения на Odoo

Предлага ограничени възможности за отчитане и гъвкавост при персонализиране.

Цени на Odoo

Odoo One: Безплатно

Odoo Standard: 7,25 $/потребител на месец

Odoo Custom: 310,90 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Odoo

G2 : 4,3/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Odoo?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Odoo CRM, е неговият лесен за използване интерфейс и персонализирана платформа за управление на бизнес операциите, по-специално управление на взаимоотношенията с клиенти, поддръжка на клиенти и лесна интеграция на данни.

6. Dolibarr (Най-добрият CRM с отворен код и функции за управление на запасите)

чрез Dolibarr

Dolibarr е CRM и ERP решение с отворен код, което го прави отличен избор за фирми, търсещи бюджетно решение. Поддържа се от голяма общност от разработчици. Настройката на Dolibarr е доста проста, а лесният за употреба интерфейс го прави лесен за използване от всеки, дори и от хора без технически познания.

Най-добрите функции на Dolibarr

Модулен дизайн за лесно персонализиране, за да отговаря на конкретните нужди на бизнеса

Цялостни функции на CRM, продажби, управление на запасите и счетоводен софтуер

Активна подкрепа от общността чрез форуми и документация

Ограничения на Dolibarr

Може да не е подходящ за висококомплексни бизнес операции.

Възможно е да се появят спорадични бъгове, които изискват отстраняване и актуализации.

Цени на Dolibarr

Наличен безплатен план

Персонализирани цени за конкретни случаи на употреба/размери на екипа

Оценки и рецензии за Dolibarr

G2 : 4,6/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

7. Onpipeline (Най-добрият CRM за дистрибутори)

чрез Onpipeline

С лесен за използване интерфейс и персонализирани полета в базата данни, Onpipeline прави управлението на взаимоотношенията с клиентите по-лесно и по-ефективно.

Платформата опростява процеса на продажбите, подобрява сътрудничеството в екипа и повишава производителността. Това, което наистина отличава Onpipeline, е способността му да позволява персонализирани дейности, което го прави адаптивен към широк спектър от бизнес нужди.

Най-добрите функции на Onpipeline

Централизирайте всички данни и история на клиентите на едно място за лесен достъп.

Поддържайте продажбените процеси организирани с лесни за използване отчети.

Проследявайте представянето на всеки член на екипа или търговец

Ограничения на Onpipeline

Липсват някои разширени функции, които се срещат в по-сложните CRM системи за управление на запасите.

Цени на Onpipeline

Pipeline : 25 $/месец на потребител

Стандартен : 39 $/месец на потребител

Разширено : 58 $/месец на потребител

Персонализирано: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Onpipeline

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Onpipeline?

Един потребител на G2 казва:

Използвал съм много други CRM системи и тази е много проста, изчистена и лесна за употреба.

8. HashMicro CRM (Най-доброто за цялостно управление на бизнеса)

чрез HashMicro CRM

HashMicro е уеб-базирано CRM решение, което обслужва всички видове бизнеси. То е идеално за компании, които търсят мащабируемо CRM, което може да се адаптира към техните уникални нужди. То опростява проследяването на етапите на продажбите, като предвижда бъдещите приходи и усъвършенства стратегиите за продажби с помощта на данни.

Най-добрите функции на HashMicro CRM

Предскажете бъдещите тенденции в приходите с точни прогнози за приходите

Създавайте подробни отчети за продажбите за стратегии, базирани на данни.

Интегрирайте гъвкави модули безпроблемно с съществуващите системи

Ограничения на HashMicro CRM

Може да не е подходящ за малки и средни предприятия с по-опростени бизнес изисквания.

Цени на HashMicro CRM

Персонализирани цени

HashMicro CRM оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. CRM Creatio (Най-доброто за автоматизиране на процесите по продажбите и инвентаризацията)

чрез CRM Creatio

Считан за много повече от стандартен CRM, Creatio комбинира инструменти за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти в една кохерентна платформа. Той е създаден с оглед на индустрии като финансите, производството и телекомуникациите, което го прави идеален за обработка на сложни работни процеси и персонализирано привличане на клиенти.

Инструментът се фокусира и върху управлението на бизнес процесите (BPM), като помага на фирмите да планират и създават уникални работни потоци.

Най-добрите функции на CRM Creatio

Използвайте Creatio Studio, за да създавате работни процеси и персонализирани оферти за продажби без кодиране.

Достъп до предварително проектирани шаблони, за да започнете бързо работните процеси

Разгледайте обширния пазар, за да интегрирате инструменти за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.

Ограничения на CRM Creatio

Някои потребители съобщават за спорадични технически проблеми и бъгове.

Цени на CRM Creatio

Растеж: 25 $/месец на потребител

Enterprise: 55 $/месец на потребител

Неограничен: 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за CRM Creatio

G2 : 4,7/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

10. Katana (Най-доброто за управление на производството)

чрез Katana

Katana се отличава като софтуер за оптимизация на запасите, базиран в облака, предназначен за управление на производството. Платформата му е интуитивна и ви помага да следите каналите за продажби, физическите запаси, поръчките за покупка и системите за управление на складовете – всичко това чрез една платформа.

Интеграцията на Katana с платформи като Shopify е много удобна. Например, когато даден продукт се изчерпи, Katana отразява тази промяна в Shopify, така че можете да предприемете незабавни действия.

Най-добрите функции на Katana

Използвайте сканиране на баркодове, инструменти за инвентаризация и софтуер за оптимизация на запасите за проследяване на запасите.

Консолидирайте онлайн и офлайн продажбите в един единствен табло

Задайте точки за повторна поръчка, за да избегнете изчерпване на запасите и да осигурите навременни покупки.

Ограничения на Katana

Липса на функция за архивиране, което прави данните за запасите невъзстановими в случай на загуба

Цени на Katana

Стартово ниво: 179 $/месец (фактурира се ежегодно)

Стандартен : 359 $/месец (фактурира се ежегодно)

Професионален: 799 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Katana

G2 : 4,4/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Katana?

Един потребител на G2 казва:

Много харесваме Katana. Привикнахме към него и той се развива заедно с нас, откакто започнахме да го използваме в края на 2020 г. Той е доста лесен за използване. Интегрира се с Shopify и Quickbooks. А ако имате някакви проблеми, тяхната служба за обслужване на клиенти е наистина полезна и се опитва да ги разреши бързо.

Започнете с най-добрия CRM софтуер

Кой казва, че вашата CRM система трябва да проследява само информация за клиентите и да се занимава с прости задачи? С подходящия инструмент тя може да направи много повече.

ClickUp е повече от софтуер за управление на проекти. Когато се използва с ClickUp CRM и управление на запасите, той се превръща в мощен инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите и процесите по управление на запасите.

Следете нивата на запасите си, проследявайте статуса на поръчките и подобрявайте взаимодействията с клиентите – всичко това в една платформа. Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как може да подобри вашия бизнес.