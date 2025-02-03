10-те най-добри приложения за управление на запасите, които трябва да опитате през 2025 г.

В един типичен ден оперативният мениджър проверява нивата на запасите в складовете, поръчва нови запаси, проследява запасите и координира дейността с доставчиците.

При толкова много задачи е лесно да пропуснете неща като ниски нива на запасите или бавно движещи се артикули. Тук на помощ могат да ви дойдат приложенията за управление на запасите.

Приложенията за инвентаризация помагат за оптимизиране на процесите по инвентаризация. Те проследяват артикулите, напомнят за поръчки и автоматизират работните процеси, за да улеснят работата на мениджърите по инвентаризация.

Ето защо моят екип и аз отделихме време, за да проучим най-ефективните приложения за управление на запасите. Проучихме няколко инструмента за управление на запасите и съставихме списък с десетте най-добри софтуера за управление на запасите, предлагани на пазара днес.

Да започнем.

Какво трябва да търсите в приложенията за управление на запасите?

Ето обаче няколко задължителни функции, които не трябва да пропускате, когато избирате приложение за управление на запасите.

Леснота на употреба : Изберете инструменти, които са лесни за внедряване, за да намалите времето и разходите за обучение.

Актуализации в реално време : Проверете дали инструментът автоматично синхронизира промените в запасите, като ви предоставя проследяване на запасите в реално време с актуализации на информацията за продуктите, цените и наличността.

Автоматизирани предупреждения : Изберете инструменти, които поддържат персонализирани точки за повторна поръчка и автоматизирани известия за ниски нива на запасите, повторни поръчки и изтичащи срокове на годност.

Мобилна отзивчивост : Изберете инструмент, който предлага мобилно приложение за проследяване и управление на запасите от мобилни устройства.

Опции за персонализиране : Проверете дали инструментът предлага функции като персонализирани отчети, полета, статуси, изгледи и др., за да гарантирате ефективно управление на запасите.

Отчети и анализи : Вземете инструмент, който анализира тенденциите в запасите и генерира персонализирани отчети, за да осигури прозрачност и информация за операциите с запасите.

Лесна функция за търсене : Уверете се, че приложението разполага с функции, които ви позволяват бързо да намирате задачите или артикулите, от които се нуждаете.

Възможности за интеграция: Изберете приложения за управление на запасите, които се интегрират с решения като счетоводен софтуер и популярни платформи за електронна търговия.

10-те най-добри приложения за управление на запасите, които да използвате през 2024 г.

Най-доброто приложение за управление на запасите зависи от нуждите на вашия бизнес, отрасъла и размера на екипа ви.

Нека обсъдим десетте най-добри приложения за управление на запасите, които ще ви помогнат да овладеете контрола върху запасите и ще отговорят на всички ваши нужди в областта на планирането на запасите.

1. ClickUp (Най-доброто за оптимизиране и управление на операциите по управление на запасите от една платформа)

Изтеглете този шаблон Проследявайте и управлявайте запасите с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

ClickUp е най-удобният инструмент за управление на запасите, с който съм се сблъсквал. Това е цялостно решение, което помага на потребителите да проследяват съществуващия си списък със запаси, състоянието на поръчките, разходите, доставчиците и др., като опростява процесите по управление на запасите.

Шаблонът за управление на запасите на ClickUp ви предоставя пълна видимост на запасите, приходите, поръчките, поръчките за покупка, данните за продажбите и други показатели.

Те помагат да организирате информацията за продуктите с цените в папки за инвентара, да добавите множество снимки на продукти в база данни и да анализирате тенденциите в инвентара, за да вземете решения, основани на данни.

А най-хубавото? Мобилното приложение на ClickUp е идеалният начин да проследявате и управлявате нивата на запасите, докато сте в движение.

Оптимизирайте операциите, проследявайте запасите и оптимизирайте работните процеси с ClickUp Task Management

С Task Management на ClickUp проследяването на задачите и артикулите в запасите става лесно. Можете просто да проследявате задачите, да ги категоризирате с персонализирани етикети и да получавате актуализации на запасите в реално време.

От друга страна, таблата за управление на ClickUp са идеални за ефективно наблюдение на текущите нива на запасите от различни продукти или категории.

Използвайки възможностите на тази функция, фирмите могат да получат цялостен поглед върху състоянието на запасите си, да идентифицират тенденции и да вземат по-добри решения.

Постигнете максимална продуктивност и осигурете безпроблемно управление на запасите с ClickUp Gantt Charts

Но това не е всичко – диаграмите на Гант на ClickUp правят стратегията за управление на запасите стабилна и рационализирана.

Те помагат за планиране, график и координиране на задачите, проследяване на обработката и изпълнението на поръчките, прогнозиране на нивата на запасите и проследяване на сроковете за доставка на доставчиците.

Ако искате да генерирате обобщения за ефективността на запасите или подробности за конкретни артикули, използвайте личния асистент с изкуствен интелект на ClickUp, ClickUp Brain.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте полета за задачи с ClickUp Custom Fields , за да управлявате количеството и датите на поръчките, цената на единица и др.

Добавете персонализирани статуси на задачи в ClickUp към задачи, свързани със запасите, като „Изчерпан“, „Наличен“ и „Вече не се използва“, за да проследявате текущите артикули.

Достъп до седем изгледа в различни конфигурации на ClickUp, като таблица, списък, времева линия, актуализации на поръчки и стойност, за да разберете по-добре запасите си.

Настройте ClickUp Automations , за да получавате известия, когато запасите достигнат определени прагове.

Задайте начални и крайни дати за задачите, свързани с инвентаризацията, за да ги изпълните навреме.

Намерете средната стойност, сумата или диапазона на числовите полета, създадени в изгледа „Списък“, за да проследявате показатели като обща стойност и общо поръчани единици.

Използвайте таблата ClickUp Kanban , за да проследявате различните етапи от процеса на управление на запасите с персонализирани колони, като „В транзит“, „За поръчка“ и „Продадено“.

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции и опции за персонализиране, новите потребители може да се сблъскат с трудности в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Katana (най-доброто за управление на каналите за продажби)

чрез Katana

Katana е софтуер за управление на запасите в облака. Разполага с интуитивна платформа, която управлява каналите за продажби, физическите запаси, поръчките за покупка и складовите системи.

Katana се интегрира лесно с платформи като Shopify, за да идентифицира продуктите, които са изчерпани, и да ги отрази в Shopify, така че потребителят да може да предприеме незабавни действия.

Той подобрява и проследяването с допълнителни функции като проследимост, инвентаризация и скенер за баркодове. Katana автоматично синхронизира данните за запасите и счетоводството, което ви помага да разберете по-добре финансовите последствия от управлението на запасите.

Най-добрите функции на Katana

Проследявайте сроковете на годност, партидите и други с пълна проследимост от начало до край.

Консолидирайте и управлявайте онлайн и офлайн продажбите в единен контролен панел.

Задайте персонализирани точки за повторна поръчка, за да гарантирате навременни покупки.

Ограничения на Katana

Ограничени функции и опции за персонализиране

Потребителите съобщават, че Katana няма функция за архивиране, което означава, че ако загубите данни за запасите, няма начин да ги възстановите.

Цени на Katana

Стартово ниво: 199 $/месец

Стандартен: 399 $/месец

Професионална версия: 899 $/месец

Оценки и рецензии за Katana

G2: 4. 4/5 (40 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

3. Ordoro (Най-доброто за управление на запасите в електронната търговия)

чрез Ordoro

Следващото в списъка е софтуерът за управление на запасите за електронна търговия на Ordoro, който включва функции за дропшипинг. Неговите функции за управление на запасите са отлични за опростяване на управлението на складовите наличности. Той автоматично синхронизира нивата на запасите, предоставя автоматични предупреждения за ниски наличности, помага ви да проследявате сроковете за доставка на доставчиците, управлява маршрутизирането на поръчките и много други.

Сред всички функции обаче се откроява порталът за доставчици на Ordoro.

С тази функция доставчиците получават директен достъп до своите поръчки, което означава, че не е необходимо да съобщавате актуализации за проследяването. Това оптимизира комуникацията и подобрява отношенията с доставчиците.

Най-добрите функции на Ordoro

Управлявайте множество доставчици с функции за директна доставка

Автоматизирайте обратното записване на запасите и маркирането на поръчките за по-бързи операции.

Автоматизирайте отчитането на експресните доставки и пощенските разходи

Ограничения на Ordoro

Безплатният план има ограничени функции.

Потребителите съобщават, че отговарянето на запитвания от страна на клиентската поддръжка отнема много време.

Цени на Ordoro

15-дневен безплатен пробен период

Разширено: 349 $/месец

Премиум: 499 $/месец

Оценки и рецензии за Ordoro

G2: 4. 8/5 (13 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

4. Zoho Inventory (Най-добрият софтуер за управление на запасите за разрастващи се бизнеси)

чрез Zoho Inventory

Zoho Inventory е лесно за използване приложение за управление на запасите, което се адаптира към вашия бизнес.

Както всички други приложения, то проследява и управлява поръчките. Най-важната му характеристика е функцията за отчитане.

То ви помага да създавате подробни отчети, за да проследявате визуално колебанията в продажбите, данните за задържането на клиенти, плащанията към доставчици, поръчките за покупка, отчетите FIFO и т.н., без никакви ръчни усилия.

Zoho Inventory обаче работи най-добре с другите инструменти от пакета Zoho. Ако сте потребител на Zoho Books, можете лесно да го интегрирате с Zoho Inventory, за да синхронизирате всички данни, фактури и сметки за покупки.

Най-добрите функции на Zoho Inventory

Управлявайте запасите на различни места и проследявайте прехвърлянията между складове.

Използвайте вградения четец на баркодове за бързо и лесно сканиране.

Използвайте онлайн генератора на SKU за последователно наименуване на артикулите.

Ограничения на Zoho Inventory

Ценовите планове биха могли да бъдат по-адаптивни, за да отговарят на нуждите на всички размери на бизнеса.

Функциите са по-скоро насочени към B2C бизнеса; B2B е малко по-сложен за управление.

Цени на Zoho Inventory

Стандартен: 39 $/месец за организация

Професионална версия: 99 $/месец за организация

Премиум: 159 $/месец за организация

Enterprise: 299 $/месец за организация

Оценки и рецензии за Zoho Inventory

G2 : 4,4/5 (90 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 350 отзива)

5. Upserve (Най-добрата система за управление на запасите за ресторанти)

чрез Upserve

Upserve Inventory by Lightspeed е приложение за закупуване и управление на запасите за ресторанти. То работи с POS системи за ресторанти, за да намали разхищението, да спести пари и да ускори операциите.

Системата за инвентаризация разполага с ясна и лесна за използване функция за отчитане, както и с интегрирана POS система. Софтуерът за управление на запасите е интуитивен, така че можете лесно да го настроите и да намерите продукти и функции според вашите нужди.

Upserve предлага и други функции, като например приложение за купони, удостоверяване на онлайн поръчки и автоматична смяна на менюто.

То позволява на потребителите да създават видове плащания, за да оптимизират обработката на поръчките и плащанията.

Най-добрите функции на Upserve

Актуализирайте или променяйте неограничен брой елементи в менюто от всяко място

Проследявайте колебанията в запасите и продажбите с отчети и анализи

Използвайте POS интеграцията за отчитане на рентабилността

Ограничения на Upserve

Някои потребители отбелязват, че след края на периода на стартиране, обслужването на клиенти става неотзивчиво.

Проблемите с връзката водят до неточно проследяване на запасите. Един потребител съобщи за пропуснати продажби поради прехвърляне на данни от кредитна карта от офлайн в онлайн режим.

Цени на Upserve

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Upserve

G2 : 4. 1/5 (80+ отзива)

Capterra: NA

6. Lightspeed (Най-доброто за проследяване на запасите в реално време в онлайн пазарите)

чрез Lightspeed

Lightspeed опростява управлението на запасите с интегрираната си POS система, която помага за управлението на запасите в няколко магазина. Тя ви позволява да проследявате поръчки, да задавате точки за повторна поръчка, за да избегнете изчерпване на запасите, и да правите промени в цените.

Най-хубавото е, че приложението за управление на запасите има вграден каталог с доставчици, който може да бъде добавен към POS системата.

Можете да разглеждате, да се свързвате с доставчици и да правите покупки с няколко кликвания. Lightspeed предлага и основни функции за отчитане, което улеснява създаването на отчети за запасите, продажбите и покупките.

Освен това, мога лесно да интегрирам отстъпки и сметки за лоялност на клиенти.

Най-добрите функции на Lightspeed

Поръчайте бързо нови запаси с вградените поръчки за покупка.

Получете незабавен преглед на количествата артикули с търсене на наличности

Автоматично синхронизиране на счетоводните данни с интегрирана счетоводна система

Ограничения на Lightspeed

Няма централизирано място за редактиране на запасите в различни складови бази. Потребителите трябва да превключват между складовете, за да контролират запасите.

Неотзивчива поддръжка на клиенти

Цени на Lightspeed

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lightspeed

G2: 4/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (900+ отзива)

7. Odoo (Най-доброто приложение за управление на запасите за управление на поръчки)

чрез Odoo

Следва Odoo, приложение за управление на запасите и софтуер за управление на поръчки.

То ускорява операциите и осигурява видимост в реално време на нивата на запасите, като същевременно автоматизира попълването на запасите и проследяването на доставчиците. С Odoo можете също да задавате напомняния, за да намалите рисковете.

Това приложение за управление на запасите ви помага да следите нивата на запасите в реално време, както и количествата, местоположението и движението на продуктите.

Odoo улеснява процесите по отчитане, интеграция и изпълнение на поръчки. Освен това предлага консултантски услуги за управление на веригата на доставки.

Най-добрите функции на Odoo

Автоматизирайте процеса на преброяване на запасите и маршрутизирането на продуктите до местата за съхранение въз основа на капацитета в реално време.

Проследявайте запечатани пакети чрез сканиране на баркодове

Изпращайте продуктите автоматично до складовите помещения въз основа на капацитета в реално време.

Ограничения на Odoo

Ограничени отчети и опции за персонализиране

Цени на Odoo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Odoo

G2 : 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

8. Spocket (Най-добрият софтуер за дропшипинг)

чрез Spocket

Spocket е софтуер за дропшипинг, който ви позволява да избирате продукти от няколко доставчици на дропшипинг, да обработвате поръчки, да подготвяте етикети за доставка и да ги продавате.

Spocket предлага интересна функция – тестване на безплатни проби. Тя ви позволява да поръчате проби от конкретни доставчици, за да видите колко добър е продуктът.

Освен това, то разполага с дълъг списък от доставчици за дропшипинг в САЩ и Европа, от които можете да избирате.

Най-добрите функции на Spocket

Добавете клиентски отзиви към продуктите

Интегрирайте ги с платформи за електронна търговия като Shopify, WooCommerce, Wix и др.

Филтрирайте продукти, които отговарят на определени критерии

Ограничения на Spocket

Потребителите споделят, че цените са високи в сравнение с функциите и услугите.

Повечето функции са достъпни в премиум плановете.

Цени на Spocket

Стартово ниво: 39,99 $/месец

Pro: 59,99 $/месец

Empire: 99,99 $/месец

Unicorn: 299,99 $/месец

Оценки и рецензии за Spocket

G2: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 3. 1/5 (Недостатъчно рецензии)

9. Fishbowl Inventory (най-подходящо за потребители на QuickBooks)

чрез Fishbowl

Fishbowl Inventory е чудесно приложение за управление на запасите за потребителите на QuickBooks.

То автоматизира синхронизацията с QuickBooks при влизане и излизане на запаси от складовете. Освен това получавате информация за действителните разходи за доставка, въздействието върху паричния поток и себестойността на продадената продукция.

С Fishbowl можете да управлявате производствените и складовите си операции от една единствена платформа. То предлага персонализирани работни процеси и отчети за запасите, както и функции за сканиране и баркодиране на различни места.

Най-добрите функции на Fishbowl Inventory

Създавайте персонализирани работни процеси и проследявайте притока на запаси за контрол на качеството.

Проследявайте всички операции, от покупката до доставката до клиента, с пълна проследимост от начало до край.

Ограничения на Fishbowl Inventory

Потребителският интерфейс не е интуитивен. Разположението на инструмента е трудно за усвояване.

Записва неточни данни за запасите, ако има проблеми с мрежата.

Цени на Fishbowl Inventory

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Fishbowl Inventory

G2: 4/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 900 отзива)

10. Boxstorm—Now Fishbowl Drive (Най-доброто за управление на запасите в облака)

чрез Boxstorm

Софтуерът за управление на запасите в облака на Boxstorm централизира основните бизнес операции.

Можете да получите достъп до инструмента от всяко мобилно устройство чрез уеб браузър, без да го изтегляте. Той помага за управлението на запасите в реално време в няколко склада.

Boxstorm помага за бързата автоматизация на различни процеси. Получавам навременни известия за действия като повторни поръчки, което направи процеса на управление на запасите по-ефективен.

Най-добрите функции на Boxstrom

Бърз достъп до данни за запасите с мобилното приложение

Повишете ефективността с автоматизация на процесите по събиране, опаковане и изпращане на запасите.

Управлявайте няколко валути в една платформа

Ограничения на Boxstrom

В тази система за управление на запасите няма функция за проследяване на вече продадените продукти.

Основни отчети за запасите; ограничени възможности за персонализиране

Цени на Boxstrom

Основно: 199 $/месец

Мащабиране: 476 $/месец

Оценки и рецензии на Boxstrom

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 5/5 (Недостатъчно отзиви)

Управлявайте по-добре запасите си с ClickUp

Всички изброени по-горе приложения за инвентаризация могат да оптимизират процесите по управление на запасите.

Въпреки това, трябва да изберете такова, което предлага всички функции, които търсите, в рамките на бюджета си. Приложението трябва да отговаря и на специфичните изисквания на вашия бизнес и бранш. За да отговорите на тези нужди, опитайте ClickUp.

ClickUp ви позволява да проследявате запасите, да управлявате продажбите и да контролирате операциите с запасите от една единствена платформа. То е идеално за малки фирми, средни компании и големи предприятия.

Опитайте ClickUp безплатно още днес!