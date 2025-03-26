13-те най-добри AI агента за създаване на съдържание, които да проучите през 2025 г.

След като тествах десетки AI инструменти за създаване на съдържание, мога да ви кажа, че те не са еднакви. Въпреки че може да имат припокриващи се функции, те служат за различни цели.

Вярно е, че AI може да промени изцяло процеса на създаване на съдържание. Но аз открих, че истинската магия се крие в намирането на AI агент, който допълва процеса на създаване на съдържание. Подходящите AI агенти могат да трансформират бавния процес и да ускорят работата.

Въпреки това, с постоянно нарастващия списък от AI инструменти, е нормално да се колебаете кои от тях да изберете. Затова аз и останалата част от екипа на ClickUp се обединихме, за да изпробваме различни AI агенти за създаване на съдържание и съставихме списък с 13-те най-добри.

Да започнем!

⏰ 60-секундно резюме Ето най-добрите AI агенти за създаване на съдържание, които трябва да опитате тази година: ClickUp: Най-добър за управление на съдържание и задачи с изкуствен интелект Най-добър за управление на съдържание и задачи с изкуствен интелект Jasper: Най-добър за създаване на съдържание, свързано с марката Copy. ai: Най-подходящ за GTM екипи за създаване и оптимизиране на персонализирано съдържание Writer: Най-подходящ за редактиране и подобряване на съдържание Frase: Най-добър за редактиране на съдържание, оптимизация и създаване на резюмета ChatGPT: Най-добър за безплатно генериране на съдържание Surfer SEO: Най-добър за оптимизиране на съдържание Hypotenuse AI: Най-подходящ за писане на SEO-оптимизирани описания на продукти MarketMuse: Най-добър за планиране на съдържание ContentBot: Най-добър за генериране на дългоформатно съдържание Peppertype AI: Най-добър за генериране на маркетингово съдържание Descript: Най-подходящ за редактиране на видео и подкасти Writesonic: Най-добър за преодоляване на творческата блокада и генериране на SEO-съобразно съдържание

Какво представляват AI агентите за създаване на съдържание?

AI агентите за създаване на съдържание помагат за създаването и редактирането на съдържание въз основа на вашите изисквания и спомагат за автоматизирането на процеса на управление на съдържанието. Те са като ваши дигитални сътрудници, създадени да се справят с конкретни задачи, свързани със съдържанието.

Можете да опитате различни видове AI агенти за структурирано създаване на съдържание:

Текстови AI агенти: Те ви помагат да създавате чернови на блог публикации, текстове за уебсайтове, целеви страници, имейли, бюлетини и др.

Визуални AI агенти: Тези агенти проектират инфографики, презентации, публикации в социални медии, 3D изображения, видеоклипове и други визуални елементи с текстови подсказки.

Аудио и речеви AI агенти: Тези AI агенти могат да създават сценарии за подкасти и да преобразуват писмен текст в реалистични гласови коментари, генерирани от AI.

🌻 Пример: ChatGPT може да ви помогне да създадете конспекти за блог публикации и да генерирате идеи, Consensus може да събира и анализира информация от академични статии, а Midjourney може да генерира артистични изображения за маркетинга на вашата марка.

Заедно можете да създадете система за съвместно управление на работата за съдържателен маркетинг, в която AI агентите могат да ускорят процесите и да подобрят ефективността.

Какво да търсите в AI агентите за създаване на съдържание?

Макар че изборът на функции зависи от нуждите на вашия бизнес, ето няколко ключови функции, които са задължителни за AI инструментите за създаване на съдържание.

Вградени проверки за качество : Изберете инструмент, който гарантира точно и качествено съдържание. Инструментът трябва да разполага с основни проверки за правопис и граматика, възможности за проверка на факти и детектор за плагиатство.

Контекстуално разбиране : Изберете AI агенти, които разбират вашите указания, дори когато те са сложни. Софтуерът трябва да се адаптира към вашия стил на съдържание, тон и : Изберете AI агенти, които разбират вашите указания, дори когато те са сложни. Софтуерът трябва да се адаптира към вашия стил на съдържание, тон и насоки за марката , като осигурява последователност в съдържанието.

Персонализиране : Вземете инструменти за създаване на съдържание, които ви предлагат контрол над резултата. Трябва да можете да настройвате параметри като дължина, тон, език и форматиране, както и да фино настройвате процеса на създаване на съдържание.

Възможности за интеграция: Изберете платформи, които лесно се интегрират с вашите съществуващи технологии. Например, интегрирането на календара и софтуера за управление на проекти с инструменти за създаване на съдържание ще оптимизира целия процес на управление на съдържанието.

🧠 Знаете ли, че... 42% от лидерите в областта на маркетинга и медиите използват AI инструменти за писане на съдържание, 40% за генериране на съдържание за социални медии, а 34% за персонализация и препоръки.

Най-добрите AI агенти за създаване на съдържание

1. ClickUp (Най-добър за управление на съдържание и задачи с изкуствен интелект)

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете бърз и ефективен имейл с напомняне

Смяната на инструменти от време на време правеше управлението на съдържанието трудна задача. Но когато опитах ClickUp, намерих своя пробив в областта на идеите и създаването на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект.

ClickUp революционизира начина, по който се справям с процеса на създаване и управление на съдържание. Платформата безпроблемно съчетава създаването на AI съдържание с надеждни функции за управление на проекти, което я прави едно място за всичко, свързано със съдържанието. А най-хубавото? Имам вграден AI агент, който ми помага във всеки един аспект от работата в моето ClickUp Workspace: Запознайте се с ClickUp Brain!

Как ClickUp Brain може да ми помогне? Започваме!

Когато се сблъскам с творчески блокажи, използвам ClickUp Brain, за да създам подробни резюмета на съдържанието с ключови думи, целева аудитория и цели за секунди и да получа информация за областите, в които съдържанието може да бъде подобрено.

Създавайте резюмета за блогове, статии, публикации в социални медии, имейли, обобщения и други с ClickUp Brain

ClickUp Brain ми помага и с:

Написване на съдържание: Може да изготвя надписи за публикации в социалните медии, да пише рекламни сценарии и да измисля текстове за социалните медии. Ако искам да изпратя имейл на клиент, просто трябва да предоставя подробна инструкция.

Автоматизиране на планирането на съдържание: ClickUp Brain може лесно да създава календари за съдържание и да предлага най-подходящите времена и формати за публикуване въз основа на данни за ангажираността в миналото.

Преобразуване на съдържание: Мога също да преобразувам дълги текстове в кратки публикации в социалните медии, имейл бюлетини или видео сценарии, за да максимизирам обхвата на съдържанието.

Научете как да създавате завладяващо съдържание с AI!👇

ClickUp Whiteboards е моят избор за сесии за мозъчна атака в екип. Мога да обсъждам идеи за съдържание на виртуални табла, да превръщам идеите в задачи и да вграждам директно тези табла в чат, за да ги споделя с екипа.

Сътрудничество и обмен на идеи с ClickUp Whiteboards

А ето и най-интересната част! ClickUp Brain ми помага да генерирам изображения за блог публикации или кампании в социалните медии и дори да визуализирам идеи. Това е като пет различни инструмента, обединени в едно работно пространство!

Генерирайте идеи и създавайте изображения в ClickUp Whiteboards с ClickUp Brain

След като съдържанието е готово, можете да използвате ClickUp Docs, за да управлявате вашите резюмета на съдържанието. Освен това, ClickUp Docs може да съхранява указания за марката, планове за съдържание, материали за проучвания и бележки от срещи. Това е чудесна функция за документиране на всички подробности, свързани с вашето съдържание.

Документирайте указания за съдържанието, проучвайте материали и сътрудничете в реално време с ClickUp Docs

Но това не е всичко. ClickUp разполага и с библиотека с шаблони за календар за съдържание, планиране и др., което ми улеснява значително работата.

Например, шаблонът за календар на съдържанието на ClickUp е много полезен при планирането на графиците за съдържанието – кога е крайният срок, как ще бъде публикувано и споделено съдържанието и т.н. По същия начин има и шаблон за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp, който ми помага да оптимизирам целия процес на производство на съдържание.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, ClickUp може да ви обърка в началото. Отнема време да свикнете с инструмента.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Много ми харесва как използва AI, за да ускори създаването на съдържание. Помага да се свърши работата по-бързо и адаптира работния процес към моите специфични нужди. Създаден е, за да оптимизира производителността с динамичния си набор от функции, който е чудесен за сътрудничество и работа в екип с оглед на бързото изпълнение. Доста лесен за използване, с интеграции, които повишават производителността. Всички го използват, защо да не го използвам и аз? В началото неговото внедряване и навигация не са толкова лесни. Но скоро се свиквате и започвате да работите с него благодарение на страхотната функция за поддръжка на потребителите. Той се превърна в най-използваното от мен средство за продуктивност и сътрудничество.

Много ми харесва как използва AI, за да ускори създаването на съдържание. Помага да се свърши работата по-бързо и адаптира работния процес към моите специфични нужди. Създаден е, за да оптимизира производителността с динамичния си набор от функции, който е чудесен за сътрудничество и работа в екип с оглед на бързото изпълнение. Доста лесен за използване, с интеграции, които повишават производителността. Всички го използват, защо да не го използвам и аз? В началото неговото внедряване и навигация не са толкова лесни. Но скоро се свиквате и започвате да работите с него благодарение на страхотната функция за поддръжка на потребителите. Той се превърна в най-използваното от мен средство за продуктивност и сътрудничество.

2. Jasper (най-подходящ за създаване на съдържание, свързано с марката)

чрез Jasper

Jasper е отличен за поддържане на последователността на марката във вашето съдържание. Като маркетинг специалист по съдържание, можете да го използвате за създаване на съдържание, съответстващо на марката, за вашата целева аудитория в различните маркетингови канали.

Особено ми харесва функцията Brand IQ на Jasper, която позволява на инструмента да научава и възпроизвежда определен тон и стил. Той автоматично проверява съдържанието ви – от рекламни материали за кампании и банери за блогове до видео съдържание – спрямо насоките на вашата марка и предлага подобрения. Инструментът предлага и няколко готови за употреба шаблона за блог публикации, надписи в социалните медии, теми на имейли и описания на продукти.

Най-добрите функции на Jasper

Настройте фино настройките на марката, като тон, глас, стил и визуални указания, за да сте сигурни, че резултатът отразява вашата марка.

Персонализирайте изображенията за вашето съдържание с AI Image Suite.

Уверете се, че всички изображения са последователни и съответстват на указанията на марката, благодарение на способността на Jasper да отбелязва нарушения и да препоръчва редакции.

Ограничения на Jasper

Според някои потребители, ако не изчистите историята на чата, Jasper работи по-бавно, което може да бъде проблем, ако често се връщате към по-стари команди.

Jasper понякога може да създава общо и неточно съдържание.

Цени на Jasper

Creator : 49 долара на месец/потребител

Pro : 69 $ на месец/място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jasper?

Jasper е надежден инструмент, който ни помага да създаваме полезно съдържание за уебсайтовете на клиентите за няколко минути. Съдържанието обикновено е точно и се нуждае само от незначителни редакции и проверка. Въпреки това, той идва с твърде много инструкции и прекалено сложен дизайн в сравнение с конкуренти като Writesonic. Става лесен за използване и ефективен, когато свикнете с него. Jasper е и по-скъп от подобни инструменти, а за да получите достъп до безплатната пробна версия, трябва да въведете данните за метода си на плащане.

Jasper е надежден инструмент, който ни помага да създаваме полезно съдържание за уебсайтовете на клиентите за няколко минути. Съдържанието обикновено е точно и се нуждае само от незначителни редакции и проверка. Въпреки това, той идва с твърде много инструкции и прекалено сложен дизайн в сравнение с конкуренти като Writesonic. Става лесен за използване и ефективен, когато свикнете с него. Jasper е и по-скъп от подобни инструменти, а за да получите достъп до безплатната пробна версия, трябва да въведете данните за начина на плащане.

✨ Интересен факт: Jasper първоначално се е казвал Jarvis, вдъхновен от AI асистента във филмите за Iron Man. Целта е била да се подчертае, че инструментът е мощен и интелигентен.

3. Copy. ai (Най-подходящ за GTM екипи за създаване и оптимизиране на персонализирано съдържание)

Както подсказва името му, Copy. ai е инструмент за копирайтинг, който помага за генерирането на маркетингови материали, рекламни текстове и публикации в социалните медии с помощта на AI инструменти като генератор на съдържание и параграфи, пренаписване на изречения и пренаписване на параграфи.

С Copy. ai можете да автоматизирате ръчните задачи, за да повишите производителността в продажбите, маркетинга и успеха на клиентите. Освен това можете да консолидирате изолираните данни в различните аспекти на вашата GTM стратегия, да ги свържете с работните процеси, да активирате взаимодействието с данни в реално време и да ги използвате за създаване на привлекателно съдържание.

Най-добрите функции на Copy.ai

Съхранявайте данни като информация за аудиторията в структуриран формат и ги анализирайте, за да получите стратегически и приложими заключения с Tables.

Автоматизирайте рутинните процеси с помощта на персонализиран инструмент за създаване на работни потоци и задействайте работни потоци въз основа на събития.

Съхранявайте указанията за марката, стратегията за съдържание, описанията на продуктите и друга информация за компанията в централно хранилище с помощта на Infobase.

Ограничения на Copy.ai

Не можете да редактирате въведеното в чата. Заявката трябва да бъде пренаписана, ако искате да я промените.

Понякога инструментът извлича съдържание от уеб страници без промени, което води до плагиатство.

Цени на Copy.ai

Безплатно

Стартово ниво : 49 $/месец

Разширено : 249 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (60+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Copy. ai?

Нашето цялостно преживяване с Copy.ai е като цяло положително. Предимствата са доста много, защото е многофункционален и може да ни помогне да създадем всякакъв вид съдържание. Въпреки това, съдържанието изглежда строго и структурирано с типични подзаглавия, което позволява на всеки да разбере с един поглед, че е генерирано от изкуствен интелект. Необходимо е да редактирате и проверите граматиката, пунктуацията и коректността на съдържанието, за да го подобрите.

Нашето цялостно преживяване с Copy.ai е като цяло положително. Предимствата са доста много, защото е многофункционален и може да ни помогне да създадем всякакъв вид съдържание. Въпреки това, съдържанието изглежда твърдо и структурирано с типични подзаглавия, което позволява на всеки да разбере с един поглед, че е генерирано от AI. Необходимо е да редактирате и проверите граматиката, пунктуацията и коректността на съдържанието, за да го подобрите.

4. Writer (Най-добър за редактиране и подобряване на съдържание)

Writer прави много повече от обикновения AI инструмент за съдържание. Можете да създавате NLP (Natural Language Processing) приложения, да проверявате съдържанието за съответствие с правните, регулаторните и брандовите правила, да създавате съдържание и дори да преобразувате видео и аудио файлове.

Това, което ми хареса най-много в Writer, е, че въпреки че няколко „приложения“ са обединени в едно, инструментът е доста изчистен и лесен за използване. Можете да използвате Ask Writer, система за въпроси и отговори в стил чат, за да генерирате отговори и да създавате описания на продукти, имейли и т.н. Освен това имате достъп до интерфейс, подобен на Grammarly, където получавате AI детектор за съдържание, проверка за плагиатство и предложения за подобряване на съдържанието.

Най-добрите функции на Writer

Създавайте теми за блогове, описания на работни места и продукти, често задавани въпроси, изходящи имейли и съобщения за грешки.

Качете изображения, задавайте въпроси и генерирайте съдържание с анализатора на изображения

Генерирайте ключови изводи, като качите запис или транскрипт с Recaps.

Разграничавайте съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, от това, генерирано от хора, с помощта на детектор за съдържание, създадено с изкуствен интелект.

Ограничения на писателите

Създаденото съдържание често съдържа няколко грешки, а езикът може да бъде доста роботизиран.

Цени за писатели

Екип : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на писатели

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Writer?

Процесите на разработване на съдържание от нулата в Writer са по-добри от „чат“ интерфейса на много инструменти за генериране. Те са специално разработени от писатели за писатели. За първи път започнах да използвам Writer, когато бях ръководител на съдържанието в креативна агенция. Използвахме го, за да поддържаме стила и посланията на нашите писатели към клиентите ни. Въпреки това, Writer отнема малко време за обучение. И имам предвид обучението ми как да използвам инструментите по най-добрия начин. Би било полезно да има малко повече инструкции и помощ в началото.

Процесите на разработване на съдържание от нулата в Writer са по-добри от „чат“ интерфейса на много инструменти за генериране. Те са специално разработени от писатели за писатели. За първи път започнах да използвам Writer, когато бях ръководител на съдържанието в креативна агенция. Използвахме го, за да поддържаме стила и посланията на нашите писатели към клиентите ни. Въпреки това, Writer отнема малко време за обучение. И имам предвид обучението ми как да използвам инструментите по най-добрия начин. Би било полезно да има малко повече инструкции и помощ в началото.

📖Прочетете още: Ръководство за използване на AI в съдържателния маркетинг

5. Frase (Най-добър за редактиране на съдържание, оптимизация и създаване на резюмета)

чрез Frase

Frase е подобен на другите инструменти в този списък с функциите си за писане, редактиране и оптимизиране с изкуствен интелект. Той ви помага да правите проучвания, да пишете SEO-оптимизирани блог публикации и да ги усъвършенствате с предложения за редактиране.

Намирам функцията за SERP проучване на Frase за най-забележителна. Тя ви позволява да анализирате съдържанието на конкурентите в самия редактор. Тя дава предложения за съдържание като линкове, заглавия, употреба на ключови думи и изображения, които можете да добавите, за да направите статията по-подходяща за Google.

Хареса ми и как инструментът ми помогна да организирам структурата на съдържанието си. Той предложи и няколко рамки за генериране на идеи и оцени статията ми, за да покаже доколко добре съответства на търсеното.

Най-добрите функции на Frase

Проучете най-популярните страници, заглавията на конкурентите и ключовите показатели на SERP, за да създадете конспекти на съдържанието с генератора на кратки описания на съдържанието.

Извършете анализ на конкурентите, използвайте оценка, за да измерите потенциала на вашето съдържание за класиране, и оптимизирайте статиите за търсачките.

Форматирайте текст, вмъкнете таблици, добавете изображения, използвайте шаблони за стандартизиране на оформлението и получавайте незабавни предложения за подобрения с вградения редактор на съдържание.

Ограничения на Frase

Понякога инструментът може да бъде бавен и да не отговаря при търсене на информация за написване на статия.

Препоръките за съдържание обикновено са от най-високо класираните страници, така че може да не получите подробна информация.

Цени на Frase

Безплатно

Basic : 45 $/месец

Екип: 115 $/месец

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4. 8/5 (250+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (300+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Frase?

Харесвам лекотата на употреба и факта, че не отнема часове, за да започнете. Като мениджър на съдържание, давам линкове към Frase на моите автори и те просто използват Chrome плъгина, за да оптимизират съдържанието си. Освен това, импортирането на съдържание за оптимизиране в Frase също е лесно. Въпреки това, понякога той избира случайни ключови думи, които нямат много общо с темата. Това затруднява постигането на 100% оптимизация. Но можете да премахнете тези ключови думи.

Харесвам лекотата на употреба и факта, че не отнема часове, за да започнете. Като мениджър на съдържание, давам линкове към Frase на моите автори и те просто използват Chrome плъгина, за да оптимизират съдържанието си. Освен това, импортирането на съдържание за оптимизиране в Frase също е лесно. Въпреки това, понякога той избира случайни ключови думи, които нямат много общо с темата. Това затруднява постигането на 100% оптимизация. Но можете да премахнете тези ключови думи.

6. ChatGPT (Най-добър за безплатно генериране на съдържание)

чрез ChatGPT

Вероятно вече сте пробвали ChatGPT, но ето моето мнение за този популярен инструмент: за мен той е като приятел, който може да ви помогне с почти всичко – писане на съдържание, кодиране, създаване на изображения, анализиране на данни, планиране на партита, готвене и какво ли още не. С времето той се адаптира към вашия начин на мислене и стил и улеснява общуването.

Намирам функцията за гласово взаимодействие за най-впечатляваща. Можете да водите естествен диалог с инструмента, докато извършвате няколко задачи едновременно. Той е лесен за използване и може да се справя с различни задачи. Въпреки това, той се затруднява да разбере сложни команди и понякога генерира остаряла и неточна информация.

Най-добрите функции на ChatGPT

Генерирайте AI изображения за проекти, презентации и кампании с бързи подсказки.

Изговорете своите команди, вместо да ги пишете, за да проведете сесия за мозъчна атака с ChatGPT.

Анализирайте данни, създавайте диаграми и разпръснати графики, извършвайте анализ на тенденции и интерпретирайте отчети за печалби и загуби.

Опростете кода, отстранете грешките или напишете функция, използвайки функцията за код.

Ограничения на ChatGPT

Понякога ChatGPT дава грешна информация и не разбира правилно подсказките.

Инструментът се затруднява със специализирани заявки. Възможно е да пропусне фини детайли и да създаде общи резултати.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс : 20 $/месец

Pro : 200 $/месец

Екип : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 650 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Мисля, че е чудесно да ви давам идеи за съдържание, но не мога да ви предоставя контекст. Само хората могат да го направят. Мога да ви спестя време, когато трябва да изясните плана си, но отново, ако не сте кратки в общуването, ще получите точно това, което искате. Образованите хора в своята област могат да задават въпроси с езика, необходим за тази област, и тогава получавате страхотни идеи.

Мисля, че е чудесно да ви давам идеи за съдържание, но не мога да ви предоставя контекст. Само хората могат да го направят. Мога да ви спестя време, когато трябва да изясните плана си, но отново, ако не сте кратки в общуването, ще получите точно това, което искате. Образованите хора в своята област могат да задават въпроси с езика, необходим за тази област, и тогава получавате страхотни идеи.

7. Surfer SEO (най-добър за оптимизиране на съдържание)

чрез Surfer

Surfer е полезен SEO инструмент, който ви позволява да създавате статии, готови за класиране, с автоматична оптимизация. Можете да използвате платформата, за да вмъкнете подходящи ключови думи в съдържанието си и да получите оценка, която показва потенциала му за класиране.

Харесва ми, че Surfer предлага няколко функции за съдържание в една платформа. Тя ми позволява да редактирам съдържание с обратна връзка в реално време за оптимизация, да генерирам конспекти, да хуманизирам AI съдържанието и да подобрявам четимостта на съдържанието. А най-хубавото? Има функция за одит на съдържанието, която ви помага да проследявате колко добре се представят вашето съдържание и домейн. Получавате ежедневни актуализации на ключови показатели, така че можете да предприемете незабавни действия за импровизация.

Най-добрите функции на Surfer SEO

Структурирайте подробни конспекти на съдържанието с уникални заглавия с вграден конструктор на конспекти.

Следете съдържанието и ефективността на домейна с ежедневни актуализации на трафика, класирането и др., с одит на съдържанието.

Хуманизирайте AI съдържанието си, за да преминете AI инструментите за откриване с AI Content Humanizer.

Намерете теми и подтеми за съдържание за дадена ниша, за да идентифицирате пропуските в стратегията си за съдържание с тематични карти.

Ограничения на Surfer SEO

Много потребители се оплакват от високите цени на Surfer. Дори стартовият план е скъп както за съдържание, така и за AI редактори.

Цени на Surfer SEO

Essential : 99 $/месец

Мащаб : 219 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Surfer SEO?

Имам смесени мнения за Surfer. Макар да е добър за SERP анализ, включване на NLP в съдържанието и планиране на клъстери, той е безполезен за писане на теми с ограничена конкуренция. AI humanizer е просто загуба на време. Не допринася с нищо добро за съдържанието. Накратко, това е добър SEO инструмент, но не можете да разчитате изцяло на него за всички видове съдържание.

Имам смесени мнения за Surfer. Макар да е добър за SERP анализ, включване на NLP в съдържанието и планиране на клъстери, той е безполезен за писане на теми с ограничена конкуренция. AI humanizer е просто загуба на време. Не допринася с нищо добро за съдържанието. Накратко, това е добър SEO инструмент, но не можете да разчитате изцяло на него за всички видове съдържание.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писане в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

8. Hypotenuse AI (Най-добър за писане на SEO-оптимизирани описания на продукти)

чрез Hypotenuse AI

Hypotenuse AI – AI писател за електронна търговия – е чудесен за онлайн марки, маркетинг специалисти и копирайтъри. Той може да създава описания на продукти и категории, изображения, мета тагове, реклами във Facebook и Google, имейли и надписи в Instagram.

Харесва ми как инструментът създава оптимизирани описания на продукти и тагове в големи количества за секунди. Той предлага и HypoChat, чатбот за създаване, обобщаване и пренаписване на съдържание за различни платформи. А най-хубавото? Hypotenuse е супер персонализируем. Можете да използвате неговия специално създаден бранд глас, за да обучите AI с вашите бранд насоки и стил.

Най-добрите функции на Hypotenuse AI

Почистете, стандартизирайте и обогатете продуктовите данни в големи количества, за да подобрите откриваемостта на продуктите.

Проследявайте ефективността на търсенето и оптимизирайте списъците с продукти за търсачките и пазарите.

Автоматизирайте маркирането на продукти с висококачествени и точни етикети

Ограничения на Hypotenuse AI

Няколко потребители смятат, че цените на абонамента са твърде високи.

Инструментът предлага много малко опции при създаването на блог структури. Ако не сте достатъчно запознати с темата, създаването на съдържание може да се окаже трудно.

Цени на Hypotenuse AI

Basic : 150 $/месец, фактурира се ежегодно

E-commerce Pro : Персонализирани цени

E-commerce Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Hypotenuse AI?

Hypotenuse AI е най-добрият инструмент за създаване на съдържание и копирайтъри. Той спестява невероятно много време, като създава висококачествено, базирано на проучвания съдържание в реално време. Hypochat е наистина иновативна функция, тъй като предоставя голяма помощ в различни аспекти на копирайтинга. Написаното от него в блога е най-доброто в сравнение с другите AI инструменти, които съм пробвал. Въпреки това, понякога повтаря подобни изречения в рамките на един и същ блог. Въпреки че съдържанието е уникално, това повторение понякога нарушава потока на блога. Надявам се този аспект да бъде подобрен в бъдещи актуализации.

Hypotenuse AI е най-добрият инструмент за създаване на съдържание и копирайтъри. Той спестява невероятно много време, като създава висококачествено, базирано на проучвания съдържание в реално време. Hypochat е наистина иновативна функция, тъй като предоставя голяма помощ в различни аспекти на копирайтинга. Написаното от него в блога е най-доброто в сравнение с другите AI инструменти, които съм пробвал. Въпреки това, понякога повтаря подобни изречения в рамките на един и същ блог. Въпреки че съдържанието е уникално, това повторение понякога нарушава потока на блога. Надявам се този аспект да бъде подобрен в бъдещи актуализации.

📖 Прочетете още: Най-добрите AI инструменти за социални медии за маркетинг специалисти

9. MarketMuse (Най-добър за планиране на съдържание)

чрез MarketMuse

MarketMuse може да подобри планирането на съдържанието ви с възможностите си за оптимизиране на съществуващото съдържание въз основа на релевантни термини за търсене, анализ на конкурентите и най-популярните страници. Можете да го използвате, за да получите информация за търсения по ключови думи, групи теми и др.

Използвах MarketMuse за генериране на резюмета на съдържание и преработване на съществуващо съдържание. Той се справи добре с анализа на конкурентите, за да идентифицира пропуските в съдържанието. Най-много ми харесва модулът за оптимизация, който ми помогна с информация като целеви брой думи, споменавания на теми, необходими за класиране за конкретно търсене, оценка на съдържанието и предложения как да надмина статия на конкурент.

Най-добрите функции на MarketMuse

Създавайте структурирани планове за съдържание и получавайте препоръки за вашата стратегия за съдържание.

Създавайте резюмета за статии, новини, сравнения, ръководства, рецензии на продукти и др.

Извършете задълбочен SEO анализ на конкурентите и визуализирайте пропуските в съдържанието с помощта на топлинни карти.

Ограничения на MarketMuse

Някои потребители смятат, че интерфейсът не е интуитивен. Отнема много време да се проучват теми и да се оптимизират статии.

Цени на MarketMuse

Безплатно

Оптимизирайте : 99 $/месец

Изследване : 249 $/месец

Стратегия: 499 $/месец

Рейтинги и рецензии на MarketMuse

G2: 4. 6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за MarketMuse?

Обичам, че получавам директна информация за проучването на ключови думи, личната трудност, тематичните групи и много други. Това е чудесен инструмент за изграждане на нашата съществуваща SEO стратегия за съдържание. Беше доста лесно да се науча да го използвам, а въвеждането беше невероятно. Внедряването на MM промени изцяло нашата SEO стратегия. Няма много показатели за отчети/информация, но казаха, че работят по въпроса.

Обичам, че получавам директна информация за проучването на ключови думи, личната трудност, тематичните групи и много други. Това е чудесен инструмент за изграждане на нашата съществуваща SEO стратегия за съдържание. Беше доста лесно да се науча да го използвам, а въвеждането беше невероятно. Внедряването на MM промени изцяло нашата SEO стратегия. Няма много показатели за отчети/информация, но казаха, че работят по въпроса.

10. ContentBot (най-подходящ за генериране на дългоформатно съдържание)

чрез ContentBot

Ако искате да разширите дългоформатното съдържание, ContentBot може да бъде ценен за вашата стратегия за съдържателен маркетинг. Можете да използвате инструмента, за да генерирате бързо задълбочени, хуманизирани статии.

Харесва ми как инструментът отговори доста добре на всичките ми въпроси и дори ги обясни в параграфи. Функцията му „Discover“ е друга отличителна черта, която помага да се идентифицират подходящи ключови думи и теми, които може да сте пропуснали. ContentBot има и разширение за Chrome, с което можете да създавате съдържание, докато сте в движение. Освен това поддържа над 110 езика, което може да ви е от полза, ако имате глобална аудитория.

Най-добрите функции на ContentBot

Създавайте блогове, подходящи за търсачки, с интелигентни връзки и AI генериране на изображения.

Използвайте предварително създадени работни процеси за създаване на съдържание или създайте свои собствени с визуален AI конструктор на работни процеси.

Направете AI съдържанието по-лесно за възприемане с функцията Humanizer.

Преобразувайте CSV файлове в блог публикации, описания на продукти и маркетингово съдържание с AI агента на ContentBot.

Ограничения на ContentBot

Отнема известно време да свикнете с инструмента поради сложността на функциите му.

Създаденото от AI съдържание може понякога да е трудно за четене.

Цени на ContentBot

Предплатено : 0,5 $ за 1000 думи

Стартово ниво : 9 $/месец

Премиум : 29 $/месец

Premium+: 49 $/месец

Рейтинги и рецензии за ContentBot

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за ContentBot?

Харесва ми, че ContentBot. ai е автоматизирана платформа за създаване на съдържание, която улеснява бързото и ефективно създаване на качествено съдържание. С разнообразни функции и опции за персонализиране, тя е идеална за подпомагане на заетите създатели на съдържание да оптимизират времето си и да освободят ресурси за по-творчески проекти. Въпреки това, нейната автоматизация може да бъде ограничена. Понякога може да отнеме известно време да се намери подходящото съдържание и може да е трудно да се персонализира съдържанието, за да отговаря на конкретни нужди. Освен това, част от съдържанието може да не е винаги актуално или точно.

Харесва ми, че ContentBot. ai е автоматизирана платформа за създаване на съдържание, която улеснява бързото и ефективно създаване на качествено съдържание. С разнообразни функции и опции за персонализиране, тя е идеална за натоварените създатели на съдържание, като им помага да оптимизират времето си и да освободят ресурси за по-творчески проекти. Въпреки това, нейната автоматизация може да бъде ограничена. Понякога може да отнеме известно време да се намери подходящото съдържание и може да е трудно да се персонализира съдържанието, за да отговаря на конкретни нужди. Освен това, част от съдържанието може да не е винаги актуално или точно.

📖 Прочетете още: Примери за вечно актуално съдържание, което увеличава трафика в дългосрочен план

11. Peppertype AI (най-подходящ за генериране на маркетингово съдържание)

чрез Peppertype

Сред инструментите за създаване на съдържание с изкуствен интелект, Peppertype е специализиран в мащабирането на производството на съдържание. Можете да го използвате, за да генерирате голям обем привлекателно съдържание за маркетингови кампании и платформи за социални медии.

Използвах Peppertype за генериране на различни видове съдържание, включително рекламни текстове, публикации в блогове, надписи в социални медии и имейли. И всеки път той създаваше оригинално съдържание, запазвайки гласа на марката и високата четимост. Освен това има вграден инструмент за проверка на плагиатство, който ви позволява да проверите оригиналността на съдържанието незабавно.

Най-добрите функции на Peppertype AI

Използвайте вградените SEO инструменти, за да оптимизирате генерираното съдържание и да подобрите класирането в търсачките.

Получавайте предложения за съдържание и творчески идеи в реално време, базирани на изкуствен интелект, с минимално участие от страна на потребителя.

Сътрудничество в реално време, за да работите едновременно с членовете на екипа върху блогове, публикации в социалните медии и преглед на съдържание.

Ограничения на Peppertype AI

Според някои потребители, настоящият интерфейс не е толкова лесен за използване, колкото предишният.

Генерираното съдържание може да липсва разнообразие и може да получите повтарящи се резултати.

Цени на Peppertype AI

Персонализирани цени

Peppertype AI оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Peppertype AI?

Най-хубавото на Pepper Content е, че са създали цялостен инструмент, който ми помага във всички аспекти на създаването на съдържание, включително блогове, надписи в социалните медии, рекламни текстове за Google и много други. AI генераторът е наистина невероятен. Харесва ми посоката, в която се развива продуктът. Не бях обаче особено впечатлен от SEO възможностите на Pepper Content. Когато използвах SEO инструмента, той ми показа ключови думи, по които вече имам класиране, а аз се надявах да ми покаже кои ключови думи трябва да целя!

Най-хубавото на Pepper Content е, че са създали цялостен инструмент, който ми помага във всички аспекти на създаването на съдържание, включително блогове, надписи в социалните медии, рекламни текстове за Google и много други. AI генераторът е наистина невероятен. Харесва ми посоката, в която се развива продуктът. Не бях обаче особено впечатлен от SEO възможностите на Pepper Content. Когато използвах SEO инструмента, той ми показа ключови думи, по които вече имам класиране, а аз се надявах да ми покаже кои ключови думи трябва да целя!

12. Descript (Най-добър за редактиране на видео и подкасти)

чрез Descript

Прекарвате седмици в писане на сценарии за видеоклипове и редактиране на подкасти? Descript може да ви спести време.

Този инструмент за редактиране на аудио и видео променя правилата на играта с подхода си за редактиране на базата на текст – променяте нещата в транскрипта точно като в Word документ и те се променят директно в съответния аудио или видео файл.

Descript се отличава с транскрипции от аудио към текст и възможност за премахване на излишни думи. Освен това получавате Underlord AI като помощник, който работи перфектно за подобряване на аудио и визуалното качество, генериране на видео скриптове, премахване на повторения и фонове, генериране на клипове и т.н.

Най-добрите функции на Descript

Генерирайте аудио файлове с вашия собствен гласов клонинг или AI глас, като просто давате команди.

Записвайте висококачествени, многоканални аудио и видео сесии с множество участници от разстояние, използвайки Descript Rooms.

Преобразувайте дълги видеоклипове и подкасти в клипове за вашите публикации в социалните медии.

Записвайте екрани и получавайте незабавни транскрипции на вашите записи

Ограничения на Descript

Приложението може да замръзне, ако превъртате прекалено бързо.

Понякога Descript неправилно отразява думите във видеоклиповете.

Цени на Descript

Безплатно

Hobbyist : 19 $/месец на човек

Създател : 35 $/месец на човек

Бизнес : 50 $/месец на човек

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4. 6/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (170+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Като цяло съм доволен от Descript. Впечатлен съм от възможностите за преобразуване на реч в текст и редактиране. Той ми позволява да създавам професионални демонстрационни видеоклипове за софтуер. Обработката на видеоклиповете обаче отнема много време. Тя изисква много изчислителни ресурси и донякъде неутрализира спестяването на време при записването. Когато сте нови в Descript, отнема известно време да разберете как работи изкуственият интелект.

Като цяло съм доволен от Descript. Впечатлен съм от възможностите за преобразуване на реч в текст и редактиране. Той ми позволява да създавам професионални демонстрационни видеоклипове за софтуер. Обработката на видеоклиповете обаче отнема много време. Тя изисква много изчислителни ресурси и донякъде неутрализира спестяването на време при записването. Когато сте нови в Descript, отнема известно време да разберете как работи изкуственият интелект.

🧠 Знаете ли, че? Очаква се пазарът на софтуер за видео редактиране да нарасне до 5,13 милиарда долара до 2032 г., с CAGR от 5,8%.

13. Writesonic (Най-добър за преодоляване на творческата блокада и генериране на SEO-съобразно съдържание)

чрез Writesonic

Writesonic е чудесен за създаване на различни видове съдържание – публикации в социални медии, надписи, рекламни текстове, имейли и блогове. Можете да оптимизирате съдържанието с ключови думи и дори да автоматизирате вътрешните връзки. Той е лесен за използване и изисква минимални усилия за генериране на качествено съдържание.

Това, което ми хареса най-много в Writesonic, е, че генерира творчески идеи и предлага подобрения за усъвършенстване на текстовете ми. Така че, ако търсите средство за стимулиране на творчеството, което комбинира SEO, Writesonic може да ви бъде полезен.

Най-добрите функции на Writesonic

Автоматизирайте вътрешните връзки и оптимизирайте статиите за SEO

Използвайте широка гама от шаблони за писане на съдържание , за да създавате различни видове съдържание – от технически блогове до надписи в социалните медии.

Автоматично генериране на изображения за вашите блогове

Ограничения на Writesonic

Възможно е да има фактически грешки. Затова трябва да проверите и редактирате статиите преди публикуването им.

Цени на Writesonic

Безплатно : 25 еднократни кредита

Индивидуален : 20 $/месец за 100 кредита

Стандартен : 99 $/месец за 1000 кредита

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. /5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Writesonic?

Като цяло е добър, но понякога е разочароващ, когато софтуерът дава грешки и се налага да генерирате едно и също съдържание и да използвате кредитите си. Това е чудесен продукт с много добри SEO елементи. Цените и плановете обаче са тромави, с месечна система на кредити, базирана на това как го използвате, без прехвърляне на неизползвани кредити, така че трябва да планирате работата си според техните планове, а не според нуждите на вашия бизнес.

Като цяло е добър, но понякога е разочароващ, когато софтуерът дава грешки и се налага да генерирате едно и също съдържание и да използвате кредитите си. Това е чудесен продукт с много добри SEO елементи. Цените и плановете обаче са тромави, с месечна система на кредити, базирана на това как го използвате, без прехвърляне на неизползвани кредити, така че трябва да планирате работата си според техните планове, а не според нуждите на вашия бизнес.

Опитайте ClickUp за създаване на съдържание

Когато става въпрос за избора на най-добрите агенти с изкуствен интелект за автоматизиране на усилията ви за създаване на съдържание, ключът към вземането на най-мъдрото решение е да определите къде се нуждаете от най-голяма помощ.

Ако искате да пишете описания на продукти по-бързо, обмислете Hypotenuse AI. Ако желаете да автоматизирате създаването на видео съдържание, Descript може да е най-добрият избор за вас. А ако искате инструмент, който генерира съдържание на няколко езика, оптимизира работните процеси и опростява управлението на проекти, ClickUp е точно това, което търсите.

ClickUp обединява създаването и управлението на съдържание под един покрив. Това означава, че не е нужно да жонглирате с 5-6 инструмента, за да свършите работата си. ClickUp може да генерира висококачествено съдържание, да оптимизира процеса на създаване на съдържание, да проследява създаването на съдържание и какво ли още не.

Искате да създавате съдържание с ClickUp? Регистрирайте се безплатно!