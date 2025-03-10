Топ 15 алтернативи на Culture Amp за ангажираност на служителите

Ангажираните екипи стимулират иновациите, насърчават процъфтяващата работна култура и повишават производителността. Чудите се колко голямо е влиянието? Бизнесите с висока ангажираност на служителите имат с 14% по-висока рентабилност и с 70% по-добро благосъстояние!

Разбира се, инструменти като Culture Amp са се превърнали в предпочитани решения за справяне с нюансите на предизвикателството, свързано с ангажираността на служителите. Но Culture Amp не е единственото решение и може да не е подходящо за всеки екип или работен процес.

Вместо да губите часове в безкрайни проучвания, ние сме направили тази тежка работа за вас. Този блог представя 15 изтъкнати алтернативи на Culture Amp, като разглежда техните предимства, недостатъци, цени и рецензии, за да ви помогне да намерите идеалния вариант за вас.

⏰ 60-секундно резюме Culture Amp е популярна HR платформа, която подобрява ангажираността на служителите. Въпреки това, нейната обширна крива на обучение и функции може да не са подходящи за всеки бизнес. Ето 15-те най-добри алтернативи на Culture Amp за екипи, които търсят по-подходящо решение. ClickUp (Най-доброто решение за управление на HR проекти и ангажираност на служителите)

Lattice (Най-подходящ за персонализирани оценки на производителността и планове за развитие)

Leapsome (Най-доброто решение за автоматизиране на 360-градусова обратна връзка и съгласуване на целите)

Quantum Workplace (Най-доброто за прогнозна аналитика на ангажираността)

15Five (Най-подходящо за седмични проверки и повишаване на признанието на служителите)

Betterworks (Най-доброто решение за интегриране на OKR и непрекъсната обратна връзка)

Workleap (Най-доброто за сътрудничество и проследяване на ангажираността)

Engagedly (Най-подходящо за управление на производителността, ориентирано към целите)

Workday (Peakon) (Най-доброто решение за анализ на преживяванията и настроенията на служителите)

Glint (Най-доброто за анализи на ангажираността, базирани на изкуствен интелект)

Workvivo (Най-доброто решение за насърчаване на комуникацията между служителите и работната култура)

SurveySparrow (Най-подходящ за динамични, разговорни анкети и обратна връзка)

CultureMonkey (Най-доброто за бързи проучвания и инструменти за обратна връзка)

BambooHR (Най-доброто решение за оптимизиране на HR процесите и самообслужването на служителите)

Microsoft Viva (Най-подходящ за интегриране на благосъстоянието и производителността с инструментите на компанията)

Какво трябва да търсите в алтернативите на Culture Amp?

Докато търсите алтернативи на Culture Amp, уверете се, че те разполагат със следните функции, за да повишите ангажираността и производителността на служителите.

Лесна мащабируемост: Обмислете инструменти, които отговарят на настоящия и бъдещия размер и сложност на вашия екип. Изберете такъв, който се адаптира към специфичните нужди на вашата организация.

Удобни за ползване функции: Търсете интуитивни интерфейси с прости опции за навигация. Приоритетът към удобството за ползване намалява времето за обучение, прави ползването лесно и дори забавно и привлекателно.

Дайте приоритет на персонализацията: Изберете софтуер с гъвкави настройки, който да съответства на вашата бизнес култура. Уверете се, че платформата ви позволява да персонализирате инструменти като анкети и процеси за обратна връзка.

Анализирайте отчетите и анализите: Изберете алтернативи на Culture Amp с надеждни функции за отчитане, които предоставят полезна информация. Търсете решения, които предлагат лесни за четене визуализации и подробни данни.

Проверете възможностите за интеграция: Изберете инструменти, които се интегрират безпроблемно с вашия съществуващ софтуер. Предпочитайте опции, които работят добре с HRIS, надеждни инструменти за управление на производителността, Изберете инструменти, които се интегрират безпроблемно с вашия съществуващ софтуер. Предпочитайте опции, които работят добре с HRIS, надеждни инструменти за управление на производителността, софтуер за наблюдение на служителите и приложения за комуникация.

💡 Професионален съвет: Напишете списък с функциите, от които се нуждаете и които са уникални за вашата работна култура и процеси. Това ще направи процеса на избор систематичен и добре обмислен.

15-те най-добри алтернативи на Culture Amp

С персонализирани анкети, изчерпателни анализи и лесна интеграция, алтернативите на Culture Amp може би имат точно функциите, които ви липсват. С разрастването на екипа ви, тези 15 инструмента ще се разрастват заедно с вас, предлагайки допълнителни функции и по-добра сигурност на данните.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на HR проекти и ангажираност на служителите)

ClickUp е приложението, което отговаря на всички нужди на вашия екип, с повече от 30 инструмента и над 1000 интеграции. От анкетни формуляри и управление на задачи до задълбочени анализи и впечатляващи визуализации, то предлага всичко необходимо, за да постигнете целите си – всичко на едно място.

Искате да се потопите в всичко, свързано с човешките ресурси?

Софтуерът за управление на HR проекти на Clickup е създаден, за да повиши ангажираността и сътрудничеството на служителите. Решението включва инструменти за определяне на цели, които свързват дългосрочните цели с всяка задача, помагайки на мениджърите да определят темпото и посоката на своите екипи.

Управлявайте индивидуалните капацитети, оптимизирайте капацитета на служителите и дори планирайте ресурсите за бъдещи проекти с ClickUp Workload View

Функциите на ClickUp за управление на човешките ресурси включват удобен изглед на натоварването, който ви дава едностранична снимка на задачите и бъдещите нужди на вашия екип.

Това помага за по-добро планиране на капацитета, укрепва анализа на работната сила, избягва преумората и поддържа екипа без стрес. Освен това, винаги ще знаете кой има възможност да поеме повече работа!

Създавайте анкети за служителите, автоматизирайте повтарящи се задачи и обсъждайте планове за развитие с ClickUp Brain

Използването на ClickUp HR Project Management ви дава достъп до AI инструмента на платформата, ClickUp Brain. Тази функция помага за стандартизиране на работните процеси, оптимизиране на комуникацията по отношение на политиките и автоматизиране на повтарящи се задачи. Тя дори създава моментални анкети, обобщава доклади и споделя подробни анализи на настроенията на служителите.

Визуализирайте данните от проучвания, организирайте информацията и планирайте задачи, ориентирани към времевата рамка, с ClickUp Views

ClickUp HR за управление на проекти предлага повече от 15 изгледа, като календари и диаграми на Гант. Тази функция позволява на екипите да персонализират начина, по който проследяват производителността и планират развитието на служителите. Освен това, HR екипите могат да използват ClickUp Dashboards за информация за показателите за ангажираност, която се конкурира с най-изчерпателните инструменти за управление на производителността.

Стабилната йерархия на проектите и криптирането на разрешенията на платформата гарантират сигурността на функциите и комуникациите. По този начин поверителните разговори между мениджърите и екипите остават защитени.

Смятате, че настройването е досадно? ClickUp предлага готови за употреба, предварително попълнени HR шаблони за бързо развитие на служителите, което улеснява настройката. Ето няколко отлични примера:

🔍 Знаете ли, че... Липсата на ангажираност и отливът на служители могат да струват на една средна компания от S&P 500 между 228 и 355 милиона долара годишно . Едно цялостно решение има много по-голяма тежест в днешно време.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Необходимо е малко време, за да се усвоят всички функции, които предлага ClickUp.

Може да липсва цялостна мобилна оптимизация за ClickUp Table View

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4200 отзива)

Ето какво казва Ахмад Абу Шареа, проектен мениджър в Primeland Real Estate Development, за ClickUp:

Целта на използването на ClickUp в началото беше да се наблюдават задачите на всички от гледна точка на мениджъра, но по-късно, когато всички започнаха да поставят своите задачи с графици, той се превърна в чудесен инструмент за сътрудничество, какъвто не очаквахме да бъде, и тогава създадохме повече проекти и променихме първоначалната си цел от управление на служителите към управление на задачите и тяхното наблюдение.

Целта на използването на ClickUp в началото беше да се наблюдават задачите на всички от гледна точка на мениджъра, но по-късно, когато всички започнаха да поставят своите задачи с графици, той се превърна в чудесен инструмент за сътрудничество, какъвто не очаквахме да бъде, и тогава създадохме повече проекти и променихме първоначалната си цел от управление на служителите към управление на задачите и тяхното наблюдение.

2. Lattice (Най-доброто решение за персонализирани оценки на производителността и планове за развитие)

чрез Lattice

Създаден, за да дава приоритет на значимите оценки, Lattice се нарежда в този списък като ветеран сред HR решенията. Инструментът включва инструменти за срещи 1:1, табла за управление на таланти и тематични оценки на производителността.

Този софтуер за ангажираност на служителите ви позволява да създавате матрици на компетентности и ясни кариерни пътеки, за да помогнете на HR отдела да идентифицира потенциални лидери и да създаде персонализирани планове за обучение.

Най-добрите функции на Lattice

Улеснете кариерното развитие на служителите с лесни за стартиране индивидуални планове за развитие.

Управлявайте редовно очакванията към ролите с помощта на специфични за функциите кариерни пътеки.

Следете най-новите пазарни тенденции, за да сте в крак с бенчмарковете за възнагражденията.

Ограничения на Lattice

Възможностите за персонализиране на анкетите и прегледите са ограничени и донякъде рестриктивни.

Интегрирането на съществуващите HR системи е сложен процес.

Цени на Lattice

Управление на талантите: 11 USD/месец на работно място

HRIS: 10 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за Lattice

G2 : 4,7/5 (над 3800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

3. Leapsome (Най-доброто решение за автоматизиране на 360-градусова обратна връзка и съгласуване на целите)

чрез Leapsome

Leapsome дава приоритет на интуитивния интерфейс, за да направи подобренията в областта на човешките ресурси по-достъпни. Той се отличава с интегрирането на 360° обратна връзка, подробни дървета с цели и AI-базирани прозрения в една проста и привлекателна платформа.

Leapsome също така опростява създаването на анкети и прегледи с разнообразни шаблони за най-добри практики, включително психично здраве и управление на промените.

Най-добрите функции на Leapsome

Идентифицирайте талантите лесно с автоматизирани инструменти за отчитане, като 9-клетъчната матрица.

Свържете амбициите на всеки служител и целите на компанията с дърво на целите.

Ограничения на Leapsome

Твърде обширна и разширена, за да бъде приложена в компании с ограничени човешки ресурси.

Липсва безплатна пробна версия и цените са неясни, въпреки многобройните модули.

Цени на Leapsome

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leapsome

G2 : 4,8/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

Нека разберем защо потребителите на Capterra смятат Leapsome за прост и ориентиран към потребителя:

Удивително е колко лесно и едновременно с това ефективно е да следите производителността на служителите и да взаимодействате с хората във вашата мрежа.

Удивително е колко лесно и едновременно с това ефективно е да следите производителността на служителите и да взаимодействате с хората във вашата мрежа.

🔍 Знаете ли, че... Служителите ценят чувството за принадлежност много повече, отколкото работодателите им осъзнават. Това е пропуск, който вашият бизнес не може да си позволи!

4. Quantum Workplace (Най-доброто за прогнозна аналитика на ангажираността)

чрез Quantum Workplace

Искате да укрепите вашите HR системи? Опитайте Quantum Workplace. Решението обхваща основни елементи като обратна връзка, ангажираност и проучвания за цял живот.

Той включва и инструменти за оценка на производителността, индивидуални срещи и специален асистент за цели. Бонус: Quantum Workplace прогнозира ангажираността и дава информация за екипи, индивидуални лица и цикли на обратна връзка.

Най-добрите функции на Quantum Workplace

Съгласувайте целите на организацията, екипа и служителите с каскадни цели

Споделяйте похвали и признание с баджове, специфични за работната култура, и похвали, свързани с организационни задачи.

Укрепете уменията на мениджърите за наемане, въвеждане в работата и ангажираност с анализи на интервюта при напускане.

Ограничения на Quantum Workplace

Ограничена интеграция с други HR и имейл системи, което затруднява гладкото протичане на работния процес.

Липсва интуитивен интерфейс, което води до объркване по отношение на целите и проблеми с проследимостта.

Импортирането и експортирането на данни за обратна връзка може да се окаже досадно

Цени на Quantum Workplace

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Quantum Workplace

G2 : 4,4/5 (над 550 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 90 отзива)

5. 15Five (Най-доброто за седмични проверки на ангажираността и топлинни карти)

чрез 15Five

15Five е популярна находка, която подхожда към ангажираността от гледна точка на психическото благополучие. Функцията за седмично отчитане помага на служителите да споделят как се справят, а мениджърите да разберат и улеснят подобренията.

Тя включва и предложения, базирани на изкуствен интелект, и планове за действие за индивидуално развитие. Тази алтернатива на Culture Amp анализира и данни от проучвания, за да количествено оцени производителността на мениджърите, ключовите фактори и рисковете за ангажираността.

15 най-добри функции

Свържете ангажираността с всяка работна отговорност чрез анкети, които измерват колко мотивираща е тя.

Свържете се лесно с различни HRIS системи благодарение на опциите за интеграция.

Повишава признанието на служителите чрез функции за публична похвала

Ограничения на 15Five

Възможно е да не се адаптира добре към по-големи организации поради ограничения във функциите.

Липсват разширени аналитични функции в сравнение с конкуренти като Lattice.

Предлага ограничени възможности за персонализиране на шаблоните за оценка на производителността.

Цени на 15Five

Engage: 4 $/месец на потребител

Perform: 10 USD/месец на потребител

Обща платформа: 16 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за 15Five

G2 : 4,6/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (850+ отзива)

Разберете защо този потребител на G2 счита 15Five за мощен набор от инструменти за ангажираност на служителите и управление на производителността:

Виждам как различните функции като High Fives, Best Self Review или дори настройките на индивидуалния профил на потребителя са в съответствие с много от най-добрите практики, които сме наблюдавали, за да помогнем на служителите да използват своите силни страни и други ключови познания в областта на човешките ресурси.

Виждам как различните функции като High Fives, Best Self Review или дори настройките на индивидуалния профил на потребителя са в съответствие с много от най-добрите практики, които сме наблюдавали, за да помогнем на служителите да използват своите силни страни и други ключови познания в областта на човешките ресурси.

6. Betterworks (Най-доброто решение за интегриране на OKR и непрекъсната обратна връзка)

чрез Betterworks

Търсите ли алтернативи на Culture Amp, които са идеални за компании, които наблягат на гъвкава методология за подобрение? Проверете Betterworks! То предлага динамично проследяване на OKR, за да поддържа съгласуваността на целите в основата на ангажираността на служителите.

С бързи калибрирания и ясни подходи за оценяване, Betterworks позволява на вашия екип да съчетае растящите бизнес стандарти с вашата производителност и потенциала на служителите.

Най-добрите функции на Betterworks

Осигурете действия за производителност, базирани на данни, чрез споделяне на данни и процеси, свързани с всички модули.

Получете безпристрастна, основана на данни информация за производителността на служителите с помощта на персонализирани фирмени стандарти.

Повишете непрекъснатото усъвършенстване с исторически записи на изчерпателни отзиви и проучвания на служителите.

Ограничения на Betterworks

Може да бъде скъпо за средни и големи екипи

Внедряването може да се окаже сложно без обучени експерти във вашата организация.

Цени на Betterworks

Enterprise: Индивидуални цени

Средни предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Betterworks

G2 : 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 20 отзива)

7. Workleap (Най-доброто за сътрудничество и проследяване на ангажираността)

чрез Workleap

Ако искате да интегрирате развитието на умения и ангажираността в организационната си структура, Workleap е най-подходящият избор! В допълнение към прегледите на мениджърите, този софтуер поддържа здравословна съвместна работа чрез бързи прегледи от колеги и самооценки.

Workleap предлага и модул за проследяване на уменията и създаване на модули за обучение. Освен това разполагате с ясни визуализации, с които да проследявате как се подобряват нивата на ангажираност.

Най-добрите функции на Workleap

Подхранвайте култура на признателност с внимателни поздравления и игриви победи.

Съчетайте развитието и ангажираността с курсове, базирани на проучвания и прозрения.

Ограничения на Workleap

Интегрирането на инструменти за комуникация в екипа , като Slack и електронна поща, води до спорадични грешки.

Цените стават доста високи за по-големите организации.

Функциите за отчитане са доста основни в сравнение с конкурентите.

Цени на Workleap

Опит с платформата: 22 $/месец на потребител

Officevibe: 6,25 $/месец на потребител

Производителност: 6,25 $/месец

Pingboard: 5 USD/месец на потребител

Управление на обучението: 5 USD/месец на потребител

Въвеждане: 2,50 $/месец на потребител

Умения: 2,50 $/месец на потребител

Оценка и отзиви за Workleap

G2 : 4,3/5 (720+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Ето защо този потребител на Capterra счита Workleap за чудесен инструмент за обратна връзка:

Много положително, кара служителите да се чувстват като важна част от екипа и позволява на мениджърите да открият области, които се нуждаят от внимание или промени.

Много положително, кара служителите да се чувстват като важна част от екипа и позволява на мениджърите да открият области, които се нуждаят от внимание или промени.

➡️ Прочетете още: Ефективни стратегии за съвместна работа в екип

чрез Engagedly

Engagedly е в списъка заради своя подход, насочен към мобилните устройства, за да поддържа ангажираността и удовлетвореността на екипите – служителите могат да останат свързани и мотивирани по всяко време и навсякъде.

Той също така проследява целите като ключови OKR, с геймификация и автоматизирано обучение, за да поддържа нещата забавни и продуктивни. Запознайте се с Marissa AI, вашият нов асистент за поставяне на цели, обобщения на обратна връзка и създаване на съдържание!

Най-добрите функции на Engagedly

Създайте култура на производителност, базирана на резултатите, с OKR и цели, задвижвани от изкуствен интелект.

Внедрете ефективни програми за менторство с помощта на специалисти в тази област.

Предоставяйте важни актуализации и планирайте ресурсите на служителите с помощта на оптимизираната за мобилни устройства платформа.

Ограничения на Engagedly

Минималните ценови нива го правят скъп за малки екипи.

Някои функции, като регистрация и интеграции, могат да бъдат сложни за нови потребители.

Цени на Engagedly

Управление на производителността: 5–8 долара на месец на потребител

Учете се и растете: 3–5 долара на месец на потребител

Признание и награди: 2 USD/месец на потребител

Ангажирайте се и слушайте: 2 $/месец на потребител

Mentoring Suite: 8 $/месец

Управление на възнагражденията: 10 $/месец

Комуникация със служители без бюро: 5 $/месец

Оценки и рецензии за Engagedly

G2 : 4,3/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

9. Workday (Peakon) (Най-доброто решение за анализ на опита и настроенията на служителите)

Следващата в списъка с алтернативи на Culture Amp е Workday Peakon, платформа за ангажираност на служителите, фокусирана върху визуализиране на субективното мнение на служителите.

Този AI-базиран бижу изпраща персонализирани анкети за ангажираност и незабавно превръща отговорите в реални данни в реално време. Мениджърите могат лесно да затворят цикъла на обратна връзка с разговори, потвърждения и частни двустранни чатове.

Инструментът подчертава областите, на които да се фокусирате, отбелязва успехите и помага да се обмислят начини за промяна на настроенията.

🔍 Знаете ли, че... Peakon поддържа до 60 езика, премахвайки географските и социокултурните бариери.

Най-добрите функции на Workday (Peakon)

Събирайте обратна връзка от служителите в офиса и тези, които работят дистанционно, с разширения за настолни компютри, мобилни устройства, киоски, Slack или Microsoft Teams.

Прогнозирайте риска от текучество и подобрете задържането на таланти с анализ на показателите за жизнения цикъл на служителите в реално време.

Ограничения на Workday (Peakon)

За да се извлече пълната полза от него, са необходими обучени експерти, които да работят постоянно по него.

Тъй като е по-скъп от конкурентите, той е по-малко подходящ за компании с по-малко ресурси в областта на човешките ресурси.

Цени на Workday (Peakon)

Персонализирани цени

Оценка и отзиви за Workday (Peakon)

G2 : 4,6/5 (над 110 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

Нека видим как Workday (Peakon) помага на този потребител на G2 да следи настроенията на служителите:

Peakon е платформа, чрез която организацията може да се запознае с настроенията на своите служители. Разнообразието от въпроси в анкетата гарантира, че всички теми, свързани с отношенията между служителите и организацията, са обхванати.

Peakon е платформа, чрез която организацията може да се запознае с настроенията на своите служители. Разнообразието от въпроси в анкетата гарантира, че всички теми, свързани с взаимоотношенията между служителите и организацията, са обхванати.

10. Glint (Най-доброто за анализи на ангажираността, базирани на изкуствен интелект)

чрез Glint

Glint е решение на Microsoft, което помага на организациите да превърнат прозренията в значими промени с помощта на персонализирани анкети. Шаблоните на Glint поддържат работното ви място в синхрон с най-важните неща, от назначаване на нови служители до интервюта при напускане и проверки на разнообразието до управление на промените.

Той разполага и с вградени AI функции на Microsoft, които обобщават всички коментари и отговори в полезни заключения. Това е идеално за лидери, които искат да насърчат културна промяна и да приведат служителите в съответствие с целите на HR стратегията.

🔍 Знаете ли, че... Glint Inc. , която някога беше самостоятелна компания, се присъедини към екосистемата на Microsoft през 2018 г., след като LinkedIn (дъщерно дружество на Microsoft) я придоби. Днес нейните ресурси служат като форум за общността, където потребителите могат да споделят свои идеи и мнения.

Най-добрите функции на Glint

Повишете задържането на служителите с проследяване на обратната връзка в реално време и планиране на действия.

Подобрете комуникацията с незабавно и лесно за експортиране генериране на отчети.

Ограничения на Glint

Бизнесът трябва да се ограничи до екосистемата на Microsoft, за да се възползва от пълната функционалност.

Предлага ограничени функции на платформата за управление на производителността

Цени на Glint

Microsoft Viva Glint: 2 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Рейтинг и отзиви за Glint

G2 : 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

11. Workvivo (Най-доброто решение за насърчаване на комуникацията между служителите и работната култура)

чрез Workvivo

Имате нужда от интуитивен интерфейс в социален стил, за да подобрите ангажираността? Workvivo ви предлага точно това. Платформата обединява комуникацията, анкетите и решенията за човешките ресурси в едно пространство за общностно преживяване.

Workvivio предлага дори персонализирани новини от организационната интранет мрежа, за да поддържа интереса на служителите към най-новите бизнес цели и развития.

Най-добрите функции на Workvivo

Увеличете постиженията на екипа с интуитивно признание и публични поздравления.

Насърчавайте автентични връзки с персонализирани новини

Подобрете сътрудничеството с интегрирани социални и комуникационни инструменти.

Ограничения на Workvivo

Ограничени възможности за персонализиране и скъпо за по-малки екипи

Няма опции за интеграция с по-нишови софтуерни решения за управление на човешките ресурси.

Цени на Workvivo

Бизнес план: Персонализирани цени

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workvivo

G2 : 4,8/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

Нека видим защо този потребител на Capterra обича Workvivo:

Това, което ми хареса най-много в Workvivo, е способността му да създава сплотена и ангажираща култура на работното място.

Това, което ми хареса най-много в Workvivo, е способността му да създава сплотена и ангажираща култура на работното място.

12. SurveySparrow (Най-доброто решение за динамични, разговорни анкети и обратна връзка)

чрез SurveySparrow

SurveySparrow е идеален за фирми, които предпочитат просто, но аналитично решение за проучвания. Систематичният му интерфейс разделя процеса на проучването за ангажираност на етапи, от създаването му до анализа и експортирането на резултатите.

В допълнение към ясния си бекенд, SurveySparrow ви позволява да добавяте различни формати на въпроси и да контролирате блокове от анкетата с индивидуална логика. Той също така позволява на HR екипите да използват имейл известия и напомняния за ефективно проследяване.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Персонализирайте всяка анкета с широка гама от бутони, шрифтове, цветове и дори теми.

Задайте условия, които представят само релевантни въпроси за всеки служител с адаптивни интелигентни анкети.

Събирайте данни дори без достъп до интернет и синхронизирайте информацията по-късно с опцията за офлайн проучване.

Ограничения на SurveySparrow

Предлага само основни опции за форматиране при създаването на въпроси.

Ограничено до анкети за ангажираност, без оценки на производителността или други HR решения.

Цени на SurveySparrow

За физически лица

Базов пакет: 39 $/месец

Стартово ниво: 59 $/месец

За екипи

Бизнес: 149 $/месец

Професионална версия: 399 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

CX Suit (NPS, CSAT, CES)

Професионална версия: 399 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Управление на репутацията

Безплатно

Стартово ниво: 99 $/месец

Управление на билети

Безплатно

Стартово ниво: 12 $/месец

360 оценка

Производителност: Персонализирани цени

Пълен пакет

Платформа: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 100 отзива)

чрез CultureMonkey

CultureMonkey е като гуру за растежа на бизнеса. С анонимна обратна връзка и AI-базирани прозрения, той превръща честните мнения в планове за действие, които правят разликата.

А най-хубавото? Визуалните табла ви предоставят в реално време приоритетно подредени моментно състояние на мислите на служителите – без да е необходим филтър. Освен това, всеки въпрос и инструмент за проучване на настроенията в CultureMonkey може лесно да се персонализира до всякаква степен.

Най-добрите функции на CultureMonkey

Намалете умората от анкетите с опцията за планиране на един въпрос на две седмици или месечно.

Измерете въздействието на вашите действия с исторически тенденции и прозрения.

Максимизирайте възвръщаемостта на инвестициите в HR практики и усилия с предварително дефинирани показатели за ангажираност на служителите.

Ограничения на CultureMonkey

Има спорадични проблеми с зареждането и бъгове при създаването на сложни анкети.

При експортирането на разширени отчети, като например топлинни карти, могат да се загубят визуални детайли, като например цветовото кодиране.

Цени на CultureMonkey

Персонализирани цени

Оценка и рецензии за CultureMonkey

G2 : 4,7/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Вижте какво казва този потребител на G2 за CultureMonkey:

Culture Monkey разполага с най-модерните табла за управление, които съм виждал в много от инструментите, които съм оценявал или с които съм работил в миналото. Налични са персонализирани отчети и изгледи, разделени по ниво на мениджърите, местоположения, отдели и роли.

Culture Monkey разполага с най-модерните табла за управление, които съм виждал в много от инструментите, които съм оценявал или с които съм работил в миналото. Налични са персонализирани отчети и изгледи, разделени по ниво на мениджърите, местоположения, отдели и роли.

14. BambooHR (Най-доброто решение за оптимизиране на HR процесите и самообслужването на служителите)

чрез BambooHR

BambooHR е популярен софтуер за управление на човешките ресурси, създаден да дава възможност на служителите и да подобрява процесите. Той предлага обратна връзка от мениджърите и самооценка, които лесно се свързват с инструментите за поставяне на цели.

Решението включва инструмент за измерване на удовлетвореността на служителите, който незабавно проследява нивото на мотивация на служителите и имиджа на работодателя. Освен това улеснява изчисляването на заплатите, проследяването на кандидатите и управлението на отпуските.

Най-добрите функции на BambooHR

Създайте централен център за всички вътрешни актуализации и съобщения с функцията за общностно пространство.

Повишете точността на данните с помощта на проучената и готова за употреба база от въпроси за опита на служителите.

Ограничения на BambooHR

Стилът на отчитане, особено елементи като данни за времето и източници, е доста основен и остарял.

Функциите са насочени към широко управление на човешките ресурси, а не към ангажираност, и имат стръмна крива на обучение.

Цени на BambooHR

(Фиксирана месечна такса за по-малко от 25 служители; цени на потребител за 25+ служители)

Core : Персонализирани цени

Pro: Персонализирани цени

Оценка и отзиви за BambooHR

G2 : 4,4/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2800 отзива)

чрез Microsoft Viva

Ако Microsoft е интегриран във вашия бизнес, Microsoft Viva е чудесно допълнение към вашия набор от HR инструменти. Освен възможностите на Viva Glint за анализ на проучвания, той предлага форуми на общността и управление на кампании, за да насърчи връзките и ангажираността.

Viva ви позволява също да оцените благосъстоянието на служителите чрез бързи анкети и анализ на данни, свързани с задачите. Освен това помага за интегрирането на обучението в инструментите за продуктивност на Microsoft за развитие на служителите.

Най-добрите функции на Microsoft Viva

Улеснете ангажиращите разговори с специални пространства за новини от компанията и споделени интереси.

Картографирайте и подобрявайте благосъстоянието с диаграми на работните модели на служителите и разпределение на дейностите.

Ограничения на Microsoft Viva

Интеграциите са ограничени до екосистемата на Microsoft.

Може да ви се стори сложен интерфейс, който е труден за конфигуриране.

Цени на Microsoft Viva

Microsoft Viva в Microsoft 365: Безплатно

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/месец на потребител

Microsoft Viva Workplace Analytics и Employee Feedback: 6 USD/месец на потребител

Microsoft Viva Suite: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Viva

G2 : 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Нека видим защо този потребител на G2 предпочита Microsoft Viva:

Viva Insights е най-добрият софтуер за взаимодействие и работа в професионална среда. Той е много лесен за използване и лесен за внедряване. Най-много ми харесва, че е много полезен за повишаване на производителността и подобряване на опита на служителите.

Viva Insights е най-добрият софтуер за взаимодействие и работа в професионална среда. Той е много лесен за използване и лесен за внедряване. Най-много ми харесва, че е много полезен за повишаване на производителността и подобряване на опита на служителите.

Специални споменавания Reflektive: Интегрира се безпроблемно с инструменти като Slack, което го прави естествена част от ежедневните работни процеси.

Qualtrics: Предлага по-широк набор от HR инструменти за организации, които търсят цялостно решение на корпоративно ниво.

Повишете ангажираността и производителността на служителите с ClickUp

Високият отборен дух е горивото за инерция и ангажираност към бизнес целите – добавете малко конструктивна обратна връзка и ще имате фокус върху дългосрочната перспектива. Но нека си признаем: HR екипите се нуждаят от подходящи инструменти, като Culture Amp, за да поддържат всичко в правилната посока.

Но тъй като не всеки бизнес се разбира с него, ние събрахме 15 алтернативи на Culture Amp, които може да са идеалното решение. Но когато става въпрос за ангажираност и изпълнение на проекти, те вървят ръка за ръка.

Това е мястото, където ClickUp блести. С лъскавата си автоматизация, AI прозрения и магията на управлението на задачите, ClickUp изгражда положителна и продуктивна работна култура – говорим за печеливша ситуация за всички!

Готови ли сте да подобрите ангажираността на служителите и бизнес производителността? Регистрирайте се в ClickUp още днес!