15 най-добри инструмента за проучване на нагласите на служителите през 2025 г.

Проучванията на настроенията на служителите, разбира се, не са за да се провери дали сърцата на всички все още бият на работното място (макар че в един тежък понеделник това може да не е лоша идея!😊).

И така, какво точно представляват анкетите за нагласите на служителите?

Проучването на настроенията на служителите е кратък набор от въпроси, изпращани на служителите на регулярни интервали.

По същия начин, по който проверката на пулса ви дава представа за физическото ви здраве, тези чести проучвания помагат на HR отдела да следи морала на служителите и да идентифицира областите, които се нуждаят от подобрение.

С помощта на софтуер за проучвания на нагласите на служителите те могат ефективно да събират обратна връзка от служителите по въпроси като удовлетвореност от работата, взаимоотношения на работното място и общата работна среда.

Тези инструменти за проучване на служителите са от съществено значение за създаването на по-ангажираща и подкрепяща работна среда. За да откриете идеалния вариант за вас, нека разгледаме 15-те най-добри инструмента за проучване на настроенията на служителите.

Когато избирате човешки ресурс, провеждате няколко кръга интервюта, за да намерите идеалния кандидат, нали? Същото важи и за инструмента за проучване на служителите, чиято основна цел е да събира обратна връзка от служителите.

Ето какво да търсите, когато избирате инструмент за проучване на настроенията.

Персонализиране : Персонализирането е ключово! Добрите инструменти за анкетиране ви позволяват да персонализирате въпросите и анкетите според вашите нужди и дори да добавите логото си, за да запазите бранда си.

Данни и анализи : Потърсете инструменти, които ви предоставят ценна информация. Ефективните данни и анализи ще ви помогнат да следите тенденциите, да измервате ангажираността на служителите и да вземате информирани решения за вашите HR стратегии.

Леснота на използване : Сложният : Сложният софтуер за ангажираност на служителите не е най-удобният – изберете инструменти с прост, лесен за използване интерфейс и шаблони, които ще ви помогнат да стартирате проучвания за нула време.

Автоматизация: Автоматизирайте изпращането и обработката на анкетите, което ви спестява време и ви гарантира, че винаги имате актуална информация на разположение.

Добре, професионалисти в областта на човешките ресурси и шампиони на работното място, време е да поговорим за инструменти.

Вземете си кафе, настанете се удобно и нека разгледаме 15-те най-добри инструмента за проучвания, които ще накарат вашите служители да кажат: „Най-накрая някой ни слуша!“

1. ClickUp (най-добър за създаване и визуализиране на данни от проучвания)

Проучванията за нагласите на служителите са процес, състоящ се от три части: проектиране, провеждане и анализ.

А ClickUp се грижи за всички тези стъпки!

ClickUp Forms ви позволява да събирате обратна връзка от служителите без обичайните затруднения. Можете бързо да създадете анкети, които служителите могат да попълнят за минути, идеални за анкети, които трябва да бъдат бързи и чести.

Създавайте и управлявайте анкетни формуляри без усилие в ClickUp с опростено меню за формуляри

Можете да персонализирате тези формуляри с конкретни въпроси, съобразени с нуждите на вашата организация, като например оценка на ангажираността на служителите или разбиране на баланса между работата и личния живот.

Има и ClickUp Docs, който премахва стреса от съставянето и представянето на резултатите от проучванията.

Сътрудничество по документи с ClickUp Docs, проследяване на промените в реално време

Тези документи ви позволяват да форматирате информацията по лесен за четене начин и да я споделяте в реално време с други заинтересовани страни.

В същото време, готовите шаблони на ClickUp ви спестяват много време за дизайн и форматиране и ви предоставят солидна отправна точка. Просто добавете допълнителни въпроси и сте готови!

Шаблон за проучване на ангажираността на служителите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Подобрете корпоративната култура и повишете удовлетвореността на служителите с шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp.

Шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp е идеалният инструмент за получаване на точна представа за удовлетвореността и ангажираността на служителите. С този шаблон можете:

Разработете ясни и приложими идеи за това как се чувства вашият екип.

Създавайте персонализирани анкети с въпроси по ваш избор

Събирайте обратна връзка в реално време от служителите на всяко устройство

Тази опростена форма ви позволява да събирате и анализирате цялостна обратна връзка от служителите, да измервате удовлетвореността им и да разберете по-добре корпоративната култура.

Ако търсите нещо по-практично, ClickUp има идеалния инструмент за вас – шаблон за план за действие за анкета за ангажираност на ClickUp. Той помага за идентифициране на ключови фактори за ангажираност, внедряване на значими промени и осигуряване на отчетност за резултатите.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Form View : Опростява създаването и управлението на формуляри, което улеснява събирането на данни.

Генератор на въпроси за проучвания : инструмент, базиран на изкуствен интелект, който ви помага да създавате подходящи и ангажиращи въпроси за проучвания, съобразени с вашите цели.

ClickUp Dashboards : ClickUp Dashboards са идеални за визуализиране на данни от проучвания, с персонализирани джаджи за проследяване на конкретни показатели и сравняване на резултатите във времето.

ClickUp Docs : Чудесен за споделяне на обобщения и заключения от проучвания, с възможности за сътрудничество и проследяване в реално време.

Гант диаграма на ClickUp : Идеална е за определяне на срокове, управление на графици за проучвания и проследяване на напредъка от стартирането до завършването.

Ограниченията на ClickUp

Функционалност на мобилното приложение: Мобилното приложение на ClickUp все още не разполага с пълната функционалност на версията за настолни компютри, което може да бъде малко предизвикателно, ако се налага да правите промени, докато сте в движение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. SurveySparrow (Най-добър за автоматизирани анкети)

чрез SurveySparrow

SurveySparrow предлага интуитивна платформа за провеждане на проучвания на нагласите на служителите, което улеснява организациите да измерват ангажираността на служителите.

Една от най-забележителните функции е автоматичното планиране на проучвания, което ви позволява да настроите проучвания, а платформата да се погрижи за останалото.

Платформата разполага и с разговорна интерфейс, който прави анкетите по-лични и ангажиращи, което води до отчетен 40% ръст в процента на попълнени анкети.

Въпреки това, някои потребители смятат, че пренареждането на текстовите полета в анкетите е малко сложно, а тези разширени функции могат да имат своя цена.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Автоматично планиране на проучвания : Настройте редовни проучвания и оставете системата да се занимава с напомнянията, за да можете да се съсредоточите върху други неща.

Разговорна интерфейс : Ангажира служителите с персонализирано преживяване, увеличавайки процента на попълнени анкети.

Богат панел за отчети : Предоставя бързи анализи и изпраща актуализации в реално време, за да ви държи информирани за резултатите от проучването.

Събиране на данни от различни канали : Събирайте обратна връзка от различни източници като имейл, уеб и социални медии, всичко на едно място.

Разширена условна логика: Персонализирайте анкетите въз основа на отговорите, като направите преживяването гладко и съобразено с нуждите на потребителите.

Ограниченията на SurveySparrow

Трудност при пренареждане на текстовите полета : Подреждането на текстовите полета може да бъде сложно и да повлияе на оформлението на анкетата.

Бавно зареждане на страниците : Някои потребители съобщават, че вградените анкети забавят зареждането на уеб страниците, на които се намират.

Висока цена за разширени функции: Достъпът до разширени функции изисква надграден план, който може да е по-скъп от очакваното.

Цени на SurveySparrow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

3. ThriveSparrow (Най-добър за гъвкави анкети)

чрез ThriveSparrow

ThriveSparrow има за цел да стимулира непрекъснатото ангажиране на служителите, като предоставя редовни анкети, които помагат на организациите да разберат нивата на ангажираност и да реагират бързо на променящите се нужди.

С ThriveSparrow е лесно да персонализирате честотата на тези проучвания – независимо дали искате седмични актуализации или месечни тенденции, инструментът се адаптира, за да отговаря на вашите HR програми.

Въпреки това, трябва да се отбележи, че ThriveSparrow може да не е идеален за по-големи предприятия; той е най-подходящ за малки и средни предприятия.

Най-добрите функции на ThriveSparrow

Гъвкаво планиране на анкетите : Изберете честотата на анкетите според нуждите на вашата организация – от седмични проверки до месечни тенденции.

Проучвания eNPS : Проучвания с един въпрос, които измерват подкрепата на служителите и помагат да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.

Изчерпателни доклади : Предоставя полезна информация за тенденциите в ангажираността, което дава възможност на лидерите да вземат решения въз основа на данни.

Безпроблемна интеграция : Интегрира се със Slack, Google Workspace и други, което улеснява включването му в съществуващия ви набор от HR технологии.

Многоезична поддръжка: позволява проучвания на няколко езика, идеално за глобални екипи

Ограниченията на ThriveSparrow

Ограничени интеграции : Има по-малко интеграции с трети страни в сравнение с други инструменти за проучвания, което може да ограничи използването му в по-широка технологична екосистема.

Основен интерфейс : Въпреки че е лесен за използване, интерфейсът не разполага с разширени функции, което може да не отговаря на нуждите на по-големи организации.

Ограничена мащабируемост: ThriveSparrow е проектиран с оглед на малките и средни предприятия и може да не се мащабира толкова ефективно за по-големи предприятия.

Цени на ThriveSparrow

Производителност : 5 долара на месец на служител

Engage : 3 долара на месец на служител

Kudos: 2 долара на месец на служител

4. CultureMonkey (Най-добър за изчерпателна информация за ангажираността на служителите)

чрез CultureMonkey

CultureMonkey предлага набор от функции, предназначени да насърчават положителна култура на работното място. Чрез разнообразни проучвания за ангажираността на служителите и управление на обратната връзка в реално време, CultureMonkey помага на организациите да разберат какво мотивира техните служители.

Една от силните страни на CultureMonkey е използването на топлинни карти и анализ на настроенията. Тези инструменти позволяват на лидерите бързо да идентифицират тенденциите в ангажираността и да предприемат значими действия.

CultureMonkey обаче е насочен предимно към средни и големи предприятия, което може да се отрази в неговия модел на ценообразуване по поръчка и функции, съобразени с по-широките нужди на организацията.

Най-добрите функции на CultureMonkey

Разнообразни опции за проучвания : Включва eNPS, персонализирани проучвания и проучвания за настроенията, за да отговори на различни организационни нужди.

Информация, базирана на данни : Предоставя топлинни карти, анализ на настроенията и сравнителни показатели, за да идентифицира проблемните области и да проследява подобренията във времето.

Анонимна обратна връзка : Гарантира 100% анонимност, което позволява честна обратна връзка чрез сигурни канали, съответстващи на GDPR.

Цялостни инструменти за отчитане : Предлага опции за експортиране в CSV и PPT за задълбочен анализ на данните и персонализирани отчети.

Автоматично планиране на проучвания: Позволява ви да настроите проучвания на автопилот, което намалява ръчния труд и увеличава максимално процента на участие.

Ограниченията на CultureMonkey

Персонализиран ценови модел : Липсата на предварителна информация за цените може да затрудни определянето на рентабилността, особено за по-малките предприятия.

Потенциална сложност : Платформата може да бъде по-сложна от необходимото за малки екипи или стартиращи компании поради своите обширни функции.

Ограничени интеграции с трети страни: Въпреки че предлага широка гама от инструменти в платформата, опциите за интеграция с друг софтуер са относително ограничени.

Цени на CultureMonkey

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на CultureMonkey

G2: 4,7/5 (над 50 отзива)

5. 15Five (Най-доброто за лесни за използване проучвания)

чрез 15Five

Създаден за HR мениджъри, които искат да постигнат осезаемо въздействие, 15Five предлага лесни за използване, научно обосновани анкети, които могат да бъдат разпратени само с две кликвания, а отговорите се събират за около шест минути.

С функции като бенчмаркинг и подробни табла с резултати за човешките ресурси, 15Five помага да се измерва ангажираността на всички нива – компания, отдел или екип – и да се проследява напредъкът във времето.

Макар че богатите функции на платформата я правят идеална за средни и големи организации, нейната простота може да не е достатъчна за тези, които търсят високо персонализирани решения.

Най-добрите функции на 15Five

Табло с резултати за човешките ресурси : Предоставя цялостен поглед върху показателите за ангажираност, заедно с други ключови бизнес данни, подпомагайки вземането на решения, основани на данни.

Персонализирани анкети и бенчмарки: Предлага научно обосновани шаблони и инструменти за бенчмаркинг за сравняване на ангажираността във времето и в различни отрасли.

Вътрешно обучение и консултиране : Включва експертна подкрепа за създаване на стратегии за ангажираност и развитие на ефективността на мениджърите.

Обратна връзка в реално време и анализ на настроенията : Позволява бързото идентифициране на проблемите на служителите, от изчерпване до инициативи за разнообразие, равнопоставеност и включване (DE&I).

Интеграция със Slack за признание от колеги: Позволява на служителите да дават похвали и да празнуват постиженията, като по този начин се насърчава положителна култура на работното място.

Ограниченията на 15Five

Прекъсва работния процес : Някои потребители считат, че честите известия на платформата пречат, особено когато са интегрирани в ежедневните им дейности.

Липса на пълна персонализация : Въпреки че е лесен за използване, той може да не е подходящ за тези, които се нуждаят от високоспецифична персонализация или допълнителни инструменти.

Липсващи функции в основните планове: Някои ключови функции са достъпни само в по-високите нива, което изисква по-значителна инвестиция за пълноценно преживяване.

Цени на 15Five

Engage : 4 долара на потребител на месец

Изпълнение : 10 долара на потребител на месец

Обща платформа: 16 долара на потребител на месец

15Five оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1700 отзива)

6. Workleap Officevibe (Най-добър за седмични проучвания и обратна връзка от служителите)

чрез Workleap Officevibe

Workleap Officevibe е мощен инструмент за проучване на настроенията на служителите, създаден да предоставя на лидерите полезна информация с минимални усилия.

Сред отличителните характеристики на Officevibe е опцията за анонимна обратна връзка, която насърчава честните отговори на служителите.

Освен това, интеграциите на Officevibe със Slack и Google оптимизират процеса на анкетиране.

Потребителите обаче отбелязват, че интеграцията със Slack може да бъде нестабилна, което понякога прекъсва работния процес.

Най-добрите функции на Workleap Officevibe

Седмични анкети : задават пет целенасочени въпроса всяка седмица, като предлагат непрекъснати прозрения, без да претоварват служителите.

Анонимна обратна връзка : Събира анонимни отговори, за да насърчи честността и да подобри точността на данните за ангажираността.

Отчитане в реално време : Предоставя ясни и обобщени данни, които помагат на HR отдела и мениджърите да се фокусират върху критичните области, които се нуждаят от подобрение.

Пълна прозрачност : споделя данните от проучването с целия екип, като дава възможност на служителите да участват в подобряването на културата на работното място.

Интеграции със Slack и Google: Осигуряват лесен достъп до анкетите и резултатите директно в познатите платформи.

Ограниченията на Workleap Officevibe

Първоначална объркване при настройката : Някои потребители намират процеса на настройка за объркващ, особено при създаването на акаунт и управлението на пароли.

Проблеми с интеграцията на Slack : Интеграцията на Slack може да бъде нестабилна, което води до случайно влизане в Google от страна на някои потребители.

Ограничен безплатен план: Безплатната версия предлага ограничена история на данните и поддържа само един екип, което може да не е достатъчно за по-големи организации.

Workleap Officevibe цени

Безплатно : 0 $

Необходимо : 3,50 долара на човек на месец

Pro : 5 долара на човек на месец

Допълнение за управление на производителността: 6 долара на човек на месец

Workleap Officevibe оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (над 700 отзива)

7. TINYpulse (Най-добър за анонимна обратна връзка и признание от колеги)

чрез TINYpulse

Най-доброто нещо в TINYpulse е, че дава възможност на служителите да изразят мнението си, без да се притесняват, че ще бъдат разпознати.

Уникалната функция на платформата „Cheers for Peers“ (Поздрави за колеги), където колегите могат да си дават взаимно похвали, също спомага за създаването на култура на признание.

От друга страна, някои потребители намират навигацията за малко объркваща, особено с периодичните актуализации на приложението, които понякога водят до неработещи връзки.

Освен това, малките екипи може да се сблъскат с предизвикателства, свързани с анонимността, тъй като служителите понякога се чудят: „Кой е оставил тази ниска оценка?“

Най-добрите функции на TINYpulse

Персонализирани въпроси в анкетите : позволява на администраторите да адаптират въпросите според конкретните нужди на организацията.

Тенденции и отчети за удовлетвореността : Проследява морала на служителите във времето, като идентифицира модели, които може да се нуждаят от внимание.

Опции за анонимна обратна връзка : насърчава честните отговори, като администраторите имат възможност да отговарят лично, без да разкриват самоличността си.

Cheers for Peers : Насърчава взаимното признание между колеги, създавайки по-свързана и благодарна култура на работното място.

Практични препоръки: Предлага основани на данни предложения за повишаване на ангажираността на служителите, като премахва необходимостта от предположения при въвеждането на подобрения.

Ограниченията на TINYpulse

Проблеми с навигацията в интерфейса : Някои потребители намират оформлението за трудно, особено след актуализации на приложението.

Проблеми с анонимността в малки екипи : В по-малките екипи поддържането на истинска анонимност може да бъде трудно, което води до любопитство относно източниците на обратна връзка.

Неяснота относно ценовия модел: Потребителите съобщават за промени в ценовата структура с течение на времето, което води до някои недоразумения относно разходите за потребителите.

Цени на TINYpulse

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TINYpulse

G2 : 4,4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (45+ отзива)

8. Culture Amp (Най-доброто за ангажираност на служителите, базирана на данни, и анализ на персонала)

чрез Culture Amp

Culture Amp е многофункционална платформа за ангажираност на служителите, създадена да помага на организациите да вземат стратегически решения въз основа на данни.

С над 40 шаблона за проучвания, обхващащи области като ангажираност, DE&I и други, Culture Amp позволява на HR екипите да адаптират проучванията към конкретните нужди на организацията.

Въпреки че Culture Amp предлага широка гама от функции, персонализираният ценови модел и сложността на платформата може да не са идеални за по-малки организации или за тези, които търсят по-опростени решения.

Най-добрите функции на Culture Amp

Изчерпателна библиотека с анкети : предлага над 40 научно обосновани, персонализирани шаблони за анкети за различни области на ангажираност.

Анализи, базирани на изкуствен интелект : Предоставя сигурни, обективни данни, които помагат да се приоритизират инициативите и да се вдъхновят действия.

Анализ на персонала : Предоставя инструменти за вземане на решения на базата на данни за HR, което позволява по-добро разбиране на настроенията на служителите.

Доказани планове за действие : Въз основа на познанията на водещи организации, тези планове ви помагат да се справите с ключовите предизвикателства, свързани с ангажираността.

Гъвкави инструменти за отчитане: Позволяват подробен анализ с възможности за разбиване и разпределяне и предлагат интуитивни визуализации.

Ограниченията на Culture Amp

Персонализиран ценови модел : Цените не са публично оповестени, което може да затрудни организациите да преценят разходите предварително.

Възможна сложност за по-малки екипи : С широкия си набор от функции платформата може да се окаже прекалено сложна за по-малки организации или стартиращи компании.

Предизвикателства при интегрирането на платформи: Потребителите отбелязват, че управлението на няколко HR платформи може да бъде трудоемко и да доведе до затруднения при отчитането.

Цени на Culture Amp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Culture Amp

G2 : 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

9. Qualtrics (Най-добър за гъвкаво планиране на проучвания)

чрез Qualtrics

Известен със своята адаптивност, Qualtrics позволява на организациите да наблюдават ангажираността на служителите с гъвкави анкети.

Те могат да бъдат адаптирани, за да се фокусират върху области като благосъстояние и DE&I, без да се стартира изцяло нова програма.

Въпреки това, Qualtrics понякога може да бъде предизвикателство за новите потребители, а времето за отговор на клиентската поддръжка не винаги отговаря на очакванията.

Най-добрите функции на Qualtrics

Гъвкаво планиране на анкетите : позволява бързи корекции в областите, на които се фокусира анкетата, като дава възможност за проследяване на ангажираността в реално време.

Табла с данни, задвижвани от изкуствен интелект : Предоставя специфична за ролята информация, за да подпомогне навременното вземане на решения и ефективното проследяване.

Библиотека с анкети и еталони : Предлага над 300 предварително подготвени въпроса и еталони за индустрията за изчерпателен дизайн на анкетите.

Интеграция с HR системата : Поддържа данните на служителите сигурни и актуални с помощта на съществуващите HR инструменти.

Център за подпомагане на мениджърите: Предоставя на мениджърите на предната линия персонализирани данни, за да се справят с пропуските в ангажираността на конкретния екип.

Ограниченията на Qualtrics

Стръмна крива на обучение за нови потребители : Платформата може да бъде трудна за навигация в началото, особено за тези, които не са запознати със софтуера за проучване на опита на служителите.

Забавяния в обслужването на клиенти : Някои потребители съобщават за дълги времена на изчакване за поддръжка, което може да бъде разочароващо, когато е необходима незабавна помощ.

Възможни проблеми с доставката на имейли: Няколко потребители са имали проблеми с доставката на имейли с анкети до служителите, вероятно поради филтриране на спам.

Цени на Qualtrics

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Qualtrics

G2: 4,4/5 (над 500 отзива)

10. Vantage Pulse (Най-добър за обратна връзка в реално време)

чрез Vantage Pulse

Идеален за организации, които искат да повишат ангажираността и задържането на служителите, Vantage Pulse избягва годишните проучвания и вместо това улеснява непрекъснатото слушане с обратна връзка в реално време.

Платформата е оборудвана с удобен за ползване табло, което предоставя интуитивни визуализации на тенденции и сравнителни показатели.

Въпреки това, някои потребители отбелязват, че платформата би могла да се възползва от по-голямо разнообразие в шаблоните за проучвания и по-динамичен каталог с награди за признание от колеги.

Най-добрите функции на Vantage Pulse

Обратна връзка в реално време и визуализация на тенденциите : Предоставя непрекъснати данни с динамичен табло, което показва настроенията на служителите и тенденциите в ангажираността им.

Напълно анонимни анкети : Гарантира, че служителите могат да споделят честна обратна връзка, с гарантирана анонимност през целия процес.

Автоматични напомняния за анкети : Задайте напомняния, които ви помагат да увеличите участието в анкетите, без да се налага ръчно проследяване.

Многоезична поддръжка : Поддържа над 14 езика, което го прави достъпен за глобални екипи.

Готови шаблони за проучвания: Предлага над 25 шаблона за различни цели, включително проучвания за назначаване, DE&I и напускане.

Ограниченията на Vantage Pulse

Ограничени възможности за персонализиране : Някои потребители споделят, че шаблоните за проучвания и каталогът с награди могат да се окажат повтарящи се с течение на времето.

Случайни проблеми с проследяването : Потребителите са отбелязали, че проследяването на точките за награди понякога може да бъде непоследователно.

Объркващ интерфейс за нови потребители: Въпреки че като цяло е лесен за използване, някои намират интерфейса за труден за навигация в някои случаи.

Цени на Vantage Pulse

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vantage Pulse

G2 : 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 5100 отзива)

11. Glint (Най-добър за проучвания на жизнения цикъл на служителите)

чрез Glint

С опции като тримесечни проучвания за ангажираност, проучвания за разнообразие и включване и проучвания за ефективност на мениджърите, Glint предоставя на организациите инструменти за събиране на мнения на служителите в различни области и етапи от кариерата им.

Освен това Glint предлага програми 360 Feedback и Anytime Feedback, които подпомагат непрекъснатия растеж и развитие на всички нива.

Въпреки това, платформата може да бъде трудна за навигация, а потребителите отбелязват липса на подробна документация, което затруднява започването на работа за новите потребители.

Най-добрите функции на Glint

Разнообразни предложения за проучвания : Предоставя различни програми за проучвания, включително ангажираност, DE&I, ефективност на мениджърите и безопасност на пациентите, за да отговори на конкретните нужди на организацията.

Проучвания за жизнения цикъл : Събира обратна връзка по време на ключови моменти в кариерата на служителите, като предлага информация от назначаването до напускането, която подпомага задържането и ангажираността.

Програми за обратна връзка по всяко време и 360 : Позволяват постоянна обратна връзка в реално време за непрекъснато развитие на служителите и ефективност на екипа.

Проучвания, подкрепени от науката за човешкото поведение : Всяка програма се подкрепя от експертния екип на Glint, което гарантира, че проучванията предоставят полезни за действие информации.

Интеграция с HR системи: Синхронизира се със съществуващите HR платформи, за да поддържа данните за служителите точни и актуални.

Ограниченията на Glint

Сложна навигация : Някои потребители споделят, че платформата може да бъде объркваща за навигация, особено за тези, които не са запознати с функциите на Glint.

Ограничена документация : Няколко потребители са отбелязали липсата на подробни ресурси, обясняващи конкретни функционалности, което може да затрудни настройката и използването.

Притеснения относно анонимността: Въпреки че Glint предлага анонимна обратна връзка, някои потребители смятат, че служителите все пак може да се въздържат от споделяне на искрени мнения.

Цени на Glint

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Glint

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

12. Weekdone (Най-добър за съгласуване на OKR и седмични отчети за напредъка)

чрез Weekdone

С Weekdone организациите могат да съгласуват целите на екипа чрез цели и ключови резултати (OKR).

Това позволява на всеки член на екипа ви да види какво трябва да бъде постигнато седмично и тримесечно.

Освен това Weekdone включва анкети за настроенията и обратна връзка 1:1, подпомагащи непрекъснатото управление на производителността и ангажираността на служителите.

Въпреки че Weekdone е лесен за използване, някои потребители са отбелязали проблеми при навигацията между разделите и достъпа до седмичните обобщения, което може да понижи качеството на преживяването.

Най-добрите функции на Weekdone

Съгласуване и проследяване на OKR : Организирайте и съгласувайте индивидуалните и екипните цели с визуална йерархична структура на OKR, която помага на екипите да останат фокусирани върху целите на цялата компания.

Седмични отчети за напредъка : Предоставя автоматизирани седмични отчети за състоянието, което позволява на служителите да проследяват собствения си напредък и да приоритизират задачите си.

Проучвания и проверки : Предлага проучвания с 5-звездна оценка и проверки за наблюдение на ангажираността и благосъстоянието на служителите.

1:1 и обявления на екипа : Улеснява частните разговори 1:1 и обявленията на екипа, като помага за подобряване на комуникацията и обратната връзка.

Инструменти за поставяне и проследяване на цели: Включва инструменти за поставяне и проследяване на OKR, KPI и инициативи, с персонализирани шаблони за допълнителна гъвкавост.

Ограниченията на Weekdone

Проблеми с навигацията : Някои потребители срещат затруднения при навигацията между разделите, особено при преглеждане на седмичните обобщения.

Проблеми с политиката за възстановяване на суми : Потребители са съобщили за проблеми с искания за възстановяване на суми, което може да повлияе на удовлетвореността на клиентите.

Ограничена поддръжка на клиенти: Няколко потребители отбелязаха, че поддръжката на клиенти може да не отговаря в критични моменти.

Цени на Weekdone

Безплатно за до 3 потребители : за безплатната версия не се изисква кредитна карта.

4-10 потребители: 108 долара на месец, фактурирани месечно, с цена от 10,80 долара на потребител за пакети от 10 потребители.

Оценки и рецензии на Weekdone

G2 : 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

13. Lattice (Най-добър за непрекъснато събиране на обратна връзка и управление на представянето)

чрез Lattice

Анкетите за ангажираност и анкетите за настроенията на Lattice помагат на екипите да събират непрекъснато обратна връзка.

Междувременно Analytics Explorer предлага подробни визуализации на данни , които подпомагат вземането на решения въз основа на данни.

Освен това Lattice интегрира индивидуални срещи и оценки на представянето в своята платформа, помагайки на мениджърите да оптимизират работата си и да извлекат максимална полза от времето си с пряко подчинените си.

Въпреки това, някои потребители считат навигацията в Lattice за трудна, особено при достъп до функции като 1:1 бележки, което може да повлияе на цялостната използваемост.

Най-добрите функции на Lattice

Проучвания в реално време за нагласите и ангажираността : Събирайте непрекъснато обратна връзка, за да идентифицирате и разрешите потенциални проблеми, преди те да повлияят на морала.

Цялостно проследяване на целите и OKR : Съгласува индивидуалните и екипните цели с приоритетите на компанията, подкрепяйки стратегическото въздействие.

Анализи и прозрения, базирани на изкуствен интелект : Предоставя незабавни, приложими данни, които подпомагат вземането на решения и подобряват опита на служителите.

Интегрирани индивидуални срещи и оценки на представянето : Насърчава значими взаимодействия между мениджърите и служителите с инструменти за непрекъсната обратна връзка и развитие на талантите.

Допълнение за управление на възнагражденията: Централизира прегледите и сравнителния анализ на възнагражденията, като гарантира справедливи и последователни практики за заплащане.

Ограниченията на Lattice

Сложност на навигацията : Някои потребители срещат затруднения при навигацията между функциите, като например намирането на конкретни бележки 1:1.

Ограничения при персонализирането на оценките : Потребителите съобщават, че възможностите за персонализиране на оценките на представянето са ограничени, което затруднява адаптирането на оценките към конкретни нужди.

Случайни забавяния в поддръжката: Въпреки че поддръжката обикновено реагира бързо, някои потребители са отбелязали забавяния по време на периоди с голямо търсене.

Цени на Lattice

Управление на талантите : 11 долара на месец за работно място

Допълнение за ангажираност : +4 USD на месец за всеки работен пост

Допълнение Grow : +4 USD на месец за всеки работен пост

Допълнение за компенсация: +6 долара на месец за място;

Оценки и рецензии на Lattice

G2: 4,7/5 (над 3800 отзива)

14. Leena AI (Най-доброто за анализ на настроенията, базиран на изкуствен интелект)

чрез Leena AI

С фокус върху разбирането на факторите, които влияят на ангажираността на всеки етап – от назначаването до напускането – проучванията на Leena AI използват усъвършенствана изкуствена интелигентност за анализ на отворени отговори.

Освен това, с многоканална поддръжка и многоезични възможности на над 100 езика, Leena AI гарантира, че обратната връзка е достъпна и включваща за глобалната работна сила.

Въпреки че платформата предлага надеждни функции, някои организации може да счетат, че моделът за персонализирано ценообразуване е по-малко прозрачен.

Най-добрите функции на Leena AI

Анализ на настроенията, базиран на изкуствен интелект : Използва генеративен изкуствен интелект за анализ на отворени отзиви, разкривайки информация за настроенията на служителите и посочвайки области, които се нуждаят от внимание.

Планиране на действия в рамките на платформата : Позволява на екипите по човешки ресурси да управляват проекти, да проследяват подобренията и да възлагат задачи директно в платформата за оптимизирано управление на ангажираността.

Информация и табла в реално време : Предоставя интуитивни табла, задвижвани от изкуствен интелект, които представят данни за ангажираността в реално време, подпомагайки бързото вземане на решения.

Многоканална и многоезична поддръжка : Интегрира се със съществуващите канали за комуникация и поддържа над 100 езика, което го прави идеален за глобални организации.

Интеграция с други HR системи: Синхронизира се с системи за управление на производителността, назначаване на нови служители и други системи за по-съгласувано преживяване на служителите.

Ограниченията на Leena AI

Персонализиран ценови модел : Информацията за цените не е лесно достъпна, което може да затрудни организациите да преценят предварително достъпността.

Сложност за малки организации : Разширените функции на изкуствения интелект и изчерпателните анализи може да са повече от необходимото за по-малки екипи.

Ограничен брой отзиви от трети страни: Въпреки положителните отзиви, платформата има по-малко потребителски отзиви в сравнение с по-големите конкуренти, което може да повлияе на доверието на купувачите.

Цени на Leena AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leena AI

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

15. WorkTango (Най-доброто за персонализирани проучвания през целия цикъл на работа на служителите)

чрез WorkTango

WorkTango позволява на организациите да събират обратна връзка на различни етапи, с шаблони, обхващащи области като ангажираност, DE&I, назначаване и напускане.

Аналитичните инструменти, базирани на изкуствен интелект, и Sentiment Cloud на платформата помагат на екипите по човешки ресурси и лидерите бързо да идентифицират теми и тенденции от отговорите с отворен текст, докато анонимните разговори позволяват по-задълбочено проучване на проблемите на служителите.

Въпреки това, някои потребители отбелязват, че опциите за анализи и таблото на платформата биха могли да бъдат по-интуитивни, а интерфейсът може да бъде труден за навигация за новите потребители.

Най-добрите функции на WorkTango

Неограничени персонализирани анкети : Използвайте анкети с въпроси и шаблони, подкрепени от проучвания, за всеки етап от жизнения цикъл на служителите.

Sentiment Cloud и анализи : Визуализирайте отговорите с отворен текст и получите достъп до информация в реално време, за да идентифицирате тенденции и да подкрепите планирането на действия.

Анонимни разговори : Участвайте в последващи диалози, за да получите по-задълбочени познания, като същевременно запазите конфиденциалността.

Признание и награди : Мащабирайте признанието на служителите с автоматизирани програми за постижения и успехи.

Предсказуема аналитика за лидери: Подпомага мениджърите с препоръчителни действия, базирани на предсказуеми прозрения, като помага при вземането на решения и професионалното развитие.

Ограниченията на WorkTango

Сложна навигация : Някои потребители съобщават за затруднения при преминаването между разделите и навигацията в платформата, особено в раздела за разговори.

Основни възможности за персонализиране на аналитичните данни : Въпреки че са надеждни, опциите за анализи и таблото за управление могат да се сторят ограничени и не толкова персонализирани, колкото някои потребители биха предпочели.

Управление на точките: Тримесечната политика „използвай или загуби“ за наградни точки може да бъде ограничаваща за някои потребители.

Цени на WorkTango

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на WorkTango

G2 : 4,7/5 (над 850 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

Бъдете в крак с новостите с ClickUp

В дългосрочно проучване компаниите със силна корпоративна култура, които ценят служителите, клиентите и лидерството, отбелязват ръст на приходите от 682%.

Проучванията на настроенията на служителите могат да ви помогнат да направите следното: да отразят текущото състояние на работното ви място и да ви дадат възможност да идентифицирате области за подобрение с ефективни стратегии.

Функциите на ClickUp, като например персонализирани шаблони за проучвания, събиране на обратна връзка в реално време и полезни информации, ви предоставят всичко необходимо, за да постигнете това ниво на ангажираност и удовлетвореност на служителите.

Готови ли сте да получите информация в реално време за преживяванията на вашия екип?