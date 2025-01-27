10-те най-добри алтернативи на Lattice за по-добро управление на производителността през 2025 г.

Lattice, популярната платформа за управление на таланти, е уважаван софтуер за управление на човешките ресурси. Въпреки това, неговата цена, функции, лекота на използване и фокусиран върху данните подход не са непременно най-подходящи за всички екипи по управление на човешките ресурси.

В тази статия ще ви помогнем да разгледате 10 от най-добрите алтернативи на Lattice, които ще ви помогнат да управлявате по-добре производителността на служителите си през 2024 г.

Какво е Lattice? Какво е управление на производителността?

Lattice е популярен софтуер за управление на човешките ресурси, създаден да подобрява производителността, ангажираността и удовлетвореността на служителите с лесни за употреба инструменти и функции, които позволяват на екипите по човешки ресурси да:

Провеждайте оценки на производителността

Задавайте и проследявайте целите

Приложете целите и ключовите резултати (OKR) на човешките ресурси.

Съберете обратна връзка

Отбележете постиженията на служителите

Провеждайте анкети сред екипа

Прегледайте анализите на производителността и обратната връзка

Мислете за управлението на производителността като начин, по който компаниите помагат на своите служители да дават най-доброто от себе си. Не става въпрос само за ежегодния разговор, по време на който получавате обратна връзка за работата си. Това е постоянен диалог.

Управлението на производителността има за цел да помогне на всеки да даде най-доброто от себе си и да се развива в своята роля. То е двупосочно и е от полза както за служителите, така и за компанията.

Какво да търсите в алтернатива на Lattice

Макар Lattice да е отлична платформа за управление на производителността, тя може да не е идеалният избор за всеки.

Когато търсите алтернативи на Lattice, имайте предвид следното:

Платформата лесна ли е за използване и колко време ще отнеме да се научите да я използвате ефективно?

Достатъчно ли е гъвкав, за да отговори на нуждите на вашия отдел по човешки ресурси?

Може ли да се персонализира?

Предоставя ли лесен за използване анализ?

Може ли да се интегрира с другите ви HR системи?

Достатъчно ли е сигурността, за да защити поверителните данни на вашите служители?

10 най-добри алтернативи на Lattice

Ето 10 фантастични варианта за софтуер за управление на производителността на служителите, ако искате да преминете към алтернатива на Lattice.

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp е цялостен софтуер за управление на проекти с голям избор от инструменти и функции, които помагат на HR екипите да разработват по-добро управление на производителността.

Платформата за управление на проекти ClickUp предоставя шаблони като шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp, който може да се използва за проследяване на целите и напредъка в развитието на служителите, или шаблона за човешки ресурси и набиране на персонал на ClickUp за управление на всички фази от процеса на наемане.

Всъщност ClickUp разполага с цял набор от инструменти за управление на човешките ресурси, които помагат на организациите да управляват своите HR процеси по-ефективно и ефикасно.

Освен това, автоматизацията на ClickUp може да помогне на HR екипите да спестят значително количество време, като същевременно подобрят ефективността чрез автоматизиране на задачи като:

Изпращане на напомняния за предстоящи събития или крайни срокове

Създаване на отчети за производителността на служителите

Планиране на интервюта

Въвеждане на нови служители

Обработка на заплатите

Управление на заявки за отпуск и почивни дни

Чрез автоматизирането на тези задачи екипите по човешки ресурси могат да спестят време и да се освободи място за други неща, включително по-стратегически инициативи.

Като цяло, ClickUp е мощно решение за управление на производителността, което може да се използва за значително подобряване на процеса на управление на производителността на вашите служители.

Широкият набор от функции и ресурси на платформата я правят добра алтернатива на Lattice за компании от почти всякакъв размер.

Най-добрите функции на ClickUp

Страхотни AI инструменти , които ви помагат да пишете по-добри писма, оценки, имейли и др.

Отлични опции за персонализиране, за да адаптирате платформата към нуждите на вашия екип.

Лесно настройване на автоматизации за оптимизиране и автоматизиране на повтарящи се задачи

ClickUp Dashboards са персонализирани работни пространства, които могат да се използват за проследяване, визуализиране и споделяне на данни.

ClickUp Docs е облачно базирано средство за съвместна работа с документи , което позволява на екипите да създават, генерират, редактират и споделят документи в реално време.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради наличните всеобхватни опции

Програмата може да работи бавно понякога, защото обработва много информация.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: добавка от 5 долара към всеки платен план

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (8566+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3796+ отзива)

2. BambooHR

чрез BambooHR

BambooHR е известен с лесния си за използване интерфейс и персонализирани функции. Той е особено предпочитан от компании, които търсят интуитивна HR платформа, която може да се развива заедно с тях, като отговаря на променящите се нужди в областта на човешките ресурси.

Това решение е предназначено предимно за малки и средни предприятия. То предоставя на специалистите по човешки ресурси инструменти за по-ефективно изпълнение на различни задачи и централизирано управление на различни дейности, свързани с човешките ресурси.

Той се интегрира безпроблемно с много различни системи за изчисляване на заплати – голямо предимство за специалистите по човешки ресурси, които се налага да преминават от един софтуерен продукт към друг.

Най-добрите функции на BambooHR

Добре организиран и интуитивен интерфейс

Много достъпна софтуерна платформа за управление на човешките ресурси, особено в сравнение с други водещи марки.

Много потребители хвалят обслужването на клиенти, включително денонощната поддръжка по телефона и имейл.

Ограничения на BambooHR

В сравнение с някои други платформи, интеграциите му могат да изглеждат ограничени.

Не предлага родно решение за управление на ползите

Ограничени профили за персонализиране, например пол и местоимения

Цени на BambooHR

Essentials : Свържете се с нас за цени

Предимство: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за BambooHR

G2 : 4,4/5 (над 1560 отзива)

Capterra: 4,6/5 (2573+ отзива)

3. Leapsome

чрез Leapsome

Ако търсите инструмент, който подпомага процъфтяващата работна среда, разгледайте Leapsome!

Платформата за развитие на служителите, базирана в облака, не само помага при изготвянето на оценки на производителността и OKR, но и при планирането на индивидуални срещи и изпращането на анкети за служителите.

Той улеснява и по-продуктивните индивидуални срещи между служители и мениджъри с помощта на насоки за определяне на дневен ред и интегрирани теми за обсъждане.

Най-добрите функции на Leapsome

Оценките на производителността и 360-градусовият процес на оценка на производителността позволяват въвеждането на данни от различни източници.

След като бъдат обучени, потребителите намират платформата за лесна за използване.

Високо оценен от рецензенти в G2 и Capterra

Ограничения на Leapsome

Може да се наложи да се научите да работите с платформата поради нейната сложност.

По-малко опции за персонализиране, отколкото някои HR мениджъри биха искали

Цени на Leapsome

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Leapsome

G2 : 4,8/5 (над 1280 отзива)

Capterra: 4,7/5 (58+ отзива)

4. Betterworks

чрез Betterworks

Betterworks е платформа за управление на производителността, която се стреми да помогне на екипите да подобрят ангажираността на служителите, като същевременно повиши ефективността и влиянието на мениджърско ниво.

Това е леко решение за фирми от всякакъв размер, които искат да следят непрекъснато производителността и ангажираността на служителите си, за да увеличат задържането им.

Betterworks предоставя инструменти, които помагат на HR екипите да създават и проследяват процеси като регистрация, признание на служителите, обратна връзка и ангажираност на служителите.

Най-добрите функции на Betterworks

Отлични функции за проследяване на цели

Предоставя голямо разнообразие от функции

Рецензентите харесват неговия лесен за използване интерфейс.

Ограничения на Betterworks

Ограничени възможности за персонализиране за участниците в проучването

Може да е трудно да накарате целия HR екип да го използва по един и същи начин.

Понякога може да бъде нестабилен и бавен.

Цени на Betterworks

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Betterworks

G2 : 4,3/5 (187+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (19+ отзива)

5. 15Five

чрез 15Five

Платформата за управление на производителността 15Five помага на екипите по човешки ресурси да постигнат целите си чрез редовни проверки, обратна връзка и поставяне на цели. Рецензентите са възхитени от способността ѝ да насърчава растежа и комуникацията на работното място.

15 най-добри функции на Five

Насърчава екипите да провеждат редовни срещи, на които обсъждат своите цели и напредък.

Улеснява членовете на екипа да дават и получават обратна връзка, както официално, така и неофициално.

Помага на екипите да поставят и проследяват цели, както и OKR

Ограничения на 15Five

Може да бъде сложна платформа за използване

Не е толкова адаптивен като някои от конкурентите си

Няма опции за ескалиране на билети за помощ в случай на спешност

Цени на 15Five

Engage : 4 $/месец на потребител

Perform : 10 USD/месец на потребител

Total Platform : 16 $/месец на потребител

Transform: Свържете се с нас за цени

15Five оценки и отзиви

G2 : 4,6/5 (1759+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (881+ отзива)

6. Workday

чрез Workday

Workday помага на HR екипите да управляват всички етапи от опита на служителите, включително набиране, управление и заплащане.

Платформата, базирана на изкуствен интелект и машинно обучение, помага за повишаване на ефективността и ангажираността на всеки етап от жизнения цикъл на служителите.

Независимо дали събирате обратна връзка от служителите, разглеждате разширени анализи, използвате автоматизация за намаляване на натоварването си или създавате планове за възнаграждения, целта на Workday е да направи всяка стъпка от пътуването успешна.

Най-добрите функции на Workday

Лесна навигация с удобен за ползване интерфейс

Базиран в облака, достъп отвсякъде

Подходящ за малки и големи предприятия

Ограничения на Workday

Има репутация на една от най-скъпите системи за управление на човешките ресурси на пазара.

Сложната система понякога може да отнема много време при извършване на промени, търсене на определени документи и генериране на документи.

Конфигурациите му могат да натоварят сериозно системните администратори.

Цени на Workday

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Workday

G2 : 4,0/5 (1264+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1260 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Workday!

7. Reflektive

чрез Reflektive

Ако сте мениджър по човешки ресурси в малка или средна фирма, може да ви интересува софтуерът за управление на производителността Reflektive. Платформата му се фокусира върху обратната връзка от служителите, отчетността и наставничеството.

Reflektive улеснява членовете на екипа да споделят обратна връзка и помага на екипите да определят и проследяват цели, както и OKR.

Екипите могат да се признават взаимно за постиженията си и да следят вътрешните анализи за своята ефективност.

Reflektive предлага и редица други функции, включително анкети и инструменти за коучинг.

Най-добрите функции на Reflektive

Работи добре и непрекъснато се развива

Улеснява служителите да признават постиженията един на друг.

Служителите в отдел „Човешки ресурси“ харесват начина, по който той оптимизира управлението на производителността.

Ограничения на Reflektive

Някои потребители считат, че работният процес е труден за използване.

Рецензентите се оплакват от интеграцията му с Outlook.

Ограничен брой предварително попълнени шаблони

Цени на Reflektive

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Reflektive

G2 : 4,2/5 (429+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 20 отзива)

8. Profit. co

Profit. co е софтуерна платформа за OKR, която помага на екипите да определят, проследяват и постигат своите цели.

Потребителите могат да задават, проследяват и управляват своите цели и ключови резултати на различни нива в организацията, от цялата компания до отделните членове на екипа. Платформата предлага функции за сътрудничество в екип, като например регистриране, актуализации и механизми за обратна връзка.

Едно от основните предимства на OKR е способността им да координират екипите. Profit.co подчертава това с функции, които позволяват на всеки да види как неговите цели се вписват в по-голямата картина.

За да помогне на екипите да започнат, Profit.co предоставя специфични за индустрията OKR шаблони.

Profit. co най-добри функции

Лесно въвеждане и интуитивен потребителски интерфейс

Безплатната версия предлага стабилна платформа с богат набор от функции.

Извършва отлична работа при управлението на цели и OKR

Ограничения на Profit. co

В началото може да ви се стори прекалено сложен

Изисква малко обучение поради огромното количество функции и опции.

Цени на Profit.co

Стартиране : Безплатно

Растеж : 7 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви на Profit.co

G2 : Н/Д

Capterra: 4,8/5 (164+ отзива)

9. OfficeVibe

чрез OfficeVibe

Платформата за ангажираност на служителите OfficeVibe от Workleap помага на екипите да създадат положителна и продуктивна работна среда.

Платформата за опит на служителите предлага добър избор от инструменти и функции, които да помогнат на вашия HR екип да повиши позитивността и продуктивността на вашата работна среда.

С OfficeVibe можете да изпращате редовни анкети на служителите, за да оцените тяхното удовлетворение от работната среда. Софтуерът също така позволява на служителите лесно да дават и получават обратна връзка, както формално, така и неформално.

Екипите имат възможност да се признават взаимно за постиженията си, а мениджърите по човешки ресурси разполагат с вътрешните анализи, необходими за проследяване на ангажираността на служителите.

OfficeVibe се използва от екипи от всякакъв размер, от малки стартиращи компании до големи предприятия.

Най-добрите функции на OfficeVibe

Бърз, ефикасен и харесван екип за обслужване на клиенти

Рядко се налага да се свързвате с поддръжката

По-достъпен от подобни програми

Ограничения на OfficeVibe

Ограничени възможности за персонализиране и анализи

Интеграцията със Slack може да бъде предизвикателство.

Някои потребители споделят, че първоначалната настройка на имейлите на персонала е трудна.

Цени на OfficeVibe

Безплатно

Essential : 3,50 $/месец на потребител

Pro: 5 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за OfficeVibe

G2 : 4,3/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (51+ отзива)

10. Culture Amp

чрез Culture Amp

Culture Amp предлага платформа, фокусирана върху обратната връзка от служителите и анализите. Въз основа на събраната обратна връзка платформата предлага практически съвети и препоръки за справяне с проблемните области.

Платформата е създадена, за да помага на компаниите да разберат, измерват и подобряват ангажираността, опита и ефективността на служителите. По този начин организациите могат да създадат по-добра работна култура и да постигнат положителни бизнес резултати.

Culture Amp може да се интегрира с други HR и инструменти за продуктивност, което улеснява внедряването на неговите функционалности в съществуващите работни процеси.

Компаниите могат дори да сравнят резултатите си с бенчмарковете в бранша, за да разберат къде се намират спрямо конкурентите си.

Най-добрите функции на Culture Amp

Добре обмислен, изчистен потребителски интерфейс

Изключителна способност за безпроблемно проследяване на оценки и отзиви

По-изчерпателни възможности за проследяване в сравнение с много от конкурентите

Ограничения на Culture Amp

Ограничени функции за експортиране на записи за производителността

Филтрите за отчети могат да бъдат подобрени.

Липса на персонализирани настройки за известия

Цени на Culture Amp

Engage : Свържете се с нас за цени

Perform : Свържете се с нас за цени

Разработване: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Culture Amp

G2 : 4,6/5 (677+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (106+ отзива)

По-добро управление на производителността за HR екипите

В тази статия обсъдихме 10-те най-добри алтернативи на Lattice за по-добро управление на производителността през 2024 г. Тези алтернативи предлагат широка гама от цени, функции и инструменти, и със сигурност ще намерите такава, която отговаря перфектно на нуждите на вашата компания!

В ClickUp можете да намерите и разнообразни безплатни шаблони за човешки ресурси, шаблони за 30-60-90-дневни планове, софтуер за планиране на задачи и други ресурси.

Освен това може да ви е интересно да прочетете тази статия за OKR и KPI, тази статия за AI инструменти или тази за управление на съвместната работа.

Търсите ли мощна HR платформа, която да ви помогне да подобрите ефективността на екипа? Опитайте ClickUp!

ClickUp предоставя на HR екипите функции, инструменти и шаблони, необходими за поставяне на цели, проследяване на напредъка и предоставяне на обратна връзка, всичко на едно място. Освен това е лесен за използване и достъпен.

Регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp още днес и вижте как той може да ви помогне да подобрите производителността на вашия екип!