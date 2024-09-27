Как да измервате ангажираността на служителите: най-важни показатели и стратегии

Ангажираността на служителите е емоционалната връзка и отдаденост, която служителят изпитва към работата си и организацията. Става въпрос за това колко страстни са служителите към работата си и компанията.

Ангажираните служители не просто отчитат работното си време, а се интересуват от работата си и са ангажирани с целите на организацията. Те са мотивирани да дават най-доброто от себе си и да стимулират иновациите и растежа.

От друга страна, незаинтересованите служители могат да струват на компаниите милиони в загубена производителност.

Gallup изчислява, че ниските нива на ангажираност на служителите струват на световната икономика близо 9 трилиона долара годишно. Същото проучване установи, че 52% от служителите в момента търсят или активно се опитват да намерят нова работа.

Измерването на ангажираността на служителите е задължително за всяка компания, която иска да поддържа своите служители щастливи и продуктивни. Чрез наблюдение на показателите за ангажираност на служителите, лидерите могат да идентифицират проблемните области, да разработват стратегии за подобряване на ангажираността и да създават среда, в която служителите да процъфтяват.

В тази статия ще обсъдим различните начини за измерване на ангажираността на служителите и някои стратегии за развиване на процъфтяваща и мотивирана работна сила.

Разбиране на различните показатели за ангажираност на служителите

Нека разгледаме различните показатели, които могат да ни дадат представа за ангажираността на служителите.

Процент на доброволно напускане на служители

Процентът на служителите, които доброволно напускат вашата компания, може да ви даде много информация за работната среда и възможностите за развитие. Високата текучество може да е признак за скрити проблеми, като липса на кариерно развитие или дори недоволство от мениджмънта. При новите служители това може да е признак за неефективно въвеждане в работата.

От друга страна, ниската степен на доброволно напускане на работа показва, че служителите като цяло са доволни и ангажирани с компанията. Това може да бъде положителен показател за здравословна работна среда и ефективни управленски практики.

Процент на задържане на служителите

Процентът на задържане на служителите е процентът на служителите, които остават в компанията за определен период от време. Той е показател за това колко добре организацията успява да запази своя персонал.

Високите нива на задържане на служителите често корелират с висока ангажираност, което предполага, че служителите се чувстват ценени и виждат бъдеще в компанията. Това може да доведе до повишена производителност, намалени разходи, свързани с наемането и обучението на нови служители, и по-стабилна работна среда.

Отсъствия

Отсъствието от работа се отнася до процента, в който служителите отсъстват от работа поради болест, лични причини или други фактори. Това може да бъде значителен проблем за организациите, тъй като може да повлияе на производителността, морала и цялостната дейност на бизнеса.

Честите отсъствия могат да са признак за изчерпване, незаинтересованост или лични проблеми, които се отразяват на професионалния живот.

Нетен индекс на препоръчителност на служителите (eNPS)

Друг важен показател за ангажираността на служителите, Employee Net Promoter Score, разкрива колко вероятно е вашите служители да препоръчат вашата компания като чудесно място за работа. Той е пряко отражение на техния опит и удовлетвореност.

Висок eNPS показва, че служителите като цяло са доволни и лоялни към компанията. От друга страна, нисък нет промоутър скор на служителите предполага висок процент на незаинтересовани служители в работната сила.

Нека ClickUp Brain ви помогне да зададете въпроси, насочени към измерване на удовлетвореността на служителите в организацията.

Удовлетвореност на служителите

Щастливият служител е продуктивен, но удовлетвореността на служителите е нещо по-дълбоко от повърхностното задоволство. Тя обхваща различни фактори, включително баланс между работата и личния живот, възнаграждение и допълнителни придобивки, уважение, комфортна работна среда и съгласуваност с ценностите на компанията.

Мерките за подобряване на удовлетвореността на служителите също ще ви помогнат да подобрите резултатите си по отношение на ангажираността на служителите.

Производителност на служителите

Проследяването на представянето на вашите служители във времето е друг начин за измерване на ангажираността на служителите.

Високата производителност често върви ръка за ръка с високата ангажираност на служителите, което прави този показател един от най-важните показатели за ангажираност, които трябва да се проследяват.

Когато служителите са ангажирани, те са по-склонни да отговорят и надминат очакванията за производителност. Организациите, които дават приоритет на поддържането на ангажираността на служителите, са по-склонни да имат продуктивна и удовлетворена работна сила, която работи последователно добре.

Възвръщаемост на инвестициите в ангажираността на служителите

Възвръщаемостта на инвестициите в ангажираността на служителите измерва финансовата възвръщаемост, която компанията постига чрез инвестиции в инициативи за подобряване на ангажираността на служителите. Тя количествено измерва осезаемите ползи от наличието на по-ангажирана работна сила.

Възвръщаемостта на инвестициите за повишаване на ангажираността се отразява в печалбите, иновациите и намалените разходи за текучество. Ангажираните служители допринасят за рентабилността.

Рейтинг на Glassdoor

Някои показатели за ангажираността на служителите са по-видими от други; например, оценките в уебсайтове за преглед на работодатели като Glassdoor.

Общественото възприятие може да отразява вътрешния морал, което прави рейтинга на вашата организация в Glassdoor прозорец към настроенията на служителите. Ниските нива на удовлетвореност на служителите ще доведат до спад в рейтинга. Тъй като потенциалните служители и клиенти често проверяват тези рейтинги, те могат да окажат значително влияние върху вашата марка.

Удовлетвореност на клиентите

Силно ангажираните служители обикновено водят до доволни клиенти, като свързват преживяването на крайния потребител директно с ангажираността на персонала. Служителите, които харесват работата си и работната си среда, са по-склонни да предоставят висококачествено обслужване на клиентите, което води до по-високи нива на удовлетвореност на клиентите.

Високият морал на служителите, често свързван с удовлетворени служители, води и до по-добро обслужване на клиентите. Служителите, които са доволни от работата си, са по-склонни да бъдат позитивни и отзивчиви към клиентите.

Измерване на показателите за ангажираност на служителите

След като вече определихме ключовите показатели за ангажираност на служителите, нека обсъдим как да ги проследяваме ефективно.

Анкети, сесии за обратна връзка и интервюта са някои от начините за събиране на ценна информация за удовлетвореността и ангажираността на служителите.

Проучвания за ангажираността на служителите

Анкетите са мощен инструмент за проследяване на ангажираността на служителите, тъй като предоставят директен начин за събиране на обратна връзка и мнения от служителите. Организациите могат да използват различни видове анкети, като формуляри за обратна връзка от служителите, анкети за настроенията, анкети на фокус групи и т.н. Ето как те могат да помогнат:

Идентифицирайте ключовите области, на които да се фокусирате: Анкетите могат да помогнат за определяне на конкретни области, в които служителите се чувстват ангажирани или незаинтересовани. Тази информация може да се използва за адаптиране на инициативи за ангажираност.

Измерване на удовлетвореността: Те могат да оценят удовлетвореността на служителите от различни аспекти на тяхната работа, като длъжност, корпоративна култура, възнаграждение и лидерство.

Измерване на морала: Проучването за удовлетвореността на служителите може да измери морала на служителите и да идентифицира всички проблеми, които могат да повлияят на нивото на ангажираност.

Проследяване на промените: Чрез провеждането на проучвания във времето организациите могат да проследяват промените в ангажираността на служителите и да измерват ефективността на своите инициативи.

Персонализирайте анкетите и въпросниците за служителите с ClickUp Forms.

Платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp прави създаването и провеждането на годишни проучвания за ангажираността на служителите изключително лесно. Създайте своето проучване с помощта на персонализирани формуляри на ClickUp, които събират всички отговори на едно място и ги превръщат в проследими задачи в ClickUp. Това гарантира, че обратната връзка от служителите ще бъде взета под внимание.

Не е необходимо обаче да започвате процеса от нулата.

Изтеглете този шаблон Повишете ангажираността на екипа с шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp.

Шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp е идеалният инструмент за получаване на точна представа за удовлетвореността и ангажираността на служителите. С този шаблон можете:

Разработване на ясни и приложими прозрения за настроенията на служителите

Създавайте персонализирани анкети с въпроси по ваш избор

Събирайте обратна връзка от служителите в реално време на всяко устройство

Проследявайте промените и подобренията във времето

Използвайте 32 различни персонализирани атрибута, за да съберете обратна връзка от служителите относно възнагражденията, кариерното развитие, условията на труд и др. Преминавайте от изгледа „Обратна връзка за компанията“, който показва обратната връзка от цялата компания, към изгледа „Отдел“, който помага да проследявате и сравнявате обратната връзка от всеки отдел.

360-градусова обратна връзка

Тези проучвания събират обратна връзка от служителите, техните мениджъри, колеги и подчинени, за да предоставят цялостна картина на ангажираността на служителите. Тази всестранна перспектива помага да се получи по-пълна представа за влиянието и преживяванията на всеки отделен служител. Събирането на 360-градусова обратна връзка позволява на организациите да:

Намалете пристрастността: чрез събиране на обратна връзка от различни източници, 360-градусовите проучвания могат да предоставят по-обективна оценка за това как служителите на различни нива възприемат организацията и нейната култура.

Укрепване на лидерството: 360-градусовите проучвания могат да се използват и за оценка на ефективността на лидерите и за идентифициране на области за подобрение в техния стил на лидерство. В крайна сметка това има положително въздействие върху организационната култура.

Развивайте служителите: обратната връзка от 360-градусовите проучвания може да се използва за идентифициране на области за подобрение и създаване на персонализирани планове за развитие на служителите. Това също помага за подобряване на индивидуалните им резултати и удовлетвореността от работата в дългосрочен план.

Интервюта при напускане

Провеждани от отдел „Човешки ресурси“ в момента на напускане на служителя от компанията, интервютата при напускане могат да бъдат източник на ценна информация, разкриваща истини за работното място, които настоящите служители може да не изразят. Ето как те могат да помогнат за измерване на ангажираността на служителите:

Идентифицирайте причините за напускане: Интервютата при напускане могат да разкрият основните причини, поради които служителите напускат, като например неудовлетвореност от работата, възнаграждението или работната среда. Тази информация може да помогне за идентифициране на области, в които подобренията могат да увеличат ангажираността на служителите.

Измервайте ефективността на инициативите за ангажираност: Мениджърите по човешки ресурси могат да използват интервюта при напускане, за да оценят ефективността на инициативите за ангажираност на служителите и да идентифицират областите, в които са необходими подобрения.

Събиране на обратна връзка за факторите за ангажираност: Изходящите интервюта могат да се използват за събиране на конкретна обратна връзка за ключови фактори за ангажираност, като лидерство, корпоративна култура, възможности за растеж и баланс между работата и личния живот.

💡Съвет от професионалист: AI асистентът за писане в ClickUp може да ви помогне да съставите списък с въпроси, които да зададете по време на интервюта при напускане. Помолете AI да ви помогне и вижте резултатите!

Създайте изчерпателен списък с въпроси за интервю при напускане, за да оцените опита им с вашата организация, като използвате AI асистента за писане на ClickUp Brain.

Обратна връзка за новопостъпили служители

Първото впечатление е важно, а новите служители могат да предложат свеж поглед върху състоянието на корпоративната култура във вашата компания. Тяхната обратна връзка може да помогне за усъвършенстване на процеса на адаптация и да гарантира, че новите служители започват с десния крак. Събирането на обратна връзка от тях на различни етапи – като първата седмица, първия месец и първото тримесечие – може да помогне по следните начини:

Идентифицирайте ранните предизвикателства, свързани с ангажираността: обратната връзка от новите служители може да помогне за разкриването на проблеми или пречки, които могат да попречат на ангажираността им от самото начало. Тя може да даде представа за първоначалната им удовлетвореност от компанията, ролята им и екипа им.

Оценете ефективността на програмите за въвеждане в работата: обратната връзка за въвеждането в работата може да помогне за оценяване на ефективността на процесите на въвеждане в работата в компанията и за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение.

Предскажете бъдещата ангажираност: Ранните нива на ангажираност често могат да предскажат бъдещата ангажираност и задържане на служителите. Като се занимават с всички проблеми, идентифицирани по време на въвеждането, организациите могат да подобрят дългосрочната ангажираност на служителите.

💡Съвет от професионалист: HR екипите могат да използват и шаблони като шаблона за ангажираност на служителите на ClickUp, за да оптимизират процесите по събиране, анализиране и предприемане на действия въз основа на показателите за ангажираност на служителите.

Анализиране и реагиране на обратната връзка от служителите

Самото измерване на ангажираността на служителите не е достатъчно – лидерите трябва да могат да анализират информацията и да извличат заключения от нея. ClickUp улеснява и това.

Следете всички свои KPI за ангажираност на служителите с таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards може да бъде мощен инструмент за анализ на данни за ангажираността на служителите. Чрез създаването на персонализирани табла, организациите могат да визуализират и проследяват ключови показатели за ангажираността. Ето някои неща, които можете да направите с тях:

Използвайте джаджи, за да консолидирате данни от проучвания сред служителите и други източници в таблото си.

Анализирайте данни от различни екипи или отдели, за да идентифицирате евентуални различия в нивата на ангажираност.

Проследявайте напредъка към целите за ангажираност на служителите и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение.

Свържете ClickUp с други инструменти , като софтуер за управление на човешките ресурси или платформи за проучвания, за да събирате и анализирате данни от различни източници.

Създавайте автоматизирани отчети, които се изпращат редовно на съответните заинтересовани страни.

💡Съвет от професионалист: ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, може да ви помогне да автоматизирате актуализациите на напредъка и седмичните отчети за ангажираността на всички заинтересовани страни. Опитайте го!

Анализът на мненията на служителите ще ви покаже какво трябва да се подобри във вашата организация, за да се повиши ангажираността на служителите. Следващите стъпки? Въз основа на получените данни определете конкретни цели и създайте план за ангажираност на служителите.

Поставете цели, разбийте ги на по-малки цели и следете напредъка им с ClickUp Goals.

ClickUp ви помага и в това, разбира се.

Задайте индивидуални и екипни цели, свързани с ангажираността на служителите, с ClickUp Goals и проследявайте напредъка в реално време. Или просто използвайте един от безплатните шаблони за човешки ресурси на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Проследявайте показателите за ангажираност на служителите с шаблона за KPI на ClickUp.

Шаблонът за KPI на ClickUp помага на екипите да определят и проследяват лесно целите си за ангажираност на служителите. С този шаблон за KPI можете:

Поставете цели и съгласувайте екипите около тях

Получете яснота относно напредъка си към постигането на целите си

Проследявайте представянето във времето с визуални табла

Осигурете прозрачност на представянето в цялата организация

Създаването на план за ангажираност на служителите не е трудно, но изисква време, мисъл и усилия. Използването на шаблон намалява ръчния труд и ви помага да започнете по-бързо дейностите за ангажираност. Шаблонът за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp ви дава ясна пътна карта за повишаване на морала, производителността и задържането на служителите на работното място.

Въвеждане на промени: как да подобрите ангажираността на служителите

Опростете прилагането на HR стратегията с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Ето някои стратегии, които могат да ви помогнат да подобрите нивото на ангажираност сред вашите служители:

Култивирайте чувство за принадлежност: Организирайте дейности за изграждане на екип и социални събития, за да укрепите взаимоотношенията и да насърчите колегиалността.

Изградете положителна корпоративна култура: Създайте Създайте приобщаващо работно място , където всеки се чувства приет и уважаван. Насърчавайте прозрачността и отворената комуникация и подкрепяйте здравословния баланс между работата и личния живот на всички служители.

Предлагайте признание и награди: Уверете се, че възнагражденията са конкурентни и справедливи, за да Уверете се, че възнагражденията са конкурентни и справедливи, за да се чувстват служителите ценени . Стартирайте програми за признание на служителите и награждавайте служителите за приноса им към успеха на организацията.

Осигурете възможности за растеж и развитие: Създайте ясни кариерни пътеки и възможности за напредък и инвестирайте в програми за обучение и професионално развитие на служителите. Това ще помогне за подобряване на удовлетвореността на служителите от работата им и в дългосрочен план ще бъде от полза за организацията.

Насърчавайте автономността: Дайте възможност на служителите да поемат отговорност за работата си и да допринесат за успеха на компанията. Позволете им да вземат свои решения, но им предоставяйте редовна обратна връзка и конструктивна критика. Това ще помогне на служителите да се развиват и да подобряват нивото си на ангажираност.

Създайте ангажирани екипи с ClickUp

За да създадете страхотен екип, не се задоволявайте само с наемането на подходящите хора. Дългосрочният успех изисква тези екипи да останат щастливи и продуктивни.

Навигирането в лабиринта от показатели за ангажираност на служителите може да изглежда обезкуражаващо, но това е пътуване, което си заслужава да се предприеме. Чрез постоянното измерване, анализиране и действие въз основа на тези показатели, вие ще сте на път към по-високи нива на ангажираност и производителност на работното място.

